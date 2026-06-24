Báo Tiền Phong số 175

Đại hội XIII là thời điểm để xác lập tầm nhìn, khát vọng, trách nhiệm và phương thức hành động mới của tổ chức Đoàn ẢNH: XUÂN TÙNG trong kỷ nguyên mới KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XIII TRANG 4-5 THỨ TƯ 24/6/2026 Số 175 0977.456.112 CHUYỆN HÔM NAY Khát vọng hùng cường XEM TIẾP TRANG 3 n LƯU TRINH Hôm nay, hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam cùng hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với niềm tin, khát vọng và hoài bão lớn lao, mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ để góp sức đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới. Chuyến đi ý nghĩa đặc biệt Xứng đáng làm chủ tương lai Chuẩn bị thật tốt tinh thần tham gia Đại hội 5 TIÊN PHONG

2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 24/6/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã có các cuộc hội kiến với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz; hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bruno Rodriguez Parrilla và thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vào sáng ngày 22/6, tại Hội nghị do Trung ương Đảng Cộng sản Cuba tổ chức. Hội nghị có sự chủ trì của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel và sự tham dự của đông đảo các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. SỰ TIN CẬY ĐẶC BIỆT VÀ QUAN HỆ THẮM TÌNH ĐỒNG CHÍ, ANH EM Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng chuyển thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đại tướng Raul Castro Ruz và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba DiazCanel, chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tới các đồng chí lãnh đạo Cuba; khẳng định sự quan tâm sâu sắc và lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là tăng cường đoàn kết, ủng hộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba, quyết tâm đồng hành, cùng Cuba thúc đẩy hợp tác anh em vì sự phát triển của mỗi nước, hoà bình, ổn định trên thế giới. Trên cơ sở văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội XIV và Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã thông tin toàn diện về các vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, các bài học kinh nghiệm rút ra. Chia sẻ về những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội và tình hình tổng thể thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng giới thiệu về các mục tiêu, định hướng lớn, các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược được Đại hội XIV thông qua nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phấn đấu thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao những biện pháp chuyển đổi toàn diện, đặc biệt là về kinh tế, mà Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và Quốc hội Cuba vừa thông qua. Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam tin tưởng với bản lĩnh cách mạng, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba dưới sự lãnh đạo của đồng chí Raul Castro và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Diaz-Canel, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức hiện nay, tiếp tục đưa cách mạng Cuba tiến lên, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân. Tại các cuộc tiếp, hội đàm với đoàn công tác của Đảng, Nhà nước Việt Nam, các lãnh đạo Cuba bày tỏ vui mừng và trân trọng trước việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cử Đặc phái viên sang Cuba thông báo về kết quả Đại hội XIV, cho rằng điều đó thể hiện sự tin cậy đặc biệt và quan hệ thắm tình đồng chí, anh em giữa hai Đảng, hai nước, nhân dân nước, là sự kiện rất có ý nghĩa trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực hiện nay. TIẾP TỤC TẠO ĐIỀU KIỆN THÚC ĐẨY HỢP TÁC SONG PHƯƠNG Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel và Thủ tướng Manuel Marrero Cruz gửi lời thăm hỏi thân tình tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam; bày tỏ những ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp về truyền thống cách mạng, anh hùng, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; cho rằng những bài học quan trọng cả về lý luận và thực tiễn của Việt Nam qua 40 năm đổi mới là rất có giá trị để Cuba tham khảo trong quá trình đưa ra các biện pháp chuyển đổi toàn diện vừa qua. Các lãnh đạo Cuba đánh giá cao các kết quả đáng phấn khởi về hợp tác các mặt giữa hai nước thời gian qua, nhất là về nông nghiệp, thủy sản, được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và sự quyết liệt triển khai của các cơ quan liên quan của cả hai bên. BÌNH GIANG Từ ngà y 20-22/6, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm Cuba với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm thông báo với Đảng Cộng sản Cuba về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và trao đổi về tình hình hợp tác giữa hai Đảng, hai nước. Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc tại Cuba Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel Trong chuyến công tác, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng dân tộc Cuba José Martí, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô La Habana; thăm và nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba; thăm các dự án nông nghiệp, lúa gạo, sản xuất nhu yếu phẩm của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba. PP-PF 26 diễn ra từ ngày 22/6 đến 6/7 tại Quảng Trị, quy tụ khoảng 300 quân nhân, chuyên gia và nhân viên Mỹ hoạt động trong các lĩnh vực y tế, xây dựng, xử lý bom mìn, quản lý thảm họa và ứng dụng hệ thống máy bay không người lái. Một số hoạt động chuẩn bị đã được triển khai từ đầu tháng 5. Theo Ban Tổ chức, chương trình gồm 25 hoạt động thuộc 4 nhóm nội dung chính: Hỗ trợ nhân đạo và phòng tránh thiên tai; y tế; xây dựng, sửa chữa công trình; giao lưu cộng đồng. Các hoạt động được triển khai tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh. Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, phát biểu, PP-PF 26 là biểu tượng sinh động của tinh thần hợp tác, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với Mỹ và các đối tác quốc tế. Ông nhấn mạnh, việc Quảng Trị tiếp tục được lựa chọn đăng cai chương trình thể hiện sự ghi nhận đối với những nỗ lực hội nhập quốc tế của địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, ông Hùng Cao bày tỏ niềm vinh dự khi trở lại quê hương Việt Nam để tham dự chương trình. Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ cho rằng, giá trị cốt lõi của Đối tác Thái Bình Dương không chỉ nằm ở số lượng công trình hay hoạt động được triển khai, mà còn ở sự tin cậy, những mối quan hệ và kinh nghiệm chuyên môn được chia sẻ giữa các đối tác. Theo ông Hùng Cao, việc lần đầu tiên kết hợp hai chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Bạn bè Thái Bình Dương cùng các đối tác Việt Nam thể hiện cam kết chung trong nâng cao khả năng ứng phó thiên tai, thảm họa, đồng thời tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực. “Lòng tin giữa các quốc gia, các lực lượng và các cộng đồng chính là nền tảng để nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó với những tình huống khẩn cấp, qua đó bảo vệ tốt hơn cuộc sống của người dân”, ông Hùng Cao nhấn mạnh. HOÀNG NAM Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ dự sự kiện đặc biệt ở Quảng Trị Ông Hùng Cao, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ, phát biểu tại buổi lễ Tối 22/6, tại Quảng Trị, Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026 (PP-PF 26) chính thức khai mạc với sự tham dự của ông Hùng Cao, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ. Đây là lần đầu tiên hai chương trình hợp tác nhân đạo quy mô lớn của Mỹ được tổ chức đồng thời tại Việt Nam.

