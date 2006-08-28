Báo Tiền Phong số 280

THỨ TƯ 7/10/2026 Số 280 0977.456.112 Bất an thịt heo chứa chất cấm Hiệu trưởng trở thành "nút cổ chai" sau sáp nhập? Hạn chế găm giữ, lãng phí đất ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, KHƠI DẬY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRANG 15 TRANG 6 TRANG 5 TRANG 3 HAI “VẤN ĐỀ” CỦA TUYỂN VIỆT NAM Ở FIFA ASEAN CUP TRANG 16 Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi cùng các thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại buổi Họp báo Chung khảo, ngày 6/10 ẢNH: HỒNG VĨNH Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đón Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân ẢNH: NHƯ Ý VIỆT NAM-PANAMA NHẤT TRÍ PHÁT HUY LỢI THẾ ĐỊA KINH TẾ TRANG 2 Những người lính anh hùng trên mặt trận tư tưởng TRANG 7 ĐỀ CAO vẻ đẹp sẻ chiaTRANG 8-9

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino gặp gỡ báo chí. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam - Panama thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực. Các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, các cơ chế hợp tác đã được duy trì. Kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng ổn định. Panama luôn nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Mỹ Latinh. Hai bên nhất trí cho rằng, dư địa hợp tác còn rất lớn, nhất là về thương mại, đầu tư và dịch vụ. Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, hậu cần cảng biển, tài chính, ngân hàng, du lịch, vận tải và các lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Hai bên cũng nhất trí cần tiếp tục trao đổi, đàm phán các văn kiện về bảo hộ đầu tư, hàng không và một số lĩnh vực khác, tạo khuôn khổ thuận lợi để mở rộng hợp tác. Một nội dung quan trọng được hai bên trao đổi là phát huy lợi thế địa kinh tế của mỗi nước, tăng cường kết nối về vận tải, hậu cần, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á và Mỹ Latinh; qua đó tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp của hai nước. Với vị trí chiến lược, Panama có thể trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận châu Mỹ, trong khi Việt Nam có thể là cầu nối để Panama mở rộng sang thị trường ASEAN. Về hợp tác đa phương, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương; trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; đề cao các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc; ủng hộ duy trì tự do, an toàn hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. THÔNG QUA TUYÊN BỐ CHUNG Một kết quả quan trọng của chuyến thăm là hai bên đã thông qua Tuyên bố chung xác định những định hướng, mục tiêu, nguyên tắc và các lĩnh vực hợp tác chủ yếu của quan hệ Việt Nam - Panama trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi trên kênh ngoại giao Nhà nước, thúc đẩy hợp tác nghị viện và đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng chuyến thăm lần này của Tổng thống José Raúl Mulino tạo thêm động lực quan trọng để triển khai các thỏa thuận đã đạt được, khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, đưa quan hệ Việt Nam - Panama phát triển thực chất, hiệu quả và tương xứng với tiềm năng của cả hai nước. Việt Nam sẵn sàng cùng Panama phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả đạt được trong chuyến thăm vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển tại hai khu vực và trên thế giới. Tại gặp gỡ báo chí, Tổng thống José Raúl Mulino bày tỏ, Panama và Việt Nam là hai quốc gia cách nhau về địa lý, nhưng giữa nhân dân hai nước tồn tại một mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết được xây dựng trong hơn 50 năm qua. Đối với Panama, việc mở rộng và đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế là rất quan trọng; Việt Nam là một đối tác quan trọng của Panama tại Đông Nam Á. Tổng thống Panama cho biết, một phần quan trọng trong cuộc hội đàm giữa hai bên là dành cho quan hệ kinh tế. Việt Nam đã xây dựng được năng lực công nghiệp và xuất khẩu ấn tượng. Panama muốn trở thành cửa ngõ để đưa nền công nghiệp đó tiếp cận khu vực Mỹ Latinh và Caribe; mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng những lợi thế để thiết lập hiện diện tại Panama và vươn ra các thị trường trong khu vực. Hai bên cũng thảo luận về nông nghiệp, kết nối, du lịch, hợp tác hàng hải và các lĩnh vực khác mà hai nước có năng lực bổ sung cho nhau; mong muốn có những điều kiện tốt hơn để các doanh nghiệp kinh doanh, các nhà sản xuất tìm kiếm thị trường mới. KÝ NHIỀU VĂN KIỆN HỢP TÁC Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước Việt Nam và Panama. Các văn kiện hợp tác gồm có: Hiệp định Hợp tác về vận tải biển giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Panama; Thỏa thuận Hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; Biên bản ghi nhớ Hợp tác nông nghiệp; Biên bản ghi nhớ giữa Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và Cục Du lịch Panama về hợp tác du lịch; Biên bản ghi nhớ về Hợp tác giữa các cơ quan Hải quan; Biên bản ghi nhớ giữa Cục Hàng không Việt Nam và Cục Hàng không Panama; Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa hai Học viện Ngoại giao; Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa Đại học Hàng hải Việt Nam và Đại học Hàng hải Quốc tế Panama; Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VASS) và