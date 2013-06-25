Báo Tiền Phong số 257

TRANG 12 TRANG 3 TRANG 6 SÁP NHẬP ĐẠI HỌC: Đừng chỉ gộp cơ học Kỳ vọng Ấn Độ - Trung Quốc cải thiện quan hệ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN Không đơn thuần là tìm một cô gái đẹp THỨ HAI 14/9/2026 Số 257 0977.456.112 TRANG 8-9 TRANG 7 Rời công ty lớn, về quê khởi nghiệp với app giao hàng TRANG 11 Nhiều phương tiện tại TPHCM gặp khó khăn khi đi qua những đoạn có mực nước cao CHUYỆN HÔM NAY Để dân thôi bì bõm XEM TIẾP TRANG 4 n NGỌC LÂM Một trận mưa lớn đúng giờ tan tầm chiều 10/9 lại biến nhiều tuyến đường TPHCM thành sông. Xe chết máy, người ngã giữa dòng nước, nước tràn vào nhà dân, cửa hàng. Cảnh ấy không mới nhưng sự lặp lại cho thấy chống ngập chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị hiện nay. TRANG 4-5 ĐỀ NGHỊ LẬP HÀNH LANG KINH TẾ VÀ CHUỖI CUNG ỨNG VIỆT NAM - ẤN ĐỘ TRANG 2 Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ẢNH: VGP HẠ TẦNG CHẮP VÁ ÚNG NGẬP TRIỀN MIÊN NHIỀU GÓI THẦU LIÊN QUAN BỆNH VIỆN BÃI CHÁY: CHỈ CÓ CÔNG TY VIỆT MỸ THAM DỰ

Ngày 12/9, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Lê Minh Hưng có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến của Thủ tướng Narendra Modi về Diễn đàn Tiếng nói Phương Nam (Global South); khẳng định sẵn sàng phối hợp với Ấn Độ để đóng góp vào các sáng kiến của BRICS năm 2026, nhất là về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch, phát triển bền vững… Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh sự tham dự của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã giúp nâng tầm hội nghị. Thủ tướng Narendra Modi đánh giá cao quan hệ truyền thống lâu đời, sự gắn kết thông qua lịch sử, văn hóa, văn minh, cũng như sự tương đồng trong chính sách đối ngoại và chia sẻ tầm nhìn phát triển của hai nước; khẳng định Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ. Hai bên nhất trí cho rằng, Việt Nam và Ấn Độ là hai trong số những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, có tính bổ trợ cao, tiềm năng hợp tác còn rất lớn; bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh các biện pháp nhằm sớm đạt mục tiêu thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD; tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của hai nước, đặc biệt là dược phẩm, nông sản, sản phẩm ngư nghiệp và chăn nuôi. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thiết lập hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng nhằm gia tăng kết nối hai nền kinh tế; xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương, đồng thời tích cực phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy sớm hoàn tất việc rà soát Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA); hoan nghênh các tập đoàn lớn của Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, cơ sở hạ tầng, năng lượng, dược phẩm. Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của kết nối cả về đường bộ, đường sắt, đường không và đường biển; nhất trí nghiên cứu thúc đẩy các dự án kết nối đường sắt, hình thành hành lang kết nối Nam Á - Đông Nam Á, cũng như kết nối giữa các cảng biển hai nước gắn với tuyến hàng hải Á - Âu. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ấn Độ tiếp tục tăng tần suất chuyến bay thẳng kết nối giữa các thành phố lớn của hai nước. ĐẨY MẠNH HỢP TÁC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG VÀ THƯƠNG MẠI QUÂN SỰ Hai Thủ tướng đánh giá hợp tác quốc phòng - an ninh là một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương; nhất trí đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự, đào tạo và cung cấp tín dụng ưu đãi; sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên của cơ chế Đối thoại Ngoại giao - Quốc phòng. Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên sớm hình thành chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam - Ấn Độ, tập trung vào các ngành mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mạng di động 5G/6G, xây dựng chương trình hợp tác về đào tạo kỹ sư AI, bán dẫn, đào tạo công nghệ số cho thế hệ trẻ, cũng như kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của hai nước. Hai nhà lãnh đạo khẳng định thế mạnh của hai nước liên quan đến kết nối văn hóa, văn minh, lịch sử và tôn giáo từ hàng nghìn năm, mong muốn phát huy những lợi thế này để mở rộng hơn nữa hợp tác du lịch, văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, giao lưu nhân dân, góp phần củng cố vững chắc nền tảng hữu nghị. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên đẩy mạnh triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, yoga, giao lưu Phật giáo trong năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ. Thủ tướng Narendra Modi đồng tình với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng và khẳng định Chính phủ Ấn Độ luôn ủng hộ, nỗ lực triển khai các biện pháp để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, tiếp tục đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất. Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn trong các thể chế đa phương, sẵn sàng hỗ trợ Ấn Độ tăng cường hợp tác với ASEAN và mong Ấn Độ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ lập trường của ASEAN về Biển Đông. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên G20 ở thủ đô New Delhi. BÌNH GIANG 2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 14/9/2026 Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân Hôm 12/9, ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân, cho rằng an toàn và an ninh hạt nhân phải được duy trì, kể cả trong các cuộc xung đột vũ trang. Trong Tuyên bố New Delhi 2026, các nhà lãnh đạo BRICS nêu rõ: “Chúng tôi bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về các vụ tấn công có chủ đích nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và các cơ sở hạt nhân vì mục đích hoà bình đang được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) giám sát chặt chẽ, hành động này vi phạm luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của IAEA”. Các nhà lãnh đạo BRICS thừa nhận tầm quan trọng của việc đẩy nhanh thực hiện các nghị quyết về việc thiết lập một “khu vực không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt ở khu vực Trung Đông”, bao gồm cả hội nghị được triệu tập theo Quyết định 73/546 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngày 13/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định các quốc gia thuộc BRICS đang tích cực tham gia định hình trật tự thế giới công bằng và đa cực hơn. QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ẢNH: VGP Đề nghị lập hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng Việt Nam - Ấn Độ Trao đổi với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thiết lập hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng nhằm gia tăng kết nối hai nền kinh tế; xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương. Ngày 13/9, tại Thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 trong vai trò nước đối tác của BRICS. Phát biểu tại phiên họp với chủ đề "Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu", Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng lớn để BRICS phát huy vai trò trong giai đoạn tới. Thứ nhất, chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế thông qua tăng cường hợp tác và hỗ trợ các nước đang phát triển củng cố năng lực hoạch định chính sách linh hoạt, quản trị và dự báo chiến lược, nâng cao năng suất lao động, khả năng tự cường và tính năng động của nền kinh tế. Thứ hai, chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đi đôi với kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững thông qua tăng cường phối hợp chính sách về thương mại và đầu tư, mở cửa thị trường, phát huy các định chế tài chính hiện có và huy động thêm các nguồn lực dài hạn với chi phí hợp lý để giúp các nước đang phát triển tiếp cận công bằng hơn với các nguồn vốn cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thứ ba, chuyển hóa các cơ hội hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thành các chương trình, dự án cụ thể, phục vụ lợi ích chung của các quốc gia thông qua các hoạt động nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực có sức lan toả cao như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, nông nghiệp thông minh, năng lượng sạch. BÌNH GIANG Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng lớn tại Thượng đỉnh BRICS Ngày 13/9, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng lớn để BRICS phát huy vai trò trong giai đoạn tới. Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla ngày 12/9 tại New Delhi, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt với Cuba, quan tâm theo dõi tình hình Cuba, chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Cuba đang phải đối mặt và sẵn sàng làm hết sức mình trong khả năng để hỗ trợ Cuba.

3 n Thứ Hai n Ngày 14/9/2026 THỜI SỰ Nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, là lực lượng được xây dựng tiến thẳng lên hiện đại, Quân chủng Hải quân phải là lực lượng tiên phong trên mọi lĩnh vực, trước hết là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quân chủng tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thứ nhất, quán triệt sâu sắc, nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; chủ độ ng phố i hợ p vớ i cá c lự c lượ ng nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đố i sá ch, giải pháp xử lý các tình huống, bảo vệ vững chắc độ c lậ p chủ quyền, thố ng nhấ t và toà n vẹ n lãnh thổ, biể n, đả o Tổ quố c từ sớ m, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Thứ hai, tập trung xây dựng Quân chủng Hải quân vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là vấn đề có tính nguyên tắc, là nền tảng tạo nên sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta. Quân chủng phải coi trọng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giáo dục truyền thống; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt, cần làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần lời dạy của Bác: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Xây dự ng cán bộ, chiến sĩ Hải quân có bả n lĩnh chính trị kiên định, vữ ng và ng; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắ ng, mưu trí, sá ng tạ o, khắc phục khó khăn, kiên quyết, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đặc biệt, cần nâng cao trình độ, hiểu biết sâu sắ c phá p luậ t, nhấ t là phá p luậ t quốc tế, hiệp định Việt Nam đã ký kết liên quan tới biển, đả o. Thứ ba, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Hải quân tinh nhuệ, thiện chiến, có sức cơ động và chiến đấu cao. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là ưu tiên hàng đầu của Quân chủng - Lực lượng có khả năng tác chiến độc lập cao của Quân đội ta. Quân chủng cần kế thừ a, phá t huy, phá t triển hiệu quả nghệ thuật tác chiến hải quân truyền thống, kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đạ i, đá p ứ ng yêu cầ u nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường diễn tậ p, luyện tập, bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tác chiến nhanh, hiện đại, tác chiến liên hợp trên các môi trường không - bộ - biển, ứng phó, xử lý hiệu quả các tình huống, sẵn sàng chiến đấu cao, đã ra quân là chiến thắng. Thứ tư, phải tạo bước đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quân chủng có chủ trương, biệ n phá p chiế n lượ c, tầ m nhìn xa, đi trướ c, đó n đầ u trong công tá c đà o tạ o vớ i kiế n thứ c, trình độ và năng lự c là m chủ khoa họ c công nghệ , là m chủ vũ khí, trang bị kỹ thuậ t hiệ n đạ i; là m chủ và thích ứ ng vớ i cá c loạ i hình, phương thứ c tá c chiế n, hình thá i chiế n tranh hiệ n đạ i; tích cự c nghiên cứ u, chuyể n giao, là m chủ công nghệ chế tạ o, hiện đại hóa, sửa chữa các loại vũ khí trang bị hả i quân hiệ n đạ i; trong đó có tàu ngầm, phương tiện không người lái. Triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại quốc phòng với hải quân các nước trong khu vực và trên thế giới; tăng cường lòng tin, nâng cao uy tín, vị thế của Quân đội và Hải quân nhân dân Việt Nam, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Thứ năm, đẩy mạnh xây dựng chính quy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Nhấn mạnh kỷ luật là sức mạnh của Quân đội nhân dân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy, chỉ huy Quân chủng phải đặc biệt coi trọng quản lý con người; thực hiện tốt các chế độ, chính sách, kịp thời thăm hỏi, động viên quân nhân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, quân nhân làm nhiệm vụ đặc biệt, góp phần giúp bộ đội yên tâm công tác. Thứ sáu, giữ vững mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương; gắn bó máu thịt với nhân dân. Chủ tịch Quốc hội đề nghị đơn vị phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo gắn với tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”; “Xanh hóa Trường Sa”. Cán bộ, chiến sĩ Hải quân phải chủ động gần dân, đến với dân, coi nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân là nhiệm vụ chính trị. Qua đó, củng cố “thế trận lòng dân”, làm cho tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống “Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”, với khát vọng và quyết tâm cao, trách nhiệm lớn, cán bộ, chiến sĩ Hải quân sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. PV (theo Đại biểu Nhân dân) Chiều 13/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đến thăm, làm việc với Quân chủng Hải quân và khảo sát thực tế Lữ đoàn Tàu ngầm 189 tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, Vùng 4 Hải quân, tỉnh Khánh Hòa. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và Lữ đoàn Tàu ngầm 189 ẢNH: TTXVN Theo phương án đề xuất, người lao động sẽ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11. Đồng thời, ngày làm việc thứ Hai, 23/11, được đề xuất hoán đổi sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, 28/11. Như vậy, nếu phương án được thông qua, kỳ nghỉ sẽ kéo dài 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy, ngày 21/11, đến hết thứ Ba, ngày 24/11, gồm một ngày nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, một ngày nghỉ do hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần. Phương án này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ Nội vụ cho rằng, phương án trên góp phần thực hiện đúng chủ trương, tinh thần tại Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết đề ra yêu cầu nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa của nhân dân, bảo đảm đầy đủ quyền thụ hưởng và sáng tạo văn hóa, đồng thời bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng về văn hóa. Đối với người lao động tại các doanh nghiệp, Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ như đối với cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ kiến nghị các doanh nghiệp có những thỏa thuận theo hướng có lợi hơn cho người lao động. Theo Bộ Nội vụ, năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Ngày Văn hóa Việt Nam. Do đó, việc bố trí kỳ nghỉ liên tục có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn hóa, gia đình và cộng đồng. Tháng 4, Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo đó, ngày 24/11 hằng năm được quy định