Tiền Phong số 166

THỨ SÁU 14/6/2024 SÕ 166 TRANG 5 TRANG 12 TRANG 2 Chủ tịch nước gặp mặt lãnh đạo, chức sắc các tổ chức tôn giáo TRANG 15 TRANG 7 CHUYỆN HÔM NAY Truyền thông tự phát XEM TIẾP TRANG 9 n N.M.HÀ Đạo và đời vốn có khoảng cách. Dường như đạo ở vị thế cao hơn thể hiện ở việc các vị sư hay dạy đại chúng về lẽ đời. Ngược lại về đường đạo của các thầy, người đời được coi là không biết gì mà luận bàn. RANH GIỚI Quá nhiều youtuber, tiktoker quây, làm phiền ông Minh Tuệ ẢNH: TUẤN ANH TRANG 8 + 9 Video quay lén tràn ngập mạng xã hội TỪ VỤ TIKTOKER QUAY LÉN: XÅp hàng trực tiÅp l¶n trực tuyÅn mua vàng TRANG 4 NGƯỜI CHƠI NGUY CƠ MẤT TRẮNG VỠ HỤI HƠN 40 TỶ ĐỒNG Ở BẮC NINH: TRANG 16 Khi châu Âu "đoàn kÅt bởi bóng đá" Tháng sôi động cùng EURO 2024 chính thức bắt đầu ẢNH: SPORTXMAGAZINE HÕi hả cho ngày thông xe Áo xanh hành động vì "chợ xanh" Các nguyên tắc của Hiệp định Geneva còn nguyên giá trị sáng tạo và vi phạm pháp luật EURO 2024 CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU: CAO TỐC DIỄN CHÂU - BÃI VỌT:

Cùng đó, đẩy mạnh cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính điều kiện kinh doanh, giảm phiền hà sách nhiễu, đi lại, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; cương quyết loại bỏ cơ chế xin - cho, vốn là môi trường cho các hành vi tiêu cực, tham nhũng. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh việc soạn thảo các văn bản được phân công, xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã được thông qua, để có hiệu lực đồng thời với luật, pháp lệnh, bảo đảm tính đồng bộ, liên tục của hệ thống pháp luật. Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ ngành thực hiện các nhiệm vụ nói trên; sớm trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo rà soát các vướng mắc về pháp lý do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban. VĂN KIÊN Phân công nhiệm vụ các phó thủ tướng Chính phủ Ngày 13/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái được phân công theo dõi và chỉ đạo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm tiền gửi… Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà theo dõi và chỉ đạo: Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang theo dõi và chỉ đạo: Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Dân tộc, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam… Phó Thủ tướng Lê Thành Long được phân công theo dõi, chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; Kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định… VĂN KIÊN Chiều 13/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đoàn đại biểu lãnh đạo, chức sắc các tổ chức tôn giáo nhằm biểu dương, tôn vinh, khích lệ lãnh đạo chức sắc, phát huy truyền thống “phụng đạo, yêu nước”, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Cuộc gặp mặt có sự tham gia của các lãnh đạo, chức sắc 45 tổ chức tôn giáo thuộc 16 tôn giáo đã được Đảng, Nhà nước công nhận. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi ân cần, sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới các vị lãnh đạo, chức sắc các tổ chức tôn giáo cũng như toàn thể đồng bào tôn giáo, có đạo trên cả nước. Điểm lại những đóng góp của các tổ chức tôn giáo vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân; khẳng định đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với đạo đức truyền thống của dân tộc và công cuộc xây dựng xã hội mới; luôn quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo được sinh hoạt tôn giáo bình thường và khuyến khích các việc làm ích nước, lợi nhà, đóng góp xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh… Chủ tịch nước mong muốn, các vị lãnh đạo chức sắc tôn giáo tiếp tục thể hiện tốt hơn nữa vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước đến đồng bào tôn giáo; kêu gọi đồng bào tôn giáo, có đạo ở trong và ngoài nước, đoàn kết với đồng bào, nhân dân cả nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại… THÀNH NAM CHỦ TỊCH NƯỚC GẶP MẶT LÃNH ĐẠO, CHỨC SẮC CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO - Làng có thắc mắc sao dạo này không thấy Mõ đi rao tin mà lại cặm cụi đọc đọc, ghi ghi, chép chép? - Mõ có lí do của Mõ! - Lí do thì phải trình bày chứ sắp đến xếp loại thi đua 6 tháng đầu năm không ai đỡ cho Mõ được đâu! - Lí do của Mõ đây! Mọi người thấy đấy, dạo này có rất nhiều người đi ô tô, xe máy xịn, có nhà cao cửa rộng, cơ sở kinh doanh hoành tráng thế mà vẫn đi xếp hàng nộp hồ sơ mua nhà ở dành cho người thu nhập thấp... - Đúng! Rất nhiều! Không đơn lẻ, cá biệt ở địa phương nào. Nói thật nhé, hạng người không có liêm sỉ đó mọi người rất coi thường. Chắc Mõ đang đọc để tổng hợp tư liệu cung cấp thông tin cho bà con cùng biết, cùng cảnh giới, cùng tẩy chay những kẻ đó? - Không! - Là sao? Mõ bênh họ à? - Không hề bênh mà nói lên sự thật giúp họ. Mọi người cần phải xuất phát từ quan điểm nhân văn, biện chứng, chớ theo trào lưu trên mạng rồi tổng xỉ vả người ta... - Ôi Mõ! Với hành vi đó Mõ bênh thế nào được? - Đây! Mõ cung cấp thông tin cho mọi người rõ nhé. Để mua được xe gắn máy, ô tô xịn họ phải tằn tiện chắt bóp đến đồng xu