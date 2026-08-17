Báo Tiền Phong số 231

THỨ TƯ 19/8/2026 Số 231 0977.456.112 TRANG 3 PHÒNG 6 - BỘ TƯ LỆNH CẢNH VỆ NHẬN DANH HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN TRANG 10 Phương Mỹ Chi tạo “hit” từ di sản văn hóa TRANG 8-9 TRANG 4 KHỞI TỐ VỢ CHỒNG PHÚ LÊ Hầu hết, các tân sinh viên đi nhập học đều có bố mẹ đi kèm vì lo sợ lừa đảo ẢNH MINH HỌA: PV Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước ẢNH: TTXVN TRAO HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH CHO 5 NGUYÊN ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ bủa vây tân sinh viên CẠM BẪY TRANG 2 CHUYỆN HÔM NAY Giăng bẫy XEM TIẾP TRANG 9 n NGỌC LÂM Mỗi mùa nhập học, tân sinh viên đến thành phố mang theo niềm vui trúng tuyển, tiền cha mẹ chắt chiu và háo hức trước cuộc sống mới. Nhưng cũng lúc ấy, những chiếc bẫy được giăng ra. KỶ NIỆM 81 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, sáng 18/8, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị gặp mặt các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV và trao tặng Huân chương, trao tặng Huy hiệu Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng, biết ơn những cống hiến to lớn của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ở những cương vị và giai đoạn khác nhau, các đồng chí đã góp phần hoạch định đường lối, bảo vệ thành quả cách mạng, mở đường đổi mới, hội nhập, tạo dựng nền tảng cho hôm nay. Thế hệ đương nhiệm tiếp nhận không chỉ cơ đồ, tiềm lực, vị thế, mà còn cả bản lĩnh, kinh nghiệm và những công việc phải tiếp tục hoàn thành. Đó là di sản quý báu, đồng thời là lời nhắc nhở sâu sắc về danh dự và trách nhiệm kế tục của thế hệ tiếp nối. Nhìn lại chặng đường 81 năm, nhất là 40 năm Đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chúng ta có quyền tự hào về tầm vóc cơ đồ mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã được tạo dựng. Từ một đất nước kiệt quệ bởi chiến tranh, bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển thuộc nhóm thu nhập trung bình cao, hội nhập sâu rộng; quốc phòng, an ninh được củng cố; vị thế quốc tế ngày càng nâng cao. Những thành tựu đó là kết tinh của sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trí tuệ, công sức và xương máu của nhiều thế hệ; trong đó có đóng góp rất quan trọng của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ. Nhận thức đúng điều đó để càng trân trọng sự kế thừa, giữ gìn đoàn kết, thống nhất và không coi thành tựu chung là công lao riêng của thế hệ nào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, thời gian qua, nhất là từ cuối nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, đất nước chuyển động rất mạnh với khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề khó, mới, chưa có tiền lệ. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, chúng ta vẫn giữ vững ổn định chính trị; bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, thông suốt; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân; đồng thời đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản trị quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiệm vụ phía trước không cho phép chủ quan, do dự hay tự thỏa mãn. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, phải chuyển mạnh từ quyết sách sang hành động, từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao chất lượng vận hành, từ quyết tâm chính trị sang kết quả mà nhân dân có thể thấy, cảm nhận và thụ hưởng. CÀNG GIỮ CƯƠNG VỊ CAO CÀNG PHẢI NÊU GƯƠNG Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, trước hết phải giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý, cán bộ càng giữ cương vị cao càng phải nêu gương, giữ gìn danh dự, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; không né tránh, không xuê xoa trước khuyết điểm; tiếp tục kiểm soát quyền lực, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo vì nước, vì dân. Phải làm cho bộ máy sau sắp xếp thực sự tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ nguồn lực và rõ kết quả; kiên quyết loại bỏ tư tưởng chỉ thuận cho cơ quan, cán bộ nhưng gây khó cho dân; không lấy quy trình làm nơi trú ẩn cho sự né tránh trách nhiệm; phải đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển đất nước, dựa ngày càng nhiều hơn vào năng suất, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng con người. Quản trị thống nhất không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, khơi thông mọi nguồn lực. Phát triển nhanh phải đi đôi với bền vững; tăng trưởng cao phải gắn với năng lực tự chủ, sức chống chịu, khả năng làm chủ công nghệ và vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Phải đặt nhân dân ở vị trí trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động lực của mọi quyết sách; mọi chủ trương phải xuất phát từ cuộc sống và lợi ích chính đáng của nhân dân; để mọi người dân đều được tham gia và thụ hưởng xứng đáng từ thành quả chung của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, công tác chăm sóc người có công, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phải được đẩy mạnh. Tri ân là bổn phận thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội; phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; không để bị động, bất ngờ. Trong điều kiện mới, độc lập, tự chủ còn là tự chủ chiến lược về kinh tế, công nghệ, dữ liệu, năng lượng, lương thực, nguồn nước và nhân lực. Hội nhập càng sâu, nội lực càng phải mạnh; đối ngoại phải kiên định độc lập, tự chủ, giữ vững bản lĩnh, linh hoạt về sách lược, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, tranh thủ tối đa điều kiện quốc tế thuận lợi cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, tri ân xứng đáng nhất đối với các thế hệ đi trước là trách nhiệm và hành động của thế hệ hôm nay; trách nhiệm cao nhất đối với các thế hệ mai sau là tạo dựng nền tảng vững chắc và mở ra những điều kiện tốt đẹp hơn để tiếp tục đưa đất nước tiến lên... Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho 5 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, vì đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Nhì cho các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. TRƯỜNG PHONG 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 19/8/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Trao Huân chương Hồ Chí Minh cho 5 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh cho 5 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc..., vì đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước ẢNH: TTXVN Cũng tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

