Báo Tiền Phong số 126

THỨ TƯ 6/5/2026 Số 126 0977.456.112 Đại diện Ban Tổ chức, đơn vị đồng hành cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh, Huỳnh Thị Thanh Thủy thực hiện nghi thức khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 ẢNH: TRỌNG TÀI Miền hương sắc HOA HẬU VIỆT NAM 2026: TRANG 2 KHÔNG GIAN HỢP TÁC KHÔNG GIỚI HẠN GIỮA VIỆT NAM VÀ ẤN ĐỘ Đại diện cộng đồng, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: TTXVN TRANG 8-9-16 TRANG 3 LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ KHÔNG PHẢI ĐỂ THAY ĐỔI CHO NHIỀU TRANG 5 Kích hoạt "cỗ máy" tăng trưởng 2 con số TRANG 4 “Xã, phường XHCN” tại Hà Nội được đánh giá với 54 tiêu chí

Diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, chuyến thăm là sự kiện đối ngoại quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt, là dịp rất ý nghĩa để hai nước củng cố và tăng cường quan hệ về mọi mặt. Ấn Độ là đối tác hữu nghị truyền thống ở khu vực Nam Á mà Việt Nam rất coi trọng và mong muốn đưa quan hệ lên tầm cao mới. HỢP TÁC SÂU RỘNG NHIỀU LĨNH VỰC Trả lời phỏng vấn báo chí, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa khẳng định, tình hữu nghị giữa hai nước được xây dựng trên các giá trị chung, sự tin tưởng lẫn nhau và tình đoàn kết. Đại sứ cho biết, Chính phủ Ấn Độ đặc biệt coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, để cùng các nhà lãnh đạo cấp cao Ấn Độ tạo thêm động lực cho quan hệ song phương vốn đã rất mạnh mẽ và năng động. Đại sứ nhấn mạnh, đối với quan hệ Ấn Độ - Việt Nam, có thể nói “bầu trời không phải là giới hạn”, khi hai bên củng cố những mối quan hệ hiện có trên khắp các lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng - an ninh, giao lưu nhân dân, đến tăng cường thương mại song phương cho cả hai bên, và tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới. Ấn Độ đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới và tiếp tục là động lực tăng trưởng toàn cầu. Chính phủ Ấn Độ đang đầu tư mạnh cho các ngành công nghiệp mới nổi, đặc biệt là ngành bán dẫn, hydro xanh và xe điện. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam - Ấn Độ đạt gần 16,5 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tính tháng 3/2026, các nhà đầu tư Ấn Độ có 503 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 1,1 tỷ USD, đứng thứ 26/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Các nhà đầu tư Ấn Độ đã đầu tư tại 20/34 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Dẫn đầu là TPHCM với 348 dự án, tổng vốn đầu tư 377,8 triệu USD; theo sau là tỉnh Đắk Lắk với 10 dự án, tổng vốn đầu tư 303 triệu USD, và Khánh Hòa với 2 dự án, tổng vốn đầu tư 94 triệu USD. Tính đến tháng 3 năm nay, Việt Nam đã đầu tư sang Ấn Độ 30 dự án, với tổng số vốn gần 150,5 triệu USD, đứng thứ 17/88 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng và chiến lược. Bộ Quốc phòng hai nước đang phối hợp triển khai các gói tín dụng quốc phòng và viện trợ không hoàn lại mà Chính phủ Ấn Độ dành cho Việt Nam. Ấn Độ hỗ trợ Việt Nam đào tạo, chuyển giao tàu ngầm cũ, trang thiết bị quốc phòng. Hai bên có cơ chế Tiểu ban Khoa học - công nghệ. Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, hai bên đang thúc đẩy một số lĩnh vực phù hợp với nhu cầu, nhất là đổi mới sáng tạo, robot, khởi nghiệp, năng lượng nguyên tử, công nghệ sinh học. Hai bên đã ký nhiều văn kiện hợp tác, thiết lập cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về Năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, đang tích cực đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ thông tin (AI, bán dẫn), đất hiếm. Ấn Độ duy trì hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí với Việt Nam trên biển. CHIA SẺ TẦM NHÌN KHU VỰC Vai trò và vị thế của Ấn Độ ở khu vực và quốc tế đang ngày càng gia tăng, là một cực quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ấn Độ triển khai chính sách đối ngoại đa liên kết, có quan hệ tốt và cân bằng với các nước, đang nỗ lực khẳng định vai trò “lãnh đạo phương Nam” và đẩy mạnh chính sách “Hành động hướng Đông” (AEP). Ấn Độ tích cực tham gia các thể chế đa phương, đang phấn đấu trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc; là thành viên của Bộ tứ và hiện đảm nhận vai trò chủ tịch BRICS năm 2026. Tại các khuôn khổ đa phương, Việt Nam và Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn chung về xây dựng một trật tự dựa trên luật pháp quốc tế, củng cố các thể chế đa phương, hoà bình, ổn định và phát triển bền vững. Hai nước cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế. Đại sứ Tshering W. Sherpa nhắc lại lời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi: “Thế kỷ XXI thuộc về Ấn Độ và ASEAN”. Năm 2026 được chọn là “Năm hợp tác hàng hải ASEAN - Ấn Độ”. Ấn Độ cam kết cùng ASEAN xây dựng khu vực “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và toàn diện”, phù hợp với vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực. Không gian hợp tác không giới hạn giữa Việt Nam và Ấn Độ Chiều 5/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Palam ở Thủ đô New Delhi, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Đại diện cộng đồng, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: TTXVN Trong suốt nhiều thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển ổn định, nhất quán, ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện từ năm 2016. Việt Nam và Ấn Độ đang mở rộng mạnh hợp tác sang các lĩnh vực mới như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và dữ liệu vệ tinh. Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN, nói rằng, Hội nghị Cấp cao ASEAN 48 có ý nghĩa đặc biệt khi đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu chính phủ mới. Sự hiện diện của Thủ tướng tại Cebu thể hiện rõ quyết tâm của Việt Nam triển khai nhất quán đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng: độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Trong tổng thể đó, ASEAN tiếp tục được khẳng định là một trong những ưu tiên chiến lược hàng đầu của Việt Nam, là không gian gắn bó mật thiết với an ninh và phát triển của đất nước. Việt Nam không chỉ đóng góp trách nhiệm, mà còn chủ động định hình các nội dung hợp tác, đề xuất sáng kiến và dẫn dắt thảo luận ở những vấn đề then chốt của khu vực. Thủ tướng tham dự hội nghị với tinh thần đóng góp thực chất cho ứng phó của khu vực với các biến động địa chính trị, cú sốc năng lượng, lương thực và sức ép cạnh tranh giữa các nước lớn, trong đó có các sáng kiến cụ thể như Khung ứng phó của ASEAN trước các tác động lan tỏa từ tình hình Trung Đông. Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN để thúc đẩy triển khai hiệu quả các ưu tiên của Năm Chủ tịch 2026 và Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hướng tới một cộng đồng tự cường, năng động, sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm. Việt Nam cũng sẽ cùng ASEAN tiếp tục đề cao luật pháp quốc tế, củng cố môi trường hòa bình và ổn định, mở rộng liên kết kinh tế và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, qua đó khẳng định rõ hơn vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Chủ đề năm 2026 “Cùng chèo lái tương lai chung” thể hiện quyết tâm của ASEAN cùng chia sẻ trách nhiệm, cùng hành động và cùng định hình tương lai chung để ứng phó hiệu quả trước những thách thức đang đặt ra. Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 dự kiến tập trung vào 3 trọng tâm lớn. Thứ nhất, các lãnh đạo sẽ bàn về cách tiếp cận thống nhất của ASEAN đối với các diễn biến mới tại Trung Đông và những hệ lụy lan tỏa đối với khu vực. Thứ hai, Hội nghị Cấp cao lần này sẽ thảo luận định hướng thúc đẩy triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Thứ ba, hội nghị sẽ thảo luận toàn diện về tình hình quốc tế và khu vực, trong đó có tình hình Biển Đông, các xu hướng điều chỉnh chính sách của các đối tác lớn, những thách thức mới về an ninh mạng, an ninh công nghệ và chuyển đổi năng lượng… Nhân dịp tham dự Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kiến gặp song phương lãnh đạo các nước ASEAN để củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả. BÌNH GIANG (theo TTXVN) Đóng góp thực chất cho ứng phó của khu vực Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 sẽ diễn ra tại Philippines từ ngày 7-8/5, dự kiến đưa ra các định hướng chiến lược quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của ASEAN. Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị với tinh thần đóng góp thực chất cho ứng phó của khu vực với các biến động địa chính trị, cú sốc năng lượng, lương thực, sức ép cạnh tranh giữa các nước lớn… THỦ TƯỚNG DỰ HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN:

LẤY HIỆU QUẢ CÔNG TÁC, UY TÍN TRONG NHÂN DÂN LÀM THƯỚC ĐO Tại hội nghị, nói về việc điều động một số vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các tỉnh, thành phố thời gian qua, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho hay: điều động, luân chuyển cán bộ là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng nhằm đào tạo, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn, khắc phục tình trạng cục bộ địa phương, chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp. “Luân chuyển cán bộ không phải là để thay đổi cho nhiều, mà phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, từ quy hoạch cán bộ, thực tiễn phát triển từng địa phương, cơ quan. Nơi nào triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm, dự án chiến lược thì bố trí cán bộ phải tính toán kỹ lưỡng, phải đảm bảo tính kế thừa liên tục và tuyệt đối không để gián đoạn công việc”, ông Trần Cẩm Tú khẳng định. Đối với các địa phương lớn, động lực như thành phố Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh, các trung tâm tăng trưởng khác, Trung ương rất quan tâm để lựa chọn cán bộ có bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời cũng phải có thời gian công tác phù hợp để triển khai các định hướng lớn, tạo ra hướng phát triển rõ nét. Thường trực Ban Bí thư chia sẻ thêm, Trung ương sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, đúng tư tưởng và lấy hiệu quả công tác, uy tín trong Nhân dân làm thước đo. Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm, cục bộ địa phương. Theo ông Trần Cẩm Tú, Quốc hội đã ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức nhằm hoàn thiện pháp lý về quản lý đội ngũ. Trong đó phân cấp phân quyền rõ ràng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đây là cơ sở để bộ máy vận hành ổn định dù có thay đổi một số vị trí nhân sự chủ chốt. Riêng với Đà Nẵng, Trung ương ghi nhận những nỗ lực, kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, quốc phòng an ninh. Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng đội ngũ cán bộ thành phố với truyền thống năng động, sáng tạo sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả chung, giữ vững ổn định và phát triển mạnh mẽ. CẮT GIẢM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri phản ánh tình trạng thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhìn nhận việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thời gian qua đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ, làm giảm các đầu mối trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng nhiệm vụ, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Tuy nhiên, như cử tri phản ánh, sau sắp xếp vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong tổ chức bộ ngành, trong bố trí cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính. Trung ương rất chia sẻ và đã chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát toàn diện để kịp thời tháo gỡ. Chủ trương của Đảng là phải tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo ổn định, đồng bộ, không làm xáo động lớn, không ảnh hưởng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thường trực Ban Bí thư cho biết thêm, sắp tới đây sẽ tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện cải cách hành chính, qua đó đánh giá, điều chỉnh và tiếp tục hoàn để nâng cao hiệu quả. Cùng với đó, nhà nước sẽ tập trung đầu tư hạ tầng số, triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, cán bộ công chức…, tăng cường liên thông dữ liệu để giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. THANH HIỀN 3 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 6/5/2026 Luân chuyển cán bộ không phải để thay đổi cho nhiều Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ngày 5/5 ẢNH: THANH HIỀN Đó là chia sẻ của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng với cử tri các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Sơn Trà, ngày 5/5. Tại họp báo sáng 5/5, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, 21 dự án trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 đều đang bám sát tiến độ, như: Sân bay Phú Quốc, đường 97, đường sắt đô thị, trung tâm hội nghị, đại lộ APEC… Đến nay, phần lớn dự án đã có mặt bằng thi công đúng kế hoạch, hướng tới hoàn thành mặt bằng trước thời hạn từ 3 - 6 tháng. Ông Hồ Văn Mừng cho biết, tiến độ các công trình APEC được kiểm tra thường xuyên, gần như hàng tuần. Với kịch bản hội nghị diễn ra vào tháng 11/2027, chậm nhất đến tháng 8/2027, toàn bộ công trình phải hoàn thành, dự án quy mô lớn phải hoàn tất sớm hơn để vận hành thử. “Đến thời điểm này, các vướng mắc lớn cơ bản đã được tháo gỡ, khó khăn còn lại chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thi công, đôn đốc tiến độ”, ông Mừng nói, và khẳng định, không xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu, vật liệu xây dựng. Các nguồn đá, cát được đảm bảo, nhà thầu phải tập trung vận chuyển ngay trong tháng 5 để tránh mùa mưa. Người đứng đầu UBND tỉnh An Giang cũng khẳng định, các công trình không chỉ phục vụ APEC 2027, còn là hạ tầng chiến lược lâu dài cho đặc khu Phú Quốc. Vì vậy, tỉnh yêu cầu siết chặt chất lượng thi công, xây dựng phương án khai thác hiệu quả sau hội nghị, tránh lãng phí. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tỉnh yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi người dân, nhưng cũng xử lý nghiêm các vi phạm và hành vi cản trở, gây mất trật tự. Dự kiến đến thời điểm diễn ra hội nghị, Phú Quốc sẽ bổ sung thêm 12.000 - 15.000 phòng khách sạn, nhu cầu lao động lớn, mở ra cơ hội việc làm và tăng thu nhập. DÔI DƯ KHOẢNG 790 NHÀ, ĐẤT CÔNG Về sắp xếp tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thông tin, toàn tỉnh có khoảng 790 cơ sở nhà, đất công cần rà soát, sắp xếp, dự kiến hoàn thành phương án trong tháng 6 tới. “Những cơ sở phù hợp sẽ ưu tiên cho y tế, giáo dục, còn lại mới tính đến phương án khai thác hoặc chuyển đổi công năng”, ông Mừng nói, và dẫn chứng, khu trụ sở Thành ủy - UBND TP. Long Xuyên cũ dự kiến làm cơ sở 2 của Bệnh viện tim mạch. Với quỹ nhà, đất chưa thể sử dụng ngay, tỉnh An Giang xây dựng phương án linh hoạt, như đấu giá hoặc cho thuê ngắn hạn. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã hoàn thiện phương án tổng thể, được UBND tỉnh thống nhất chủ trương triển khai. Trong thời gian chờ khai thác, tỉnh An Giang giao rõ trách nhiệm cho các đơn vị quản lý, bảo vệ, tránh xuống cấp, lãng phí; công khai danh mục, vị trí, diện tích và hiện trạng từng cơ sở để tổ chức, cá nhân tiếp cận. Dự kiến, sau khi hoàn thành phương án sắp xếp (tháng 6 tới), toàn bộ danh mục tài sản sẽ được công bố rộng rãi, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai công. NHẬT HUY Trung tâm hội nghị APEC dần thành hình Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tỉnh An Giang yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi người dân, nhưng cũng xử lý nghiêm các vi phạm và hành vi cản trở, gây mất trật tự. UBND tỉnh An Giang cho biết, dự kiến ngày 17/5/2026 sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư, tại Phú Quốc. Hội nghị dự kiến đón 400 - 500 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình gồm công bố quy hoạch tỉnh, giới thiệu tiềm năng đầu tư, ý kiến nhà đầu tư, trao quyết định chủ trương đầu tư, ký kết hợp tác... “Luân chuyển cán bộ không phải là để thay đổi cho nhiều, mà phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, từ quy hoạch cán bộ, thực tiễn phát triển từng địa phương, cơ quan. Nơi nào triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm, dự án chiến lược thì bố trí cán bộ phải tính toán kỹ lưỡng, phải đảm bảo tính kế thừa liên tục và tuyệt đối không để gián đoạn công việc”. Thường trực Ban Bí thư TRẦN CẨM TÚ 21 dự án phục vụ APEC 2027 bám sát tiến độ

Tại họp báo thông tin về đại hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Bình Minh cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi nhiệm kỳ Đại hội X mới được hơn 1 năm. “Báo cáo chính trị trình Đại hội XI đã kế thừa những nội dung ưu việt, nổi trội của báo cáo chính trị Đại hội X”, ông Nguyễn Bình Minh nói. Theo ông Nguyễn Bình Minh, quan điểm xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XI, đã bám sát, cụ thể hoá tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; đặt vấn đề về vai trò của MTTQ trong giai đoạn mới, to lớn hơn trong mối quan hệ tương tác với các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; bám sát các mục tiêu cụ thể. Ông Nguyễn Bình Minh thông tin, dự thảo báo cáo chính trị đã xây dựng hệ thống giải pháp, nhiệm vụ vừa mang tính bao quát, toàn diện các yêu cầu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, vừa cụ thể hoá để MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên dễ dàng triển khai. Các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới được rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo tính khả thi cao hơn, đo lường được kết quả thực hiện. “Dự thảo Báo cáo chính trị đã đề ra 3 đột phá chiến lược gồm: Hoàn thiện cơ chế, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, tập trung hướng về cơ sở và địa bàn dân cư; Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa, ngay từ khâu xây dựng chính sách; Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, ông Nguyễn Bình Minh nhấn mạnh. Theo ông Minh, một điểm mới nổi bật khác so với nhiệm kỳ trước là việc bổ sung Chương trình hành động số 7 về tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam. Đáng chú ý, theo ông Nguyễn Bình Minh, MTTQ sẽ đặc biệt tăng cường các giải pháp để tiếp xúc, nắm bắt, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, mà cụ thể là MTTQ đã xây dựng các giải pháp để triển khai “Tháng nghe dân nói”, triển khai nền tảng Mặt trận số để tiếp nhận ý kiến phản ánh 24/7 của nhân dân; xây dựng và phát động phong trào thi đua yêu nước thực chất dựa trên nền tảng dữ liệu… NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC “THÁNG NGHE DÂN NÓI” Ở TẤT CẢ CÁC CẤP Tại họp báo, ông Nguyễn Bình Minh cũng trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tiền Phong về việc MTTQ sẽ cụ thể hóa như thế nào các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương: “Điều tôi mong muốn nhất ở nhiệm kỳ này là thấy rõ sự đổi thay ở cấp cơ sở: họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhưng kết quả nhiều hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn”. Theo ông Nguyễn Bình Minh, trong dự thảo báo cáo chính trị, các nhiệm vụ, giải pháp đều được thiết kế theo hướng cụ thể hơn và tập trung về cơ sở. Trong số 15 chỉ tiêu đặt ra, có 12/15 chỉ tiêu bám với cấp cơ sở, và yêu cầu đặt ra là phải đo đếm được kết quả. Ông Nguyễn Bình Minh cũng nhấn mạnh rõ, tại các đại hội trước, phải mất thời gian khá lâu sau đại hội, mới có chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, nhưng với Đại hội XI, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xây dựng đề xuất khung chương trình hành động thực hiện nghị quyết, với khoảng 100 nhiệm vụ cụ thể. Các nhiệm vụ này có nội dung giải pháp thực hiện rõ, phân công đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện, rõ về tiến độ, giai đoạn thực hiện… Trong số 100 nhiệm vụ này, có khoảng hơn 30 nhiệm vụ gắn trực tiếp với cấp cơ sở, 20 nhiệm vụ gián tiếp gắn với cấp cơ sở. TRƯỜNG PHONG 4 n Thứ Tư n Ngày 6/5/2026 THỜI SỰ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu. “MTTQ đã thực sự trăn trở, ngay lập tức triển khai và triển khai hết sức căn cơ, bài bản các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương”. Ông NGUYỄN BÌNH MINH Hướng về cơ sở và địa bàn dân cư Ngày 5/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 5 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tại phiên họp, Tập thể UBND thành phố và Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác xây dựng mô hình “xã/ phường xã hội chủ nghĩa” tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo xem xét dự thảo Đề án triển khai thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo