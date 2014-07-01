Báo Tiền Phong số 308

Hành trình làm nên Miền Hương Sắc THỨ TƯ 4/11/2026 Số 308 0977.456.112 Nhà Trắng và Điện Capitol đối đầu ĐỀ XUẤT CHO BỆNH VIỆN DÙNG BẰNG SÁNG CHẾ LÀM TÀI SẢN THẾ CHẤP TRANG 12 TRANG 7 TRANG 3 VÒNG CHUNG KẾT ASIAN CUP LÙI 1 NĂM: BÓNG ĐÁ ĐÔNG NAM Á ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO? TRANG 15 Trưởng Ban Tổ chức Phùng Công Sưởng và các Hoa hậu, Á hậu, Người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 ẢNH: TRỌNG TÀI Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tại Hà Nội ngày 3/11 ẢNH: TTXVN TẠO CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ, ĐỘT PHÁ TRONG HỢP TÁC VIỆT - LÀO TRANG 2 Ra mắt chip bảo mật đầu tiên của Việt Nam Đêm và ngày trên chốt TRANG 4 TRANG 8-9 CHUYỆN HÔM NAY Thước đo của vẻ đẹp XEM TIẾP TRANG 4 n PHÙNG CÔNG SƯỞNG (Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026) Sáng 3/11, gặp lại 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hà Nội, tôi nhớ vẻ bỡ ngỡ của các em ngày đầu dự thi.

Ngày 3/11, Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân diễn ra trọng thể tại Nhà Quốc hội với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân. Sau Lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội tiến hành hội đàm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của đồng chí Sonexay Siphandone trên cương vị mới thể hiện sinh động sự gắn bó, tin cậy đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quốc hội Việt Nam - Lào, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp và thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; đồng thời bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào đối với Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay. TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC THỎA THUẬN CẤP CAO Hai Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Lào thời gian qua; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các văn kiện hợp tác song phương và Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030. Hai bên nhấn mạnh yêu cầu tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ hai nước. Hai Chủ tịch Quốc hội trao đổi sâu rộng về công tác từ đầu nhiệm kỳ tới nay và trọng tâm nhiệm vụ năm 2027 của Quốc hội mỗi nước, đánh giá cao các kết quả hoạt động quan trọng mà Quốc hội mỗi bên đã đạt được thời gian qua trong công tác lập pháp, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng và yêu cầu mới được xác định trong các văn kiện của Trung ương, đáp ứng những yêu cầu thực tiễn mới trong phát triển đất nước. Hai Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao kết quả phối hợp thời gian qua, nhất là việc duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế. Hai bên nhấn mạnh hợp tác Quốc hội là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Lào với vai trò củng cố nền tảng pháp lý, giám sát việc thực hiện thỏa thuận cấp cao, góp phần cụ thể hóa các chủ trương, định hướng và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa hai Quốc hội; tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức bộ máy nhà nước, hoạt động của chính quyền địa phương, cũng như công tác giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao và các chương trình, dự án trọng điểm giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác trong chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội điện tử, ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động nghị viện. Hai bên cũng nhất trí rà soát Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước ký tháng 5/2022, cập nhật các nội dung hợp tác phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới để xem xét ký trong năm 2027. TẠO ĐỘT PHÁ TRONG HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Hai Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tiếp tục tăng cường phối hợp giám sát, đồng hành Chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết; tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với kết nối hai nền kinh tế; nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân; tiếp tục quan tâm đào tạo cán bộ, sinh viên Lào tại Việt Nam, qua đó góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước. Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và các cơ chế phù hợp khác; tăng cường trao đổi thông tin, tham vấn lập trường về những vấn đề cùng quan tâm, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới; phối hợp thúc đẩy các hoạt động gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao ba Đảng và giữa lãnh đạo Quốc hội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần tăng cường đoàn kết, hợp tác và phát triển ở khu vực. Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả, góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone khẳng định Lào sẽ tiếp tục gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam. Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone và Đoàn đã dự khán phiên họp của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Việt Nam khóa XVI. BÌNH GIANG 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 4/11/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Hội đàm ngày 3/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các văn kiện hợp tác song phương, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư… Sáng 3/11 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2- 5/11 ẢNH: TTXVN Tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong hợp tác Việt - Lào Chiều 3/11 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đang thăm chính thức Việt Nam. Chiều cùng ngày, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone đến thăm Làng trẻ em Birla Hà Nội. Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Ngày 3/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khamphong Inmany, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Luang Namtha (Lào), làm Trưởng đoàn sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam. Đồng chí Khamphong Inmany đánh giá cao ý nghĩa của chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề, nhất là những kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong công tác xây dựng Đảng, quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội; khẳng định đây là những kinh nghiệm quý báu để các thành viên trong Đoàn nghiên cứu, tham khảo và vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của Lào.

