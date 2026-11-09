Báo Tiền Phong số 313

THỨ HAI 9/11/2026 Số 313 0977.456.112 Giây phút đăng quang của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 (từ trái qua lần lượt: Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang và Á hậu 2 Lê Phương Nghi) ẢNH: HỒNG VĨNH TRANG 3 BA Ý NGHĨA CHIẾN LƯỢC Các quan chức Nhật Bản đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay quốc tế Haneda, Thủ đô Tokyo ẢNH: TTXVN Khởi đầu của sứ mệnh TRANG 8 - 9 - 10 - 11 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM CHÍNH THỨC NHẬT BẢN: Chiều 8/11 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Tokyo, bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8-11/11. Chuyến thăm lần này có ba ý nghĩa chiến lược.

Ngày 9/11/1946, Quốc hội khóa I đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo soạn thảo. Ra đời trong bối cảnh nền độc lập non trẻ, đang đứng trước những thử thách sống còn, bản Hiến pháp của nước Việt Nam mới kết tinh ý chí độc lập, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng tự do của dân tộc, xác lập nền tảng hiến định của một Nhà nước mà quyền lực thuộc về Nhân dân; độc lập dân tộc gắn với quyền làm chủ, quyền tự do dân chủ của Nhân dân; quyền lực nhà nước được tổ chức, thực hiện trên cơ sở Hiến pháp. Những giá trị nền tảng pháp lý được kế thừa, phát triển qua các bản hiến pháp sau này và trong suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong những năm qua, công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, tạo nền móng cho sự phát triển đất nước. Bước sang giai đoạn phát triển mới, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và các nghị quyết chiến lược của Đảng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực quản trị quốc gia, hoàn thiện thể chế, pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy các động lực phát triển mới cho đất nước. Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 là dịp nâng cao nhận thức và trách nhiệm thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn hệ thống chính trị và xã hội. Khi quyền lực được kiểm soát, quyền con người, quyền công dân được bảo vệ và chính sách được thực thi nhất quán, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố, người dân và doanh nghiệp có điều kiện huy động nguồn lực, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo vì sự phát triển đất nước. Theo nghĩa đó, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật vừa là yêu cầu giữ vững kỷ cương, vừa là động lực kiến tạo. Trước hết, thượng tôn Hiến pháp phải được thể hiện trong từng quyết định, từng hành động của các cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền. Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi quy định pháp luật phải phù hợp với Hiến pháp; mọi hoạt động công quyền phải có căn cứ, đúng thẩm quyền và chịu sự kiểm soát. Văn bản, hành vi vi phạm Hiến pháp, pháp luật phải được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền. Không thể lấy mục tiêu phát triển hay sự cấp bách của công việc làm lý do bỏ qua tính hợp hiến, hợp pháp. Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền phải chủ động sửa đổi quy định bất cập, kịp thời tháo gỡ những trở lực đối với phát triển. Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã xác định rõ mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng được thể hiện ở chất lượng thể chế hóa chủ trương và kết quả thực hiện, đem lại chuyển biến thiết thực trong đời sống Nhân dân. Cấp ủy lãnh đạo, kiểm tra, giám sát để chủ trương được thực hiện đúng đắn; cơ quan nhà nước thực hiện đầy đủ chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm; Nhân dân tham gia xây dựng và giám sát việc tổ chức thực hiện. Các tổ chức đảng, đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật, gương mẫu chấp hành và chịu sự giám sát của Nhân dân. Quyền lực nhà nước là thống nhất, thuộc về Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp phải được phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ và kiểm soát hiệu quả. Quyền hạn gắn với trách nhiệm giải trình; phân cấp, phân quyền đi cùng năng lực, nguồn lực và cơ chế kiểm soát. Cần xác định trách nhiệm đối với việc ban hành quyết định trái pháp luật và việc né tránh, trì hoãn thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ chủ động, đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung phải được bảo vệ theo pháp luật; hành vi lợi dụng đổi mới để vụ lợi, lạm quyền, nhũng nhiễu phải bị xử lý nghiêm. Thượng tôn Hiến pháp cũng đòi hỏi quyền con người, quyền công dân được bảo đảm, bảo vệ thực chất. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong những trường hợp cần thiết vì các lý do được Hiến pháp quy định. Sự an toàn, phẩm giá và quyền lợi hợp pháp của mỗi người là những giá trị Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ. Thứ hai, nâng cao chất lượng pháp luật để củng cố niềm tin của Nhân dân, khơi thông nguồn lực và mở đường cho phát triển. Nghị quyết số 66-NQ/TW yêu cầu đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật, đưa pháp luật trở thành động lực phát triển. Nâng cao hiệu lực quản lý phải đi đôi với mở rộng cơ hội phát triển; không đẩy khó khăn của cơ quan quản lý sang người dân, doanh nghiệp. Bảo đảm thực chất quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh, tự do hợp đồng để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sáng tạo và cạnh tranh bình đẳng. Pháp luật phải tạo điều kiện đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào sản xuất, huy động nguồn lực xã hội, mở rộng cơ hội kinh doanh và phát huy lợi thế hội nhập. Cùng với khuyến khích các mô hình phát triển mới, pháp luật phải bảo đảm cơ hội học tập, lao động, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. An sinh xã hội, môi trường sống an toàn, lành mạnh và sự công bằng trong thụ hưởng thành quả phát triển phải được bảo đảm bằng những quy định khả thi. Xây dựng pháp luật phải xuất phát từ lợi ích toàn cục của đất nước, khắc phục tình trạng chia cắt theo phạm vi quản lý từng ngành. Mỗi chính sách phải làm rõ vấn đề cần giải quyết, quyền cần bảo vệ, tác động đối với các nhóm xã hội, nhất là người yếu thế; tránh tạo thêm rào cản, chi phí bất hợp lý. Tham vấn chính sách phải thực chất, có tiếp thu, giải trình rõ ràng. Kiểm soát quyền lực phải bắt đầu từ khâu đề xuất chính sách, phòng ngừa tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Pháp luật minh bạch, ổn định, được thực thi nhất quán giúp giảm rủi ro, chi phí và củng cố niềm tin đầu tư. Đó là cơ sở để huy động, phân bổ nguồn lực hiệu quả, đưa pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh của đất nước. Nghiên cứu chính sách phải dự liệu được biến đổi của thực tiễn, tạo dư địa cho sáng tạo. Khi thay đổi quy định, cần có phương án chuyển tiếp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Cơ chế thử nghiệm phải được quyết định đúng thẩm quyền, xác định rõ phạm vi, trách nhiệm, biện pháp kiểm soát rủi ro và cách đánh giá để kịp thời điều chỉnh. Cải cách thủ tục hành chính phải giúp giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, giảm chi phí tuân thủ và xác định rõ trách nhiệm thực thi. Cắt giảm thủ tục, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đòi hỏi tiêu chuẩn rõ ràng, thông tin tin cậy, năng lực phát hiện, ngăn ngừa rủi ro, gắn với trách nhiệm bảo vệ người dân. Trong hội nhập quốc tế, pháp luật góp phần bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trong các quan hệ xuyên biên giới. Thực hiện nghiêm các cam kết quốc tế, nâng cao năng lực pháp lý, chủ động phòng ngừa và giải quyết tranh chấp là những điều kiện để củng cố khả năng tự chủ và sức cạnh tranh của đất nước. Thứ ba, tổ chức thi hành pháp luật phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và đem lại hiệu quả thiết thực. 2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 9/11/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu bài viết “Thượng tôn hiến pháp và pháp luật - động lực kiến tạo phát triển đất nước” của Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Chương trình Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946-9/11/2026) tại Nhà Quốc hội ẢNH: DOÃN TẤN Hiến pháp năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên đã đặt nền móng cho Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, khẳng định quyền lực tối cao thuộc về Nhân dân, thể hiện tầm nhìn khai sáng và tư tưởng độc lập-tự do-nhân nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: TTXVN Thượng tôn hiến pháp và pháp luật - động lực kiến tạo phát triển đất nước n GS.TS TÔ LÂM, TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC

3 n Thứ Hai n Ngày 9/11/2026 THỜI SỰ Các quan chức Nhật Bản đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay quốc tế Haneda, Thủ đô Tokyo ẢNH: TTXVN Chiều 8/11, đại diện Nhà nước Nhật Bản cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Haneda. BA Ý NGHĨA CHIẾN LƯỢC Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, chuyến thăm lần này có ba ý nghĩa chiến lược. Thứ nhất là định hướng chiến lược tổng thể cho sự phát triển của quan hệ song phương trong giai đoạn mới. Lãnh đạo hai nước sẽ cùng xác định những định hướng hợp tác dài hạn, những ưu tiên hợp tác trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phát triển của cả hai bên. Thứ hai, chuyển từ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đơn thuần sang tăng cường liên kết giữa hai nền kinh tế, chú trọng hơn tinh thần đồng hành, đồng kiến tạo, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường của nền kinh tế của mỗi nước. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc, việc liên kết kinh tế sâu rộng với các đối tác, trong đó có Nhật Bản sẽ tạo điều kiện để Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thứ ba, tạo động lực cho những đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi mô hình phát triển. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai của quan hệ hai nước. Nhật Bản có thế mạnh về công nghệ, vốn, kinh nghiệm quản trị và công nghiệp chế tạo; trong khi Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, thị trường năng động, tiềm năng phát triển lớn và quyết tâm đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Việc kết hợp hiệu quả những lợi thế này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho cả hai bên trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng và đào tạo nhân lực chất lượng cao, qua đó tiếp nhận, làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực nội sinh và sức cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế Việt Nam. Những định hướng này cũng được thể hiện rõ trong chương trình dự kiến của chuyến thăm. Bên cạnh các cuộc hội kiến với Nhà vua và Hoàng hậu, Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến tiếp lãnh đạo các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản; dự và phát biểu tại Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa họccông nghệ Việt Nam - Nhật Bản; thăm doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao của Nhật Bản. Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy các cơ hội hợp tác cụ thể, nhất là trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của mỗi nước. NHIỀU DỰ ÁN QUAN TRỌNG Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, nhìn tổng thể quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang có nền tảng rất vững chắc, với sự hội tụ của ba yếu tố quan trọng: tin cậy chính trị ngày càng cao, lợi ích kinh tế ngày càng đan xen và sự gắn kết giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu sắc. Đây là cơ sở thuận lợi để hai bên tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển lên tầm cao mới. Trên nền tảng tin cậy chính trị đó, đan xen lợi ích kinh tế ngày càng chặt chẽ với nhiều điểm sáng nổi bật. Nhật Bản luôn là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu và là nước cung cấp viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), quan tâm và mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Nhiều tập đoàn bán lẻ lớn của Nhật Bản, tiêu biểu như AEON, coi Việt Nam là thị trường trọng điểm, đồng thời góp phần đưa các sản phẩm của Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Nhật Bản vốn có những yêu cầu rất cao về chất lượng. Hợp tác trong lĩnh vực an ninh năng lượng, chuyển đổi xanh, nhất là các dự án trong khuôn khổ Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC), cũng đang được hai bên tích cực thúc đẩy. Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột hợp tác mới giữa hai nước. Hai bên đã và đang triển khai nhiều nội dung hợp tác thiết thực, từ nghiên cứu chung, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn đến hợp tác công nghệ vũ trụ, đồng thời hướng tới mở rộng sang những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử. Các dự án hợp tác về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, phòng, chống thiên tai cũng đang được hai bên triển khai hiệu quả. BÌNH GIANG Ba ý nghĩa chiến lược Chiều 8/11 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Tokyo, bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8-11/11. Chuyến thăm lần này có ba ý nghĩa chiến lược. Xây dựng và thi hành pháp luật phải gắn với trách nhiệm về kết quả. Các cơ quan xây dựng, ban hành và tổ chức thi hành phải phối hợp theo dõi tác động, chấn chỉnh thực thi, kịp thời sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi quy định bất cập theo thẩm quyền. Phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, văn bản quy định chi tiết và điều kiện thực hiện trước khi luật có hiệu lực. Người đứng đầu cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn phải chịu trách nhiệm về việc tổ chức thi hành thuộc phạm vi được giao. Trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, trách nhiệm phải rõ ràng, công việc của người dân phải được giải quyết liên tục, thông suốt. Vướng mắc phải được nhận diện đúng nguyên nhân. Quy định bất hợp lý cần được sửa đổi; cán bộ còn hạn chế về năng lực phải được bồi dưỡng; thiếu nguồn lực phải có phương án bảo đảm. Việc đã rõ thẩm quyền, đủ căn cứ thì phải giải quyết dứt điểm. Việc vượt thẩm quyền phải được báo cáo kèm đề xuất xử lý, theo dõi đến khi có kết quả cuối cùng. Công việc liên quan nhiều cơ quan cần có đầu mối chủ trì và trách nhiệm phối hợp rõ ràng. Đặc biệt, phải khắc phục tình trạng các cơ quan đều báo cáo hoàn thành nhiệm vụ nhưng công việc của người dân vẫn vướng mắc, chậm giải quyết. Chuyển đổi số phải nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng dịch vụ công. Khai thác, chia sẻ dữ liệu phải đúng pháp luật, giảm việc cung cấp lại thông tin, giúp người dân theo dõi quá trình giải quyết công việc. Ứng dụng công nghệ phải bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư. Cùng với hạ tầng số, cần chăm lo đội ngũ làm công tác pháp luật có chuyên môn vững, liêm chính, hiểu thực tiễn. Bảo vệ công lý là sứ mệnh của nền tư pháp. Cần bảo đảm Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; xử lý nghiêm sự can thiệp trái pháp luật vào hoạt động xét xử. Người dân phải được tiếp cận thuận tiện các cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp. Hòa giải, đối thoại cần được phát huy trên cơ sở tự nguyện, đúng pháp luật, không làm hạn chế quyền khởi kiện. Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành. Bảo vệ pháp luật phải gắn với khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm. Quyết định hành chính trái pháp luật phải được xem xét, xử lý, khắc phục hậu quả kịp thời. Phản ánh, kiến nghị của người dân phải được tiếp nhận, giải quyết đến cùng và trả lời kịp thời. Chất lượng pháp luật và hiệu quả thực thi phải được đánh giá bằng công việc được giải quyết đúng pháp luật, quyền lợi được bảo vệ và những chi phí bất hợp lý được cắt giảm. Thứ tư, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật từ sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên và sự tham gia chủ động, tự giác của người dân. Văn hóa ấy được nuôi dưỡng bằng hiểu biết pháp luật, đạo đức công vụ và trải nghiệm được đối xử công bằng. Quy định rõ ràng, được giải thích thấu đáo và áp dụng công bằng sẽ củng cố niềm tin, khuyến khích tự giác chấp hành. Một cán bộ tận tâm, một cơ quan nghiêm túc sửa sai có sức thuyết phục người dân hơn mọi lời kêu gọi. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu, phải thể hiện trong công việc hằng ngày. Xử lý vi phạm phải nghiêm minh, công bằng, gắn với hướng dẫn, phòng ngừa. Người dân là chủ thể tham gia xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật. Sự tham gia cần được bảo đảm trong góp ý chính sách, giám sát, phản ánh bất cập và đánh giá kết quả thực hiện. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, báo chí, đội ngũ luật gia, luật sư cần phát huy vai trò giám sát, phản biện, hỗ trợ người dân. Mỗi người cần chủ động thực hiện nghĩa vụ, bảo vệ quyền của mình và tôn trọng quyền của người khác. Doanh nghiệp phải coi tuân thủ pháp luật là nền tảng của uy tín, cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững. Phổ biến, giáo dục pháp luật phải giúp người dân biết cách thực hiện quyền, nghĩa vụ và tìm đến đúng nơi khi cần hỗ trợ. Giải thích chính sách cần gắn với đối thoại, lắng nghe phản hồi để kịp thời điều chỉnh. Ứng dụng công nghệ số phải đi cùng trợ giúp trực tiếp cho người yếu thế, người ở địa bàn khó khăn. Khi việc chấp hành pháp luật gắn với đạo đức, trách nhiệm công dân và nếp sống cộng đồng, tinh thần của Ngày Pháp luật sẽ thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành cách nghĩ, cách làm của mỗi người. Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật vừa là nền tảng, vừa là động lực kiến tạo một quốc gia có kỷ cương, liêm chính, dân chủ, công bằng, văn minh, phát triển và thịnh vượng. Đó không chỉ là yêu cầu của hiện tại mà còn là sự lựa chọn có ý nghĩa chiến lược, bảo đảm cho Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, phát triển nhanh, bền vững và hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. q TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM CHÍNH THỨC NHẬT BẢN: Cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản đã và đang trở thành một cầu nối rất quan trọng, góp phần gắn kết hai đất nước, hai dân tộc. Văn hóa thượng tôn pháp luật là nền tảng xây dựng xã hội kỷ cương Ngày 9/11, tại Hà Nội, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2026. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương nhấn mạnh xây dựng pháp luật tốt phải đi đôi với tổ chức thi hành nghiêm minh, hiệu quả, để các quy định thực sự đi vào cuộc sống; lấy kết quả thực thi làm thước đo chất lượng pháp luật. Kiên quyết khắc phục tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành chưa được ban hành kịp thời; quy định đúng nhưng khó thực hiện, vướng mắc từ cơ sở chậm được giải quyết. Phó Thủ tướng lưu ý văn hóa thượng tôn pháp luật là nền tảng quan trọng để xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh và phát triển. Nền quản trị quốc gia hiện đại phải kết hợp chặt chẽ giữa việc hoàn thiện pháp luật, thực thi nghiêm minh, công bằng các quy định với việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, từng bước đưa việc tuân thủ pháp luật trở thành nhu cầu tự thân, nếp sống văn hóa và trách nhiệm của mỗi người dân, cơ quan, tổ chức. P.V

4 n Thứ Hai n Ngày 9/11/2026 XÃ HỘI Theo kết quả rà soát căn hộ dự kiến phải di dời tại dự án chung cư CT6-Bemes phường Kiến Hưng, với khối nhà chung cư cao tầng, chủ đầu tư đã xây dựng 3 tòa nhà CT6A, CT6B, CT6C với quy mô 1 tầng hầm liên thông, 32 tầng nổi và tum thang (chung nhau khối đế 3 tầng). Theo báo cáo, tầng 1 sử dụng làm sảnh, hành lang và kinh doanh dịch vụ (1 siêu thị, 56 kiốt), từ tầng 2 đến tầng 32 phân chia thành 1.584 căn hộ. Khối nhà thấp tầng thực tế xây dựng 38 căn nhà quy mô 5 tầng, tổng diện tích xây dựng hơn 2.473m2. Qua rà soát ban đầu của phường Kiến Hưng, có 126 căn hộ khối đế tầng 2 và 3 của 3 tòa chung cư thuộc diện di dời các hộ dân để tháo dỡ, hoàn trả công năng theo quy hoạch. Trong số này, tòa CT6A tại tầng 2 có 42 căn hộ, tầng 3 có 18 căn hộ; tòa CT6B tại tầng 2 có 27 căn hộ, tầng 3 có 10 căn hộ; tòa CT6C tại tầng 2 có 18 căn hộ, tầng 3 có 11 căn hộ. Cùng với đó, có 10 căn nhà thấp tầng dự kiến cũng phải di dời, phá dỡ hoàn trả mặt bằng để đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Trong số đó, 6 căn có phần lớn diện tích xây dựng nằm vào vị trí quy hoạch trường mầm non; 4 căn có phần lớn diện tích xây dựng nằm vào vị trí đất quy hoạch đường giao thông nội bộ. Ông Đào Quang Vinh Hiển, Trưởng phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường phường Kiến Hưng, cho biết phòng đã phối hợp với Công an phường Kiến Hưng rà soát địa chỉ, số căn hộ và chủ sử dụng. Đến nay, cơ bản đã xác định được các thông tin liên quan. Phường Kiến Hưng xác định việc xử lý những tồn tại tại dự án CT6 là nhiệm vụ phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhiều hộ dân, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các sở, ngành thành phố và chủ đầu tư. Theo lãnh đạo phường Kiến Hưng, việc xử lý những tồn tại, vi phạm tại dự án phải tuân thủ các nguyên tắc mà Thành phố Hà Nội đề ra là phù hợp với quy hoạch, bảo đảm khả năng dung nạp của hệ thống hạ tầng đối với cư dân, bảo đảm an toàn công trình, phòng cháy, chữa cháy và an sinh cho người dân. Trước đó, ngày 28/10, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 96, có hiệu lực từ ngày 7/11. Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị đối với 12 dự án có liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh. 12 dự án gồm: Bemes/CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng); Đại Thanh (xã Đại Thanh); CT5 Tân Triều (phường Hà Đông); Khu nhà ở Xa La (phường Hà Đông); CT11, CT12 ô đất CT2, KĐT Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công); VP3 Linh Đàm; VP5 Linh Đàm; VP6 bán đảo Linh Đàm; HH1; HH2; HH3; HH4 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt). Như vậy, đến thời điểm này, khi nghị quyết có hiệu lực thi hành, tất cả các dự án sai phạm đều có một lộ trình chung, có thời hạn xử lý và cơ quan chịu trách nhiệm cụ thể. Được biết, ngay sau khi nghị quyết của HĐND TP Hà Nội được ban hành, các xã phường liên quan đã tiến hành rà soát hiện trạng. UBND phường Định Công (Hà Nội) cũng vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch của UBND thành phố về xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả, đảm bảo an sinh xã hội trong giải quyết những vụ án, vụ việc liên quan đến các dự án nhà ở của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn phường. Theo rà soát ban đầu của phường Định Công, có 246 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 4 tại các tòa CT11, CT12A, CT12B, CT12C Kim Văn - Kim Lũ thuộc diện phải di dời. Việc di dời dự kiến triển khai năm 2027, phá dỡ trong giai đoạn 2027-2028. ĐÌNH PHONG Hà Nội dự kiến di dời, phá dỡ 126 căn hộ khối đế tầng 2-3 của 3 tòa chung cư CT6A, CT6B, CT6C Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Nội) và 10 căn nhà thấp tầng, vì vi phạm quy định trong xây dựng. Ngoài 126 căn hộ khối đế tầng 2-3 của 3 tòa chung cư CT6A, CT6B, CT6C Kiến Hưng, 10 căn nhà thấp tầng (trong ảnh) thuộc diện phải di dời, phá dỡ ẢNH: ZNEWS Hà Nội sẽ phá dỡ 136 căn hộ và nhà thấp tầng vi phạm Hàng nghìn hộ dân sẽ có sổ hồng Nghị quyết 96 quy định rõ: người mua căn hộ, nhà ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng), sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định và chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai. Theo đó, chủ đầu tư phải lập hồ sơ hiện trạng, trình UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận; báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND TP quyết định giao đất/công nhận quyền sử dụng đất/chuyển mục đích; gửi hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để được cấp giấy chứng nhận. Quy định này tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hàng nghìn hộ dân chưa có sổ hồng, mặc dù đã trả đủ tiền mua nhà từ hàng chục năm trước. Quốc hội sẽ chất vấn các thành viên Chính phủ Theo dự kiến chương trình, tuần này Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ, phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được diễn ra trong cả ngày 12/11. Hai thành viên Chính phủ được lựa chọn chất vấn là Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Trong lĩnh vực tài chính, các nội dung được chất vấn gồm: Công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; giải pháp huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP). Nội dung quan trọng khác là công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài; giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế… Các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh… cũng thuộc phạm vi chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất. Sau phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, Quốc hội sẽ chuyển sang nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Nhóm vấn đề được chọn chất vấn gồm: kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý Nhà nước, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cũng trả lời về công tác quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI… Trong mỗi phiên chất vấn, các thành viên Chính phủ sẽ “chia lửa” cùng các bộ trưởng. Khoảng hơn một giờ cuối ngày, Thủ tướng (hoặc Phó Thủ tướng được ủy quyền) sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. LUÂN DŨNG Ngày 8/11, Chủ tịch UBND TP Huế ban hành công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ hồ đập thủy lợi, thủy điện chủ động triển khai phương án ứng phó đợt mưa lớn diện rộng, nguy cơ gây lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn. Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, đợt mưa lớn sắp tới do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh, phát triển lên độ cao trên 1.500m. Từ ngày 9 đến 12/11, tổng lượng mưa cả đợt trên địa bàn thành phố phổ biến từ 300-500mm, một số nơi có thể vượt 700mm. Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối và các khu vực có khả năng bị chia cắt để chủ động phương án ứng phó. Đặc biệt, chính quyền cơ sở phải căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, ưu tiên phụ nữ mang thai, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và người có bệnh nền. Các lực lượng, phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm phải được chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Cơ quan chức năng phải tổ chức kiểm soát chặt chẽ giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu và khu vực có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không để người và phương tiện đi qua nơi nguy hiểm, nước chảy xiết. Người dân cũng được cảnh báo không vớt củi, di chuyển bằng phương tiện trên sông, hồ khi không có trang thiết bị bảo đảm an toàn. NGỌC VĂN Từ ngày 9 đến 12/11, tại TP Huế dự báo có mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 300500mm, có nơi vượt 700mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Huế cảnh báo mưa lớn tiếp diễn, có nơi trên 700mm Từ ngày 9 đến 12/11, tổng lượng mưa cả đợt trên địa bàn Huế phổ biến từ 300-500mm, một số nơi có thể vượt 700mm (Ảnh minh họa)

5 n Thứ Hai n Ngày 9/11/2026 XÃ HỘI TỪ MẶT HỒ CHUNG ĐẾN SINH KẾ CỦA NHIỀU GIA ĐÌNH Buổi sáng ở buôn Trăp (xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk) bắt đầu bằng những âm thanh quen thuộc của nhịp sống buôn làng. Khi nắng vừa lên, một vài người dân đã mang thức ăn ra hồ, rải từng nắm xuống mặt nước. Những gợn sóng nối nhau lan rộng, đàn cá háo hức quẫy mình đón thức ăn. Dưới làn nước ấy, hơn 100kg cá giống được thả xuống từ những ngày cuối năm 2025 đang lớn lên từng ngày. Anh Y Nom Mlô, một người dân buôn Trăp không giấu được niềm vui khi nói về hồ cá cộng đồng ở buôn Trăp. Với anh và nhiều người dân trong buôn, việc có một hồ cá chung không chỉ đơn giản là thêm nguồn thực phẩm, mà còn là sự quan tâm thiết thực dành cho những gia đình còn nhiều khó khăn. Ở đây không ít gia đình phải chắt chiu từng khoản thu nhập để trang trải sinh hoạt, lo cho con cái học hành. “Bà con rất vui khi được công an xã tặng cá giống và cùng đồng hành chăm sóc. Khi đàn cá lớn, không chỉ giúp cải thiện bữa ăn hằng ngày mà nguồn thu từ bán cá sẽ được dùng để hỗ trợ các hộ khó khăn, giúp bà con giảm bớt gánh nặng cuộc sống”, anh Y Nom chia sẻ. Những ngày cuối năm 2025, Công an xã Tam Giang triển khai mô hình “Hỗ trợ cá giống - Gắn kết tình quân dân, giữ gìn an ninh trật tự” tại hồ buôn Trăp. Lúc này, cán bộ Công an xã Tam Giang cũng có mặt để kiểm tra tình hình đàn cá, quan sát nguồn nước và trao đổi với bà con về cách chăm sóc. Thỉnh thoảng, tiếng cười nói lại vang lên, bà con vui vẻ kể về những đàn cá ngày một lớn. Những câu chuyện rất đỗi bình thường, nhưng khiến không khí bên hồ trở nên gần gũi, ấm áp. Để bắt đầu mô hình, công an xã hỗ trợ hơn 100kg cá giống và 300kg thức ăn. Sau ngày thả cá, cán bộ công an xã tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn kỹ thuật nuôi, theo dõi quá trình sinh trưởng của đàn cá, hướng dẫn cách chăm sóc và bảo vệ nguồn nước. Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã thường xuyên có mặt tại hồ, cùng bà con dọn vệ sinh, phát quang cỏ dại, tận dụng nguồn cỏ làm thức ăn bổ sung cho cá. Để người dân thuận lợi đi lại, vận chuyển thức ăn và theo dõi đàn cá, công an xã còn phối hợp sửa chữa tuyến đường dẫn vào khu vực hồ nuôi. Hệ thống camera an ninh được lắp đặt nhằm bảo vệ tài sản chung, giám sát khu vực hồ, chủ động phòng ngừa các hành vi xâm hại nguồn lợi thủy sản. Ít ai nghĩ rằng, từ một hồ nước phục vụ sản xuất, một mô hình sinh kế lại có thể trở thành điểm hẹn gắn kết người dân với lực lượng công an. GẮN KẾT LÒNG DÂN Ở hồ buôn Trăp, câu chuyện không chỉ xoay quanh việc cho cá ăn hay theo dõi đàn cá lớn nhanh thế nào. Những lần cùng nhau dọn cỏ, vệ sinh khu vực hồ trở thành dịp để cán bộ công an, đoàn viên, thanh niên và người dân gặp gỡ, chuyện trò. Câu chuyện mùa màng, chuyện làm ăn, có khi là những khó khăn trong cuộc sống hay những vấn đề đang diễn ra trong buôn. Qua những cuộc trò chuyện giản dị ấy, cán bộ công an hiểu hơn về đời sống của bà con, người dân có thêm cơ hội chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với lực lượng chức năng. Anh Nông Thanh Cảnh, Phó Bí thư phụ trách Đoàn xã Tam Giang, cho biết, việc hỗ trợ cá giống không chỉ nhằm khôi phục nguồn lợi thủy sản tại hồ buôn Trăp mà còn góp phần nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường. Đoàn viên, thanh niên trong chăm sóc hồ cá tạo thêm sự gắn bó giữa tuổi trẻ địa phương với người dân. Thay vì chỉ gặp nhau trong các buổi sinh hoạt hay những đợt ra quân, các bạn trẻ có cơ hội cùng làm những công việc cụ thể, gần gũi với cuộc sống của bà con. Công an xã thường xuyên lồng ghép tuyên truyền, vận động bà con không sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc để đánh bắt cá, hướng dẫn nuôi trồng thủy sản an toàn và nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên chung. Những câu chuyện bên hồ cá cũng là dịp để lực lượng công an tuyên truyền phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm, kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện những dấu hiệu bất thường. Đại úy Lê Đức Anh, Phó Trưởng Công an xã Tam Giang cho rằng, muốn giữ vững bình yên ở cơ sở, trước hết lực lượng công an phải gần dân, hiểu dân và quan tâm đến đời sống của nhân dân. Đơn vị đã triển khai mô hình hỗ trợ cá giống nhằm