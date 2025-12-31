Báo Tiền Phong số 162

THỨ NĂM 0977.456.112 TRANG 12 TRANG 3 TRANG 4-5 11/6/2026 Số 162 TRANG 6 TRANG 10 Hỗ trợ khởi nghiệp, kỹ năng số cho thanh niên Đảm bảo kì thi an toàn, nghiêm túc Mỹ kết thúc trả đũa vụ trực thăng rơi GIẢI BÀI TOÁN AN NINH NĂNG LƯỢNG TRONG BỐI CẢNH MỚI Theo các chuyên gia, hiện chi phí đầu vào đang tăng cao do tác động của xung đột quân sự ở Trung Đông nên trong ngắn hạn giá điện khó có thể giảm Đằng sau MV tuyên truyền pháp luật gây sốt TRANG 8-9 CHUYỆN HÔM NAY Con số lợi nhuận khủng gần 52.000 tỷ đồng (lãi hợp nhất) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong năm 2025 vừa công bố lập tức thu hút sự chú ý của xã hội. XEM TIẾ P TRANG 9 Sự minh bạch n NGUYỄN TUẤN SỰ TỬ TẾ LÀ VỐN XÃ HỘI, SỨC MẠNH VĂN HÓA Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các tấm gương tiêu biểu trong chương trình "Việc tử tế" ẢNH: TTXVN CÓ GIẢM? GIÁ ĐIỆN EVN LÃI GẦN 52 NGHÌN TỶ ĐỒNG: TRANG 16 TRANG 2 WORLD CUP 2026 VÀ KỲ VỌNG CỦA CÁC NƯỚC CHỦ NHÀ Chuyên gia, EVN nói về lợi nhuận, tiền gửi

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 11/6/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. 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ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Sáng 10/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi gặp mặt những tấm gương tiêu biểu trong Chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). NHỮNG VIỆC TỐT CHẠM ĐẾN TRÁI TIM Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng, xúc động khi gặp các tấm gương tiêu biểu, nhấn mạnh, trong cuộc sống, có những việc làm không ồn ào, không lớn lao về hình thức, nhưng lại chạm đến trái tim con người: một bàn tay đưa ra đúng lúc; một ánh mắt chia sẻ, thông cảm, một nghĩa cử trong hoạn nạn; một sự cưu mang bền bỉ; một hành động dũng cảm cứu người; một việc tốt lặng lẽ, không mong được đền đáp... “Những điều ấy làm cho chúng ta thấy rằng, giữa cuộc sống còn nhiều áp lực, bộn bề khó khăn, lòng nhân ái vẫn hiện diện quanh ta, trong cuộc sống, sự tử tế có sức lay động và lan tỏa cao hơn, xa hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói. Cuộc gặp mặt không chỉ là dịp biểu dương 100 tấm gương tiêu biểu, mà còn là dịp để chúng ta cùng trân trọng một giá trị rất đẹp của dân tộc Việt Nam: Biết thương người, sống nghĩa tình, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, làm điều tốt từ những việc bình dị hằng ngày với tinh thần người với người sống để thương yêu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, điều làm chúng ta xúc động không chỉ là các bác, các anh, các chị, các cháu đã giúp được bao nhiêu người, làm được bao nhiêu việc; mà sâu xa hơn là tinh thần sống phía sau những việc làm ấy: lòng nhân ái trước nỗi đau của người khác; sự dũng cảm khi đối diện hiểm nguy; trách nhiệm khi thấy việc cần làm; sự bền bỉ khi làm điều tốt trong thầm lặng. Có những việc làm rất lớn, cứu được sinh mạng con người trong gang tấc. Có những việc làm âm thầm qua nhiều năm tháng. Có những việc làm không được nhiều người biết đến, nhưng đã sưởi ấm một số phận, mở ra một con đường, giữ lại một niềm tin. Tất cả đều đáng quý, bởi mỗi việc tử tế, dù lớn hay nhỏ, đều làm cho xã hội bớt lạnh lùng đi, ấm áp hơn, nhân văn hơn và đáng sống hơn. SỰ TỬ TẾ LÀ VỐN XÃ HỘI, LÀ SỨC MẠNH VĂN HÓA Nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, chúng ta không bao giờ được xem nhẹ nền tảng văn hóa, đạo đức, con người và niềm tin xã hội. Phát triển không chỉ là làm ra nhiều của cải hơn, xây nhiều công trình hơn, đạt nhiều chỉ tiêu hơn. Phát triển sâu sắc và bền vững là làm cho con người được sống trong một xã hội an toàn hơn, nhân ái hơn, công bằng hơn, có kỷ cương, có niềm tin, có cơ hội vươn lên và có trách nhiệm với nhau. Một xã hội thiếu niềm tin thì chi phí phát triển rất lớn. Khi cái đúng được bảo vệ, cái tốt được cổ vũ, người yếu thế không bị bỏ lại phía sau, người dám làm việc tốt không cảm thấy cô đơn, thì niềm tin xã hội được củng cố. Mà niềm tin chính là một nguồn lực rất quan trọng của phát triển đất nước. Vì vậy, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cần nhìn nhận sự tử tế không chỉ là phẩm chất đạo đức cá nhân. Sự tử tế còn là vốn xã hội, là sức mạnh văn hóa, là một phần nền tảng của một quốc gia văn minh. Người tử tế không chỉ biết thương người, mà còn biết sống có trách nhiệm; không chỉ biết giúp đỡ, mà còn biết tôn trọng luật pháp, lẽ phải và phẩm giá con người; không chỉ làm điều tốt khi thuận lợi, mà còn giữ được nhân cách trong khó khăn, thử thách và cám dỗ. Chúng ta phấn đấu cả đời tử tế, cả gia đình tử tế, mọi người tử tế, cả xã hội tử tế. “Một cán bộ tử tế là người tận tụy với dân, công tâm, mẫn cán trong công việc, không lợi dụng quyền lực để mưu cầu lợi ích riêng. Một doanh nhân tử tế là người làm giàu chính đáng, kinh doanh liêm chính, có trách nhiệm với xã hội và môi trường. Một nhà giáo tử tế không chỉ truyền thụ tri thức, mà còn gieo nhân cách, khát vọng và lòng nhân ái cho học trò. Một bác sĩ tử tế không chỉ chữa bệnh cứu người, mà còn chăm sóc người bệnh bằng y đức, sự tận tâm và lòng trắc ẩn. Một người trẻ tử tế không chỉ có năng lực cạnh tranh, mà còn có lý tưởng cống hiến. Một công dân tử tế không chỉ sống cho mình, mà còn biết chia sẻ với cộng đồng, bảo vệ điều đúng, không thờ ơ trước cái sai, cái xấu, cái ác”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tử tế càng không