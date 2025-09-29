Báo Tiền Phong số 125

THỨ BA 5/5/2026 Số 125 0977.456.112 TRANG 15 Khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026 TRANG 8-9 TRANG 15 DỰ ÁN SÂN BAY LONG THÀNH: THỦ TƯỚNG YÊU CẦU ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XỬ LÝ SAI PHẠM TRANG 7 Trạm tiếp sức tinh thần giúp sĩ tử Đà Nẵng “vượt vũ môn” TRANG 12 Iran cảnh báo lực lượng nước ngoài tiếp cận Hormuz U17 VIỆT NAM VÀ HÀNH TRÌNH THÁCH THỨC BẢN LĨNH CHUYỆN HÔM NAY Một người có công với cách mạng phải đi xin xác nhận… mình có công. Một gia đình sử dụng đất ổn định hàng chục năm vẫn loay hoay giữa những vòng thủ tục không lối ra. XEM TIẾ P TRANG 5 Cắt bỏ tư duy cũ n KHÁNH AN TRANG 4-5 Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI “hết sức đặc biệt” TRANG 16 "RỪNG" THỦ TỤC Thời gian làm các thủ tục hành chính kéo dài khiến nhà đầu tư nản lòng, làm mất cơ hội kinh doanh ẢNH: LỘC LIÊN TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: MỌI VIỆC PHẢI ĐƯỢC GIẢI QUYẾT Ở CẤP CƠ SỞ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi tại hội nghị tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 4/5 ẢNH: NHƯ Ý gây khó người dân, doanh nghiệp TRANG 2-3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu, chúng ta đặt mục tiêu đến năm 2045 là đất nước phát triển, người dân có thu nhập cao, “tức là lúc đó kết thúc thời kỳ chúng ta quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội”. “Đến năm 2045, chúng ta đạt được mục tiêu đó, thì chúng ta qua được cái thời kỳ quá độ. Nhiều người hỏi là thời kỳ quá độ dài đến bao giờ? Khi nào đạt được mục tiêu đó, chúng ta sẽ bước vào xây dựng một xã hội mới, đã hình thành được cơ sở của chủ nghĩa xã hội”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông tin. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bây giờ, chúng ta xây dựng thử một phường, một xã Xã hội chủ nghĩa, để rút kinh nghiệm mô hình sẽ như thế nào; cuộc sống của người dân, việc thỏa mãn các nhu cầu của người dân ở đó như thế nào. “Tôi có gợi ý là nếu được thì cải tạo, xây dựng, phát triển một phường nào đó đang tiên tiến, có sẵn. Mô hình xã hội chủ nghĩa thế nào; cuộc sống của người dân được chăm lo thế nào; các cháu được đi học 2 n Thứ Ba n Ngày 5/5/2026 THỜI SỰ Mọi việc phải được giải quyết ở cấp cơ sở Gợi mở xây dựng xã, phường XHCN ở Hà Nội KHÔNG ĐÁNH ĐỐ DÂN Về hiệu quả vận hành của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, qua các ý kiến của cử tri, đã ghi nhận, bộ máy bước đầu tinh gọn hơn, cấp cơ sở chủ động hơn, thủ tục hành chính cũng thuận lợi hơn. Tuy nhiên điều nhân dân mong muốn là mô hình mới tạo được chuyển biến thực chất trong phục vụ người dân và doanh nghiệp; cấp cơ sở phải thực sự gần dân, sát dân, phải rất có trách nhiệm đối với cuộc sống hàng ngày của người dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, qua hơn 10 tháng vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp đã hoàn thành được khối lượng công việc rất lớn, trong đó, có ổn định và nâng cao đời sống người dân, tạo được nhiều thuận lợi cho nhân dân, gần dân, sát dân hơn. Nêu thông tin, ngày 1/7 sắp tới, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có chủ trương tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền 3 cấp, rút ra những bài học, những điểm tích cực cần tiếp tục quán triệt, triển khai, những gì cần phải rút kinh nghiệm ngay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2026 là năm của bộ máy chính quyền cơ sở, với nhiều việc mới, tư duy làm việc mới, với tinh thần phục vụ nhân dân, cải cách thủ tục hành chính… Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tất cả mọi việc phải được giải quyết tại cấp phường, xã. Có những xã rộng tới 500km2 vuông, nếu cấp xã không gần với dân thì rất khó khăn. “Mọi việc phải được giải quyết ở cấp cơ sở và có thời hạn chứ không phải xã, phường chờ xin ý kiến của thành phố hoặc trung ương. Mọi việc đã được phân cấp, phân quyền và đều phải giải quyết ở cấp cơ sở”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Nếu cần hỏi ý kiến cấp trên về điều gì thì cũng không thể quá một thời hạn nhất định. Không thể ngâm hồ sơ như vậy. Nếu có vấn đề vướng chính quyền cơ sở phải trao đổi với các bộ ngành, các sở cấp trên để giải quyết cho dân. Không đánh đố dân, không yêu cầu là việc này lên thành phố mà hỏi hoặc lên trung ương mà kiện. THI VÀO LỚP 10 CÒN CĂNG THẲNG HƠN THI ĐẠI HỌC Dành thời gian trao đổi về vấn đề giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, vừa qua đã đánh giá, rà soát về tình hình giáo dục trên cả nước, từ bộ máy, số lượng các thầy cô giáo, hệ thống trường học. Thông tin cho biết, qua rà soát, hiện nay, đất nước có khoảng gần 2 triệu biên chế (công chức, viên chức), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu, riêng biên chế ngành giáo dục chiếm trên 80% (khoảng gần 1,5 triệu). Như vậy, đã đảm bảo đủ thầy cô cho các cháu đến trường hay không? “Công thức tôi mới đưa ra, các ngành cũng đang thảo luận là với giáo dục, cứ khoảng 25 - 30 học sinh thì ít nhất có 1 thầy cô giáo”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, với