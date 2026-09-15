Báo Tiền Phong số 258

THỨ BA 15/9/2026 Số 258 0977.456.112 TRANG 3 TRANG 15 CHỦ ĐỘNG, NẮM CHẮC TÌNH HÌNH THỰC ĐỊA VÀ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG Sự quên mình của người lính giữa đời thường Mưa lũ khiến nhà dân tại Quảng Trị ngập sâu ẢNH: H.N TRANG 8-9 THÍ SINH HỌC HÁT QUAN HỌ, TÊM TRẦU TRANG 10 TRANG 14 ĐẤU THẦU TẬP TRUNG THIẾT BỊ Y TẾ: Ngăn chặn lợi ích nhóm Tuyển Việt Nam gặp khó trước FIFA ASEAN Cup TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: KHÔNG ĐỂ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CHIA CẮT LỢI ÍCH QUỐC GIA Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm truyền đạt tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai), ngày 14/9 ẢNH: TTXVN TRANG 2 Mưa lớn khiến nhiều khu vực tại Hà Tĩnh bị sạt lở ẢNH: H.N CĂNG MÌNH TRANG 4 -5 CHUYỆN HÔM NAY Nhiều người ví câu chuyện xung quanh Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) như một cơn bão, đang quét bay nhiều chiếc ghế quan chức trục lợi liên quan tới ngành Y. Bão Việt Mỹ và lòng tham n ĐÌNH THẮNG XEM TIẾ P TRANG 7 trong mưa lũ MIỀN TRUNG:

Sáng 14/9, Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi và truyền đạt Chuyên đề: “Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn trăm năm - Tư duy đột phá - Kiến tạo phát triển - Quản trị thực thi” cho các học viên đang tham gia Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai). Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai) do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 14 - 19/9/2026 với sự tham dự của 95 học viên. DÁM ĐỘT PHÁ NHƯNG KHÔNG CHỦ QUAN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới... Lãnh đạo chiến lược không chỉ là xác định đúng mục tiêu hay xây dựng tầm nhìn dài hạn. Phải nhìn xa nhưng bắt đầu từ việc cụ thể; giữ vững nguyên tắc nhưng không bảo thủ; dám đột phá nhưng không chủ quan; phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực; ban hành quyết sách đồng thời chuẩn bị điều kiện thực hiện. Năng lực lãnh đạo phải được kiểm chứng bằng chất lượng quyết sách, hiệu quả thực thi, kết quả phát triển và niềm tin của nhân dân. Lãnh đạo chiến lược từ 4 phương diện gắn bó chặt chẽ: tầm nhìn trăm năm, tư duy đột phá, kiến tạo phát triển và quản trị thực thi. Có thể khái quát thành 4 yêu cầu: đúng hướng, trúng việc, đủ điều kiện, đạt kết quả. Bốn phương diện phải được đặt trong cơ chế chính trị của nước ta: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; trên nền tảng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; quyền lực được kiểm soát, thẩm quyền gắn với trách nhiệm. Lợi ích quốc gia - dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước là mục tiêu xuyên suốt, thước đo cuối cùng. Về nội dung của tầm nhìn trăm năm và năng lực chủ động định hướng tương lai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, tầm nhìn trăm năm không phải là dự đoán tương lai, mà là xác lập phương hướng lớn và chuẩn bị năng lực để chủ động trước mọi biến động; xác định những giá trị phải giữ vững, vị thế đất nước muốn vươn tới và những năng lực phải bắt đầu xây dựng từ hôm nay. Tầm nhìn phải đủ rộng để bao quát những vấn đề căn bản của quốc gia; đủ lớn để quy tụ khát vọng của toàn dân tộc; đủ bền để nối tiếp trách nhiệm qua nhiều thế hệ; đủ mở để thích ứng với những thay đổi chưa thể biết trước. Nghị quyết số 19 cụ thể hóa lộ trình đổi mới mô hình phát triển, với các mốc 2030, 2035, 2045 và tầm nhìn đến năm 2130. Các mốc này thể hiện sự tiếp nối giữa mục tiêu phát triển và những năng lực phải hình thành ở từng chặng đường. Bốn mốc này phải liên kết thành một tiến trình thống nhất, mỗi mốc vừa kế thừa kết quả trước, vừa tạo nền tảng cho bước phát triển tiếp theo. Không chạy theo thành tích ngắn hạn bằng cách làm suy kiệt nguồn lực, gia tăng bất bình đẳng, phá vỡ môi trường hoặc tạo ra những nghĩa vụ mà thế hệ sau phải gánh chịu. Không để nhiệm kỳ chia cắt chiến lược; không để địa giới hành chính chia cắt lợi ích quốc gia. Về tư duy đột phá, lựa chọn, đổi mới và tạo chuyển