phải là dễ dãi, xuê xoa hay né tránh đấu tranh. Tử tế là nhân hậu nhưng có nguyên tắc; bao dung nhưng không dung túng; yêu thương con người nhưng kiên quyết bảo vệ lẽ phải, công bằng và kỷ cương xã hội. Trong thời đại số, sự tử tế càng cần được thể hiện cụ thể: tôn trọng sự thật, không lan truyền thông tin sai lệch, không dùng mạng xã hội để xúc phạm hoặc làm tổn thương người khác, biết tranh luận có văn hóa, biết lan tỏa điều tích cực, không lợi dụng số để “ảo”, để “tặc”. Trong kinh tế thị trường, tử tế là cạnh tranh bằng năng lực, làm ăn bằng chữ tín. Trong quản trị quốc gia, tử tế là phục vụ Nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong hội nhập quốc tế, tử tế là giữ gìn uy tín và hình ảnh tốt đẹp của đất nước, tôn trọng luật pháp và sự công bằng trong các mối quan hệ. SỰ TỬ TẾ PHẢI HIỆN DIỆN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG “Tôi đánh giá cao Đài Truyền hình Việt Nam, đội ngũ những người làm Chương trình ‘Việc tử tế’, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã đồng hành với chương trình. Các đồng chí đã góp phần thực hiện một nhiệm vụ quan trọng của báo chí cách mạng: lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy những tấm gương sống động để khơi dậy niềm tin, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến trong Nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, cần tiếp tục phát huy giá trị của Chương trình “Việc tử tế”, nhân rộng người tốt, việc tốt và làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc trong giai đoạn mới. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cần đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ Nhân dân. Thi đua trong giai đoạn mới không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu, mà là tạo ra giá trị thật cho xã hội; không chỉ là làm nhiều hơn, mà là làm tốt hơn, hiệu quả hơn, có trách nhiệm hơn. Mỗi cơ quan, đơn vị phải nâng cao chất lượng phục vụ; mỗi địa phương phải tháo gỡ điểm nghẽn, chăm lo đời sống Nhân dân; mỗi cán bộ, đảng viên phải liêm chính, tận tụy, gần dân, trọng dân, vì dân; mỗi người dân phải lao động sáng tạo, sống có trách nhiệm, đóng góp vào lợi ích chung, vì sự ổn định và phát triển đất nước. Cùng với đó, phải coi trọng xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới và môi trường xã hội thuận lợi để sự tử tế được bảo vệ, lan tỏa. “Chúng ta cần những con người yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo và có khát vọng vươn lên. Những phẩm chất ấy phải được bồi đắp từ gia đình, nhà trường, cộng đồng, cơ quan, tổ chức và toàn bộ môi trường xã hội. Cùng với đó, cần ghi nhận kịp thời, khen thưởng xứng đáng, bảo vệ những hành động dũng cảm, nhân văn, vì lợi ích chung; xử lý nghiêm hành vi lợi dụng lòng tốt, trục lợi từ thiện, giả danh nhân ái, làm tổn thương niềm tin xã hội”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói. TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, chúng ta không bao giờ được xem nhẹ nền tảng văn hóa, đạo đức, con người và niềm tin xã hội. Sự tử tế không chỉ là phẩm chất đạo đức cá nhân, mà còn là vốn xã hội, sức mạnh văn hóa… Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí, truyền thông, văn học nghệ thuật, giáo dục và các nền tảng số trong lan tỏa giá trị tích cực. Không gian mạng hôm nay là một phần rất quan trọng của đời sống xã hội. Sự tử tế cũng phải hiện diện trên không gian mạng: trong cách phát ngôn, chia sẻ thông tin, tranh luận và đối xử với người khác. Mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, cần trở thành một công dân số có trách nhiệm: biết lan tỏa điều tốt, không phát tán tin giả, không xúc phạm, không hùa theo cái xấu, không biến sự vô cảm thành thói quen… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các tấm gương tiêu biểu trong chương trình "Việc tử tế" ẢNH: TTXVN Sự tử tế là vốn xã hội, sức mạnh văn hóa TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM:

3 n Thứ Năm n Ngày 11/6/2026 THỜI SỰ An ninh năng lượng trong bối cảnh mới là chủ đề của một phiên thảo luận trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 diễn ra sáng 10/6. Phát biểu mở đầu phiên thảo luận, bà Seema Malhotra, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh, nhấn mạnh các rủi ro đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đã tác động trực tiếp tới giá dầu khí và chuỗi cung ứng năng lượng, khiến nhiều quốc gia Đông Nam Á chịu áp lực lớn về chi phí phát điện và vận tải. Theo bà Malhotra, việc bảo đảm tự do hàng hải, duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và tăng cường phối hợp quốc tế là những điều kiện quan trọng để bảo vệ ổn định kinh tế cũng như an ninh năng lượng khu vực. Từ bài học của các cuộc khủng hoảng gần đây, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh cho rằng, ASEAN và các đối tác cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các hệ thống năng lượng sạch và có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc bên ngoài. Bà Malhotra khẳng định, Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về quản lý rủi ro thị trường, đa dạng hóa nguồn cung và phát triển năng lượng tái tạo, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến hợp tác như Đối tác Chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) tại Việt Nam và Indonesia, cũng như hỗ trợ hiện thực hóa Lưới điện ASEAN. Trong bài phát biểu, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho rằng, những căng thẳng địa - chính trị, xung đột khu vực, gián đoạn các tuyến hàng hải trọng yếu, tác động của biến đổi khí hậu và quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu đang tạo ra sức ép chưa từng có đối với các hệ thống năng lượng quốc gia và khu vực. Đối với ASEAN, một trong những trung tâm tăng trưởng năng động nhất thế giới, việc bảo đảm nguồn năng lượng ổn định, đáng tin cậy và có giá cả hợp lý không chỉ liên quan đến tăng trưởng kinh tế mà còn tác động trực tiếp đến sản xuất, chuỗi cung ứng, an ninh lương thực, hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như đời sống người dân. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cho rằng, khu vực này cần tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như Kế hoạch hành động ASEAN về hợp tác năng lượng (APAEC), Thỏa thuận An ninh dầu mỏ ASEAN (APSA), đồng thời đẩy nhanh kết nối hạ tầng thông qua Lưới điện ASEAN, mở rộng thương mại điện xuyên biên giới và tăng cường liên kết trong khuôn khổ Đường ống dẫn khí xuyên ASEAN. PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN, HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG KHÍ ĐỐT XUYÊN ASEAN Bà Christiana Hageneder, Giám đốc Chương trình Hỗ trợ năng lượng của Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ), cho rằng những cuộc khủng hoảng năng lượng tạo nên động lực thúc đẩy các quyết sách lớn về chuyển đổi xanh, mang đến cơ hội để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang hệ thống năng lượng bền vững hơn. Bà Hageneder đánh giá ASEAN đang đi theo con đường tương tự, với các ưu tiên như hội nhập thị trường năng lượng, kết nối hệ thống điện và thúc đẩy điện khí hóa trong các lĩnh vực từ công nghiệp, giao thông đến đời sống dân sinh. Bà nhấn mạnh rằng, tăng trưởng kinh tế không nhất thiết phải đi kèm với mức tiêu thụ năng lượng ngày càng cao. Nhờ tiến bộ công nghệ và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, các quốc gia hoàn toàn có thể giảm tiêu thụ năng lượng trong khi vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế. Theo bà Hageneder, ASEAN có tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời. Để hiện thực hóa tiềm năng này, đầu tư vào hạ tầng lưới điện, hệ thống lưu trữ năng lượng và các giải pháp lưới điện thông minh sẽ đóng vai trò then chốt. TS. Venkatachalam Anbumozhi, công tác tại Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA), cho rằng nhu cầu năng lượng của ASEAN sẽ tiếp tục gia tăng cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của khu vực. Với quy mô nền kinh tế khoảng 3.700 tỷ USD và nhu cầu năng lượng sơ cấp lên tới 550 triệu tấn dầu quy đổi, ASEAN vẫn đang phụ thuộc đáng kể vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch để duy trì đà phát triển, đồng thời phải đối mặt lượng phát thải carbon ngày càng lớn. Theo TS. Anbumozhi, thách thức của ASEAN hiện nay không chỉ là tách tăng trưởng kinh tế khỏi mức tiêu thụ năng lượng, mà còn phải bảo đảm quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra một cách bao trùm. Khu vực có hơn 600 triệu dân, trong đó vẫn còn một bộ phận lớn người dân chưa được tiếp cận đầy đủ với năng lượng sạch. Do đó, các chính sách năng lượng cần đồng thời giải quyết cả mục tiêu tăng trưởng và công bằng xã hội. TS. Anbumozhi nhấn mạnh rằng, an ninh năng lượng đang trở thành một trong những vấn đề chiến lược của ASEAN khi khu vực ngày càng phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu, đặc biệt là than đá, khí đốt, LPG và LNG. Khả năng dự trữ dầu chiến lược của nhiều quốc gia ASEAN hiện vẫn còn hạn chế so với tiêu chuẩn quốc tế. Trong bối cảnh ASEAN đang dần trở thành khu vực nhập khẩu ròng khí đốt và LNG, việc củng cố các cơ chế bảo đảm nguồn cung năng lượng cần được đặt ở vị trí ưu tiên cao hơn. TS. Anbumozhi đề xuất, về lâu dài, ASEAN tập trung vào 3 trụ cột: Tăng cường dự trữ dầu chiến lược, đẩy nhanh triển khai Lưới điện ASEAN (APG) và phát triển hệ thống đường ống khí đốt xuyên ASEAN. Bên cạnh đó, ASEAN cũng cần tối đa hóa các nguồn năng lượng trong nước, đẩy mạnh số hóa chuỗi cung ứng và xây dựng cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm trong hoạch định chính sách năng lượng. TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, cho biết để giảm thiểu rủi ro, Việt Nam đang triển khai Quy hoạch điện VIII (PDP8) với nhu cầu đầu tư khoảng 136 tỷ USD đến năm 2030, tập trung giảm dần điện than, phát triển điện gió ngoài khơi, năng lượng tái tạo và các hệ thống lưu trữ năng lượng. BÌNH GIANG Theo TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Việt Nam không lựa chọn cách chuyển đổi đột ngột mà theo đuổi lộ trình gồm tối ưu hóa nguồn lực trong nước, bảo đảm an ninh vật chất của hệ thống năng lượng và duy trì nguồn điện nền ổn định. Những căng thẳng địa - chính trị, xung đột khu vực, gián đoạn các tuyến hàng hải trọng yếu, tác động của biến đổi khí hậu và quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu đang tạo ra sức ép chưa từng có đối với hệ thống năng lượng của các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Phiên thảo luận về an ninh năng lượng trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Landau khẳng định như vậy trong phiên thảo luận “Mỹ - ASEAN: Đối tác vững mạnh và tự cường hướng tới tương lai”, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, ngày 10/6 tại Hà Nội. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông thay mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio có mặt tại Diễn đàn Tương lai ASEAN để tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với quan hệ song phương với Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung. Ông khẳng định, Việt Nam và Mỹ đang đạt được những tiến triển đáng kể trên tất cả các lĩnh vực ưu tiên, bao gồm ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật, hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân… Ông Landau khẳng định, Mỹ hoàn toàn ủng hộ mong muốn của Việt Nam trong việc đảm nhận vai trò lớn hơn ở khu vực cũng như trên trường quốc tế. “Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và thịnh vượng. Đó không chỉ là lời nói suông mà là nguyên tắc định hướng cho quan hệ đối tác của chúng tôi với Việt Nam, đồng thời là nền tảng cho các chính sách và chương trình hợp tác của chúng tôi”, ông nói. Ông Landau cho rằng, việc Việt Nam tham gia với tư cách thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình (Board of Peace) thể hiện cam kết của Việt Nam đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Ông khẳng định, việc Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực bảo đảm an toàn tại Dải Gaza cho thấy tinh thần lãnh đạo mang tính nguyên tắc và xây dựng mà cộng đồng quốc tế đang cần. “Việt Nam không chỉ là một nhân tố khu vực mà thực sự là một đối tác toàn cầu. Chúng tôi cũng ủng hộ tầm nhìn của Việt Nam về vai trò của ASEAN trong khu vực. Mỹ cam kết hợp tác với Việt Nam trên cơ sở song phương nhằm thúc đẩy các ưu tiên khu vực mà hai bên cùng chia sẻ”, ông Landau nói. BÌNH GIANG-NHƯ Ý Mỹ ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò lớn hơn trên trường quốc tế Việt Nam không chỉ là một nhân tố khu vực mà thực sự là đối tác toàn cầu. Mỹ hoàn toàn ủng hộ mong muốn của Việt Nam trong việc đảm nhận vai trò lớn hơn ở khu vực cũng như trên trường quốc tế. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Landau phát biểu tại phiên thảo luận ẢNH: MINH CHÂU Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Landau nhắc lại lời Tổng thống Donald Trump phát biểu vào tháng 10 năm ngoái, rằng Mỹ “sát cánh cùng các quốc gia Đông Nam Á 100%”. “Chúng tôi ủng hộ ASEAN vì hiểu một sự thật cơ bản rằng: với tư cách là một trong những khu vực năng động và tăng trưởng nhanh nhất thế giới, Đông Nam Á có ý nghĩa thiết yếu đối với an ninh và thịnh vượng chung của chúng ta”, ông Landau nói. Giải bài toán an ninh năng lượng trong bối cảnh mới

4 n Thứ Năm n Ngày 11/6/2026 KINH TẾ KHẢ NĂNG GIẢM GIÁ ĐIỆN LÀ RẤT THẤP Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Huy Hoạch - chuyên gia Hiệp hội Năng lượng Việt Nam - cho rằng khả năng giảm giá điện hiện nay là rất thấp, thậm chí áp lực tăng giá vẫn đang hiện hữu do chi phí đầu vào của hệ thống điện tiếp tục ở mức cao. Theo ông Hoạch, cơ cấu nguồn điện thời gian qua không còn thuận lợi như nhiều năm trước. Trong các tháng gần đây, nhiệt điện than liên tục chiếm trên 50% sản lượng huy động của hệ thống, trong khi thủy điện - nguồn điện có giá thành thấp nhất chỉ dao động khoảng 18-20%, thời điểm cao nhất cũng chỉ khoảng 26%. “Khi tỷ trọng nguồn điện giá rẻ giảm xuống, hệ thống buộc phải huy động nhiều nguồn điện có chi phí cao hơn, kéo theo giá thành sản xuất điện tăng lên”, ông Hoạch nói. “Trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, giá than và giá khí trên thị trường thế giới đều đứng trước nguy cơ tăng trở lại. Vì vậy, rất khó kỳ vọng giá điện có thể giảm trong ngắn hạn, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu điện của Việt Nam đang tăng rất nhanh, phụ tải liên tục lập kỷ lục mới trong mùa nắng nóng”, ông Hoạch cho hay. Thực tế, việc điều chỉnh giá điện hiện nay không căn cứ vào việc EVN lãi hay lỗ mà được thực hiện theo cơ chế quy định tại Nghị định 72 của Chính phủ về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo quy định, khi giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm từ 1% trở lên so với mức hiện hành, EVN có trách nhiệm điều chỉnh giảm tương ứng và báo cáo Bộ Công Thương để kiểm tra, giám sát. Trường hợp EVN không thực hiện giảm giá dù đủ điều kiện, Bộ Công Thương có quyền yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh và EVN phải thực hiện trong vòng 5 ngày. Giá điện được xem xét tăng khi giá bán lẻ điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% trở lên. Trong đó, EVN được quyết định mức tăng từ 3% đến dưới 5%; Bộ Công Thương quyết định đối với mức tăng từ 5% đến dưới 10%; trường hợp tăng từ 10% trở lên phải báo cáo Thủ tướng xem xét, cho ý kiến. Nghị định 72 cũng quy định thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá điện là 3 tháng. Với lần điều chỉnh gần nhất diễn ra ngày 10/5/2026, về nguyên tắc, giá điện hoàn toàn có thể được xem xét điều chỉnh trong thời gian tới nếu các yếu tố đầu vào làm cho giá bán lẻ điện bình quân giảm từ 1% hoặc tăng từ 3% trở lên. Theo giới chuyên gia, lợi nhuận cao của EVN trong năm 2025 chủ yếu phản ánh sự cải thiện kết quả kinh doanh sau giai đoạn thua lỗ kéo dài, nhờ doanh thu tăng mạnh, cơ cấu nguồn điện thuận lợi hơn năm 2023 và các lần điều chỉnh giá điện trước đó. Điều này không đồng nghĩa chi phí sản xuất điện hiện nay đang giảm. EVN LÃI KỶ LỤC NHỜ ĐÂU? Cách đây 3 năm, lợi nhuận của EVN rơi xuống đáy. Kết thúc năm 2023, EVN ghi nhận khoản lỗ lũy kế hợp nhất hơn 41.800 tỷ đồng. Theo công bố của Bộ Công Thương, năm 2022 giá thành sản xuất kinh doanh điện bình quân ở mức 2.032 đồng/kWh trong khi giá bán lẻ điện bình quân chỉ khoảng 1.864 đồng/kWh. Sang năm 2023, khoảng cách này tiếp tục duy trì khi giá thành điện tăng lên 2.089 đồng/kWh còn giá bán điện bình quân mới đạt khoảng 1.953 