các cấp học cao hơn, dựa trên mức trung bình như thế, tính ra đội ngũ thầy cô giáo cần thiết để chuẩn bị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, cần làm sao có đủ trường, đủ thầy cho các cháu đi học, nhất là lớp 1 và lớp 10. “Vì không đủ trường, không đủ thầy, sinh ra thi tuyển, đưa ra những giải pháp về hành chính để loại các cháu ra, không cho vào học. Trong khi, chủ trương của nhà nước là phổ cập giáo dục từ mầm non mẫu giáo đến hết lớp 12, miễn giảm học phí”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Nhấn mạnh, học là phải thi, nhưng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ “thi không phải là một biện pháp để loại các cháu ra, không cho đến trường. Thi là để đánh giá chất lượng dạy và học”. “Mấy hôm nay đang chuẩn bị thi vào lớp 10, còn căng thẳng hơn cả thi vào đại học. Tại sao lại tạo ra một tâm lý bất an như vậy? Sáng 4/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành thời gian trao đổi các vấn đề cử tri quan tâm: mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; giáo dục; an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sáng 4/5, trao đổi tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đã có một vài lần gợi ý với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc xây dựng xã, phường Xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thủ đô. QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: “Định vị rất rõ trách nhiệm phục vụ người dân. Chừng nào, ở đâu mà người dân còn bức xúc, còn có thắc mắc là chính quyền cơ sở phường, xã ở đấy phải chịu trách nhiệm”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM “Làm thử đi để người dân cảm nhận được. Nay mai ta thấy, mẫu mực là như thế, cứ thế mà phấn đấu vươn lên. Nếu chỗ nào chưa đạt được yêu cầu như thế thì phải chỉnh trang lại, xây dựng lại”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 4/5 ẢNH: NHƯ Ý Các đại biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, sáng 4/5 ẢNH: NHƯ Ý

3 n Thứ Ba n Ngày 5/5/2026 THỜI SỰ Điểm cầu trực tiếp tại UBND xã Hóc Môn và kết nối trực tuyến đến 10 xã còn lại, gồm: Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi. Tham dự buổi tiếp xúc có ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM. Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự phấn khởi khi tình hình an ninh trật tự tại địa phương được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định. Cử tri đánh giá cao việc Quốc hội thông qua các luật sửa đổi về thuế, góp phần hỗ trợ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp; đồng thời kiến nghị tăng cường xử lý các cơ sở kinh doanh không bảo đảm quy định; đấu tranh phòng, chống lừa đảo, bắt cóc và các loại tội phạm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Cử tri cũng vui mừng trước thông tin về các dự án đầu tư lớn của thành phố trong giai đoạn 2026-2030. Đồng thời cũng đề nghị xem xét triển khai các dự án phát triển hạ tầng, kinh tế số và kinh tế xanh tại xã Bà Điểm. Phát biểu trao đổi các ý kiến của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng TPHCM vừa tổ chức các hoạt động phong phú, ấn tượng hướng về cơ sở và người dân nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến việc thành phố đã khởi công các công trình trọng điểm dịp này, đặc biệt là 4 công trình trọng điểm với tổng số vốn khoảng 142.000 tỷ đồng, gồm: Quảng trường trung tâm, Trung tâm hành chính thành phố, tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm), cải tạo - chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM và dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại Hóc Môn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao mức tăng trưởng 8,27% (cao hơn mức bình quân của cả nước) của TPHCM trong quý I/2026. Thành phố cũng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 2,9 tỷ USD (tăng 220% so với cùng kỳ). Chủ tịch Quốc hội cũng nhìn nhận thành phố đã đổi mới mạnh mẽ trong quản trị, vận hành bộ máy, khai thác hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù từ Nghị quyết 98, Nghị quyết 188, Nghị quyết 222 và Nghị quyết 260; rút ngắn thời gian, thủ tục đầu tư dự án, sử dụng đất đai. THÁO GỠ KHÓ KHĂN ĐỂ TPHCM CÓ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN Thông tin về việc ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết 31 về phát triển TPHCM và Luật Đô thị đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội cho biết: Tại cuộc làm việc vừa qua với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TPHCM đề nghị tới đây sửa Nghị quyết của Bộ Chính trị đối với TPHCM. Đề nghị này đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng ý. Tại cuộc làm việc với Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị sẽ ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM. Đề nghị này đã được Bộ Chính trị đồng ý. “Từ đây tới Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI, tôi rất tin tưởng Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ làm việc với Bộ Chính trị để có nghị quyết, sau đó Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cùng với Đảng ủy UBND TPHCM sẽ làm việc với Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiều lần nữa để trình Quốc hội Luật Đô thị đặc biệt cho thành phố”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ. Theo Chủ tịch Quốc hội, vừa qua, Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua. Những cơ chế đặc thù, đặc biệt của TPHCM cũng sẽ tương tự như Luật Thủ đô (sửa đổi). “Tôi hy vọng về thể chế, nếu có Luật Đô thị đặc biệt sẽ tháo gỡ khó khăn để TPHCM có điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ. NGÔ TÙNG Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị số 12 - TPHCM đã tiếp xúc cử tri 11 xã trên địa bàn TPHCM, sau kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh về việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM. Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích Địa điểm Dinh quận Hóc Môn Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cù ng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Địa điểm Dinh quận Hóc Môn (xã Hóc Môn, TPHCM). Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các thành viên đoàn công tác thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã anh dũng đấu tranh, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Địa điểm Dinh quận Hóc Môn là một trong những địa chỉ đỏ giàu ý nghĩa của TPHCM, gắn liền với truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của vùng đất Hóc Môn - Bà Điểm, quê hương “18 thôn vườn trầu”. Đây là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng trong phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân Nam Bộ; là chứng tích sinh động về tinh thần bất khuất, lòng yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đồng bào Hóc Môn trong những năm tháng đấu tranh gian khổ. N.T Không những là nặng nề cho học sinh, cho phụ huynh, mà còn khó khăn cho cả các thầy cô giáo”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ. Nêu rõ quan điểm, nếu học sinh học kém thì phải tiếp tục bồi dưỡng cho học giỏi lên, đã học giỏi rồi thì trở thành học xuất sắc hơn, trở thành nhà khoa học, nhà toán học… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, không được tạo áp lực cho học sinh, cho gia đình mỗi mùa thi đến. NGƯỜI DÂN UỐNG THUỐC THEO QUẢNG CÁO TRÊN TI VI Về vấn đề y tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho biết, đã cho tính toán số bác sĩ hiện nay, hiện chiếm khoảng 10% tổng số công chức, viên chức của cả nước. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của mô hình bác sĩ gia đình, bác sĩ theo khu vực, hồ sơ điện tử… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, cần có quá trình theo dõi sức khỏe lâu dài, từ khi sinh ra đến lúc già, có tư vấn của các bác sĩ mỗi khi gặp vấn đề về sức khoẻ… “Thậm chí bây giờ người dân tự điều trị, tự lo sức khoẻ cho mình, uống thuốc thì xem quảng cáo trên ti vi. Chỗ này giới thiệu thuốc này, thuốc kia, tự đi mua về uống”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu. “Phải có người tư vấn, chăm sóc sức khỏe. Điều này rất quan trọng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quan điểm, và nêu rằng, từ đó, phải xác định số lượng bác sĩ cần đào tạo là bao nhiêu, mấy vạn dân có một bác sĩ, tạo công thức để triển khai thực hiện. Khi đó, trạm y tế xã, phường đóng vai trò rất quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng dành thời gian nói về chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, phấn đấu thanh toán, xoá sổ một số bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Đảng, Nhà nước đã có các chủ trương rất lớn về y tế, các địa phương cần triển khai đến nhân dân. Về vấn đề an toàn thực phẩm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, qua rà soát cho thấy, có nhiều bộ, ngành cùng quan tâm, nhưng không ai chịu trách nhiệm chính. “Vừa qua, chúng tôi thống nhất giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính. Tất cả những chức năng bảo vệ sức khỏe nhân dân là Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm. Những cơ quan khác phải phối hợp, không được cắt khúc trách nhiệm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ. Đồng tình với thực trạng vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm quanh trường học mà cử tri nêu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian vừa qua, đã tập trung tháo gỡ vấn đề này. “Ai cũng biết là những đồ ăn ở ven trường, học sinh rất thích ăn bởi vì các cháu học xong rất đói. Đồ bán rất rẻ, nhưng không đảm bảo yêu cầu. Một là hàng kém chất lượng, hết hạn, hoặc cận hết hạn sử dụng. Ví dụ như thực phẩm còn 2 tháng hết hạn sử dụng thì nhập về. Lúc nhập về không ai bắt bẻ được vì chưa hết hạn. Nhưng khi bán cho các cháu thì không biết hạn sử dụng còn bao lâu nữa...”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tất cả phải chung tay để đảm bảo ăn uống phải lành mạnh, không thể để các đối tượng kiếm lời trên tình trạng sức khỏe của học sinh. Chính quyền phường phải quản lý để làm sao không tồn tại việc bán hàng quán mất trật tự ở cổng trường học nữa… TRƯỜNG PHONG Kỳ vọng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM thế nào; người dân được chăm sóc sức khỏe thế nào, đi lại thế nào; môi trường cuộc sống gần gũi như thế nào; an toàn, văn minh thế nào”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Còn nếu không chọn phường, xã có sẵn, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần chọn một địa điểm xây dựng một phường mới, với quy mô dân số khoảng 500 nghìn - 1 triệu người. “Xây dựng hoàn toàn mới, từ hạ tầng ngầm cho đến đô thị; cuộc sống; trường học thế nào; thông minh thế nào”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu thêm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu, cần xây dựng một xã nông thôn Xã hội chủ nghĩa, nghiên cứu sản xuất, tự động hoá ra sao, đời sống người dân... Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, chưa xây dựng được cả thành phố, thì thí điểm xây dựng ở một phường, một xã. Thành phố cần lựa chọn địa điểm để triển khai, tổ chức cơ cấu bộ máy với ưu tiên những gì tốt nhất cho nơi đó. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, với tốc độ phát triển như hiện nay, không khó để Hà Nội thí điểm và làm được mô hình xã, phường Xã hội chủ nghĩa. “Nếu Hà Nội làm được điều đó, Thủ đô không chỉ phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn mà còn trở thành một đô thị đáng sống hơn, nhân văn hơn, văn minh hơn, xứng đáng với vai trò trái tim của cả nước, nơi hội tụ niềm tin, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu. T.PHONG Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại TPHCM, sáng 4/5 ẢNH: LÊ THOA “Tôi hy vọng về thể chế, nếu có Luật Đô thị đặc biệt sẽ tháo gỡ khó khăn để TPHCM có điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị”. Chủ tịch Quốc hội TRẦN THANH MẪN

4 KINH TẾ n Thứ Ba n Ngày 5/5/2026 GÂY KHÓ DỄ Về sự phức tạp, rườm rà của thủ tục hành chính cấp cơ sở, trường hợp của gia đình bà Lê Thị Nga (SN 1949) trú thôn My Thượng, xã Thanh Oai, TP Hà Nội (thuộc đối tượng gia đình có công với cách mạng) là một minh chứng điển hình. Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Nga cho biết gia đình có thửa đất 816m2 gắn liền với lịch sử thời kháng chiến chống Pháp, được sử dụng liên tục và không có tranh chấp. Năm 1970, gia đình đào khoảng 260m2 đất làm ao, sau đó lấp đi vào năm 2012. Bà cam đoan chưa từng hiến hay bán đất cho hợp tác xã, điều này cũng được cán bộ địa chính xác nhận từ năm 1991 khi gia đình nộp thuế sử dụng đất. Tuy nhiên, khi gia đình nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) vào đầu năm 2025, cán bộ địa chính liên tục lấy lý do từ chối. Sau khi nhận phiếu xin lỗi về sự chậm trễ và một thông báo mập mờ đùn đẩy trách nhiệm của cơ quan chức năng địa phương, bà Nga làm đơn khiếu nại nhưng phải mất tới 49 ngày thì UBND xã mới thụ lý. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, tại buổi làm việc vào chiều 29/4 giữa bà Nga với bộ phận tiếp công dân xã Thanh Oai (gồm chuyên viên phòng Kinh tế Phạm Huy Tuyến và công chức văn phòng Nguyễn Đình Thắm), phía chính quyền cho rằng vụ việc vướng mắc là do Quyết định 249 (Kết luận số 249/KL-TTTP-P5) của Thanh tra TP Hà Nội. Đây là văn bản yêu cầu thu hồi các diện tích đất công ích 5% bị buông lỏng quản lý, giao bán trái thẩm quyền. Ông Phạm Huy Tuyến cho biết: "Nếu bây giờ chúng tôi cấp thì thanh tra thành phố họ quy trách nhiệm". Đáng nói, đây là vướng mắc chung của 119 hộ dân tại xã Thanh Oai suốt 27 năm qua do thực tế không thể thu hồi vì người dân đã xây nhà kiên cố. Chính quyền đã đề xuất 2 phương án: Một là tách phần 260m2 vướng Quyết định 249 ra chờ tháo gỡ chung và cấp sổ cho 556m2 còn lại của gia đình bà Nga. Hai là tiếp tục giải quyết khiếu nại nếu gia đình muốn cấp toàn bộ 816m2. Tuy nhiên, bà Nga yêu cầu được cấp sổ đỏ cho toàn bộ diện tích đất, vì cho rằng trường hợp của mình có nguồn gốc rõ ràng, không giống với hàng trăm hộ dân kia. Ở góc nhìn pháp lý, Luật sư Hoàng Tuấn Vũ - Đoàn Luật sư TP Hà Nội - nêu ra một thực trạng nhức nhối: Cán bộ thực thi tự ý yêu cầu nhiều thủ tục gây khó dễ cho dân. Điển hình là việc bắt người dân tự chứng minh nguồn gốc đất qua nhiều đời chủ, hay ép người dân tự đi đo đạc và trả phí bản đồ. Theo Nghị định 151, trách nhiệm xác minh hồ sơ và liên hệ đơn vị đo đạc hoàn toàn thuộc về UBND cấp xã. NGƯỜI CÓ CÔNG PHẢI LÀM ĐƠN XIN XÁC NHẬN... CÓ CÔNG Pháp luật quy định đối tượng người có công với cách mạng sẽ được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ, nhưng thực tế tại cơ sở lại có những trường hợp rất éo le. Đơn cử là ông Đ.M.K, 78 tuổi, trú tại xã Tiến Thắng, TP Hà Nội (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh cũ). Ông Đ.M.K có Huy chương kháng chiến hạng Nhất và đang nhận trợ cấp hằng tháng từ Nhà nước, nhưng các cơ quan chức năng vẫn không coi đó là giấy tờ chứng minh. Theo yêu cầu của cơ quan chức năng địa phương, để được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ, ông Đ.M.K phải nộp đơn lên Sở Nội vụ xin giấy xác nhận (không có mẫu chung, người dân phải tự viết), sau đó lại phải mang về UBND xã để xác nhận thêm một vòng nữa. Đây là một thủ tục thừa thãi, pháp luật không quy định, gây mất thời gian và có nguy cơ phát sinh tiêu cực. Ngoài ra, khi tách thửa, người dân bị yêu cầu làm những thủ tục không cần thiết như xin xác nhận "đủ điều kiện", hay "hiến đất làm đường" trái với quy định của Bộ luật Dân sự. Đáng ngại hơn, để được miễn thuế thu nhập cá nhân, người dân phải tự đi xin xác nhận có "một căn nhà duy nhất", trong khi cơ quan quản lý hoàn toàn có thể tra cứu trên hệ thống liên thông. NGƯỢC XUÔI XIN CẤP PHÉP, GỌI BỘ KHÔNG TRẢ LỜI Theo phản ánh của chị P.T.L - nhân viên một doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn phường Đông Ngạc, TP Hà Nội, chị P.T.L được ủy quyền nộp hồ sơ Cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh là yêu cầu thực hiện từ hàng chục năm qua, nhưng hiệu quả cắt giảm chưa đạt được như mong muốn. Thực trạng cắt giảm thủ tục theo hình thức, cắt trên giấy, cắt rồi lại "mọc" hoặc biến tướng thành "giấy phép con" gây nhức nhối trong dư luận xã hội, cản trở doanh nghiệp đầu tư kinh doanh. Trước chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Chính phủ quyết tâm cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, tối ưu hóa quy trình, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, lành mạnh, công bằng; giảm chi phí tuân thủ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước... Thời gian làm các thủ tục hành chính kéo dài khiến nhà đầu tư nản lòng, làm mất cơ hội kinh doanh ẢNH: LỘC LIÊN Bà Lê Thị Nga mất ăn mất ngủ vì thủ tục xin cấp sổ đỏ của gia đình ẢNH: LỘC LIÊN Dù thuộc đối tượng người có công với cách mạng và đang nhận trợ cấp hằng tháng từ Nhà nước, nhưng ông Đ.M.K vẫn bị yêu cầu nộp đơn lên Sở Nội vụ và xã để xin giấy xác nhận là người có công với cách mạng, để được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ. Ngày 2/4/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Kết luận số 18-KL/ TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số". Kết luận số 18-KL/TW nêu rõ yêu cầu trong quý II/2026 phải hoàn thành cắt giảm 50% thời gian thực hiện, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của năm 2026 so với năm 2024 (ở Trung ương và địa phương) và phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết; nghiên cứu thiết lập cơ quan chuyên trách làm đầu mối tiếp nhận, hỗ trợ và giải quyết dứt điểm các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. "Rừng" thủ tục gây khó người dân, doanh nghiệp

5 n Thứ Ba n Ngày 5/5/2026 KINH TẾ CHUYỆN HÔM NAY Một doanh nghiệp gửi văn bản rồi chờ đợi trong im lặng, gọi điện không ai bắt máy. Những lát cắt ấy không riêng lẻ, chúng ghép lại thành một bức tranh quen thuộc: “rừng thủ tục” vẫn đang phủ bóng lên đời sống. Những câu chuyện nghe qua tưởng nhỏ, nhưng lại phơi bày một vấn đề rất lớn. Điều đáng nói không nằm ở việc có nhiều thủ tục, mà ở chỗ nhiều thủ tục không cần thiết vẫn tồn tại, thậm chí biến tướng. Có những thứ pháp luật không yêu cầu, nhưng thực thi lại “đẻ thêm”. Có những dữ liệu cơ quan nhà nước đã nắm, nhưng vẫn bắt người dân đi xin xác nhận lại. Có những trách nhiệm thuộc về cơ quan công quyền, nhưng lại được “đẩy” sang phía người dân. Một vòng xoáy vô hình khiến chi phí thời gian, tiền bạc và cả niềm tin bị bào mòn. Ở cấp độ vĩ mô, đây không chỉ là câu chuyện hành chính. Nó là lực cản phát triển. Khi một thủ tục kéo dài thêm vài tuần, một dự án có thể trễ vài tháng. Khi một quy trình thiếu minh bạch, một nhà đầu tư có thể rẽ sang quốc gia khác. Khi mỗi khâu đều tiềm ẩn nguy cơ “xin – cho”, thì không chỉ doanh nghiệp mệt mỏi, mà môi trường kinh doanh cũng bị bóp méo. Nguy hiểm hơn, “rừng thủ tục” luôn đi kèm nguy cơ tiêu cực. Khi quy định không rõ ràng, khi quyền giải thích nằm trong tay người thực thi, thì khoảng trống đó rất dễ bị lợi dụng. Những chi phí không chính thức, những “lối tắt” ngầm… từ đó nảy sinh. Và khi ấy, người chịu thiệt không chỉ là một cá nhân hay doanh nghiệp, mà là cả nền kinh tế. Câu chuyện cắt giảm thủ tục hành chính vì thế không thể dừng ở việc “cắt bao nhiêu phần trăm” trên giấy. Điều cần cắt bỏ trước tiên là tư duy quản lý cũ – nơi cơ quan nhà nước đứng ở vị trí “ban phát” thay vì “phục vụ”. Khi tư duy chưa đổi, thủ tục có thể giảm ở chỗ này nhưng lại “mọc” lên ở chỗ khác, tinh vi hơn, khó nhận diện hơn. Một nền hành chính hiện đại phải vận hành trên nguyên tắc nhất quán: Nhà nước chủ động phục vụ, người dân và doanh nghiệp là trung tâm. Dữ liệu phải được kết nối để không ai phải đi chứng minh những điều đã có trong hệ thống. Quy trình phải minh bạch để ai cũng biết mình cần làm gì, chi phí bao nhiêu và trong bao lâu. Trách nhiệm phải rõ ràng để không còn chỗ cho sự đùn đẩy. Và mọi sự chậm trễ, gây phiền hà đều phải được nhìn nhận như một dạng lãng phí cần loại bỏ. Đã đến lúc phải coi việc tháo gỡ “rừng thủ tục” là một cuộc cải cách thực chất, không phải phong trào. Bởi trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, tốc độ và sự minh bạch chính là lợi thế. Một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh không thể mang theo bộ máy nặng nề. Một quốc gia muốn thu hút đầu tư không thể để nhà đầu tư lạc lối trong mê cung giấy tờ. Khi thủ tục được giản lược, niềm tin sẽ được bồi đắp. Khi bộ máy chuyển từ “quản” sang “phục vụ”, xã hội sẽ vận hành trơn tru hơn. Và khi những nút thắt hành chính được tháo gỡ, dòng chảy phát triển mới có thể thực sự thông suốt. Nếu không làm được điều đó, mọi khát vọng tăng trưởng, mọi mục tiêu lớn lao… rất dễ bị chặn lại, không phải bởi thiếu nguồn lực, mà bởi những con dấu đặt sai chỗ và những