3 n Thứ Tư n Ngày 19/8/2026 THỜI SỰ Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí với tầm quan trọng và ý nghĩa của việc xây dựng Dự thảo Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2030, tầm nhìn 100 năm nhằm làm nền tảng định hướng phát triển không gian, kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và nâng cao vai trò, vị thế của Thành phố trong Vùng Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực. Dự thảo xác lập mô hình mới phát triển tích hợp đồng bộ không gian, hạ tầng, kinh tế-xã hội sau sáp nhập; tạo nền tảng pháp lý và chính trị để thành phố thực hiện bước chuyển dịch lịch sử từ mô hình đô thị đơn tâm sang mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, phát huy tối đa hiệu quả cộng hưởng của quá trình hợp nhất, tạo ra giá trị gia tăng vượt trội, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu và khả năng thích ứng với những thách thức của biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và sự biến động của nền kinh tế thế giới trong thế kỷ 21. Tiến sỹ khoa học, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn đặc biệt quan tâm đến vấn đề thiết kế quy hoạch mang tính kết nối để đáp ứng đặc thù của Thành phố là một siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, đòi hỏi cần có một quy hoạch hệ thống hạ tầng đa phương thức: tích hợp đường bộ, đường bộ cao tốc, đường sắt, đường sắt cao tốc, đường thủy, đường hàng không. Cần phân vùng kinh tế-xã hội đô thị gắn với nhiệm vụ tăng trưởng cho cộng đồng phát triển kinh tế 2 chữ số. Theo Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, quy hoạch cần thể hiện vấn đề phát triển song hành bảo tồn với bảo vệ thiên nhiên, không gian xanh, mặt nước. Cần có liên kết không gian xanh, không gian công cộng hai bờ Đông-Tây của sông Sài Gòn và nghiên cứu thiết kế một khu vực không giới hạn chiều cao tại khu trung tâm kinh tế tài chính Thủ Thiêm... Cùng chung quan điểm, Kiến trúc sư Lưu Hướng Dương, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thành phố cho rằng, cần xác lập được hệ thống trung tâm đa cấp cho phù hợp với cấu trúc của đô thị, trở thành một tiêu chí để có thể tiến hành thiết kế không gian đô thị, quy hoạch đô thị cũng như các không gian khác cho Thành phố. Cần có định hướng rõ ràng, cụ thể cho mỗi TOD để khai thác hiệu quả đầu tư mạng Metro và quy hoạch tổng thể phải gắn được sự phát triển với khả năng huy động các nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải và phát triển đô thị một cách ổn định, bền vững. Quan tâm đến nguồn lực cho phát triển, Tiến sĩ Trần Vân, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội khóa XII, XIII cho rằng, quy hoạch cần chỉ ra các khoảng trống giữa nhu cầu và năng lực huy động hiện hữu và nguồn nào, cơ chế nào để lấp khoảng trống đấy. Quy hoạch phải thể hiện được thứ tự ưu tiên các công trình, dự án của Thành phố trong cả giai đoạn để tránh những hệ lụy về hệ quả tài chính cũng như là đảm bảo hiệu quả đầu tư. Đồng thời, cần bổ sung một bộ chỉ tiêu giám sát công khai, công bố định kỳ hàng năm về tiến độ thực hiện các quy hoạch làm cơ sở để Mặt trận Tổ quốc và nhân dân có thể theo dõi, giám sát, phản biện giữa kỳ. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Phượng, Viện Công nghiệp Môi trường trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Thành phố đề nghị cơ quan xây dựng dự thảo quy hoạch cần quan tâm đến việc quy hoạch tài nguyên phát triển bền vững và liên quan đến an ninh nguồn nước; xây dựng bản đồ sức chứa tài nguyên nước, liên quan đến tất cả các nguồn nước, các nguồn nước cấp, quá trình vận chuyển nước cũng như quá trình tiêu thụ nước; quy hoạch bảo vệ nguồn nước mặt, nước ngầm và giải pháp phục hồi nguồn nước. P.V (Theo TTXVN) Ngày 18/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2030, tầm nhìn 100 năm. Góp ý hoàn thiện Quy hoạch tổng thể TPHCM Các tòa nhà ở khu vực trung tâm TPHCM bên sông Sài Gòn ẢNH: TTXVN Tại hội nghị, các nhà khoa học, chuyên gia đã có nhiều ý kiến đóng góp, phản biện xã hội với Dự thảo Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2030, tầm nhìn 100 năm trong việc phân kỳ phát triển; xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ pháp lý hàng đầu khu vực; phát triển du lịch xanh và bảo vệ môi trường; các kịch bản ứng phó rủi ro; mô hình tăng trưởng kinh tế... Dự buổi Lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ Công an... Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an) đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội từ năm 2015 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Phòng 6 gần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo, tạo điều kiện mọi mặt của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đối với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị. Khái quát tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nói chung và Phòng 6 nói riêng, tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh vệ thật sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, trong đó con người là nhân tố quyết định. Đối với Phòng 6, Phó Chủ tịch nước yêu cầu quan tâm trang bị thêm cho cán bộ những kỹ năng mềm quan trọng như ngoại ngữ, lễ tân, kiến thức văn hóa, pháp luật quốc tế; kỹ năng phối hợp và xử lý tình huống trong môi trường quốc tế. Mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn phải có tác phong chuyên nghiệp, ứng xử văn minh, chuẩn mực. Quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược An ninh quốc gia, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức và biện pháp công tác cảnh vệ theo hướng chủ động phòng ngừa, nhận diện, dự báo, quản lý và hóa giải nguy cơ “từ sớm, từ xa”. Đồng thời đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác cảnh vệ; từng bước làm chủ các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ hiện đại. Đi đôi với đầu tư, hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị, cần đặc biệt coi trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có khả năng khai thác, làm chủ công nghệ; kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghiệp vụ truyền thống với công nghệ hiện đại; giữa đảm bảo an toàn trực tiếp với đảm bảo an ninh thông tin, dữ liệu và các điều kiện liên quan đến đối tượng cảnh vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. PV (theo TTXVN) PHÒNG 6 - BỘ TƯ LỆNH CẢNH VỆ: Nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Chiều 18/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an, tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” của Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế (Phòng 6). Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) ẢNH: TTXVN Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác cảnh vệ; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng Cảnh vệ với các cơ quan, đơn vị, địa phương và lực lượng liên quan. Cùng với đó là nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về cảnh vệ, đáp ứng yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế; chủ động trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; mở rộng đào tạo, huấn luyện, diễn tập, hỗ trợ kỹ thuật, phối hợp công tác với lực lượng cảnh vệ các nước, nhất là những nước có trình độ công nghệ và nghiệp vụ tiên tiến.