cuối cùng, thậm chí mượn sổ đỏ của người thân thế chấp ngân hàng. Có được nhà hàng, khách sạn họ phải đôn đáo vay mượn khắp nơi. Những người thu nhập thấp còn có chút tiền lận lưng mơ về chốn an cư, còn họ có gì ngoài tay trắng và khoản nợ nần? Cho Mõ nói thật, nếu họ chen ngang, cậy mối quan hệ để mua được nhà, mọi người cùng hoan hỉ cho họ nhé! Thương lắm! MÕ LÀNG Thương lắm! TIN Đồng ý kéo dài thời gian giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2024 Ngày 13/6, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức 2% với một số hàng hóa, dịch vụ đang áp thuế suất 10%, về còn 8%. Chính sách giảm thuế này được đề nghị kéo dài tới hết năm 2024. Giống các lần giảm trước đây, chính sách lần này chỉ áp dụng với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Các lĩnh vực tiếp tục không được giảm 2% VAT bao gồm bất động sản, chứng khoán, dịch vụ ngân hàng, viễn thông, công nghệ thông tin, than cốc, sản phẩm hóa chất, hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo tờ trình, việc giảm thuế 2%, dự kiến làm giảm thu ngân sách nửa cuối năm nay khoảng 24.000 tỷ đồng. Nếu cộng cả sáu tháng đầu năm nay, số thu thuế giảm gần 23.500 tỷ đồng, dự kiến cả năm ngân sách sẽ giảm gần 47.500 tỷ đồng. Việc giảm 2% VAT tuy tác động trực tiếp đến làm giảm thu ngân sách, nhưng sẽ giúp hạ chi phí sản xuất, giá bán nên kích thích sản xuất, kinh doanh và tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cần kéo dài thời gian chính sách tài khóa này tới hết năm nay. Nội dung được đưa vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ 7, thay vì biểu quyết thành một nghị quyết riêng. THÀNH NAM Giá xăng đồng loạt tăng Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định tăng giá bán lẻ xăng RON 95-III ở mức 258 đồng/lít, lên 22.235 đồng/lít. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 169 đồng/lít, lên 21.310 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 218 đồng/lít, lên 19.640 đồng/lít. Giá dầu hỏa bán lẻ tăng 302 đồng/lít, lên mức 19.859 đồng/lít. Giá dầu mazut ngược chiều giảm 396 đồng/kg, xuống mức 16.889 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với dầu, đồng thời tiếp tục không chi sử dụng quỹ bình ổn giá với tất cả các mặt hàng xăng dầu. DƯƠNG HƯNG Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu ẢNH: NHAN SÁNG/ TTXVN Nâng cao chất lượng tham mưu về công tác cán bộ Ngày 13/6, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư). Cùng dự có Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng. Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường khẳng định, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, Ban Tổ chức T.Ư đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tham mưu hoàn thành một khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Ban Tổ chức T.Ư trong tham mưu về công tác cán bộ, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, với những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, Ban cần tiếp tục nghiên cứu tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra theo thẩm quyền để không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, xứng đáng là “then chốt của then chốt”. TRƯỜNG PHONG

ChÚ tÌch UBND TPHCM Phan Văn M¯i nói rằng, quy ho°ch chung l¬ v³n đà then chÔt m¬ h×i nghÌ l²n n¬y đ¼c biÇt quan tâm, b¬n th®o. Do đó, ké n¬y ph®i tiÄp thu đ²y đÚ đÅ có đưèc quy ho°ch tÔt nh³t. “Tôi sÀ chÚ trÈ viÇc n¬y. Khi ra đưèc b®n hÓ sơ cuÔi cØng, c c đÓng chÉ ngÓi l°i đÑc kì v¬ cho ê kiÄn đÓng ê hay không đÅ chÙng ta gài đi”, ông kÄt lu¶n. GIA ĐÌNH PHẢI CHIA CA ĐỂ NGỦ BÉ thư Qu¶n Úy qu¶n 1 Dương Anh Đức nói rằng, thâc tr°ng tr²m kha kéo d¬i hơn 50 năm qua l¬ ở khu trung tâm th¬nh phÔ vẫn còn tÈnh tr°ng ngưäi dân sinh sÔng, sinh ho°t trong không gian ch¶t hẹp, nguy cơ ch y nổ cao. “Có những gia đÈnh có nhiÃu ngưäi nhưng chỉ có m×t chỗ ngÚ. Trong gia đÈnh ph®i chia ca nhau ra đÅ ngÚ, bÔ ngÚ d¶y, con ngÚ rÓi đÄn mẹ ngÚ”, ông nói. Theo ông Đức, qu¶n đ¯ nỗ lâc kêu gÑi nh¬ đ²u tư đÄn chỉnh trang đô thÌ nhưng vÈ khu n¬y nằm trong khu 930 ha nên bÌ giới h°n và chỉ sÔ sà dụng đ³t, chiÃu cao… KÄt qu® l¬ r³t nhiÃu nh¬ đ²u tư đÄn rÓi đi. Ông Đức cho biÄt, qu¶n đang chuẩn bÌ trÈnh đà n đÅ có cơ chÄ, chÉnh s ch đ¼c thØ, đ¼c biÇt nhằm gi®i quyÄt khó khăn trên. “Trong quy ho°ch, ph®i tÉnh đÄn những đ¼c thØ, đ¼c biÇt đÅ gi®i quyÄt b¬i to n đ¼c biÇt. Quy ho°ch c c khu trung tâm c²n có những tÉnh to n cụ thÅ, nÄu không sÀ m¯i không thÅ trở th¬nh khu đô thÌ văn minh”, ông Đức nói. Ông Hứa QuÔc Hưng, Trưởng Ban Qu®n lê c c Khu chÄ xu³t - công nghiÇp TPHCM cho rằng, TPHCM đang nè doanh nghiÇp, ngưäi dân và quy ho°ch không gian ng²m. Ông cho biÄt, do th¬nh phÔ không có quy ho°ch n¬y, muÔn l¬m m×t công trÈnh ng²m, ngo°i trÞ nh¬ dân ra thÈ ph®i xin ê kiÄn c³p thẩm quyÃn l¬ UBND c³p tỉnh theo Lu¶t Quy ho°ch. “Trong đÓ n quy ho°ch th¬nh phÔ hiÇn nay chỉ có m×t ph²n nói và không gian ng²m, l¬ ph²n h°n chÄ v¬ khuyÄn khÉch nhưng chưa đÌnh hướng, chưa đưa rÐ những n×i dung trong hai ph²n n¬y”, ông Hưng nêu. ĐỔI MỚI ĐỂ LÀM NHANH HƠN ĐÔi với Đà n ph t triÅn hÇ thÔng đưäng s¹t đô thÌ TPHCM, BÉ thư