giúp bà con tạo dựng sinh kế, ổn định cuộc sống. Đây cũng là cách lực lượng công an cụ thể hóa phong trào thi đua ‘Ba nhất’ (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) do Bộ Công an phát động bằng những việc làm thiết thực, đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no. Ngồi bên hồ cá, anh Y Thương, người dân ở xã Tam Giang tâm sự, ở những địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, công tác vận động quần chúng sẽ hiệu quả hơn khi được cụ thể hóa bằng những việc làm gắn với nhu cầu thiết thân của người dân. Từ câu chuyện hồ cá, cán bộ công an có thêm điều kiện gặp gỡ, trò chuyện với bà con. Những vấn đề trong đời sống, những tâm tư, nguyện vọng hay những mâu thuẫn nảy sinh trong cộng đồng cũng có cơ hội được chia sẻ, trao đổi ngay từ đầu. Công tác dân vận không chỉ diễn ra trong các buổi họp dân hay những đợt tuyên truyền tập trung, mà hiện diện ngay trong đời sống thường nhật của buôn làng. Mặt hồ buôn Trăp vẫn lặng lẽ đón những cơn gió mùa khô. Dưới làn nước, đàn cá đang lớn lên. Từ một hồ cá nhỏ giữa buôn Ê đê, những giá trị lớn hơn đang được vun đắp. Đó là sinh kế, là tình làng nghĩa xóm và là thế trận lòng dân được xây dựng từ những việc làm bình dị, gần gũi với cuộc sống hằng ngày. N.T Hơn 100kg cá giống được thả xuống hồ nước chung mở ra một hướng sinh kế mới cho bà con đồng bào Ê đê ở buôn vùng sâu tỉnh Đắk Lắk. Bình yên được vun đắp từ những việc làm cụ thể, bắt đầu bằng lợi ích chung của buôn làng. Mô hình đang trở thành điểm kết nối cộng đồng, gắn bó giữa lực lượng công an với người dân. Buôn Trăp hiện có 107 hộ dân, phần lớn là đồng bào dân tộc Ê đê. Cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, phụ thuộc nhiều vào thời tiết và giá cả nông sản. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo thuộc nhóm cao của xã Tam Giang. ĐIỂM TỰA BÌNH YÊN NƠI BUÔN LÀNG Kỳ cuối: Gieo sinh kế, gặt niềm tin nNGUYỄN THẢO PHÓNG SỰ Đoàn viên thanh niên, công an xã, người dân sửa chữa tuyến đường dẫn vào khu vực nuôi Đoàn viên thanh niên cùng người dân phát quang cỏ dại, tận dụng nguồn cỏ làm thức ăn cho cá Cán bộ, chiến sĩ công an xã kiểm tra tình hình đàn cá và trao đổi với bà con về cách chăm sóc

​Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã chỉ đạo UBND phường Phương Liệt chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng làm rõ phản ánh của phụ huynh về chất lượng thực phẩm cung cấp cho nhà trường. Lãnh đạo Thành phố yêu cầu nếu phát hiện hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật nhằm bảo đảm sức khỏe cho trẻ em. ​Trước đó, ngày 4/11, trong quá trình tham gia giám sát công tác tiếp nhận thực phẩm buổi sáng tại Trường Mầm non Phương Liệt, Ban đại diện cha mẹ học sinh phát hiện một số lô thịt lợn nạc do đơn vị cung ứng có biểu hiện bất thường. Bằng quan sát và kiểm tra trực tiếp, miếng thịt nhũn, bở, màu sắc nhợt nhạt, và hoàn toàn mất độ đàn hồi tự nhiên. Đến sáng 5/11, thực phẩm nhập vào bếp ăn nhà trường tiếp tục có dấu hiệu bất thường tương tự. Lo ngại sức khỏe của học sinh bị ảnh hưởng, nhiều phụ huynh đã chủ động đón con về sớm trong ngày. ​Giải thích về hiện tượng này, đại diện Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh (đơn vị cung cấp) cho rằng thịt bị nhũn, bở là do phản ứng sinh hóa PSE (Pale, Soft, Exudative) xuất hiện khi con lợn “bị stress trước khi giết mổ”, kết hợp với việc thoát nhiệt kém ở các phần thịt nạc mỏng, mông làm biến tính protein. ​Lời giải thích từ phía doanh nghiệp không nhận được sự đồng thuận từ phía phụ huynh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám sát nhà trường đã lập biên bản, yêu cầu thu hồi số thực phẩm bất thường và niêm phong mẫu gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để phân tích chuyên sâu. Kết quả kiểm nghiệm dự kiến sẽ có vào ngày 16/11. ​Nhằm bảo đảm an toàn cho các bữa ăn bán trú, Trường Mầm non Phương Liệt đã quyết định chấm dứt hợp đồng cung cấp thực phẩm với Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh và chuyển sang hợp tác với nhà cung ứng mới từ ngày 6/11. TRẦN HOÀNG VƯỚNG MẮC Dự thảo thông tư mới nhận được sự đồng thuận lớn khi chuyển sang mô hình bổ nhiệm gắn với vị trí việc làm. Quy định này giúp tăng quyền tự chủ và đề cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các trường đại học. Tuy nhiên, các tiêu chí về công bố khoa học đang bộc lộ nhiều điểm nghẽn. Tại hội thảo, nhiều trường đại học cho rằng, các quy định về bài báo khoa học còn thiếu tính khả thi. Đại diện Trường ĐH Cần Thơ, PGS.TS Trần Thanh Trúc phân tích sự chồng chéo trong cách xác định bài báo loại 1. Dự thảo đưa kỉ yếu hội nghị vào nhóm công bố loại 1 (theo phân loại của Bộ Khoa học và Công nghệ). Tuy nhiên, Thông tư 27 hiện hành của bộ này lại không có danh mục xếp loại cho kỉ yếu hội nghị. Dự thảo cũng quy định, khi chưa có bảng xếp hạng mới, các trường áp dụng danh mục năm 2025 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Danh mục này chỉ công nhận tạp chí có mức điểm từ 1,0 trở lên. Điểm này mâu thuẫn với quy định công nhận báo cáo kỉ yếu hội nghị quốc tế hạng A (tương đương bài báo xếp hạng Q1, Q2 (quy định xếp hạng bài báo từ cao xuống thấp theo thứ tự từ Q1-Q4). PGS Trần Thanh Trúc cũng chỉ rõ sự bất cập khi dự thảo ưu tiên xếp