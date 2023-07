Đảm bảo tự do tín ngưỡng, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

TPO - Chiều 26/7, tại thành phố Cần Thơ, Đoàn khảo sát Ban Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ về khảo sát 25 năm thực hiện chủ trương đối với Phật giáo Hòa Hảo trong tình hình mới và 5 năm thực chỉ thị về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới.

Theo TTXVN, tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phới đánh giá cao những kết quả đạt được của Cần Thơ trong những năm qua, đồng thời đề nghị thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào Phật giáo Hòa Hảo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn; triển khai và thực hiện tốt các quy định liên quan đến Phật giáo Hòa Hảo. Thành phố tăng cường đoàn kết các tôn giáo góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh; quan tâm xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong tôn giáo; chú trọng phát triển đảng viên trong đồng bào tôn giáo; bồi dưỡng, đào tạo và phát huy vai trò của các cán bộ làm công tác tôn giáo ở địa phương…

Bên cạnh đó, để công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị thành phố Cần Thơ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào; quan tâm giải quyết sinh kế, việc làm trong đồng bào dân tộc Khmer, hướng tới giảm nghèo bền vững; đặc biệt cần quan tâm đến vấn đề giáo dục, tạo nhiều thuận lợi trong việc truyền dạy tiếng nói, chữ viết Khmer; tiếp tục phát huy phong trào Đại đoàn kết toàn dân tộc trong đồng bào; phát huy vai trò của các vị sư Phật giáo Nam tông Khmer, vai trò của người có uy tín...

Theo Thành ủy Cần Thơ, 25 năm thực hiện Thông báo số 165-TB/TW của Thường vụ Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố Cần Thơ đã phát huy vai trò, trách nhiệm, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng chủ trương của Đảng đối với Phật giáo Hòa Hảo trong tình hình mới. Việc tổ chức triển khai Thông báo số 165-TB/TW phát huy những mặt tích cực của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần cùng chính quyền thành phố đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành liên quan trong giải quyết vấn đề được thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, thiết thực, giải quyết được nhu cầu chính đáng của đông đảo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động Phật giáo Hòa Hảo của chính quyền các cấp từng bước đi vào ổn định, đáp ứng nhu cầu tôn giáo chính đáng của tín đồ.

Đối với Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội thành phố luôn quan tâm chăm lo, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống văn hóa vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số được nâng cao, từng bước giảm nghèo hiệu quả. Kinh tế vùng đồng bào dân tộc Khmer có bước phát triển, đời sống được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Đến cuối năm 2022, số hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer giảm còn 95 hộ, chiếm 1,5% số hộ dân tộc Khmer. Các chương trình mục tiêu giảm nghèo, chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Khmer nói riêng được triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả. Công tác an sinh xã hội có bước chuyển biến tích cực, số hộ nghèo giảm, số hộ khá, giàu trong đồng bào dân tộc Khmer ngày càng tăng.