3 n Thứ Tư n Ngày 4/11/2026 THỜI SỰ Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan thẩm tra và các đại biểu Quốc hội dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Cơ quan soạn thảo khẳng định nhiều ý kiến tán thành với sự cần thiết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ hai với mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa theo tờ trình của Chính phủ. Một số đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với những trường hợp vi phạm về thủ tục, phân biệt với hành vi lấn chiếm, giao đất không đúng thẩm quyền, sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm mới phát sinh. Các đại biểu kiến nghị quy định rõ trường hợp đủ điều kiện thì được cấp sổ đỏ, tránh cách diễn đạt mang tính xem xét, dễ phát sinh cơ chế xin - cho. Tiếp thu ý kiến đại biểu, cơ quan soạn thảo đã bổ sung quy định xử lý từng nhóm đất có vi phạm, với điều kiện cấp sổ đỏ khác nhau tùy nguồn gốc và thời điểm sử dụng. Theo đó, với đất được sử dụng trước ngày 1/7/2014 có vi phạm về thủ tục, không thuộc các trường hợp lấn chiếm, giao đất không đúng thẩm quyền hoặc sử dụng sai mục đích, được bổ sung cơ chế xem xét cấp sổ đỏ. Với đất có nguồn gốc lấn chiếm trước ngày 1/7/2014, dự thảo quy định điều kiện phù hợp quy hoạch tại thời điểm cấp giấy chứng nhận. Đất được giao không đúng thẩm quyền trước thời điểm này cũng thuộc diện được xem xét cấp sổ đỏ theo các điều kiện tương ứng. Riêng đối với đất được giao không đúng thẩm quyền từ ngày 1/7/2014 đến trước ngày 1/8/2024, dự thảo yêu cầu phải phù hợp quy hoạch tại thời điểm cấp sổ đỏ và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất. Tương tự, với đất sử dụng sai mục đích, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê hoặc công nhận quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014, sau đó sử dụng không đúng mục đích, có thể được xem xét cấp sổ đỏ nếu phù hợp quy hoạch tại thời điểm cấp. Dự thảo luật quy định các nguyên tắc chung, giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết tại nghị định nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết và tạo thuận lợi cho người dân. Theo dự kiến chương trình, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội xem xét thông qua ngày 21/11. LUÂN DŨNG Sáng 3/11, Quốc hội thảo luận dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. ĐỀ XUẤT CHIA 40-50% LỢI NHUẬN BẢN QUYỀN TÁC GIẢ Nêu ý kiến, đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết, theo luật hiện hành, thời gian bảo hộ sáng chế cho phép là 20 năm, nhưng thực tế nhiều hãng chỉ thay đổi dạng muối, dạng bào chế, liều dùng để xin bằng sáng chế mới, kéo dài độc quyền. Do đó, ông đề nghị bổ sung quy định phát hiện mới về dạng tồn tại, công dụng mới của chất đã biết không được coi là có trình độ sáng tạo, nếu không làm tăng đáng kể hiệu quả điều trị. Đặc biệt, cần luật hóa ngoại lệ cho phép doanh nghiệp trong nước được nghiên cứu, thử nghiệm, nộp hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc generic (thuốc gốc) trong thời gian bằng sáng chế gốc vẫn còn hiệu lực. Nếu không ghi rõ trong luật, theo ông Hiếu, doanh nghiệp Việt Nam sẽ chậm 2-3 năm sau khi hết bằng mới được bán thuốc. Về trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế, đại biểu đoàn Hà Nội đề nghị giữ nguyên tắc AI không phải là tác giả. Kết quả chẩn đoán do AI hỗ trợ nhưng quyền tác giả phải thuộc về bác sĩ, nhóm nghiên cứu chịu trách nhiệm lâm sàng. Do vậy, cần ghi rõ: Sản phẩm tạo ra bởi hệ thống AI không được bảo hộ quyền tác giả nếu không có sự can thiệp sáng tạo của con người. Ông Hiếu ví dụ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có hàng triệu dữ liệu của bệnh nhân đã ẩn danh hóa, đó là tài sản. Luật cần bổ sung quy định nghĩa vụ xin phép cơ sở y tế khi dùng dữ liệu đó để huấn luyện AI thương mại. Về tài sản trí tuệ trong bệnh viện, trường đại học, đại biểu nêu thực tế hiện nay bác sĩ mổ tim, viết giáo trình nhưng quyền sở hữu rất mơ hồ. Bệnh viện công lập không được hạch toán tài sản vô hình nên không dám thương mại hóa. Vì vậy, ông đề nghị giảng viên, bác sĩ là tác giả, nhưng bệnh viện, trường là chủ sở hữu khi sử dụng ngân sách Nhà nước, và phải chia sẻ lợi nhuận tối thiểu 40-50% cho tác giả. Cùng với đó, ông Hiếu đề xuất cho phép bệnh viện dùng bằng sáng chế, nhãn hiệu làm tài sản góp vốn, thế chấp vay vốn bởi đây là yếu tố rất quan trọng để bệnh viện tự chủ. WEBSITE VI PHẠM BỊ CHẶN LẠI ĐỔI TÊN MIỀN MỚI Phát biểu sau đó, đại biểu Nguyễn Trung Kiên (Đồng Nai) cũng đồng tình với quan điểm của ông Nguyễn Lân Hiếu về quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm có sử dụng AI. Đại biểu đoàn Đồng Nai đề nghị xác định rõ nguyên tắc “nền tảng AI không phải là chủ thể của