4 n Thứ Tư n Ngày 19/8/2026 XÃ HỘI Những ngày đầu tháng 8, giữa dòng người đưa con đến các trường đại học tại TPHCM làm thủ tục nhập học, anh Nguyễn Phú Bình, quê Đà Nẵng, tất bật cùng con trai hoàn thiện hồ sơ, tìm chỗ ở và làm quen với môi trường mới. Con trai anh trúng tuyển Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ban đầu, nam sinh xin đi cùng bạn bè để tiết kiệm chi phí cho gia đình, đồng thời muốn tập sống tự lập. Tuy nhiên, vợ chồng anh Bình vẫn không yên tâm. “Thời gian qua, đọc báo, xem tivi thấy tình trạng lừa đảo nhiều quá, nhất là các vụ nhắm đến sinh viên. Cháu dù ở nhà cũng tự lập, đi cùng có bạn bè nhưng vào TPHCM là nơi đông đúc, sầm uất, ít nhiều lạ nước lạ cái, nên tôi phải tạm gác công việc để đưa con đi cho an tâm”, anh Bình nói. Sau khi được nhà trường hỗ trợ làm thủ tục nhập học, giới thiệu nhà trọ và thấy cuộc sống của con bước đầu ổn định, người cha mới yên tâm lên đường về quê. Tương tự, em Võ Thị Tường Vy quê Đồng Tháp trúng tuyển ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng, lúc đầu cũng dự định một mình lên TPHCM nhập học nhưng gia đình không đồng ý. “Các bạn em trong lớp trúng tuyển ở TPHCM cũng đông, chúng em rủ nhau đi nhập học nhưng ba mẹ không đồng ý. Ba em nói bỏ một hai ngày công không quan trọng bằng việc an toàn của con cái bởi sợ nhất mấy chiêu trò lừa đảo trên mạng gần đây”, Vy kể. Nỗi lo của anh Bình hay gia đình em Vy cũng là tâm trạng chung của nhiều phụ huynh khi con lần đầu xa nhà. Tân sinh viên chưa quen quy trình nhập học, nơi ở và các kênh liên lạc của trường đang trở thành nhóm dễ bị kẻ gian tiếp cận. VĂN BẢN ĐỦ DẤU, CHỮ KÝ VẪN CÓ THỂ LÀ GIẢ Ngày 10/8, Trường Đại học Công Thương TPHCM cảnh báo tân sinh viên về nguy cơ giả mạo giấy báo trúng tuyển, gửi đường link yêu cầu xác nhận nhập học, cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền đóng phí. Trước đó, ngày 8/8, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM phát hiện văn bản giả mạo về một chương trình “du học sinh viên quốc tế”. Văn bản sử dụng tên trường, số hiệu, con dấu, chữ ký và thông tin cụ thể của sinh viên. ThS Phùng Quán, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính của trường, người bị giả mạo chữ ký, khẳng định văn bản có dấu hiệu lừa đảo. Ông cảnh báo phụ huynh và sinh viên không nên mặc định văn bản là thật chỉ vì có logo, con dấu, chữ ký hoặc số hiệu. Hay mới đây, ngày 12/8, Trường Đại học Đồng Tháp cũng thông báo xuất hiện những nội dung giả mạo như “nhận học bổng”, “được chọn du học”. Nhà trường khuyến cáo sinh viên không gửi giấy tờ tùy thân, cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc chuyển tiền để “giữ suất”, “đóng phí nhận học bổng”. Theo ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường Đại học Công Thương TPHCM, thời gian gần đây, một số trường đại học tại TPHCM ghi nhận tình trạng xuất hiện văn bản, email, tin nhắn giả mạo có nội dung liên quan đến học bổng, du học, tuyển sinh, xác nhận nhập học hoặc đóng các khoản phí. Đáng chú ý, các thông tin giả có thể được làm rất tinh vi, có logo, con dấu, chữ ký, số văn bản, thậm chí ghi đúng tên sinh viên, ngành học và một số thông tin cá nhân để tạo lòng tin. “Đề nghị sinh viên, tân sinh viên và phụ huynh nâng cao cảnh giác, đặc biệt khi nhận được thông báo các yêu cầu như truy cập đường link lạ để “xác nhận nhập học” hoặc nhận học bổng, yêu cầu cung cấp căn cước công dân, hộ chiếu, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc thông tin cá nhân. Hoặc những yêu cầu chuyển tiền, đóng phí theo hướng dẫn từ nguồn chưa được xác minh. Không làm theo yêu cầu từ tài khoản, email hoặc số điện thoại không thuộc kênh chính thức của trường”, ông Sơn cho hay và nói thêm: “Khi nhận được thông tin đáng ngờ, thí sinh và sinh viên cần liên hệ trực tiếp với trường qua số điện thoại hoặc fanpage chính thức để xác minh. Tuyệt đối không bấm vào đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân và không chuyển tiền khi chưa kiểm tra tính xác thực”. BẪY PHÒNG TRỌ, HỌC PHÍ BỦA VÂY Theo nội dung tuyên truyền an ninh mạng dành cho sinh viên của Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TPHCM phát ra trong dịp nhập học tháng 8 mới đây, công an nêu rõ một số thủ đoạn phổ biến là gửi tin nhắn hoặc email thông báo trúng tuyển qua kênh không chính thức, kèm đường link lạ và yêu cầu nộp tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân khẩn cấp. Một chiếc bẫy khác là quảng cáo phòng trọ “siêu