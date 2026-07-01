Báo Tiền Phong số 299

SIẾT AN TOÀN THỰC PHẨM ONLINE THỨ HAI 26/10/2026 Số 299 0977.456.112 TRANG 2 TRANG 11 TRANG 3 TRANG 7 TRANG 7 Khi “quán ăn số” phải chịu trách nhiệm TRANG 16 Chủ tịch Quốc hội lưu ý “3 không” với các dự án APEC 2027 “Nghị sĩ nhí” bàn chuyện xây dựng môi trường số an toàn Lộ diện 18 ứng viên tiêu biểu Giải thưởng Khuê Văn Các 2026 Paris như bị phong tỏa TRANG 4-5 Hai á hậu Châu Anh và Vân Nhi góp mặt tại Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, hòa vào không khí sôi động của sự kiện tối 25/10 ẢNH: HỒNG VĨNH MỞ RỘNG KHÔNG GIAN TRẢI NGHIỆM THANH TOÁN SỐ TRANG 8-9-14-15 Đặt đồ ăn qua mạng dù tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro về an toàn thực phẩm MINH HỌA: LÊ NGUYỄN CHUYỆN HÔM NAY Để ăn ngon ăn lành XEM TIẾP TRANG 5 n NGỌC LÂM Chỉ vài lần chạm màn hình, một bữa ăn từ căn bếp nào đó đã được đưa tới cửa nhà chúng ta. Người mua thấy tên món, hình ảnh bắt mắt và mức giá khuyến mãi nhưng phía sau giao diện ấy, nguyên liệu từ đâu, bếp có bảo đảm vệ sinh và người bán thực sự là ai, không phải lúc nào cũng rõ. VIỆT NAM ĐĂNG CAI U23 ĐÔNG NAM Á 2027: CHỜ NHỮNG GƯƠNG MẶT NÀO? TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM ĐAN MẠCH, EU VÀ BỈ: NHIỀU BIỆT LỆ VÀ KẾT QUẢ QUAN TRỌNG Hàng nghìn bạn trẻ hòa nhịp Fest Chạm Việt Nam 2

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, chuyến thăm tới Đan Mạch, Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 19-24/10 đã thành công tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả quan trọng và thực chất, nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác. Đan Mạch định vị Việt Nam là đối tác hàng đầu, là đầu cầu chiến lược ở Đông Nam Á. Thông qua chuyến thăm, Việt Nam khẳng định vị thế là đối tác hàng đầu của Đan Mạch về phát triển xanh, bền vững, đặc biệt trên các lĩnh vực vận tải cảng biển xanh, thông minh, năng lượng tái tạo, đồng hành nâng cao năng lực tự chủ, tạo các động lực phát triển mới trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc. Trong các cuộc tiếp xúc, trao đổi cấp cao, lãnh đạo hai bên luôn nhấn mạnh nền tảng hữu nghị vững chắc có lịch sử 55 năm và đánh giá cao truyền thống gắn bó đặc biệt giữa hoàng gia Đan Mạch và Việt Nam. Một trong những kết quả nổi bật là việc hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đưa Đan Mạch trở thành nước thứ hai của EU có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Hai bên xác định kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột quan trọng của quan hệ mới; đồng thời, chú trọng hợp tác năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, chuyển đổi xanh, cảng biển, logistics và vận tải biển xanh. Với EU, những trao đổi sâu rộng giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố sự tin cậy chính trị, tạo ra các khuôn khổ hợp tác mới cho quan hệ giữa Việt Nam với EU và các nước châu Âu - những trung tâm trong trật tự thế giới đa cực đang hình thành, thúc đẩy mạnh mẽ đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi của Việt Nam. Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, điểm đáng chú ý là tư duy hợp tác được mở rộng, không chỉ dừng ở trao đổi thương mại, thu hút đầu tư hay chuyển giao công nghệ đơn thuần, mà hướng tới kết nối các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; cùng nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ, tạo ra sản phẩm chung và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng. Đây là hướng đi cần thiết để Việt Nam tận dụng tốt hơn tri thức, công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo của châu Âu, đồng thời từng bước nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Hai bên trao đổi sâu rộng về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguyên liệu thô thiết yếu, hạ tầng chiến lược, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, đồng thời thúc đẩy khai thác các cơ chế như Global Gateway, JETP và Horizon Europe. Hai bên đạt nhất trí cao về tăng cường tiếp xúc, đối thoại chiến lược, phát huy các cơ chế hợp tác và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới, kể cả quốc phòng - an ninh, an ninh biển và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Với Bỉ, việc Hạ viện Liên bang Bỉ bỏ phiếu thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) ngay trước các hoạt động chính thức của chuyến thăm là tín hiệu tích cực, thể hiện thiện chí và sự coi trọng của Bỉ với Việt Nam. Lãnh đạo Việt Nam và Bỉ đã thống nhất tầm nhìn hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, phù hợp với phạm vi hợp tác ngày càng rộng, vượt ra ngoài khuôn khổ Đối tác chiến lược ngành về nông nghiệp. Chuyến thăm mở ra những hướng hợp tác mới, sát với nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Bỉ, hướng tới những dự án hải đăng trong lĩnh vực cảng biển, logistics, năng lượng sạch, khoa học - công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Các cuộc trao đổi không chỉ diễn ra ở cấp liên bang mà còn với các vùng, địa phương của Bỉ, tạo sự gắn kết rộng hơn, sâu hơn trong hợp tác song phương. CÁC DỰ ÁN TRỊ GIÁ 20 TỶ EURO Lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp các đối tác đánh giá cao đường lối, chủ trương phát triển của Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhất là những nỗ lực hoàn thiện thể chế của Chính phủ với sự đồng hành của Quốc hội, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng và chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các đối tác đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý và chính sách theo hướng ngày càng ổn định, minh bạch, nhất quán và có tính dự báo cao, qua đó tạo thuận lợi