cánh cửa chưa chịu mở. K.A Cắt bỏ tư duy cũ TIẾP THEO TRANG 1 Sầu riêng chỗ đắt đỏ, nơi lao dốc xin cấp giấy phép lao động đối với người lao động làm việc tại Việt Nam. Theo phiếu hẹn trả lời, kết quả trả lời dự kiến của chị là 9h11 ngày 29/9/2025. Tuy nhiên đến ngày 4/10/2025, sau rất nhiều lần đi lại giữa hành chính công chi nhánh 2 và Sở Nội vụ tại Hà Nội, chị P.T.L nhận được câu trả lời rằng kết quả đã được chuyển xuống hành chính công. Nhưng khi đến nhận kết quả tại địa điểm đăng ký, chị P.T.L được thông báo rằng kết quả thủ tục không có và liên hệ với các bộ phận phụ trách hồ sơ để giải quyết, nhưng chị P.T.L không liên hệ được. Trao đổi với PV Tiền Phong, chị P.T.L cho biết, sau khi phản ánh chị đã nhận được kết quả, tuy nhiên chị P.T.L phải đi lại tận 3 nơi để xin dấu xác nhận mới lấy được kết quả về, việc này khiến chị tốn nhiều thời gian và công sức hơn. Ông Đoàn Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần IIP (đơn vị tư vấn thu hút đầu tư bất động sản công nghiệp cho các đối tác FDI từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu) - thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn về thủ tục hành chính. Ông Hưng nhấn mạnh: "Doanh nghiệp Việt Nam am hiểu thị trường mà còn gặp khó, thì các doanh nghiệp nước ngoài khi sang đây sẽ còn thấy khó khăn gấp bội". Vấn đề cốt lõi hiện nay là các cơ quan quản lý nhà nước như Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Tài chính, Sở Công Thương có ban hành hướng dẫn nhưng rất thiếu chi tiết, đầu mối liên hệ không cụ thể. Các đường dây nóng lập ra nhưng "có chỗ gọi được, chỗ không". Tình trạng nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công bị trả lại hoặc luân chuyển nội bộ mà không có một lời giải thích phản hồi cho doanh nghiệp, điều này diễn ra như "cơm bữa". Ông Hưng dẫn chứng câu chuyện từ chính doanh nghiệp của mình. Ngày 15/1 năm nay, công ty gửi văn bản tới Bộ Khoa học và Công nghệ để xin thẩm định nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo do công ty tự đầu tư để làm đề tài khoa học. Vậy nhưng, hơn 3 tháng trôi qua, hiện doanh nghiệp vẫn không nhận được bất kỳ một dòng hồi đáp nào, gọi điện thoại lên cơ quan bộ không có ai nghe máy và cũng không có đầu mối hỗ trợ. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, ông Hưng chỉ ra 4 rào cản thủ tục lớn nhất khiến môi trường đầu tư kém minh bạch: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC); thủ tục cấp giấy phép xây dựng; thủ tục thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy; thủ tục môi trường. Nhà đầu tư nước ngoài luôn đề cao tính minh bạch, họ cần biết phải chuẩn bị giấy tờ gì, liên hệ với ai và bao lâu có kết quả. Khi thời gian làm các thủ tục này kéo dài từ 3-9 tháng kể từ lúc chốt thuê đất, nhà đầu tư sẽ nản lòng, đánh mất cơ hội kinh doanh và hệ quả tất yếu là họ chuyển hướng rót vốn sang các quốc gia cạnh tranh khác. Ông Hưng khẳng định, nếu rút ngắn thời gian từ khi chốt đất đến khi có giấy phép xây dựng xuống chỉ còn 1-3 tháng, sức cạnh tranh của Việt Nam sẽ tăng cao. LỘC LIÊN - PHAN THIÊN - CÔNG HƯỚNG Huy chương kháng chiến hạng Nhất của ông Đ.M.K. được trao tặng năm 1985, nhưng khi ông Đ.M.K. đi làm thủ tục hành chính lại không được chấp nhận mà phải làm đơn gửi Sở Nội vụ xin xác nhận "có công" Ông Đ.M.K. trú tại xã Tiến Thắng, TP Hà Nội, có Huy chương kháng chiến hạng Nhất và đang nhận trợ cấp hằng tháng từ Nhà nước, nhưng các cơ quan chức năng vẫn không coi đó là giấy tờ chứng minh. Để được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ, cơ quan chức năng địa phương yêu cầu ông Đ.M.K phải nộp đơn lên Sở Nội vụ xin giấy xác nhận là người có công, sau đó mang về UBND xã để xác nhận thêm lần nữa. Đây được cho là thủ tục thừa thãi, ngoài luật mà đơn vị sở tại yêu cầu, gây khó cho người dân. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Mười - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - cho rằng, diễn biến giá sầu riêng hiện nay cần được nhìn nhận một cách đầy đủ, thay vì chỉ nhìn vào những mức giá thấp xuất hiện cục bộ trên thị trường. Theo ông Mười, giá sầu riêng không hề “rẻ” nếu xét ở phân khúc đạt tiêu chuẩn chất lượng, đặc biệt là tiêu chuẩn xuất khẩu. “Những lô hàng đáp ứng yêu cầu vẫn đang được thu mua với giá cao, thậm chí dao động từ 80.000 - 90.000 đồng/kg đối với giống Monthong, còn giống Ri6 nếu đạt chuẩn cũng ở mức 55.000 - 65.000 đồng/kg tại vườn” - ông Mười cho biết. Tuy nhiên, trên thị trường hiện tồn tại song song hai mặt bằng giá. Một là giá của các sản phẩm đạt chuẩn, có thể truy xuất nguồn gốc và đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật, đây mới là mức giá phản ánh đúng giá trị thị trường. Hai là giá của sầu riêng không đạt chất lượng, bị thu mua "xô" hoặc bán trôi nổi ngoài đường với giá thấp, thậm chí chỉ vài chục nghìn đồng/kg. Những mức giá này không thể đại diện cho giá thị trường. Bởi, khi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, người bán buộc phải chấp nhận mức giá do người mua quyết định đi kèm với rủi ro rất lớn. Giải thích cho hiện tượng giá sầu riêng tại miền Tây giảm mạnh nhưng giá bán lẻ tại TPHCM vẫn cao, ông Mười cho rằng nguyên nhân không chỉ nằm ở chi phí vận chuyển mà chủ yếu do sự khác biệt về chất lượng và phân khúc sản phẩm. Những quả sầu riêng được bán trong siêu thị với giá cao, hoặc phần cơm sầu riêng được tách riêng lên đến vài trăm nghìn đồng/kg đều là hàng đã qua tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn. Ngược lại, nguồn hàng giá rẻ thường là hàng không đạt chuẩn, nên không thể so sánh trực tiếp. Về mùa vụ, sầu riêng miền Tây thường thu hoạch từ tháng 4 đến hết tháng 5, hiện đã qua giai đoạn cao điểm. Sau đó, nguồn cung sẽ chuyển dần sang khu vực miền Đông Nam Bộ như Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước. Trong khi đó, Tây Nguyên sẽ vào vụ từ tháng 7 đến tháng 9, thậm chí kéo dài đến tháng 10 ở một số nơi thu hoạch muộn. Đề cập đến tình hình xuất khẩu, ông Mười khẳng định khó khăn hiện nay không nằm ở thị trường hay cạnh tranh quốc tế, mà chủ yếu xuất phát từ vấn đề chất lượng. Đặc biệt, tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tỷ lệ sầu riêng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đang ở mức thấp. Tình trạng này đã xuất hiện từ năm trước và tiếp tục lặp lại trong năm nay, nhất là trong giai đoạn trái vụ từ tháng 1 đến tháng 3. Nguyên nhân là do nhiều yếu tố kỹ thuật trong quá trình canh tác khiến chất lượng trái không đạt yêu cầu kéo theo giá bán giảm mạnh. UYÊN PHƯƠNG Giá sầu riêng tại nhiều tỉnh miền Tây giảm sâu, có nơi chỉ còn 20.000-30.000 đồng/kg. Tuy nhiên tại TPHCM, mặt hàng này vẫn giữ mức giá cao, đặc biệt tại hệ thống siêu thị có loại vẫn neo ở mức gần 400.000 đồng/kg. Giá sầu riêng tại siêu thị TPHCM vẫn ở mức cao

LỚP HỌC TẠI QUÁN CÀ PHÊ Nguyễn Văn Hưng, học sinh lớp 12 tại một trường THPT ở Hà Nội, là ví dụ điển hình cho áp lực mà các sĩ tử đang gánh vác. Đối với Hưng, khái niệm “thời gian rảnh” dường như đã trở nên xa xỉ. Lịch học chính khóa, ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đan xen chặt chẽ, khiến quỹ thời gian trong ngày của em gần như không còn khoảng hở. Ngoài chương trình học trên lớp, nhà trường còn tổ chức các buổi bổ trợ (2 tiết/tuần/môn) cho những môn học mà học sinh chưa đạt yêu cầu sau các đợt kiểm tra định kì. Riêng với 4 môn thi tốt nghiệp, Hưng có một lộ trình ôn luyện riêng biệt và vô cùng khắt khe. Để tối ưu hóa hiệu quả ôn tập, gia đình Hưng cùng một nhóm phụ huynh đã chủ động tổ chức các lớp học thêm bên ngoài. Thay vì học tại trung tâm, họ chọn thuê các quán cà phê có phòng riêng, trang bị đầy đủ máy chiếu gần trường để thuận tiện cho việc di chuyển của con em. Chị Thanh Hương, mẹ của Hưng cho biết, nhóm phụ huynh thuê địa điểm với giá 200.000 đồng/2 giờ học. Kinh phí học tập tự nguyện đóng góp khoảng 150.000 đồng/giờ để mời các thầy cô có kinh nghiệm về giảng dạy trực tiếp. Không dừng lại ở đó, với môn tiếng Anh, gia đình còn thuê gia sư riêng đến tận nhà để kèm cặp. Sau một ngày dài chinh chiến tại trường và các lớp học thêm, buổi tối của Hưng lại tiếp tục với các khóa ôn thi ĐGNL trực tuyến. Câu chuyện của Hưng phản ánh thực trạng chung của nhiều gia đình có con em sắp bước vào ngưỡng cửa đại học. Các bậc phụ huynh không chỉ lo lắng về mặt kiến thức mà còn chuẩn bị sẵn sàng về mặt tài chính và tâm lý để đồng hành cùng con. Chị Hương khẳng định, ở thời điểm hiện tại, gia đình đang dồn toàn bộ nguồn lực và vật lực để con có điều kiện ôn thi tốt nhất. Trước áp lực ôn thi giai đoạn cuối của học sinh, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) khuyên thí sinh nên giữ tâm lí bình tĩnh. Ông nhấn mạnh, việc xem kì thi tốt nghiệp THPT như một bài kiểm tra thông thường, đồng thời việc chuẩn bị kĩ lưỡng chính là “liều thuốc” giảm căng thẳng hiệu quả nhất. Để tối ưu kết quả, thí sinh cần tập trung luyện đề thi thử có bấm giờ nhằm rèn luyện áp lực phòng thi và kĩ năng quản lí thời gian. Đặc biệt, học sinh cần lưu ý quy định mới năm 2026: tổ hợp xét tuyển bắt buộc có Toán hoặc Ngữ văn (chiếm ít nhất 1/3 tổng điểm). Nhằm hỗ trợ học sinh vượt qua giai đoạn "nước rút", GS.TS Nguyễn Tiến Thảo đã đưa ra những chỉ dẫn quan trọng. Theo ông, sự căng thẳng sẽ được giải tỏa nếu thí sinh có lộ trình ôn tập khoa học, kết hợp giữa củng cố kiến thức và luyện đề thực tế. Việc tự đánh giá năng lực qua các đề tham khảo giúp học sinh làm quen với nhịp độ thi cử. Về phương thức tuyển sinh, ông nhắc nhở thí sinh cần chủ động chọn tổ hợp môn thế mạnh, đồng thời bám sát thay đổi trọng yếu năm 2026 khi môn Toán hoặc Ngữ văn trở thành thành phần bắt buộc trong tổ hợp xét tuyển. Ông tin rằng thái độ nghiêm túc và chiến thuật hợp lí là chìa khóa để đạt kết quả cao. PHÂN LOẠI TỪ SỚM, TỪ XA Trước thềm kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các trường trung học tại Hà Nội đang tập trung mọi nguồn lực để ôn tập. Tại Trường THPT Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng), một lộ trình phân loại học sinh chi tiết và khoa học đã được triển khai, nhằm đảm bảo mỗi học sinh đều đạt được mục tiêu phù hợp với năng lực thực tế. Theo bà Vũ Thị Hậu, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông, công tác chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp không đợi đến những tháng cuối năm học lớp 12 mà đã được khởi động từ trước khi kết thúc