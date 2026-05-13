Báo Tiền Phong số 133

TRANG 6 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ XI XÁC LẬP MỤC TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÌ DÂN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tham dự khai mạc trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI ẢNH: NHƯ Ý HỘI TỤ LÒNG DÂN, KẾT NỐI SỨC DÂN KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG MỚI TRANG 3 THỨ TƯ 13/5/2026 Số 133 0977.456.112 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: TRANG 2-4-5 Chương trình chào mừng đại hội ẢNH: NHƯ Ý

2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 13/5/2026 LẤY NHÂN DÂN LÀM TRUNG TÂM TRONG MỌI HOẠT ĐỘNG Sáng 12/5, phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng tình với chủ đề, phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động mà Đại hội đã đề ra. Chủ đề Đại hội thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển; khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, lịch sử dân tộc ta đã chứng minh chân lý khi dân tộc ta đoàn kết, lòng dân quy tụ, ý chí toàn dân thống nhất, thì đất nước vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, làm nên những kỳ tích mang tính vĩnh cửu. Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược của Đảng, là cội nguồn sức mạnh Việt Nam. “Trong thời gian qua, dù nhiệm kỳ được rút ngắn, nhưng Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực rất lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Mặt trận đã khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, chuẩn bị Đại hội lần thứ XI chu đáo, trách nhiệm; đồng thời từng bước vận hành theo mô hình mới, giữ vững hoạt động, bảo đảm ổn định, thông suốt”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận. Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, công tác Mặt trận vẫn còn những hạn chế, bất cập. Nội dung, phương thức vận động, tập hợp nhân dân có lúc, có nơi chưa theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội. Một số cuộc vận động, phong trào thi đua còn hình thức, hiệu quả chưa đồng đều. Công tác giám sát, phản biện xã hội có nơi còn lúng túng, chất lượng chưa cao… Những hạn chế đó cần được nhìn thẳng, nói thật, đánh giá đúng và có giải pháp khắc phục căn cơ. “Mặt trận không thể mạnh nếu xa dân; không thể đổi mới nếu chỉ là lời văn trong nghị quyết; không thể đại diện cho nhân dân nếu không nghe được tiếng nói thật của nhân dân và nói dân không hiểu; không thể giám sát, phản biện có chất lượng nếu thiếu bản lĩnh, thiếu dữ liệu, thiếu chuyên gia và thiếu cơ chế theo đến cùng các kiến nghị chính đáng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để các đại biểu tham dự Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển, là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác Mặt trận. Mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mọi chương trình, phong trào, cuộc vận động của Mặt trận đều phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân. Mặt trận phải lấy nhân dân làm trung tâm trong mọi hoạt động; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện thực chất phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. GIÁM SÁT PHẢI ĐÚNG VẤN ĐỀ NHÂN DÂN QUAN TÂM, XÃ HỘI BỨC XÚC Bên cạnh đó, người đứng đầu Đảng và Nhà nước cũng nhấn mạnh đến việc đổi mới phương thức tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động của Mặt trận cần chuyển mạnh từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể; từ khẩu hiệu sang kết quả; từ hình thức sang thực chất; bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý, giám sát, phản biện xã hội là chức năng rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vì vậy, giám sát phải chọn đúng vấn đề nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc, chính sách có tác động lớn đến đời sống người dân. Trong khi đó, phản biện xã hội phải được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay trong quá trình hình thành chủ trương, chính sách; không chỉ góp ý câu chữ, mà phải góp ý về mục tiêu chính sách, tác động xã hội, tính khả thi, nguồn lực thực hiện và lợi ích của nhân dân. Phản biện xã hội không phải để làm khó cơ quan nhà nước, mà để chính sách đúng hơn, sát dân hơn, minh bạch hơn, khả thi hơn, nhân văn hơn. Muốn vậy, Mặt trận phải nâng cao bản lĩnh, chất lượng và phương pháp giám sát, phản biện; huy động tốt hơn chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, trí thức, doanh nhân, người có uy tín; dựa trên dữ liệu, khảo sát xã hội và tiếng nói từ cơ sở. “Đặc biệt, phải có cơ chế theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện; không để kiến nghị của Mặt trận chỉ dừng lại ở báo cáo, không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ. Công tác Mặt trận là công tác với con người, với lòng dân, với niềm tin xã hội. Cán bộ Mặt trận phải có bản lĩnh chính trị, có tâm với dân, có uy tín trong cộng đồng, có kỹ năng vận động, đối thoại, thuyết phục, phản biện, xử lý tình huống; không được xa dân, không thể chỉ làm việc qua báo cáo; phải đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ, theo đến cùng kết quả. Để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò của Mặt trận; thật sự tôn trọng, lắng nghe, phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. “Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Chúng ta hãy luôn khắc ghi lời dạy đó. Hãy làm cho đoàn kết trở thành sức mạnh. Hãy làm cho dân chủ trở thành động lực. Hãy làm cho niềm