hạng Q1, Q2 theo Web of Science (là một cơ sở dữ liệu trích dẫn khoa học trực tuyến uy tín và lâu đời nhất thế giới, hiện do tập đoàn Clarivate Analytics, Mỹ quản lí) trước, sau đó mới dùng đến cơ sở dữ liệu Scopus (là cơ sở dữ liệu tóm tắt và trích dẫn khoa học lớn nhất thế giới, thuộc quyền sở hữu của Nhà xuất bản Elsevier, Hà Lan). Cách làm này gây thiệt thòi cho các tạp chí chỉ nằm trong hệ thống Scopus. Về cách tính tác giả chính, PGS.TS Trần Thanh Trúc nêu thực tế, các bài báo quốc tế hiện nay thường có nhiều đồng tác giả đứng đầu hoặc đồng tác giả liên hệ. Việc yêu cầu phải có văn bản đồng thuận của tất cả tác giả nước ngoài là điều rất khó thực hiện. Ông kiến nghị nên cho phép chia điểm hoặc tính giảm trừ theo tỉ lệ tương ứng. GS Trần Đình Phúc (nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Quân sự) cho rằng, quy định bắt buộc bài báo khoa học phải đăng trên các tạp chí đạt 1,0 điểm là rào cản quá lớn. Ngành khoa học quân sự có 6 chuyên ngành độc lập. Tuy nhiên, hiện nay toàn ngành chỉ có 4 tạp chí được tính 1,0 điểm. Bốn tạp chí này không thể tải hết các bài báo của cả 6 chuyên ngành. Giáo sư Phúc đề nghị cho phép ngành quân sự áp dụng cơ chế quy đổi. Ứng viên phải có tối thiểu 6 công trình thực chất. Số bài còn lại được quy đổi từ tạp chí tính 0,75 điểm với tỉ lệ: hai bài 0,75 điểm đổi lấy một bài 1,0 điểm. Đại diện Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng nêu khó khăn riêng. Nhiều tạp chí ngôn ngữ uy tín ở Nga, Trung Quốc hay châu Âu không thuộc Web of Science hay Scopus. Nhà trường đề xuất bộ cần có cơ chế công nhận linh hoạt cho các ấn phẩm này. Đại diện các trường quân đội cũng cho biết, giảng viên sĩ quan khó đăng bài quốc tế do phải bảo đảm các quy định bảo mật. Vấn đề bài báo bị rút cũng được GS.TS Bùi Văn Ga (ĐH Đà Nẵng) và PGS.TS Hoàng Anh Sơn, Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) lưu ý. Các chuyên gia đề nghị ban soạn thảo phải quy định rõ thời hiệu xử lí khi bài báo bị rút sát ngày xét tuyển. Đồng thời, chỉ cơ quan quản lí cán bộ có thẩm quyền mới được ra kết luận về vi phạm liêm chính trước khi hội đồng loại hồ sơ. CẦN CƠ CHẾ CÔNG BẰNG Việc quy đổi các sản phẩm ứng dụng thay thế bài báo khoa học nhận được nhiều ý kiến đóng góp. PGS.TS Hoàng Anh Sơn chỉ rõ, dự thảo mới chỉ quy đổi bằng độc quyền sáng chế tương đương bài báo Q2. Văn bản hoàn toàn bỏ quên bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Học viện đề xuất cần công nhận bằng giải pháp hữu ích tương đương sản phẩm loại 1. Khối ngành sức khỏe cũng chỉ ra nhiều khoảng trống pháp lý. Đại diện Học viện Quân y và Trường ĐH Y Hà Nội đánh giá: Phác đồ chẩn đoán, điều trị mới là sản phẩm khoa học giá trị. Dự thảo cho phép dùng phác đồ mới thay thế bài báo nhưng chưa quy định cấp nào phê duyệt. Tiêu chí xác định “vai trò chủ trì” cũng chưa rõ khi một phác đồ có rất nhiều bệnh viện cùng tham gia. PGS.TS Trần Thanh Trúc nhận định, việc đưa phác đồ điều trị mới hay công thức thuốc mới vào thay thế công bố quốc tế cần tiêu chí định lượng rất chặt chẽ. Nếu không làm rõ quy mô sản xuất và đơn vị tiếp nhận thì hội đồng rất khó đánh giá. Đại diện Trường ĐH Sư phạm Hà Nội phản ánh tâm tư của giảng viên ngành sư phạm. Đội ngũ này dành nhiều tâm huyết biên soạn sách giáo khoa phổ thông và bồi dưỡng giáo viên. Tuy nhiên, các công trình sách giáo khoa hiện không được tính điểm công trình đại học. Giờ bồi dưỡng giáo viên cũng không được tính vào định mức giảng dạy. Ngoài ra, việc xếp ngành Ngữ văn chung với ngành Nghệ thuật cũng gây bất hợp lí. Sản phẩm thay thế của ngành nghệ thuật chỉ ưu tiên tác phẩm nghệ thuật đạt giải. Trong khi đó, ngành Ngữ văn không có sản phẩm này và rất khó công bố quốc tế. Nhà trường đề nghị cho phép ngành Ngữ văn dùng sách chuyên khảo thay thế hoặc chuyển hẳn sang khối ngành khác. NGHIÊM HUÊ 6 n Thứ Hai n Ngày 9/11/2026 KHOA GIÁO Băn khoăn quy định về bài báo khoa học Diễn biến mới vụ thịt đưa vào bếp ăn bán trú nhũn, bở Tại hội thảo góp ý dự thảo thông tư tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) do Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì, nhiều trường đại học đã chỉ ra nhiều vướng mắc. Tâm điểm tranh luận tập trung vào các quy định về bài báo khoa học, phân hạng tạp chí và cơ chế công nhận sản phẩm thay thế. UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo khẩn giao các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến vụ thịt lợn nhũn bở, kém chất lượng đưa vào bếp ăn bán trú Trường Mầm non Phương Liệt. Lễ bổ nhiệm GS, PGS tại Trường ĐH Y Hà Nội, năm 2025 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chia sẻ, với dự thảo quy định về xét GS, PGS, cơ chế xét duyệt tập trung hằng năm không còn. Việc xét công nhận tập trung mỗi năm một đợt trước đây giống như tổ chức một kì thi chung trên toàn quốc, khiến mọi áp lực và đơn thư khiếu nại đều dồn lên Hội đồng Giáo sư nhà nước và bộ trưởng. Với quy định mới, các trường có thể bổ nhiệm quanh năm. Đồng thời, một ứng viên có thể nộp hồ sơ vào nhiều trường khác nhau, nếu cùng trúng tuyển thì có thể chọn làm việc ở nơi tốt nhất. Thịt lợn nhũn, bở đưa vào trường mầm non DỰ THẢO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ:

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