năm lớp 11. Học sinh được chủ động đăng kí hai môn tự chọn dự kiến thi tốt nghiệp để nhà trường có cơ sở định hướng. Tuy nhiên, “phép thử” thực sự bắt đầu vào lớp 12. Ngay khi kết thúc học kì I, nhà trường tổ chức thi thử lần 1 với quy trình nghiêm ngặt như thi thật. Kết quả từ kì thi này là “thước đo” để nhà trường sàng lọc và phân nhóm học sinh. “Những học sinh có điểm dưới 5 ở các môn đăng kí thi tốt nghiệp sẽ được đưa vào danh sách nguy cơ. Nhóm này tuy không lớn nhưng là trọng tâm hỗ trợ của nhà trường. Các em được tham gia các lớp bổ trợ 2 tiết/tuần hoàn toàn miễn phí”, bà Hậu chia sẻ. Điểm đặc biệt trong mô hình của trường là tính linh hoạt. Giữa tháng 3, sau kì thi thử lần 2, danh sách lớp bổ trợ sẽ được cập nhật. Những học sinh có tiến bộ (đạt trên 5 điểm) sẽ "ra khỏi lớp", nhường chỗ cho những học sinh mới phát sinh lỗ hổng kiến thức. Điều này tạo động lực tự thân cho học sinh và giúp giáo viên tập trung đúng đối tượng. Tại Trường THPT Trần Nhân Tông, khái niệm dạy học đồng loạt đang dần được thay thế bằng phương pháp cá thể hóa. Nhà trường giao những giáo viên giàu kinh nghiệm nhất phụ trách nhóm học sinh yếu. Cách tiếp cận của giáo viên tại đây không tham lam kiến thức nâng cao mà tập trung vào hai trụ cột. Thứ nhất, nắm chắc kiến thức nền tảng với việc đảm bảo học sinh không mất điểm ở các câu hỏi nhận biết, thông hiểu. Thứ hai, kĩ năng làm bài như cách phân bổ thời gian và tâm lí phòng thi. Thậm chí, trong từng tiết học chính khóa, sơ đồ lớp học cũng được biến đổi linh hoạt. Ví dụ, những học sinh chọn thi môn lịch sử có thể được giáo viên điều chỉnh ngồi ở những dãy bàn đầu để thầy cô dễ dàng “ốp”, kiểm tra bài cũ và tương tác trực tiếp. Sự thay đổi nhỏ về vị trí ngồi nhưng mang lại hiệu quả lớn về sự tập trung và trách nhiệm của người học. NGHIÊM HUÊ 6 n Thứ Ba n Ngày 5/5/2026 KHOA GIÁO Đây là lúc học sinh cuối cấp bước vào giai đoạn cao điểm của mùa thi. Với mong muốn giành tấm vé vào các trường đại học tốp đầu, nhiều sĩ tử lớp 12 phải đối mặt với lịch trình học tập dày đặc, kéo dài từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya. THI TỐT NGHIỆP THPT 2026: SÉT ĐÁNH LÀM 2.000 TẤN MẬT TRÀN RA NGOÀI: Bí quyết ôn tập giai đoạn”nước rút” Gửi đến các sĩ tử đang trong giai đoạn “nước rút” đầy áp lực, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo nhắn nhủ: Đừng quá lo lắng, hãy coi kì thi tốt nghiệp THPT là một dấu mốc bình thường sau 12 năm đèn sách. Sáng 4/5, ông Đặng Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam (đóng tại xã Nhân Hòa, Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tập trung toàn bộ cán bộ, công nhân viên khẩn trương khắc phục sự cố bồn chứa mật mía bị sét đánh thủng xảy ra vào chiều hôm trước. Theo ông Hùng, khoảng 17h ngày 3/5, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc và sét. Trong lúc thời tiết diễn biến phức tạp, tia sét bất ngờ đánh trúng bồn chứa mật mía của nhà máy, tạo ra vết thủng lớn. “Nghe tiếng nổ lớn, chúng tôi chạy ra kiểm tra thì thấy mật mía phun mạnh ra ngoài, tràn khắp khuôn viên”, ông Hùng kể. Sự cố khiến khoảng 2.000 tấn mật mía bị tràn ra khắp khuôn viên nhà máy, thiệt hại ước tính từ 7-8 tỷ đồng. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi sự cố xảy ra, doanh nghiệp đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ để ứng cứu, tổ chức thu gom, dọn dẹp mật. Đến thời điểm hiện tại, lượng mật trong bồn đã không còn rò rỉ ra ngoài, công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương. Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Đình Lục - Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã xuống hiện trường kiểm tra, đồng thời động viên doanh nghiệp ổn định sản xuất sau sự cố. Theo lãnh đạo địa phương, lượng mật mía bị tràn là mật nguyên liệu ép trực tiếp từ cây mía, không chứa hóa chất độc hại nên không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường tự nhiên. Sau khi xảy ra sự cố, mật tràn trong khuôn viên. Phía công ty sau đó đã đóng cửa, huy động người thu gom lại được khoảng 60-70% lượng mật và đang tiếp tục thu gom. Một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng sự cố mật tràn ra ngoài đã khiến cá lồng nuôi trên sông Lam bị chết. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa nói rằng, mật không có hóa chất và không tràn ra ngoài sông nên không có chuyện làm cá chết. Sáng 4/5, các cơ quan chức năng cùng doanh nghiệp tiếp tục rà soát, đánh giá thiệt hại, đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn sản xuất và phòng ngừa rủi ro trong điều kiện thời tiết cực đoan. NGỌC TÚ Có độc không, xử lý thế nào? Vết thủng ở bồn chứa bị sét đánh thủng khiến khoảng 2.000 tấn mật mía phun ra khắp khuôn viên nhà máy của Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam. Theo lãnh đạo địa phương, lượng mật mía bị tràn là mật nguyên liệu ép trực tiếp từ cây mía, không chứa hóa chất độc hại nên không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường tự nhiên. Vết thủng ở bồn chứa bị sét đánh thủng khiến mật mía phun ra khắp khuôn viên nhà máy Học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội trong lớp học

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==