đồng/kWh. Từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2025, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh tăng 4 lần với tổng mức tăng hơn 17%, lên khoảng 2.200 đồng/kWh. Điều này đã giúp EVN cải thiện đáng kể nguồn thu, đến năm 2025, doanh thu thuần của tập đoàn đạt 645.658 tỷ đồng, tăng gần 145.000 tỷ đồng so với năm 2023, tương đương mức tăng gần 29%. Tuy nhiên, yếu tố tạo nên khác biệt lớn nhất lại nằm ở cơ cấu nguồn điện huy động. Nếu năm 2022, thủy điện đóng góp hơn 95 tỷ kWh, chiếm 35,4% tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu thì sang năm 2023 sản lượng chỉ còn khoảng 80,9 tỷ kWh, tương đương 28,8%. Chỉ trong một năm, hệ thống đã mất hơn 14 tỷ kWh thủy điện giá rẻ. Điều này buộc EVN phải tăng huy động các nguồn điện có chi phí cao hơn để bảo đảm cung ứng điện cho nền kinh tế. Tỷ trọng nhiệt điện than tăng từ 39,1% lên 46,1%, trong khi điện dầu tăng từ mức gần như không đáng kể lên hơn 1,26 tỷ kWh. Đến năm 2025, điều kiện thủy văn thuận lợi trở lại, lượng nước về các hồ lớn cải thiện rõ rệt giúp sản lượng thủy điện đạt hơn 107 tỷ kWh, tăng khoảng 26 tỷ kWh so với năm 2023 và chiếm trên 33% tổng sản lượng điện toàn hệ thống. Ngược lại, điện chạy bằng dầu - nguồn điện có chi phí phát điện cao nhất hệ thống gần như không còn phải huy động khi chỉ còn khoảng 76 triệu kWh, tương đương 0,02% tổng sản lượng. Tỷ trọng nhiệt điện than cũng giảm từ 46,1% xuống còn 44,9%. Sự trở lại mạnh mẽ của thủy điện cùng với việc giảm huy động các nguồn điện chi phí cao đã giúp EVN giảm đáng kể giá vốn sản xuất điện, qua đó cải thiện rõ rệt hiệu quả kinh doanh. Đây được xem là yếu tố mang tính quyết định, giúp tập đoàn hưởng lợi kép khi doanh thu tăng nhanh nhưng chi phí đầu vào không tăng tương ứng. Cụ thể, trong khi doanh thu thuần năm 2025 tăng gần 145.000 tỷ đồng so với năm 2023 thì giá vốn chỉ tăng khoảng 61.600 tỷ đồng, lên mức 549.307 tỷ đồng. Nghĩa là năm 2023, cứ thu về 100 đồng doanh thu thì EVN phải chi khoảng 97 đồng cho giá vốn điện năng, thì đến năm 2025 con số này giảm xuống còn khoảng 85 đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp của EVN tăng mạnh từ 13.041 tỷ đồng lên 96.351 tỷ đồng, tức tăng hơn 83.000 tỷ đồng chỉ sau hai năm. Chi phí lãi vay từ mức gần 19.000 tỷ đồng năm 2023 giảm xuống còn khoảng 16.600 tỷ đồng trong năm 2025. Những yếu tố này đã giúp EVN ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 52.000 tỷ đồng trong năm 2025, trong đó riêng công ty mẹ - EVN đạt 39.000 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi thành lập. DƯƠNG HƯNG Sau khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) báo lãi hợp nhất gần 52.000 tỷ đồng trong năm 2025, nhiều người tiêu dùng đặt câu hỏi giá điện sắp tới có cơ hội giảm hay không? Giá điện có giảm? Theo các chuyên gia, hiện chi phí đầu vào đang tăng cao do tác động của xung đột quân sự ở Trung Đông nên trong ngắn hạn giá điện khó có thể giảm Theo chuyên gia, việc điều hành giá điện cần có lộ trình phù hợp để hạn chế tác động lan tỏa tới lạm phát, đời sống người dân. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2026 ghi nhận mức tăng 0,29% so với tháng trước, do giá điện, nước sinh hoạt tăng cùng với nhu cầu sử dụng cao trong thời tiết nắng nóng, giá vật liệu xây dựng, nhà ở thuê, giá xăng tăng. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, CPI tăng 4,31% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất với 6,64% (tác động làm CPI chung tăng 1,51 điểm phần trăm). Trao đổi PV Tiền Phong, PGS. TS Nguyễn Thường Lạng - giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân - cho rằng, điện là mặt hàng có độ nhạy cảm cao, không chỉ tác động trực tiếp tới CPI mà còn ảnh hưởng mạnh tới tâm lý tiêu dùng và chi phí sản xuất. Ông Lạng nhấn mạnh, nếu giá điện tăng mạnh trong thời gian ngắn có thể tạo áp lực lên toàn bộ rổ hàng hóa tính CPI, ảnh hưởng tới người dân, nhất là nhóm thu nhập thấp và doanh nghiệp sử dụng điện lớn. Liên quan đến điều hành giá điện, PGS. TS Nguyễn Thường Lạng cho rằng, trong bối cảnh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã vượt qua giai đoạn khó khăn tài chính và ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, đây là thời điểm cần nhìn nhận rõ hơn vai trò điều tiết của doanh nghiệp Nhà nước trong ổn định kinh tế vĩ mô. Việc điều chỉnh giá điện cần được đặt trong tổng thể trách nhiệm xã hội và mục tiêu ổn định kinh tế. Theo vị chuyên gia, trong những giai đoạn như vậy, cần có sự chia sẻ lợi ích giữa doanh nghiệp và xã hội, nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt và chi phí sản xuất, qua đó hỗ trợ mục tiêu kiểm soát lạm phát. Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 60/2025 quy định về thực hiện giá bán điện, nhằm sớm áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới. Về đề xuất sớm áp dụng cơ chế giá điện theo giờ cao điểm, ông cho rằng đây là công cụ hợp lý về mặt kỹ thuật để khuyến khích tiết kiệm điện. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết cực đoan và nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, cần tính tới yếu tố xã hội như sức khỏe người dân, mật độ dân cư và điều kiện sinh hoạt thực tế. Theo ông Lạng, thay vì tạo áp lực tăng giá ngay vào khung giờ cao điểm, có thể nghiên cứu cơ chế điều tiết linh hoạt hơn giữa các khung giờ, nhằm đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu tiết kiệm năng lượng và ổn định đời sống dân sinh. VIỆT LINH Chính phủ vừa yêu cầu tính toán kỹ việc điều chỉnh các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý, trong đó có giá điện. Tiêu thụ điện tăng mạnh mùa nắng nóng là một trong những nguyên nhân chính kéo CPI tháng 5 tăng 0,29%. Giá điện kéo CPI tăng Dẫn đầu đà tăng là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng Theo vị chuyên gia, giá điện phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thủy văn. Nếu lượng nước về hồ thấp, ngành điện sẽ phải tăng huy động nhiệt điện than, tuabin khí và các nguồn điện có giá thành cao hơn để bảo đảm cung ứng điện. EVN LÃI GẦN 52.000 TỶ ĐỒNG:

