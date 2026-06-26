Báo Tiền Phong số 177

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa XIII (nhiệm kỳ 2026-2031) ẢNH: NHƯ Ý - ĐỒ HOẠ: Đ.H BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XIII TRANG 2-3-4-5-6-7 THỨ SÁU 26/6/2026 Số 177 0977.456.112 KIẾN TẠO TƯƠNG LAI "THANH NIÊN KHÔNG CHỈ KẾ TỤC SỰ NGHIỆP CỦA ĐẢNG, CỦA CÁCH MẠNG, MÀ TRỰC TIẾP THAM GIA KIẾN TẠO TƯƠNG LAI. TƯƠNG LAI RẠNG RỠ CỦA ĐẤT NƯỚC ĐƯỢC GÓP SỨC TỪ TỪNG BẠN TRẺ HÔM NAY: CÓ LÝ TƯỞNG TRONG SÁNG, TRI THỨC VỮNG VÀNG, KỶ LUẬT NGHIÊM, NHÂN ÁI SÂU SẮC; DÁM NGHĨ, DÁM LÀM, DÁM ĐỔI MỚI, DÁM CHỊU TRÁCH NHIỆM, DÁM DẤN THÂN VÌ TỔ QUỐC, VÌ NHÂN DÂN" TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM

2 n Thứ Sáu n Ngày 26/6/2026 GIỚI TRẺ ĐOÀN PHẢI ĐỔI MỚI QUYẾT LIỆT HƠN, THỰC CHẤT HƠN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, lực lượng xung kích cách mạng, người bạn đồng hành thân thiết của tuổi trẻ Việt Nam. Lịch sử vẻ vang của Đoàn hòa trong lịch sử hào hùng của dân tộc. Mỗi chặng đường phát triển của đất nước đều có dấu ấn sâu đậm của những người trẻ biết đặt Tổ quốc lên trên hết, biến tình yêu nước thành ý chí hành động, thành khát vọng vươn lên và những việc làm thiết thực phục vụ Nhân dân, dựng xây, phát triển đất nước. Đánh giá kết quả nhiệm kỳ vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên, nhi đồng có nhiều đổi mới, thiết thực hơn, hiện đại hơn và gần thanh niên hơn. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc được triển khai phong phú, chú trọng không gian số, lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp. Các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, biên giới, hải đảo, khu công nghiệp, khu dân cư, vùng còn nhiều khó khăn. Các chương trình đồng hành với thanh niên ngày càng sát nhu cầu thực tiễn. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, bất cập; đồng thời nhấn mạnh “những hạn chế đó đòi hỏi Đoàn phải đổi mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, thực chất hơn”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, Đại hội lần này diễn ra khi đất nước đứng trước vận hội phát triển mới, sau gần một thế kỷ dưới sự lãnh đạo của Đảng và 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng lên. Song yêu cầu phát triển nhanh và bền vững ngày càng cấp bách. Khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo mở ra cơ hội lớn, nhưng cũng đặt ra thách thức về việc làm, kỹ năng, bản lĩnh văn hóa, an ninh mạng và năng lực tự chủ quốc gia. Trong bối cảnh đó, người đứng đầu Đảng, Nhà nước khẳng định thanh niên không chỉ kế tục sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, mà còn trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai. “Tương lai rạng rỡ của đất nước được góp sức từ từng bạn trẻ hôm nay, có lý tưởng trong sáng, tri thức vững vàng, kỷ luật nghiêm, nhân ái sâu sắc, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, dám dấn thân vì Tổ quốc, vì nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ. 5 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA ĐOÀN TRONG NHIỆM KỲ MỚI Định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm. Một là, làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên. Giáo dục lý tưởng cho thanh niên không chỉ là truyền đạt nghị quyết, tổ chức sinh hoạt chính trị, càng không thể dừng ở khẩu hiệu. Điều quan trọng là làm cho thanh niên hiểu đúng, tin mãnh liệt và hành động tự giác; hiểu giá trị của độc lập, tự do; hiểu con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; hiểu vì sao sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đoàn phải giáo dục bằng lý lẽ đúng, sự thật thuyết phục, tấm gương gần gũi, đối thoại chân thành và môi trường rèn luyện thực tiễn. Trên không gian mạng, Đoàn phải hiện diện mạnh mẽ, thông minh, nhân văn; biết lắng nghe, nói đúng điều thanh niên cần, nói bằng cách thanh niên hiểu; lan tỏa điều tốt đẹp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu độc, tin giả, lối sống thực dụng, lệch chuẩn, vô cảm. “Mỗi cán bộ Đoàn phải là người truyền cảm hứng; mỗi cơ sở Đoàn là điểm tựa niềm tin; mỗi đoàn viên là hạt nhân tích cực trong cộng đồng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói. Hai là, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ khoa học - công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thanh niên không thể chỉ học để có bằng cấp, mà phải học để làm người, làm việc, sáng tạo, làm chủ cuộc sống và phụng sự Tổ quốc. Đoàn cổ vũ mạnh mẽ tinh thần “thanh niên Việt Nam làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo”; giúp thanh niên biến ước mơ thành năng lực, biến năng lực thành sản phẩm, biến sản phẩm thành giá trị cho đất nước. Ba là, đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng. Phong trào của Đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, nhu cầu của Nhân dân và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Phong trào thanh niên không chỉ tạo khí thế mà phải tạo giá trị; không chỉ đông người tham gia mà phải có kết quả đo đếm được; không chỉ làm trong một thời điểm mà phải để lại mô hình, kinh nghiệm, năng lực và đội ngũ. Mỗi phong trào cần trả lời rõ phục vụ ai, giải quyết việc gì, tạo sản phẩm gì, để lại mô hình gì, phát hiện cán bộ nào, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú nào. Bốn là, đồng hành thiết thực hơn với thanh niên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp và phát triển toàn diện. Đoàn phải thực sự là người bạn gần gũi, tin cậy, “hiểu thanh niên, nghe thanh niên, nói được tiếng nói của thanh niên, cùng thanh niên tìm lời giải cho những vấn đề thiết thân, thiết