rẻ”, vị trí thuận lợi nhưng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước khi xem phòng. Với học phí, các đối tượng có thể giả mạo thông báo của trường, yêu cầu chuyển khoản gấp vào tài khoản cá nhân hoặc quét mã QR không được nhà trường công bố. Thông qua giấy báo nhập học giả, biểu mẫu xác nhận thông tin, hồ sơ học bổng hoặc đơn đăng ký ký túc xá, kẻ gian có thể thu thập căn cước công dân, số điện thoại, email, tài khoản ngân hàng và thông tin phụ huynh. Những dữ liệu này sau đó có thể được sử dụng để dựng lên các kịch bản lừa đảo nhắm riêng vào từng nạn nhân. Ở thủ đoạn này, đối tượng giả danh cơ quan chức năng, gọi điện đe dọa sinh viên có liên quan đến một vụ án. Chúng yêu cầu nạn nhân giữ bí mật, cắt liên lạc với gia đình, đến một địa điểm riêng và tự quay video hoặc tham gia cuộc gọi video theo hướng dẫn. Những hình ảnh này sau đó được sử dụng để tống tiền người thân. Dù không có vụ bắt cóc thực tế, nạn nhân vẫn bị thao túng tâm lý, tự cô lập, khiến gia đình khó kiểm chứng tình trạng an toàn. Công an TPHCM lưu ý cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại để yêu cầu người dân chuyển tiền; không yêu cầu cắt liên lạc với gia đình và cũng không giải quyết vụ án bằng hình thức gọi video. Khi nhận thông báo liên quan đến trúng tuyển, học bổng, học phí, ký túc xá hoặc du học, sinh viên và phụ huynh cần truy cập trực tiếp website chính thức, liên hệ hotline hoặc fanpage chính thức của trường để xác minh. Việc thuê trọ chỉ nên đặt cọc sau khi xem trực tiếp và kiểm tra rõ thông tin người cho thuê. Đặc biệt, khi cuộc gọi xuất hiện các yêu cầu như “chuyển tiền ngay”, “giữ bí mật”, “không được gọi cho gia đình”, người nhận cần lập tức dừng trao đổi, kết nối với người thân, nhà trường hoặc cơ quan công an gần nhất. Trong mùa nhập học, sự đồng hành của gia đình cùng thói quen kiểm chứng thông tin qua kênh chính thức là lớp phòng vệ cần thiết đối với tân sinh viên. Không bấm đường link lạ, không cung cấp mã OTP, dữ liệu cá nhân và không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ nguồn gửi. NGUYỄN DŨNG Lợi dụng mùa tựu trường, các đối tượng lừa đảo đã bày ra nhiều chiêu trò nhằm chiếm đoạt tài sản của các tân sinh viên nhẹ dạ cả tin. Ngày 14/8, trong chương trình hướng dẫn nhập học năm 2026, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM đặc biệt lưu ý tân sinh viên chỉ thanh toán học phí theo thông tin tài khoản chính thức do nhà trường công bố. Các yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không nằm trong hướng dẫn chính thức đều cần được xác minh. Trong thời gian nhập học, trường bố trí nhân sự tài chính và ngân hàng đối tác hỗ trợ trực tiếp phụ huynh, sinh viên Với phòng trọ, sinh viên chỉ nên đặt cọc sau khi trực tiếp xem phòng, kiểm tra người cho thuê, thỏa thuận giá thuê và các khoản chi phí liên quan. Những quảng cáo “phòng đẹp, giá rẻ” nhưng liên tục thúc giục chuyển khoản để giữ chỗ là dấu hiệu cần đặc biệt cảnh giác. Ngoài giả mạo thông báo nhập học, kẻ gian còn quảng cáo phòng trọ giá rẻ rồi yêu cầu đặt cọc trước khi xem phòng; gửi mã QR hoặc tài khoản cá nhân để thu học phí; lập các nhóm “tân sinh viên”, “gom lớp”, “gom ngành” nhằm thu thập thông tin. Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TPHCM đặc biệt cảnh báo thủ đoạn “bắt cóc online”. Đối tượng giả danh cơ quan chức năng, gọi điện cáo buộc sinh viên liên quan một vụ án, sau đó yêu cầu giữ bí mật, cắt liên lạc với gia đình, đến nơi vắng người và tự quay video. Hình ảnh này được dùng để tống tiền người thân. Cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại để yêu cầu chuyển tiền, không yêu cầu người dân cắt liên lạc với gia đình. Khi nhận cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa, sinh viên cần giữ bình tĩnh, dừng trao đổi và lập tức liên hệ người thân, nhà trường hoặc cơ quan công an gần nhất. Mọi thông tin về trúng tuyển, học phí, ký túc xá và học bổng phải được đối chiếu qua website, hotline hoặc tài khoản chính thức của trường. Đừng để sự nôn nóng trong ngày nhập học trở thành cơ hội cho kẻ gian. Cạm bẫy bủa vây tân sinh viên Hầu hết, các tân sinh viên đi nhập học đều có bố mẹ đi kèm vì lo sợ lừa đảo Cảnh báo dành cho tân sinh viên trong dịp nhập học của Công an TPHCM Học phí chỉ chuyển vào tài khoản chính thức Không để bị cô lập