5 n Thứ Năm n Ngày 11/6/2026 KINH TẾ Chia sẻ với Tiền Phong, nguyên tổng giám đốc một doanh nghiệp nhà nước lớn ngành công thương cho biết, đã đọc rất kỹ báo cáo tài chính của EVN và nhận thấy 6 vấn đề liên quan đến cơ chế hoạt động của tập đoàn này. Từng là lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước nên ông rất thấu hiểu cảnh EVN đang phải gánh rất nhiều nhiệm vụ trong khi giá bán điện cho người tiêu dùng là do Nhà nước quyết định. Theo vị này, nếu chỉ nhìn duy nhất vào các con số lợi nhuận trong báo cáo tài chính của EVN mà bỏ qua các vấn đề công nợ ngắn hạn, dài hạn và các khoản thanh toán thì sẽ không nhìn được bức tranh tổng thể tài chính của EVN. Điển hình như cơ cấu vốn, vốn Nhà nước đầu tư vào EVN đến 31/12/2025 là gần 233.000 tỷ đồng, chỉ tăng thêm 71.000 tỷ đồng sau 10 năm. Vì vậy, dù tổng doanh thu tăng trưởng mạnh sau mỗi năm nhưng thực tế biên lợi nhuận của EVN rất thấp. Tổng hợp biên lợi nhuận gộp công ty mẹ EVN giai đoạn 2016 - 2024 chưa bao giờ đạt 2,5% doanh thu. Theo báo cáo tài chính năm 2025, lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn EVN là 51.881 tỷ đồng, trong đó phần thuộc Công ty mẹ là 39.762 tỷ đồng nhưng cũng chỉ tương đương mức tỉ suất lợi nhuận 7,6% (lợi gộp công ty mẹ năm 2024 chỉ 1,9%). “Việc giá bán lẻ điện đã được điều chỉnh tăng trung bình 4,8% lên 2.204 đồng/kWh (chưa tính VAT) từ giữa tháng 5/2025 là yếu tố chính quyết định mức lợi nhuận gộp của EVN cao năm 2025. Tuy nhiên, theo nguyên tắc kế toán thì kết quả hợp nhất toàn tập đoàn là một, nhưng mẹ và con vẫn là các pháp nhân độc lập, nên số lãi hợp nhất phân bổ ở một chuỗi phát điện - truyền tải - bán buôn - bán lẻ. Lãi của công ty mẹ chỉ chiếm một phần trong chuỗi này”, vị này phân tích. Về các khoản tiền mặt và tiền gửi lên đến 152.000 tỷ đồng, theo vị này, con số này không có gì là ngạc nhiên. Số tiền này là tổng số tiền trong báo cáo tài chính của tất cả đơn vị thành viên của EVN, trong đó bao gồm cả các đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện và dịch vụ phụ trợ chứ không phải của riêng công ty mẹ EVN. Đây là số tiền được dùng để thanh toán trả nợ cho các nhà cung cấp, thanh toán tiền mua điện cho các nhà máy điện mặt trời mái nhà và nhà máy thủy điện nhỏ vào đầu tháng sau theo các hợp đồng đã ký kết, đầu tư hệ thống phân phối - bán lẻ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Còn nếu so với số dư nợ ngắn hạn tại cùng thời điểm là hơn 227.000 tỷ đồng, thì mức tiền gửi 152.000 tỷ đồng vẫn chưa thể đáp ứng được việc trả nợ ngay cho các nhà cung cấp nhiên liệu (than, dầu, khí) và trả tiền mua điện từ các nhà máy điện ngoài EVN. Chuyên gia về năng lượng và môi trường Đào Nhật Đình cũng cho rằng, có 4 yếu tố khiến Công ty Mẹ - EVN đạt lợi nhuận 39.762 tỷ đồng vào năm 2025. Đầu tiên là nhờ lượng nước về các hồ thủy điện rất lớn (năm 2025 bão, lũ lụt gây ngập lụt nghiêm trọng ở cả 3 miền) giúp thủy điện vận hành đều, sản lượng thủy điện tăng hơn so với năm 2024 khoảng 16 - 18 tỷ kWh. Lượng điện thủy điện giá rẻ đã giúp chi phí mua điện của EVN mẹ giảm ước tính 16.000 -18.000 tỷ đồng trong khi các công ty con của EVN cũng thu được thêm tiền (không phải bỏ tiền mua than, dầu để chạy máy) để sản xuất điện giá cao. Cùng đó, cả năm 2025, EVN ít phải chạy dầu để phát điện cũng giúp tập đoàn tiết kiệm được rất nhiều tỷ đồng. “Giá than nhiệt phát điện năm 2025 khá thuận lợi, chỉ hơn 80 USD/tấn, tương đương 2 triệu đồng/tấn cũng giúp chi phí mua điện của EVN bớt được khoảng 10.000 tỷ đồng so với 2023. Các công ty con của EVN cũng có thêm lợi nhuận kha khá nhờ giá than thấp”, ông Đình phân tích. Ông Đình cũng cho rằng, yếu tố quan trọng nữa chính là việc tăng giá điện năm 2025 đã giúp cho EVN có thêm nguồn thu ước tính cũng lên tới 8.000 tỷ đồng. Các yếu tố trên, đặc biệt là nhờ mưa lũ nhiều, đã giúp tài chính của EVN có một năm đột biến kỷ lục. “EVN có lợi nhuận là điều đáng mừng vì hiện nếu tình trạng thua lỗ tiếp diễn và nếu không có giải pháp để đẩy nhanh các nguồn điện quy mô lớn trong các năm tới, tình trạng thiếu điện cục bộ sẽ có thể xảy ra do để xây được một nhà máy điện đòi hỏi mất rất nhiều năm”, vị chuyên gia chia sẻ. CẦN THIẾT DUY TRÌ SỐ DƯ TIỀN GỬI LỚN Về lợi nhuận và số dư tiền gửi lớn, trong văn bản gửi các cơ quan báo chí, EVN cho biết, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ - EVN năm 2025 đạt 39.762 tỷ đồng. Số lỗ lũy kế đến hết năm 2025 của Công ty mẹ EVN còn - 5.611 tỷ đồng. EVN cũng đã có Văn bản số 2697 ngày 14/5/2026 báo cáo Bộ Công Thương thông tin về số lỗ lũy kế đến hết năm 2025 của Công ty mẹ - EVN như trên. Về tổng số tiền gửi ngân hàng hợp nhất cuối năm 2025 (bao gồm tiền, tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 152 nghìn tỷ đồng) là số liệu tổng hợp từ tất cả báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên của EVN, trong đó bao gồm cả các đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện và dịch vụ phụ trợ. Nếu so với số dư nợ ngắn hạn tại