cho các chương trình hợp tác, đầu tư dài hạn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại các nước Bắc Âu và tại châu Âu; trong đó, cuộc gặp tại Bỉ có sự tham dự của đại diện cộng đồng người Việt Nam từ 10 nước châu Âu. Đây là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước thông tin về tình hình đất nước, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, đồng thời động viên cộng đồng tiếp tục hội nhập, đóng góp tích cực cho nước sở tại và hướng về quê hương. Qua các diễn đàn kinh tế, thương mại và tiếp xúc doanh nghiệp, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp châu Âu giới thiệu các kế hoạch, dự án dự kiến triển khai tại Việt Nam, với tổng quy mô được trao đổi sơ bộ khoảng 20 tỷ euro. Bên cạnh đó, nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, góp phần cụ thể hóa triển vọng hợp tác trong giai đoạn tới. Việt Nam và các đối tác cũng đã thống nhất tiếp tục tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thúc đẩy thương mại và đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Việt Nam đề nghị thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và đề nghị EU sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam. BÌNH GIANG 2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 26/10/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Lãnh đạo các nước dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, đặc biệt tình cảm, thân tình và nhiều biệt lệ ở mức rất cao, nhất là tại Đan Mạch. Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary tối 19/10 chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Đan Mạch ẢNH: TTXVN Nhiều biệt lệ và kết quả quan trọng TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM ĐAN MẠCH, EU VÀ BỈ: Báo chí châu Âu đánh giá cao 2 khía cạnh Báo chí và giới chuyên gia châu Âu nhìn nhận chuyến thăm Đan Mạch, EU và Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 19-24/10 chủ yếu qua hai khía cạnh mà họ đánh giá cao nhất. Đó là nâng cấp quan hệ chính trị và mở rộng hợp tác kinh tế, công nghệ xanh… Ngày 20/10, Nordic News, nền tảng tin tức khu vực Bắc Âu, dẫn lời ông Lars Sandahl Sørensen, Tổng giám đốc Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch, đánh giá việc lãnh đạo Việt Nam và Đan Mạch nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, giúp hai nước tăng cường hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt, nhất là giúp doanh nghiệp Đan Mạch mở rộng hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt là trong năng lượng, y tế, thực phẩm, chuyển đổi xanh và sản xuất hiện đại. Ngày 23/10, báo Bỉ The Brussels Times nhấn mạnh cam kết tăng cường thương mại, đầu tư, an ninh và hợp tác công nghệ giữa Việt Nam với EU trong bối cảnh địa chính trị Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhiều biến động. Trong khi đó, cổng thông tin Chính phủ Bỉ coi chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cơ hội lớn để thúc đẩy hợp tác kinh tế, năng lượng, khoáng sản chiến lược và công nghệ, khi mà thương mại song phương năm ngoái đã đạt gần 4 tỷ euro (gần 4,4 tỷ USD)… THÁI AN Trên bình diện đa phương, Việt Nam và các đối tác tiếp tục khẳng định sự coi trọng chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và việc giải quyết hòa bình các tranh chấp. Các bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở mỗi khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ẢNH: MOFA

3 n Thứ Hai n Ngày 26/10/2026 THỜI SỰ Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Nghị quyết số 336/NQ-CP ngày 23/10/2026 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định về thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài; nghiên cứu hoàn thiện chính sách về tiền lương, nhà ở, đất đai và phân cấp, phân quyền trong công tác nhân tài, ưu tiên địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo. Xây dựng, quản lý thống nhất, đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân tài, Hệ thống chỉ số quốc gia về nhân tài, Cổng thông tin quốc gia về nhân tài. Hoàn thiện cơ chế quản lý rủi ro, đánh giá và bảo vệ người thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan xác định, cập nhật danh mục ngành, lĩnh vực mũi nhọn, nhiệm vụ chiến lược, chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm, bài toán lớn quốc gia và nhiệm vụ đột phá cần thu hút nhân tài. Phát triển các nền tảng số, công cụ công nghệ phục vụ tìm kiếm, kết nối, dự báo nhu cầu và điều phối nhân tài. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình “nhân tài dẫn dắt nhân tài”. Thực hiện chế độ cố vấn, hướng dẫn, trao đổi giữa chuyên gia đầu ngành với nhân tài trẻ; xây dựng các chương trình phát hiện sớm, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân tài theo nhóm đối tượng, ngành, lĩnh vực và giai đoạn; ưu tiên phát hiện, đào tạo sớm học sinh, sinh viên tài năng trong các lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược; bồi dưỡng, nâng tầm chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư, nhà quản lý, doanh nhân trẻ và nhân lực kỹ năng cao đạt trình độ quốc tế. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho thu hút và trọng dụng nhân tài; bố trí ngân sách nhà nước cho công tác nhân tài đạt khoảng 0,1% GDP hằng năm trong tổng nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; địa phương tự chủ ngân sách được quyết định mức chi cao hơn. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp thu hút, trọng dụng nhân tài; đưa phát triển nhân tài vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương. Kết quả thu hút, trọng dụng và phát huy nhân tài là một trong những căn cứ đánh giá trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và người đứng đầu. Đa dạng hóa phương thức phát hiện, giới thiệu, tiến cử, tuyển chọn nhân tài; bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, dựa trên phẩm chất, năng lực, sản phẩm, kết quả và đóng góp thực tế. PV (theo TTXVN) Sáng 25/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trực tiếp đi kiểm tra tiến độ thi công các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Cùng đi có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh An Giang. Đoàn kiểm tra, đánh giá thực hiện Nghị quyết 41/2026/QH16 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án phục vụ APEC 2027. NHIỀU DỰ ÁN CÒN CHẬM TIẾN ĐỘ UBND tỉnh An Giang cho biết, có 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027 đang triển khai tại Phú Quốc. Đến ngày 22/10, tổng vốn giải ngân đạt gần 9.400 tỷ đồng, tương đương 69% kế hoạch vốn năm. Trong nhóm dự án đầu tư công, Dự án đường tỉnh ĐT.975 đạt hơn 57% tiến độ, dự kiến hoàn thành ngày 31/5/2027. Với dự án tàu điện đô thị đoạn 1, hiện đạt 31% tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành ngày 30/6/2027. Đại lộ APEC đạt 42,6% tiến độ, dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2026. Tiến độ các khu tái định cư chưa đồng đều. Khu tái định cư An Thới đạt 58%, khu tái định cư Hồ Suối Lớn đạt 39%, khu tái định cư Hàm Ninh mới đạt 13%. Hai khu tái định cư Hàm Ninh và Cửa Cạn dự kiến hoàn thành ngày 31/3/2027. Ở nhóm dự án hợp tác công - tư (PPP) và đầu tư kinh doanh, theo UBND tỉnh An Giang, tới nay dự án mở rộng sân bay Phú Quốc có đường cất/hạ cánh đạt 100% tiến độ, nhà ga T2 đạt 84% và nhà ga VIP đạt 99%. Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC đạt 79% tiến độ, dự kiến hoàn thành ngày 30/6/2027. Tuy nhiên, UBND tỉnh An Giang nhìn nhận, các dự án còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, nhân công, thiết bị, thủ tục đầu tư và nguồn vốn. Đáng chú ý, dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực Dương Đông chưa triển khai thi công. Tới nay, nhà đầu tư mới nộp 30/150 tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh An Giang yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc khẩn trương xử lý, kêu gọi nhà đầu tư mới, hoặc chuyển dự án sang đầu tư công. UBND tỉnh An Giang xác định, khối lượng công việc còn lại rất lớn, trong khi thời gian chuẩn bị APEC 2027 không còn nhiều. Do đó, địa phương xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với từng dự án, rà soát năng lực tài chính, nhân lực, thiết bị của các nhà đầu tư, nhà thầu để kịp thời bổ sung nguồn lực. CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ APEC PHẢI XỨNG TẦM QUỐC TẾ Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, qua kiểm tra thực tế, bên cạnh những kết quả đạt được, một số dự án vẫn chậm tiến độ. Do đó, các bên liên quan cần rà soát tiến độ từng hạng mục, xác định rõ những công trình có nguy cơ chậm để xây dựng phương án xử lý. Các đơn vị không được chủ quan trước những mốc thời gian đã cam kết, đặc biệt các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ Hội nghị APEC 2027. Đối với việc thực hiện Nghị quyết 41/2026/QH16, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, vận dụng cơ chế, chính sách đặc thù đúng mục tiêu, phạm vi và đối tượng áp dụng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm toán, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách gây thất thoát, lãng phí ngân sách và tài sản nhà nước. Các cơ quan của Quốc hội được đề nghị tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết, theo dõi tiến độ và kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý về điều kiện vận hành đồng bộ, không chỉ tập trung vào từng công trình riêng lẻ. Chính quyền địa phương cần rà soát tổng thể hệ thống điện, nước, giao thông, an ninh, phòng cháy, chữa cháy... và các điều kiện phục vụ sinh hoạt của đại biểu, khách quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, APEC 2027 không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng mà còn là cơ hội để Phú Quốc phát triển hạ tầng, mở rộng dịch vụ, thương mại, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch hội nghị. Vì vậy, các công trình sau khi hoàn thành phải được khai thác hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội lâu dài cho địa phương, góp phần tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027, quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế. NHẬT HUY Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, các dự án phục vụ APEC 2027 phải đảm bảo tinh thần “3 không”: Không lùi mốc hoàn thành ngày 30/6/2027; không hạ chuẩn về an toàn, chất lượng, mỹ thuật, bảo đảm các công trình xứng tầm quốc tế; không để xảy ra sai phạm, thất thoát, lãng phí. Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ hồ sơ Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác nhân tài. Xây dựng Khung tiêu chí quốc gia về nhân tài theo hướng mở, linh hoạt, gồm tiêu chí chung và tiêu chí đặc thù theo nhóm đối tượng, ngành, lĩnh vực, loại nhiệm vụ. Tại Phú Quốc sáng 25/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trực tiếp kiểm tra các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 Xây dựng Khung tiêu chí quốc gia về nhân tài theo hướng mở Kết quả thu hút, trọng dụng và phát huy nhân tài là một trong những căn cứ đánh giá trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và người đứng đầu (ảnh minh họa) ẢNH: BAOCHINHPHU.VN Chủ tịch Quốc hội lưu ý “3 không” với các dự án APEC 2027 Việc triển khai các dự án phải bảo đảm tiến độ nhanh nhưng vẫn an toàn, đúng quy định pháp luật và minh bạch. “Tỉnh An Giang đã cam kết tất cả các dự án hoàn thành chậm nhất ngày 30/6/2027, nên cần quyết liệt thực hiện đúng cam kết, với tinh thần: Nói là làm, làm phải xong, xong là đúng, đủ, đẹp”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý.