quyền sở hữu trí tuệ”. “Sản phẩm do người sử dụng AI tạo ra được bảo hộ theo phạm vi mức độ đóng góp sáng tạo của cá nhân đó. Chủ thể nền tảng AI có trách nhiệm tuân thủ pháp luật sở hữu trí tuệ”, ông Kiên nói. Nội dung quan trọng khác được đại biểu lưu ý là vấn đề phòng, chống vi phạm bản quyền trên môi trường số. Ông nêu thực tế vừa qua có nhiều website truyền dịch vụ trực tuyến trái phép. Trong năm 2026, cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều vụ án hình sự liên quan hành vi xâm phạm quyền tác giả, nhưng thực tế, nhiều nội dung vừa bị gỡ khỏi nền tảng này đã xuất hiện trên nền tảng khác. Website vi phạm bị chặn lại tiếp tục hoạt động dưới tên miền mới. Trước thực tế này, ông Kiên đề xuất quy định theo hướng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian, chủ quản nền tảng số có trách nhiệm thiết lập cơ chế tiếp nhận, xác minh và xử lý thông báo về hành vi xâm phạm quyền tác giả, đồng thời kịp thời gỡ bỏ hoặc chặn truy cập nội dung vi phạm. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Đề xuất cho bệnh viện dùng bằng sáng chế làm tài sản thế chấp Bổ sung quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục Nhấn mạnh yếu tố quan trọng để bệnh viện tự chủ, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu đề xuất cho phép bệnh viện dùng bằng sáng chế, nhãn hiệu làm tài sản góp vốn, thế chấp vay vốn. Cơ quan soạn thảo bổ sung quy định xử lý từng nhóm đất có vi phạm, với điều kiện cấp sổ đỏ khác nhau tùy nguồn gốc và thời điểm sử dụng. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu Đại biểu Nguyễn Trung Kiên ẢNH: NHƯ Ý Bổ sung quy định xử lý từng nhóm đất có vi phạm với điều kiện cấp sổ đỏ khác nhau (Ảnh minh họa) Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đề xuất cho phép bệnh viện dùng bằng sáng chế, nhãn hiệu làm tài sản góp vốn, thế chấp vay vốn bởi đây là yếu tố rất quan trọng để bệnh viện tự chủ. Kỷ luật 15 đảng viên liên quan vi phạm thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị Theo thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 và 16, diễn ra ngày 27 và 30/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kết quả kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực và một số tổ chức đảng, đảng viên liên quan. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị kết luận, Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025-2030 và một số tổ chức đảng có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, giáo viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Những vi phạm, khuyết điểm này dẫn đến việc một số cán bộ, đảng viên, giáo viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh, gây dư luận xấu đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025-2030 và 10 đảng viên; cảnh cáo 5 đảng viên. Cũng tại các kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị xem xét việc thi hành kỷ luật đối với ông Trương Đình Tùng - nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (cũ), và ông Trương Đức Cường - công chức Phòng Kinh tế xã Lao Bảo, nguyên công chức địa chính xã Tân Long. Theo kết luận, hai ông vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, gây thiệt hại ngân sách nhà nước; đã bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt mỗi người 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trương Đức Cường; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trương Đình Tùng. HOÀNG NAM

4 n Thứ Tư n Ngày 4/11/2026 THỜI SỰ Ra mắt chip bảo mật đầu tiên của Việt Nam Chiều 3/11, Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố chip bảo mật VGC v1.0 cùng nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên do Việt Nam làm chủ thiết kế. MÃ HÓA, GIẢI MÃ NHANH GẤP 15 LẦN PHẦN MỀM Đây là bước tiến lịch sử của ngành vi mạch bán dẫn và an ninh mật mã quốc gia, đưa thuật toán mật mã Việt Nam tích hợp trực tiếp vào silicon, tạo tiền đề vững chắc bảo vệ chủ quyền số từ công nghệ lõi, giúp Việt Nam từ vị thế người sử dụng công nghệ thành nhà kiến tạo công nghệ. Theo Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ, trong môi trường số hiện nay, yêu cầu bảo vệ thông tin phải được đặt ra ngay từ phần cứng thực thi mật mã. Để đáp ứng yêu cầu này, Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Viettel cùng phát triển nền tảng bán dẫn bảo mật, với VGC v1.0 là sản phẩm đầu tiên. Chip VGC v1.0 có kích thước đóng gói 10 - 10mm, chứa 300 triệu bóng bán dẫn (transistor), được chế tạo trên tiến trình CMOS 28nm. Theo kết quả đo kiểm, chip mã hóa, giải mã nhanh gấp khoảng 15 lần giải pháp thuần phần mềm trong cùng tác vụ. Bên cạnh hiệu năng xử lý, đội ngũ kỹ sư cũng áp dụng biện pháp kỹ thuật để bảo vệ bản thiết kế trước khi chuyển tới nhà máy chế tạo, nhằm