biến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, giá trị của tư duy đột phá được kiểm chứng bằng khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng không gian phát triển, tạo năng lực mới và đem lại chuyển biến thực tế. Về kiến tạo phát triển và tổ chức điều hành đồng bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, kiến tạo phát triển là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng; trong đó Nhà nước giữ vai trò đặc biệt quan trọng về thể chế, quản lý, điều phối và bảo đảm lợi ích công. Kiến tạo không có nghĩa là buông lỏng quản lý. Càng muốn phát triển nhanh, sáng tạo và hội nhập sâu, càng phải có luật pháp minh bạch, kỷ luật nghiêm, cạnh tranh lành mạnh và quyền, lợi ích hợp pháp được bảo vệ. ĐÒI HỎI NGHĨ XA, QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG, HÀNH ĐỘNG HIỆU QUẢ Về quản trị thực thi, từ quyết sách đến kết quả, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu, quản trị thực thi là nội dung của lãnh đạo chiến lược. Qua thực thi, phải kiểm nghiệm nhận định ban đầu, tính khả thi của mục tiêu, năng lực người được giao việc, hiệu quả phối hợp, cách sử dụng nguồn lực và khả năng kiểm soát rủi ro. Những phát hiện từ thực tiễn phải được phản hồi để hoàn thiện chính sách. Quyết sách và cơ chế thực hiện cần được thiết kế đồng thời. Quản trị thực thi kết nối quyết sách với năng lực hành động của cả hệ thống. Trách nhiệm rõ, điều kiện đủ, phối hợp thông suốt, dữ liệu tin cậy và kiểm tra kịp thời là cơ sở để tạo ra kết quả bền vững. Người lãnh đạo phải xây dựng được tổ chức chủ động thực hiện chức trách, phối hợp thông suốt, chịu trách nhiệm, học hỏi từ thực tiễn và kịp thời tự điều chỉnh. Đó là cách chuyển phẩm chất, năng lực cá nhân thành sức mạnh bền vững của tổ chức. Qua nội dung trao đổi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 thông điệp: Thứ nhất, tầm nhìn dài hạn phải định hướng quyết định hôm nay. Phải rõ hướng đi, giá trị cần giữ vững và năng lực cần xây dựng; mỗi chặng phát triển phải tạo thêm nền tảng, nguồn lực và cơ hội cho chặng tiếp theo. Thứ hai, ổn định và phát triển phải củng cố lẫn nhau. Phát triển nhanh, bền vững tạo nền tảng cho ổn định; ổn định mở điều kiện để tiếp tục phát triển. Giữ vững ổn định phải gắn với đổi mới, giải quyết mâu thuẫn và nâng cao đời sống nhân dân. Thứ ba, đột phá bắt đầu từ lựa chọn đúng. Phải nhận diện điểm nghẽn, nắm thời cơ, tập trung nguồn lực, kiểm soát rủi ro và điều chỉnh kịp thời. Sức thuyết phục của đột phá nằm ở chuyển biến thực tế và năng lực mới được tạo ra. Thứ tư, kiến tạo phát triển phải khơi thông nguồn lực và sức sáng tạo của toàn xã hội. Đảng lãnh đạo; Nhà nước quản lý hiệu lực, hiệu quả; thị trường vận hành lành mạnh; các chủ thể chủ động đổi mới, hợp tác. Nhân dân là trung tâm, chủ thể và người thụ hưởng thành quả phát triển. Thứ năm, hiệu quả quản trị thực thi kiểm chứng năng lực lãnh đạo. Quyết sách phải gắn với công việc, trách nhiệm, thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn và kết quả rõ ràng. Kỷ luật thực hiện, tuân thủ pháp luật và hiệu quả thực tế phải được bảo đảm thống nhất. TRƯỜNG PHONG 2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 15/9/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Các đại biểu và học viên lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai) ẢNH: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi và truyền đạt Chuyên đề ẢNH: TTXVN Không để địa giới hành chính chia cắt lợi ích quốc gia Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, không chạy theo thành tích ngắn hạn bằng cách làm suy kiệt nguồn lực, gia tăng bất bình đẳng, phá vỡ môi trường hoặc tạo ra những nghĩa vụ mà thế hệ sau phải gánh chịu. Không để nhiệm kỳ chia cắt chiến lược; không để địa giới hành chính chia cắt lợi ích quốc gia. TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, khát vọng lớn phải được hiện thực hóa bằng tầm nhìn đúng, quyết sách có căn cứ và hành động có trách nhiệm. Mỗi kết quả hôm nay phải bồi đắp năng lực để đất nước tiến xa, tiến vững chắc hơn. Kỷ nguyên mới đòi hỏi nghĩ xa, quyết định đúng, hành động hiệu quả.