thực”. Năm là, xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện, thật sự là đội dự bị tin cậy của Đảng và môi trường rèn luyện cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị. Cán bộ Đoàn thời kỳ mới phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực số, năng lực tham mưu chính sách, “không hành chính hóa, không xa cơ sở; không chỉ giỏi về tổ chức sự kiện mà yếu về tổ chức thanh niên hành động”. ĐẤT NƯỚC CẦN Ở THANH NIÊN MỘT TINH THẦN MỚI Để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành và địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên. “Công tác thanh niên là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và xã hội; không phải nhiệm vụ riêng của Đoàn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Gửi gắm niềm tin tới thế hệ trẻ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới: nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn. Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt niềm tin tưởng sâu sắc vào thế hệ trẻ Việt Nam. Niềm tin ấy phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước mong mỗi thanh niên hãy nuôi dưỡng hoài bão lớn nhưng bắt đầu từ những việc làm thường ngày: học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, sống trung thực, kỷ luật, nhân ái, trách nhiệm, tự hào về dân tộc, yêu thương đồng bào, tôn trọng pháp luật, bảo vệ lẽ phải, dấn thân vì việc chung. Và khi bước ra thế giới, mỗi thanh niên Việt Nam phải là một hình ảnh đẹp của đất nước: “tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách, sâu sắc về văn hóa, trách nhiệm với Tổ quốc và thân thiện với bạn bè quốc tế”. LƯU TRINH Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: TRỌNG TÀI Phát biểu chỉ đạo tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, thanh niên không chỉ là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng mà còn trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn, đồng thời nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, tri thức, sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế. BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN KIẾN TẠO TƯƠNG LAI Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII ẢNH: NHƯ Ý “Mỗi đoàn viên, thanh niên hãy tự hỏi: Mình đã làm gì để xứng đáng với Tổ quốc thân yêu? Đã góp gì để gia đình, người thân, quê hương, cơ quan, đơn vị, trường học, cộng đồng tốt đẹp hơn? Đã chuẩn bị gì để không tụt lại phía sau thời đại? Và phải sống, học tập, lao động, cống hiến thế nào để khi nhìn lại tuổi trẻ, có thể tự hào rằng mình đã sống xứng đáng?”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM

3 n Thứ Sáu n Ngày 26/6/2026 GIỚI TRẺ Sáng 25/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra phiên trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội. Dự phiên trọng thể còn có Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. LẤY THANH NIÊN LÀM TRUNG TÂM Diễn văn khai mạc phiên trọng thể, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII là Đại hội của khát vọng cống hiến, của niềm tin, bản lĩnh và trách nhiệm; là nơi hội tụ ý chí, trí tuệ và quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam trước vận hội mới của dân tộc. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, anh Huy cho biết, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhi đã đạt nhiều kết quả quan trọng, để lại những dấu ấn rõ nét. Nổi bật là tổ chức Đoàn có bước chuyển mạnh về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, bám sát thực tiễn, lấy thanh niên làm trung tâm. Thông qua 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên, vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ tiếp tục được khơi dậy, phát huy mạnh mẽ. Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tình nguyện, chuyển đổi số và bảo vệ Tổ quốc; qua đó khẳng định hình ảnh thanh niên Việt Nam thời kỳ mới bản lĩnh, trí tuệ, tiên phong, giàu khát vọng và trách nhiệm với cộng đồng. Anh Huy nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII diễn ra vào thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với những động lực phát triển mạnh mẽ từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. “Với tinh thần: Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai, những quyết định của Đại hội thể hiện niềm tin son sắt của thế hệ trẻ vào Đảng, vào chế độ; thể hiện nhiệt huyết, ý chí, nghị lực vươn lên mạnh mẽ và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, quyết tâm đem tài năng, sức trẻ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc”, anh Huy nêu rõ. “5 TIÊN PHONG” TRONG KỶ NGUYÊN MỚI Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị, anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, nhiệm kỳ mới sẽ tập trung xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, đạo đức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, năng lực thích ứng và phát triển trong thời đại số. Điểm nhấn là triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”. Phong trào tập trung vào các nhiệm vụ chiến lược của đất nước với hệ thống “5 tiên phong”. Đó là tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây được xác định là môi trường thực tiễn để thanh thiếu nhi rèn luyện lý tưởng, đạo đức, năng lực và trách nhiệm. Đồng thời, phát huy tinh thần tiên phong, xung kích của tuổi trẻ trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, Đoàn sẽ triển khai chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”, chuyển mạnh từ tổ chức hoạt động sang kiến tạo môi trường, điều kiện và cơ hội để thanh niên phát triển. Mục tiêu là xây dựng lớp thanh niên bản lĩnh, tiến bộ, xuất sắc về trí tuệ, vượt trội về thể chất và đậm đà bản sắc văn hóa. LƯU TRINH Theo anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, từ Đại hội Đoàn XIII, một chặng đường mới của tuổi trẻ Việt Nam đang mở ra. Tuổi trẻ Việt Nam quyết tâm đem tài năng, sức trẻ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Về công tác xây dựng tổ chức, Đoàn sẽ tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện, đủ năng lực vận hành trong mô hình mới; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn theo phương châm “3 gần, 5 phải, 4 không”; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, đoàn viên; áp dụng công thức “3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo” trong triển khai phong trào, chương trình; đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII ẢNH: NHƯ Ý Mở chặng đường mới cho tuổi trẻ Việt Nam 13 CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM 1) 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và đạt yêu cầu trong các đợt kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt; 80% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 2) 100 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức trong giai đoạn 2026 - 2031. 3) 100.000 công trình thanh niên các cấp tham gia phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 4) Hằng năm, 100% đoàn xã, phường, đặc khu xóa ít nhất 1 điểm đen về ô nhiễm môi trường, đồng thời duy trì bền vững kết quả đã đạt được. 5) Hằng năm, 100% Đoàn cấp tỉnh triển khai tối thiểu 1 công trình thanh niên hỗ trợ xây dựng hoặc nâng cấp hạ tầng dân sinh tại các xã, phường và đặc khu thuộc khu vực biên giới, biển đảo. 6) Hằng năm, 100% Đoàn cấp xã triển khai mô hình thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm tại địa phương. 7) Ít nhất 80% thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số và sử dụng khoa học công nghệ do Đoàn, Hội, Đội tổ chức. 8) Ít nhất 750 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được hỗ trợ đầu ra sản phẩm/dịch vụ đầu ra. 9) 10 triệu thanh thiếu nhi tham gia các chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế do tổ chức Đoàn, Hội, Đội tổ chức. 10) 4 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp hỗ trợ. 11) Hằng năm, 100% thông tin đoàn viên, cán bộ đoàn các cấp được số hóa trên Phần mềm Quản lý đoàn viên. 12) Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 80%. 13) 50% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 1 triệu đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. 5 NHIỆM VỤ ĐỘT PHÁ 1. Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức mới. 2. Hỗ trợ nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ. 3. Khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tư nhân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước. 4. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu, gần thanh niên, sát cơ sở; chú trọng rèn luyện, tu dưỡng, thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đoàn. Nâng cao chất lượng cán bộ đoàn xã, phường, đặc khu. 5. Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội SVVN các cấp. P.V Với khẩu hiệu hành động: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, sau 2 ngày làm việc, chiều 25/6, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII bế mạc, hoàn thành các nội dung đã đề ra. Đại hội thông qua Nghị quyết với 13 chỉ tiêu trọng tâm, 5 nhiệm vụ đột phá và tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án do Ban Bí thư T.Ư Đoàn ban hành. TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XIII Thông qua nhiều chỉ tiêu trọng tâm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy kêu gọi toàn Đoàn không ngừng đổi mới, sáng tạo, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội ẢNH: DƯƠNG TRIỀU “Đại hội kêu gọi tất cả các cấp bộ đoàn, toàn thể đoàn viên, thanh niên Việt Nam ở trong nước và ngoài nước nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm; phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần tự tôn dân tộc, giá trị văn hóa con người Việt Nam, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để khẩn trương triển khai ngay những nội dung đã được Đại hội thông qua, tạo tâm thế chủ động cho một nhiệm kỳ mới với những thắng lợi mới”. Anh BÙI QUANG HUY - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

4 n Thứ Sáu n Ngày 26/6/2026 GIỚI TRẺ Sáng 25/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII diễn ra phiên trọng thể với tinh thần hành động: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”. Đại hội đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 119 anh, chị; Ban Thường vụ Trung ương Đoàn gồm 25 anh, chị; Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn gồm 17 anh, chị. Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 5 anh, chị: Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn; Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn; Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn; Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Bùi Quang Huy cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ mới quyết tâm không ngừng tự tu dưỡng, tự rèn luyện bản thân về mọi mặt; luôn tiên phong gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống; gần gũi với thanh niên, sâu sát với cơ sở; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động. Đoàn kết một lòng, tận tâm tận lực cùng cán bộ, đoàn viên cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn, lấy đoàn viên thanh niên làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển. Dẫn dắt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có những bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước; xứng đáng với niềm tin yêu sâu sắc và kỳ vọng to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với thế hệ trẻ, tiếp nối truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam. XUÂN TÙNG Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 119 anh, chị ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Anh Bùi Quang Huy – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII, được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031. BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XIII Anh Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn DỰ KIẾN ĐẦU THÁNG 7 TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Mở đầu họp báo, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết khẳng định, Đại hội XIII đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và hoàn thành các nội dung đề ra theo kế hoạch. Đại hội XIII của Đoàn đã khép lại nhưng nhiệm vụ đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống thì chỉ mới bắt đầu. “Trọng tâm ngay sau Đại hội là tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết, cụ thể hóa bằng chương trình hành động, phong trào, công trình, phần việc cụ thể, biến tinh thần của Đại hội thành hành động thiết thực của cán bộ Đoàn, đoàn viên và thanh niên trên từng địa bàn, lĩnh vực và các khối đối tượng”, anh Triết nhấn mạnh. Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tiền Phong về kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, anh Nguyễn Thái An - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn cho biết, Ban Bí thư, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đã chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết từ rất sớm, sau nhiều bước thảo luận và lấy ý kiến. Theo đó, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết dự kiến sẽ được triển khai vào đầu tháng 7 tới. Cũng trong tháng 7, T.Ư Đoàn sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới toàn thể đoàn viên, thanh niên. Sau quá trình học tập, đoàn viên sẽ được kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức. Kết quả sẽ được cấp chứng chỉ trực tuyến và đồng bộ trên hệ thống quản lý đoàn viên, làm căn cứ đánh giá chất lượng đoàn viên cuối năm. Theo anh Nguyễn Thái An, chương trình hành động được xây dựng theo tinh thần “3 dễ, 3 rõ, 3 đo”, gồm: dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm; rõ người - rõ việc - rõ thời gian; đo đầu vào - đo đầu ra - đo tác động. TRIỂN KHAI 4 PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC Trả lời câu hỏi của các phóng viên về công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên trong giai đoạn mới, anh Nguyễn Thái An cho biết, sẽ triển khai 4 phương thức giáo dục, gồm: kiên định về nền tảng tư tưởng; hiện đại về phương thức giáo dục; đa chiều trong tương tác, định hướng; lấy thanh niên làm trung tâm và chủ thể của quá trình giáo dục. Cùng với đó là 3 chuyển hướng trọng tâm: từ truyền đạt một chiều sang tương tác đa chiều; từ tuyên truyền theo đợt sang giáo dục thường xuyên trên đa nền tảng, đặc biệt là không gian mạng; từ chú trọng phổ biến nội dung sang coi trọng đo lường nhận thức, sự thay đổi hành vi và sức lan tỏa. Theo anh An, thực tiễn cho thấy các chiến dịch truyền thông đa nền tảng đã đạt hiệu quả tích cực. Trong đó, chiến dịch “Tự hào Việt Nam” nhân dịp A80 đạt 10,8 tỷ lượt xem; chiến dịch nhân dịp A50 đạt 3,6 tỷ lượt xem. Đây đều là những chiến dịch có mức độ lan tỏa hàng đầu trong các tháng 8 và 9 năm 2025. Đáng chú ý, chiến dịch “Tự hào Việt Nam” cũng được vinh danh tại WeChoice Awards. HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP, PHÁT TRIỂN KINH TẾ Trao đổi tại họp báo về nội dung khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, anh Nguyễn Kim Quy, tân Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, trong thời gian qua T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội SVVN đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, tổ chức Đoàn đã cụ thể hóa các kế hoạch của Chính phủ liên quan đến hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thông qua các kế hoạch hằng năm rất cụ thể. Theo đó, nhiều chương trình, hoạt động hướng đến hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã được triển khai. Nổi bật có diễn đàn kinh tế tư nhân với mục tiêu tháo gỡ “điểm nghẽn”, đồng kiến tạo cơ chế, chính sách và môi trường tạo đà cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nhân trẻ phát triển kinh tế; các giải thưởng, cuộc thi tôn vinh ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc… Trong thời gian tới, theo anh Quy, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đổi mới cách xây dựng kế hoạch để triển khai chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Trong đó, có hướng xây dựng một mạng lưới kết nối các ý tưởng và dự án khởi nghiệp. Từ mạng lưới này, các bạn trẻ ở các địa phương có thể tham khảo ý kiến, học hỏi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện các dự án của mình. Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân từ năm 2025. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa các hoạt động khuyến khích, hỗ trợ thanh niên trong lĩnh vực phát triển kinh tế, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập nghiệp. XUÂN TÙNG- LƯU TRINH ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII VÀO CUỘC SỐNG: Nhanh chóng cụ thể hóa bằng công trình, phần việc Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết thông tin kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tại buổi họp báo chiều 25/6 ẢNH: NHƯ Ý Thông tin kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tại buổi họp báo, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, nhiệm vụ trọng tâm ngay sau Đại hội XIII là đưa Nghị quyết vào cuộc sống, cụ thể hóa bằng các chương trình, phong trào, công trình, phần việc cụ thể...