hạn chế nguy cơ lộ lọt hoặc dịch ngược. Trên thế giới, nhiều nhà sản xuất tích hợp chip hoặc phần cứng bảo mật chuyên dụng vào thiết bị số để hỗ trợ xử lý mật mã và bảo vệ dữ liệu, như Titan M trên một số thiết bị Pixel của Google hay Secure Enclave trên các nền tảng của Apple. VGC v1.0 cũng được phát triển theo định hướng này. Trong quý I/2026, lô chip VGC v1.0 đầu tiên đã vượt qua các hạng mục đo kiểm kỹ thuật, được cấp giấy chứng nhận với phạm vi sử dụng trong kinh tế - xã hội. VGC v1.0 sẽ bước đầu được ứng dụng trong USB lưu trữ an toàn cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và Quốc phòng. Tiếp theo là đưa chip VGC v1.0 phục vụ hệ thống chứng thực chữ ký số quốc gia, nơi có hơn 2 triệu chứng thư số đang lưu hành. “Nền tảng bán dẫn bảo mật và chip VGC v1.0 tạo cơ sở để Ngành Cơ yếu chủ động phát triển các sản phẩm phù hợp với yêu cầu bảo mật đặc thù của Việt Nam”, Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm chia sẻ. NỀN TẢNG BÁN DẪN BẢO MẬT - BỆ PHÓNG CHO CÁC THẾ HỆ CHIP DO VIỆT NAM TỰ CHỦ Bên cạnh con chip VGC v1.0, Lễ công bố đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của nền tảng bán dẫn bảo mật. Dựa trên kiến trúc tập lệnh mở RISC-V, đội ngũ kỹ sư thiết kế bộ xử lý có thể chủ động điều chỉnh từ đó làm chủ thiết kế từ gốc cùng quy trình kiểm chứng, giúp những sản phẩm sau kế thừa thành quả đã có thay vì bắt đầu lại từ đầu. Theo Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, giá trị lớn hơn của chip VGC v1.0 nằm ở năng lực nền tảng đã được hình thành và có thể kế thừa. “Viettel cam kết cùng Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục phát triển các thế hệ chip bảo mật do người Việt làm chủ, đáp ứng những yêu cầu chuyên biệt của quốc gia”, Trung tướng Tào Đức Thắng nói. Thời gian tới, Viettel tiếp tục đi sâu và phát triển công nghệ thiết kế chip. Năng lực này là cơ sở để Viettel phát triển các dòng chip lưỡng dụng cho trí tuệ nhân tạo, viễn thông 6G, camera thông minh, Internet vạn vật, thiết bị bay không người lái (UAV) và robot, từng bước giảm phụ thuộc vào chip nhập khẩu trong các lĩnh vực then chốt. LÀM CHỦ TRỌN VẸN CHUỖI GIÁ TRỊ BÁN DẪN - THIẾT KẾ - SẢN XUẤT - ĐÓNG GÓI Trong khuôn khổ Lễ công bố, Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Viettel đã ký thỏa thuận theo bốn trụ cột hợp tác trọng tâm. Thứ nhất, hai bên triển khai phương án đưa VGC v1.0 vào sản xuất loạt, hướng tới trang bị cho các thiết bị bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ. Thứ hai, hai bên phối hợp phát triển nền tảng vi mạch bảo mật đa lõi, tích hợp các thành phần mật mã chuyên dụng cho những ứng dụng quy mô lớn. Thứ ba, hai bên đào tạo nhân lực chuyên sâu về thiết kế vi mạch, mật mã và an toàn phần cứng. Cuối cùng, thỏa thuận cũng đặt ra việc thử nghiệm sản phẩm trên thiết bị thực tế, kiểm định và đánh giá trước khi đưa vào sử dụng. Cùng với nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao tại Hòa Lạc đang được Viettel xây dựng, thỏa thuận hợp tác này hướng tới việc làm chủ trọn vẹn chuỗi giá trị bán dẫn - thiết kế - sản xuất - đóng gói, góp phần bảo đảm an ninh nguồn cung trước những biến động địa chính trị. NGUYỄN HOÀI Việt Nam đã làm chủ thiết kế chip bảo mật VGC v1.0 cùng nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên, đánh dấu bước tiến lịch sử của ngành vi mạch bán dẫn và an ninh mật mã quốc gia. Sản phẩm chip bảo mật VGC v1.0 Chiều 3/11, Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel chính thức ra mắt VGC v1.0 - chip và nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên do Việt Nam làm chủ thiết kế. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và chỉ đạo sự kiện. Sau gần sáu tháng, các em tự tin hơn trong lời nói, cách ứng xử. Sự thay đổi ấy không dễ nhận ra chỉ qua những bức ảnh. Ngày 7/11, tại Hải Phòng, một trong 25 cô gái sẽ được xướng tên Hoa hậu Việt Nam 2026. Đó là khoảnh khắc được mong đợi. Nhưng với báo Tiền Phong, điều đáng nghĩ hơn là sau đêm chung kết, các em sẽ mang theo điều gì vào cuộc sống. Gần bốn thập kỷ tổ chức Hoa hậu Việt Nam, báo Tiền Phong hiểu rằng một cuộc thi càng được công chúng quan tâm, càng phải nghiêm khắc với chính nhà tổ chức. Khi sự nổi tiếng có thể đến sau một đoạn video ngắn, càng cần phân biệt sự được chú ý với được tin cậy. Nhan sắc có thể khiến công chúng yêu mến, song để giữ được niềm tin cần tri thức, nhân cách và trách nhiệm. Vì thế, Hoa hậu Việt Nam theo đuổi bốn tiêu chí Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ, Cống hiến và kiên định với vẻ đẹp nguyên bản, dù có ý kiến muốn nới lỏng. Đổi mới cách tổ chức là cần thiết, nhưng nguyên tắc làm nên uy tín cuộc thi phải được giữ vững bằng sự công tâm. Chủ đề năm nay “Miền