tin của nhân dân trở thành nền tảng vững chắc của đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG - XUÂN TÙNG - NHƯ Ý Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đại hội cần xác định rõ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải làm gì, làm như thế nào để tiếp tục là nơi hội tụ lòng dân, phản ánh ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân, kết nối sức dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Hội tụ lòng dân, kết nối sức dân QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội ẢNH: NHƯ Ý Hiệu quả công tác Mặt trận không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, số lễ phát động, mà phải đo bằng niềm tin của nhân dân, sự hài lòng của nhân dân, mức độ tham gia của nhân dân, khả năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, và kết quả cụ thể trong việc làm cho đời sống nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC

3 n Thứ Tư n Ngày 13/5/2026 THỜI SỰ Sáng 12/5, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (TP Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể. Trình bày diễn văn khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, sau quá trình chuẩn bị tích cực, nghiêm túc, MTTQ Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự và chỉ đạo đại hội; chào mừng và trân trọng cảm ơn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các vị khách quốc tế cùng các vị đại biểu, khách quý đã tới dự đại hội, mang đến những tình cảm, sự động viên, cổ vũ to lớn cho đại hội. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệt liệt chào mừng 1.136 đại biểu tiêu biểu đại diện cho MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, đại diện cho các giai cấp, giai tầng xã hội, nhân sĩ trí thức, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài đã về dự đại hội đông đủ. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng bày tỏ, trong giờ phút trọng thể này, với tình cảm kính yêu và lòng biết ơn vô hạn, đại hội thành kính tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. “Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tư tưởng đại đoàn kết của Người mãi là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, bà Bùi Thị Minh Hoài nêu. TẬP HỢP CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN Trong diễn văn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, nhiệm kỳ vừa qua, giai đoạn 2024-2026, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Nhà nước, của Chính phủ, của Quốc hội và sự đồng lòng của nhân dân, hệ thống MTTQ Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội. MTTQ Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò chủ động trong việc phối hợp cùng các cơ quan liên quan để đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách, trong đó, điểm nhấn nổi bật là tham gia tích cực, hiệu quả vào quá trình xây dựng và tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Có nhiều đóng góp quan trọng trong tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với đó, MTTQ cũng vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hỗ trợ kịp thời đối với người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, thực hiện chủ trương quan điểm của Đảng để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Với nhiều thời cơ lớn đan xen với không ít khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc ta đang quyết tâm thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng. HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH MỚI “Đại hội là sự kiện chính trị xã hội quan trọng, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, là đại hội đầu tiên của MTTQ Việt Nam hoạt động theo mô hình mới, khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới của MTTQ Việt Nam”, bà Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ. Về nội dung, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, đại hội có trách nhiệm thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện nghị quyết chương trình hành động của MTTQ Việt Nam khóa X giai đoạn 2024-2026; thống nhất phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi bổ sung điều lệ MTTQ Việt Nam; hiệp thương thống nhất cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực, các chức danh lãnh đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. “Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đoàn Chủ tịch đại hội đề nghị các vị đại biểu dự đại hội phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu sắc các văn kiện trình đại hội, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để đại hội thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu. Kết thúc diễn văn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ, với niềm tin tưởng sâu sắc vào truyền thống vẻ vang của dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự sáng tạo, khát vọng cống hiến của mọi người dân, nhất định đất nước ta sẽ thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm, để đến năm 2045 nước ta là nước phát triển có thu nhập cao, nhân dân có đời sống ấm no, hạnh phúc. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG - XUÂN TÙNG - NHƯ Ý Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, là đại hội đầu tiên của MTTQ Việt Nam hoạt động theo mô hình mới, khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới của MTTQ Việt Nam. Khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới Chương trình chào mừng đại hội ẢNH: NHƯ Ý Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày diễn văn khai mạc đại hội ẢNH: NHƯ Ý “Đại hội là sự kiện chính trị xã hội quan trọng, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, là đại hội đầu tiên của MTTQ Việt Nam hoạt động theo mô hình mới, khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới của MTTQ Việt Nam”. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam BÙI THỊ MINH HOÀI VIỆT NAM LẦN THỨ XI