3 n Thứ Tư n Ngày 24/6/2026 THỜI SỰ GIẢI QUYẾT NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh, đây là đề án có tính chất chiến lược, tổng thể về hệ thống phòng thí nghiệm quốc gia; do đó, quá trình xây dựng đề án cần có cách tiếp cận mới, tư duy mới và sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm hiệu quả triển khai. Theo đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71/NQ-CP về sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/ TW; Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025... là những căn cứ chính trị, pháp lý quan trọng cho việc phát triển, đầu tư, vận hành và khai thác dùng chung hạ tầng nghiên cứu phục vụ công nghệ chiến lược. Từ năm 2000 đến nay, Nhà nước đã đầu tư 16 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, góp phần nâng cao tiềm lực nghiên cứu, đào tạo nhân lực và hình thành một số năng lực chuyên sâu. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn chưa thực sự trở thành hạ tầng nghiên cứu chiến lược quốc gia do việc lựa chọn lĩnh vực đầu tư chưa gắn chặt với công nghệ chiến lược; đầu tư còn phân tán, quy mô nhỏ; thiếu cơ chế đầu tư theo vòng đời, kinh phí vận hành, đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, cơ chế dùng chung và đánh giá theo kết quả... Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, việc phát triển hệ thống hạ tầng nghiên cứu và phòng thí nghiệm quốc gia là yêu cầu cấp thiết nhằm hình thành chuỗi liên thông từ nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm, hoàn thiện đến thương mại hóa sản phẩm; xây dựng năng lực nòng cốt giải quyết các bài toán lớn và nhiệm vụ công nghệ chiến lược; giảm phụ thuộc vào bên ngoài; đồng thời hạn chế đầu tư trùng lặp, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Theo dự thảo Đề án, việc phát triển hạ tầng nghiên cứu và phòng thí nghiệm quốc gia phải gắn với Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung phục vụ các công nghệ chiến lược; được tổ chức thống nhất theo mô hình 3 tầng; ưu tiên kế thừa, nâng cấp, kết nối và sử dụng chung hạ tầng hiện có; lấy con người, năng lực vận hành và hiệu quả khai thác làm trung tâm; gắn quyền tự chủ với trách nhiệm giải trình, bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, sở hữu trí tuệ và lợi ích quốc gia. Dự thảo Đề án đề xuất mô hình phát triển hạ tầng nghiên cứu theo 3 tầng. Trong đó, Tầng A cung cấp năng lực quốc gia về công nghệ lõi, công nghệ nền tảng và hạ tầng dùng chung; Tầng B thực hiện nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ, tích hợp hệ thống và tạo nguyên mẫu gắn với các nhiệm vụ cụ thể; Tầng C thực hiện thử nghiệm, đo lường, kiểm định, chứng nhận, sản xuất thử, hoàn thiện sản phẩm và hỗ trợ thương mại hóa. Về mục tiêu, dự kiến đến năm 2035 sẽ hình thành mạng lưới hạ tầng nghiên cứu hiện đại, liên thông và dùng chung trên phạm vi cả nước; trong đó có từ 10-15 hạ tầng Tầng A phục vụ công nghệ lõi, công nghệ nền tảng; các hạ tầng Tầng B gắn trực tiếp với nhiệm vụ công nghệ chiến lược; các hạ tầng Tầng C phục vụ thử nghiệm, đo lường, kiểm định, chứng nhận, hoàn thiện và đưa sản phẩm ra thị trường. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam sẽ có một số trung tâm và phòng thí nghiệm đạt trình độ hàng đầu khu vực. TẬP TRUNG VÀO LĨNH VỰC LỢI THẾ, THẾ MẠNH ĐẶC THÙ Ghi nhận nỗ lực của Bộ Khoa học và Công nghệ trong thời gian ngắn đã xây dựng dự thảo Đề án công phu, bài bản với nhiều nội dung đổi mới so với các đề án trước đây, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, tiếp tục hoàn thiện đề án, bảo đảm khi đưa vào triển khai hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra. Để hoàn thiện đề án, Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đặt ra, bảo đảm xây dựng hệ thống hạ tầng nghiên cứu và phòng thí nghiệm quốc gia hiện đại, đồng bộ, liên thông, khai thác hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới; cần ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ mũi nhọn có ý nghĩa dẫn dắt phát triển đất nước trong thời gian tới. Bộ Khoa học và Công nghệ cần làm rõ hơn các mục tiêu, kết quả đầu ra cụ thể, xác định lộ trình triển khai phù hợp theo từng giai đoạn, gắn với nguồn lực thực hiện để bảo đảm tính khả thi của đề án. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trước mắt cần tập trung rà soát, khai thác và nâng cao hiệu quả hệ thống phòng thí nghiệm hiện có tại các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học; sau khi rà soát, cần xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, nâng cấp trong thời gian tới. Đây là những cơ sở đã được đầu tư và vận hành trong nhiều năm, có nền tảng kinh nghiệm và năng lực nhất định, cần tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện theo hướng bổ trợ, kết nối và phát huy thế mạnh riêng của từng đơn vị. Đặc biệt, mỗi cơ sở nghiên cứu cần tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế, thế mạnh đặc thù; đồng thời tăng cường chia sẻ, liên kết và sử dụng chung hạ tầng nghiên cứu. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính rà soát toàn bộ cơ chế tài chính, phương án đầu tư và bố trí nguồn lực, bảo đảm lộ trình triển khai không bị gián đoạn, không để thiếu nguồn lực cho hoạt động của các phòng thí nghiệm. P.V (theo TTXVN) Sáng 23/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về dự thảo Đề án Phát triển trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ công nghệ chiến lược. Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội nghiên cứu trong phòng thí nghiệm Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành, chuyên gia... đã thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện đề án về mục tiêu, mô hình phát triển; phân vùng và định hướng không gian phát triển; các nhiệm vụ và giải pháp cho trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm quốc gia và lộ trình thực hiện trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả... Ưu tiên đầu tư các lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ mũi nhọn CHUYỆN HÔM NAY Đại hội lần này diễn ra trong một giai đoạn đặc biệt của đất nước. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã mở ra những mục tiêu phát triển đầy khát vọng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Cùng với đó là yêu cầu ngày càng cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong bối cảnh ấy, thanh niên không chỉ là lực lượng kế cận mà còn là lực lượng tiên phong trên nhiều mặt trận phát triển. Nhiệm kỳ 2026 - 2031 cũng mang ý nghĩa lịch sử khi tiến tới dấu mốc trọng đại của đất nước như 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030; 100 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào năm 2031 và hướng tới 100 năm thành lập nước vào năm 2045. Mỗi kỳ Đại hội Đoàn đều mang theo hơi thở của thời đại. Các thế hệ thanh niên đi trước tiên phong trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế hệ trẻ hôm nay đứng trước một sứ mệnh mới: tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước bằng tri thức. Đảng, Nhà nước luôn dành niềm tin sâu sắc cho thanh niên. Sau 40 năm đổi mới, thế hệ trẻ Việt Nam đang có điều kiện thuận lợi nhất để học tập, phát triển và hội nhập. Sinh ra trong môi trường số, người trẻ sở hữu khả năng tiếp cận tri thức nhanh chóng, tư duy năng động, sáng tạo và khát vọng khẳng định bản thân. Quan trọng hơn cả, đa số thanh niên vẫn giữ trong mình tình yêu nước, tinh thần trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho cộng đồng. Trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Thanh niên là trụ cột để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, là nguồn lực chủ yếu để xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất mới, đồng thời là đội ngũ tiên phong tham gia các lĩnh vực mới”. Đó vừa là sự ghi nhận, vừa là niềm tin và kỳ vọng lớn lao dành cho tuổi trẻ Việt Nam. Chính từ yêu cầu của thời đại và niềm tin ấy, Đại hội XIII xác lập những định hướng mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới. Điểm nhấn nổi bật là việc đề xuất triển khai phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, khơi dậy tinh thần tiên phong của thanh niên trên các lĩnh vực trọng yếu của đất nước. Đại hội xác lập 13 chỉ tiêu trọng tâm, 5 nhiệm vụ đột phá. Khẩu hiệu hành động của Đại hội: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai” chính là lời hiệu triệu gửi tới gần 22 triệu thanh niên Việt Nam. Mỗi thành tố không chỉ phản ánh phẩm chất cần có của tuổi trẻ mà còn thể hiện yêu cầu của đất nước đối với thế hệ trẻ trong giai đoạn phát triển mới. Từ diễn đàn Đại hội hôm nay, một thông điệp mạnh mẽ tiếp tục được lan tỏa: yêu nước trong thời đại mới không chỉ được thể hiện bằng cảm xúc, mà bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần đổi mới sáng tạo và ý chí chinh phục những đỉnh cao mới. Tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, trong những ngày hè rực lửa, gần 22 triệu trái tim trẻ chung nhịp đập, nuôi dưỡng khát vọng dựng xây đất nước hùng cường. Và như kỳ vọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc bằng ngôn ngữ của thời đại hôm nay: ngôn ngữ của tri thức, của sáng tạo, của trách nhiệm và của khát vọng vươn lên không ngừng”. L.T Khát vọng hùng cường TIẾP THEO TRANG 1