Th¬nh Úy TPHCM NguyÆn Văn Nên nêu rÐ, đÄn nay, qua g²n 20 năm chÙng ta đ¯ nỗ lâc quyÄt tâm thâc hiÇn g²n 20km. DØ nỗ lâc quyÄt tâm nhưng tuyÄn đưäng s¹t đô thÌ sÔ 1 (BÄn Th¬nh - SuÔi Tiên) đÄn nay mới ho¬n thiÇn hơn 96% v¬ đang cÔ g¹ng giai đo°n cuÔi đÅ có thÅ v¶n h¬nh. Với 200 km đưäng s¹t đô thÌ còn l°i theo kÄ ho°ch đ¼t ra đÄn năm 2035, ông Nên cho rằng c²n “ph®i l¬m theo c ch kh c”. “TÞ huy đ×ng nguÓn lâc, phương ph p, c ch l¬m, cơ chÄ, chÉnh s ch, mÑi thứ ph®i đổi mới đÅ l¬m nhanh hơn, rÙt ng¹n thäi gian v¬ hiÇu qu® công viÇc”, ông Nên nh³n m°nh. Và tổng thÅ hÇ thÔng đưäng s¹t đô thÌ, Gi m đÔc Sở Giao thông V¶n t®i TPHCM Tr²n Quang Lâm cho biÄt, hiÇn đ¯ có s®n phẩm ban đ²u dâa trên dâ b o nguÓn lâc đưa c c tuyÄn v¬o quy ho°ch th¬nh phÔ. Bước tiÄp theo sÀ ho¬n thiÇn đà n đÅ th ng 6 n¬y b o c o ChÉnh phÚ v¬ đÄn quê III sÀ b o c o B× ChÉnh trÌ. “Ph³n đ³u cuÔi năm nay QuÔc h×i sÀ thông qua c c cơ chÄ, chÉnh s ch đ¼c thØ cho viÇc ph t triÅn hÇ thÔng đưäng s¹t n¬y đÅ năm sau b¹t tay v¬o công t c chuẩn bÌ đ²u tư v¬ thâc hiÇn”, ông Lâm thông tin. NGÔ TÙNG Thêm 5 th nh phÕ trực thuộc ChÛ tÍch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biÅt, từ đây đÅn năm 2030, TPHCM vẫn giữ 16 quận, 5 huyện và TP ThÛ Đức, đồng thời cÛng cố lại cơ sở hạ tầng kỹ thuật để nâng ch´t. Đối væi nhiệm vÝ sắp xÅp 5 huyện ngoại thành, TPHCM sẽ xây dựng hạ tầng hưæng đÅn chỉ tiêu đô thÍ để chuyển lên thành phố thuộc c´p tỉnh chứ chưa phải như TP ThÛ Đức thuộc TPHCM. Ông Mãi cho hay, trong giai đoạn 2030 - 2040, thành phố sẽ tổ chức 5 vÙng đô thÍ như đồ án quy hoạch chung. Riêng huyện Cần Giờ sẽ được xem xét thuộc n¹m ở một khu ho½c như một thành phố đ½c biệt. Như vậy, sau năm 2030 - 2040, TPHCM sẽ hÉnh thành 5 thành phố như TP ThÛ Đức. “Thành phố sẽ triển khai đồng bộ, toàn diện theo mô hÉnh đô thÍ đa trung tâm và đường sắt đô thÍ là một trong những phương thức kÅt nối”, ông Mãi nói. Quy ho±ch th nh phÕ, ph®t triÆn hÈ thÕng đưång sºt đô thÍ l những nội dung được đặc biÈt quan tâm t±i Hội nghÍ Ban Ch´p h nh Đ¯ng bộ TPHCM l³n thà 31 (mç rộng) diễn ra hôm 13/6. Tuyến Metro sÕ 1 TPHCM (Bến Th nh - SuÕi Tiên) đang ho n thiÈn đÆ chính thàc vận h nh ẢNH: DUY ANH THỜI SỰ 3 n Thà S®u n Ng y 14/6/2024 ĐỂ CÓ 200 KM ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TẠI TPHCM: Ph¯i l m theo c®ch kh®c Ng¬y 13/6, t°i H¬ N×i, Quân Úy T.Ư - B× QuÔc phòng tổ chức H×i nghÌ đ nh gi kÄt qu® 3 năm thâc hiÇn KÄt lu¶n sÔ 01-KL/TW cÚa B× ChÉnh trÌ khóa XIII và tiÄp tục thâc hiÇn Chỉ thÌ sÔ 05-CT/TW (KÄt lu¶n 01) và đẩy m°nh hÑc t¶p v¬ l¬m theo tư tưởng, đ°o đức, phong c ch HÓ ChÉ Minh v¬ 2 năm thâc hiÇn NghÌ quyÄt sÔ 847-NQ/TW cÚa Quân Úy T.Ư và ph t huy phẩm ch³t B× đ×i Cụ HÓ, kiên quyÄt chÔng chÚ nghĩa c nhân trong tÈnh hÈnh mới (NghÌ quyÄt 847). Trong 3 năm qua, to¬n quân đ¯ tổ chức hÑc t¶p, nghiên cứu, qu n triÇt KÄt lu¶n 01, NghÌ quyÄt 847 trong Đ®ng b× Quân đ×i v¬ to¬n quân b®o đ®m nghiêm tÙc, ch¼t chÀ, thÔng nh³t, hiÇu qu®. Đ×i ngũ c n b×, đ®ng viên, nh³t l¬ c n b× chÚ trÈ, chÚ chÔt c c c³p luôn tiên phong, gương mẫu và mÑi m¼t, đà cao tr ch nhiÇm nêu gương trong thâc hiÇn KÄt lu¶n 01, NghÌ quyÄt 847. ChÚ trÈ h×i nghÌ, Đ°i tướng Phan Văn Giang - Ủy viên B× ChÉnh trÌ, Phó BÉ thư Quân Úy T.Ư, B× trưởng B× QuÔc phòng, biÅu dương v¬ đ nh gi cao tinh th²n nỗ lâc ph³n đ³u cÚa c n b×, chiÄn sĩ to¬n quân, trong đó có 215 t¶p thÅ, c nhân điÅn hÈnh tiêu biÅu trong 3 năm thâc hiÇn KÄt lu¶n 01 v¬ 2 năm thâc hiÇn NghÌ quyÄt 847. Thäi gian tới, B× trưởng Phan Văn Giang đà nghÌ c³p Úy, tổ chức đ®ng c c c³p trong Đ®ng b× Quân đ×i v¬ to¬n quân tiÄp tục qu n triÇt sâu s¹c KÄt lu¶n 01 cÚa B× ChÉnh trÌ v¬ NghÌ quyÄt 847 cÚa Quân Úy T.Ư g¹n với viÇc hÑc t¶p, nghiên cứu, qu n triÇt v¬ triÅn khai thâc hiÇn nghÌ quyÄt v¬ chương trÈnh h¬nh đ×ng to¬n khóa thâc hiÇn NghÌ quyÄt Đ°i h×i XIII cÚa Đ®ng, NghÌ quyÄt Đ°i h×i Đ®ng b× Quân đ×i l²n thứ XI v¬ nghÌ quyÄt đ°i h×i đ®ng b× c c c³p. B× trưởng QuÔc phòng lưu ê, c²n tÉch câc hÑc t¶p, nghiên cứu, v¶n dụng s ng t°o tư tưởng HÓ ChÉ Minh và quÔc phòng to¬n dân v¬ xây dâng Quân đ×i, góp ph²n thâc hiÇn tÔt chức năng tham mưu chiÄn lưèc với Đ®ng, Nh¬ nước và quân sâ, quÔc phòng. ChÙ trÑng nghiên cứu, bổ sung, ho¬n thiÇn tư duy lê lu¶n và quân sâ, quÔc phòng, xây dâng Quân đ×i trong điÃu kiÇn mới; thâc hiÇn hiÇu qu® c c chương trÈnh, kÄ ho°ch, chiÄn lưèc, đà n đ¯ ban h¬nh. Ph t huy tÔt vai trò nòng cÔt trong xây dâng nÃn quÔc phòng to¬n dân, thÄ tr¶n quÔc phòng to¬n dân g¹n với thÄ tr¶n an ninh nhân dân. THỤY DU Phát huy phẩm ch´t Bộ đội CÝ Hồ Thực hiÈn Kết luận của Bộ Chính trÍ v NghÍ quyết của Quân ủy T.