5 KINH TẾ n Thứ Tư n Ngày 19/8/2026 GỬI TIỀN ĐỂ “ĂN NGON NGỦ YÊN” Con cái đã trưởng thành và có gia đình riêng, hai vợ chồng bà Hoàng Thị Mơ (65 tuổi, ngụ phường An Lạc, TPHCM) không còn quá nhiều áp lực về kinh tế. Mới đây, bà vừa gửi tiết kiệm gần 1 tỷ đồng với lãi suất tới 9%/năm. Tính ra, khoản tiền “để không” này mang về cho vợ chồng bà Mơ khoảng 9 triệu đồng/tháng. Theo bà Mơ, đây vừa là cách giữ tiền an toàn, vừa có thêm một khoản sinh lời đều đặn. “Số tiền này đủ để vợ chồng tôi chi tiêu ăn uống hằng ngày mà không phải lo nghĩ, lại còn có thể dư ra vài triệu đồng mua bánh kẹo cho các cháu”, bà Mơ nói. Tương tự, chị Minh Trang (ngụ xã Hưng Long) cũng chọn gửi tiết kiệm online để nhận lãi cuối kỳ. “Tôi gửi tiết kiệm để vừa ăn ngon ngủ yên”, chị Trang chia sẻ. Khảo sát biểu lãi suất của hơn 30 ngân hàng cho thấy, sự cạnh tranh huy động vốn vẫn đang diễn ra hết sức mạnh mẽ. Ở nhóm kỳ hạn ngắn từ 3-5 tháng, hàng loạt ngân hàng như BIDV, VCBNeo, Sacombank… đều niêm yết mức 4,75%/năm - mức trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Do dư địa tăng lãi suất dưới 6 tháng không còn nhiều, các ngân hàng thương mại đang tập trung thu hút dòng tiền ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Chẳng hạn, Cake by VPBank niêm yết lãi suất kỳ hạn 6-9 tháng ở mức 7,2%/năm cho hình thức nhận lãi cuối kỳ, đồng thời áp dụng mức 7,4%/năm cho kỳ hạn 10-24 tháng. Ngân hàng này còn triển khai chương trình ưu đãi cộng thêm 2%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm lần đầu từ 100.000 đồng ở kỳ hạn 6-12 tháng. Mức ưu đãi tăng 0,2% so với tháng trước giúp lãi suất thực nhận đối với một số khoản tiền gửi từ 10-24 tháng có thể lên tới 9,4%/năm. Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 6/2026, tiền gửi của người dân tại các ngân hàng đạt hơn 11 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. So với cuối năm 2025, con số này tăng khoảng 733.000 tỷ đồng, tương đương 7,1%. KHÔNG CHỈ VÌ LÃI SUẤT Ngày 18/8, trao đổi với PV Tiền Phong, TS Châu Đình Linh - chuyên gia kinh tế, giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM - cho rằng, không thể lý giải xu hướng người dân tăng gửi tiền chỉ bằng yếu tố lãi suất. Theo ông Linh, lãi suất, lạm phát, chính sách tiền tệ và tỷ giá đều tác động đến mặt bằng lãi suất huy động. Trong khi đó, nhu cầu vốn của nền kinh tế đang lớn. Khi nhu cầu vốn tăng, ngân hàng có xu hướng nâng lãi suất huy động để thu hút nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư. Điều này khiến tiền gửi, đặc biệt ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở nên hấp dẫn hơn. “Trong bối cảnh các kênh đầu tư khác chưa đem lại mức sinh lời như kỳ vọng, tiền gửi ngân hàng vì thế trở thành một lựa chọn tương đối dễ hiểu”, TS Linh nhận định. TS Linh còn cho biết, thậm chí một bộ phận người dân có thể xem tiền gửi như một cách tạm thời giữ tài sản, chờ thời điểm thuận lợi hơn để quay trở lại chứng khoán, bất động sản hoặc vàng. Một yếu tố khác theo TS Linh là lãi suất thực dương. Khi lạm phát được kiểm soát tương đối tốt và lãi suất tiền gửi vẫn cao hơn tỷ lệ lạm phát, người gửi tiền có thêm động lực duy trì tài sản tại ngân hàng. Khi đó, họ không chỉ nhìn vào mức lãi suất danh nghĩa mà còn quan tâm đến khả năng bảo toàn và gia tăng giá trị thực của khoản tiền. Bên cạnh đó, các sản phẩm tiền gửi cũng ngày càng linh hoạt hơn. Một số sản phẩm có cơ chế rút vốn linh hoạt, trong khi chứng chỉ tiền gửi có thể được giao dịch trên thị trường thứ cấp. Điều này khiến tiền gửi không còn đơn thuần là gửi tiền rồi chờ đến ngày đáo hạn mà có thêm những lựa chọn về thanh khoản và cách sử dụng vốn. CHỌN MẶT GỬI... TIỀN Ở một góc nhìn khác, ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam - cho biết, hiện chứng khoán chưa thực sự có nhiều yếu tố đủ mạnh để thu hút dòng tiền nhàn rỗi. Những thông tin tiêu cực, cùng các diễn biến địa chính trị và nguy cơ lạm phát tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư. “Dù đã qua phiên giao dịch buổi chiều trong ngày, VN-Index ở khoảng 1.734 điểm nhưng thanh khoản chỉ mới đạt hơn 5.000 tỷ đồng. Trong khi trước đây, thanh khoản bình quân có thể đạt 30.000-40.000 tỷ đồng/phiên, những phiên sôi động lên tới 50.000 - 60.000 tỷ đồng. Hiện nhiều phiên chỉ còn quanh mức 10.000-20.000 tỷ đồng. Một phần dòng tiền rút khỏi chứng khoán đã chuyển sang các kênh khác, trong đó có tiền gửi ngân hàng” - ông Phương chia sẻ. Bên cạnh đó, thị trường tiền số cũng không còn tạo sức hút như trước. Những đợt biến động giá mạnh cùng các cảnh báo liên quan đến tính an toàn, dấu hiệu lừa đảo và rủi ro khiến một