MẤU CHỐT NẰM Ở HẬU KIỂM Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đã được Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trình Quốc hội và đã được các đại biểu cho ý kiến bước đầu. Đáng lưu ý, dự thảo quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh thức ăn đường phố phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin nguồn gốc nguyên liệu bằng hóa đơn, chứng từ, sổ ghi chép, để phục vụ truy xuất khi cần thiết. Trong khi đó, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố trên địa bàn. Khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, UBND các cấp phải điều tra nguyên nhân và truy xuất nguồn gốc thực phẩm gây ra sự cố. Nêu ý kiến về nội dung này, đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM) đặt vấn đề: Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm rất được quan tâm nhưng vì sao vi phạm vẫn xảy ra. Theo bà, mấu chốt nằm ở công tác hậu kiểm, khi mới dừng ở mức “cưỡi ngựa xem hoa”, do lực lượng không đủ và thẩm quyền được giao chưa tới. Đại biểu phản ánh thực trạng, doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố sản phẩm bảo vệ sức khỏe rồi thuê gia công bên ngoài không bảo đảm chất lượng, dẫn đến tình trạng sữa giả, thực phẩm chức năng giả tràn lan. Bà Lan cho rằng, đây là bài toán của hậu kiểm chứ không phải vấn đề cấp giấy. Do vậy, cần tăng cường hậu kiểm và giảm thiểu tiền kiểm. Nói về hậu kiểm, đại biểu Phạm Thu Xanh (Hải Phòng) dẫn chứng vụ việc 573 nhãn sữa bột giả do Công ty Rance Pharma và Hacofood Group sản xuất, tiêu thụ công khai trong khoảng 4 năm. Theo bà Xanh, đây không chỉ là vi phạm của một doanh nghiệp mà còn là cảnh báo về khả năng phát hiện, truy xuất và xử lý của hệ thống quản lý. Do vậy, bà Xanh đề nghị quy định rõ việc tổ chức hậu kiểm đột xuất khi có cảnh báo hoặc dấu hiệu vi phạm. NGHIÊM KHẮC VỚI KẺ GIAN DỐI “Thông thoáng cho người làm ăn chân chính, nghiêm khắc với kẻ gian dối”. Nêu ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đồng tình không nên đặt ra quá nhiều thủ tục trước khi doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường, nhưng khi đã chuyển sang hậu kiểm thì phải thực chất, không buông lỏng. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý, hậu kiểm phải có đủ nhân lực, phương tiện và chế tài đủ sức răn đe. Do vậy, cần xác định cụ thể nguồn lực, phương án đầu tư và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Đặc biệt, phải làm rõ điều kiện bảo đảm thực thi tại cấp xã. “Nếu không có phòng thí nghiệm, dữ liệu và con người thì chỉ là “hậu kiểm trên giấy”. Tôi lo nhất bây giờ là ở các xã, phường nếu phân cấp xuống phải thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, quản lý an toàn thực phẩm thì phải có phương tiện, điều kiện, thiết bị máy móc mới làm được”, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ. Nội dung quan trọng khác, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị ngay trong luật cần có cơ chế gia hạn tự động trực tuyến đối với các hồ sơ đủ điều kiện, không yêu cầu nộp lại hồ sơ và thu phí tiếp nhận nếu không có thay đổi cần thẩm định. “Thông thoáng cho người làm ăn chân chính, nhưng phải nghiêm khắc với kẻ gian dối. Người chân chính, tuân thủ pháp luật phải được bảo vệ; người vi phạm phải kiểm tra gắt gao để kịp thời phát hiện và xử lý”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ. Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (Đồng Nai) đồng tình việc tổ chức một đầu mối quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm là Bộ Y tế, song trong một đầu mối này, "một cửa nhưng vẫn còn rất nhiều khoá". Nếu quy định như thế này thì câu chuyện "một mâm cơm nhiều bộ quản lý vẫn còn, chưa giải quyết dứt điểm được". Đại biểu cho rằng, vai trò đầu mối của Bộ Y tế cần phải được thể hiện rõ. Đồng thời, ông đề nghị, việc chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" cần rà soát chặt chẽ để bảo đảm thực chất. Trao đổi với vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự thảo luật được thiết kế nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn, khắc phục khoảng trống và lỗ hổng pháp lý, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu thông thương hàng hóa quốc tế. Theo Bộ trưởng, trước đây trách nhiệm quản lý chia theo nhóm ngành hàng, trong đó Bộ Y tế quản lý 6 nhóm, Bộ Công Thương quản lý 8 nhóm, Bộ NN&MT quản lý 19 nhóm. Trong lần sửa đổi này, dự thảo luật tách riêng mảng an toàn thực phẩm giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý nhà nước thống nhất. Theo đó, an toàn thực phẩm sẽ được quản lý theo chuỗi từ sản xuất ban đầu, thu hoạch, giết mổ, chế biến, vận chuyển, lưu thông đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. LUÂN DŨNG 4 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 26/10/2026 Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự thảo gồm 9 chương, 74 điều và 2 phụ lục, trong đó sửa đổi, bổ sung trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương cùng các bộ, ngành liên quan. Một trong những nội dung đáng chú ý là dự thảo bổ sung nghĩa vụ của doanh nghiệp khi kinh doanh thực phẩm theo phương thức thương mại điện tử; quy định về hệ thống thông tin, dữ liệu ATTP. Dự thảo cũng quy định thực phẩm sau thu hái, đánh bắt, khai thác, giết mổ phải đáp ứng các mức giới hạn dư lượng thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật và các tác nhân gây ô nhiễm trong thực phẩm. Đối với các cơ sở chế biến thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bao gồm cơ sở cung cấp suất ăn tập thể, dự thảo bổ sung yêu cầu lưu trữ hồ sơ, cam kết và thông báo cho chính quyền địa phương theo chính sách được thông qua tại Nghị quyết 184 của Chính phủ. Dự thảo đồng thời quy định rõ các trường hợp thực phẩm không bảo đảm an toàn phải thu hồi và các biện pháp xử lý phù hợp. LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ Qua thẩm tra, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng, một số nội dung được xác định là đột phá lại giao Chính phủ quy định chi tiết, dẫn đến tình trạng nhiều nội dung thực chất của chính sách chưa được thể hiện cụ thể trong dự thảo luật. Về mô hình tổ chức bộ máy, dự thảo xác định Bộ Y tế là cơ quan đầu mối, đồng thời quy định trách nhiệm của các bộ và UBND các cấp. Tuy nhiên, theo cơ quan thẩm tra, vẫn còn nhiều bộ cùng thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành, trong khi ranh giới trách nhiệm tại các khâu giao thoa như giết mổ, sơ chế, chợ đầu mối và xuất khẩu chưa thực sự rõ ràng. Theo Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Nguyễn Thanh Hải, có ý kiến cho rằng mô hình quản lý nhà nước trong dự thảo vẫn dừng ở mức “đầu mối điều phối”, chưa phải “một cơ quan chịu trách nhiệm đến cùng”. Do đó, Ủy ban đề nghị nghiên cứu kỹ để thực hiện đúng chủ trương kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về ATTP theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương. Theo đó, việc xác lập một đầu mối phải đi đôi với trách nhiệm đến cùng; phân cấp phải gắn với thẩm quyền, nguồn lực và trách nhiệm giải trình. Đối với quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Ủy ban KHCN&MT đề nghị làm rõ các quy định tại Điều 13 về trách nhiệm của chủ quản nền tảng thương mại điện tử. Các nội dung cần được quy định cụ thể gồm xác minh người bán, tiếp nhận phản ánh, lưu trữ dữ liệu giao dịch và gỡ bỏ các vi phạm. Đồng thời, cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung chế tài và giải trình rõ việc chưa quy định trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại của chủ quản nền tảng và cơ sở đứng tên đăng ký bản công bố sản phẩm. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Trình Quốc hội dự án Luật An toàn thực phẩm Sáng 24/10, Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), với nhiều quy định nhằm tăng cường quản lý trong lĩnh vực quan trọng, thiết yếu này. Theo tờ trình, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2025 hiện phân loại sản phẩm theo 3 mức độ rủi ro để quản lý, trong khi đó, thực phẩm được quản lý theo hướng phân loại nguy cơ. SIẾT AN TOÀN Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Nguyễn Thanh Hải ẢNH: NHƯ Ý Cảnh báo từ vụ 573 nhãn sữa bột giả Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM) Dẫn chứng vụ việc 573 nhãn sữa bột giả do Công ty Rance Pharma và Hacofood Group sản xuất, tiêu thụ công khai trong khoảng 4 năm, đại biểu Phạm Thu Xanh (Hải Phòng) cho rằng, đây không chỉ là vi phạm của một doanh nghiệp mà còn là cảnh báo về khả năng phát hiện, truy xuất và xử lý của hệ thống quản lý.

5 n Thứ Hai n Ngày 26/10/2026 XÃ HỘI THỰC PHẨM ONLINE BÁN ONLINE KHÔNG ĐƯỢC “MIỄN TRÁCH NHIỆM” Chia sẻ về thói quen đặt đồ ăn trực tuyến, chị Phương Trang (28 tuổi, phường Phú Thạnh, TPHCM) cho biết, ưu tiên hàng đầu của chị là sự tiện lợi, các đánh giá từ người dùng trước, giá cả và các chương trình khuyến mãi. Nếu đáp ứng đủ các tiêu chí này, chị sẽ chốt đơn mà ít khi quan tâm đến chất lượng vệ sinh hay việc quán có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hay không. Tiêu chí của chị đơn giản là “thấy ngon thì lần sau đặt tiếp, còn nếu không hợp khẩu vị hoặc có vấn đề thì né ra”. Tuy nhiên, chị cũng cho rằng các nền tảng cần thiết lập thêm kênh tiếp nhận phản ánh dành riêng cho shipper và khách hàng. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường về an toàn thực phẩm từ sản phẩm hoặc cơ sở kinh doanh, người mua và shipper phải có một kênh chính thống để báo cáo thay vì chỉ biết liên hệ riêng với người bán như trước. Trước tình trạng thực phẩm được rao bán ngày càng phổ biến trên mạng xã hội và các ứng dụng giao hàng, đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết: kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng không làm thay đổi trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với an toàn thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng. Dù bán trực tiếp hay trực tuyến, người kinh doanh vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm do mình cung cấp. Theo ông Bùi Chí Tình - Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM, từ ngày 1/7/2026, hành lang pháp lý được siết chặt hơn khi Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP có hiệu lực. Trong đó, việc bắt buộc xác thực danh tính người bán trên các nền tảng thương mại điện tử trung gian được xem là “chìa khóa” then chốt. Quy định này giúp triệt tiêu tình trạng sử dụng tài khoản “ảo”, không rõ chủ thể, đồng thời tạo cơ sở pháp lý vững chắc để cơ quan chức năng nhanh chóng khoanh vùng, truy vết khi phát hiện vi phạm. Đáng chú ý, với những người bán tìm cách né tránh như không công khai địa chỉ rõ ràng hoặc không hợp tác, cơ quan chức năng sẽ không chỉ phụ thuộc vào thông tin trên mạng. Thông qua việc phối hợp với các đơn vị liên quan để khai thác cơ sở dữ liệu và tài liệu hợp pháp, chân dung chủ thể kinh doanh, địa điểm hoạt động cùng nguồn gốc sản phẩm sẽ được làm rõ để xử lý nghiêm theo pháp luật. Ông nhấn mạnh, hoạt động kinh doanh thực phẩm trực tuyến vẫn chịu sự quản lý, kiểm soát toàn diện theo Luật An toàn thực phẩm. Việc chuyển lên không gian số hoàn toàn không làm giảm nhẹ trách nhiệm của người kinh doanh đối với sức khỏe người tiêu dùng. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đề xuất tăng cường cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin liên ngành giữa cơ quan quản lý nhà nước với các nền tảng số và đơn vị giao nhận; đồng thời nâng cao năng lực nhận diện, xác minh và truy xuất đến tận gốc các tổ chức, cá nhân vi phạm. Bên cạnh đó, cơ chế tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân cũng sẽ được hoàn thiện. KẾT NỐI VNEID ĐỂ TRUY TẬN GỐC NGƯỜI BÁN Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, luật sư Trần Anh Tuấn (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng, hoạt động bán đồ ăn thức uống qua ứng dụng trực tuyến phát triển mạnh, trong đó có nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ thuộc diện được miễn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Mô hình này tạo thuận lợi cho kinh doanh nhưng cũng gây khó khăn trong quản lý. Khi xảy ra ngộ độc, việc xác định địa điểm chế biến, nguồn nguyên liệu và chủ thể chịu trách nhiệm có thể gặp nhiều trở ngại. Theo luật sư, cần đưa hoạt động kinh doanh thực phẩm trực tuyến vào khuôn khổ quản lý phù hợp, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của từng bên trong chuỗi cung ứng. Cụ thể, cơ sở chế biến phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến, điều kiện vệ sinh và chất lượng món ăn. Các nền tảng thương mại điện tử, ứng dụng trung gian cần minh bạch thông tin người bán, kiểm tra hồ sơ theo quy định và kịp thời gỡ bỏ gian hàng vi phạm. Trách nhiệm của nền tảng cần được xem xét tương ứng với nghĩa vụ pháp lý và mức độ liên quan đến hành vi vi phạm. Trong khi đó, tài xế và đơn vị giao nhận cũng phải tuân thủ các yêu cầu bảo quản thực phẩm phù hợp, hạn chế nguy cơ nhiễm chéo trong quá trình vận chuyển. Ông Tuấn lưu ý, nếu chỉ yêu cầu người bán đăng tải giấy tờ lên ứng dụng mà thiếu cơ chế xác minh thực tế, chính sách dễ trở thành hình thức. Việc nền tảng nắm thông tin người bán không đồng nghĩa giấy chứng nhận an toàn thực phẩm còn hiệu lực hoặc điều kiện vệ sinh tại bếp được bảo đảm. Do đó, cơ quan quản lý cần tăng cường hậu kiểm dựa trên mức độ rủi ro, kết hợp kiểm tra dữ liệu, lấy mẫu ngẫu nhiên và kiểm tra đột xuất tại các điểm kinh doanh có nguy cơ cao. Việc kết nối dữ liệu an toàn thực phẩm với hệ thống định danh quốc gia như VNeID, trong phạm vi pháp luật cho phép, cũng có thể hỗ trợ xác minh chủ thể kinh doanh, truy xuất nguồn gốc và phục vụ điều tra khi xảy ra sự cố. Theo luật sư, sự phối hợp giữa cơ quan chức năng, nền tảng số và đơn vị giao nhận là yếu tố quan trọng để kiểm soát rủi ro, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng khi mua thực phẩm trực tuyến. THANH TÂM CHUYỆN HÔM NAY Rắc rối bắt đầu khi món ăn có mùi lạ, chưa chín hoặc người dùng buồn nôn, đau bụng. Quán nói món đã rời bếp là hết trách nhiệm. Người giao hàng thì bảo mình chỉ chuyển đơn. Còn ứng dụng có thể hoàn tiền hoặc cấp mã giảm giá. Nhưng tiền có thể hoàn, còn sức khỏe tổn hại thì không thể giải quyết bằng lá phiếu ưu đãi. Trong lúc ấy, người mua thường không biết phải giữ lại món ăn, hóa đơn điện tử hay bằng chứng nào để tự bảo vệ mình. Đáng lo hơn, không ít “quán ăn” trên mạng chỉ có tên gọi và số điện thoại. Địa chỉ rất tù mù, có khi là nhà thuê, bếp thì dùng chung hoặc thay đổi sau vài tuần. Do đó, khi xảy ra ngộ độc, việc giữ mẫu, xác định nguyên liệu và khoanh vùng các đơn hàng liên quan trở nên khó khăn. Chiều 24/10, thảo luận dự án Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, các đại biểu Quốc hội đặt ra yêu cầu quản lý chặt hoạt động kinh doanh thực phẩm trên mạng, tăng hậu kiểm và khả năng truy xuất nguồn gốc. Dự thảo đề cập trách nhiệm của người bán, đơn vị giao đồ ăn và nền tảng thương mại điện tử khi xuất hiện nguy cơ mất an toàn hoặc xảy ra ngộ độc. Đây là nội dung Quốc hội đang xem xét và tiến tới có những quy định để trở thành hiệu lực. Tuy nhiên, câu hỏi từ đời sống đã hiện hữu, rằng: Ai chịu trách nhiệm với bữa ăn đi qua nhiều chủ thể nhưng cuối cùng chỉ có người tiêu dùng gánh hậu quả? Người bán phải chịu trách nhiệm về nguyên liệu, chế biến và chất lượng món ăn. Người giao hàng phải bảo đảm an toàn thực phẩm trong điều kiện vận chuyển. Nền tảng số cũng không thể đứng ngoài với lý do chỉ kết nối được. Ứng dụng nắm danh tính người bán, lịch sử đơn hàng, hành trình giao nhận và dòng tiền, vì vậy phải xác minh, lưu dữ liệu, phối hợp truy xuất và ngăn cơ sở vi phạm tiếp tục bán hàng. Nhưng nếu hậu kiểm chỉ bắt đầu sau khi nhiều người nhập viện thì quản lý vẫn chạy sau rủi ro. Vì vậy, theo các chuyên gia, mỗi gian hàng phải công khai địa chỉ bếp, chủ thể kinh doanh và đầu mối khiếu nại. Thông tin nguyên liệu phải được lưu đủ để cơ quan chức năng lần ngược chuỗi cung ứng khi có sự cố. Cũng cần một cơ chế tiếp nhận phản ánh thống nhất. Khi nghi ngờ ngộ độc, người dân phải biết báo cho ai và cần giữ lại những gì. Dữ liệu từ bệnh viện, chính quyền, cơ quan kiểm nghiệm và nền tảng phải kết nối đủ nhanh để nhận diện nhiều ca bệnh cùng liên quan một món ăn hoặc căn bếp. Kinh doanh trực tuyến có thể không cần mặt bằng đẹp, nhưng không thể là vùng “không địa chỉ” của trách nhiệm. Công nghệ giúp món ăn đến nhanh thì cũng phải giúp cơ quan quản lý tìm được nguồn gốc một cách chuẩn xác và nhanh nhất có thể. Một bữa ăn an toàn không thể chỉ dựa vào lời giới thiệu ngon, sạch trên màn hình. Phía sau nút đặt hàng phải là chuỗi trách nhiệm nhìn thấy được, kiểm tra được và truy đến cùng để người dân không bị trả giá sức khỏe cho ngày mai. N.L Để ăn ngon ăn lành TIẾP THEO TRANG 1 Khi “quán ăn số” phải chịu trách nhiệm Đặt món qua ứng dụng, thói quen tiêu dùng phổ biến nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro về an toàn thực phẩm Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người tiêu dùng dễ dàng đặt cơm trưa, đồ uống hay suất ăn đêm. Nhưng đằng sau sự tiện lợi của những cửa hàng online ấy là không ít bất cập trong quản lý: Khi xảy ra ngộ độc, bếp ăn ở đâu, ai chịu trách nhiệm và thực phẩm được bảo quản, vận chuyển ra sao? Hơn 6 tấn nầm lợn, trứng gà non bốc mùi Khoảng 5 giờ ngày 22/10, trong lúc tuần tra tại khu vực hồ Tràng Vinh, thuộc thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP Quảng Ninh, cơ quan chức năng phát hiện 11 người đang bốc vác, vận chuyển hàng loạt thùng xốp chứa thực phẩm đông lạnh, gồm hơn 5,1 tấn nầm lợn và 1 tấn trứng gà non. Toàn bộ số hàng không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi hôi thối. HOÀNG DƯƠNG

6 n Thứ Hai n Ngày 26/10/2026 Trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ bảo tồn cấp cơ sở của Trung tâm Con người và Thiên nhiên, dự án “Bảo tồn và phát triển quần thể loài Lim xanh ở xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh”, do Liên hiệp HTX Chứng chỉ rừng (HTX CCR) Tây Kim triển khai, đang từng bước thúc đẩy các hoạt động bảo tồn loài cây quý hiếm này tại địa phương. Từ đầu năm 2026 đến nay, Liên hiệp HTX đã khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên và trồng bổ sung Lim xanh, đồng thời duy trì tuần tra, theo dõi diễn biến rừng và phối hợp cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Những cây Lim xanh tái sinh được đánh giá sinh trưởng tốt và được người dân xã Sơn Hồng trực tiếp chăm sóc, quản lý, giám sát định kỳ. Đây được coi là một trong những yếu tố quan trọng để duy trì quần thể Lim xanh và tạo nền tảng cho quá trình phục hồi lâu dài. Lim xanh là loài cây gỗ lớn bản địa có giá trị sinh thái và lâm nghiệp, góp phần tạo nên giá trị đa dạng sinh học của những cánh rừng Trường Sơn. Việc bảo vệ cây tái sinh và phục hồi những khoảng rừng Lim xanh tại xã Sơn Hồng sẽ góp phần duy trì và phát triển quần thể loài trong tương lai. NGUYỄN HOÀI Ông Thibault Ledecq chia sẻ với Tiền Phong về những thách thức và cơ hội phục hồi hệ sinh thái tại Việt Nam. ÁP LỰC LÊN HỆ SINH THÁI NGÀY CÀNG GIA TĂNG Theo Báo cáo Sức sống Hành tinh (LPR) năm 2026 mà WWF vừa công bố, kích thước của các quần thể động vật hoang dã được theo dõi đã giảm trung bình 73% trong vòng 52 năm qua trên toàn cầu. Tại Việt Nam tình trạng này như thế nào, theo ông? Phần trăm thay đổi của chỉ số Sức sống Hành tinh (LPI) phản ánh mức thay đổi tỷ lệ trung bình tích lũy về quy mô của các quần thể động vật được theo dõi tại các địa điểm trên toàn thế giới kể từ năm 1970, chứ không đại diện cho số lượng cá thể hay số lượng quần thể đã bị mất đi. Bộ dữ liệu của Chỉ số Sức sống Hành tinh bao gồm xu hướng của 35.803 quần thể của 5.790 loài. Dữ liệu này được thu thập từ các trạm quan trắc trên khắp thế giới, bao gồm cả các quần thể tăng, giảm hoặc duy trì ổn định theo thời gian. Do đó, báo cáo không đưa ra các con số riêng biệt cho từng quốc gia. Tuy nhiên, kết quả từ cuộc khảo sát bẫy ảnh có hệ thống quy mô và toàn diện nhất từng được thực hiện tại Việt Nam (bắt đầu từ năm 2019) cho thấy số lượng các loài hoang dã có xu hướng ổn định hoặc gia tăng. Trong 21 điểm khảo sát trên toàn quốc, không có địa điểm nào ghi nhận sự suy giảm. Điều này cho thấy những gì có thể đạt được khi Chính phủ, cộng đồng và các tổ chức bảo tồn chung tay bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên. Mấy thập kỷ qua, quần thể động vật hoang dã ở Việt Nam được đánh giá suy giảm nhanh. Theo ông, đâu là nguyên nhân của tình trạng này? Mặc dù đã xuất hiện những tín hiệu phục hồi tích cực trong những năm gần đây, các quần thể động vật hoang dã vẫn đang chịu áp lực từ hoạt động khai thác thiếu bền vững, nhu cầu sử dụng và hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép. Những áp lực này càng làm gia tăng sức ép lên các hệ sinh thái. Bên cạnh đó, các yếu tố làm gia tăng áp lực lên quần thể động vật hoang dã gồm tình trạng suy thoái, chia cắt và mất sinh cảnh, chủ yếu do chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phát triển đường sá, cơ sở hạ tầng và đô thị hóa, cũng như tác động từ các hoạt động sản xuất lương thực, thực phẩm và sự mở rộng của các ngành công nghiệp. KỲ VỌNG ĐẢO NGƯỢC ĐÀ TUYỆT CHỦNG