Ư, to n quân đã kết hợp chặt chẽ giữa học tập với l m theo tư tưçng, đ±o đàc, phong c®ch Hồ Chí Minh, giữa ph®t huy phẩm ch´t “Bộ đội Cụ Hồ” với kiên quyết chÕng chủ nghĩa c® nhân trong thực hiÈn nhiÈm vụ chính trÍ của Quân đội v công t®c xây dựng, chỉnh đÕn Đ¯ng. бi tướng Phan Văn Giang - Bộ trưçng Bộ QuÕc phòng v c®c đ±i biÆu tham quan khu trưng b y t±i hội nghÍ Phó ThÚ tướng Tr²n HÓng H¬ nh³n m°nh yêu c²u n¬y t°i cu×c hÑp cho ê kiÄn ho¬n thiÇn dâ th®o NghÌ đÌnh quy đÌnh chi tiÄt m×t sÔ điÃu cÚa Lu¶t Nh¬ ở, s ng 13/6. T°i dâ th®o l²n n¬y, B× Xây dâng đ¯ t ch riêng n×i dung nh¬ ở nhiÃu t²ng, nhiÃu căn h× th¬nh m×t chương riêng, nhằm qu®n lê ch¼t chÀ nh¬ ở riêng lẻ, nhiÃu t²ng, nhiÃu căn h× đÅ b n, cho thuê, cho ở nhiÃu ngưäi. Phó ThÚ tướng Tr²n HÓng H¬ cho rằng, nh¬ ở riêng lẻ kÄt hèp với cho thuê, cho ở nhiÃu ngưäi ph®i p dụng quy chuẩn an to¬n như nh¬ chung cư. Liên quan viÇc huy đ×ng vÔn cho c c dâ n nh¬ ở theo ph p lu¶t tÉn dụng, đ²u tư, kinh doanh b³t đ×ng s®n, Phó ThÚ tướng đà nghÌ thiÄt kÄ điÃu kho®n và nguÓn vÔn Nh¬ nước d¬nh cho ph t triÅn nh¬ ở x¯ h×i như nh¬ công vụ, d¬nh cho đÔi tưèng chÉnh s ch, ngưäi nghèo…; hÈnh th¬nh quì ph t triÅn nh¬ ở x¯ h×i tÞ nguÓn vÔn Nh¬ nước v¬ c c nguÓn hèp ph p kh c. VĂN KIÊN Qu¯n lý nh ç nhiều t³ng, nhiều căn hộ như chung cư

4 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 14/6/2024 TIẾT KIỆM TỪNG ĐỒNG ĐỂ ĐÓNG HỤI Từ giữa tháng 5/2024 đến nay, hàng trăm người dân tại xã Tam Giang (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) hoang mang, lo lắng khi chủ hụi (ở đây gọi là bậu) Ngô Thị L tuyên bố vỡ nợ. Theo thống kê bước đầu của UBND xã Tam Giang, số tiền vỡ hụi hơn 40 tỷ đồng, với trên 100 nạn nhân. “Nhiều người già cả đời tằn tiện chi tiêu, hay công nhân cả tháng tăng ca, ốm cũng lết đi làm, có người tiết kiệm được vài chục triệu đồng sau này cho con làm vốn... đều đóng hết vào hụi. Giờ họ có nguy cơ mất sạch”, một cán bộ UBND xã Tam Giang tiết lộ. Bà Chu Thị C (82 tuổi, thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang) là người mất nhiều nhất. Đến thời điểm chủ hụi tuyên bố vỡ hụi, gia đình bà C đã đóng 1,3 tỷ đồng. Gia đình bà có 8 người góp tiền chơi hụi, nhưng chỉ mình bà C đứng tên. Một người cháu của bà C vốn bị khuyết tật, tiền trợ cấp hàng tháng cũng gom góp lại để chơi và giờ nguy cơ mất trắng. Chúng tôi tới nhà bà C lúc bà và cháu đang ăn trưa. Bữa cơm chỉ có vài bìa đậu, đĩa rau luộc và bát nước chấm. “Nhịn ăn, nhịn mặc dành từng đồng để đóng hụi với mong muốn có khoản tiền tiết kiệm lớn. Thế nhưng, giờ gia đình tôi mất sạch rồi”, bà C nghẹn ngào. Bà C chơi hụi từ hơn 2 chục năm nay. Vốn xuất thân nhà nông, bà bảo chơi hụi là cách để gửi “tiết kiệm”. Bà chọn dây hụi của bà L vì gia cảnh cơ bản, có uy tín. Vì thế, tiết kiệm được đồng nào, hay dịp lễ tết con cháu mừng tuổi bà đều dành để đóng hụi. “Hai năm nay, tôi được trợ cấp 440.000 đồng/ tháng dành cho người cao tuổi nhưng không dám tiêu mà dành để đóng hụi. Giờ tôi chỉ mong làm sao lấy lại được tiền đã đóng thôi”, bà C bày tỏ. Đáng thương hơn cả là trường hợp gia đình bà Lê Thị T thôn Vọng Nguyệt. Trong vụ vỡ hụi này, bà T mất hơn 80 triệu đồng, là toàn bộ tài sản tích cóp hàng chục năm qua. Chồng mất sớm, một mình bà T vất vả kiếm tiền nuôi 2 con. Dành dụm được ít tiền, bà mua vàng mong để sau này làm quà cưới cho con. Tuy nhiên, khi chơi hụi, bà bán vàng để lấy tiền đóng. Đến lượt lấy tiền hụi, bà không nhận mà tiếp tục cho bà L vay lại. Bây giờ, chủ hụi tuyên bố vỡ nợ, bà có nguy cơ mất trắng số tiền tiết kiệm trên. CÓ HÀNG TRĂM DÂY HỤI Ở XÃ Căn nhà 5 tầng của chủ hụi Ngô Thị L (thôn Vọng Nguyệt) nằm tại ngã ba khu đất đấu giá của thôn chúng tôi. Nghe tiếng gọi, ông Nguyễn Thế H (chồng chủ hụi) mở cửa mời vào nhà. “Sau khi vợ tôi tuyên bố vỡ nợ, gia đình rối như canh hẹ. Vợ tôi như phát điên, còn có ý định tự tử. Tôi phải canh và nhờ người thân túc trực bên cạnh”, ông H chia sẻ. Ông H. cho biết, bản thân là sỹ quan quân đội về hưu. Quá trình công tác luôn được đồng đội và nhân dân tín nhiệm. Thế nhưng, vụ vỡ hụi này đã khiến ông mất hết uy tín, danh dự. Ông đã xin thôi hết các chức vụ đảng ở địa phương và được chấp nhận. Hằng ngày ông phải chứng kiến nhiều người đến gọi cửa, chửi rủa. “Gia đình chúng tôi đang tính bán hết đất đai, nhà cửa để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, số tiền quá lớn, tổng tài sản của gia đình chỉ được khoảng 40% số tiền vỡ hụi”, ông H nói. Ông Nguyễn Vân Hà, Phó Chủ tịch UBND Tam Giang xác nhận về vụ vỡ hụi trên. Sau khi nhận được đơn tố cáo, UBND xã phối hợp cùng lực lượng chức năng vào cuộc xác minh và mời vợ chồng chủ hụi lên làm việc. Vợ chồng chủ hụi thừa nhận vỡ hụi, với số tiền trên 40 tỷ đồng và hứa sẽ tìm giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, số tiền vỡ hụi quá lớn, vượt xa tổng số tài sản của gia đình nên chưa có phương án giải quyết cụ thể. Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Công an huyện Yên Phong để điều tra, giải quyết. Ông Hà cho biết thêm, chơi hụi là một cách tiết kiệm ở nông thôn. Khi chơi hụi, mỗi tuần hoặc mỗi tháng chỉ đóng một số tiền nhỏ. Khi gia đình nào có việc gấp sẽ được ưu tiên lấy trước. Vì thế, tại Tam Giang, ở các thôn, làng đều có hàng trăm dây hụi. Không chỉ bố mẹ chơi hụi mà các con, cháu cũng tham gia chơi. Ngay tại UBND xã Tam Giang cũng có vài dây hụi, do mấy anh em cán bộ trong ủy ban chơi nhằm giúp đỡ nhau. THANH HIẾU Để có tiền đóng hụi, có người phải nhịn ăn tiêu, thậm chí dồn những đồng trợ cấp người cao tuổi, người khuyết tật. Giờ đây họ có nguy cơ mất trắng khi chủ hụi tuyên bố vỡ nợ… Căn nhà của gia đình chủ hụi Ngô Thị L (ở thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) Người chơi nguy cơ mất trắng Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, chơi hụi (bậu) khá phổ biển ở nhiều địa phương và Chính phủ đã có Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/2/2019 về họ, hụi, phường nhằm điều chỉnh hoạt động này. Cụ thể, chủ hụi và thành viên dây hụi phải thông báo về nơi cư trú mới cho các thành viên còn lại nếu có thay đổi nơi cư trú. Dây hụi phải được lập thành văn bản và có đầy đủ tên, số CCCD… Thành viên dây hụi được quyền xem, sao chụp sổ hụi và cung cấp các thông tin liên quan. Khi phát hiện chủ hụi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo chính quyền địa phương và cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý, bảo vệ quyền lợi. Theo kế hoạch, vụ hè thu năm 2024, toàn huyện Hòa Vang gieo sạ 2.061 ha, đến nay đã gieo sạ đạt 99,8%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Elnino, các khu vực bơm tưới từ nguồn nước sông Yên, sông Cầu Đỏ, Túy Loan bị nhiễm mặn, gây ngộ độc cho cây lúa. Toàn huyện hiện có khoảng 56 ha lúa bị thiệt hại, tập trung tại xã Hòa Tiến, Hòa Phong và Hòa Nhơn. Ghi nhận của PV Tiền Phong, tại thôn Cẩm Toại Đông (xã Hòa Phong) các hộ dân vừa gieo sạ được 1 tháng thì nước nhiễm mặn khiến lúa chết khô hoàn toàn. Nhiều héc ta ruộng không có nước tưới nên không thể gieo sạ lại. Đứng bên ruộng lúa chết khô, bà Lê Thị Năm, nông dân thôn Cẩm Toại Đông buồn bã cho biết: Những năm trước tình trạng xâm nhập mặn chưa từng xảy ra, nhưng năm nay nước từ sông Yên, sông Cầu Đỏ, Túy Loan bị nhiễm mặn, người dân không biết nên lấy nước về ruộng khiến lúa chết khô. “Gia đình tôi gieo sạ hơn 3 ha lúa cách đây hơn 1 tháng nhưng đã thiệt hại hoàn toàn. Giờ bỏ thì không biết phải làm sao, tôi phải dặm lại từ đầu để mong kịp mùa vụ và cứu vớt được chừng nào hay chừng đó”, bà Năm nói. Theo ông Công (Tổ trưởng tổ 3 thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong), năm nay tình trạng nhiễm mặn bất ngờ xảy ra, nhiều hộ nông dân lấy nước về ruộng khiến lúa chết khô hoàn toàn. Bây giờ người dân phải bơm, lấy nước từ hồ Đồng Xanh Đồng Nghệ không bị nhiễm mặn về ruộng và dặm lại từ đầu. Gia đình ông Công bị thiệt hại hơn 2 sào, chưa thể gieo sạ lại. Ông Nguyễn Sĩ, Giám đốc HTX Dịch vụ sản xuất nông nghiệp xã Hòa Phong cho biết: “Toàn xã Hòa Phong có hơn 43ha bị nhiễm mặn, khô hạn, nắng nóng kéo dài khiến nông dân không có nước tưới. HTX đã đặt 7 máy bơm lấy nước từ hồ Đồng Xanh Đồng Nghệ, tận dụng các nguồn nước không bị nhiễm mặn từ khe suối để hỗ trợ kịp thời nước cho bà con khắc phục”. Bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hòa Vang cho biết, những ngày gần đây có mưa nên các ruộng lúa của bà con cơ bản có lượng nước ngọt về. “Hội Nông dân trong thời gian qua đã tuyên truyền, vận động bà con tăng cường, chăm sóc cây lúa. Chính quyền đã họp và đề xuất nhiều các giải pháp, nhất là bơm nước để rửa mặn. Nhờ thời tiết trong tuần qua liên tục có mưa nên đã giúp rất nhiều cho bà con”, bà Vân cho biết. DUY QUỐC ĐÀ NẴNG: Nhiều hộ nông dân điêu đứng vì xâm nhập mặn Xâm nhập mặn khiến nhiều hecta lúa tại xã Hòa Phong bị chết khô ẢNH: D.Q VỠ HỤI HƠN 40 TỶ ĐỒNG Ở BẮC NINH: Hàng trăm hộ dân tại các xã Hòa Tiến, Hòa Phong và Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), lao đao vì nước nhiễm mặn khiến cho cây lúa chết khô. Nhiều hộ dân phải dùng máy bơm lấy nước từ khe, hồ về để giảm độ mặn cho ruộng. UBND huyện Hòa Vang đã kiểm tra thực tế tại các cánh đồng, tổ chức họp với các phòng chuyên môn của Sở NN&PTNT Đà Nẵng, UBND các xã, các HTX để bàn, đề ra các giải pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn. Lãnh đạo huyện yêu cầu các phòng ban và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, hạn chế thấp nhất thiệt hại do nhiễm mặn gây ra, giảm thiệt hại cho người dân. Đồng thời cử người túc trực để đo độ mặn của nước, kịp thời tìm cách khắc phục. Ông Nguyễn Thế H, chồng chủ hụi cho biết, gia đình có thể trả được 40% số tiền vỡ hụi

Từ sáng såm 13/6, nhiều người dân xếp hàng trưåc các chi nhánh ngân hàng bán vàng SJC. Anh Nguyễn Văn Tuấn (Hai Bà Trưng, Hà Nội) xếp hàng tại chi nhánh BIDV Bà Triệu cho biết, do có nhu cầu mua vàng trả nợ nên xếp hàng từ rạng sáng chờ đến lượt. Anh Tuấn chia sẻ, những ngày trưåc đó, đầu giờ sáng anh tåi đăng ký đã hết số lượng đăng ký mua vàng. “Gia đình tôi có vay 2 lượng vàng SJC của người thân sắp đến hạn trả nợ. Giá vàng SJC giảm thấp so våi 2 tháng gần đây, các doanh nghiệp cũng không bán vàng SJC nên tôi đành xếp hàng chờ mua ở ngân hàng”, anh Tuấn nói. Kể từ khi 4 ngân hàng quốc doanh bắt đầu bán vàng SJC (từ ngày 3/6), liên tiếp có tình trạng người dân xếp hàng chờ mua. Điều này xuất phát từ việc giá vàng SJC giảm liên tục và ở mức thấp nhất trong 2 tháng qua. Bên cạnh đó, doanh nghiệp vàng đồng loạt “hết vàng SJC” bán ra. Người dân có nhu cầu mua vàng SJC chỉ có thể xếp hàng trưåc các ngân hàng quốc doanh. Từ ngày 12/6, 1 trong 4 ngân hàng quốc doanh bán vàng SJC cho người dân triển