bộ phận nhà đầu tư trở nên e ngại. Trong bối cảnh đó, ngân hàng trở thành nơi người dân tạm thời giữ tiền, vừa có thêm một khoản sinh lời, vừa chờ những tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường. Tuy nhiên, theo ông Phương, người gửi tiền không nên chỉ nhìn vào mức lãi suất cao nhất mà bỏ qua yếu tố an toàn. Tiền gửi ngân hàng không đồng nghĩa với không có rủi ro, bởi ngân hàng cũng là một tổ chức kinh doanh. UYÊN PHƯƠNG Dù lãi suất đã qua giai đoạn đỉnh điểm, nhưng tiền gửi của người dân vẫn liên tục đổ vào ngân hàng. Điều gì khiến ngân hàng trở thành “bến đỗ” của dòng tiền nhàn rỗi? Vì sao người dân thích gửi tiền ngân hàng? Người dân tăng gửi tiền vào ngân hàng Những ngày gần đây, cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu liên tục phản ánh vướng mắc khi đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện thủ tục và hoạt động xuất nhập khẩu. Bà Phan Thị Thanh Xuân - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam cho biết, nhiều doanh nghiệp phải đăng ký lại hồ sơ thương nhân, bổ sung chứng từ nhiều lần, thậm chí cung cấp lại thông tin đã có trên hệ thống hải quan. Một số nơi doanh nghiệp còn bị yêu cầu gửi hình ảnh chi tiết các công đoạn sản xuất; tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt và tiếng Anh, địa chỉ sau khi thay đổi địa giới hành chính chưa thống nhất... Theo bà Xuân, một số doanh nghiệp da giày đã xuất khẩu hơn 10 năm, có đầy đủ hồ sơ năng lực, quy trình sản xuất và lịch sử chấp hành tốt. Trước đây, các Phòng Xuất nhập khẩu khu vực đã nắm rõ thông tin và năng lực của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi chuyển sang đề nghị cấp C/O tại Sở Công Thương, doanh nghiệp phải kê khai lại hồ sơ gần như từ đầu. “Khi chuyển về địa phương, cán bộ phải làm quen lại với từng hồ sơ, còn doanh nghiệp phải đăng ký lại thông tin. Doanh nghiệp có hồ sơ xuất khẩu tốt hơn 10 năm cần được phân luồng, không thể yêu cầu bắt đầu lại như doanh nghiệp mới xuất khẩu”, bà Xuân nói. Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam cũng phản ánh tình trạng doanh nghiệp phải cung cấp thêm chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, quá trình sản xuất dù một số thông tin đã có trên hệ thống hải quan. Các hiệp hội đề nghị cơ quan tiếp nhận thông báo đầy đủ nội dung cần sửa đổi, bổ sung ngay trong một lần, tránh tình trạng doanh nghiệp vừa hoàn thiện hồ sơ lại tiếp tục nhận thêm yêu cầu mới. Thành phần hồ sơ và cách xử lý cũng cần được thống nhất, nhất là với hồ sơ điều chỉnh, bổ sung. Hồ sơ thương nhân đã đăng ký trên hệ thống được đề nghị tự động chuyển sang cơ quan cấp mới. Trong thời gian hồ sơ đang được thẩm định, doanh nghiệp kiến nghị vẫn được nộp hồ sơ xin cấp C/O hoặc sử dụng hồ sơ tạm thời, tránh ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng. Ông Hoàng Ninh - Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) và Kinh tế số cho biết, từ đầu năm 2026 đến ngày 17/8/2026, hệ thống đã tiếp nhận hơn 1,6 triệu bộ hồ sơ C/O. Cơ quan này đang phối hợp rà soát để các đơn vị cấp C/O có thể tra cứu, kế thừa hồ sơ thương nhân đã đăng ký tại tổ chức khác, tránh yêu cầu doanh nghiệp khai lại thông tin. Ông Ninh đề nghị các địa phương tăng cường sử dụng hệ thống mới, nhằm giảm tải cho hệ thống cũ, bảo đảm hai hệ thống vận hành thông suốt trong thời gian chờ Cục Hải quan phối hợp với các nước triển khai kết nối trên hệ thống mới. XUÂN PHONG “Người dân có thể ưu tiên những ngân hàng có thương hiệu, thời gian hoạt động lâu năm và lịch sử hoạt động ổn định, thay vì chỉ chạy theo mức lãi suất cao. Cơ chế bảo hiểm tiền gửi cũng là một yếu tố cần được tham khảo khi đánh giá mức độ an toàn của nơi gửi tiền”. Ông TRƯƠNG HIỀN PHƯƠNG - Giám đốc cấp cao Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam “Tắc” giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Sau khi phần lớn hồ sơ cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được chuyển về địa phương, nhiều doanh nghiệp phải đăng ký lại thông tin, bổ sung chứng từ nhiều lần. Bộ Công Thương cho biết sẽ rà soát quy trình, kết nối hệ thống và tập trung xử lý hồ sơ tồn đọng. Theo ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, điểm nghẽn hiện nay là hệ thống cấp C/O mới chưa kết nối đầy đủ với cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN. Ông Hải đề nghị Cục Hải quan sớm kết nối lại eCoSys với hai cơ chế trên, tiến tới vận hành một hệ thống thống nhất tại địa chỉ ecosys.com.vn.