4 n Thứ Tư n Ngày 24/6/2026 GIỚI TRẺ Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn, ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước. Đây không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ, mà còn là dấu mốc quan trọng để xác lập tầm nhìn, mục tiêu và nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong giai đoạn mới, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên, hướng tới các mốc son lịch sử: 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) và 100 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1931). NHỮNG DẤU ẤN NỔI BẬT Nhiệm kỳ 2022 - 2026 ghi nhận nhiều đổi mới quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, với những kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiệm kỳ được rút ngắn và tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, toàn Đoàn vẫn hoàn thành và vượt 12/12 chỉ tiêu đã đề ra. Theo đánh giá của BCH T.Ư Đoàn khoá XII, một trong những dấu ấn rõ nét nhất của nhiệm kỳ là sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Nếu như trước đây các hoạt động tuyên truyền chủ yếu được triển khai theo phương thức truyền thống, thì trong nhiệm kỳ vừa qua, tổ chức Đoàn đã chủ động ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận thanh niên. Nhiều chiến dịch truyền thông hiện đại đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp và hiệu ứng mạnh mẽ trong toàn xã hội như: “Hòa bình đẹp lắm”, “Phủ đỏ mạng xã hội”, “Tự hào Việt Nam”… Trong đó, “Tự hào Việt Nam” thu hút tới 10,8 tỷ lượt xem trên các nền tảng số, được BuzzMetric xếp hạng là chiến dịch truyền thông nổi bật nhất trong hai tháng liên tiếp 8 và 9 năm 2025, đồng thời là chiến dịch truyền thông lớn nhất dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Bên cạnh đó, các phong trào hành động cách mạng tiếp tục khẳng định vai trò là môi trường thực tiễn quan trọng để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Trong đó, phong trào “Thanh niên tình nguyện” được đổi mới về cả nội dung lẫn phương thức hoạt động, đồng thời phát huy hiệu quả chủ trương “3 liên kết”, đã tạo ra một làn sóng tình nguyện mạnh mẽ, thu hút hàng chục triệu lượt đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng. Tính đến cuối năm 2025 đã có gần 49 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức, vượt xa chỉ tiêu đề ra. Một điểm nhấn nổi bật khác của nhiệm kỳ là việc khơi dậy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, năng lực số và khả năng làm chủ công nghệ trong thanh niên. Đây được xem là dấu ấn đặc trưng của nhiệm kỳ XII khi chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ trở thành những lĩnh vực được thanh niên quan tâm, tham gia ngày càng sâu rộng. Nhiều sân chơi, chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được triển Đại biểu tề tựu về Thủ đô Hà Nội tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII ẢNH: XUÂN TÙNG 5 TIÊN PHONG TRONG KỶ NGUYÊN MỚI Hôm nay (24/6), tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 khai mạc, với sự tham gia của 786 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong 2 ngày (24 và 25/6), với 4 phiên làm việc. Phiên trọng thể Đại hội sẽ diễn ra vào sáng 25/6, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam; tường thuật trực tuyến trên các báo của Đoàn và phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của Đoàn. Phiên trọng thể diễn ra với các nội dung quan trọng, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn. Tại phiên làm việc thứ 2, diễn ra chiều 24/6, Đại hội sẽ tiến hành bầu BCH T.Ư Đoàn khóa XIII và thảo luận tại 5 diễn đàn. Diễn đàn 1: Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Diễn đàn 2: Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Diễn đàn 3: Thanh niên Việt Nam tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước. Diễn đàn 4: Tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế. Diễn đàn 5: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tình hình mới. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CHỊ LÊ THỊ HỒNG - GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH IN NHẬT HÀN, GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TRIỂN VỌNG NĂM 2025: Tạo giá trị từ khởi nghiệp thực chất Trong thời đại mới, tinh thần tiên phong của người trẻ không chỉ nằm ở việc tạo ra một doanh nghiệp, mà còn ở khả năng đổi mới, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất và góp phần nâng tầm thương hiệu Việt. Từ thực tiễn khởi nghiệp của mình, tôi mong muốn tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ tới quan tâm xây dựng chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp theo nhu cầu của từng nhóm đối tượng. Qua đó, tạo không gian kết nối thực chất hơn để thanh niên Việt Nam tự tin khởi nghiệp, làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh. THIẾU TÁ LÒ VĂN LONG - TRƯỞNG BAN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH ĐIỆN BIÊN: “Lá chắn thép” từ cơ sở Hiện thực hóa sứ mệnh tiên phong trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, chúng tôi luôn xác định Đoàn Thanh niên Công an cấp xã là hạt nhân điều phối thực chất, là cầu nối giữa thanh niên Công an với tổ chức Đoàn và phong trào quần chúng tại địa phương. Không dừng lại ở tuyên truyền pháp luật đơn thuần, mỗi Đội Thanh niên xung kích cấp thôn, bản sẽ trực tiếp tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng bên bếp lửa nhà dân; xây dựng các Tổ thanh niên tự quản ANTT và nhóm "hạt nhân số" tại từng bản làng. Tuổi trẻ Điện Biên nói riêng, tuổi trẻ Công an nói chung sẽ cùng nhau kiến tạo thế trận lòng dân vững chắc, thực sự trở thành "lá chắn thép" từ cơ sở, góp phần quan trọng giữ vững bình yên trên mỗi bản làng nơi địa đầu Tổ quốc. BẠN LÊ MINH ĐỨC, CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH: Làm chủ công nghệ Với lợi thế về tri thức chuyên ngành, chúng tôi xác định tiên phong làm chủ công nghệ, chuyển đổi số và lan tỏa phong trào "Bình dân học vụ số" mà T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đang triển khai, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế số quốc gia. Tôi mong muốn cùng các bạn trẻ phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp bằng tri thức, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp, tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội. Khát vọng của thế hệ trẻ hôm nay không chỉ dừng ở những mục tiêu cá nhân mà còn là trách nhiệm đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng cùng đất nước trên hành trình phát triển nhanh và bền vững. Xứng đáng làm chủ tương lai Hướng về Đại hội Đoàn khóa XIII, người trẻ Việt trong và ngoài nước thể hiện quyết tâm tiên phong trên các lĩnh vực, xứng đáng là những người “làm chủ tương lai” của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

BẠN TRƯƠNG HỒ QUAN MINH - ỦY VIÊN BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI ÚC, GIẢI THƯỞNG SAO THÁNG GIÊNG CẤP TRUNG ƯƠNG NĂM 2025: Kết nối, lan tỏa văn hoá Việt Là một du học sinh đang học tập trong môi trường đa văn hóa tại Australia, tôi đặc biệt tâm đắc với tinh thần tiên phong trong kết nối và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam. Tiên phong không chỉ là sáng tạo ra những cách làm mới, mà còn chủ động trở thành cầu nối giữa các nền văn hóa, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Tôi mong muốn vận dụng kiến thức về tổ chức sự kiện để xây dựng những chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Australia dành cho sinh viên và cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Qua đó, không chỉ quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc mà còn lan tỏa hình ảnh một thế hệ trẻ Việt Nam năng động, cởi mở, tự tin và hội nhập. LƯU TRINH - CHÂU LINH (ghi) TS LÊ THỊ PHƯƠNG - QUẢ CẦU VÀNG NĂM 2022: Đi vào việc khó Tinh thần tiên phong của thanh niên trong phát triển khoa học công nghệ không chỉ dừng lại ở khát vọng nghiên cứu, mà phải được thể hiện bằng năng lực làm chủ tri thức, tạo ra sản phẩm, công nghệ, giải pháp có khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, tôi mong muốn tinh thần “tiên phong” của tuổi trẻ trong khoa học công nghệ sẽ được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động thiết thực, có chiều sâu và có khả năng tạo tác động lâu dài. Từ đó, “kích hoạt” tinh thần dám đi vào việc khó, dám nghiên cứu những vấn đề mới, dám thất bại, dám kiên trì và dám biến tri thức thành giá trị phục vụ con người. 5 GIỚI TRẺ n Thứ Tư n Ngày 24/6/2026 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XIII khai, góp phần hình thành lớp thanh niên năng động, thích ứng nhanh với yêu cầu của thời đại số. Các phong trào như “Bình dân học vụ số” và “Phổ cập AI” được triển khai rộng khắp, nhằm hình thành lớp thanh niên có tư duy đổi mới, thích ứng tốt với kỷ nguyên số. Tổ chức Đoàn đã hỗ trợ triển khai và hiện thực hóa hơn 156.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên, xuất sắc vượt chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ. Các chương trình đồng hành với thanh niên cũng có sự chuyển biến rõ nét. Thay vì chỉ tập trung vào hoạt động chăm lo hay phong trào đơn thuần, tổ chức Đoàn đã đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ thanh thiếu nhi phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng, nghề nghiệp, việc làm và năng lực hội nhập. Cách tiếp cận mới này giúp các hoạt động đồng hành đi vào chiều sâu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tiễn của thanh niên trong giai đoạn mới. TIÊN PHONG VÀO CÁC LĨNH VỰC THEN CHỐT Chia sẻ thông tin về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, anh Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, một trong những nội dung rất quan trọng của Đại hội lần này là xác lập phong trào hành động cách mạng và chương trình hỗ trợ thanh niên. Trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn của các kỳ Đại hội trước đó, T.Ư Đoàn dự kiến trình Đại hội xem xét, cho ý kiến về việc triển khai trong toàn Đoàn một phong trào hành động cách mạng mang tên “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”. Phong trào được cụ thể hóa bằng “5 tiên phong”, bao quát những lĩnh vực then chốt, gồm: tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong tình nguyện vì cộng đồng; và tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành phong trào trọng tâm của nhiệm kỳ, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Cùng đó là chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam” trên 3 nhóm lĩnh vực lớn là học tập; rèn luyện, phát triển thể chất và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược đó, Đại hội dự kiến xác định 5 khâu đột phá lớn trong nhiệm kỳ tới. Trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới; hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực số, năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao. Bên cạnh đó, Đoàn sẽ đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tư nhân; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu, gần thanh niên, sát cơ sở, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn cấp xã, phường, đặc khu. Một nhiệm vụ đột phá khác là nâng cao năng lực quản lý, điều phối và tổ chức các hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội LHTN Việt Nam và Hội SVVN các cấp, đáp ứng yêu cầu của công tác thanh niên trong giai đoạn mới. Những mục tiêu, định hướng lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong 5 năm tới sẽ được quyết định tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhằm khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến trong mỗi bạn trẻ, phát huy sức mạnh đoàn kết của tuổi trẻ Việt Nam, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và hùng cường trong kỷ nguyên mới. LƯU TRINH Độ tuổi bình quân của các đại biểu là 31,7 tuổi. Đại biểu trẻ tuổi nhất là em Trương Nguyễn An Nhiên, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, sinh năm 2010. Dự Đại hội còn có 2 đại biểu đại diện thanh niên Việt Nam ở nước ngoài đến từ Ban Cán sự Đoàn tại Lào và Trung Quốc. Chuẩn bị thật tốt tinh thần tham gia Đại hội Sáng 23/6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức gặp mặt, giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu thanh niên Quân đội (TNQĐ) dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Tham dự Đại hội, Quân đội có 55 đại biểu ưu tú đại diện cho hàng chục vạn cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong toàn quân. Chủ trì chương trình gặp mặt, giao nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban TNQĐ nhấn mạnh, là một trong ba đoàn có số lượng đại biểu đông nhất cả nước về dự Đại hội (cùng với Hà Nội và TPHCM), các đại biểu ưu tú đại diện cho tuổi trẻ toàn quân cần chuẩn bị thật tốt tinh thần tham gia Đại hội; các ý kiến phát biểu tham luận tại 5 diễn đàn cũng như ý kiến phát biểu tại Đại hội. “Sau khi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII trở về các cơ quan, đơn vị, các đồng chí phải thực sự là báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc, tích cực tuyên truyền, lan tỏa tinh thần và kết quả của Đại hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở mỗi cơ quan, đơn vị trong thời gian tới”, Thượng tá Huy lưu ý. NGUYỄN MINH “Phủ xanh” cửa ngõ Thủ đô Từ sáng sớm 23/6, không khí tại ga đến sân bay Nội Bài đã trở nên sôi nổi, thắm sắc xanh. 11 đoàn đại biểu đến từ: Đà Nẵng, Huế, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, TP HCM, Lâm Đồng, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh lần lượt hội quân, sẵn sàng cho ngày hội lớn của tuổi trẻ. Đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng hạ cánh sớm nhất. Trong sắc áo xanh thanh niên quen thuộc, các đại biểu cùng đội ngũ tình nguyện viên đón tiếp đã tạo nên một khung cảnh trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Những tiếng hô vang khẩu hiệu hành động của Đại hội: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, khẳng định tâm thế sẵn sàng dấn thân của thế hệ trẻ. Anh Nguyễn Bá Duân - Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng chia sẻ: “Chúng tôi mang theo tâm thế sẵn sàng cho ngày hội lớn nhất của đoàn viên, thanh niên cả nước. Với tinh thần xung kích, đổi mới, đoàn Đà Nẵng sẽ tập trung trí tuệ, đem tâm huyết để góp ý sâu sắc vào các văn kiện, với mục tiêu sau Đại hội sẽ triển khai ngay Nghị quyết hiệu quả, chất lượng nhất vào cuộc sống”. XUÂN TÙNG Chuyến đi ý nghĩa đặc biệt Trong dòng người rạng rỡ, đại biểu Huỳnh Nguyễn Yến Nhi - Hoa khôi Sinh viên Đại học Đà Nẵng 2024, nổi bật vẻ đẹp tươi tắn và duyên dáng. Dù đã nhiều lần đến Hà Nội, nhưng với Nhi, chuyến đi này mang một ý nghĩa đặc biệt. “Khoác lên chiếc áo Đoàn, đi cùng đoàn đại biểu thành phố ra tham dự Đại hội là một hành trình tự hào của tuổi trẻ. Từ lúc ở Đà Nẵng đến khi hạ cánh, tôi luôn cảm thấy hào hứng. Sự đón tiếp chu đáo của Trung ương Đoàn và các bạn tình nguyện viên khiến tôi thấy ấm lòng vô cùng”, Nhi chia sẻ. Theo Nhi, thông điệp của Đại hội chính là “kim chỉ nam” cho hành động của mình. “Tôi mong muốn mang đến Đại hội tinh thần của một người trẻ dám nghĩ, dám làm, lan tỏa hình ảnh thế hệ trẻ Đà Nẵng năng động. Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ có những quyết sách mở ra nhiều cơ hội để thanh niên phát triển toàn diện, thực sự làm chủ tương lai”, Nhi nói. X. TÙNG BÊN LỀ ĐẠI HỘI Thượng tá Nguyễn Quang Huy trao quà của Tổng cục Chính trị tặng các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn đại biểu Đà Nẵng đến sân bay Nội Bài đầu tiên ẢNH: X.TÙNG Đại biểu Huỳnh Nguyễn Yến Nhi– Hoa khôi Sinh viên Đại học Đà Nẵng 2024 ẢNH: X.TÙNG Các đại biểu tham dự Đại hội được tặng món quà ý nghĩa ngay sau khi có mặt tại Thủ đô ẢNH: X.T

6 n Thứ Tư n Ngày 24/6/2026 KHOA GIÁO TRĂM HOA ĐUA NỞ Bộ GD&ĐT vừa có quyết định cho phép Trường ĐH Trưng Vương (Phú Thọ) đào tạo ngành Y khoa trình độ ĐH. Trước đó, Trường ĐH Công nghệ TPHCM (Hutech) cũng được cấp phép đào tạo ngành này. Đến thời điểm hiện tại, các trường ĐH tư thục được cấp phép đào tạo ngành Y khoa lên đến gần 20 trường trải đều từ Bắc vào Nam Có thể thấy, xu hướng các trường ĐH tư thục mở ngành đang dần trở nên phổ biến bởi Y khoa hiện đang dễ tuyển sinh. Tại Trường ĐH Trưng Vương, đề án tuyển sinh năm 2025 thông tin, năm 2023, 2024 gần như các ngành hiện có của nhà trường đều tuyển sinh không đạt chỉ tiêu đề ra. Đơn cử như năm 2023, nhiều ngành học ghi nhận số lượng thí sinh nhập học bằng 0 như: Tài chính-Ngân hàng, Thương mại điện tử, Logistics, hoặc đếm trên đầu ngón tay như Kế toán (1), Ngôn ngữ Anh (3), Quản trị du lịch (4). Năm 2024, ngành Kế toán, ngành Tài chính-Ngân hàng, ngành Thương mại điện tử, ngành Logistics đều tuyển được dưới 10 thí sinh. Trong 2 năm qua, ngành “ăn nên làm ra” nhất của trường là Điều dưỡng, tuyển lần lượt 189/400 chỉ tiêu và 372/615 chỉ tiêu. Năm 2025, Bộ GD&ĐT đã ban hành 6 quyết định xử phạt hành chính đối với Trường ĐH Kinh Bắc (Bắc Ninh). Từ các quyết định xử phạt này có thể thấy một nghịch lí: Các ngành học của nhà trường đều chật vật tuyển sinh, duy nhất ngành Y khoa nhận quyết định xử phạt vì tuyển vượt chỉ tiêu cho phép. Câu chuyện tại Trường ĐH Kinh Bắc là một lát cắt điển hình minh chứng cho cơn sốt mở ngành và tuyển sinh ồ ạt khối ngành sức khỏe tại các trường ĐH đa ngành những năm gần đây. Nhu cầu tấm bằng Y, Dược trong xã hội chưa bao giờ hạ nhiệt. Đó là mảnh đất màu mỡ để các trường mở rộng quy mô, tối ưu hóa doanh thu. Thế nhưng, y tế là một ngành học đặc thù, liên quan trực tiếp đến sinh mạng con người, đòi hỏi khắt khe về cơ sở vật chất, hệ thống giảng đường - bệnh viện thực hành và đặc biệt là đội ngũ giáo sư, bác sĩ cơ hữu có thâm niên đứng lớp. Việc Đại học Kinh Bắc thoải mái tăng chỉ tiêu, tuyển sinh vượt mức trong bối cảnh ngay cả đội ngũ giảng viên cơ hữu tối thiểu để duy trì mã ngành còn không đủ là một báo động đỏ. Hệ quả nhãn tiền là người học chịu thiệt thòi khi bị gián đoạn chương trình đào tạo, còn xã hội đứng trước nguy cơ phải đón nhận những thế hệ thầy thuốc được đào tạo từ những cơ sở rỗng ruột về nhân lực. Nếu không siết chặt quản lý bằng những chế tài nghiêm khắc như quyết định đình chỉ thẳng tay của Bộ GD-ĐT, tình trạng tăng trưởng nóng bất chấp năng lực lõi này sẽ sớm làm xói mòn chất lượng của hệ thống y tế tương lai. Tại nhiều diễn đàn chính thức, các chuyên gia cũng không ngừng cảnh báo về tình trạng “tăng trưởng nóng” sẽ làm giảm sút chất lượng đào tạo lĩnh vực sức khỏe. U90 VẪN THUỘC DANH SÁCH GIẢNG VIÊN Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tiền Phong từ cơ sở dữ liệu được công khai trên trang thông tin điện tử chính thống của nhà trường, tại đề án mở ngành Y khoa, nhìn vào hồ sơ đội ngũ giảng viên ngành Y khoa của Trường ĐH Trưng Vương có thể chia thành 3 nhóm tuổi rõ rệt: Nhóm lão thành (trên 65 tuổi): Chiếm tỉ lệ rất lớn trong nhóm có học hàm Giáo sư (GS) và Phó Giáo sư (PGS). Ví dụ: GS.TS Thái Hồng Quang (86 tuổi), GS.TS. Trần Thị Phương Mai (82 tuổi), PGS.TS. Lê Thị Mỹ Dung (80 tuổi). Nhóm trung niên (từ 50 đến 65 tuổi) như TS. Hoàng Anh Tuấn (59 tuổi), PGS.TS. Trần Văn Hinh (60 tuổi), PGS. TS. Bùi Văn Mạnh (64 tuổi). Nhóm trẻ kế cận (dưới 50 tuổi), nhóm này chủ yếu giữ học vị thạc sĩ hoặc tiến sĩ trẻ, đảm nhiệm các vị trí giảng dạy thực hành, trợ giảng hoặc các bộ môn bổ trợ. Khi đi sâu vào phân tích đối với biến số độ tuổi lao động trên dữ liệu công khai hiện có của Trương ĐH Trưng Vương, một thực trạng đáng quan ngại về tính bền vững đã lộ diện. Biểu đồ tháp tuổi của lực lượng giảng viên trình độ cao tại