3 n Thứ Ba n Ngày 15/9/2026 THỜI SỰ Ngày 14/9, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Quý III năm 2026. Cuộc họp nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong quý III; đồng thời xác định các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý IV năm 2026. Tại cuộc họp, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đánh giá, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong quý III và 9 tháng năm 2026 ngày càng được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nền nếp, hiệu quả. Trong quý III, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm và những vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ. Trong quý IV năm 2026, toàn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục triển khai quyết liệt các mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra, nhất là các mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh cho nhân dân. Theo Thường trực Ban Bí thư, tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề thực tiễn đã và đang tác động trực tiếp, tạo ra nhiều thách thức đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trên cơ sở đó, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình thực địa và trên không gian mạng, quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đã đề ra. TRƯỜNG PHONG Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình thực địa và trên không gian mạng... Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu ẢNH: PV Sáng 14/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ kiểm tra thực tế công tác giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y, Bộ Quốc phòng. Tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong việc vừa nghiên cứu, thử nghiệm, vừa triển khai công nghệ mới phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 37.610 mẫu hài cốt liệt sĩ từ 8 tỉnh, thành phố. Riêng các đợt gần đây, Trung tâm tiếp nhận hơn 7.100 mẫu từ TPHCM, hơn 4.600 mẫu từ Đồng Nai và hơn 5.200 mẫu do Tây Ninh bàn giao. Kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng nguồn nhân lực là vấn đề cần tập trung cao; đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam rà soát tổng thể nguồn nhân lực, không chỉ tại Viện Sinh học mà còn ở các đơn vị có chức năng liên quan; khẩn trương trưng tập những cán bộ có năng lực, có khả năng tiếp cận công việc để tập huấn, chuẩn bị vận hành các dây chuyền công nghệ mới. Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đánh giá thực tế hiệu quả của công nghệ mới, làm rõ ưu điểm, khó khăn, hạn chế qua thực nghiệm để kết hợp công nghệ với kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao tốc độ, chất lượng và hiệu quả xác định danh tính. CHUẨN HÓA ĐỂ ÁP DỤNG ĐỒNG BỘ, CHẶT CHẼ Qua kiểm tra, Phó Thủ tướng đánh giá cao Viện Pháp y Quân đội đã chủ động chuẩn bị cơ sở bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ trước mắt và lâu dài; ghi nhận cách làm chủ động, tiết kiệm, hiệu quả trong tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao quy trình kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ do Cục Quân y tham mưu xây dựng và triển khai trên diện rộng trong thời gian ngắn; đề nghị tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa để áp dụng đồng bộ, chặt chẽ và chuyên nghiệp tại các địa phương, đơn vị. Theo Phó Thủ tướng, thân nhân liệt sĩ luôn mong muốn cung cấp mẫu sinh phẩm để đối sánh, nhưng xác suất xác định thành công không phải lúc nào cũng cao. Do đó, truyền thông cần "hợp lý, hài hòa", giúp người dân hiểu và chia sẻ với những khó khăn thực tế của công việc. Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ lớn, được cả hệ thống chính trị, nhân dân cùng quan tâm, nhưng cũng là công việc vô cùng khó khăn. Vì vậy, cùng với đầu tư công nghệ, cần đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về con người, dữ liệu, cơ sở vật chất, kinh phí và quy trình để Chiến dịch 500 ngày đêm đạt hiệu quả thiết thực. LUÂN DŨNG Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tăng tốc giám định ADN, đồng bộ dữ liệu, tháo gỡ các điểm nghẽn về nhân lực, kinh phí và quy trình để đẩy nhanh xác định danh tính liệt sĩ. Tăng tốc xác định danh tính liệt sĩ bằng ADN Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình thực địa và trên không gian mạng, quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Viện Pháp y Quân đội ẢNH: THU GIANG Chủ động, nắm chắc tình hình thực địa và trên không gian mạng Thường trực Thành ủy Quảng Ninh vừa họp, cho ý kiến về đề án triển khai thí điểm hai mô hình trên. Ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, chủ trì cuộc họp. Theo đề án, mô hình “trường học xã hội chủ nghĩa” được đề xuất thí điểm tại Trường TH, THCS và THPT Vũ Văn Hiếu ở phường Hà Tu và Trường TH, THCS và THPT Thực hành Sư phạm thuộc Đại học Hạ Long tại phường Vàng Danh. Trong đó, Trường TH, THCS và THPT Vũ Văn Hiếu dự kiến được hình thành trên cơ sở sáp nhập Trường TH và THCS Hà Tu với Trường THPT Vũ Văn Hiếu. Mô hình đặt mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn, văn minh; tôn trọng và tạo điều kiện để học sinh phát triển phù hợp với năng lực, nhu cầu, hoàn cảnh. Học sinh được giáo dục toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, tư duy đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, đất nước. Mô hình “bệnh viện xã hội chủ nghĩa” dự kiến được thí điểm toàn diện tại Bệnh viện Việt Nam, Thụy Điển Uông Bí trong giai đoạn 2026-2030. Mô hình hướng đến xây dựng bệnh viện hiện đại, chuyên sâu, an toàn, nhân văn, công bằng, thông minh, xanh và bền vững; đồng thời chăm sóc toàn diện người có công, người nghèo và các nhóm yếu thế đến khám, chữa bệnh. Mục tiêu đến năm 2030, Bệnh viện Việt Nam, Thụy Điển Uông Bí trở thành bệnh viện đa khoa cấp chuyên sâu, có năng lực chuyên môn, nhân lực và quản trị tiệm cận bệnh viện hạng đặc biệt, giữ vai trò tuyến cuối của thành phố Quảng Ninh và bệnh viện vùng của khu vực Đồng bằng sông Hồng - Đông Bắc. Ông Quản Minh Cường giao Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Đảng ủy UBND thành phố tiếp tục hoàn thiện đề án, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét. Đối với mô hình trường học, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh yêu cầu ngoài chương trình giảng dạy theo khung của ngành giáo dục, cần chú trọng giáo dục truyền thống địa phương, nghệ thuật, thể dục, thể thao và ngoại ngữ. Thành phố cũng sẽ nghiên cứu huy động nguồn lực xã hội hóa cùng với vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Với mô hình bệnh viện, yêu cầu đặt ra là nâng cao đồng thời chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ và trách nhiệm xã hội. Sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh cho ý kiến, các cơ quan, đơn vị liên quan phải triển khai đề án trong thực tế. Trước mắt, trong năm 2026, thành phố sẽ hoàn thiện tổ chức bộ máy tại các đơn vị được lựa chọn thí điểm. HOÀNG DƯƠNG Hai trường liên cấp và một bệnh viện tại thành phố Quảng Ninh được đề xuất thí điểm mô hình “trường học xã hội chủ nghĩa” và “bệnh viện xã hội chủ nghĩa”, trong giai đoạn 2026- 2030. Quảng Ninh thí điểm mô hình “trường học xã hội chủ nghĩa”

Ngày 14/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có điều chỉnh kế hoạch bố trí, ổn định dân cư năm 2026 tại các dự án, phương án tái định cư vùng thiên tai. Qua rà soát, các địa phương đề xuất bố trí, ổn định dân cư cho hơn 1.858 hộ, không thay đổi so với phương án trước đó của UBND tỉnh. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện được điều chỉnh theo hướng tăng số hộ thực hiện trong năm 2026 lên 1.133 hộ, tăng 153 hộ; giai đoạn 2027 - 2030 còn 725 hộ, giảm 153 hộ so với phương án trước. Cụ thể, dự án tái định cư vùng thiên tai tập trung thôn Sông Ba (xã Ia Rsai) tăng thêm 34 hộ (kế hoạch 90 hộ). Dự án tái định cư di dời khẩn cấp vùng sạt lở núi Gành, thôn Đức Phổ 1 (nay thuộc thôn Xuân An, xã Đề Gi, giai đoạn 2) bổ sung 2 hộ chưa di dời từ giai đoạn 1 (kế hoạch 66 hộ). Đối với dự án tái định cư vùng thiên tai thôn Trà Cong (xã An Hòa), UBND tỉnh thống nhất chuyển 178 hộ từ kế hoạch thực hiện giai đoạn 2027 - 2030 sang thực hiện ngay trong năm 2026. Theo đó, nâng mục tiêu di dời của dự án trong năm nay từ 30 hộ lên 208 hộ. Đối với 13 hộ phát sinh tại thôn Trà Cong, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với địa phương rà soát cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn thụ hưởng để đề xuất phương án xử lý phù hợp. NGƯỜI DÂN AN CƯ NƠI Ở MỚI Sau bão số 13 cuối năm 2025, nhiều căn nhà khu vực nơi chân cầu Đề Gi (xã Đề Gi) bị sóng lớn, gió giật đánh sập, đồ đạc cuốn theo nước lũ. Từ những ngôi nhà chênh vênh bên biển, 8 hộ dân QUẢNG TRỊ: NGẬP SÂU, HƠN 2.500 NGƯỜI ĐƯỢC SƠ TÁN Sau một đêm nước lũ dâng cao, sáng 14/9, căn nhà của ông Trần Nhân Hạnh ở thôn Triệu Phước, xã Lao Bảo (Quảng Trị) vẫn còn ngổn ngang. Nước sông Sê Pôn tràn vào nhà ông Hạnh, có thời điểm lên hơn 2,5m, nhấn chìm nhiều đồ đạc. Khi nước rút, ông Hạnh cùng người thân tất bật thu dọn, kê lại những vật dụng còn giữ được sau lũ. “Sau khi nước rút, gia đình bắt đầu dọn dẹp để ổn định lại cuộc sống. Lần này mưa lớn trong nhiều giờ liên tục nên nước dâng nhanh”, ông Hạnh nói. Lũ rút, con đường làng ở Lao Bảo để lại những lớp bùn đất phủ kín lối đi. Những vật dụng được kê cao để tránh nước nay lần lượt được đưa xuống, lau chùi, sắp xếp lại. Người dân Lao Bảo tranh thủ từng giờ dọn nhà cửa. Các lực lượng chức năng cũng có mặt tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Theo thống kê, tại xã Lao Bảo, gần 400 ngôi nhà bị ngập từ 1-3m. Lực lượng quân sự, công an, biên phòng, dân quân và lực lượng xung kích được huy động dọn đường, ngõ xóm, vệ sinh nhà cửa, hỗ trợ người dân đưa tài sản di dời tránh lũ trước đó trở về nhà. Với phương châm “nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”, các lực lượng tranh thủ từng khoảng thời