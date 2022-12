Thanh Hoá: 1.281 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

TPO - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh, giai đoạn 2023 – 2027.

Theo đó, tổng số người được phê duyệt là 1.281 người có uy tín/1.281 thôn, bản, khu phố của 183 xã, thị trấn thuộc 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã có xã, thôn miền núi. Trong đó, dân tộc Mường là 627 người; dân tộc Thái là 484 người; dân tộc Dao là 13 người; dân tộc Mông là 43 người; dân tộc Kinh là 83 người; dân tộc Khơ Mú là 2 người; dân tộc Thổ là 29 người.

UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách người có uy tín theo quy định; đồng thời Sở Tài chính phối hợp với Ban Dân tộc kịp thời hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chính sách, phối hợp với Ban Dân tộc, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo quy định.

Trong thời gian qua, bằng uy tín và kinh nghiệm, người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Thanh Hóa trở thành những “điểm tựa” vững chắc của đồng bào dân tộc thiểu số. Họ đã tích cực vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo; bài trừ những hủ tục và gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần xây dựng thôn, bản đoàn kết, bình yên.

Các cấp, các ngành trong tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện tốt công tác vận động, tranh thủ, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện bảo đảm quốc phòng, giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tích cực tham gia và vận động quần chúng Nhân dân các dân tộc tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xóa bỏ các tập tục lạc hậu; vận động con cháu, nhân dân tích cực giữ gìn và phát huy các phong tục, tập quán, giá trị văn hóa tốt đẹp của các DTTS; phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.