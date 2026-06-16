Báo Tiền Phong số 167

CHUYỆN HÔM NAY Thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cho biết, Đại hội không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ công tác với nhiều dấu ấn quan trọng. Khát vọng cống hiến XEM TIẾ P TRANG 4 n NGUYỄN TUẤN THỨ BA 16/6/2026 Số 167 0977.456.112 TRANG 10 TRANG 3 TRANG 8-9 Kiểm soát tiến độ chấm thi tốt nghiệp THPT 2026 hàng ngày CONCERT THANH XUÂN: Trẻ hơn, cháy hơn VIỆT NAM - TRUNG QUỐC SẼ ĐẨY MẠNH KẾT NỐI HẠ TẦNG TRANG 16 Lãnh đạo thế giới nói gì về thỏa thuận Mỹ-Iran? Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn chủ trì họp báo thông tin về Đại hội ẢNH: XUÂN TÙNG XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LÀNH MẠNH, KỶ CƯƠNG, NHÂN VĂN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo, ngày 15/6 ẢNH: TTXVN ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII trong kỷ nguyên mới TIÊN PHONG TRANG 6-7 TRANG 14-15 “GIẢI MẬT” CUỘC GẶP LÀM ĐỔI THAY BÓNG ĐÁ MỸ TRANG 2

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 16/6/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Sáng 15/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. PHẢI BẢO ĐẢM ĐỦ TRƯỜNG, ĐỦ LỚP, ĐỦ SÁCH GIÁO KHOA Tại cuộc làm việc, sau khi nghe báo cáo của Bộ GD&ĐT cùng các ý kiến phát biểu thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, qua 10 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, toàn hệ thống chính trị đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức, tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và nhất là Bộ GD&ĐT đã có nhiều nỗ lực về hoàn thiện thể chế, chính sách, huy động các nguồn lực, tập trung giải quyết nhiều điểm nghẽn, từng bước tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu, cũng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng chuyển biến vừa qua trong triển khai Nghị quyết 71 mới chủ yếu thể hiện ở nhận thức, thể chế, trên văn bản, kế hoạch và công tác chuẩn bị chính sách. Chuyển biến thực chất trong từng nhà trường, từng lớp học, trong đời sống, thu nhập, điều kiện làm việc của giáo viên, trong trải nghiệm học tập của học sinh, sinh viên còn chưa đồng đều, chưa đủ mạnh so với yêu cầu “đột phá” của Nghị quyết 71. Thiếu giáo viên vẫn là điểm nghẽn lớn. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu. Chi phí học tập, dạy thêm, học thêm, thi cử và tuyển sinh vẫn gây áp lực lớn. Môi trường giáo dục còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, văn hóa ứng xử và sức khỏe tâm lý. Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học chưa tạo đột phá rõ nét. Quản trị giáo dục còn nặng hành chính, chuyển đổi số và AI chưa đồng đều, dữ liệu còn thiếu… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027, là năm đầu tiên kiểm nghiệm và triển khai Nghị quyết 71 phải có bước chuyển mạnh, đột phá; phải bảo đảm đủ cơ sở vật chất, đủ trường, đủ lớp, đủ sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu cho năm học mới; bảo đảm nguyên tắc “Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên”. Nghiên cứu cơ chế mô hình quản trị đối với hệ thống trường công, trường tư trên cùng một địa bàn. Mọi phương án sắp xếp phải dựa trên đánh giá tác động về khoảng cách đi học, sĩ số, chất lượng dạy học, giao thông, điều kiện giáo viên; phải thí điểm, tổng kết trước khi nhân rộng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, kiên quyết không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Xác định tiêu chuẩn, định mức phòng học phù hợp với điều kiện theo từng vùng miền. Huy động cả hệ thống chính trị hoàn thành đúng tiến độ các trường phổ thông liên cấp nội trú các xã biên giới, bảo đảm đa mục tiêu giáo dục, an sinh xã hội, an ninh quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chính quyền các cấp khi lập quy hoạch đô thị và xây dựng các khu dân cư mới phải quy hoạch, xây dựng đồng bộ các trường học, hạ tầng tương thích với quy mô dân số. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng về quỹ đất, thủ tục đầu tư xây dựng trường học tại địa bàn tăng dân số cơ học, đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng khó khăn, biên giới. Cùng với đó, phải xây dựng cơ chế khuyến khích sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, giáo viên giỏi ở thành phố luân chuyển công tác về các trường nông thôn, vùng khó khăn, những trường ở biên giới. Tập trung giải quyết tình trạng bạo lực học đường, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2026-2027. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương, nhân văn; lấy phòng ngừa là chính, lấy giáo dục, cảm hóa, hỗ trợ học sinh, sinh viên là nền tảng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích. XỬ LÝ NGHIÊM TÌNH TRẠNG ÉP HỌC THÊM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu công khai các khoản thu, chi trong nhà trường. Không để xã hội hóa giáo dục trở thành khoản đóng góp bắt buộc của phụ huynh, hoặc thay cho phần ngân sách phải bảo đảm. Về dạy thêm, học thêm, phải xử lý nghiêm tình trạng ép học, gợi ý học, gây áp lực với học sinh và phụ huynh. Cần giải quyết từ gốc bằng cách nâng chất lượng giờ học chính khóa, giảm áp lực thi cử, minh bạch tuyển sinh, điều chỉnh chương trình phù hợp và cải thiện động lực của giáo viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ nhanh chóng ban hành Chính sách chuyển đổi công năng các tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế v.v…; không để các công trình lãng phí hoang hóa xuống cấp trong khi trẻ em thì thiếu nơi vui chơi, học tập; người dân thiếu nơi khám chữa bệnh. Định hướng phát triển giáo dục và đào tạo trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, đổi mới giáo dục - đào tạo phải đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên mới; chuyển mạnh từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”, giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược của đất nước; (giáo dục- đào tạo phải nắm bắt xu hướng đào tạo những ngành nghề mới sẽ xuất hiện và sẽ biến mất trong tương lai do ứng dụng trí tuệ nhân tạo). Bộ GD&ĐT cần giữ vai trò thống nhất về chuyên môn, tiêu chuẩn, chất lượng, đội ngũ và định hướng phát triển hệ thống; tăng quyền chủ động cho nhà trường, hiệu trưởng và giáo viên, đi đôi với trách nhiệm giải trình. Rà soát các quy định, định mức đã lạc hậu, cắt giảm thủ tục, báo cáo hình thức để giáo viên có thêm thời gian cho chuyên môn và học sinh. Xây dựng dữ liệu giáo dục thống nhất, cập nhật. Dữ liệu phải giúp nhận diện được sớm tình trạng thiếu giáo viên, thiếu phòng học, trường quá tải, học sinh có nguy cơ bỏ học và những bất hợp lý trong chi phí học tập, sử dụng ngân sách. Chuyển đổi số trong giáo dục phải thực chất, giúp thầy cô dạy tốt hơn, học sinh học tốt hơn, quản lý hiệu quả hơn. Đặc biệt chú trọng quan tâm giáo dục đối với những người yếu thế, tàn tật, trẻ đặc biệt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu, tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục nghề nghiệp và phân luồng. Đào tạo gắn với chất lượng đầu ra, việc làm và khả năng đáp ứng thị trường lao động. Đổi mới giáo dục đại học, xây dựng đại học tinh hoa và trung tâm xuất sắc. Giáo dục đại học phải đi trước trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ chiến lược. Tự chủ đại học phải bao gồm tự chủ tài chính, học phí, tự chủ về học thuật, tổ chức, nhân sự, hợp tác và nghiên cứu, đi đôi với trách nhiệm giải trình, kiểm định chất lượng, công khai kết quả, công bằng cơ hội học tập. Bên cạnh đó, cần đầu tư có chọn lọc cho một số đại học, viện nghiên cứu, trung tâm xuất sắc, phòng thí nghiệm trọng điểm... trên cơ sở cạnh tranh về kết quả, hiệu quả. Khuyến khích đặt hàng theo nhiệm vụ quốc gia, sản phẩm đầu ra, hiệu quả sử dụng nguồn lực. Đại học phải gắn chặt với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và nhu cầu địa phương. Đồng thời, cần đầu tư thích đáng cho khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, để phát triển công nghệ luôn đi cùng phát triển con người, văn hóa, thể chế và giá trị. TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu công khai các khoản thu, chi trong nhà trường. Không để xã hội hóa giáo dục trở thành khoản đóng góp bắt buộc của phụ huynh, hoặc thay cho phần ngân sách phải bảo đảm. Về dạy thêm, học thêm, phải xử lý nghiêm tình trạng ép học, gợi ý học, gây áp lực với học sinh và phụ huynh. Bảo đảm công bằng trong giáo dục Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, bảo đảm công bằng giáo dục trong giai đoạn mới. Bộ GD&ĐT cần xây dựng bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng, nhóm dân cư và nhóm yếu thế. Chính sách phải theo nguyên tắc nơi nào khó hơn được hỗ trợ nhiều hơn, giáo viên nào dạy ở nơi khó khăn hơn được đãi ngộ tốt hơn. Đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, cần ưu tiên mầm non, tiếng Việt trước lớp 1, bán trú, bữa ăn học đường, nhà công vụ giáo viên, đường đến trường an toàn. Ở những nơi này, trường học không chỉ dạy chữ mà còn là thiết chế cộng đồng, góp phần giữ gìn văn hóa, củng cố niềm tin và bảo vệ Tổ quốc. Đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, phải phát triển giáo dục hòa nhập thực chất. Cần có giáo viên hỗ trợ, thiết bị trợ giúp, chương trình phù hợp và kết nối y tế - xã hội, không để trẻ em chỉ “có tên trong lớp” nhưng không được học trong điều kiện phù hợp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo, ngày 15/6 ẢNH: TTXVN Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương, nhân văn TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM:

3 n Thứ Ba n Ngày 16/6/2026 THỜI SỰ Đánh giá cao quan điểm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc về việc ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam trong chính sách ngoại giao láng giềng, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Hai Thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, nhất là trong việc khẩn trương, kịp thời xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động triển khai nhận thức chung quan trọng giữa các lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước. Hai Thủ tướng nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, chân thành, tin cậy, phối hợp chặt chẽ để tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao và kết quả trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc rất thành công vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam năm 2025 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Về hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên củng cố hơn nữa tin cậy chiến lược, tổ chức tốt các chương trình giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3 Ngoại giao, Quốc phòng, Công an hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên đẩy mạnh kết nối hạ tầng, hình thành hệ thống vận tải đa phương thức, ưu tiên cho hợp tác đường sắt, đồng thời đẩy mạnh kết nối với các nước, các khu vực khác; thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, sớm đưa vào hoạt động mô hình cửa khẩu thông minh, xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, hợp tác ngành nghề. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng mong muốn hai bên mở rộng hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao, y tế, nhất là y dược học cổ truyền; đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, triển khai tốt Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027; tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác địa phương hiện có, nhất là giữa các địa phương biên giới, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các địa phương giàu tiềm năng. TRUNG QUỐC SẴN SÀNG TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC ĐƯỜNG SẮT Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc luôn coi hợp tác với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; Trung Quốc sẽ cùng Việt Nam bám sát nhận thức chung cấp cao, đi sâu kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực. Thủ tướng Lý Cường nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước và tăng cường kết nối với các nước và khu vực khác; thúc đẩy kết nối ngành nghề, thương mại nông sản, hợp tác kiểm nghiệm, kiểm dịch; khuyến khích các doanh nghiệp có uy tín, thực lực mở rộng đầu tư chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác bảo đảm năng lượng, kết nối điện; triển khai tốt Năm hợp tác du lịch Trung Quốc - Việt Nam 2026-2027; tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân và triển khai tốt các dự án hợp tác về an sinh xã hội. BÌNH GIANG Việt Nam-Trung Quốc sẽ đẩy mạnh kết nối hạ tầng Hai Thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; khẳng định phối hợp chặt chẽ bảo đảm thành công các Năm APEC 2026, 2027 tổ chức tại Trung Quốc và Việt Nam. Hai bên nhất trí cùng kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, củng cố môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước. Sáng 15/6, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên đẩy mạnh kết nối hạ tầng, hình thành hệ thống vận tải đa