4 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 13/5/2026 Sáng 12/5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian qua và công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. TẬP TRUNG CAO NHẤT CHO MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới. Nhấn mạnh, đại hội diễn ra sau thành công tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Thủ tướng nêu rõ, điều này góp phần “tạo một xung lực mới, khí thế mới cho MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”. Dành thời gian nêu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu rõ, thời gian qua, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo; lạm phát, bội chi, nợ công được kiểm soát. Trong Quý I năm 2026, tăng trưởng GDP đạt 7,83%, trong đó có 4 địa phương tăng trưởng trên 10%. Thu ngân sách nhà nước tăng 15,2%. Xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai đồng bộ, tập trung vào các dự án trọng điểm như đường bộ cao tốc, cảng hàng không, hạ tầng số… Điểm qua các kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, thời gian tới, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, yêu cầu thực tiễn để tăng cường công tác phối hợp. Trong đó, theo Phó Thủ tướng, hai bên cần tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân sĩ, trí thức, mọi tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài tham gia hiến công, hiến kế, chung sức đồng lòng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, vận hành hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng xã hội hài hòa, văn minh, tiến bộ, nhân dân ấm no, hạnh phúc. ĐẢM BẢO MỌI QUYẾT SÁCH ĐƯỢC NHÂN DÂN ĐỒNG THUẬN Phó Thủ tướng cũng nêu về tăng cường phối hợp thực hiện các phong trào thi đua, chăm lo tích cực đời sống nhân dân, thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa phương có đông đồng bào dân tộc. Phấn đấu thực hiện thành công các chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến cơ sở, đến nhân dân mà đại hội đã đề ra. Phối hợp, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên ngay từ bước đánh giá tác động trong lập và hoạch định chính sách; nâng cao chất lượng các dự án luật; phát huy dân chủ, giám sát phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân; thực hiện hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết, sẽ phối hợp hỗ trợ triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu nhân dân giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ với bạn bè quốc tế, đối tác truyền thống, nhằm tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước. Chính phủ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ MTTQ Việt Nam tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, sẽ phối hợp điều chỉnh, bổ sung nghị quyết liên tục, xây dựng nội dung, cơ chế phối hợp mới phù hợp với yêu cầu, tổ chức bộ máy sau sắp xếp cũng như đáp ứng yêu cầu thực tiễn. “Chính phủ luôn xác định công tác phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam là điều kiện Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, sự phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam chính là “chìa khóa” để chuyển hóa sức mạnh tinh thần của hơn 100 triệu đồng bào thành nguồn lực vật chất, hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Chìa khóa để chuyển hóa sức mạnh tinh thần thành nguồn lực vật chất ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC Đại biểu biểu quyết tại Đại hội ẢNH: NHƯ Ý “MÀNG LỌC” HỮU HIỆU Sáng 12/5, phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, giai đoạn 2024 - 2026, vượt lên rất nhiều khó khăn, thử thách, với tinh thần đổi mới sáng tạo, MTTQ Việt Nam đã triển khai toàn diện các chương trình hành động, đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ X đề ra. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, vai trò đậm nét của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua được thể hiện sâu sắc trong 2 lĩnh vực. Thứ nhất là công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế được chú trọng, tăng cường và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, MTTQ đã khơi dậy và phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 2013; chủ động, trách nhiệm cao trong việc rà soát, đề xuất hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên để thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. MTTQ cũng bắt nhịp với yêu cầu đổi mới tư duy và quy trình lập pháp, công tác phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành “màng lọc” hữu hiệu góp phần nâng cao chất lượng chính sách, bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, sát với thực tiễn, có tính khả thi; được các cơ quan đánh giá cao, tiếp thu nhiều ý kiến xác đáng. Vai trò đậm nét thứ hai, theo bà Nguyễn Thị Thanh là công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày càng chặt chẽ, toàn diện, thực chất, hiệu quả. Trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, sự phối hợp chặt chẽ, với tinh thần trách nhiệm rất cao đã góp phần làm nên thành công hết sức tốt đẹp của cuộc bầu cử, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay (99,70%), bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và bầu được 72.438 đại biểu HĐND cấp xã. Đồng thời, sự phối hợp chặt chẽ, tham gia tích cực của MTTQ Việt Nam đối với các hoạt động giám sát của Quốc hội, cung cấp thông tin, kiến nghị từ thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát. GẦN DÂN, SÁT DÂN Để nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh kiến nghị tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhất là hoạt động phản biện xã hội. MTTQ phải thực sự trở thành tiếng lòng của nhân dân, là kênh đóng góp quan trọng cho việc xây Phải thực sự trở thành tiếng lòng của nhân dân Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Mặt trận Tổ quốc phải thực sự trở thành tiếng lòng của nhân dân, là kênh đóng góp quan trọng cho việc xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, minh bạch, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu ẢNH: NHƯ Ý