dự thảo, “xã, phường xã hội chủ nghĩa” được xác định là mô hình tổ chức phát triển và quản trị tích hợp ở cấp cơ sở, trong đó chính quyền không chỉ thực hiện chức năng hành chính mà trực tiếp chuyển hóa các mục tiêu, giá trị của chủ nghĩa xã hội thành kết quả phát triển cụ thể trên địa bàn. Mô hình hướng tới tổ chức lại không gian phát triển, tái cấu trúc các hoạt động kinh tế - xã hội, đổi mới phương thức quản trị, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa, con người và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đáng chú ý, mức độ cải thiện chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân được xác định là thước đo tổng hợp, quan trọng nhất. Dự thảo Đề án gồm 65 trang, chia thành 3 phần chính và 5 phụ lục, trong đó xây dựng hệ thống tiêu chí, công cụ quản trị có thể đo lường, đánh giá và kiểm chứng trong thực tiễn. Hệ thống tiêu chí được thiết kế theo hướng lượng hóa, đo đếm được, với tổng số 54 tiêu chí, bao trùm các lĩnh vực từ kinh tế, việc làm, thu nhập, hạ tầng, y tế, giáo dục, môi trường đến chuyển đổi số và mức độ tham gia của người dân. Trong đó, ngoài các tiêu chí cụ thể, Đề án bổ sung hai tiêu chí tổng hợp quan trọng là chỉ số hạnh phúc và mức độ hài lòng chung của người dân. Về phương án triển khai, Đề án đề xuất lựa chọn địa bàn thí điểm trên cơ sở các tiêu chí như: tính đại diện, khả năng tổ chức lại không gian phát triển, điều kiện hạ tầng, năng lực hệ thống chính trị, mức độ sẵn sàng đổi mới và khả năng lan tỏa. Theo cơ quan soạn thảo, yếu tố quyết định không chỉ là điều kiện sẵn có mà còn là mức độ cam kết chính trị, năng lực tổ chức thực hiện và khả năng tạo ra kết quả thực chất, có thể nhân rộng. Để bảo đảm tính khả thi, UBND thành phố được đề xuất giao các sở, ngành và địa phương được lựa chọn thí điểm xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, kèm theo khái toán kinh phí, làm cơ sở bố trí nguồn lực phù hợp. Mục tiêu của Đề án là tổ chức xây dựng mô hình thí điểm nhằm kiểm nghiệm, tổng kết thực tiễn phát triển của Hà Nội theo định hướng xã hội chủ nghĩa, qua đó hoàn thiện cơ chế, chính sách để nhân rộng trên toàn thành phố. Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đánh giá, việc nghiên cứu xây dựng mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” là một hướng đi mới, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong bối cảnh mới. Chủ tịch UBND thành phố lưu ý, đây là nội dung quan trọng nên cần bảo đảm chặt chẽ về định hướng. Trước khi hoàn thiện và trình phê duyệt, cần nghiên cứu xin ý kiến các cơ quan Trung ương, các cơ quan Đảng để bảo đảm thống nhất về quan điểm và cách tiếp cận. Đối với hệ thống tiêu chí, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm các tiêu chí vừa có cơ sở lý luận, vừa phù hợp thực tiễn, có thể đo lường, đánh giá được và bám sát định hướng phát triển chung. Về phương án triển khai, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh yêu cầu xây dựng mô hình phải gắn với thực tiễn phát triển của địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng yếu tố sinh kế của người dân. TRẦN HOÀNG “Xã, phường XHCN” tại Hà Nội được đánh giá với 54 tiêu chí Hệ thống tiêu chí mô hình “xã/phường xã hội chủ nghĩa" được thiết kế theo hướng lượng hóa, đo đếm được, với tổng số 54 tiêu chí, bao trùm các lĩnh vực từ kinh tế, việc làm, thu nhập, hạ tầng, y tế, giáo dục, môi trường đến chuyển đổi số và mức độ tham gia của người dân. Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận cuộc họp ẢNH: ĐÌNH HIỆP Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Bình Minh trao đổi tại họp báo ẢNH: NHƯ Ý

HƠN 3.000 DỰ ÁN ÁCH TẮC Theo số liệu của Bộ Xây dựng, tỷ lệ dân số đô thị hiện chiếm khoảng 40% và sẽ tăng lên 45% vào năm 2030, do đó đòi hỏi mỗi năm phải tăng thêm khoảng 70 triệu m2 nhà ở đô thị. Tuy nhiên, so với tình hình phát triển nguồn cung hiện tại, mỗi năm Việt Nam thiếu hụt khoảng 300.000 đơn vị nhà ở do phát sinh thêm các hộ gia đình thành thị mới, đặc biệt là từ nhu cầu ra ở riêng của thế hệ trẻ tách từ các đại gia đình. Sự thiếu hụt nguồn cung đang tiếp tục đẩy giá nhà tăng cao hơn nữa. Tuy nhiên, sự thiếu hụt này không xảy ra ở tất cả các phân khúc bất động sản. Trong khi khu vực nông thôn, các vùng ven đô thị hoặc tại các đô thị loại III, IV đang có đủ, thậm chí dư thừa nguồn cung thì khu vực thành thị đang phải đối mặt với áp lực quá tải do nhu cầu về nhà ở ngày càng lớn. Phía Nam là TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ. Ở phía Bắc chủ yếu tập trung ở khu vực Hà Nội và một số thành phố vệ tinh. Theo dự báo của Bộ Xây dựng, nhu cầu nhà ở giai đoạn 20212030 sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt tại các khu vực đô thị. Số liệu của Cục Thống kê còn chỉ ra, diện tích nhà ở bình quân đầu người tại Việt Nam năm 2024 là 26,6 m2/người, tăng 3,4 m2/ người so với năm 2019. Diện tích nhà ở bình quân đầu người của loại nhà chung cư ở mức 21,1 m2/ người, thấp hơn so với mức 26,8 m2/người đối với loại hình nhà riêng lẻ. Như vậy, diện tích nhà ở bình quân đầu người tại Việt Nam đang thấp hơn so với các tiêu chuẩn khuyến cáo hoặc mục tiêu phát triển dài hạn, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Thế nhưng, ách tắc pháp lý khiến nguồn cung nhỏ giọt suốt nhiều năm qua, tạo chênh lệch lớn về cung cầu. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện còn 3.338 dự án, đất đai còn tồn đọng chưa được tháo gỡ vướng mắc, khó khăn với diện tích hơn 145.600 ha, tổng mức đầu tư hơn 2,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, hơn 1.810 dự án, đất đai thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương và hơn 1.520 dự án, đất đai thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản cho biết, tại TPHCM có nhiều công ty địa ốc đã sẵn sàng cho chu kỳ triển khai mới khi hoàn tất các điều kiện về quỹ đất, tài chính... Thế nhưng, cái mà doanh nghiệp không lường được là thời gian làm pháp lý dự án, tính tiền sử dụng đất khiến nhiều dự án lại rơi vào trạng thái chờ đợi kéo dài. BẤT ĐỘNG SẢN LÀ TRỤ CỘT Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) - cho rằng, chính sách tín dụng rất quan trọng đối với cả nền kinh tế, không chỉ riêng bất động sản. Trong 21 ngành kinh tế được phân loại ở bậc 1 - bậc quan trọng nhất của nền kinh tế, có ngành kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, chúng ta đã có cách nhìn bất động sản khá lệch lạc khi chỉ nhìn nó ở thị trường nhà ở, trong khi thị trường này còn có bất động sản công nghiệp, bất động sản du lịch, bất động sản y tế, giáo dục, vui chơi giải trí... “Chúng ta phải khẳng định vai trò rất quan trọng của bất động sản. Nhu cầu ăn, mặc cơ bản không khó khăn nhưng nhu cầu chỗ ở là rất lớn và tiếp tục giải quyết”, ông Châu nói. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - cho rằng, khó khăn của bất động sản không chỉ tác động đến doanh nghiệp trong ngành mà còn lan sang nhiều lĩnh vực liên quan. Thực tế đầu năm nay, hoạt động xây dựng đã có dấu hiệu chững lại do thiếu nguồn việc từ các dự án bất động sản. Bà Hương kỳ vọng các cơ quan quản lý sẽ sớm có những điều chỉnh phù hợp trong chính sách tín dụng nhằm vừa kiểm soát rủi ro, vừa tạo điều kiện cho thị trường phát triển ổn định và bền vững. Tương tự, ông Trần Sĩ Nam - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM - cho biết, nhu cầu giao dịch bất động sản vẫn rất lớn. Lĩnh vực bất động sản đóng góp khoảng 10-11% GDP cả nước, trong khi tại TPHCM tỷ lệ này có thời điểm lên đến 30-34%, cho thấy vai trò quan trọng của thị trường này đối với nền kinh tế. “Bất động sản là ngành có tính liên kết mạnh. Khi thị trường gặp khó khăn sẽ kéo theo nhiều ngành nghề khác bị ảnh hưởng, đặc biệt là xây dựng và các lĩnh vực dịch vụ liên quan. Vì vậy, việc điều hành chính sách cần thận trọng, hài hòa giữa kiểm soát và phát triển”, ông Nam nói. Ông Chử Văn Hải - Phó Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - khẳng định, trong nhiều năm qua, bất động sản luôn là một trong những thị trường quan trọng của nền kinh tế. Không chỉ đóng góp trực tiếp vào GDP, bất động sản phát triển còn tạo hiệu ứng lan tỏa tới hàng chục ngành nghề, từ xây dựng, vật liệu, sắt thép, xi măng cho đến các thị trường về vốn, tài chính ngân hàng, du lịch và dịch vụ. DUY QUANG 5 KINH TẾ n Thứ Tư n Ngày 6/5/2026 Kích hoạt “cỗ máy” tăng trưởng 2 con số Diện tích nhà ở bình quân đầu người tại Việt Nam đang thấp hơn so với các tiêu chuẩn khuyến cáo hoặc mục tiêu phát triển dài hạn Bất động sản chiếm khoảng 12% GDP cả nước. Con số này chưa tính tới tác động gián tiếp từ các ngành phụ trợ. Chỉ cần thị trường bất động sản chững lại, hàng loạt lĩnh vực lập tức chịu ảnh hưởng. Những tháng đầu năm, giá vàng thế giới liên tục tăng mạnh, nhanh chóng thiết lập vùng đỉnh lịch sử mới. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều bất ổn, từ căng thẳng địa chính trị đến kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Những yếu tố này khiến vàng trở thành kênh trú ẩn hấp dẫn, kéo theo lực mua gia tăng trên diện rộng. Trong nước, diễn biến còn mạnh mẽ hơn khi trùng với thời điểm dòng tiền trong dân cư đạt đỉnh khi người lao động nhận lương, thưởng Tết... Khi dòng tiền dồi dào gặp kỳ vọng giá tăng, thị trường nhanh chóng hình thành làn sóng mua vào mang tính đại chúng. Cuối tháng 1, thị trường vàng đã chứng kiến cú tăng chưa từng có. Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 190 triệu đồng/ lượng. Đây được xem là đỉnh cao nhất của thị trường, đánh dấu một giai đoạn tăng nóng mang tính bùng nổ. Tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) lan rộng khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường ở vùng giá cao. Không ít người chấp nhận mua đuổi với kỳ vọng giá sẽ còn tiếp tục tăng. Đây là giai đoạn mà giá không chỉ phản ánh cung - cầu thực, mà còn bị chi phối mạnh bởi yếu tố tâm lý, đẩy thị trường trong nước tăng cao, nới rộng khoảng cách với thế giới có thời điểm lên tới 30 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng nóng, thị trường bắt đầu đảo chiều. Hiện, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn về mốc 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, chỉ trong vòng 3 tháng qua, vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm gần 26 triệu đồng/lượng. Những người mua ở vùng đỉnh, đặc biệt là nhóm sử dụng vốn ngắn hạn hoặc tâm