Viện Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp Panama (IDIAP). BÌNH GIANG 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 7/10/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Hội đàm chiều 6/10 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino nhất trí phát huy lợi thế địa kinh tế của mỗi nước, tăng cường kết nối về vận tải, hậu cần, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á và Mỹ Latinh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino ẢNH: TTXVN Việt Nam - Panama nhất trí phát huy lợi thế địa kinh tế Sáng 6/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero cùng Phu nhân Maricel Cohen De Mulino tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc cổ, dừng chân tại Khuê Văn Các, vườn bia tiến sĩ, Điện Đại Thành…, Tổng thống Panama bày tỏ sự quan tâm đến những giá trị lịch sử, văn hóa, mỹ thuật của Di sản tư liệu thế giới với 82 tấm bia tiến sĩ và đánh giá cao truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng nhân tài của dân tộc Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức CHDCND Lào và Campuchia từ ngày 8-10/10, theo lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Lào khoá X vừa bầu ông Sonexay Siphandone giữ chức Chủ tịch Quốc hội, và ông Saleumxay Kommasith giữ chức Thủ tướng. Lãnh đạo hai nước luôn khẳng định chính sách nhất quán coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Hai bên đang nỗ lực tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, đặc biệt cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào trên các phương diện gắn kết song phương, gắn kết tiểu vùng và gắn kết khu vực, quốc tế. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai nghiêm túc, đạt chất lượng cao các thỏa thuận cấp cao. Các lãnh đạo Việt Nam và Campuchia luôn khẳng định sự coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu quan hệ song phương. Hai bên đang nỗ lực thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, cửa khẩu, logistics và chuỗi cung ứng; tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD. Hai bên cũng đang nỗ lực đẩy nhanh công tác phân giới cắm mốc và phối hợp bảo đảm đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. P.V Thủ tướng sắp thăm Lào và Campuchia

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Những vấn đề về tổ chức, xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo, cầm quyền; cán bộ, nguồn lực và phát triển kinh tế-xã hội cần được xem xét trong mối liên hệ hữu cơ với nhau. Đảng định hướng đúng. Hệ thống chính trị, guồng máy hành chính vận hành hiệu quả. Tiềm năng, sức lực con người được phát huy. Nhân dân được thụ hưởng thành quả. Gắn nhiệm vụ trước mắt với mục tiêu năm 2030, năm 2045 và tầm nhìn lâu dài. RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH GIỮA CHỦ TRƯƠNG VÀ THỰC TIỄN Về những trọng tâm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở tại khai mạc Hội nghị Trung ương 4, GS.TS Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, các nội dung đó có mối quan hệ chặt chẽ trong quá trình nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Trong đó, điều cần đặc biệt quan tâm là làm thế nào rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương, chính sách với thực tiễn. Một quyết định đúng về định hướng nhưng chậm được thể chế hóa thì chưa thể tạo ra kết quả. Ngược lại, thể chế đã có nhưng tổ chức thực hiện không tốt, phối hợp không hiệu quả hoặc trách nhiệm không rõ thì kết quả cũng sẽ bị hạn chế. Khi một vấn đề trong thực tiễn chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa đạt yêu cầu, trước hết cần xác định đúng nguyên nhân. Có vấn đề nằm ở chính sách, có vấn đề nằm ở thể chế, nhưng cũng có những vấn đề thuộc về tổ chức thực hiện, sự phối hợp giữa các cơ quan hoặc trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu. Việc xác định đúng điểm nghẽn sẽ giúp lựa chọn giải pháp phù hợp, tránh sử dụng việc sửa đổi thể chế để giải quyết những vấn đề thực chất thuộc về tổ chức thực hiện, đồng thời không đổ lỗi cho khâu thực thi khi bản thân chính sách còn bất cập, qua đó hạn chế việc xử lý một vấn đề nhưng lại tạo thêm những quy định không cần thiết. Theo GS.TS Võ Khánh Vinh, đây cũng là một yêu cầu quan trọng đối với đổi mới phương thức lãnh đạo. Hiệu quả lãnh đạo không chỉ thể hiện ở việc ban hành chủ trương mà còn ở năng lực tổ chức để chủ trương đó được thực hiện thống nhất, đúng hướng và tạo ra kết quả trong thực tế. Trong quá trình đó, phân cấp, phân quyền là một vấn đề cần được quan tâm. Nếu quá nhiều việc đều tập trung ở cấp trên thì cấp dưới dễ rơi vào tình trạng chờ đợi, trong khi cấp gần với thực tiễn lại không có đủ thẩm quyền để quyết định. Nhưng nếu phân quyền mà không đi cùng trách nhiệm và kiểm soát quyền lực thì lại có thể phát sinh những vấn đề khác. Vì vậy, phân cấp, phân quyền phải gắn với trách nhiệm giải trình và cơ chế kiểm tra, giám sát phù hợp. Cùng với đó, cần xác định rõ những việc thuộc thẩm quyền quyết định của Trung ương và những việc có thể giao cho địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện; quyền hạn được giao phải đi cùng trách nhiệm của chủ thể thực hiện, nhất là người đứng đầu. Phân cấp, phân quyền không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý mà phải bảo đảm giao đúng thẩm quyền, đúng trách nhiệm và có cơ chế kiểm soát phù