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA XIII NHIỆM KỲ 2026-2031 BÍ THƯ THỨ NHẤT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN BÙI QUANG HUY Sinh ngày: 25/3/1977 Quê quán: Nghệ An Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đại biểu Quốc hội Khóa XVI Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn NGUYỄN MINH TRIẾT Ngày sinh: 22/10/1988 Quê quán: Cà Mau Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN NGUYỄN TƯỜNG LÂM Ngày sinh: 3/1/1984 Quê quán: Ninh Bình Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN NGUYỄN KIM QUY Ngày sinh: 27/9/1984 Quê quán: Bắc Ninh Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN HỒ HỒNG NGUYÊN Ngày sinh: 24/6/1988 Quê quán: Quảng Ngãi Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN Đồ họa: THU TRANG 5 n Thứ Sáu n Ngày 26/6/2026 GIỚI TRẺ

ANH, CHỊ BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 25 6 n Thứ Sáu n Ngày 26/6/2026 GIỚI TRẺ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ANH NGÔ MINH HẢI Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh ANH BÙI HOÀNG TÙNG Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ ANH ĐỒNG ĐỨC VŨ Trưởng Ban Thanh niên Công an Nhân dân, Phó Trưởng Phòng Công tác quần chúng, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an ANH NGUYỄN QUANG HUY Trưởng Ban Thanh niên Quân đội CHỊ LƯ THỊ NGỌC ANH Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ ANH NGUYỄN TIẾN HƯNG Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội CHỊ NGUYỄN NY HƯƠNG Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh ANH LÊ CÔNG HÙNG Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng ANH LƯƠNG MINH TÙNG Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk ANH PHẠM HỒNG HIỆP Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai CHỊ HỒ HỒNG NGUYÊN Trưởng ban Công tác hội quần chúng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ANH NGUYỄN MINH TRIẾT ANH NGUYỄN TƯỜNG LÂM Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ANH NGUYỄN KIM QUY Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam ANH NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ANH BÙI MINH TUẤN Trưởng ban Công tác Đoàn ANH NGUYỄN THÁI AN Phó Trưởng ban Công tác Đoàn ANH NGUYỄN QUỐC HUY Phó Trưởng ban Công tác Đoàn ANH LÊ HẢI LONG Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương ANH TRẦN NGỌC NAM Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình ANH LÂM TÙNG Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ANH HOÀNG THÁI NAM Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương CHỊ PHẠM THỊ THU HIỀN Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên CHỊ DƯƠNG MINH NGUYỆT Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ANH BÙI QUANG HUY Nội dung: XUÂN TÙNG Đồ họa: KIỀU TÚ

n BÙI QUANG HUY - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn n NGUYỄN MINH TRIẾT - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam n NGUYỄN TƯỜNG LÂM - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam n NGUYỄN KIM QUY - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam n HỒ HỒNG NGUYÊN - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng ban Công tác hội, quần chúng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam n BÙI MINH TUẤN - Trưởng ban Công tác Đoàn n NGUYỄN THÁI AN - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn n NGUYỄN QUỐC HUY - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn n VŨ VĂN CHÚC - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn n VŨ THỊ TUYẾT MAI - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn n CÙ ĐỨC QUÂN - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn n LƯƠNG MINH TRƯỜNG - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn, Thư ký Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn n HOÀNG ĐỨC NAM - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn n NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi n NGUYỄN HỮU TÚ - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi n HOÀNG THÁI NAM - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi n NGUYỄN LƯU TRÀ MY - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi n VŨ HUY DƯƠNG - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn n LÊ HẢI LONG - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương n CẢNH CHÍ QUÂN - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi n ĐỖ TUẤN HANH - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi n LÂM TÙNG - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam n NGUYỄN DUY HƯNG - Chuyên viên chính Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam n NGUYỄN THỊ VIỆT - Chuyên viên chính Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Chánh Văn phòng Trung ương Hội đồng Đội Trung ương n TRỊNH MINH THÁI - Bí thư Đảng ủy Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam n VŨ MINH THẢO - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam n NGUYỄN THỊ THU VÂN - Phó Trưởng ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam n LÊ HỒNG NHUNG - Phó Trưởng ban Đối ngoại Nhân dân, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam n DƯƠNG MINH NGUYỆT - Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang n TRẦN NGỌC NAM - Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình n NGUYỄN TIẾN HƯNG - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội n NGUYỄN NY HƯƠNG - Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh n LƯƠNG MINH TÙNG - Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk n LƯ THỊ NGỌC ANH - Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ n NGÔ MINH HẢI - Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh n BÙI HOÀNG TÙNG - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ n TRẦN THỊ NGỌC QUỲNH - Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương n NGUYỄN THỊ KIM ANH - Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội n NGUYỄN NHẤT LINH - Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương n HÀ ĐỨC HẢI - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai n BÙI ĐỨC GIANG - Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ n THIỆU MINH QUỲNH - Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên n TRẦN THỊ THU - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị n NGUYỄN THANH HOÀI - Bí thư Thành Đoàn Huế n HUỲNH HỮU PHÚC - Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa n TRƯƠNG MINH QUANG - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng n NGUYỄN MINH KIÊN - Bí thư Thành Đoàn Đồng Nai n TRẦN HẢI PHÚ - Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh n TRẦN TRÍ CƯỜNG - Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long n PHAN DUY BẰNG - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang n PHẠM TUẤN TÀI - Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau n TRẦN VĂN ĐĂNG - Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh n PHẠM THỊ THU HIỀN - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên n LÊ CÔNG HÙNG - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng n NGUYỄN THỊ THỦY - Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng n VỪ THỊ MAI DINH - Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu n MÙA CHIẾN THẮNG - Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên n ĐOÀN THÀNH CÔNG - Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn n LÊ NGỌC ÁNH - Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa n NGUYỄN VĂN MẠNH - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi n PHẠM HỒNG HIỆP - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai n NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHUNG - Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng n LÊ HOÀNG QUYẾT - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp n NGUYỄN QUANG HUY - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội n ĐỒNG ĐỨC VŨ - Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân n HỒ THỊ ÁNH TUYẾT - Phó Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh n TRẦN QUANG HƯNG - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội n THÀO MẠNH CƯỜNG - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang n TRẦN DIỆP MỸ DUNG - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng n ĐỖ ĐỨC THANH - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai n HỒ PHÚC HẢI - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An n TRẦN ĐĂNG MINH - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi n VŨ HUY HOÀNG - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Chính phủ n NGUYỄN HỮU NGHĨA - Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ n NGUYỄN BÁ DUÂN - Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng n NGUYỄN HIẾU TRUNG - Phó Bí thư Thành Đoàn Đồng Nai n NGUYỄN VĂN NINH - Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị n ĐÀO PHÚ CƯỜNG - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 1 n TRIỆU NHƯ CAI - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 2 n TRẦN VĂN HOÀN - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 3 n TRẦN VĂN TOÁN - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 4 n NGUYỄN TẤN TÚ - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 5 n NGUYỄN CAO LUẬT - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 7 n VÕ THÀNH NHÂN - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 9 n NGUYỄN NGỌC DƯƠNG - Trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân n ĐINH VĂN THÀNH - Phó trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, Quân chủng Phòng không - Không quân n NGÔ DANH PHƯƠNG - Trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, Bộ đội Biên phòng n DƯƠNG HẢI ANH - Trưởng Ban Thanh niên K02, Bộ Công an n NGUYỄN MẠNH HIẾU - Trưởng Ban Thanh niên D01, Bộ Công an n TRẦN VĂN HIỂU - Bí thư Đoàn Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an n NGÔ MINH TÚ - Trưởng Ban Thanh niên A08, Bộ Công