Hương Sắc” đưa thí sinh đến gần đời sống. Ở Hải Phòng, có em lội bùn trồng cây trong rừng ngập mặn, có em nhặt rác ở bãi biển Đồ Sơn. Với dự án nhân ái, các em phải trả lời những câu hỏi cụ thể: giúp đỡ ai, kinh phí từ đâu, làm sao duy trì? Lòng nhân ái không thể chỉ dừng ở niềm xúc động trước hoàn cảnh khó khăn. Quan trọng là biết mình có thể làm gì và làm đến cùng. Hơn 4.000 câu hỏi gửi về cho phần thi ứng xử cho thấy công chúng muốn nghe các cô gái nghĩ gì trước những vấn đề xã hội, bảo vệ quan điểm ra sao, ý thức thế nào về trách nhiệm của người có sức ảnh hưởng. Sân khấu giúp các em rèn sự tự tin. Đời sống mới thực sự kiểm nghiệm bản lĩnh. Hải Phòng có bề dày văn hóa, sức sống của thành phố công nghiệp và khát vọng vươn ra biển lớn. Tôi mong những ngày ở đây giúp các em hiểu hơn về vùng đất, về những con người đang góp sức dựng xây đất nước. Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, cần người trẻ có tri thức, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng nhận việc khó. Thành công không thể chỉ đo bằng danh tiếng hay sự ngưỡng mộ, mà bằng năng lực và đóng góp cho xã hội. Tại cuộc họp báo, tôi đã nói với các em: “Khi đặt bút đăng ký tham gia cuộc thi, các bạn đã giành chiến thắng rồi”. Nhưng Hoa hậu Việt Nam mới chỉ là một chặng đường. Phía trước còn nhiều lựa chọn, thử thách, cũng có thể là đôi lần thất bại. Tôi mong dù có danh hiệu hay không, các em vẫn giữ được khát vọng, sự tử tế và tinh thần trách nhiệm. Là tờ báo của tuổi trẻ, Tiền Phong muốn góp phần phát hiện, bồi dưỡng và tiếp sức cho khát vọng của thanh niên Việt Nam. Hoa hậu Việt Nam là một phần sứ mệnh ấy. Chúng tôi mong các cô gái bước ra từ cuộc thi sẽ tiếp tục khẳng định mình bằng học tập, lao động và những việc làm có ích. Điều đáng tự hào không chỉ là người đẹp được tôn vinh, mà là những gì các em làm cho cộng đồng, cho đất nước sau khi ánh đèn sân khấu khép lại. Bởi vì sau cùng, vẻ đẹp của mỗi người không chỉ nằm ở những gì họ có, mà còn ở những gì họ làm được cho cuộc đời. P. C. S Thước đo của vẻ đẹp CHUYỆN HÔM NAY TIẾP THEO TRANG 1 Chip bảo mật VGC v1.0 sẽ ứng dụng trong USB lưu trữ an toàn cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và Quốc phòng

5 n Thứ Tư n Ngày 4/11/2026 KINH TẾ Hà Nội, TPHCM nguy cơ không đạt chỉ tiêu về nhà ở xã hội NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG VƯỢT KẾ HOẠCH, HÀ NỘI VÀ TPHCM GẶP KHÓ Theo báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tại Nghị quyết số 303, cả nước đã hoàn thành 55.665 căn, đạt 57,2% kế hoạch. Dự kiến đến cuối năm 2026, toàn quốc hoàn thành 82.470/97.271 căn, tương đương 85% chỉ tiêu được giao. Đáng chú ý, trong số 34 tỉnh, thành phố, có 25 địa phương có khả năng hoàn thành và vượt chỉ tiêu. Tổng chỉ tiêu được giao cho nhóm này là 63.371 căn, đến nay đã hoàn thành 48.422 căn, đạt 76,4%. Dự kiến cuối năm, hoàn thành 69.250 căn, tương đương 109,3% kế hoạch. Ngoài ra, 5 địa phương gồm Tuyên Quang, Lạng Sơn, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu không được giao chỉ tiêu năm 2026. Một số địa phương ghi nhận kết quả vượt kế hoạch đáng chú ý. Hải Phòng được giao 4.764 căn, dự kiến cuối năm hoàn thành 5.036 căn, đạt 106% chỉ tiêu. Đồng Nai được giao 2.000 căn, dự kiến hoàn thành 3.264 căn, đạt 163%. Tại Phú Thọ, chỉ tiêu được giao là 2.354 căn nhà ở xã hội và 500 căn nhà ở cho thuê. Đến nay, địa phương đã hoàn thành 3.085 căn, đạt 132% kế hoạch. Nghệ An cũng hoàn thành 2.750 căn, vượt 38% chỉ tiêu được giao. Bốn địa phương được đánh giá khó có khả năng hoàn thành kế hoạch gồm: TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ và Huế. Tổng chỉ tiêu của nhóm địa phương này là 33.900 căn, nhưng đến nay mới hoàn thành 7.243 căn, đạt 21,4%. Dự kiến đến cuối năm, các địa phương này hoàn thành 13.220 căn, tương đương 39% chỉ tiêu. Trong đó, TPHCM được giao 9.000 căn, dự kiến hoàn thành 4.562 căn, đạt 51%. Cần Thơ được giao 3.000 căn nhưng dự kiến chỉ hoàn thành 724 căn, đạt 24%. Huế dự kiến hoàn thành 2.436/3.200 căn, đạt 76%. Riêng Hà Nội không đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu nhưng vẫn được đánh giá khó hoàn thành kế hoạch năm nay. BA ĐỊA PHƯƠNG XIN ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ Trước nguy cơ không đạt kế hoạch, TPHCM, Cần Thơ và Huế đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo hướng phân bổ lại tiến độ giữa các năm, giữ nguyên tổng chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030. Cụ thể, Cần Thơ đề xuất giảm chỉ tiêu năm 2026 từ 3.000 căn xuống còn 724 căn. Thành phố này đề xuất giảm chỉ tiêu năm 2027 từ 2.800 căn xuống 788 căn. Ngược lại, kế hoạch năm 2028 tăng từ 2.250 căn lên 3.450 căn; năm 2029 tăng từ 2.500 căn lên 3.800 