hợp. Cách làm này cũng giúp hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Khi thẩm quyền và trách nhiệm được quy định rõ, người thực hiện có cơ sở để quyết định, đồng thời xã hội cũng có cơ sở để đánh giá kết quả. Đổi mới phương thức lãnh đạo, vì vậy, không phải là tạo thêm tầng nấc quản lý mà phải hướng tới giảm những khâu trung gian không cần thiết, làm rõ trách nhiệm và nâng cao khả năng phản ứng của bộ máy trước những vấn đề thực tế. Một quyết định chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành kết quả. Do đó, cùng với hoàn thiện thể chế, cần quan tâm đến năng lực thực thi và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan. Đây là khâu có ảnh hưởng trực tiếp đến việc rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương và cuộc sống. Liên quan đến đổi mới công tác cán bộ, GS.TS Võ Khánh Vinh cho rằng, thể chế dù tốt đến đâu cũng cần có con người tổ chức thực hiện, do đó công tác cán bộ phải gắn trực tiếp với yêu cầu nâng cao năng lực thực thi của hệ thống. Trước hết, cần lựa chọn những người có năng lực, trách nhiệm và phù hợp với yêu cầu của từng vị trí, đồng thời tạo môi trường để cán bộ phát huy năng lực và có cơ chế đánh giá dựa trên kết quả công việc. Theo đó, đánh giá cán bộ cần chú trọng kết quả thực tế, như khả năng giải quyết công việc, tháo gỡ những vấn đề khó và hoàn thành nhiệm vụ được giao, thay vì chỉ dựa vào hồ sơ, bằng cấp hay thời gian công tác. KHƠI DẬY SỨC SÁNG TẠO TỪ NGUỒN LỰC CON NGƯỜI GS Nguyễn Văn Phượng, nguyên Phó trưởng khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, yêu cầu phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của người dân có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn phát triển mới. Chủ trương, chính sách dù đúng đến đâu cũng phải được con người tổ chức thực hiện và hướng tới phục vụ con người. Vì vậy, nếu muốn tạo ra những bước phát triển mới thì trước hết phải phát huy được năng lực của con người. Nguồn lực con người, không nên chỉ được nhìn ở số lượng lao động hoặc trình độ bằng cấp. Quan trọng hơn là khả năng tư duy, sáng tạo, thích ứng và giải quyết những vấn đề mới. Đây cũng là vấn đề giáo dục phải đặc biệt quan tâm. Từ thực tế giáo dục hiện nay cho thấy, năng lực của một người không phải lúc nào cũng thể hiện đầy đủ ngay từ đầu. Có những học sinh, sinh viên ban đầu chưa thật sự nổi bật, nhưng khi được khuyến khích đặt câu hỏi, tự tìm cách giải quyết vấn đề, trình bày suy nghĩ và được ghi nhận thì khả năng có thể được phát huy rõ hơn. Vì vậy, giáo dục không thể chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức mà cần chú trọng hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, biết đặt vấn đề, tìm giải pháp và có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Cách tiếp cận này cũng cần được mở rộng đối với nguồn nhân lực nói chung. Muốn phát huy trí tuệ của xã hội thì phải tạo được môi trường để mọi người có thể học tập, làm việc, đóng góp và được ghi nhận. Đối với yêu cầu đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài, GS Nguyễn Văn Phượng cho rằng trước hết cần nhận diện đúng người, sử dụng đúng người; trọng dụng nhân tài không chỉ là thu hút người có năng lực về một cơ quan, tổ chức mà quan trọng hơn là giao đúng công việc, đúng sở trường và tạo điều kiện để họ phát huy. Theo đó, việc đánh giá cán bộ, trí thức và người tài cần chú trọng hơn đến kết quả công việc và những đóng góp thực chất, không chỉ dựa vào bằng cấp, chức danh hay thâm niên; những người có khả năng giải quyết vấn đề mới, việc khó và tạo ra kết quả cụ thể cần được ghi nhận. Việc thu hút nhân tài mới chỉ là bước đầu. Quan trọng hơn là tạo được môi trường để họ muốn làm việc và tiếp tục cống hiến. Người làm khoa học cần môi trường tôn trọng tri thức, có điều kiện nghiên cứu, trao đổi học thuật và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Người trẻ cần được giao việc, được thử sức và được thể hiện năng lực. PV (theo TTXVN) Các đại biểu tại buổi khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ẢNH: TTXVN 3 n Thứ Tư n Ngày 7/10/2026 THỜI SỰ “Muốn có đội ngũ kế cận, cần giao cho người trẻ những công việc và trách nhiệm thực tế để họ trưởng thành qua công việc, đồng thời tạo cơ hội để họ thể hiện năng lực. Nếu chỉ yêu cầu người trẻ tích lũy kinh nghiệm nhưng không giao việc, không tạo điều kiện để họ thử sức thì rất khó hình thành năng lực thực tế”. GS NGUYỄN VĂN PHƯỢNG, nguyên Phó trưởng khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội GS.TS Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, thể chế dù tốt đến đâu cũng cần có con người tổ chức thực hiện, do đó công tác cán bộ phải gắn trực tiếp với yêu cầu nâng cao năng lực thực thi của hệ thống. Đổi mới phương thức lãnh đạo, khơi dậy nguồn lực con người Chiều 6/10, Văn phòng Trung ương Đảng có Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Theo thông cáo, buổi sáng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về 3 nội dung: Đề án xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/ TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận 3 nội dung: Đề án "Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững". Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh (thay thế Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân). Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (thay thế Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng). Ngày 7/10, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình. TRƯỜNG PHONG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4: Trung ương thảo luận về chiến lược thu hút và trọng dụng nhân tài