lý “lướt sóng”, nhanh chóng rơi vào trạng thái “kẹt hàng” khi giá quay đầu. Trong bối cảnh chênh lệch giá mua - bán trên thị trường trong nước khá cao, nếu bán ra thời điểm này, nhà đầu tư lỗ gần 30 triệu đồng/lượng. Chị Bích Thu (phường Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: “Mỗi ngày trôi qua nhìn giá giảm tôi đứng ngồi không yên. Giờ tôi không biết nên cắt lỗ hay tiếp tục nắm giữ. Điều này khiến tôi mất ăn, mất ngủ và ảnh hưởng đến tâm lý và niềm tin vào thị trường vàng”. Nhiều nhà đầu tư rơi vào trạng thái “kẹt hàng” khi mua ở vùng giá cao, không muốn bán vì sợ lỗ, nhưng cũng không thể quay vòng vốn. Trong khi đó, dòng tiền mới đứng ngoài quan sát khiến thanh khoản thị trường suy giảm rõ rệt. NGỌC MAI Nhà đầu tư ngậm “trái đắng” khi giá vàng lao dốc ẢNH: NHƯ Ý Đầu năm nay, thị trường vàng chứng kiến cú tăng chưa từng có. Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 190 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, hiện giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn "rơi" xuống 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), thị trường trong trạng thái trầm lắng. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy - Chuyên gia Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi nhấn mạnh rằng, thị trường vàng hiện nay không suy yếu, mà đang trong quá trình “hạ nhiệt” sau một chu kỳ tăng mang tính cảm xúc. Việc giá vẫn neo ở vùng cao cho thấy vai trò phòng thủ của vàng vẫn rất rõ nét, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định. “Bất động sản chiếm khoảng 12% GDP cả nước. Con số này chưa tính tới tác động gián tiếp từ các ngành phụ trợ. Chỉ cần thị trường chững lại, hàng loạt lĩnh vực lập tức chịu ảnh hưởng, phản ánh rõ tính chất bộ điều hòa của bất động sản trong điều tiết kinh tế vĩ mô”. Ông CHỬ VĂN HẢI Giá vàng giảm sâu

BỐN SAI LẦM KINH ĐIỂN Trong quá trình đồng hành cùng học sinh lớp 12, nhà giáo Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, Hà Nội nhấn mạnh, nhiều học sinh dù có học lực khá nhưng vẫn thường xuyên lặp lại những sai lầm cũ, dẫn đến kết quả không tương xứng với năng lực thực tế. Qua quan sát, bà Quỳnh cho biết, có 4 “cái bẫy” phổ biến nhất mà học sinh dễ mắc phải. Thứ nhất, học lệch và tư duy “đoán tủ”. Đây là sai lầm nguy hiểm nhất. Nhiều học sinh chỉ tập trung vào những mảng kiến thức mình yêu thích hoặc tự tin, đồng thời bỏ qua những phần kiến thức khác vì cảm tính cho rằng chúng sẽ không xuất hiện trong đề thi. Cách học “đánh bạc” này tiềm ẩn rủi ro cực lớn. Khi đề thi có phần kiến thức bị bỏ qua, học sinh dễ rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, dẫn đến đổ vỡ toàn bộ tâm lí làm bài. “Bẫy” thứ hai, dồn ép kiến thức trong thời gian ngắn. Chiến thuật “nước đến chân mới nhảy”, học ngày cày đêm sát kì thi thường phản tác dụng. Khi não bộ và cơ thể rơi vào trạng thái quá tải, khả năng ghi nhớ sẽ giảm sút nghiêm trọng. Hệ quả là học sinh nhanh quên, nhầm lẫn kiến thức cơ bản và suy giảm sức khỏe ngay trước thời điểm quan trọng nhất. Thứ ba, quá chú trọng lý thuyết, thiếu kĩ năng thực hành. Việc thuộc lòng công thức, định nghĩa mà thiếu rèn luyện kĩ năng giải đề khiến học sinh lúng túng khi gặp các dạng biến thể. Sự thiếu hụt kĩ năng phân bổ thời gian và xử lý các lỗi kĩ thuật (như tô nhầm mã đề, nhầm phương án trắc nghiệm) thường gây ra những mất điểm đáng tiếc. Cuối cùng, sử dụng tài liệu thiếu chọn lọc. Trong kỉ nguyên số, học sinh dễ dàng tham gia quá nhiều hội nhóm học tập và tiếp cận nguồn đề trôi nổi không rõ chất lượng. Sự nhiễu loạn thông tin khiến các em hoang mang, mất phương hướng và lãng phí thời gian quý báu vào những nội dung không trọng tâm. Từ thực tế này, nhà giáo Nguyễn Bội Quỳnh khuyến nghị học sinh cần quay về với giá trị cốt lõi: Nắm chắc kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa làm nền tảng vững chắc trước khi tham vọng chinh phục các nội dung nâng cao. Để giúp học sinh lớp 12 vượt qua áp lực, Trường THPT Việt Đức đã triển khai đồng bộ các giải pháp chiến lược ngay từ đầu năm học 2025-2026. Nhà trường không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy theo chương trình mà còn tổ chức khảo sát, định hướng lựa chọn môn học sát với năng lực và nguyện vọng của từng em. Bên cạnh kì khảo sát của Sở GD&ĐT Hà Nội, trường chủ động tổ chức các đợt kiểm tra riêng vào cuối học kì I và đầu tháng 5. Mục tiêu cốt lõi là tạo môi trường áp lực giả định, giúp học sinh làm quen với nhịp độ phòng thi và rèn luyện kĩ năng thích ứng. Dựa trên kết quả khảo sát, nhà trường tiến hành phân loại học sinh theo từng nhóm năng lực. Những em có kết quả chưa đạt yêu cầu được bố trí vào các lớp ôn tập tăng cường với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm nhất. TÌM “MỎ ĐIỂM” TỪ NHỮNG SAI LẦM Chia sẻ về bối cảnh kì thi năm 2026, nhà giáo Đinh Đức Hiền, Giám đốc điều hành TH, THCS&THPT FPT Bắc Giang, nhận định, áp lực năm nay lớn hơn nhiều so với các năm trước. Học sinh không chỉ đối mặt với kì thi tốt nghiệp mà còn phải xoay xở trong một ma trận các phương thức xét tuyển đại học đầy biến động. Theo ông Hiền, học sinh không nên ôn thi một cách cảm tính mà cần có “chiến thuật rà soát”. Ông