khai bán vàng online. Theo đó, người dân chỉ cần vào đăng ký mua vàng miếng SJC sÀ nhận được xác nhận lịch hẹn våi thông tin về địa điểm, thời gian thanh toán và nhận vàng miếng SJC. Tuy nhiên, do lượng khách truy cập đông, một số khách hàng truy cập trang điện tà của ngân hàng nhận thông báo đã đủ số lượng bán ra, khách hàng phải quay lại ngày khác hoặc chọn điểm giao dịch khác. Anh Nguyễn Thiệp (Hà Nội) cho biết, khoảng 9h sáng ngày 13/6, anh vào trang của Vietcombank đăng ký mua vàng thì nhận thông báo: Khách hàng vui lòng chọn điểm giao dịch khác hoặc quay lại đăng ký vào ngày làm việc tiếp theo. Vietcombank đã nhận đủ số lượng khách hàng đăng ký mua vàng SJC của ngày hôm nay. Cũng lựa chọn đăng ký mua vàng SJC online, chị Mai Tuyết (TPHCM) chia sẻ, ngày hôm trưåc vẫn đăng ký mua 1 lượng vàng SJC. Tuy nhiên, ngày 13/6, chị Tuyết đăng ký online, trang điện tà có dấu hiệu quá tải, không truy cập được. Khi truy cập được, chị Tuyết cũng nhận thông báo đã đủ số lượng bán ra trong ngày. Ngân hàng Agribank thông báo, từ ngày 13/6, đơn vị thực hiện cung ứng vàng miếng SJC tại 13 địa điểm trên địa bàn Hà Nội và TPHCM (tăng thêm 5 điểm bán vàng måi). Tuy nhiên, ngân hàng rút đi một điểm bán tại trụ sở Hội sở chính (số 2 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội) - vốn thu hút lượng khách đến mua vàng đông nhất. Đại diện Agribank cho biết, đang chuẩn bị hạ tầng công nghệ để bán vàng trực tuyến từ tuần sau. “Chậm nhất đến ngày 17/6, khách hàng mua vàng miếng tại Agribank có thể đăng ký trực tuyến trên trang thông tin”, vị này cho hay. Như vậy, sau Vietcombank, Agribank là ngân hàng thứ 2 sÀ triển khai bán vàng trực tuyến. Tính tåi 13/6 là ngày thứ 5 liên tiếp giá vàng miếng SJC được Ngân hàng Nhà nưåc bán ra cho 4 ngân hàng quốc doanh và Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn neo ở mức 75,9 triệu đồng/ lượng (sau đó 4 ngân hàng bán bình Õn tăng thêm 1 triệu đồng). Theo đó, giá vàng SJC vẫn phÕ biến quanh mức 75 - 77 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra ở các doanh nghiệp kinh doanh vàng lån như Công ty SJC, PNJ, Doji. Bốn ngân hàng tham gia bán vàng bình Õn Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank cũng niêm yết giá bán 76,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, một số đơn vị kinh doanh vàng khác niêm yết giá vàng SJC lên tåi 79 - 80 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chẳng hạn như Eximbank sáng nay niêm yết giá bán vàng SJC lên tåi 79,6 triệu đồng/lượng, đến chiều nay điều chỉnh xuống 78,9 triệu đồng/lượng. ACB cũng niêm yết giá bán ra vàng SJC gần 80 triệu đồng/lượng (79,9 triệu đồng/lượng). Giá mua vào cũng có sự chênh lệch. Hiện Eximbank niêm yết giá mua vào vàng SJC là 75 triệu đồng/lượng thì ACB áp dụng giá gần 77 triệu đồng/ lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm về mốc 2.314 USD, quy đÕi theo tỷ giá khoảng 71 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC 5 đơn vị bán vàng bình Õn cao hơn giá vàng thế giåi khoảng gần 6 triệu đồng/lượng. NGC MAI-NGC LINH Ngày 13/6, giá vàng SJC 76,9 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong 2 tháng qua, nhiều người dân xếp hàng trước ngân hàng để mua vàng. Trong khi đó, đăng ký mua vàng trực tuyến (online), khách hàng cũng phải... xếp hàng với nhiều lý do. KINH TẾ 5 n Thứ Sáu n Ngày 14/6/2024 Xếp hàng trực tiếp l¶n trực tuyến mua vàng Måi 8 giờ sáng, chị Phương Vy (ngụ quận Bình Tân, TPHCM) đã có mặt tại chi nhánh Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng (quận 3) để đăng ký mua vàng online. Chị được nhân viên tại đây cho biết, đúng 9 giờ website måi mở. Sau đó chị Vy được hưång dẫn quét mã QR để đăng ký online, nhập sẵn các thông tin cần thiết để khi website được mở sÀ gài thông tin đăng ký đi ngay. Tuy nhiên, đúng 9 giờ, chị Vy bấm nút gài thì nhận thông tin hồi báo rằng, Vietcombank đã nhận đủ số lượng khách hàng đăng ký mua vàng miếng SJC trong ngày hôm nay. Khách hàng có thể chọn điểm giao dịch khác hoặc quay lại đăng ký vào ngày làm việc tiếp theo. Chị Vy liền đÕi địa điểm giao dịch của Vietcombank tại tất cả các chi nhánh có bán vàng miếng ở quận 1, quận 7, TP Thủ Đức… nhưng tất cả đều thông báo đã nhận đủ khách. Sau cả buÕi sáng không truy cập được vào website của Vietcombank để đăng ký mua vàng miếng bởi nhiều lý do như lỗi mạng, đã đủ số lượng khách…. anh Hòa Bình (43 tuÕi, ngụ quận 1) vẫn không nản chí. “Trong buÕi chiều 13/6, tôi liên tục đăng ký vào hệ thống Vietcombank để mua vàng nhưng không lần nào thành công. Tôi có nhiều bạn bè, hội nhóm trên mạng xã hội nhưng khi hỏi thăm thì hầu hết đều chung hoàn cảnh như mình” - anh Bình cho hay. Ghi nhận của PV Tiền Phong, dù 4 ngân hàng đã mở thêm chi nhánh bán vàng ở TPHCM nhưng hầu như điểm nào cũng đông kín người, quá tải. “Không đăng ký mua vàng online được nên mình chỉ còn cách xếp hàng vào ngân hàng mua vàng trực tiếp chứ biết làm sao. Điểm bán vàng nào cũng đông nghẹt thế này, tôi xếp hàng từ sáng såm, chờ đợi gần 2 giờ đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa đến lượt được mua vàng” - bà Thơm (46 tuÕi) đến từ Long An nói. Đại diện một ngân hàng thương mại cho biết, đang có tình trạng nhiều người xếp hàng mua vàng giùm để nhận thù lao. “Ngân hàng vẫn thực hiện bán vàng miếng cho khách hàng cá nhân có nhu cầu, tuy nhiên có quy định số lượng mỗi người được mua tối đa trong ngày nhằm để ai cũng có thể mua vàng, đồng thời hạn chế tình trạng có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng våi mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, trục lợi chính sách” - vị đại diện nói. Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, người dân đến mua vàng tại các ngân hàng thương mại mang theo căn cưåc công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, sau đó phải điền thông tin cá nhân theo yêu cầu như nghề nghiệp, chức vụ, địa chỉ thường trú. Người dân có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt, cuối cùng là nhận hóa đơn điện tà. Tuy nhiên, đại diện Ngân hàng BIDV cho biết, nếu người dân mua vàng miếng SJC số lượng lån trị giá hơn 400 triệu đồng thì theo Luật Phòng chống ràa tiền, sÀ phải khai báo thêm một tờ phiếu bÕ sung thông tin. Cụ thể, các thông tin khách hàng phải khai báo thêm là nguồn tiền hoặc nguồn tài sản trong giao dịch vàng này đến từ đâu. Khách hàng có tên làm việc cụ thể tại tÕ chức nào, địa chỉ trụ sở ở đâu? Mức thu nhập trung bình hằng tháng trong vòng 6 tháng gần nhất của khách mua vàng như thế nào… UYÊN PHƯƠNG Nhiều người v¶n chờ đợi mua vàng tại ngân hàng ở TPHCM ẢNH: U.P TPHCM: Mua gom để đẩy giá? Mặc dù 4 ngân hàng thương mại được cho phép bán vàng miếng SJC đã mở thêm điểm bán và có thể đăng ký mua vàng online (trực tuyến) nhưng khách hàng v¶n rất khó để mua được vàng trong thời điểm này. Người dân xếp hàng trước ngân hàng chờ đăng ký mua vàng SJC (ảnh lớn); Khách hàng đăng ký mua vàng online cũng phải “xếp hàng” chờ tới lượt (ảnh nhỏ) ẢNH: PV

LUYỆN ĐỀ TRÙNG VỚI KHUNG GIỜ THI THẬT Từng đạt 27,2 điểm thi khối A, bạn Đặng Đại Nhân - thủ khoa đầu vào ngành Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2022 cho biết, trong 3 tháng tăng tốc ôn luyện trước khi thi, bản thân đã duy trì thói quen luyện đề trùng với khung giờ thi thật. Cụ thể, Nhân sắp xếp thời gian ôn luyện, làm đề từng môn học theo đúng lịch thi đã được thông báo. “Giả sử, môn Toán thi buổi chiều, em sẽ duy trì buổi chiều nào cũng làm một đề Toán trong 120 phút và tương tự với các môn học khác. Khi đó, não của em sẽ quen với việc cứ đến thời gian đó sẽ tự động kích hoạt trạng thái tiến vào môn học”, Nhân chia sẻ. Đối với từng môn học cụ thể, Nhân đã vận dụng linh hoạt phương pháp quả cà chua (pomodoro technique) nhằm nâng cao sự tập trung trong khoảng thời gian nhất định. Nhân đã xếp các môn Toán, Lý, Hoá vào thời gian học ưu tiên và sẽ dừng nghỉ 15 phút quãng chuyển tiếp môn học. Trong 15 phút nghỉ, nam sinh sẽ nghe một đoạn nhạc không lời hay xem một video yêu thích. Theo Nhân, cái khó nhất của các sĩ tử là làm sao để không bị sa đà vào thư giãn giữa những quãng nghỉ như vậy, bởi “có những bạn miệng nói chỉ nằm một tí thôi nhưng cũng lướt TikTok hết cả tiếng”. Vì vậy, nam sinh gợi ý, với mỗi hoạt động, hay môn học, các sĩ tử nên đặt báo thức khi nào hết thời gian. Khi đó, các bạn sẽ rèn được sự tập trung làm một việc trong một thời điểm để đạt hiệu suất cao nhất. Mặt khác, các sĩ tử không nên ôn thi dồn dập, hay có tâm lý thức khuya lao vào ôn tập để chơi bù sau. Nhân lý giải: “Các sĩ tử không được bỏ qua thời gian ngủ vàng vì đây là quá trình quan trọng giúp mình nhớ được kiến thức đã học trong ngày, phục hồi chức năng của não giúp mình tỉnh táo hơn khi bắt đầu ngày ôn luyện mới”. XÁC ĐỊNH “ĐIỂM RƠI” PHONG ĐỘ Với bạn Lê Nguyễn Quốc Anh - thủ khoa đầu vào ĐH Ngoại thương, điểm SAT thuộc top 1% thế giới, trong quá trình ôn luyện, bí quyết quan trọng nhất đó là mỗi sĩ tử hãy xác định “điểm rơi” phong độ. Cụ thể, mỗi sĩ tử cần xác định mức điểm sàn mình sẽ đạt được là bao nhiêu thông qua quá trình luyện đề và thi thử, từ đó đặt mục tiêu điểm số tăng dần theo khả năng có thể tiếp nhận tương ứng. “Ví dụ, với môn Toán, sức của bạn chỉ làm được đến câu hỏi số 40, bạn phải đảm bảo phổ kiến thức lý thuyết có thể đáp ứng được với mọi dạng đề. Khi đã nắm chắc các dạng, đảm bảo làm đúng được hết gần 40 câu hỏi, bạn mới nên nghĩ đến việc luyện thêm các dạng nâng cao. Còn với môn Lý, các bạn cần hiểu sâu về hiện tượng vật lý chứ không đơn thuần chỉ thuộc công thức”, Quốc Anh cho hay. Từng đạt IELTS 8.5, Quốc Anh cũng muốn chia sẻ bí quyết riêng học môn tiếng Anh cho các sĩ tử. Theo nam sinh, đề thi có giới hạn ngữ pháp và các dạng ngữ âm, dạng hội thoại giao tiếp sẽ hỏi nên các sĩ tử cần khoanh vùng phạm vi ôn tập dựa trên gợi ý của giáo viên “Môn này yêu cầu sự chăm chỉ cả quá trình và một phương pháp học khoa học mới có thể nạp được lượng từ vựng hay ngữ pháp phong phú. Đối với những bạn mất gốc tiếng Anh, trong giai đoạn “nước rút”, nên cố gắng học, luyện làm thành thạo những câu dễ nhất ở mỗi kỹ năng”, Quốc Anh chia sẻ. Đặc biệt, để tránh căng thẳng khi bước vào phòng thi, Quốc Anh cho rằng, các sĩ tử hãy xác định đi thi cho mình, vì