4 n Thứ Tư n Ngày 7/10/2026 THỜI SỰ Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết quý III đã “bật đèn vàng” với một số địa phương không có chuyển biến trên một số lĩnh vực và kết quả cuối năm sẽ là cơ sở chính xác nhất để tiến hành đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ. Trao đổi với Tiền Phong, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) nhìn nhận, tín hiệu “bật đèn vàng” được lãnh đạo Chính phủ nêu ra cần được hiểu là cảnh báo sớm về tiến độ thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm điều hành. “Cảnh báo lúc này có ý nghĩa thúc đẩy hành động khi vẫn còn thời gian khắc phục”, bà Nga nói. CHUYỂN CẢNH BÁO THÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Với những địa phương đã “bật đèn vàng”, theo đại biểu, những việc nào cần được ưu tiên ngay trong ba tháng cuối năm? Theo tôi, điều cần làm ngay là xác định địa phương đang chậm ở đâu, nguyên nhân nào thuộc điều kiện khách quan, nguyên nhân nào xuất phát từ sự thiếu chủ động, phối hợp chưa hiệu quả hoặc né tránh trách nhiệm? Trong 3 tháng cuối năm, với những địa phương đang nằm ở trong nhóm “bật đèn vàng”, theo tôi, cần khẩn trương rà soát từng động lực tăng trưởng, từng dự án lớn và những khó khăn của doanh nghiệp; chọn đúng những việc có thể giải quyết ngay, tạo kết quả ngay. Chẳng hạn, một dự án đã đủ điều kiện nhưng còn chậm thủ tục, một công trình có thể hoàn thành sớm, một cơ sở sản xuất đang thiếu điện hoặc vướng mặt bằng đều cần được xử lý cụ thể. Tiếp theo, tập trung giải ngân đầu tư công gắn với chất lượng công trình; tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu, thủ tục và phối hợp giữa các cơ quan. Mỗi vướng mắc phải có đầu mối chịu trách nhiệm, thời hạn xử lý; vấn đề vượt thẩm quyền phải được báo cáo kèm phương án. Cuối cùng, người đứng đầu phải trực tiếp kiểm tra tiến độ, đối thoại với doanh nghiệp và theo dõi kết quả từng tuần, từng tháng. Chuyển biến thực chất phải thể hiện ở dự án vận hành, sản xuất mở rộng, việc làm và thu nhập được cải thiện. LỰA CHỌN CÔNG VIỆC ƯU TIÊN Vậy lãnh đạo địa phương cần làm gì để biến áp lực hoàn thành chỉ tiêu thành động lực cải cách? Những dư địa nào cần được khai thác mạnh hơn, thưa bà? Theo tôi, áp lực hoàn thành chỉ tiêu chỉ trở thành động lực cải cách khi lãnh đạo địa phương chuyển nó thành những thay đổi cụ thể trong cách điều hành. Điều doanh nghiệp cần là thủ tục được giải quyết đúng hạn, chi phí được giảm, khó khăn có người xử lý và chính sách được thực hiện nhất quán. Người đứng đầu phải nhìn từ những nhu cầu ấy để lựa chọn công việc ưu tiên. Dư địa đầu tiên là nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực đã có. Đầu tư công cần tập trung vào công trình có khả năng hoàn thành, đưa vào sử dụng và tạo tác động lan tỏa. Với dự án tồn đọng, cần phân loại rõ: dự án có thể tháo gỡ ngay, dự án cần điều chỉnh và dự án phải xử lý theo pháp luật. Khơi thông một dự án đã có vốn, có nhà đầu tư và có thị trường có thể tạo hiệu quả nhanh hơn việc tiếp tục đề xuất dự án mới. Dư địa thứ hai nằm ở khu vực sản xuất, kinh doanh và đầu tư tư nhân. Địa phương cần chủ động nắm tình hình đơn hàng, lao động, điện, đất đai, logistics và khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Đặc biệt, phải giảm thời gian chờ đợi và chi phí tuân thủ. Thu hút đầu tư cần đi cùng hỗ trợ dự án triển khai thực tế, mở rộng sản xuất và tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước. Dư địa thứ ba là thị trường nội địa, dịch vụ và du lịch. Có thể thúc đẩy kết nối cung cầu, thương mại điện tử, sản phẩm địa phương và các chương trình du lịch phù hợp. Sức mua còn phụ thuộc vào việc làm, thu nhập và niềm tin của người dân. Vì vậy, hỗ trợ sản xuất và bảo đảm an sinh cũng góp phần nuôi dưỡng thị trường. Tôi cũng cho rằng cải cách trong quý IV phải tạo nền tảng cho năm sau. Việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao trách nhiệm công vụ, ứng dụng dữ liệu và xử lý các điểm nghẽn trong phối hợp sẽ có giá trị lâu dài. Mục tiêu tăng trưởng cao cần đi cùng kỷ luật ngân sách, bảo vệ môi trường và chất lượng đầu tư, để kết quả hôm nay tiếp tục tạo thêm nguồn lực cho ngày mai. XEM XÉT TOÀN DIỆN KẾT QUẢ CUỐI NĂM Theo bà, việc gắn kết quả tăng trưởng với đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ nên được thực hiện thế nào để đề cao trách nhiệm và bảo đảm công bằng? Tôi đồng tình với việc lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ quan trọng để đánh giá, bố trí và luân chuyển cán bộ. Người được giao trách nhiệm lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về những chuyển biến của địa phương. Cách tiếp cận này giúp việc đánh giá cán bộ dựa sát hơn vào hiệu quả công việc, khắc phục tình trạng báo cáo đầy đủ nhưng vấn đề thực tế chậm được giải quyết. Tuy nhiên, theo tôi, kết quả cuối năm cần được xem xét toàn diện. Tăng trưởng GRDP là chỉ tiêu quan trọng, nhưng còn phải đánh giá chất lượng tăng trưởng, hiệu quả đầu tư, việc làm, thu nhập, an sinh, môi trường và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Một địa phương tăng trưởng cao nhưng phát sinh lãng phí hoặc tổn hại