căn và năm 2030 tăng từ 2.700 căn lên 4.488 căn. Việc điều chỉnh chỉ tiêu xuất phát từ thời gian chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng kéo dài; quỹ đất tại khu vực có nhu cầu tập trung còn hạn chế. Bên cạnh đó, nhu cầu nhà ở có sự dịch chuyển sau sắp xếp đơn vị hành chính, trong khi định hướng đầu tư và nguồn cung nhà ở cho thuê cần thêm thời gian chuẩn bị. Tại TPHCM, chỉ tiêu năm 2026 được đề xuất giảm từ 9.000 căn xuống 4.562 căn. Năm 2027, chỉ tiêu giảm mạnh từ 57.657 căn xuống 12.075 căn. Đổi lại, thành phố đề xuất nâng kế hoạch năm 2028 lên 42.620 căn, năm 2029 lên 54.000 căn và năm 2030 lên 68.000 căn. TPHCM cho biết, lãi suất tăng cao khiến việc vay vốn, giải ngân theo các hợp đồng tín dụng gặp khó khăn. Ngoài ra, nhiều dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn, cao 20-30 tầng, cần khoảng 2-3 năm thi công. Các dự án mới được chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2026 cũng cần thêm thời gian hoàn tất thủ tục, khó có thể đưa vào sử dụng ngay trong năm. Trong khi đó, Huế đề xuất giảm chỉ tiêu năm 2026 từ 3.200 căn xuống 2.436 căn, đồng thời tăng kế hoạch năm 2027 từ 2.300 căn lên 3.064 căn. Chỉ tiêu giai đoạn 20282030 được giữ nguyên. Những khó khăn được Huế nêu ra gồm giá vật liệu xây dựng biến động, thị trường bất động sản thanh khoản thấp, khó huy động vốn, nguồn tín dụng ưu đãi cho người mua nhà ở xã hội bị gián đoạn và hạ tầng giao thông kết nối tại một số dự án chưa hoàn thiện. NGỌC MAI Trong tổng số 34 tỉnh thành, có 25 địa phương được dự báo hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê năm 2026. Tuy nhiên, Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ và Huế đối mặt nguy cơ không đạt kế hoạch; ba địa phương đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện giữa các năm nhưng giữ nguyên chỉ tiêu trong giai đoạn 2026-2030. Theo số liệu Cục Thống kê - Bộ Tài chính công bố sáng 3/11, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 10 tháng năm 2026 đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2009. Đáng chú ý, dòng vốn đăng ký mới tăng mạnh. Việt Nam cấp phép mới cho gần 3.500 dự án với tổng vốn hơn 30,7 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các dự án đang hoạt động đăng ký tăng thêm hơn 16,1 tỷ USD; hoạt động góp vốn, mua cổ phần đạt gần 8 tỷ USD. Như vậy, các nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam cũng tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư. Dòng vốn đăng ký mới và tăng thêm tập trung nhiều vào công nghiệp chế biến, chế tạo, với tổng vốn hơn 24,1 tỷ USD. Bất động sản đứng thứ hai với hơn 7 tỷ USD. Đáng chú ý, lĩnh vực vận tải, kho bãi cũng thu hút dòng vốn lớn, cho thấy nhà đầu tư nước ngoài không chỉ quan tâm đến sản xuất mà còn mở rộng sang hạ tầng logistics. Một số dự án quy mô lớn được công bố gần đây cho thấy xu hướng này. Ngày 28/10, tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, TPHCM công bố 12 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn hơn 13,5 tỷ USD, tập trung vào cảng biển, logistics, phát triển đô thị, công nghiệp và công nghệ cao. Trong đó, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có quy mô vốn lớn nhất, với gần 129.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,923 tỷ USD. Dự án có diện tích khoảng 571 ha. Cũng tại TPHCM, dự án Swift Logistics do nhà đầu tư Singapore thực hiện có tổng vốn đăng ký gần 1 tỷ USD, dự kiến triển khai từ tháng 11. Xét theo đối tác đầu tư, Singapore tiếp tục dẫn đầu với hơn 9,5 tỷ USD vốn đăng ký mới, tiếp đến là Hàn Quốc với 5,81 tỷ USD và Luxembourg với gần 5 tỷ USD. Tổng cộng có 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư mới tại Việt Nam trong 10 tháng. Không chỉ vốn đăng ký tăng mạnh, dòng vốn thực tế giải ngân cũng ghi nhận kết quả tích cực. Trong 10 tháng, vốn FDI thực hiện ước đạt 24 tỷ USD, tăng hơn 13% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong cùng kỳ 5 năm qua. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm ưu thế khi thu hút gần 20 tỷ USD vốn FDI thực hiện. Bất động sản đạt 1,76 tỷ USD. VIỆT LINH Vốn FDI đăng ký cao nhất 17 năm qua Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt gần 55 tỷ USD sau 10 tháng, tăng 74% so với cùng kỳ và cao nhất kể từ năm 2009. Đáng chú ý, dòng vốn mới tiếp tục tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, trong khi vốn FDI giải ngân cũng đạt mức cao nhất 5 năm qua. Dự án Nhà ở xã hội Đông Anh, Hà Nội được mở bán trong năm 2026 ẢNH: NM Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2027 Theo nghị định mới của Chính phủ, từ 1/1/2027, mức lương tối thiểu tháng của người lao động làm việc theo hợp đồng sẽ tăng thêm từ 310.000-390.000 đồng. Mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I tăng từ 25.500 đồng/giờ lên 27.400 đồng, vùng II từ 22.700 đồng/giờ lên 24.400 đồng, vùng III từ 20.000 đồng/giờ lên 21.400 đồng, vùng IV từ 17.800 đồng/giờ lên 19.400 đồng. Người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất. Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng. Nghị định nêu rõ, người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Bên cạnh đó, người sử dụng lao động không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. LUÂN DŨNG Trên cơ sở tình hình triển khai thực tế và những khó khăn được các địa phương báo cáo, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu về nhà ở xã hội của TPHCM, Cần Thơ và Huế. Việc điều chỉnh tiến độ từng năm không làm thay đổi tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu 899.857 căn theo Nghị quyết số 303/NQ-CP của Chính phủ. FDI vào Việt Nam đạt gần 55 tỷ USD sau 10 tháng, cao nhất kể từ năm 2009. Dòng vốn đăng ký mới và tăng thêm tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo

Sáng 3/11, chia sẻ với phóng viên, ông Lê Thanh Dương, Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Tùng Mậu (xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk), cho biết ngay sau khi nắm bắt vụ việc, nhà trường đã mời gia đình các học sinh liên quan làm việc, lập biên bản và báo cáo chính quyền địa phương để phối hợp xử lý. Theo ông Dương, vụ việc xảy ra khoảng 17h ngày 31/10, bên ngoài khuôn viên trường. Nữ sinh bị đánh là em C.B.Y., học lớp 8 tại phân hiệu của trường. Hai học sinh liên quan đang học lớp 9 tại điểm trường chính. Thông tin ban đầu, giữa các em có mâu thuẫn từ trước. Hai học sinh lớp 9 hẹn em Y. ra ngoài nói chuyện rồi xảy ra sự việc. Sau khi bị đánh, nữ sinh được gia đình đưa đến bệnh viện điều trị. Phụ huynh nữ sinh đã trình báo cơ quan công an. Về phía nhà trường, ông Dương cho biết đã yêu cầu hai học sinh lớp 9 viết tường trình, đồng thời mời gia đình các bên đến làm việc, lập biên bản và báo cáo UBND xã cùng bộ phận chuyên môn để nắm bắt tình hình. Sáng 3/11, đại diện nhà trường tiếp tục đến bệnh viện thăm hỏi, động viên nữ sinh, đồng thời trao đổi với bác sĩ để cập nhật tình trạng sức khỏe. Theo thông tin bác sĩ cung cấp, em bị tổn thương phần mềm. Tuy nhiên, do tâm lý vẫn chưa ổn định sau sự việc nên các bác sĩ tiếp tục theo dõi. Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Tùng Mậu cho biết, nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình để giáo dục, nhắc nhở học sinh. Việc xử lý trách nhiệm liên quan sẽ được thực hiện theo quy định; trường hợp hai gia đình không thống nhất được hướng giải quyết, cơ quan công an sẽ vào cuộc. Theo ông Dương, mâu thuẫn giữa các học sinh xuất phát từ chuyện tình cảm nam nữ ở lứa tuổi học trò. Đây là vụ việc đánh nhau đầu tiên xảy ra tại trường từ đầu năm học đến nay. HUỲNH THỦY UBND xã Hoài Đức vừa có báo cáo xác minh, xử lý phản ánh liên quan đến bữa ăn bán trú tại trường Tiểu học Hoài Đức - phân hiệu Di Trạch liên quan đến sự việc phụ huynh quây kho hàng gần khu vực nấu ăn bán trú cho học sinh. Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Hoài Đức đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP của xã tiến hành kiểm tra toàn bộ các nội dung liên quan đối với Công ty Mai Phương. Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu, hóa đơn chứng từ sổ sách và các điều kiện thực tế tại Công ty Mai Phương không phát hiện sản phẩm thịt trâu Ấn Độ đông lạnh. Khu vực kho phụ huynh học sinh phản ánh nghi vấn thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Văn Ng. và bà Phạm Thị Y. (bà Y. là nhân viên Công ty Mai Phương). Từ năm 2023, ông Nguyễn Văn Đ., thuê lại địa điểm kho hàng trên với mục đích làm kho và chế biến thức ăn cho cá với số tiền thuê theo hợp đồng là 3 triệu đồng/năm. Sau khi vận động, phối hợp mở kho để kiểm tra, đoàn kiểm tra ghi nhận xác định diện tích kho hàng khoảng 80m2 bao gồm 1 tầng và 1 gác xép có chứa nhiều thịt, cá, đồ khô. Riêng tầng sàn có 3 tủ đông chứa 15 kg thịt gà, 8 kg cá rô phi phi lê, 34 kg thịt lợn, 10 kg xúc xích CP, 8 kg ngô tách hạt, 8,5 kg chả mực; 1 xe đẩy, 2 bếp gas đôi công nghiệp, 1 máy giặt. Trên bếp có chảo chứa hỗn hợp: cơm, cám, thức ăn và rau, củ, quả. Bên cạnh đó, có nhiều hàng khô, thực phẩm bao gói sẵn tại tầng sàn gồm: 11 thùng bánh bông lan; 50 thùng sữa dinh dưỡng; 5 thùng sữa chua ăn; 3 thùng sữa chua uống và 10 đơn vị lẻ; 8 thùng dầu ăn và 3 can lẻ; 4 hộp bột sư tử; 36 kg bột năng; 270 kg bột chiên giòn. Đặc biệt, trên gác xép có khoảng 10 kg tôm đã qua chế biến, 5 kg thịt băm đã qua chế biến, 30 kg thịt gà, 4 kg ruốc; các túi chứa xúc xích, chả, xương gà, nội tạng cá và một số thùng nhựa, thùng giữ nhiệt. Công an xã xác