5 n Thứ Tư n Ngày 13/5/2026 THỜI SỰ VIỆT NAM LẦN THỨ XI Sáng 12/5, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể. DẤU MỐC LỊCH SỬ Tại đại hội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội. Về kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026 , bà Hà Thị Nga nêu rõ, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân được đẩy mạnh với nhiều điểm mới. Chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị được nâng cao. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân của MTTQ trong phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai đồng bộ, nền nếp trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội với trên 2.300 cuộc giám sát, trên 1.300 hội nghị phản biện, tham gia góp ý trên 7.800 đề án, chương trình phát triển kinh tế, xã hội. MTTQ Việt Nam cũng động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nhiều dấu ấn đậm nét trong xã hội, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước và sức mạnh cộng đồng. Nổi bật là, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, MTTQ Việt Nam các cấp đã có nhiều nỗ lực, góp phần cùng Chính phủ, các cấp, các ngành xóa trên 300 nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát, huy động trên 24.700 tỷ đồng, hơn 2,7 triệu ngày công và về đích sớm so với mục tiêu đề ra. Phát huy tinh thần tương thân - tương ái “Tình dân tộc - nghĩa đồng bào”, MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên cũng đã huy động hàng trăm tỷ đồng trong các tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài để xây dựng nhà đại đoàn kết, ủng hộ người nghèo, cứu trợ thiên tai, bão lũ, thực hiện an sinh xã hội đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, lan tỏa giá trị nhân văn, tạo niềm tin của xã hội trong chung tay giúp đỡ cộng đồng. MTTQ Việt Nam cũng đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã chủ động triển khai, sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và mô hình tổ chức mới; chú trọng phát huy vai trò của các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, các hội đồng tư vấn, ban tư vấn, tổ tư vấn; nâng cao vai trò, trách nhiệm chủ trì của Ủy ban MTTQ Việt Nam, trách nhiệm phối hợp, thống nhất hành động của các tổ chức thành viên cùng cấp trong đổi mới phương thức phối hợp hành động, vừa bảo đảm tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện; vừa phát huy vai trò độc lập theo Điều lệ của các tổ chức thành viên. TẬP HỢP RỘNG RÃI CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN Về phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Hà Thị Nga cho biết, MTTQ Việt Nam xác định tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh nội sinh, khát vọng phát triển đất nước; thúc đẩy thi đua học tập, lao động sáng tạo. Theo bà Hà Thị Nga, MTTQ Việt Nam đặt ra mục tiêu chung và 15 chỉ tiêu cụ thể có tính định lượng cao, đồng thời, triển khai 3 nhiệm vụ đột phá: (1) Hoàn thiện cơ chế; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp; (2) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa; (3) Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Về chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Hà Thị Nga nêu, MTTQ Việt Nam xây dựng 7 chương trình, gồm: Chương trình 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Đổi mới công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển nền tảng Mặt trận số, tiếp nhận - phản hồi kiến nghị của người dân và triển khai việc đánh giá độc lập Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh. Chương trình 2: Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội ngay từ khâu xây dựng, triển khai chính sách; xây dựng cơ chế theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội. Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. PHÁT HUY VAI TRÒ NÒNG CỐT TRONG XÂY DỰNG THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH XÃ, PHƯỜNG XHCN Chương trình 3: Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Đổi mới mạnh mẽ việc xây dựng, phát động các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động theo hướng thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu và sự hài lòng của nhân dân. Chương trình 4: Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam. Tập trung triển khai Đề án chuyển đổi số MTTQ Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn dân, nhất là Phong trào “Bình dân học vụ số”. Chương trình 5: Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc. Trong đó sẽ sớm cụ thể hóa danh mục mô hình tự quản phù hợp thực tế phong phú ở cơ sở, gắn với trách nhiệm và tiêu chí thi đua. MTTQ sẽ phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa ở các địa phương trong cả nước. Chương trình 6: Thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, hợp tác quốc tế. Chương trình 7: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động và vai trò, trách nhiệm chủ trì hiệp thương của Ủy ban MTTQ Việt Nam với yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG - XUÂN TÙNG - NHƯ Ý Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thí điểm mô hình xã, phường XHCN Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ẢNH: NHƯ Ý Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam nhấn mạnh: MTTQ Việt Nam sẽ phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa ở các địa phương trong cả nước. tiên quyết để đảm bảo mọi quyết sách của Chính phủ mang đậm hơi thở cuộc sống và được nhân dân đồng thuận. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam chính là chìa khóa để chuyển hóa sức mạnh tinh thần của hơn 100 triệu đồng bào thành nguồn lực vật chất, hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG - XUÂN TÙNG - NHƯ Ý “Chính phủ cam kết cùng MTTQ Việt Nam đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức phối hợp theo hướng thực chất, đo lường kết quả, lấy nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực của hành động, như: tổ chức Tháng nghe dân nói; triển khai nền tảng Mặt trận số tiếp nhận 24/7 kiến nghị của nhân dân; triển khai các hành động, các phong trào thi đua dựa trên dữ liệu, số liệu và sự hài lòng của nhân dân”. Phó Thủ tướng Thường trực PHẠM GIA TÚC Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ẢNH: NHƯ Ý dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “hai con số”, nâng cao đời sống của nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước. Bà Nguyễn Thị Thanh cũng kiến nghị bám sát định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI để phối hợp triển khai có hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ lập pháp, nhất là các nhiệm vụ có ý nghĩa nền tảng, chiến lược đối với sự phát triển đất nước. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo thực hiện tốt việc tham gia tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tham vấn ý kiến nhân dân để hoàn thiện kết quả rà soát và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật. Vẫn theo Phó Chủ tịch Quốc hội, MTTQ cần quan tâm đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân theo hướng thiết thực, linh hoạt, gần dân, sát dân; kết hợp hiệu quả giữa phương thức truyền thống với ứng dụng chuyển đổi số để đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống… NHÓM PV

6 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 13/5/2026 XÁC LẬP MỤC TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÌ DÂN Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đề ra mục tiêu, chương trình hành động thể hiện tinh thần đổi mới toàn diện về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, đồng hành cùng nhân dân. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG NHIỆM KỲ MỘT SỐ CHỈ TIÊU HẰNG NĂM Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước. Mở rộng các nền tảng số; Đo lường kết quả thực tế thông qua các chỉ số cụ thể; Đổi mới việc phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất công tác giám sát và phản biện xã hội; Chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... NHIỆM VỤ ĐỘT PHÁ 3 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MTTQ VIỆT NAM 7 Hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân; tăng cường tính hành động, tính thiết thực, hiệu quả; nâng cao vai trò cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm một trong những thước đo của hiệu quả công tác Mặt trận. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa, dân chủ, khách quan, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới... 1 2 3 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam. Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc. Thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, hợp tác quốc tế. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh chuyển đổi số Phấn đấu vận động và huy động xã hội được trên 50.000 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng. 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh triển khai ít nhất 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng. 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã có ít nhất 1 mô hình an sinh cộng đồng. Phấn đấu 100% cán bộ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Mặt trận và kỹ năng số. Triển khai “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận kiến nghị 24/7. Phấn đấu 100% xã, phường thiết lập trang mạng xã hội để tương tác trực tiếp với người dân... 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên các cấp tổ chức “Tháng nghe dân nói”. Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh tổ chức ít nhất 5 chương trình, nội dung giám sát xã hội; phản biện xã hội ít nhất 5 dự thảo văn bản. Ủy ban MTTQ cấp xã tổ chức ít nhất 3 chương trình, nội dung giám sát xã hội; phản biện xã hội ít nhất 3 dự thảo văn bản. Ủy ban MTTQ Việt Nam ở mỗi cấp phấn đấu tổ chức ít nhất 2 cuộc góp ý xây dựng Đảng, cơ quan Nhà nước và chính quyền cùng cấp. 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh triển khai 1 mô hình điểm về đối thoại xã hội. Đến hết năm 2026, 100% cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh xây dựng và sử dụng phòng họp không giấy tờ... Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên ở mỗi cấp đăng ký, hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ trọng tâm có sản phẩm cụ thể. Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh, công bố kết quả an sinh cộng đồng, thực hiện “3 công khai - 3 giám sát”.