môi trường vẫn cần được xem xét trách nhiệm. Để đánh giá đúng thực chất, tôi đề nghị kết hợp ba góc nhìn. Thứ nhất, mức độ hoàn thành mục tiêu đã được giao trên cơ sở điều kiện và tiềm năng của địa phương. Thứ hai, tiến bộ so với chính địa phương đó qua thời gian. Thứ ba, đóng góp cụ thể của người đứng đầu trong xử lý khó khăn, khơi thông nguồn lực và nâng hiệu quả bộ máy. Với địa phương có xuất phát điểm thấp hoặc gặp thiên tai, biến động thị trường, cần tính đến yếu tố khách quan bằng dữ liệu và căn cứ rõ ràng. Đồng thời, phải xem lãnh đạo đã dự báo, ứng phó và tận dụng nguồn lực ra sao. Khó khăn khách quan cần được ghi nhận công bằng; sự chậm trễ thuộc trách nhiệm chủ quan cũng phải được chỉ rõ. Tôi cho rằng cần áp dụng thống nhất nguyên tắc đánh giá, đồng thời xây dựng mục tiêu phù hợp với từng địa phương. Quá trình đánh giá phải minh bạch, có kiểm chứng và phân định trách nhiệm cá nhân, tập thể, kể cả ảnh hưởng của quyết định từ nhiệm kỳ trước. Cảm ơn bà! LUÂN DŨNG (thực hiện) 9 tháng năm 2026, Hà Tĩnh đạt mức tăng trưởng GRDP 12,36%, đứng thứ 2/34 tỉnh, thành phố (Trong ảnh: Một góc tại Khu kinh tế Vũng Áng) “Quá trình đánh giá phải minh bạch, có kiểm chứng và phân định trách nhiệm cá nhân, tập thể, kể cả ảnh hưởng của quyết định từ nhiệm kỳ trước. Việc bố trí, luân chuyển cần xét cả năng lực, phẩm chất và yêu cầu vị trí công tác”, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga chia sẻ với Tiền Phong. “BẬT ĐÈN VÀNG” VỚI ĐỊA PHƯƠNG: Ba góc nhìn đánh giá cán bộ Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội về chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư dự án đầu tư công viên Safari Ba Vì, tại xã Ba Vì (Hà Nội). Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội quyết nghị thống nhất thông qua chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư dự án đầu tư công viên Safari Ba Vì, tại xã Ba Vì, Hà Nội theo đề xuất của Đảng ủy UBND TP. Ban Chấp hành Đảng bộ TP giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo UBND TP và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và triển khai các bước tiếp theo bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và quy định của pháp luật. Nghị quyết nêu rõ, phấn đấu khởi công dự án vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2026. Trước đó, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 diễn ra chiều 5/10, bà Đỗ Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, cho biết thành phố đã nhận hồ sơ đề xuất dự án Safari Ba Vì của doanh nghiệp. Do dự án thuộc nhóm A, thành phố đã thành lập Hội đồng thẩm định để xem xét hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Trong quá trình thẩm định, Hội đồng yêu cầu doanh nghiệp rà soát lại quy mô đầu tư trên cơ sở kiểm tra kỹ hiện trạng quản lý, sử dụng đất; đánh giá tác động đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự kiến thực hiện dự án. Việc rà soát nhằm xác định quy mô phù hợp, giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống người dân, đồng thời hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Sau quá trình rà soát, quy mô đầu tư của dự án đã được xác định sơ bộ giảm xuống còn khoảng 300 ha đất. TRẦN HOÀNG Hà Nội thống nhất chủ trương triển khai dự án đầu tư công viên Safari Ba Vì tại xã Ba Vì, đồng thời phấn đấu khởi công vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2026. Dự kiến khởi công Safari Ba Vì ngày 10/10 “Việc bố trí, luân chuyển cán bộ cần xét cả năng lực, phẩm chất và yêu cầu vị trí công tác. Làm được như vậy sẽ khuyến khích cán bộ chủ động, dám chịu trách nhiệm và theo đuổi những kết quả bền vững vì lợi ích của người dân”. Đại biểu Quốc hội NGUYỄN THỊ VIỆT NGA (Hải Phòng)

LÀM RÕ THẾ NÀO LÀ CHẬM, BỎ HOANG Đề xuất trên được Bộ Tài chính nêu trong tờ trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân. Đề xuất áp thuế 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng cao gần 7 lần mức áp dụng với đất ở trong hạn mức. Theo Bộ Tài chính, việc bổ sung quy định này nhằm thực hiện Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 khắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phí, đất bỏ hoang. Theo ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, để biến quyền sử dụng đất thành một nguồn lực quan trọng, cần nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Một trong những giải pháp là đất chậm đưa vào sử dụng, đất bỏ hoang thì phải có chính sách tài chính, thuế cao hơn để không khuyến khích việc này, đồng thời khuyến khích đưa đất vào sử dụng. Tuy nhiên, ông Phan Đức Hiếu cho rằng việc thiết kế chính sách thuế đối với nhóm đất này còn đặt ra nhiều câu hỏi cần giải quyết. Trước hết là vấn đề pháp lý: Thế nào là “chậm đưa vào sử dụng”, thế nào là “bỏ hoang”? Với các dự án đầu tư, cơ quan quản lý có thể căn cứ vào tiến độ thực hiện dự án để xác định tình trạng chậm triển khai. Nhưng với đất của cá nhân, tổ chức ngoài các dự án đầu tư, việc xác định thời điểm nào được coi là chậm đưa vào sử dụng hay bỏ hoang sẽ phức tạp hơn. Theo ông Hiếu, về mức thuế tính trên cơ sở nào cũng cần được quy định rõ để bảo đảm chính sách có cơ sở và phù hợp. Một vấn đề khác là dữ liệu. Theo ông Hiếu, để đánh thuế cần có đủ số liệu, thông tin về tình trạng sử dụng đất. Việc này phải bảo đảm nguyên tắc công bằng giữa các chủ thể, tránh trường hợp cùng một tình trạng sử dụng đất nhưng cách xác