đây đang rơi vào tình trạng già hóa nghiêm trọng. Hầu hết các nhân sự giữ học hàm GS, PGS, những người đóng vai trò định hướng chuyên môn đều đã ở độ tuổi rất cao, vượt xa tuổi nghỉ hưu thông thường. Trong khi đó, nhóm giảng viên trẻ kế cận ở độ tuổi dưới 50 chiếm tỉ lệ vừa phải và hiện tại chủ yếu mới dừng lại ở trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ trẻ, chưa có sự kế thừa tương xứng về mặt học hàm. Sự phân hóa tuổi tác sâu sắc này phát đi những cảnh báo trực diện cho các cơ quan quản lí nhà nước là Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế. Đầu tiên là rủi ro pháp lí trong việc duy trì các điều kiện đảm bảo chất lượng. Việc một cơ sở đào tạo phụ thuộc quá lớn vào nhóm nhân sự cao tuổi sẽ tạo ra một lỗ hổng lớn về chất lượng đào tạo. Nếu các cơ quan quản lí không giám sát chặt chẽ hợp đồng lao động, thời gian làm việc thực tế và sức khỏe của các chuyên gia lớn tuổi này, ai dám chắc về kết quả đào tạo như cam kết? Cảnh báo thứ hai liên quan đến tính bền vững dài hạn của hệ thống giáo dục y tế. Một ngành học không thể vận hành ổn định nếu thiếu đi lực lượng nòng cốt ở độ tuổi vàng từ 40 đến 55 tuổi. Việc thiếu hụt lực lượng kế cận trung niên có học hàm cao tại đơn vị này phản ánh xu hướng chung của nhiều trường ĐH tư thục hiện nay: Mượn danh tiếng của các chuyên gia đã về hưu để làm bệ đỡ thương hiệu giai đoạn đầu, nhưng lại bỏ ngỏ bài toán chuyển giao thế hệ. Ghi nhận cho thấy, ngành Y khoa ở các trường tư thục đều sử dụng phương thức xét tuyển học bạ bên cạnh các phương thức khác. Điểm chuẩn phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT chỉ tương đương điểm sàn của Bộ GD&ĐT quy định. CẦN SIẾT QUY TRÌNH HẬU KIỂM Nhiều giảng viên các trường ĐH Y Dược tốp đầu lo ngại chất lượng đào tạo Y khoa trong bối cảnh hiện nay. TS Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam, nguyên Phó Vụ trưởng Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) kiến nghị Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT cần phối hợp thiết lập khung năng lực đầu vào bắt buộc. Nhà nước cần có những quy định cụ thể và chi tiết đối với những cơ sở chưa đủ mạnh về năng lực học thuật. Việc đội ngũ kế cận thiếu hụt tư duy khoa học từ đầu sẽ tạo ra lỗ hổng trong quá trình tiếp nhận tri thức chuyên môn; từ đó gián tiếp gây rủi ro cho chất lượng hành nghề trong tương lai. TS Lê Viết Khuyến cho rằng, cơ quan quản lí cần quyết liệt hơn trong việc đưa ra các tiêu chuẩn cứng để bảo vệ uy tín đào tạo y khoa quốc gia và bảo đảm sức khỏe nhân dân. Thông tin tới báo chí, PGS. TS.BS Đỗ Văn Dũng, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TPHCM cho rằng, việc thiết lập một kì thi đánh giá năng lực chuyên biệt cho khối ngành sức khỏe là tất yếu để bảo vệ chất lượng cốt lõi của hệ thống y tế trong bối cảnh tự chủ tuyển sinh đang có dấu hiệu phân mảnh. Kì thi thống nhất sẽ đóng vai trò như một màng lọc tiêu chuẩn, đảm bảo sinh viên y khoa tương lai đều sở hữu nền tảng tư duy khoa học đồng nhất, thay vì phụ thuộc vào các tổ hợp xét tuyển tùy tiện của từng cơ sở. Để ngăn chặn tình trạng tự chủ bị biến tướng thành tự do hạ chuẩn, việc thiết lập cơ chế hậu kiểm đa tầng và chế tài nghiêm khắc là điều không thể thiếu. Nếu một cơ sở đào tạo có tỉ lệ sinh viên không đạt yêu cầu vượt quá ngưỡng quy định, cơ quan quản lí cần lập tức cắt giảm chỉ tiêu hoặc đình chỉ quyền tuyển sinh của trường đó. Ngoài ra, việc gắn trách nhiệm liên đới của nhà trường đối với các sai sót chuyên môn hệ thống của bác sĩ mới ra trường sẽ là những chế tài trực tiếp, đảm bảo rằng quyền tự chủ luôn đi đôi với trách nhiệm giải trình và cam kết cao nhất về an toàn tính mạng con người. NGHIÊM HUÊ Các trường ĐH tư thục và công lập bắt đầu nhập cuộc đường đua mở ngành đào tạo Y khoa (Bác sĩ đa khoa) trong khi đội ngũ giảng viên, cơ sở thực hành đang đặt ra nhiều thách thức. Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế kiểm soát chất lượng bằng cách nào khi chỉ dựa vào các con số trên văn bản hành chính? Nở rộ mở ngành Y, chất lượng có đảm bảo? Khuôn viên Trường ĐH Kinh Bắc Các chuyên gia đề nghị các cơ quan quản lí cần siết chặt hơn nữa quy trình hậu kiểm và thanh tra điều kiện duy trì ngành. Cần ban hành các quy định cụ thể, giới hạn tỉ lệ phần trăm giảng viên cơ hữu đã kí hợp đồng kéo dài ngoài độ tuổi lao động trong tổng số giảng viên cơ hữu bắt buộc; yêu cầu các trường xây dựng và trình bày rõ ràng lộ trình trẻ hóa đội ngũ, cam kết các chỉ tiêu đào tạo giảng viên trẻ đạt chuẩn PGS, TS trong các khoảng thời gian cố định. Theo Luật Khám chữa bệnh 2023, đến năm 2027, tất cả các chức danh bác sĩ phải trải qua kì thi đánh giá năng lực do Hội đồng Y khoa quốc gia tổ chức. Sinh viên ngành Y Dược thực hành

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