an n ĐẬU BÁ TUẤN - Phó Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân n BẠCH QUỐC TUYÊN - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân n HỨA THANH HOA - Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội n PHÙNG THỊ DIỆU HƯƠNG - Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh n Y LÊ PAS TƠR - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk n ĐỖ ĐỨC CHÍNH - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hải Phòng n NGUYỄN THANH NHÃ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long n NGUYỄN ĐĂNG KHOA - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội SVVN TP Hồ Chí Minh n TRỊNH THỊ HIỀN TRÂN - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hồ Chí Minh n NGUYỄN VIẾT HẢI ĐĂNG - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh n VŨ HỒNG QUÂN - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Mỹ Quang n LÊ MINH ĐỨC - Bí thư Đoàn Thông tấn xã Việt Nam n NGUYỄN NGỌC DÂN - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cán bộ, Bí thư Đoàn cơ quan Ban Tổ chức Trung ương n TRẦN TUẤN ANH - Bí thư Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng n TRẦN XUÂN BÁCH - Bí thư Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ n TẠ HỒNG SƠN - Bí thư Đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường n NGUYỄN VĂN TUẤN - Bí thư Đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo n NGUYỄN NGỌC SƠN TÙNG - Bí thư Đoàn Văn phòng Chính phủ n PHẠM ĐĂNG AN - Bí thư Đoàn Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam n NGUYỄN QUANG LONG - Bí thư Đoàn Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) n NGUYỄN VĂN THUẤN - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam n NGUYỄN MINH THÔNG - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam n PHẠM XUÂN MINH TRÍ - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam n NGUYỄN NGỌC TÂM - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương n LÊ ĐÔN - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài Chính n LÊ MINH ĐỨC - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch n ĐỖ VĂN BÁCH - Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn n NGUYỄN HOÀI ĐẢM - Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam 7 n Thứ Sáu n Ngày 26/6/2026 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA XIII Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt với 119 ủy viên ẢNH: NHƯ Ý GIỚI TRẺ

NẮNG NÓNG KHÔNG NẢN LÒNG Hà Nội đang bước vào những ngày nắng nóng cao điểm của mùa hè. Người Hà Nội đã được chiêm ngưỡng bình minh đỏ ối như quả cầu lửa, báo hiệu một ngày nắng bỏng cháy. Nhưng trong những ngày thời tiết không chiều lòng người, hàng trăm sinh viên vẫn miệt mài tập luyện cho một đêm Thanh Xuân đáng nhớ, diễn ra vào lúc 20h ngày 27/6/2026, tại trường đua F1, Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình (Hà Nội). Những diễn viên đặc biệt không màng cát-xê đều bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được là một mảnh ghép nhỏ của concert Thanh Xuân. Một bạn nam thú nhận chưa từng được “đu” concert, vô cùng tự hào được chọn diễn trong concert Thanh Xuân, sự kiện chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Nhiều bạn trẻ trình diễn trên sân khấu quy tụ 20.000 khán giả chưa từng được “đu” concert. Bởi dù đang là thời concert lên ngôi, những đại nhạc hội diễn ra thường xuyên, liên tục trong tháng, trong năm thì chi phí cho một tấm vé “đu” concert vẫn không phải chuyện đùa với những người trẻ còn ngồi trên giảng đường đại học. Bởi vậy, một số nghệ sĩ đã dành riêng những đêm nhạc miễn phí cho sinh viên các trường đại học. Concert Thanh Xuân tặng vé miễn phí cho khán giả, cũng là dịp Ban Tổ chức tạo cơ hội cho những người trẻ được thưởng thức món ăn tinh thần đang lên ngôi hiện nay. Nhưng chưa từng có concert nào ở Việt Nam dám mời hàng trăm diễn viên nghiệp dư là sinh viên lên sân khấu như ở concert Thanh Xuân. Đây không phải sự liều lĩnh của Ban Tổ chức hay đạo diễn chương trình mà là niềm tin và tình yêu dành cho tuổi trẻ Việt Nam. Các diễn viên đặc biệt này sẽ không để khán giả thất vọng khi xuất hiện trên sân khấu quy tụ hàng loạt ngôi sao ca nhạc. Cho nên, dưới nắng nóng gay gắt hàng trăm sinh viên vẫn tập luyện, không một lời thở than, phàn nàn. Phạm Thị Hương Giang, sinh viên khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ: “Khi được nhà trường triệu tập tham gia phục vụ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và tham gia concert Thanh Xuân, tôi rất vinh dự và hạnh phúc. Tôi coi đó là cơ hội to lớn trong tuổi thanh xuân của mình. Quá trình tập luyện tuy hơi vất vả vì nắng nóng, nhưng thời tiết khắc nghiệt không làm tôi nản chí. Ở thời điểm này tôi vẫn có lịch học song vẫn cố gắng thu xếp ổn thỏa giữa việc học và luyện tập. Những ngày luyện tập tâm trạng của tôi luôn vui vẻ. Tôi biết ơn Ban Tổ chức đã dành cho sinh viên chúng tôi cơ hội quý này”. Trong quá trình tập