7 NGƯỜI LÍNH n Thứ Tư n Ngày 13/5/2026 TẠO TIẾNG NỔ “VÔ HẠI” CHO THAO TRƯỜNG Đầu năm 2025, khi yêu cầu chấm dứt sử dụng thuốc nổ thật trong huấn luyện, diễn tập cấp chiến thuật được đặt ra, nhóm nghiên cứu của Thiếu tá Nguyễn Dương Mạnh - Trợ lý Phòng Nghiên cứu phát triển (Nhà máy Z113, Tổng cục CNQP) đứng trước một bài toán khó. Đó là phải tạo ra một thiết bị có tiếng nổ, khói bụi đủ chân thực để bộ đội làm quen với chiến trường, đồng thời phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Theo nhóm nghiên cứu, trong nhiều năm, việc tạo hiệu ứng tiếng nổ trên thao trường vẫn dựa vào thuốc nổ TNT, kíp nổ hoặc một số thiết bị khí nén, điện tử. Nhưng thực tế huấn luyện cho thấy, các phương án này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, hoặc thiếu độ chân thực, khó cơ động khi triển khai ngoài thực địa. Chỉ một sơ suất nhỏ trong bảo quản hoặc thao tác với TNT, cũng có thể dẫn tới phản ứng nổ dây chuyền, gây hậu quả nghiêm trọng đối với người và trang bị. “Yêu cầu đặt ra cho chúng tôi là phải tạo ra một thiết bị mô phỏng được độ đanh của âm thanh, độ dày của khói bụi như TNT thật, nhưng phải “vô hại” đối với bộ đội”, Thiếu tá Mạnh nói. Từ yêu cầu đó, nhóm lựa chọn hướng đi khác với nhiều phương án trước đây, là sử dụng nguyên lý cháy nổ hỗn hợp thuốc hỏa thuật để tạo hiệu ứng âm thanh và khói bụi. Sau quá trình nghiên cứu, thử nghiệm liên tục, quả nổ tạo giả QN13 ra đời, có thể kích nổ bằng xung điện, tạo hiệu ứng tương đương thuốc nổ mạnh nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Điểm đáng chú ý nhất của công trình không nằm ở hình thức quả nổ, mà ở bài toán an toàn. Nhóm nghiên cứu không sử dụng vỏ kim loại nhằm loại bỏ nguy cơ mảnh văng, thay vào đó là giấy kỹ thuật nhiều lớp, có các khoang rỗng hấp thụ xung lực. Một trong những phần khó nhất là xử lý hiện tượng “nổ lây” - nguy cơ rất dễ xảy ra khi nhiều quả nổ được đặt sát nhau trên thao trường. “Đây là phần khiến nhóm mất nhiều thời gian nhất. Chúng tôi phải kiểm soát tốc độ cháy, thiết kế các khoang tiêu tán năng lượng để khi một quả nổ, quả bên cạnh không bị kích nổ theo”, Thiếu tá Mạnh cho biết. Để kịp cung cấp sản phẩm cho các đơn vị huấn luyện trong năm 2025, nhóm nghiên cứu gần như phải vừa thiết kế, vừa tổ chức sản xuất. Có thời điểm công nhân nhà máy làm việc cả ngày lẫn đêm để hoàn thành tiến độ giao hàng. Đề tài hoàn thành sớm hơn kế hoạch 4 tháng dù đồng thời phải triển khai mặt bằng sản xuất, thiết kế máy móc và liên tục cải tiến sản phẩm trong quá trình sử dụng thực tế. Đến cuối năm 2025, khoảng 50 nghìn sản phẩm đã được cung cấp cho các đơn vị trong toàn quân phục vụ diễn tập, huấn luyện chiến thuật. Kết quả đo kiểm tại Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp Vinacomin, cho thấy lượng khí độc sinh ra thấp hơn khoảng 2,7 lần so với TNT thật. “Lộ trình tiếp theo, chúng tôi sẽ đầu tư dây chuyền tự động hóa để đạt công suất 1 triệu sản phẩm/năm. Không chỉ phục vụ Quân đội, quả nổ tạo giả QN13 còn có tiềm năng ứng dụng trong diễn tập chống bạo loạn của Bộ Công an và hướng tới xuất khẩu”, Thiếu tá Mạnh chia sẻ. ​TĂNG NĂNG SUẤT VÀ AN TOÀN Tại một đơn