Bên cạnh xu hướng suy giảm, cũng có những câu chuyện tích cực về những quần thể quý hiếm được hồi phục. Theo ông, từ những câu chuyện đó, chúng ta có thể rút ra được bài học gì trong việc duy trì và phục hồi các quần thể động vật hoang dã tại Việt Nam? Sự gia tăng quần thể Hổ, Rùa xanh, Cá ngừ vây xanh và Voi Nam Phi thời gian qua cho thấy, có thể đảo ngược đà tuyệt chủng thông qua cam kết lâu dài của chính quyền trung ương, chính quyền địa phương, cộng đồng và khu vực tư nhân. Chúng tôi nhận thấy, để có thể đảo ngược xu hướng, chỉ bảo vệ thôi là chưa đủ. Các loài cần được phục hồi và kết nối sinh cảnh. Những trường hợp phục hồi thành công đều kết hợp bảo vệ loài với phục hồi sinh cảnh, phát triển các hành lang sinh thái và giảm thiểu những áp lực từ hoạt động của con người. Ngoài ra, việc thực thi pháp luật nghiêm minh là yếu tố thiết yếu. Việc giảm nạn săn bắt trái phép, buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật và khai thác quá mức là điều kiện tiên quyết để các loài phục hồi. Đây là vấn đề đặc biệt có ý nghĩa đối với thách thức “rừng rỗng” tại Việt Nam. Các câu chuyện phục hồi cũng cho chúng ta thấy rằng, việc đầu tư dài hạn mang lại kết quả. Phần lớn các câu chuyện phục hồi thành công đều kéo dài hàng thập kỷ, cho thấy việc phục hồi đa dạng sinh học đòi hỏi nguồn tài chính ổn định và cam kết chính trị bền vững. Việc thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào các hoạt động tái hoang dã và phục hồi hệ sinh thái là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, cộng đồng địa phương phải là người được hưởng lợi từ chính câu chuyện phục hồi. Công tác bảo tồn sẽ đạt hiệu quả khi cộng đồng có sinh kế, thu nhập từ du lịch hoặc những lợi ích thiết thực khác từ việc bảo vệ thiên nhiên. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng, tái hoang dã hóa giúp cải thiện chức năng hệ sinh thái, chứ không chỉ làm tăng số lượng loài. Sự phục hồi của động vật hoang dã góp phần khôi phục khả năng phát tán hạt giống, các quá trình sinh thái tự nhiên và khả năng chống chịu của hệ sinh thái. Các hoạt động tái hoang dã cần có sự tham gia ở cả cấp quốc gia và địa phương. Đặc biệt, việc tiếp cận trên quy mô cảnh quan là giải pháp tối ưu. Chúng tôi thấy rằng, để phục hồi các loài, cần triển khai hoạt động vượt ra ngoài phạm vi khu bảo tồn, đồng thời lồng ghép mục tiêu bảo tồn vào các vùng sản xuất, hoạt động thủy sản và quá trình phát triển địa phương. Tại Việt Nam, phục hồi sinh cảnh và tái hoang dã có thể mang lại những lợi ích thiết thực như cải thiện sinh kế địa phương, tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và thiên tai, đồng thời mở ra những cơ hội sinh kế dựa vào thiên nhiên, như phát triển nghề cá bền vững, du lịch sinh thái và tài chính carbon, song song với việc phục hồi đa dạng sinh học và sức khỏe hệ sinh thái. Theo ông, Việt Nam đang có những cơ hội và thách thức gì trong việc bảo tồn hệ sinh thái nói chung và quần thể động vật hoang dã nói riêng? Việt Nam cần có những giải pháp nào để tận dụng được cơ hội và vượt qua thách thức, hướng tới duy trì, bảo tồn và hồi phục hệ sinh thái? Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế vững chắc và đã trải qua quá trình cải cách nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ ở tất cả các cấp. Đồng thời, Việt Nam cũng đã tích lũy và phát triển kiến thức, chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và quản lý hệ sinh thái bền vững. Chúng tôi nhận thấy, việc phục hồi không chỉ giới hạn trong phạm vi các khu bảo tồn, mà còn phụ thuộc vào cách thức quản lý các cảnh quan nông nghiệp, lưu vực sông, vùng ven biển, hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng và các dòng vốn đầu tư. Việt Nam đã xác định một số hành lang đa dạng sinh học; các khu vực có các biện pháp bảo tồn hiệu quả khác cũng đang từng bước được công nhận như một hình thức bảo tồn hiệu quả. Việc sáp nhập các tỉnh mở ra cơ hội rà soát và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, trong bối cảnh các dự án bảo tồn riêng lẻ, thiếu sự kết nối, không còn đủ để tạo ra những thay đổi cần thiết. Tôi cho rằng, mục tiêu cần hướng tới là thúc đẩy những chuyển đổi mang tính hệ thống trên quy mô toàn diện, từ cách thức quản lý cảnh quan, tổ chức các hệ thống lương thực, thực phẩm đến định hướng phân bổ và vận hành các dòng vốn đầu tư. Cảm ơn ông. NGUYỄN HOÀI (thực hiện) Phục hồi hệ sinh thái không chỉ ở nơi bảo tồn Theo ông Thibault Ledecq, Giám đốc Bảo tồn của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF - Việt Nam), việc phục hồi hệ sinh thái không chỉ giới hạn trong phạm vi các khu bảo tồn, mà còn phụ thuộc cách thức quản lý các cảnh quan nông nghiệp, lưu vực sông, vùng ven biển, hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng và các dòng vốn đầu tư. Quần thể Bò tót tại Vườn quốc gia Cát Tiên ẢNH: LÒ VĂN HỢP Ông Thibault Ledecq, Giám đốc Bảo tồn của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF - Việt Nam) ẢNH: NVCC Tái hoang dã hóa và phục hồi sinh cảnh không chỉ mang lại những kết quả tích cực cho quần thể động vật hoang dã và hệ thực vật, mà còn góp phần cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy kinh tế địa phương. Bảo tồn loài Lim xanh quý hiếm

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