mình. Nam sinh nói: “Không có đối thủ nào trên con đường của mình. Hãy nghĩ đơn giản, đây là chặng đường cuối của 12 năm học tập để mình có cơ hội khẳng định, thể hiện tốt nhất những gì đã tiếp thu trong quãng thời gian vừa qua”. TƯ DUY NGƯỢC VÀ TÌM “VÙNG NHẠY CẢM” Phương pháp tư duy ngược và tìm vùng nhạy cảm trong văn chương để tạo nét riêng trong bài thi của mình, là cách mà Nguyễn Thị Hải Ly - thủ khoa đầu vào Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2019 (27,6 điểm khối D) đã gây ấn tượng với giám khảo chấm thi. Cụ thể, Ly sử dụng tư duy ngược trong phần nghị luận xã hội. Nữ sinh luôn đặt câu hỏi về vấn đề được nêu ra như: Vì sao vấn đề này lại được đưa vào đề thi? Nó có phản ánh một vấn đề thời sự nào đang diễn ra hay không? Từ vấn đề này sẽ gợi mở ra những thông điệp gì ?… Mỗi câu hỏi Ly đặt ra đều sẽ là thứ tự cô diễn đạt, lập luận trong bài. “Muốn lấy điểm tuyệt đối phần này, các sĩ tử cũng cần xem, cập nhật thời sự để lấy dẫn chứng vào vấn đề được nêu ra. Đặc biệt, các bạn phải thể hiện được quan điểm, chính kiến của cá nhân đằng sau vấn đề (đồng tình, phản bác hay khuyến nghị như thế nào)”, Ly chia sẻ. Còn đối với phần nghị luận văn học, nữ thủ khoa bật mí, sĩ tử hãy chọn một “vùng nhạy cảm” trong phần phân tích để bàn sâu và đẩy lên cao trào. “Đó là điểm chính yếu để người chấm thăng hoa hay cảm thấy thoả mãn khi đọc bài của bạn”, Ly nói. Với những bạn không mấy hứng thú với môn Văn, nữ sinh khuyên không nên đoán tủ hay học tủ. Thay vào đó, sĩ tử có thể ôn tập theo sơ đồ tư duy, học các từ khoá chính để phân tích sao cho đúng và mạch lạc. CHÂU LINH Trong giai đoạn “nước rút” trước kỳ thi tốt nghiệp đầy căng thẳng, thủ khoa đầu vào các trường đại học đã chia sẻ bí quyết ôn tập hiệu quả, tránh dồn toàn lực học đến kiệt sức và cách ổn định cảm xúc, tinh thần trước khi bước vào phòng thi cho các sĩ tử. 6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 14/6/2024 Các sĩ tử bước vào giai đoạn “nước rút” ẢNH: NHƯ Ý Thủ khoa truyền “bí kíp” tiếp sức sĩ tử Cô Phạm Thị Ngọc Huệ, giáo viên Trường THPT Đông Anh (Hà Nội) nói rằng, ở trường học, nhiều năm trở lại đây, tỉ lệ học sinh chọn thi các môn thi lệch hẳn về nhóm các môn xã hội. Ví dụ, lớp 12 năm nay, toàn trường có 11 lớp, chỉ có 2 lớp khối A thuần (Toán, Vật lí, Hoá học), 3 lớp A1 (Toán, Vật lí, Anh), còn lại 6 lớp thi các môn khoa học xã hội. Tương tự, lứa học sinh đang học lớp 11 năm nay có 14 lớp thì có tới 9 lớp thi khối D,C. “Học sinh chọn học nhóm môn xã hội cũng rộng cửa lựa chọn ngành nghề, kể cả trường tốp trên như: ĐH Ngoại Thương, Học viện Ngoại giao, …trừ những ngành đặc thù là một trong những nguyên nhân chính khiến tỉ lệ thi các môn này cao. Do vậy, có thể nói, học sinh đang lựa chọn môn thi, ngành nghề bám sát điều kiện tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ”, cô Huệ nói. Bà Bùi Thuỳ Linh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội) cho rằng, tình trạng lệch môn thi có thể phụ thuộc vào từng trường, từng vùng miền, khu vực. Tuy nhiên, tại trường Cầu Giấy, tỉ lệ học sinh chọn thi các môn xã hội cao hơn hẳn môn tự nhiên đã tồn tại nhiều năm nay và điều đó được xác định ngay khi học sinh bước chân vào lớp 10 để xếp lớp học. Bà Linh phân tích, học sinh ở khu vực thành phố, vùng điều kiện kinh tế thuận lợi có năng lực ngoại ngữ tốt, điểm cao nên thường chọn thi khối D để xét tuyển ĐH. Với tổ hợp này hiện cũng có sự lựa chọn ngành nghề rất đa dạng với nhiều trường trên toàn quốc. Do đó, khi chọn môn điều kiện để xét tốt nghiệp, học sinh có xu hướng chọn môn xã hội vì nhẹ nhàng, dễ học, gần gũi với đời sống, dễ đạt điểm cao hơn các môn tự nhiên vốn dĩ kiến thức hàn lâm, khó học. Nói về chọn ngành nghề, bà Linh cho rằng, trên thực tế, học sinh học nhóm các môn tự nhiên có sự lựa chọn ngành nghề, trường ĐH nhiều hơn nhóm các môn xã hội. Nhưng để thi đạt điểm cao, vào được các ngành nghề ở trường tốp đầu không phải chuyện dễ. Hiện nay, nhiều trường ĐH cũng có nhiều phương thức xét tuyển sớm như: học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ, bài thi đánh giá năng lực… do đó trước kì thi tốt nghiệp THPT, nhiều học sinh đã có kết quả đỗ ĐH sớm. HÀ LINH Học sinh chọn thi các môn xã hội nhiều hơn tự nhiên vì được cho là dễ “ăn” điểm Theo giáo viên, nhà quản lí giáo dục, tỉ lệ học sinh chọn bài thi Khoa học xã hội ngày càng cao là nhằm an toàn, thuận tiện cho xét tốt nghiệp THPT đồng thời cơ hội xét tuyển ngành nghề cũng ngày càng rộng mở. Cơ hội ngành nghề rộng mở 67% THÍ SINH THI CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI: Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra từ ngày 27-28/6 tới có 63% em đăng kí chọn bài thi Khoa học xã hội, 37% em thi bài thi Khoa học tự nhiên. “Các sĩ tử hãy xác định đi thi cho mình, vì mình để giảm áp lực đồng trang lứa. Hãy nghĩ đơn giản, đây là chặng đường cuối của 12 năm học tập để mình có cơ hội khẳng định, thể hiện tốt nhất những gì đã tiếp thu trong quãng thời gian vừa qua”. Bạn LÊ NGUYỄN QUỐC ANH - Thủ khoa đầu vào Đại học Ngoại thương, điểm SAT thuộc top 1% thế giới nhắn nhủ các sĩ tử