gợi ý phân loại kiến thức thành 3 nhóm: Phần chắc chắn phải giữ điểm (kiến thức nhận biết - thông hiểu); phần còn sai nhưng có thể cải thiện nhanh; phần quá khó (cân nhắc không nên sa đà nếu mục tiêu không phải là điểm tuyệt đối). “Điểm số trong giai đoạn nước rút không tăng nhờ học nhiều nhất, mà tăng nhờ biết sửa lỗi đúng nhất. Một đề thi chỉ thật sự có giá trị khi học sinh biết mình sai ở đâu, vì sao sai, do hổng kiến thức, đọc thiếu dữ kiện hay mất bình tĩnh. Chính những câu sai mới là “mỏ điểm” để các em khai thác”, nhà giáo Đinh Đức Hiền nói. Bên cạnh kiến thức, ông Hiền cũng cảnh báo về rủi ro từ thao tác hồ sơ. Đôi khi thất bại không đến từ việc học chưa tốt mà đến từ sự chủ quan trong việc kiểm tra dữ liệu cá nhân, học bạ, chứng chỉ hoặc các mốc thời gian xác nhận theo quy định. Gửi thông điệp đến hơn 1,2 triệu thí sinh sắp thi tốt nghiệp THPT trên cả nước, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh yếu tố tiên quyết là sự kỉ luật và bám sát lộ trình của nhà trường. Ông lưu ý thí sinh tuyệt đối không sa đà vào các “mẹo” làm bài thiếu căn cứ khoa học. “Thời điểm này, thí sinh cần bám sát lộ trình ôn tập của nhà trường, tập trung củng cố kiến thức trong sách giáo khoa, khắc phục những điểm yếu và phát huy thế mạnh vốn có. Đặc biệt, hãy dành thời gian nghiên cứu kĩ quy chế thi để tránh những lỗi vi phạm không đáng có”, GS Huỳnh Văn Chương lưu ý. Nhìn lại bức tranh tuyển sinh năm 2025, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn chiếm vị trí chủ đạo với 50% thí sinh trúng tuyển, tiếp theo là xét học bạ (29%) và xét tuyển kết hợp (15%). Với tầm quan trọng đó, GS Huỳnh Văn Chương khuyên thí sinh cần bình tĩnh, xác định đúng môn sở trường để chọn tổ hợp môn thi phù hợp nhất. Việc Bộ GD&ĐT quy định ngưỡng đầu vào không ngoài mục đích nâng cao chất lượng giáo dục và định hướng nghề nghiệp lâu dài cho học sinh. NGHIÊM HUÊ 6 n Thứ Tư n Ngày 6/5/2026 KHOA GIÁO Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang đến gần với những thay đổi quan trọng trong cấu trúc đề thi và phương thức xét tuyển. Để đạt được kết quả như kì vọng, học sinh cần nhận diện sớm các “cạm bẫy” trong quá trình ôn tập, từ đó xây dựng chiến thuật làm bài khoa học và giữ vững tâm lí vững vàng trước giờ thi. “Đây là giai đoạn thầy cô và cha mẹ cần sát cánh cùng học sinh, biến áp lực thành động lực. Sự đồng hành chặt chẽ này giúp học sinh đủ tự tin để gặt hái thành công”. Nhà giáo NGUYỄN BỘI QUỲNH THI TỐT NGHIỆP THPT 2026: Vững tâm lý, nhận diện sớm “cạm bẫy” Chuẩn đào tạo này được áp dụng với 11 cơ sở giáo dục tham gia Đề án đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ sở giáo dục gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), Trường đại học Khoa học tự nhiên, Trường đại học Bách khoa (ĐHQG TPHCM), Trường đại học Điện lực, Trường đại học Đà Lạt, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ), Trường đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Trường đại học Xây dựng Hà Nội, Trường cao đẳng Điện lực TP.HCM (Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN), Trường cao đẳng Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam). Các cơ sở đào tạo được quyền lựa chọn và quy định cụ thể phương thức tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT. Các phương thức có thể bao gồm: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập 3 năm THPT. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy do cơ sở đào tạo tổ chức hoặc công nhận; Kết hợp các phương thức nêu trên hoặc áp dụng phương thức khác theo quyết định của cơ sở đào tạo. Theo quy định vừa được ban hành, thí sinh dự tuyển vào các chương trình đào tạo về điện hạt nhân ngoài các điều kiện chung cần đáp ứng yêu cầu năng lực tối thiểu: Thứ nhất, tổ hợp môn hoặc thành phần đánh giá bắt buộc phải có kiến thức môn Toán và Vật lý. Thứ hai, người dự tuyển phải đạt mức năng lực môn Toán và Vật lý theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nâng cao do cơ sở đào tạo quy định hằng năm. Áp dụng đối với các phương thức có thành phần điểm theo từng môn. Trong đó, điểm môn Toán và Vật lý phải đạt ngưỡng phân vị cao do cơ sở đào tạo công bố, thể hiện năng lực nền tảng phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo ngành điện hạt nhân. Trọng số dành cho môn Toán tuân theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tương ứng với năm tuyển sinh. Với phương thức xét tuyển theo điểm đánh giá năng lực/đánh giá tư duy, phương thức tổng hợp, thí sinh phải đạt mức điểm ngưỡng nâng cao do cơ sở đào tạo công bố, trong đó phần điểm hoặc cấu phần đánh giá tư duy định lượng phải đạt mức phân vị cao tương đương yêu cầu năng lực môn Toán và Vật lý. Với chương trình đào tạo cử nhân, sinh viên phải học tối thiểu 120 tín chỉ, còn chương trình đào tạo kỹ sư tối thiểu 150 tín chỉ, tùy theo cơ sở đào tạo xây dựng chương trình… HÀ LINH 11 cơ sở giáo dục được đào tạo nhân lực điện hạt nhân Bộ GD&ĐT vừa ban hành chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành về điện hạt nhân. Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp năm 2025 ẢNH: HÀ LINH Học sinh lớp 12 tại Hà Nội bước vào giai đoạn ôn thi nước rút ẢNH: V.H