luyện, Hương Giang còn có dịp gặp gỡ, giao lưu với những ngôi sao mà cô chỉ được chiêm ngưỡng qua báo chí, mạng xã hội. “Tôi rất thích các nghệ sĩ góp mặt trong concert. Các anh, chị đều hát hay và có những màn trình diễn đặc sắc, lại ứng xử rất thân thiện, gần gũi. Họ đều sẵn sàng giao lưu và chụp ảnh với chúng tôi. Sự thân thiện của các nghệ sĩ chuyên nghiệp giúp chúng tôi thêm tự tin khi lần đầu được góp mặt ở concert lớn”. Lèo Nguyên Xinh, sinh viên khoa Địa Lý, Đại học Sư Phạm Hà Nội cho rằng, quá trình tập luyện tuy vất vả nhưng hoàn toàn xứng đáng. “Với một sinh viên thì những vất vả khi tập luyện dưới nắng không đáng là gì. Trong bài hát Khát vọng tuổi trẻ có câu: Tuổi trẻ hôm nay chung tay xây đời mới/Dù lên rừng, dù xuống biển/Vượt bão giông vượt gian khổ/Tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước bạn ơi”, cô nói. Đặng Đức Hiếu, sinh viên khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vinh dự đại diện cho khoa tham gia Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Anh háo hức đợi chờ đêm nhạc. “Tôi rất muốn được xem các nghệ sĩ nổi tiếng trình diễn trên sân khấu, đặc biệt chờ đợi sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD”, Hiếu nói. Concert Thanh Xuân quy tụ những ngôi sao ăn khách hàng đầu hiện nay. Trong khi Đức Hiếu mong chờ Quang Hùng MasterD thì Nguyên Sinh lại nôn nóng đợi chờ màn trình diễn của Hòa Minzy. Hoàng Thị Phương (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) bày tỏ mong muốn được thấy Hòa Minzy, buitruonglinh trên sân khấu Thanh Xuân. “Tôi tin concert sẽ tiếp thêm năng lượng, tinh thần và nhiệt huyết cho thanh niên Việt Nam”. Những cái tên khác như Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Double2T, CONGB… cũng có tệp fan sinh viên đông đảo. Nhưng một điều khá bất ngờ là rất nhiều người trẻ mong thần tượng của họ sẽ trình diễn ca khúc về Đoàn, về tuổi trẻ, ngoài các bài hát gắn với tên tuổi nghệ sĩ. Bài hát được họ yêu cầu nhiều nhất chính là Áo xanh gọi tương lai (sáng tác: Bùi Tuấn Ngọc), ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. CHUYẾN TÀU TỐC HÀNH NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN Gia tài ca khúc dành cho tuổi trẻ Việt Nam rất dồi dào, được gìn giữ và phát triển, phản ánh lịch sử dân tộc với những nốt thăng trầm. Trong những năm tháng đất nước gian lao, chính âm nhạc là lời hiệu triệu, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn thôi thúc bao lớp người đang trong độ tuổi thanh xuân phơi phới lên đường cứu nước. Năm 1944, bài hát Lên đàng của hai nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và Huỳnh Văn Tiếng ra đời khi làn sóng đấu tranh cách mạng lên cao: “Đoàn ta chen vai nề chi chông gai, lên đàng/Ta người Việt Nam/Nhìn tương lai huy hoàng/ Đoàn ta bước lên đàng cùng hiên ngang hát vang”. Năm 1968, nhạc sĩ Trương Quốc Khánh viết Tự nguyện, khi ông mới 21 tuổi, đang hoạt động tích cực trong phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe: “Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng/Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương/Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm/Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương…”. Khi đất nước im tiếng súng, những bài hát về Đoàn, về thanh niên lại mang âm hưởng mới, tươi vui, rộn ràng nhưng tinh thần xung phong, tự nguyện vẫn tiếp tục được truyền tải. Nhắc đến những đóng góp cho mảng âm nhạc về thanh niên, về tuổi trẻ không thể không nhắc tới nhạc sĩ Vũ Hoàng. Anh là tác giả của 8 n Thứ Sáu n Ngày 26/6/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Thanh Xuân không chỉ là tên gọi của concert mà thực sự là một đêm nhạc tràn sắc xuân. Hàng nghìn tấm vé miễn phí được ưu tiên dành cho sinh viên. Một điều đặc biệt riêng có tại concert Thanh Xuân chính là hàng trăm sinh viên Việt Nam sẽ lên sân khấu trình diễn. Sự xuất hiện của họ chính là hơi thở mùa xuân, là sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam, là niềm tin và khát vọng về một nước Việt hùng cường. Mảnh ghép ấn tượng ở concert Concert Thanh Xuân là dấu ấn hết sức đặc biệt của kỳ đại hội lần này. Các bạn trẻ rất háo hức, mong chờ đêm nhạc và thông điệp tích cực từ đó. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần chuẩn bị của Ban Tổ chức chương trình, rất chu đáo, hy vọng concert lan tỏa nhiều hình ảnh đẹp của thanh niên Việt Nam”. Chị DƯƠNG MINH NGUYỆT Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang Ca sĩ Ali Thục Phương giữa vòng vây của fan hâm mộ nhí tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII ẢNH: HỒNG VĨNH Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (từ trái qua) Hương Giang, Đức Hiếu, Nguyên Xinh vừa kết thúc nhiệm vụ tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII nhanh chóng cùng bạn bè tham gia tập luyện cho concert Thanh Xuân ẢNH: NGUYÊN KHÁNH

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