định, ông Đ. nuôi cá tại khu vực cánh đồng thôn. Số thực phẩm dư thừa, đã qua sử dụng để trong khu vực kho là do ông Đ. gom về để chế đun nấu làm cám cho cá ăn. Mặt khác, bà Phạm Thị Y. được Giám đốc Công ty Mai Phương giao quản lý nhân sự, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng ngày. Từ khoảng tháng 9/2026, bà Y. thỏa thuận với người thuê để nhờ bình gas, lắp đường dẫn gas sang Công ty Mai Phương và lưu giữ hàng khô, thực phẩm bao gói sẵn. “Nhân viên Công ty Mai Phương đến lấy hàng phục vụ chế biến suất ăn. Công ty đã xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc các hàng khô, thực phẩm bao gói sẵn gửi tại kho. Tuy nhiên, khu vực bảo quản không có biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh”, theo kết luận của UBND xã Hoài Đức. Cũng theo xã này, ban đầu, những người liên quan chưa hợp tác đầy đủ, cung cấp thông tin không trung thực về việc gửi hàng, đặt bình gas và lắp đường dẫn sang công ty Mai Phương. Qua xác minh, các bên đã thừa nhận nội dung trên; bà Y. trình bày việc gửi hàng chưa báo cáo Giám đốc Công ty. Đối với bao bì nghi đựng thịt trâu Ấn Độ tại khu tập kết rác chung, qua rà soát tài liệu, hình ảnh, chưa đủ căn cứ xác định là của Công ty, các hộ dân xung quanh hay tổ chức, cá nhân khác. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ghi nhận các nội dung vi phạm liên quan đến khu vực bảo quản hàng khô, thực phẩm bao gói sẵn để hoàn thiện hồ sơ. UBND xã giao các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai kiểm tra, xác minh liên quan tiếp theo để hoàn thiện hồ sơ vụ việc. PHỤ HUYNH THÂU ĐÊM CANH KHO HÀNG Như Tiền Phong đưa tin, sáng 27/10, kiểm tra việc chế biến suất ăn của học sinh tại Công ty Mai Phương, xã Hoài Đức, phụ huynh nghi ngờ 1 nhà kho không biển hiệu có thể là nơi chứa thực phẩm cung cấp bếp ăn không đảm bảo chất lượng. Gần 100 phụ huynh đã chia nhau canh giữ ở cửa kho suốt một ngày đêm đồng thời đề nghị nhà trường báo cáo UBND xã kiểm tra, làm rõ. Đoàn kiểm tra liên ngành của xã Hoài Đức tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Công ty Mai Phương vào ngày 27/10. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty xuất trình bộ hồ sơ pháp lý, hóa đơn chứng từ theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn những hạn chế như việc xây dựng, điều chỉnh thực đơn theo nguyện vọng yêu cầu của phụ huynh nhưng chưa gắn với việc rà soát đầy đủ sự cân đối về dinh dưỡng. Công ty cung cấp đăng tải các thông tin truy xuất của một số thực phẩm trên hệ thống thiếu hình ảnh nguyên liệu thực tế, nơi thu mua, mã thực phẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng; Một số thớt sơ chế thực phẩm đã ố màu... Về phản ánh của phụ huynh, theo UBND xã Hoài Đức, 4 giờ sáng ngày 27/10, cán bộ Y tế Trường TH Hoài Đức - phân hiệu Di Trạch cùng Ban đại diện Hội phụ huynh trường đến giám sát quá trình nhập nguyên liệu và chế biến suất ăn cho học sinh tại Công ty TNHH thực phẩm Mai Phương. Quá trình kiểm tra giám sát tại Công ty Mai Phương, phụ huynh phát hiện tại khu đất trống cách bếp khoảng 50 mét, là nơi để xe và tập kết rác của công ty cùng các hộ dân xung quanh có bao bì nghi đựng thịt trâu Ấn Độ, má đùi gà đông lạnh và một kho khoảng 80 m2 khóa cửa, không có biển hiệu. Công ty không thừa nhận kho thuộc quyền quản lý nên không mở cửa. Hai bên phát sinh mâu thuẫn, tranh cãi. Phụ huynh học sinh đã có những phản ánh nghi ngờ phía Công ty sử dụng thịt trâu Ấn Độ và thịt gà đông lạnh để chế biến suất ăn bán trú cho học sinh. HÀ LINH 6 n Thứ Tư n Ngày 4/11/2026 KHOA GIÁO Trách nhiệm của ai? Nữ sinh lớp 8 nhập viện sau trận đòn của 2 chị khóa trên Liên quan đến vụ gần 100 phụ huynh quây kho hàng không biển hiệu nghi chứa thực phẩm cung cấp cho bữa ăn bán trú của học sinh, UBND xã Hoài Đức, Hà Nội xác định, nhân viên của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương gửi nhờ thực phẩm ở kho nhưng không báo cáo với giám đốc. Sau khi bị hai học sinh cùng trường đánh, nữ sinh lớp 8 ở Đắk Lắk phải nhập viện điều trị. Đến sáng 3/11, sức khỏe em có tiến triển nhưng tâm lý vẫn chưa ổn định, tiếp tục được theo dõi. Phụ huynh Trường tiểu học Hoài Đức thay nhau canh nhà kho suốt 1 ngày đêm “Nhân viên Công ty Mai Phương đến lấy hàng phục vụ chế biến suất ăn. Công ty đã xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc các hàng khô, thực phẩm bao gói sẵn gửi tại kho. Tuy nhiên, khu vực bảo quản không có biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh”. Theo kết luận của UBND xã Hoài Đức Khu vực chia suất ăn của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương ẢNH: HÀ LINH VỤ NGHI BẾP ĂN BÁN TRÚ SỬ DỤNG THỊT TRÂU ĐÔNG LẠNH:

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