SỨC ÉP TỪ CHỖ HỌC Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về dự thảo mới, trong đó đề xuất nếu thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập, học sinh chỉ thi Toán và Ngữ văn. Dự thảo vẫn giữ ba phương thức: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp; căn cứ thực tế, địa phương quy định phương thức tuyển sinh ở từng khu vực, loại hình trường. Thời gian qua, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại nhiều tỉnh, thành phố lớn phải đối mặt với không ít tồn tại, tạo ra gánh nặng lớn cho học sinh, phụ huynh và toàn hệ thống giáo dục. Tại 2 đô thị lớn nhất cả nước Hà Nội, TPHCM, tỉ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập thường chỉ dao động ở mức 60 - 65%. Mức độ cạnh tranh này làm kì thi căng thẳng hơn tuyển sinh đại học. Nguyên nhân chính do tốc độ gia tăng dân số cơ học vượt xa tốc độ phát triển hạ tầng giáo dục. Thiếu trường, thiếu lớp công lập khiến cơ hội học tập của học sinh bị thu hẹp đáng kể dù nhu cầu thực tế rất lớn. Áp lực tuyển sinh lớp 10 hiện đang tạo ra nhiều hệ lụy. Khi tuyển sinh phụ thuộc lớn vào kết quả một kì thi tập trung duy nhất khiến hoạt động dạy và học ở trường THCS bị bó hẹp vào việc luyện đề, học tủ, giảm bớt thời gian cho các hoạt động trải nghiệm, phát triển kĩ năng mềm. Cuộc đua giành suất vào lớp 10 công lập đẩy nhu cầu học thêm lên đỉnh điểm ngay từ các lớp dưới (lớp 6, 7, 8), gây lãng phí nguồn lực xã hội và làm mất đi tuổi thơ của học sinh. Mỗi địa phương áp dụng một phương thức riêng, số lượng môn thi, cấu trúc đề thi hay cách tính điểm ưu tiên, thường xuyên thay đổi qua từng năm, gây tâm lí bất an và bị động cho giáo viên, học sinh. Đặc biệt, tại Hà Nội, ngoài kì thi tuyển sinh lớp 10 công lập do Sở GD&ĐT tổ chức, học sinh có nguyện vọng vào các lớp chuyên còn phải tham gia các kì thi riêng biệt do các trường THPT chuyên thuộc trường đại học tổ chức. Điều này tạo nên một "mùa thi" kéo dài với áp lực cộng dồn khốc liệt đối với học sinh. Hằng năm, học sinh lớp 9 của Hà Nội có thể phải trải qua 3 - 5 kì thi độc lập trong vòng chưa đầy một tháng: kì thi chung của Sở GD&ĐT Hà Nội, kì thi THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Chuyên Ngoại ngữ, Chuyên Sư phạm và Chuyên Khoa học Xã hội & Nhân văn. Thời gian thi dài, đòi hỏi học sinh phải duy trì phong độ và tâm lí thi cử căng thẳng liên tục trong nhiều tuần liền. Mỗi trường chuyên thuộc trường đại học có cấu trúc đề thi, dạng bài, tiêu chí đánh giá khác nhau và mang tính phân loại cao, đòi hỏi học sinh phải luyện tập các dạng bài nâng cao, vượt xa khối lượng kiến thức chuẩn của chương trình THCS phổ thông. Tỉ lệ chọi có thời điểm lên tới 1/10 hoặc 1/15, cao hơn đáng kể so với các trường chuyên trực thuộc sở. Mức độ cạnh tranh gay gắt này đẩy nhu cầu luyện thi tại các trung tâm từ sớm, khiến học sinh phải dành hầu hết thời gian rảnh cho việc học thêm ngay từ lớp 6, 7 và phụ huynh phải đầu tư tài chính đáng kể. Việc tham gia nhiều kì thi thường xuất phát từ tâm lí muốn tăng cơ hội trúng tuyển (đặt cược), nhưng thực tế lại làm gia tăng nguy cơ quá tải và kiệt sức. KÌ THI CẦN ĐO NĂNG LỰC GÌ TỪ HỌC SINH? Theo TS Lê Đức Thuận, nguyên Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình (cũ), Hà Nội, câu hỏi cốt lõi trong tuyển sinh lớp 10 là: kì thi cần đo lường năng lực gì ở học sinh, và phương thức nào đạt được điều đó một cách công bằng, tin cậy với chi phí xã hội tối ưu nhất? Thực tế, việc cắt giảm môn thi có thể giúp kì thi bớt căng thẳng, nhưng chưa chắc giảm được áp lực tuyển sinh. Chừng nào nhu cầu vào các trường tốp đầu còn vượt xa chỉ tiêu, sức ép cạnh tranh vẫn tồn tại, chỉ là chuyển từ ba môn sang hai môn. Ở chiều ngược lại, nỗi lo bỏ môn thi thứ ba (đặc biệt là Ngoại ngữ) dẫn đến tình trạng học lệch là hoàn toàn có cơ sở, bởi môn thi cạnh tranh luôn thu hút phần lớn thời gian và nguồn lực. Dẫu vậy, không nên mặc định “có thi mới học tốt” hay “bỏ thi sẽ học kém”, cả hai giả định này đều cần được chứng minh bằng thực tiễn. Ông Thuận phân tích, kì thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 có khoảng 30 tỉnh, thành chọn Tiếng Anh làm môn thi thứ ba. Bài toán đặt ra là: Việc đo lường thêm môn Tiếng Anh giúp tăng khả năng phân loại và dự báo năng lực học THPT đến mức nào? Nếu giá trị bổ sung này đáng kể, đó là căn cứ thuyết phục để giữ; ngược lại, nếu giá trị tạo ra rất thấp nhưng lại kích động làn sóng học thêm, luyện thi