định và nghĩa vụ thuế lại khác nhau. DỰ ÁN CHẬM VÌ THỦ TỤC CÓ BỊ ĐÁNH THUẾ? Một trong những băn khoăn được đặt ra là trường hợp dự án đầu tư chậm triển khai do vướng thủ tục, quy hoạch hoặc những nguyên nhân khách quan, liệu chủ đầu tư có phải chịu mức thuế cao hơn hay không. Ông Phan Đức Hiếu cho biết nhà đầu tư có thể yên tâm bởi pháp luật đã có những quy định loại trừ nhất định. Khi triển khai dự án đầu tư, thời hạn thực hiện dự án được tính đến các trường hợp bất khả kháng và trường hợp chậm thực hiện thủ tục. Đây là những nội dung đã được quy định trong Luật Đất đai 2024. Tuy nhiên, theo ông Hiếu, một tình huống khác cũng cần được các nhà đầu tư đặc biệt lưu ý là dự án ban đầu được đánh giá khả thi nhưng sau đó phát sinh khó khăn về tài chính khiến không thể tiếp tục triển khai. Nếu chính sách thuế mới được thể chế hóa, tư duy trong quá trình lập và triển khai dự án đầu tư cũng cần thay đổi. Nhà đầu tư không chỉ tính toán hiệu quả kỳ vọng mà phải đưa cả những rủi ro tài chính, khả năng gặp khó khăn trong quá trình triển khai vào bài toán đầu tư. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), cho rằng thuế là một trong những công cụ có thể được sử dụng để điều tiết hành vi trên thị trường bất động sản. Theo ông Đính, chính sách thuế có thể tác động đến hành vi găm giữ đất, đầu cơ, đẩy giá, thổi giá và qua đó góp phần hạn chế những biến động bất thường trên thị trường. Khi chi phí phải bỏ ra để duy trì việc giữ đất tăng lên theo thời gian, người sử dụng đất sẽ có thêm động lực tìm phương án khai thác hoặc đưa đất vào sử dụng thay vì để đất bị bỏ không. “Đất càng để lâu thì người sử dụng càng phải nộp nhiều tiền và đóng thuế cao”, ông Đính nhận định và cho rằng cả doanh nghiệp và người dân sẽ phải chủ động hơn trong việc xây dựng phương án sử dụng đất. NGỌC MAI Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng ẢNH: PHAN THIÊN 5 n Thứ Tư n Ngày 7/10/2026 KINH TẾ Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Các chuyên gia cho rằng cần giải quyết nhiều câu hỏi liên quan như: Thế nào là chậm đưa vào sử dụng, thế nào là bỏ hoang? Hạn chế găm giữ, lãng phí đất Ông Phan Đức Hiếu cho rằng nhà đầu tư cần tính toán cả kịch bản dự án không thành công, phương án rút lui và cơ cấu lại khoản đầu tư nếu không còn đủ năng lực triển khai. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không nên tiếp tục giữ đất trong trường hợp đã không còn khả năng thực hiện dự án, bởi đất đai cần được phân bổ cho chủ thể có năng lực sử dụng hiệu quả nhất ở từng thời điểm... ĐỀ XUẤT ÁP THUẾ CAO GẤP 7 LẦN VỚI ĐẤT BỎ HOANG: Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung mức thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Theo đó, các loại đất này chịu thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. Nếu được Quốc hội thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên khái niệm “đất bỏ hoang” được đưa vào luật và áp dụng mức thuế riêng. Theo quy định hiện hành, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực từ năm 2010 quy định thuế đối với đất ở theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Cụ thể, diện tích đất ở trong hạn mức chịu thuế suất 0,03%; phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức chịu thuế suất 0,07%; phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức chịu thuế suất 0,15%. Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, thuế suất là 0,03%. Đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định chịu thuế suất 0,15%, trong khi đất lấn, chiếm chịu thuế suất 0,2%. Như vậy, mức thuế suất 0,2% được đề xuất đối với đất bỏ hoang cao gần 7 lần mức 0,03% đang áp dụng với đất ở trong hạn mức và một số loại đất phi nông nghiệp. Bộ Tài chính cho biết, pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành đã có những quy định nhằm hướng tới sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Tuy nhiên, luật chưa quy định mức thuế suất riêng đối với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Việc bổ sung quy định này nhằm thể chế hóa Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương về khắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phí, đất bỏ hoang, chậm đưa đất vào sử dụng và áp dụng chính sách thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng. Theo Bộ Tài chính, dù số thu tuyệt đối từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng qua các năm, khoản thu này vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý. Trong giai đoạn 2021-2025, tỷ trọng số thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dao động từ 0,14% đến 0,22%, bình quân khoảng 0,19% tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý. Tỷ trọng này tăng lên 0,22% trong các năm 2023-2024, nhưng giảm xuống còn 0,17% vào năm 2025. Bộ Tài chính đánh giá, tốc độ tăng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thấp hơn tốc độ tăng chung của các khoản thu ngân sách Nhà nước. Vì vậy, vai trò của sắc thuế này trong cơ cấu thu ngân sách nhìn chung chưa có thay đổi đáng kể. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng VIỆT LINH Đất bỏ hoang có thể chịu thuế 0,2% Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang (Ảnh minh họa) Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, đồng thời không áp dụng hạn mức. Mức thuế này cao gần 7 lần so với mức 0,03% đang áp dụng đối với đất ở trong hạn mức.