vị khác của Tổng cục CNQP là Nhà máy Z121, một bài toán mới xuất phát từ chính dây chuyền sản xuất hằng ngày. Trước khi đề tài của Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Quốc Khánh và hai cộng sự ở Phòng Cơ điện của nhà máy được triển khai, công đoạn tổng lắp giàn pháo hoa phun viên vẫn được thực hiện thủ công qua nhiều bước: đong thuốc đen, đong viên màu, soi kiểm bằng mắt thường rồi mới chuyển sang các công đoạn tiếp theo. Trong môi trường sản xuất có yếu tố cháy nổ cao, việc công nhân trực tiếp tiếp xúc với thuốc phóng và các nguyên liệu dễ bắt cháy luôn là khâu tiềm ẩn rủi ro. Không chỉ năng suất thấp, quá trình đong thuốc thủ công còn khiến bụi phát tán nhiều. Sau khi đổ thuốc đen, công nhân phải dùng đèn pin soi kiểm lần lượt từng ống phóng trong giàn pháo để kiểm tra trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo. “Mỗi dây chuyền ở khâu đong thuốc cần hai người, một người thực hiện thao tác, một người soi kiểm chất lượng bằng đèn pin. Toàn bộ quá trình kiểm tra phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của người kiểm nghiệm”, Đại úy Khánh cho biết. Từ thực tế đó, nhóm nghiên cứu bắt đầu triển khai đề tài thiết kế dây chuyền tổng lắp giàn pháo hoa phun viên theo hướng tự động hóa liên hoàn, kết hợp công nghệ Camera AI và Machine Learning vào kiểm soát chất lượng sản phẩm. Điểm khó nhất của công trình không chỉ nằm ở kỹ thuật tự động hóa, mà còn ở việc đưa AI vào môi trường sản xuất đặc thù có yêu cầu phòng nổ nghiêm ngặt. Theo nhóm nghiên cứu, dữ liệu về lỗi trong sản xuất rất thiếu vì “không ai muốn máy hỏng để lấy dữ liệu”, trong khi cảm biến và hệ thống camera dễ bị ảnh hưởng bởi rung động, nhiệt độ và nhiễu điện từ trong nhà xưởng. “Nhân lực kỹ thuật của nhà máy có nhiều kinh nghiệm về cơ điện, điện tử, tự động hóa, nhưng chưa có nhiều kiến thức về thị giác máy tính AI ứng dụng trong thực tế sản xuất”, Đại úy Khánh chia sẻ. Sau khoảng 12 tháng triển khai, hệ thống Camera AI được đưa vào hoạt động với khả năng tự động ghi hình, phân tích dữ liệu và kiểm tra chất lượng giàn pháo hoa ngay trên dây chuyền. Camera sẽ ghi lại hình ảnh sau khi đong thuốc; mỗi lần quét có thể ghi lại hơn 100 hình ảnh để phần mềm AI đối chiếu với dữ liệu đã được huấn luyện trước đó, từ đó tự động phân loại sản phẩm và gửi tín hiệu điều khiển đến hệ thống để xử lý. NGUYỄN MINH Thiếu tá Nguyễn Dương Mạnh (Nhà máy Z113) cho biết, kết quả thử nghiệm cho thấy các quả nổ đặt sát nhau vẫn không xảy ra phản ứng dây chuyền. Cùng với đó, QN13 còn có thể ngâm nước ở độ sâu 1m trong 24 giờ mà vẫn hoạt động ổn định khi điểm hỏa - yêu cầu đặc biệt quan trọng khi diễn tập trong điều kiện mưa bão hoặc địa hình ngập nước. Theo Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Quốc Khánh (Nhà máy Z121), trước khi có dây chuyền tổng lắp mới, mỗi công nhân chỉ hoàn thành khoảng 155 giàn pháo trong 8 giờ làm việc. Sau khi ứng dụng hệ thống mới, năng suất tăng lên khoảng 400 giàn/người trong cùng khoảng thời gian. Hệ thống cũng giúp cách ly công nhân khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời tạo tâm lý ổn định hơn trong quá trình sản xuất. Từ thao trường huấn luyện đến dây chuyền sản xuất pháo hoa, hai nhóm nghiên cứu khoa học trẻ của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã thành công trong việc tạo tiếng nổ an toàn thay thuốc nổ TNT thật và đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào những công đoạn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Nhóm của Thiếu tá Nguyễn Dương Mạnh trao đổi trong quá trình nghiên cứu ẢNH: PV Nghiên cứu của Đại úy Nguyễn Quốc Khánh và cộng sự góp phần tăng năng suất lao động và tăng thu nhập cho người lao động ẢNH: PV Giải bài toán khó từ thực tiễn thao trường, nhà máy Trong chuyến công tác mới đây, lần đầu tiên tôi được ngủ lại trên nhà giàn DK1 - những “cột mốc sống” giữa biển khơi, nơi những người lính Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) ngày đêm bám trụ giữa sóng gió. Trước khi đi, tôi nghĩ nhiều đến sóng lớn, đến gió mạnh, đến cái cảm giác xa đất liền. Nhưng rồi, điều đọng lại trong tôi sau chuyến đi ấy lại bắt đầu từ một âm thanh rất quen thuộc. Đêm đầu tiên trên nhà giàn không dễ ngủ như tôi tưởng. Sóng vỗ liên hồi dưới chân, gió lùa qua khung sắt nghe rin rít, lúc dồn dập, lúc kéo dài. Những âm thanh ấy không dứt, cứ bao quanh tôi. Nằm trong căn phòng nhỏ, tôi có cảm giác như mình đang trôi giữa một khoảng không rất rộng, rất xa. Giữa tiếng sóng và gió, tôi cũng không biết mình ngủ từ lúc nào. Chỉ nhớ lúc tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng hẳn. Và rồi, một âm thanh vang lên, rất rõ: “Ò… ó… o… o…”. Tôi nằm im nghe lại lần nữa. Đúng là tiếng gà. Tôi bật dậy, bước ra ngoài. Cầu thang sắt còn đọng hơi nước, gió tạt thẳng vào mặt, mằn mặn. Trời đang lưng chừng sáng. Phía xa, đường chân trời chỉ là một vệt mờ, chưa rõ ràng. Biển vẫn sẫm màu, lặng và sâu. Giữa không gian chỉ toàn gió với sóng ấy, tiếng gà lại cất lên. Không to, nhưng rất rõ. Nó khiến nơi này không còn xa lạ. Không còn là một điểm giữa biển khơi cách đất liền hàng trăm hải lý mà như có gì đó rất gần, rất quen đang hiện diện. Một âm thanh thôi, nhưng đủ để lấp đầy khoảng trống mênh mông xung quanh. Tôi lặng im một lúc, chỉ để nghe. Thật khó tả cảm giác lúc đó. Chưa bao giờ một tiếng gà gáy lại khiến mình xúc động đến vậy. Ở đất liền thì quá đỗi bình thường, thậm chí có khi chẳng ai để ý. Nhưng ở đây, nó khiến người ta chùng xuống, tự nhiên thấy nhớ những buổi sáng sớm nơi quê nhà... Lúc đó tôi mới để ý, gà được bộ đội nuôi ở khu vực tầng dưới của nhà phụ - nơi nối với khối chính bằng một cây cầu sắt. Nhà phụ vẫn có người ở, sinh hoạt. Trên mái có vườn tăng gia trồng rau xanh. Phía dưới đặt chuồng nuôi lợn, nuôi gà. Chính từ nơi ấy, mỗi buổi sớm, tiếng gà gáy theo gió lan đi, len qua những khung thép, chạm đến từng người, như mang theo một phần nhịp sống đất liền giữa trùng khơi. Ở đó, mỗi buổi sáng thức dậy, giữa mênh mông sóng nước, cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn vẫn nghe được những âm thanh rất quen thuộc, rất đời thường của quê nhà. Trích nhật ký Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Định (Vùng 5 Hải quân) NHẬT KÝ QUÂN NGŨ

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==