và gia tăng chi phí xã hội, đó chính là cơ sở để xem xét loại bỏ. Một môn thi nên được giữ lại vì nó cung cấp dữ liệu có giá trị cho quyết định tuyển sinh, chứ không chỉ vì bản thân môn học đó quan trọng. Từ đó, ông Thuận khẳng định số lượng môn thi không phải nguyên nhân gốc rễ gây ra áp lực tuyển sinh lớp 10. Dữ liệu từ Bộ GD&ĐT cho thấy, năm học vừa qua cả nước có khoảng 1,5 triệu học sinh tốt nghiệp THCS với gần 1,2 triệu chỉ tiêu lớp 10 (tỉ lệ đỗ 79,3%). Tuy nhiên, con số trung bình này không phản ánh đúng thực tế tại từng địa phương. Đơn cử như tại Đắk Lắk, năm nay, sau đợt tuyển sinh chính, 80 trường THPT công lập vẫn thiếu trên 2.700 chỉ tiêu phải tuyển bổ sung. Trong khi đó tại các đô thị lớn, cuộc đua vào các trường uy tín lại rất khốc liệt. Điều này chứng minh rằng, "có chỗ học" hoàn toàn khác với "có cơ hội học tập phù hợp". Chỗ học có thể còn, nhưng khoảng cách địa lí xa, chất lượng chưa đủ hấp dẫn hoặc không phù hợp với nguyện vọng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Vì vậy, giảm môn thi chỉ làm nhẹ gánh nặng thi cử; muốn giải quyết gốc rễ áp lực phải tác động trực tiếp vào cấu trúc cơ hội học tập sau THCS. CĂN CỨ Về căn cứ quyết định bỏ hay giữ môn thứ ba, quy định hiện hành đã cho phép ba phương thức: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp. Dự thảo mới tiếp tục phân quyền linh hoạt cho các địa phương tự quyết định phương thức phù hợp với từng trường. Hướng đi này sát với thực tiễn, nhưng phân quyền bắt buộc phải đi đôi với tiêu chí rõ ràng và trách nhiệm giải trình. Kinh nghiệm quốc tế chỉ ra không có công thức tuyển sinh duy nhất. Nguyên tắc quan trọng là phương thức tuyển sinh phải phù hợp với mục tiêu tuyển chọn và cấu trúc cơ hội giáo dục. Do đó, theo ông Thuận, quy trình xây dựng chính sách chuẩn phải đi theo trật tự: Xác định mục tiêu tuyển sinh-xác định năng lực cần đo-lựa chọn công cụ đo-kiểm định bằng dữ liệu-quyết định số môn thi. Tuyệt đối không nên chọn sẵn số môn rồi mới tìm lí do biện hộ. Đặc biệt, nguồn dữ liệu tuyển sinh năm 2026 hoàn toàn cho phép "thử nghiệm" chính sách trước khi chốt phương án. Bằng phương pháp mô phỏng trên dữ liệu ẩn danh, ngành giáo dục có thể đánh giá chính xác, nếu bỏ môn thứ ba, tỉ lệ trùng điểm biến động ra sao, thứ hạng học sinh thay đổi thế nào, khả năng phân loại tăng hay giảm và nhóm học sinh nào chịu tác động? Ông Thuận nhấn mạnh, khi sự chênh lệch chất lượng giữa các trường còn lớn, mạng lưới trường lớp chưa theo kịp đà tăng dân số, còn giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên chưa đủ sức hút, thì việc chuyển từ ba môn xuống hai môn bản chất chỉ là sự thay đổi về mặt kĩ thuật tuyển sinh. TS Nguyễn Thị Thu Anh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Phó Chủ tịch Hội Tâm lí Giáo dục học Hà Nội cho rằng, thi hai hay ba môn không phải là vấn đề quan trọng nhất. Điều cốt lõi là cơ chế bảo đảm chất lượng và trách nhiệm của các cấp quản lí, của từng nhà trường đối với chất lượng giáo dục thực chất. Theo bà, nếu chỉ tăng hoặc giảm số môn thi mà thiếu giải pháp quản lí đi kèm thì khó tạo ra thay đổi bền vững. Chương trình GDPT 2018 xác định THCS là giai đoạn hoàn thành giáo dục cơ bản, tạo nền tảng để học sinh bước vào giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp ở THPT. Vì vậy, nếu giảm số môn thi, càng cần có cơ chế bảo đảm chất lượng dạy học ở tất cả các môn, đáp ứng mục tiêu phát triển toàn diện học sinh. NGHIÊM HUÊ 6 n Thứ Tư n Ngày 19/8/2026 KHOA GIÁO Cần “bắt đúng bệnh” Đề xuất rút gọn kì thi tuyển sinh lớp 10 về hai môn Toán và Ngữ văn đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Đây là kì thi chuyển cấp vốn mang tính định hướng hành vi rất cao. Nếu chỉ nhìn vào số lượng môn thi sẽ dễ bỏ qua những hệ lụy dài hạn đối với nền giáo dục. Theo TS Nguyễn Thị Thu Anh, trách nhiệm đảm bảo chất lượng đào tạo cần được thực hiện đồng bộ từ Bộ GD&ĐT, cơ quan quản lí giáo dục địa phương đến từng nhà trường. Khi trách nhiệm được xác định rõ ở mỗi cấp và chất lượng được giám sát thực chất, việc đổi mới thi cử mới có thể mang lại hiệu quả. Học sinh thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội ẢNH: DUY PHẠM GIẢI ÁP LỰC TUYỂN SINH LỚP 10: TS Nguyễn Thị Thu Anh ẢNH: NVCC TS Lê Đức Thuận khẳng định số lượng môn thi không phải nguyên nhân gốc rễ gây ra áp lực tuyển sinh lớp 10. TS Lê Đức Thuận ẢNH: NVCC

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