gian nước xuống để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã điều động 1.480 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, biên phòng, dân quân cùng hàng trăm phương tiện tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến ngày 14/9, mực nước trên hầu hết các sông đã đạt đỉnh và đang xuống chậm; riêng sông Gianh vẫn tiếp tục lên. Tại trạm Thạch Hãn, đỉnh lũ trên sông Thạch Hãn đạt 6,31m vào lúc 21h ngày 13/9, cao hơn báo động 3 khoảng 0,31m. Nước lũ gây ngập, chia cắt tại nhiều địa phương. Tại xã Lao Bảo, 312 nhà với 1.090 người bị ngập. Phường Quảng Trị có 105 nhà với 404 người bị ngập, trong đó 5 nhà ngập trên 1m. Xã Ba Lòng có 126 nhà với 437 người bị ngập từ 0,12,1m; một số trường học, khu tập thể cũ cũng bị nước bao vây. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã sơ tán 663 hộ với 2.506 người đến nơi an toàn. Trong đó, Lao Bảo sơ tán 333 hộ với 1.177 người; Ba Lòng 163 hộ với 545 người và Lìa 140 hộ với 675 người. Một số hộ dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại Khe Sanh, A Vao, Kim Ngân cũng được đưa đến nơi an toàn. Không chỉ nhà dân, nhiều tuyến giao thông bị nước lũ chia cắt. Trên các tuyến quốc lộ và đường do Sở Xây dựng quản lý có 10 vị trí ngập nước, gây ách tắc giao thông. Đáng chú ý, cầu tràn Ba Lòng trên đường tỉnh 588a ngập hơn 5m; nhiều ngầm, tràn trên các tuyến đường tỉnh 586, 587, 571 ngập từ 0,3-1m, phương tiện không thể qua lại. Tại Km10 Quốc lộ 15D, tuyến đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay, khoảng 40m3 đất đá sạt xuống khiến người và phương tiện chưa thể lưu thông. Tuyến đường liên xã từ Khe Sanh đi Hướng Phùng cũng bị sạt lở, sụt lún khoảng 15m. Mưa lũ còn ảnh hưởng đến sản xuất với 344,5ha lúa bị ngập, đổ ngã và 12,5ha hoa màu bị ngập. Một số ao, hồ nuôi cá tại Tân Lập, Khe Sanh bị vỡ bờ, tràn nước, gây thất thoát thủy sản. Trong khi nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu, chia cắt, ngành Giáo dục Quảng Trị yêu cầu các cơ sở giáo dục theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát các tuyến đường đến trường, điểm trường lẻ và chủ động cho học sinh nghỉ học tại những nơi không bảo đảm an toàn. Cụ thể trong ngày 14/9, nhiều địa phương đã cho học sinh nghỉ học như Lìa, Thượng Trạch, Bắc Trạch, Triệu Bình, Phong Nha, Ba Lòng, Nam Hải Lăng, Minh Hóa cùng một số điểm trường tại Tân Lập, Ái Tử, Đồng Lê, Tân Gianh, Tuyên Sơn… Khi nước rút tại một số khu vực, các lực lượng chức năng phối 4 XÃ HỘI n Thứ Ba n Ngày 15/9/2026 Miền Trung căng mình trong Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An ngập lụt, sạt lở, giao thông chia cắt. Hàng nghìn người dân được sơ tán, nhiều trường học cho học sinh nghỉ học, trong khi các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả. Gia Lai đang đẩy nhanh tiến độ di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ thiên tai, với 1.133 hộ dự kiến được bố trí, ổn định nơi ở trong năm 2026, tăng 153 hộ so với kế hoạch trước. Gia Lai tăng tốc di dời các hộ dân vùng thiên tai Bà Phan Thị Như (45 tuổi, ở xã Đề Gi) rất yên tâm trong căn nhà mới ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH Mưa lũ khiến nhà dân tại Quảng Trị ngập sâu ẢNH: H.N Bên cạnh các dự án được tăng mục tiêu, một số phương án được điều chỉnh giảm sau khi rà soát thực tế. Trong đó, phương án bố trí dân cư vùng thiên tai tại thôn An Quang Đông (xã Đề Gi) giảm 4 hộ do không đủ điều kiện bố trí tái định cư (kế hoạch 24 hộ). Khu tái định cư dân vùng thiên tai xã Phù Mỹ Bắc giảm 11 hộ do các hộ đã hoàn thành di dời trước năm 2026 (kế hoạch 73 hộ). Mưa lớn khiến nhiều khu vực tại Hà Tĩnh bị sạt lở ẢNH: H.N

mưa lũ 5 n Thứ Ba n Ngày 15/9/2026 XÃ HỘI đã được di dời đến khu tái định cư, dựng lên những mái ấm mới kiên cố, an toàn hơn trước mùa mưa bão. Trong căn nhà mới khang trang, ông Võ Văn Tiến (37 tuổi, xã Đề Gi) cho biết, gia đình có 5 người, vợ làm nội trợ, còn ông làm nghề đi biển. Nhắc lại trận bão cuối năm 2025, ông Tiến vẫn chưa quên cảnh tượng kinh hoàng. Khoảng 23h, khi trở về nhà, ông gần như không thể nhận ra vị trí căn nhà của mình bởi gió bão đã quật tan mọi thứ. “Bão đánh tơi bời hết, về đến nơi cũng không nhận ra nhà mình nằm ở vị trí nào”, ông Tiến nhớ lại. Sau bão, gia đình ông được bố trí một lô đất tại khu tái định cư, rộng 5m, dài 20m. Căn nhà mới được xây dựng và bàn giao vào cuối năm 2025. Theo ông Tiến, trước đây, nhà nằm sát biển nên mỗi khi nghe dự báo có mưa bão, cả gia đình lại thấp thỏm lo tìm nơi tránh trú. Nay chuyển lên khu tái định cư, cuộc sống ổn định hơn, gia đình cũng bớt nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến. Cạnh đó, bà Phan Thị Như (45 tuổi) cũng vui mừng khi được chuyển vào căn nhà mới. Bà Như kể: “Trước khi bão số 13 xảy ra, gia đình vừa xây căn nhà rộng khoảng 100m2. Thế nhưng, chỉ sau một trận bão, căn nhà bị gió lùa, sóng đánh sập, đồ đạc trong nhà cũng bị cuốn trôi, gần như mất trắng”. Sau những ngày tháng thấp thỏm, nay gia đình bà đã có căn nhà mới kiên cố tại khu tái định cư. “Giờ lên đây, ổn định rồi, mỗi mùa mưa gió cũng chẳng phải suy nghĩ gì nữa, yên tâm làm ăn”, bà Như vui vẻ nói. TRƯƠNG ĐỊNH Hôm qua (14/9), một khối mây dông lớn từ ngoài biển vào đã gây ra mưa lớn cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An. Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 14/9 có nơi trên 120mm như tại trạm Thái Phương (Hưng Yên) 166mm, Khánh Thành (Ninh Bình) 150mm, Định Hòa (Thanh Hóa) 130mm, Nông Trường 15 (Nghệ An) 148mm. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đợt mưa lớn này ở miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An còn kéo dài đến ngày 16/9 với cường độ mưa to đến rất to và diễn biến phức tạp. Trọng tâm từ chiều tối 14/9 đến ngày 16/9, các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Hoà Bình cũ và Thanh Hóa lượng mưa phổ biến từ 200400mm, có nơi trên 550mm. Khu vực Lạng Sơn, Bắc Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai và tỉnh Nghệ An từ chiều tối 14/9 đến ngày 16/9 có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80170mm, có nơi mưa rất to trên 300mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa lớn hơn 100mm trong 3 giờ, gây ngập úng cục bộ, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Hà Nội, mưa bắt đầu từ sáng 14/9. Dự báo, từ sáng nay đến sáng 16/9, thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến thời gian này ở Thủ đô từ 50 - 150mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ trên một số tuyến phố. Dự báo từ đêm 16/9, mưa lớn giảm dần ở miền Bắc, Thanh Hóa. NGUYỄN HOÀI hợp với ngành Giáo dục khẩn trương vệ sinh trường lớp, khắc phục những điểm bị ngập, hư hỏng để sớm đưa việc dạy và học trở lại bình thường. HÀ TĨNH: MƯA TRÊN 400MM, LÚA NGẬP SÂU Tại Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài từ ngày 10/9 khiến nhiều khu vực xảy ra ngập cục bộ, sạt lở, ảnh hưởng giao thông và sản xuất. Nhiều trạm đo trên địa bàn ghi nhận lượng mưa trên 300mm, trong đó Kỳ Anh và Hương Trạch vượt 400mm. Theo Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh, từ 19h ngày 10/9 đến 6h ngày 14/9, Kỳ Anh có lượng mưa cao nhất với 439,63mm, tiếp đến là Hương Trạch 420,9mm. Tại Hòa Duyệt, lượng mưa đạt 348mm; trung tâm đô thị Hà Tĩnh 334,7mm; Hương Khê 323,8mm và Chu Lễ 296,4mm. Một số khu vực khác ghi nhận lượng mưa từ 119,8282,4mm. Mưa lớn khiến mực nước tại nhiều hồ chứa tăng nhanh. Lúc 7h ngày 14/9, mực nước hồ Ngàn Trươi ở mức 39,31m, tăng 1,25m so với cùng thời điểm ngày 13/9; hồ Kẻ Gỗ 23,54m, tăng 1,45m; hồ Sông Rác 18,3m, tăng 1,6m; hồ Thượng Sông Trí 28,68m, tăng 0,8m; hồ Kim Sơn ở mức 95,41m, tăng 0,19m so với 17h ngày 13/9. Một số hồ chứa đang thực hiện xả tràn. Lúc 6h ngày 14/9, Nhà máy Thủy điện Hố Hô xả tràn với lưu lượng 50m3/giây. Dù mưa lớn, đến 7h cùng ngày, mực nước trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và sông La vẫn dưới báo động I. Tại Hà Tĩnh, mưa lũ đã gây những thiệt hại bước đầu. Xã Kỳ Văn có 11 hộ dân bị nước tràn vào nhà, 3 tuyến đường và một ngầm tràn bị ngập. Tại Kỳ Xuân, một điểm trên tuyến đường ven biển có nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo, hạn chế người và phương tiện qua lại. Ở Vũ Quang, khoảng 4ha mía bị đổ ngã; một số vị trí trên đường giao thông và bờ sông bị sạt lở. Đáng chú ý, tại xã Kỳ Anh, khoảng 60ha lúa Hè Thu chưa kịp thu hoạch bị gãy đổ, ngập nước. Đây là diện tích lúa chín muộn, nằm ở cuối nguồn nước sông Rác. Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến giao thông. Trên Quốc lộ 15, đoạn Km434+600 qua xã Phúc Trạch bị ngập khoảng 40cm. Đơn vị quản lý đường bộ đã cắm sào cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác và tạm thời cấm người, phương tiện qua khu vực ngập sâu. Tại Cảng cá Cửa Nhượng, một phao báo hiệu luồng vào cảng bị đứt dây neo, trôi khỏi vị trí. Lực lượng chức năng đang theo dõi, tìm kiếm vị trí phao, đồng thời tăng cường hướng dẫn tàu cá ra vào cảng an toàn. HOÀNG NAM- HOÀI NAM Mưa lớn còn kéo dài ở miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An ẢNH: PV Chiều 14/9, đại diện Văn phòng Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị) cho biết, các lực lượng chức năng đang triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tại khu vực xảy ra sạt lở. Mưa lớn những ngày qua khiến mái kè tại khu vực bãi đỗ xe nhập, dọc Quốc lộ 12A thuộc trung tâm Cửa khẩu quốc tế Cha Lo bị sạt lở nghiêm trọng. Qua kiểm tra, đoạn kè bị sạt dài khoảng 100m, nằm tại bãi kiểm hóa của Công ty Ninh Phát. Đáng chú ý, vị trí xảy ra sự cố đang được sử dụng để tập kết, đậu đỗ phương tiện và hàng hóa. Trong điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, khu vực này có nguy cơ sạt lở thêm, đe dọa an toàn người, phương tiện và tài sản. Ngay sau khi phát hiện sự cố, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã kiểm tra hiện trường, di dời