là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Nghị quyết cũng quy định việc miễn hoặc giảm phí, lệ phí đối với dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam. Đồng thời, khuyến khích nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em, tham gia các hoạt động văn hóa vào những ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước. LUÂN DŨNG Bộ Nội vụ vừa trình Chính phủ phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, theo đó cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dự kiến được nghỉ 4 ngày liên tiếp. Tháng 11, công chức, người lao động có thể được nghỉ 4 ngày liền Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lậ p đượ c nhiề u thà nh tích đặ c biệ t xuấ t sắ c, đượ c Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiề u lầ n đế n thăm, độ ng viên; được Đảng, Nhà nước 3 lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; tặng thưởng 2 Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý. Người lao động dự kiến được nghỉ 4 ngày liên tiếp trong tháng 11 Chủ tịch Quốc hội làm việc với Quân chủng Hải quân

Trận mưa lớn kéo dài từ chiều đến tối 10/9 khiến nhiều khu vực ở TPHCM ngập nặng. Tại đường số 40, phường Hiệp Bình, nước tràn vào hàng chục nhà dân, có nơi ngập sâu khoảng 1 m và đến sáng 11/9 vẫn chưa rút hết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân. Sinh sống tại đường số 40, phường Hiệp Bình, chị Đỗ Thị Thanh Tâm cho biết mưa bắt đầu từ tối 10/9 và kéo dài nhiều giờ khiến nước dâng nhanh. Đến sáng hôm sau, sân, bếp và nhiều khu vực trong nhà vẫn chìm trong nước. “Nước tràn vào nhà, có lúc dâng hơn 1 m, cao ngang ngực người lớn. Căn bếp ngập hoàn toàn, gia đình tôi phải thức đêm kê đồ đạc lên cao. Khu vực này cứ mưa lớn là ngập sâu, nước dâng nhanh nhưng rút rất chậm, người dân sinh hoạt rất khó khăn”, chị Tâm kể. Theo UBND phường Hiệp Bình, ảnh hưởng của trận mưa lớn chiều tối 10/9 kết hợp với triều cường khiến nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập. Các đường số 38, 40, 42 cùng nhiều hẻm thuộc khu phố 40, 41 bị nước bao phủ, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Riêng đường số 40 ghi nhận gần 30 căn nhà bị ảnh hưởng bởi nước ngập. Tình trạng ngập bắt đầu khoảng 20h ngày 10/9 và đến 11h ngày 11/9 mới cơ bản chấm dứt. Qua khảo sát, UBND phường Hiệp Bình xác định một số cống trên đường số 40 gặp lỗi kỹ thuật, không thể ngăn nước khi triều cường dâng. Bên cạnh đó, lượng rác lớn kết hợp bùn đất tạo thành lớp chắn tại các cửa thu nước hoặc van cống, khiến nước không thể thoát ra sông, kênh khi triều xuống hoặc khi mở cửa xả. Theo Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM, trận mưa bắt đầu từ trưa 10/9, tăng mạnh trong khoảng 17-20h rồi giảm dần. Mưa lớn khiến 33 tuyến đường bị ngập. Khu vực TP Thủ Đức (cũ) và Bình Dương (cũ) chịu ảnh hưởng nặng. Trên đường Tô Ngọc Vân, Nguyễn Duy Trinh, một số đoạn ngập sâu 40-45 cm. Tại khu Thảo Điền và khu vực chợ Thủ Đức, các tuyến Quốc Hương, Dương Văn Cam, Hồ Văn Tư ngập khoảng 30 cm. Đây đều là những điểm thường xảy ra ngập khi mưa lớn. Hầm chui An Phú, phường Bình Trưng có đoạn ngập từ 0,8-1 m. Nước ngập khiến một số ôtô chết máy khi lưu thông qua hầm chui này. Công trình phải tạm đóng, phương tiện dồn lên các tuyến đường phía trên, gây ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông thành phố trong đêm 10/9 và sáng 11/9. Trước tình trạng ngập, các lực lượng chức năng huy động xe chuyên dụng, máy bơm hút nước, đồng thời khơi thông hệ thống thoát nước. Đến chiều 11/9, hầm chui An Phú mới hoạt động trở lại. Theo thống kê của Sở Xây dựng TPHCM, lượng mưa tại trạm Thảo Điền vượt 153 mm, cao nhất từ đầu năm. Khoảng 16 trạm đo khác cũng ghi nhận lượng mưa lớn, trong đó Dương Văn Cam gần 140 mm; Thanh Đa và Dương Quảng Hàm gần 137 mm; Nguyễn Thị Sẳng hơn 129 mm; Bình Hưng Hòa hơn 120 mm. HẠ TẦNG THOÁT NƯỚC CHƯA ĐỒNG BỘ TPHCM nằm trên nền đất yếu, phần lớn hình thành từ các lớp trầm tích sông - biển, nên tình trạng sụt lún đang tạo thêm áp lực cho bài toán chống ngập. Theo Sở Xây dựng TPHCM, khu vực TPHCM (cũ) lún trung bình khoảng 2 cm mỗi năm; nhiều nơi ghi nhận tốc độ 2-5 cm/năm, thậm chí 7-8 cm/năm. Trong vòng 10-12 năm, mức lún phổ biến khoảng 20-30 cm, một số điểm đã vượt 50 cm. Khi nền đất tiếp tục hạ thấp, độ dốc tự nhiên của hệ thống thoát nước cũng giảm theo, khiến nước khó tự chảy vào cống, kênh rạch. Các công trình vốn được thiết kế theo một cao độ nhất định, nên ngày càng giảm khả năng chống chịu trước các trận mưa lớn và triều cường. Trong khi đó, hệ thống thoát nước của thành phố có quy mô rất lớn, với hơn 7.200 km cống, khoảng 319.000 hầm ga, 1.671 cửa xả, gần 500 van ngăn triều và khoảng 971 km kênh rạch. Tuy nhiên, mạng lưới này được hình thành qua nhiều giai đoạn, với tiêu chuẩn, cao độ và quy mô khác nhau, dẫn đến tình trạng chưa đồng bộ giữa các khu vực. Thực tế, có nơi cống chính đã được cải tạo nhưng hệ thống cống nhánh chưa đáp ứng; một số tuyến kênh mới chỉ được chỉnh trang từng đoạn. Trong khi đó, cửa xả, cống và các công trình kiểm soát triều chưa phải lúc nào cũng được kết nối khép kín theo từng lưu vực, khiến khả năng tiêu thoát nước ở một số khu vực còn hạn chế. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết thành phố đã ban hành kế hoạch thoát nước, chống ngập năm 2026 nhằm chủ động ứng phó trong mùa mưa. Theo đó, trong năm nay, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 9 dự án trọng điểm, giải quyết dứt điểm 3 trong 50 vị trí được xác định là ngập nặng, với tiêu chí ngập sâu từ 30 cm trở lên và kéo dài hơn 30 phút. Ba vị trí được ưu tiên gồm đường Phan Văn Hớn, đường Bình Quới và nút giao quốc lộ 51 - Huỳnh Thúc Kháng. Tổng mức đầu tư 9 dự án hơn 7.150 tỷ đồng. “Đối với 47 vị trí còn lại, thành phố tiếp tục xử lý trong giai đoạn 2026-2030”, ông Dũng cho biết. Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TPHCM xây dựng kế hoạch thoát nước, chống 4 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 14/9/2026 Đến sáng 11/9, một đoạn đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc vẫn còn ngập úng ẢNH: HỮU HUY Sau cơn mưa lớn vào đêm 10/9, đến sáng 11/9, chị Đỗ Thị Thanh Tâm vẫn phải sống chung với ngập ẢNH: NGUYỄN TIẾN Hạ tầng chắp vá úng ngập triền miên Trận mưa lớn nhất từ đầu năm với lượng mưa có nơi vượt 153 mm khiến 33 tuyến đường TPHCM ngập cục bộ tối 10/9, nhiều nơi nước tràn vào nhà dân, giao thông và sinh hoạt bị đảo lộn. Phía sau tình trạng này là lời cảnh báo về tình trạng sụt lún, biến đổi khí hậu và sự thiếu đồng bộ của hạ tầng thoát nước. CHUYỆN HÔM NAY Từ đầu năm 2026, thành phố ghi nhận 26 tuyến đường ngập do mưa và 8 tuyến thường xuyên chịu ảnh hưởng triều cường. Nguyên nhân được cho do bê tông hóa làm mất diện tích thấm nước; cống nhỏ, cũ, thiếu kết nối; kênh rạch bị thu hẹp; rác chặn các miệng cống trong khi địa hình nhiều nơi tại TPHCM đang lún lại gặp mưa lớn cùng triều dâng cao. “Bệnh” thì đã rõ, toa thuốc cũng đã kê nhưng quá trình điều trị vẫn chậm chạp. Năm nay, TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành 9 dự án, tổng vốn hơn 7.150 tỷ đồng, để xử lý dứt điểm 3 trong 50 vị trí ngập nặng. Như vậy, 47 điểm phải chờ giai đoạn 20262030. Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, kỳ vọng bảo vệ khoảng 570 km² và 6,5 triệu người, đang hướng tới bàn giao tháng 11 sau gần mười năm đình trệ. Những con số ấy nhắc rằng người dân đã chờ quá lâu. Một siêu dự án không thể giải quyết mọi trận ngập. Công trình ngăn triều chỉ phát huy tác dụng khi đồng bộ với cống, đê, kè, trạm bơm và dự báo mưa. Nếu cửa van đóng mà nước mưa nội đô không được bơm thoát kịp, đường vẫn ngập. Câu hỏi không chỉ là công trình bao giờ xong, mà ai vận hành, theo dữ liệu nào và chịu trách nhiệm ra sao khi điểm ngập tái diễn liên tục như hiện nay. Các chuyên gia cho rằng, TPHCM cần chuyển từ chống ngập theo từng dự án sang quản trị nước theo lưu vực. Một trung tâm điều hành thống nhất phải nhận dữ liệu về mưa, triều, mực nước, cửa van, máy bơm và điểm nghẽn để phát lệnh trước khi nước dâng. Bản đồ ngập cũng cần công khai cho người dân chọn tuyến đường mỗi khi lưu thông. Mỗi điểm ngập phải có hồ sơ, nguyên nhân, thời hạn xử lý và đầu mối chịu trách nhiệm, thay vì hết mùa mưa lại phân tích và tìm giải pháp. Việc cấp bách trước mắt là nạo vét cống, vớt rác tại miệng thu trước và trong mưa, sửa cống xuống cấp, vận hành trạm bơm, bố trí máy bơm cơ động, rào chắn và phân luồng sớm. Lực lượng trực 24/7 phải được trao quyền xử lý ngay, không chờ xin ý kiến qua nhiều tầng nấc. Thành phố cũng phải kiểm tra công trường, xử lý nơi thi công làm nghẽn dòng chảy. Về lâu dài, phải trả lại chỗ cho nước, đó là triển khai các hồ điều tiết, trữ nước và mọi dự án đô thị mới phải chứng minh không làm tăng dòng chảy sang khu dân cư lân Để dân thôi bì bõm TIẾP THEO TRANG 1 TP HỒ CHÍ MINH:

5 n Thứ Hai n Ngày 14/9/2026 XÃ HỘI ngập giai đoạn này để từng bước xử lý các điểm ngập còn lại. Bên cạnh các dự án trọng điểm, ngành xây dựng tiếp tục triển khai các giải pháp thường xuyên nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước và hạn chế phát sinh điểm ngập mới. Các đơn vị quản lý hệ thống thoát nước được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, duy tu, sửa chữa những vị trí cống xuống cấp; nạo vét lòng cống, kênh rạch; lắp đặt và vận hành van ngăn triều tại các cửa xả. Thành phố cũng thực hiện đấu nối cống, mở thêm hướng thoát nước và vận hành các trạm bơm hỗ trợ tiêu thoát nước, kiểm soát triều. Theo ông Dũng, việc giữ thông thoáng hệ thống thoát nước cũng được chú trọng. Sở Xây dựng phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu vận động người dân không xả rác ra đường, kênh, rạch; đồng thời xử lý những trường hợp cố tình xả rác gây tắc nghẽn cống thoát nước. Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM được giao tổ chức ứng trực, vớt rác tại các miệng thu trước, trong và sau mưa. Khi xảy ra ngập hoặc có nguy cơ ngập cao, lực lượng chức năng chủ động triển khai phương án ứng cứu, tổ chức trực cơ động 24/7. “Sở Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát diễn biến thời tiết, tổ chức trực ban ứng trực theo phương châm ‘bốn tại chỗ’, kịp thời xử lý sự cố nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão”, ông Dũng nói. HỮU HUY Cần chuyển đổi tư duy chống ngập Theo ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, quy hoạch TPHCM cần tính đến khả năng ứng phó với các cú sốc tương lai như biến đổi khí hậu, nước biển dâng… Sông, kênh rạch, vùng ngập nước, không gian xanh và hành lang sinh thái cần được xem là hạ tầng chống chịu tự nhiên của đô thị, góp phần kiểm soát ngập, điều hòa khí hậu và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. “Cần chuyển tư duy từ chống ngập sang quản trị nước đô thị, xác định rõ những khu vực phải giữ nước, những vùng có thể phát triển và những vùng cần hạn chế đô thị hóa”, ông Chính nói. Ghi nhận tại khu phố Miễu, nhiều căn nhà vẫn còn ngổn ngang sau khi nước rút. Bàn ghế, giường, chiếu, tủ và nhiều vật dụng sinh hoạt phủ kín bùn đất. Những gia đình bị ngập sâu phải dùng máy bơm hút nước ra ngoài, trong khi người thân chia nhau lau dọn từng khu vực để sớm có chỗ sinh hoạt. Anh Nguyễn Trường Phát, ngụ khu phố Miễu, cho biết, từ chiều 10/9, mưa lớn trút xuống khiến nước từ thượng nguồn sông Buông cuồn cuộn đổ về. Gia đình anh chỉ kịp kê cao một số thiết bị điện như tủ lạnh, ti vi, còn nhiều vật dụng trong bếp, giường chiếu, quần áo đều bị nước nhấn chìm, bám đầy bùn đất. “Nước lên nhanh quá, gia đình tôi phải ra ngoài thuê chỗ ở. Đến nay nước rút, mọi người mỗi người một tay dọn dẹp để nhanh chóng có chỗ ở, sinh hoạt trở lại”, anh Phát nói. Theo anh Phát, khu vực này nhiều năm qua cứ vào mùa mưa là xảy ra ngập, nhưng chưa năm nào nước dâng cao và kéo dài như đợt này. Trước đây, nước sông Buông có dâng nhưng thường rút khá nhanh. Trong khi đó, năm nay nước từ khu vực cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dồn về nhanh, trong khi hệ thống thoát nước hai bên tuyến cao tốc chưa hoàn thiện, khiến khu dân cư nhanh chóng chìm trong nước. Anh Phát kiến nghị cơ quan chức năng sớm có giải pháp xây dựng hệ thống mương, cống thoát nước, dẫn nước từ khu vực cao tốc ra sông Buông; đồng thời khơi thông dòng chảy sông Buông để hạn chế tình trạng mưa lớn là ngập. Tương tự, bà Nguyễn Thị Thúy, ngụ khu vực ấp 9A, phường Phước Tân, cho biết, những năm trước, khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa hoàn thành, khu vực này cũng xảy ra ngập vào mùa mưa nhưng nước rút nhanh. “Đợt này nước ngập sâu và lâu hơn nhiều. Có thời điểm nước trong nhà cao hơn 1m. Sau khi nước rút, gia đình tôi phải dùng máy bơm hút nước ra ngoài”, bà Thúy kể. Theo bà Thúy, nước không tràn trực tiếp từ phía trước vào nhà mà chủ yếu từ khu vực phía bờ cao tốc thấm và dồn xuống. Để bảo vệ tài sản, gia đình bà phải kê cao các vật dụng, đồng thời thức trắng đêm theo dõi mực nước. Sau 3 ngày, nước mới rút đáng kể. Tuy nhiên, việc khắc phục hậu quả vẫn còn nhiều khó khăn khi bùn đất phủ kín nền nhà và nhiều vật dụng bị hư hỏng. “Chúng tôi mong Nhà nước sớm quan tâm, làm hệ thống mương thoát nước dưới chân cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để người dân yên tâm sinh sống, chứ cứ mưa lớn là ngập thì cuộc sống rất khó khăn”, bà Thúy nói. Đến ngày 13/9, mực nước sông Buông đã xuống thấp hơn, nhiều hộ dân chủ động tháo các bờ ngăn, khơi dòng để nước thoát ra ngoài. Dù vậy, tại một số khu vực trũng thấp, nước vẫn còn đọng, nhiều diện tích cây trồng bị ngập, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. VĂN QUÂN Dự án được tái khởi động từ tháng 2/2026. Theo Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam, nhà đầu tư dự án, các hạng mục chính hiện cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang đồng loạt triển khai phần việc còn lại, từ hoàn thiện, kiểm tra, hiệu chỉnh đến vận hành thử, nhằm đưa toàn bộ hệ thống vào hoạt động đồng bộ, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và mỹ quan. Điểm nhấn của công trình là hệ thống các cống kiểm soát triều kết hợp tuyến đê, kè ven sông Sài Gòn, có nhiệm vụ hạn chế nước triều xâm nhập vào khu vực đô thị. Trong đó, 6 cống lớn gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, với khẩu độ 40-160 m. Hai cống nhỏ Cầu Kinh và Bà Bướm có khẩu độ 10-25 m. Tại công trường cống kiểm soát triều Mương Chuối, ông Hữu Mạnh, kỹ sư giám sát, cho biết việc dự án được tái khởi động đã tạo thêm động lực cho đội ngũ kỹ sư, công nhân. Nhà đầu tư cùng đội ngũ công nhân, kỹ sư đang dốc hết sức để tăng tốc thi công, hoàn thành công trình và bàn giao vào tháng 11, góp phần giảm ngập và cải thiện môi trường sống cho người dân thành phố. Theo nhà đầu tư, khi hoàn thành, hệ thống sẽ kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu tại khu vực các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông cùng các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Hưng. Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, đây là địa bàn các quận 1, 4, 7, 8 và huyện Nhà Bè, Bình Chánh. Không chỉ ngăn nước triều, hệ thống còn được kỳ vọng hỗ trợ tiêu thoát nước đô thị. Khi vận hành, công trình có thể chủ động điều tiết, hạ thấp mực nước trong hệ thống sông, kênh, rạch, qua đó tạo điều kiện nâng cao hiệu quả thoát nước mưa. “Trong những đợt mưa lớn trùng thời điểm triều cường, hệ thống sẽ góp phần hỗ trợ trữ nước mưa, giảm áp lực lên mạng lưới cống hiện hữu. Công trình cũng có vai trò hạn chế và ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn vào hệ thống kênh rạch trong phạm vi kiểm soát khi triều cường lên cao. Về lâu dài, dự án được kỳ vọng góp phần cải thiện chất lượng nguồn nước, chỉnh trang cảnh quan và nâng cao chất lượng không gian sống”, đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam nói. HỮU HUY TP ĐỒNG NAI: Người dân Phước Tân vật lộn dọn nhà sau 3 ngày ngập Chạy đua hoàn thiện dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng Cống ngăn triều Mương Chuối đang trong giai đoạn hoàn thiện ẢNH: PV Người dân Phước Tân vật lộn dọn nhà sau 3 ngày ngập ẢNH: VĂN QUÂN Sau 3 ngày chìm trong nước, đến ngày 13/9, nước sông Buông đã rút dần. Hàng trăm hộ dân tại khu vực ấp Miễu, 9B, 9C... thuộc phường Phước Tân, TP Đồng Nai trở về nhà, tất bật dọn dẹp lớp bùn đất, hút nước và khôi phục cuộc sống sau trận ngập sâu. Sau nhiều năm đình trệ, dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 đang được tập trung hoàn thiện để hướng tới mục tiêu bàn giao vào tháng 11 tới. Công trình được kỳ vọng kiểm soát ngập cho khu vực khoảng 570 km2, gồm khu Nam và trung tâm TPHCM. Công nhân Công ty Thoát nước đô thị TPHCM bơm nước khỏi hầm chui An Phú sáng 11/9 ẢNH: H.H cận; chủ đầu tư gây quá tải hệ thống phải góp chi phí khắc phục... Chống ngập không thể được đo bằng số kế hoạch đã ban hành hay số vốn đã bố trí. Theo các chuyên gia, thước đo phải là số giờ nước rút, số nhà dân không còn bị tràn vào và số chuyến đi không còn dang dở vì bì bõm sau mỗi trận mưa. Người dân không đòi thành phố thắng mọi cơn mưa cực đoan nhưng họ cần chính quyền dự báo trước, vận hành đúng, phản ứng nhanh và nhận trách nhiệm rõ ràng. Muốn dân thôi bì bõm, TPHCM phải thôi loay hoay giữa những giải pháp vốn rời rạc lâu nay. Nước chảy theo lưu vực và bộ máy cũng vậy, phải vận hành như một hệ thống. N.L

UBND thành phố Hà Nội mới đây có văn bản gửi Bộ Tư pháp báo cáo kết quả xử lý văn bản ban hành năm 2013 liên quan đến dạy thêm, học thêm bị Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật “tuýt còi” tại Kết luận số 01/2026. Kết luận số 01 ban hành ngày 4/5/2026 của Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) chỉ rõ, Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội và Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT ngày 17/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn không phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành không đúng thẩm quyền. Sau Kết luận 01, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu xử lý các nội dung theo kiến nghị của Bộ Tư pháp. UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2339/ QĐ-UBND ngày 5/5/2026 về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 2026/ SGDĐT-GDTrH ngày 13/5/2026 về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Hướng dẫn số 5898/HDSGD&ĐT ngày 17/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 29 ngày 30/12/2024 và Thông tư số 19 ngày 31/3/2026. TRẦN HOÀNG 6 n Thứ Hai n Ngày 14/9/2026 KHOA GIÁO Bộ Chính trị vừa ban hành Kế hoạch 06 về thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3, tiếp tục hoàn thiện và vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, trong đó có mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo kế hoạch này, các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) công lập sẽ được sắp xếp, tổ chức lại theo hướng chuyển các cơ sở giáo dục ĐH đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ GD&ĐT hoặc địa phương quản lí; sáp nhập, hợp nhất các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn, trừ những cơ sở thuộc lĩnh vực đặc thù. Mục tiêu được đặt ra là giảm tối thiểu 20% số đầu mối cơ sở giáo dục ĐH công lập, hoàn thành trước ngày 1/4/2027. PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Kĩ thuật TPHCM cho rằng, tinh gọn hệ thống là cần thiết. Các trường công lập hiện còn phân tán theo bộ, ngành, trùng ngành trên cùng địa bàn, quy mô nhỏ, khiến chi phí quản trị bị nhân lên. Nhưng ông ủng hộ mục tiêu tinh gọn không có nghĩa chấp nhận mọi cách làm. Giảm số trường không đồng nghĩa chất lượng tăng. Hai trường yếu cộng lại chưa chắc mạnh hơn về chất lượng. Ghép một trường mạnh với một trường yếu không tạo ra một trường khá. Nếu thiếu thiết kế tổ chức phù hợp, rất dễ hình thành một bộ máy “hai tốc độ”, với hai cách vận hành, hai chuẩn quản trị và những rào cản mới. Thực tế, sau sáp nhập, không ít nơi vẫn tồn tại tư duy “cơ sở A - cơ sở B”, bộ máy cũ kéo dài, quyết định chậm hơn thay vì nhanh hơn. Thương hiệu mạnh có nguy cơ bị pha loãng, trong khi bộ máy, biên chế và nếp hành chính của trường yếu lại được mang nguyên sang tổ chức mới. Đáng lo hơn, nếu chuyển quyền quản lí về địa phương khi năng lực giám sát về kiểm định, tài chính công và nghiên cứu chưa tương xứng, tự chủ ĐH có thể bị thay thế bởi những can thiệp hành chính ngắn hạn về tuyển sinh, tổ chức và biên chế. Khi đó, tinh gọn có thể trở thành một bước lùi. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, việc sắp xếp cơ sở giáo dục ĐH khó do phần lớn các trường có quy mô lớn, ngành nghề đào tạo, phân khúc, sứ mạng và chiến lược phát triển khác nhau. Nhưng lâu dài việc này giúp từng cơ sở giáo dục ĐH sẽ mạnh hơn, loại bỏ những cơ sở, nơi đào tạo chất lượng kém, hoạt động không hiệu quả. Mục tiêu cuối cùng, theo ông, là hình thành hệ thống có khả năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Bộ trưởng GD&ĐT cho biết, Bộ đang hoàn thiện đề án, từng bước cùng các bộ, ngành để sắp xếp đến đâu chắc đến đó, từ đó có được hệ thống, mạng lưới ĐH hoạt động hiệu quả và chất lượng. Theo số liệu Bộ GD&ĐT, hiện cả nước có 228 ĐH và trường ĐH công lập, trong đó 28 cơ sở trực thuộc UBND tỉnh, thành phố, còn lại do các bộ, ngành quản lí. Riêng Bộ GD&ĐT quản lí 41 cơ sở giáo dục ĐH và 16 trường cao đẳng, trung cấp. Con số này cho thấy quy mô của cuộc sắp xếp là rất lớn. Trường ĐH đang “ngóng” những tiêu chí cụ thể để biết trường nào được giữ lại, trường nào sáp nhập và trường nào sẽ được tổ chức lại. SÁP NHẬP ĐỂ TẠO GIÁ TRỊ MỚI Một ví dụ đang được triển khai là việc Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa sáp nhập vào Trường ĐH Hồng Đức hồi tháng 7. Sau sáp nhập, Trường ĐH Hồng Đức có 919 cán bộ, viên chức và người lao động; đào tạo 8 ngành trình độ tiến sĩ, 25 ngành thạc sĩ và 54 ngành ĐH, với gần 20.000 người học. Lãnh đạo nhà trường khẳng định, cơ hội lớn nhất từ việc sáp nhập không nằm ở việc trường tăng quy mô, mà ở khả năng tái cấu trúc để trở thành trường ĐH đa ngành, đa lĩnh vực mạnh hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thanh Hóa và cả nước. Tuy nhiên, sáp nhập chỉ thực sự thành công khi các nguồn lực được tổ chức lại hiệu quả và chất lượng được nâng lên. Vì vậy, nhà trường ưu tiên trước mắt là bảo đảm hoạt động đào tạo diễn ra thông suốt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người học, đội ngũ và các bên liên quan; rà soát lại bộ máy, chương trình đào tạo, đội ngũ và cơ sở vật chất theo nguyên tắc kế thừa, tinh gọn và phát huy đúng thế mạnh. GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, sáp nhập là một quá trình chuyển đổi chiến lược nhằm nâng cao năng lực tri thức, chất lượng đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Theo ông Đức, một trong những điều kiện then chốt phải đi cùng tự chủ ĐH thực chất vì nếu không, dễ rơi vào hình thức hoặc tạo thêm gánh nặng cơ chế. GS Nguyễn Đình Đức lấy kinh nghiệm quốc tế làm ví dụ, nhấn mạnh không phải cuộc sáp nhập nào cũng tạo ra một ĐH mạnh hơn. Một số trường hợp chỉ dừng ở việc hợp nhất đầu mối, trong khi năng lực học thuật gần như không thay đổi. Bài học từ Pháp, Đức cho thấy, mô hình ĐH tổng hợp chỉ phát huy hiệu quả khi sự hợp nhất đi vào chiều sâu học thuật, từ chia sẻ phòng thí nghiệm, tài nguyên nghiên cứu đến xây dựng các chương trình đào tạo liên ngành và hình thành những nhóm nghiên cứu có năng lực cạnh tranh. Việt Nam cần ưu tiên mục tiêu sáp nhập phải tạo ra năng lực học thuật mới, gia tăng sức mạnh nghiên cứu, chứ không chỉ biến đổi cơ cấu hành chính. Từ kinh nghiệm Nhật Bản, GS Nguyễn Đình Đức cho rằng, quá trình sắp xếp cần có lộ trình mềm, khuyến khích giảng viên, sinh viên và các tổ chức liên quan tham gia. Với Việt Nam, thước đo cuối cùng chất lượng đào tạo phải tăng, nghiên cứu phải mạnh, người học được hưởng lợi và nguồn lực sử dụng hiệu quả hơn. Nếu chỉ dừng ở việc cộng cơ học quy mô và hợp nhất bộ máy, cuộc tái cấu trúc có nguy cơ tạo ra những “ĐH lớn” về số lượng nhưng chưa chắc mạnh hơn về học thuật. Đó cũng là lí do Bộ GD&ĐT đang tính tới việc đầu tư 3 - 5 ĐH tinh hoa, phát triển một số hệ sinh thái, khu đô thị giáo dục ĐH - khoa học, công nghệ - đổi mới sáng tạo tại Hà Nội, TPHCM và một số vùng phát triển. NGHIÊM HUÊ Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội học tập trong phòng lab ẢNH: NGHIÊM HUÊ Chủ trương giảm tối thiểu 20% số đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập trước 1/4/2027 đặt hệ thống trước cuộc tái cấu trúc lớn. Vấn đề không chỉ là sáp nhập bao nhiêu trường, mà sau sáp nhập có tạo ra những đại học mạnh hơn hay chỉ là một phép cộng cơ học về quy mô. Trong báo cáo gửi Bộ Tư pháp, UBND thành phố Hà Nội cho biết, đã khẩn trương rà soát 2 văn bản trái luật về dạy thêm, học thêm ban hành năm 2013 và sau đó đã hủy bỏ 2 văn bản trên. Đừng chỉ gộp cơ học Hà Nội báo cáo về quy định dạy thêm, học thêm trái luật Để tránh tình trạng “gộp số học”, PGS Đỗ Văn Dũng cho rằng, việc sắp xếp cần ít nhất năm nguyên tắc: Thứ nhất, lựa chọn dựa trên năng lực và sứ mạng, không chỉ theo địa giới hành chính. Thứ hai, công bố tiêu chí trước khi quyết định. Tiếp đến, chuẩn đầu ra sau sáp nhập phải được giữ ở mức cao hơn, không lấy chuẩn thấp làm chuẩn chung. Thứ tư, phân biệt rõ tinh gọn bộ máy không đồng nghĩa với làm mất năng lực đặc thù. Cuối cùng, có lộ trình rõ cho giảng viên và sinh viên. Không để quá trình sáp nhập làm gián đoạn việc học hoặc khiến đội ngũ giỏi rời đi vì những xáo trộn tổ chức. SÁP NHẬP ĐẠI HỌC:

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