6 n Thứ Tư n Ngày 7/10/2026 KHOA GIÁO DỄ ĐIỀU CHUYỂN GIÁO VIÊN 7h30 phút, trẻ bắt đầu vào lớp nhưng từ 7h sáng, cô Nguyễn Thị Thu Hà, giáo viên Trường Mầm non Họa Mi, đã đến lớp. Trước khi đón trẻ, cô Hà lau dọn sàn, kê lại bàn ghế một cách cẩn thận. Cô Hà là một trong 5 giáo viên được luân chuyển đến điểm trường chính sau sáp nhập. Trước đó, cô là giáo viên Trường Mầm non Tựu Liệt, cùng phường Hoàng Liệt. “Trước đây, tôi phụ trách lớp 35 trẻ. Khi về điểm trường chính, do đặc thù khu vực dân cư đông, sĩ số học sinh khoảng 40 trẻ/lớp. Giáo viên mầm non vừa chăm sóc, vừa dạy học, công việc rất nhiều nên lớp càng đông, giáo viên càng vất vả”, cô Hà nói. Ở vai trò quản lý, bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, cho rằng, được điều chuyển giáo viên giữa các phân hiệu là một lợi thế lớn. Trước đây, trường thiếu giáo viên, phải chờ các đợt tuyển viên chức hoặc ký hợp đồng để đảm bảo hoạt động. Nhưng sau khi sáp nhập thêm 2 trường gồm: Trường Mầm non Hoàng Liệt và Trường Mầm non Tựu Liệt, số cán bộ, giáo viên, nhân viên tăng lên. Nhà trường có thể linh hoạt điều chuyển giáo viên giữa các phân hiệu. Còn học sinh trước đó học ở điểm nào vẫn theo học ở điểm đó, không bị xáo trộn, không vì sáp nhập mà đi học xa hơn. Theo bà Hằng, từ việc quản lý một trường với khoảng 800 trẻ, 60 cán bộ, giáo viên đến nay, quy mô học sinh, giáo viên đã lớn hơn gấp đôi trước đó. Đặc biệt, trường có 1 điểm chính, 2 phân hiệu nhưng hiện đang hoạt động ở 4 vị trí khác nhau (1 phân hiệu có 2 điểm trường) với hơn 1.800 trẻ nên đòi hỏi quản trị phải chặt chẽ hơn. Tại điểm trường chính, ngoài việc trực tiếp kiểm tra, trong phòng làm việc, bà Hằng có hệ thống camera theo dõi hoạt động ở nhà bếp, sân chơi, đến từng lớp học. Nhưng ở các phân hiệu khác, việc này hiệu trưởng sẽ phải giao cho các hiệu phó. Để vận hành tốt, nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao năng lực chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy học. BỮA ĂN BÁN TRÚ - NỖI LO LỚN Hiệu trưởng một trường mầm non khác tại Hà Nội nói rằng, vấn đề an toàn và bữa ăn bán trú khiến họ lo lắng nhất. Trước đây, trường có 700 trẻ gồm 1 hiệu trưởng, hai phó hiệu trưởng. Trong đó, một phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, một người phụ trách bữa ăn bán trú, cơ sở vật chất. Rõ nhiệm vụ nên từ khâu giao nhận thực phẩm đến quy trình chế biến, chia suất ăn đều được giám sát rất kỹ. Hiện nay, lực lượng quản lý mỏng hơn nên áp lực thấy rõ. Ví dụ, 6 giờ sáng cả 4 điểm trường đều nhận thực phẩm, nếu phát sinh vấn đề thực phẩm bất thường, hiệu trưởng phải trực tiếp xuống kiểm tra, xử lý. Từ thực tế hiện nay, bà Hằng kiến nghị bố trí thêm một phó hiệu trưởng để mỗi điểm trường có đầu mối quản lý phù hợp. Theo bà, với đặc thù mầm non, cán bộ quản lý không chỉ phụ trách hoạt động giáo dục mà còn phải bao quát việc ăn, ngủ, chăm sóc và an toàn của trẻ. Trước sáp nhập, Hà Nội có 2.163 trường công lập các cấp. Sau sáp nhập, số trường tiểu học, THCS giảm xuống còn 938 trường với 1.225 phân hiệu, giảm hơn 56%. Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, sau sắp xếp, cán bộ quản lý trường học giảm mạnh, từ 5.484 người còn 3.202 người, tương ứng 41,6%. Thành phố đã chuyển 1.710 hiệu trưởng, hiệu phó sang làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Hà Nội yêu cầu, các cơ sở xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, người phụ trách cấp học, phân hiệu, điểm trường, tổ chức quản trị hợp nhất về tổ chức nhưng duy trì yêu cầu chuyên môn riêng theo cấp học và địa điểm. Ông Lê Đức Thuận, nguyên Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình (Hà Nội), cho rằng, sáp nhập trường học làm giảm đầu mối nhưng tăng quy mô. Nếu vẫn giữ phương thức điều hành cũ, mọi việc đều tập trung lên hiệu trưởng sẽ rất dễ xảy ra nghịch lý là bộ máy trên sơ đồ gọn hơn nhưng người đứng đầu lại trở thành “nút cổ chai” của hệ thống. Vì vậy, một cơ sở giáo dục, một hệ thống quản trị thống nhất nhưng quản trị thế nào để công việc thường xuyên phải được xử lý kịp thời tại nơi phát sinh, đúng người, đúng việc và đúng thẩm quyền là rất cần thiết. Theo ông Thuận, các nhà quản lý giáo dục ở cơ sở nên chuyển cách tiếp cận từ “giám sát con người” sang “nhìn thấy hoạt động, phát hiện sớm vấn đề và hỗ trợ ra quyết định”. Trong đó, ứng dụng công nghệ trong giáo dục giúp tổ chức phản ứng nhanh hơn với những việc ảnh hưởng đến học sinh và chất lượng. Ví dụ, một điểm trường có số học sinh nghỉ học tăng bất thường trong vài ngày hay sự cố an toàn chưa được xử lý; một hạng mục cơ sở vật chất quá hạn sửa chữa... “Nếu dữ liệu được cập nhật tại nơi phát sinh, hệ thống có thể chuyển việc cho đúng người, theo dõi trạng thái và cảnh báo khi vượt ngưỡng hoặc quá hạn để xử lý kịp thời sẽ rất hiệu quả”, ông Thuận nói. HÀ LINH Sau sáp nhập, điểm thuận lợi là trường có thể điều chuyển giáo viên giữa các phân hiệu, nhưng mỗi điểm trường có một bếp ăn, cán bộ quản lý giảm sẽ khó khăn trong giám sát, quản lý Sau sáp nhập, Trường Mầm non Họa Mi, phường Hoàng Liệt, Hà Nội, có 171 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1.800 học sinh tại bốn điểm trường. Việc điều chuyển giáo viên giúp giải quyết tình trạng thiếu nhân lực, nhưng bộ máy quản lý lại đối mặt áp lực lớn hơn. Hiệu trưởng trở thành "nút cổ chai" sau sáp nhập? Ngày 6/10, lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương (tỉnh Nghệ An) cho biết, trong một đợt tuần tra, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng phát hiện hang nằm sâu trong khu rừng nguyên sinh tại khoảnh 4, tiểu khu 666 thuộc xã Tam Thái, cách khu dân cư khoảng 4km. Sau khi nhận thông tin, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương phối hợp UBND xã Tam Thái tổ chức khảo sát nhằm đánh giá hiện trạng, đặc điểm tự nhiên của hang động. Theo ghi nhận ban đầu, lòng hang rộng khoảng 2.000-3.000m2, không gian khá thoáng. Trong lòng hang, những vách đá dựng đứng tạo thành các tầng, lớp với kết cấu tự nhiên. Đặc biệt, hệ thống nhũ đá xuất hiện dày ở nhiều khu vực, với hình thù đa dạng. Dưới ánh đèn pin, những khối nhũ đá hiện lên với nhiều đường nét khác nhau, có nơi giống những mũi đá sắc nhọn, có nơi tạo thành từng lớp nối tiếp nhau. Một số bề mặt nhũ đá phản chiếu ánh sáng, tạo nên vẻ lấp lánh giữa không gian tối và mát lạnh. “Bên trong hang có khoảng 3-4 tầng, rất nhiều nhũ đá với hình thù khác nhau. Đoàn đã đi sâu hàng trăm mét nhưng chưa thể khảo sát hết hang động này”, một cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tam Hợp tham gia khảo sát cho biết. Lực lượng chức năng chưa ghi nhận dấu tích cho thấy hang động bị con người tác động. Theo ông Lô Dương Khánh - Chủ tịch UBND xã Tam Thái, sau khảo sát thực tế, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiếp tục làm rõ đặc điểm địa chất, cảnh quan và những giá trị tự nhiên của hang động. Chính quyền địa phương sẽ căn cứ kết quả khảo sát để có phương án quản lý phù hợp. NGỌC TÚ Hang động kỳ vĩ rộng hàng nghìn mét vuông nằm trong rừng nguyên sinh, cách khu dân cư khoảng 4km Một hang động tự nhiên rộng hàng nghìn mét vuông vừa được lực lượng bảo vệ rừng phát hiện giữa khu rừng nguyên sinh ở xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An. Bên trong là hệ thống nhũ đá nhiều tầng, hình thù đa dạng, lấp lánh dưới ánh đèn. Phát hiện hang động nhũ đá lấp lánh giữa đại ngàn “Sáp nhập trường học làm giảm đầu mối nhưng tăng quy mô. Nếu vẫn giữ phương thức điều hành cũ, mọi việc đều tập trung lên hiệu trưởng sẽ rất dễ xảy ra nghịch lý là bộ máy trên sơ đồ gọn hơn nhưng người đứng đầu lại trở thành ‘nút cổ chai’ của hệ thống”. Ông LÊ ĐỨC THUẬN, nguyên Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình (cũ), Hà Nội

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