cùng thời điểm là hơn 227 nghìn tỷ đồng, thì mức tiền gửi 152 nghìn tỷ đồng vẫn chưa thể đáp ứng được việc trả nợ ngay cho các nhà cung cấp nhiên liệu (than, dầu, khí) và trả tiền mua điện từ các nhà máy điện ngoài EVN (tổng cộng hơn 118 nghìn tỷ đồng). Ngoài ra, còn phải trả nợ vay đến hạn (hơn 47 nghìn tỷ đồng). “Việc duy trì số dư tiền gửi là cần thiết để EVN và các đơn vị có nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao”, EVN cho hay. THỤC QUYÊN Theo các chuyên gia ngành điện, câu chuyện EVN đạt lợi nhuận kỷ lục năm 2025, cần phải đặt trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang hướng tới 2 con số trong các năm tới. Áp lực đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo đủ nguồn cung cho phát triển kinh tế, xã hội đang là bài toán đặt ra cho ngành điện. Phát triển mạnh điện mặt trời mái nhà là giải pháp tốt cho đảm bảo điện những năm tới Nhiều thách thức với ngành điện Chia sẻ tại hội thảo “Chuyển dịch năng lượng - Động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số” do Báo Lao Động phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức ngày 9/6, TS Nguyễn Quốc Việt - giảng viên Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, thách thức với ngành điện hiện nay chính là phải đáp ứng cùng lúc 3 yêu cầu: bảo đảm nguồn cung, không được để thiếu điện vừa đảm bảo ổn định vĩ mô, duy trì giá điện hợp lý, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chuyển đổi xanh. Việc EVN có lãi trở lại là điều mừng. “Tuy nhiên phía sau câu chuyện đó vẫn còn những áp lực rất lớn liên quan đến cân đối tài chính, bảo đảm nguồn cung điện và yêu cầu đầu tư cho hệ thống điện trong tương lai”, ông Việt nói. Theo ông Việt, một vấn đề cần được nhìn nhận là cách thức phân bổ và chia sẻ rủi ro trong thị trường điện. Bài toán không chỉ là EVN có lãi hay không, mà là làm thế nào để xây dựng được một cơ chế thị trường điện hài hòa lợi ích giữa các bên. Trong đó cần giải quyết các rủi ro về biến động chính sách, cắt giảm công suất phát điện hay thay đổi cơ chế mua bán điện cần được phân bổ hợp lý giữa các bên tham gia thị trường. “EVN có lợi nhuận là điều đáng mừng vì hiện nếu tình trạng thua lỗ tiếp diễn và nếu không có giải pháp để đẩy nhanh các nguồn điện quy mô lớn trong các năm tới, tình trạng thiếu điện cục bộ sẽ có thể xảy ra do để xây được một nhà máy điện đòi hỏi mất rất nhiều năm”. Vị chuyên gia chia sẻ Chuyên gia, EVN nói về lợi nhuận, tiền gửi Công nhân ngành điện khắc phục sự cố quá tải trong những ngày nắng nóng

Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng cho biết, kì thi đánh giá năng lực (QDA) diễn ra trong 3 ngày, từ 19 - 21/6 với 6 ca thi. Kì thi được tổ chức tại 3 khu vực. Tại miền Bắc, kì thi do Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội) là đơn vị chủ trì, tổ chức tại 5 điểm thi gồm: Học viện Kỹ thuật quân sự, Viện Đào tạo số và Khảo thí (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Đại Nam. Khu vực miền Nam tổ chức tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai). Khu vực miền Trung tổ chức tại Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa). Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng sẽ gửi lịch thi, ca thi trực tiếp vào email đăng ký dự thi của thí sinh. Bên cạnh đó, thí sinh có thể đăng nhập tài khoản trên website qda.edu.vn để tra cứu lịch thi, ca thi. Cấu trúc bài thi QDA gồm 3 phần: toán học và xử lí số liệu/tư duy định lượng; văn học - ngôn ngữ/tư duy định tính; khoa học hoặc tiếng Anh. Trong phần thi khoa học, thí sinh cũng có thể lựa chọn 1 trong 4 tổ hợp gồm: vật lí và hóa học, hóa học và sinh học, vật lí và sinh học, lịch sử và địa lí. Thí sinh sẽ làm bài thi trực tiếp trên máy tính tại các phòng thi đủ tiêu chuẩn. Điểm bài thi của thí sinh được chấm tự động bằng phần mềm thi đánh giá năng lực. Kết quả thi được hiển thị trên màn hình máy tính sau khi thí sinh kết thúc bài làm hoặc hết thời gian quy định. Năm 2026, các trường quân đội tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng với tổng chỉ tiêu 5.420, tăng hơn 1.000 so với năm ngoái. Đây không phải là kì thi bắt buộc. Vì thí sinh có thể lựa chọn thêm các phương thức tuyển sinh khác nếu không tham dự kì thi như: xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM, xét điểm thi tốt nghiệp THPT. HOA BAN Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa công bố thời gian, địa điểm tổ chức kì thi đánh giá năng lực để tuyển sinh vào 23 trường quân đội năm 2026. Bộ Quốc phòng thi đánh giá năng lực trong 3 ngày 6 n Thứ Năm n Ngày 11/6/2026 KHOA GIÁO KHÔNG ĐỂ HỌC SINH LỠ THI Nằm ở địa đầu Tây Bắc với địa hình đồi núi dốc, tỉnh Điện Biên nhận diện rõ thời điểm diễn ra kì thi cũng là lúc mùa mưa bắt đầu kéo theo nhiều nguy cơ tiềm ẩn về bão lũ. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ tuyến đường đến các điểm thi, xây dựng phương án ứng phó với tình huống mưa lũ, sạt lở hoặc ách tắc giao thông. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tất cả thí sinh dự thi. Toàn tỉnh Điện Biên có trên 8.000 thí sinh đăng kí dự thi tại 27 điểm thi. Nhiều điểm thi nằm ở khu vực vùng cao, địa hình phức tạp, khoảng cách từ nơi ở đến điểm thi xa, trong khi thời tiết diễn biến rất khó lường. Các lực lượng công an, xây dựng, điện lực, y tế cùng chính quyền cơ sở đều được huy động tham gia chuẩn bị, sẵn sàng xử lí các tình huống phát sinh. Sự vào cuộc của các cấp chính quyền cơ sở được cụ thể hóa bằng những phương án rất thiết thực: Xã Sín Chải chuẩn bị lực lượng phản ứng nhanh để hỗ trợ khi xảy ra mưa lớn, lũ quét hoặc tắc đường. Xã Nà Hỳ huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ nơi ăn, nghỉ cho học sinh vùng xa. Xã Mường Chà chuẩn bị phương tiện phục vụ vận chuyển bài thi, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh có phương án hỗ trợ thí sinh dự thi về mặt tài chính nhằm tiếp sức cho các em. Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Điện Biên hỗ trợ 185,7 triệu đồng cho 619 học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham gia kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Cùng với đó là hàng loạt hoạt động “Tiếp sức mùa thi” được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại các địa phương, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội khuyến học, trưởng bản, tổ dân phố và các lực lượng tình nguyện được huy động tham gia hỗ trợ học sinh về nước uống, nơi nghỉ, phương tiện đi lại cũng như kịp thời nắm bắt, giúp đỡ những trường hợp có nguy cơ đến muộn hoặc gặp khó khăn trong quá trình di chuyển. Nhiều nơi còn phát huy vai trò của trưởng bản trong việc thông báo lịch thi đến từng gia đình, vận động phụ huynh tạo điều kiện cho con em tham dự kì thi đầy đủ, đúng thời gian. Tại tỉnh Cao Bằng, các đợt mưa bão tháng 9 và 10/2025 từng khiến toàn bộ khuôn viên Trường THPT Bảo Lạc ngập từ 1,2 - 1,5m. Vì vậy, điểm thi dự phòng năm nay được lựa chọn ở vị trí cao, bảo đảm an toàn nếu xảy ra mưa lớn hoặc thiên tai trong thời gian diễn ra kì thi tốt nghiệp. SỬ DỤNG THIẾT BỊ KĨ THUẬT ĐỂ PHÁT HIỆN GIAN LẬN Công tác an ninh, an toàn, nghiêm túc đã được triển khai đến các điểm thi trên toàn quốc. Học sinh lớp 12 các trường THPT của tỉnh Hà Tĩnh được trang bị kĩ năng nhận diện các hình thức gian lận mới, đặc biệt là những thiết bị công nghệ cao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có nguy cơ bị lợi dụng trong thi cử. Việc phổ biến quy chế thi được nhà trường triển khai thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt lớp, chào cờ đầu tuần, họp phụ huynh và các kênh truyền thông trực tuyến, học sinh kí cam kết chấp hành nghiêm quy chế thi. Nội dung không chỉ tập trung vào các quy định của kì thi mà còn giúp học sinh nhận biết những thiết bị gian lận được ngụy trang tinh vi như tai nghe siêu nhỏ, camera giấu kín trong cúc áo, kính mắt, đồng hồ hay các thiết bị truyền phát tín hiệu. Trường THPT Nguyễn Đình Liễn, Hà Tĩnh đã trang bị 2 máy quét kim loại để phục vụ công tác kiểm tra, rà soát thiết bị điện tử. Trường THPT Lê Quý Đôn đầu tư 7 máy quét an ninh chuyên dụng để phục vụ kì thi. Tại 27 điểm thi của tỉnh Điện Biên, hệ thống phòng thi, phòng chờ, phòng dự phòng, thiết bị bảo quản đề thi, bài thi, hệ thống camera giám sát, điện, nước, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện kĩ thuật phục vụ kì thi đều được rà soát, bổ sung đầy đủ. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn được xây dựng theo nhiều lớp, từ khu vực in sao đề thi, vận chuyển đề thi đến các điểm thi và khu vực chấm thi. Đặc biệt, trước những nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo, ngành giáo dục cùng lực lượng công an đã tăng cường các giải pháp phòng ngừa, kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm tính công bằng và nghiêm túc của kì thi. Theo Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) Bộ Công an, thực tiễn các năm gần đây, việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử ngày càng tinh vi. Vì vậy, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tăng cường tuyên truyền, quán triệt để 100% thí sinh, phụ huynh và cán bộ tham gia kì thi nắm vững các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; nhận thức rõ việc làm lộ, lọt đề thi hoặc thông tin liên quan đến đề thi có thể bị xử lí hình sự. Tại Nghệ An, Ban Chỉ đạo kì thi yêu cầu rà soát, kiểm tra các thiết bị có khả năng kết nối hoặc phát sóng như camera, tivi, thiết bị internet tại điểm thi. Các phòng chức năng không sử dụng trong thời gian diễn ra kì thi cũng được niêm phong theo quy định. Đối với những điểm thi nằm gần khu dân cư, các lực lượng chức năng tăng cường công tác bảo đảm an ninh từ vòng ngoài nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh liên quan đến công nghệ cao. Tại Hà Nội, các điểm thi rà soát kĩ hệ thống camera an ninh, nguồn điện; tăng cường bảo đảm an toàn khu vực xung quanh điểm thi; thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành giữa các lực lượng làm nhiệm vụ. NGHIÊM HUÊ Hôm nay, 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Kì thi năm nay ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa toàn ngành giáo dục và các lực lượng chức năng, chủ động kích hoạt mọi kịch bản ứng phó thiên tai, mưa lũ tại vùng cao, đồng thời thiết lập hàng rào an ninh nhiều lớp nhằm chặn đứng gian lận công nghệ cao trên toàn quốc. Đảm bảo kì thi an toàn, nghiêm túc Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (Thanh Oai, Hà Nội) làm thủ tục dự thi chiều 10/6 ẢNH: NGHIÊM HUÊ Công an TP Hà Nội yêu cầu trưởng các điểm thi quán triệt 100% cán bộ coi thi, cán bộ làm nhiệm vụ thực hiện nghiêm quy chế thi; đặc biệt chú trọng kiểm soát chặt thí sinh trước khi vào phòng thi, không để mang theo các vật dụng bị cấm như điện thoại di động, đồng hồ thông minh và các thiết bị điện tử khác. Sự chuẩn bị kĩ lưỡng này hướng tới một kì thi an toàn và thành công. Tư vấn tuyển sinh vào các trường quân đội ẢNH: TRỌNG QUÂN HƠN 1,2 TRIỆU THÍ SINH BƯỚC VÀO NGÀY THI ĐẦU TIÊN:

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