phương tiện, tài sản khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng đồng thời dựng cảnh báo, khoanh vùng khu vực sạt lở và hạn chế người, phương tiện tiếp cận để phòng ngừa sự cố. Hiện, Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan theo dõi diễn biến sạt lở, triển khai các phương án bảo đảm an toàn. HOÀNG NAM Sạt lở bờ kè, uy hiếp Cửa khẩu quốc tế Cha Lo Diễn biến mới đợt mưa lớn ở miền Bắc Hàng loạt container nằm cheo leo bên mép vực ẢNH: H.N Mưa lớn kéo dài khiến khoảng 100m bờ kè tại khu vực bãi đỗ xe dọc Quốc lộ 12A, gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) bị sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện. Dự báo từ hôm nay đến ngày 16/9 sẽ là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Bắc, với lượng mưa lớn nhất có thể vượt 550mm, nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2 do mưa lớn ở Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hoá. Đây là mức rủi ro thiên tai trung bình, với khuyến cáo có khả năng gây thiệt hại về người và vật nuôi, thiệt hại đáng kể đến tài sản, công trình hạ tầng, tác hại tương đối lớn đến môi trường. Nghệ An dùng thuyền đưa học sinh qua sông Tại Nghệ An, đợt mưa lũ mấy ngày qua khiến việc đi lại của người dân ở xã Yên Hòa gặp nhiều khó khăn sau khi cầu Trung Thắng bị lũ cuốn trôi, đặc biệt là đối với học sinh ở các bản vùng trong đến trường. Ngày 14/9, Công an tỉnh Nghệ An trao một chiếc phà do Bộ Công an và Công an tỉnh hỗ trợ cho xã Yên Hòa để phục vụ người dân qua sông. Phương tiện được giao cho tổ công tác gồm Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã quản lý, vận hành. Theo ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, cầu Trung Thắng từng bị lũ cuốn trôi vào năm 2025, khiến hơn 1.000 người dân các bản vùng trong bị cô lập. Địa phương sau đó dựng cầu tạm để duy trì việc đi lại, nhưng cây cầu này tiếp tục bị lũ cuốn trôi vào cuối tháng 8/2026. NGỌC TÚ Chiếc phà do Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ cho xã Yên Hòa để phục vụ người dân và học sinh qua sông ẢNH: N.T

Năm học này, thành phố Hà Nội giao quyền cho UBND các xã phường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn bán trú. Trường học chỉ còn có vai trò giám sát việc tiếp nhận, bảo quản, chế biến, chia suất ăn, giao nhận thực phẩm và suất ăn. Trước khi học sinh ăn, nhà trường cử bộ phận thực hiện kiểm tra ba bước, lưu mẫu thực phẩm 24 giờ. Thực hiện công khai thông tin về thực đơn và phối hợp với cha mẹ học sinh trong công tác giám sát việc tổ chức bữa ăn bán trú. Năm học 2026 - 2027 là năm thứ hai, Hà Nội triển khai hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Trong đó, điểm đáng lưu ý là, năm nay học sinh được nâng mức hỗ trợ từ 8.000 đồng - 10.000 đồng so với năm ngoái. Điểm khác biệt lớn so với những năm trước là, Hà Nội thay đổi quy trình lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm, cung cấp suất ăn cho học sinh. Trước đây, các trường học có quyền lựa chọn đơn vị, doanh nghiệp cung cấp và tự đi kiểm tra thực tế thì năm nay, việc này được giao cho UBND xã, phường. Người đứng đầu Hội đồng đánh giá, lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm là Chủ tịch UBND xã, phường. QUY ĐỊNH CHẶT CHẼ VẪN XẢY RA SAI PHẠM Đối với xã, phường, khi tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp, có trách nhiệm rà soát việc đáp ứng các điều kiện tham gia lựa chọn của cơ sở cung cấp. Trường hợp cơ sở cung cấp không đáp ứng điều kiện tham gia lựa chọn theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định khác có liên quan, sẽ không cho phép tham gia quá trình lựa chọn. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng đánh giá hồ sơ năng lực và tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở, bếp ăn tập thể tại cơ sở giáo dục. Hồ sơ nguồn gốc thực phẩm phải đảm bảo chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm sử dụng trong tổ chức bữa ăn bán trú; bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chuỗi cung ứng theo quy định. Đối với cơ sở cung cấp nguyên liệu, thực phẩm trực tiếp cho cơ sở giáo dục phải chứng minh được năng lực cung ứng tối đa theo từng nhóm sản phẩm; phạm vi, địa bàn có khả năng cung ứng; năng lực vận chuyển, bảo quản và phân phối thực phẩm; khả năng duy trì nguồn cung thường xuyên, liên tục và phương án bảo đảm nguồn cung thay thế khi phát sinh sự cố hoặc tình huống bất khả kháng. Đối với mô hình cung cấp suất ăn sẵn, Hà Nội quy định hồ sơ năng lực bao gồm: điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; quy mô, công suất và phạm vi cung ứng; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển; năng lực nhân lực; phương án bảo đảm nguồn cung và phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc tình huống bất khả kháng. Phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu bảo quản, bảo đảm an toàn thực phẩm. UBND xã, phường chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên hoặc đột xuất đối với cơ sở cung cấp và các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp cơ sở cung cấp không đáp ứng các điều kiện, cơ quan có thẩm quyền quyết định yêu cầu tạm dừng, thay thế hoặc chấm dứt việc cung cấp. NGUYỄN HÀ 6 n Thứ Ba n Ngày 15/9/2026 KHOA GIÁO Phụ huynh Trường tiểu học Lê Trọng Tấn phản ánh, sáng 11/9, ban đại diện cha mẹ học sinh đi kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú của trường. Thời điểm 5h sáng, công ty chở thực phẩm đến trường, phụ huynh phát hiện nhiều miếng thịt gà dù có dán tem mác đầy đủ nhưng có dấu hiệu bất thường. Đưa miếng thịt lên ngửi có mùi hôi, buồn nôn. Cũng theo phụ huynh, kiểm tra túi tôm cho thấy, bị trộn lẫn nhiều loại cả tươi lẫn tôm ươn. Tại thời điểm đó, đại diện Trường tiểu học Lê Trọng Tấn và phụ huynh kiên quyết không tiếp nhận thực phẩm và yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group phải thay thế. Phụ huynh và nhà trường yêu cầu công ty gấp rút thay thế thực phẩm khác đảm bảo tươi ngon để kịp nấu cho học sinh ăn trong ngày 11/9. PHƯỜNG CHỈ YÊU CẦU THAY ĐỔI ĐƠN VỊ CUNG CẤP? Liên quan sự việc, UBND phường Yên Nghĩa cho biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group là đơn vị nấu bữa ăn bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, gồm một điểm trường chính và hai phân hiệu. Qua kiểm tra hồ sơ, nguồn thực phẩm tôm và thịt gà cung cấp cho bếp ăn Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn ngày 11/9 được thực hiện theo chuỗi cung ứng có hợp đồng giữa các đơn vị liên quan. Đối với tôm, Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group ký hợp đồng với Công ty TNHH Dejoy Việt Nam; Công ty TNHH Dejoy Việt Nam ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Ngự Thiện. Còn thịt gà, Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group ký hợp đồng với Công ty TNHH Dejoy Việt Nam; Công ty TNHH Dejoy Việt Nam ký hợp đồng với Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Quốc Khánh Việt Nam. Sau khi xem xét sự việc, UBND phường chỉ đạo đơn vị cung cấp suất ăn thực hiện chấm dứt hợp đồng với 2 đơn vị cung cấp tôm và thịt gà liên quan đến số thực phẩm chưa bảo đảm chất lượng đồng thời lựa chọn nguồn cung thay thế bảo đảm chất lượng. UBND phường này cũng giao hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú tại trường. Nhà trường rà soát, kiện toàn ban quản lý bữa ăn bán trú và tổ tự giám sát an toàn thực phẩm có sự tham gia của cha mẹ học sinh; phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong toàn bộ quy trình. Nhà trường trực tiếp tổ chức kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất, vận chuyển và phục vụ bữa ăn; kiểm soát chủng loại, số lượng, nguồn gốc, hồ sơ truy xuất và chất lượng thực phẩm trước khi đưa vào chế biến; thực hiện đầy đủ kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và ghi chép hồ sơ theo quy định. “Thực phẩm không bảo đảm yêu cầu phải kịp thời từ chối tiếp nhận, loại bỏ và lập hồ sơ ghi nhận để làm căn cứ xử lý”, UBND phường Yên Nghĩa chỉ đạo. Phường Yên Nghĩa cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc, an toàn của thực phẩm, nguyên liệu và suất ăn cung cấp cho nhà trường. Trong đó, kiểm soát chặt chẽ các đơn vị trong chuỗi cung ứng. Thực hiện vệ sinh khu vực sơ chế, chế biến, dụng cụ, thiết bị bảo đảm điều kiện, trang phục và vệ sinh cá nhân của nhân viên và phối hợp với nhà trường thực hiện kiểm thực, lưu mẫu, thu gom chất thải, vệ sinh sau bữa ăn. Cách đây ít ngày, tại Hà Nội phụ huynh phản ánh, suất ăn của học sinh có giá 40.000 đồng nhưng có dấu hiệu bị bớt xén vì chỉ lèo tèo vài món. Ở hàng loạt trường học khác, học sinh rơi vào cảnh chờ đợi bữa ăn bán trú đến muộn. Có trường phải mua sữa, bánh cho học sinh ăn tạm. HÀ LINH Phụ huynh Trường tiểu học Lê Trọng Tấn, phường Yên Nghĩa phát hiện thịt gà bốc mùi định tuồn vào trường học Hà Nội hướng dẫn quy trình lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm vào trường học áp dụng từ năm học này THỰC HIỆN: HÀ LINH Phụ huynh Trường tiểu học Lê Trọng Tấn, phường Yên Nghĩa (Hà Nội) phát hiện gà công nghiệp và tôm có mùi hôi nên yêu cầu xe “quay đầu”, không cho mang vào trường chế biến bữa ăn cho học sinh. Khi phát hiện, cơ sở kinh doanh cung cấp suất ăn có dấu hiệu vi phạm hoặc xảy ra nguy cơ mất an toàn thực phẩm, nhà trường có trách nhiệm kịp thời báo cáo UBND xã, phường. Trường hợp muốn đổi đơn vị cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm phải do UBND xã, phường xem xét, quyết định. Phát hiện gà, tôm bốc mùi… tuồn vào trường học Trường học không có quyền thay đổi đơn vị cung cấp suất ăn Sau khi xem xét sự việc, UBND phường Yên Nghĩa chỉ đạo đơn vị cung cấp suất ăn thực hiện chấm dứt hợp đồng với 2 đơn vị cung cấp tôm và thịt gà liên quan đến số thực phẩm chưa bảo đảm chất lượng đồng thời lựa chọn nguồn cung thay thế bảo đảm chất lượng. HÀ NỘI:

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==