phương thức, ưu tiên cho hợp tác đường sắt, sớm đưa vào hoạt động mô hình cửa khẩu thông minh… Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc điện đàm ẢNH: VGP Sáng 15/6, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức hội thảo công nghiệp vật liệu và công nghiệp cơ khí, chế tạo Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, thế giới đang diễn ra cạnh tranh quyết liệt giữa các nước phát triển về công nghệ, chuỗi cung ứng, năng lượng, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, robot và sản xuất thông minh; việc phát triển công nghiệp vật liệu và công nghiệp cơ khí không còn là vấn đề riêng của từng ngành sản xuất mà đã trở thành vấn đề chiến lược của quốc gia. Trong khi đó, công nghiệp vật liệu và công nghiệp cơ khí, chế tạo chính là “nền móng của nền công nghiệp quốc gia”, là nền tảng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tự chủ công nghệ, tự chủ sản xuất và là yếu tố đầu vào, điều kiện tiên quyết phục vụ phát triển các lĩnh vực thiết yếu, các sản phẩm công nghệ chiến lược và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho rằng, cần làm rõ hơn vị trí, vai trò của công nghiệp vật liệu và công nghiệp cơ khí trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; phải có nhận thức và cách tiếp cận mới về công nghiệp vật liệu, công nghiệp cơ khí xem đây là các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp gốc của nền kinh tế. Đặc biệt, với những nhóm vật liệu và sản phẩm cơ khí chiến lược, cần ưu tiên phát triển trong giai đoạn tới, nhất là các lĩnh vực phục vụ bán dẫn, AI, robot, năng lượng mới, quốc phòng, đường sắt tốc độ cao, điện hạt nhân và các ngành công nghệ chiến lược khác. Do vậy, cần hoàn thiện về thể chế, nhất là các quy định liên quan đến đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn - quy chuẩn, khai thác và chế biến khoáng sản, công nghiệp hỗ trợ và các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Tại hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam không chỉ là dự án giao thông có quy mô lớn nhất trong lịch sử nước ta mà còn là cơ hội lớn để nâng cấp năng lực công nghiệp quốc gia. Dự án này đòi hỏi thép ray chất lượng cao, thép cầu đặc chủng, bê tông tính năng cao, vật liệu giảm rung, giảm chấn, hệ thống điện khí hóa… Câu hỏi đặt ra, Việt Nam có thể tham gia ở mức độ nào vào chuỗi giá trị của các dự án này, có thể nội địa hóa những công đoạn nào và cần chuẩn bị những gì để từng bước làm chủ công nghệ? Với điện hạt nhân, yêu cầu đặt ra còn cao hơn, đó là tiêu chuẩn nghiêm ngặt về vật liệu, thép đặc chủng, hợp kim chịu nhiệt, vật liệu chống bức xạ... Theo kinh nghiệm quốc tế, chương trình phát triển hạt nhân thường tạo ra động lực phát triển mạnh cho các ngành luyện kim, cơ khí chính xác… ĐƯỜNG SẮT SẼ TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGÀNH LUYỆN KIM, CƠ KHÍ CHẾ TẠO Theo PGS.TS Nguyễn Chỉ Sáng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI), đường sắt tốc độ cao được xem là một trong những dự án có sức lan tỏa lớn nhất đối với công nghiệp vật liệu và cơ khí chế tạo. Dự án còn tạo ra nhu cầu rất lớn đối với thép chất lượng cao, kết cấu thép đặc chủng, đầu máy, toa xe… Chuyên gia nêu thực tế nhiều năm qua, ngành cơ khí vẫn chủ yếu hoạt động ở các khâu gia công và lắp ráp. Điều này dẫn tới thực trạng nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhà thầu nước ngoài. Chính vì vậy, ông Sáng cho rằng, phát triển công nghiệp vật liệu và cơ khí trong nước phải được xem là điều kiện tiên quyết để làm chủ các dự án hạ tầng chiến lược. Đặc biệt, nếu tận dụng tốt cơ hội từ các dự án đường sắt, doanh nghiệp Việt Nam có thể phát triển năng lực trong nhiều lĩnh vực từ sản xuất thép chất lượng cao, chế tạo kết cấu thép, thiết bị điện, thiết bị điều khiển cho tới các sản phẩm cơ khí chính xác. Ông Sáng đề xuất thúc đẩy các cụm liên kết ngành giữa doanh nghiệp vật liệu, cơ khí và công nghệ. Như vậy mới có thể giảm chi phí đầu tư, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và xây dựng được các chuỗi cung ứng nội địa đủ sức cạnh tranh. Theo ông Sáng, làm được điều này, đường sắt sẽ trở thành động lực thúc đẩy ngành luyện kim, cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ… Ngược lại, nếu phần lớn thị trường vật liệu và thiết bị tiếp tục thuộc về các nhà thầu nước ngoài, cơ hội hình thành ngành công nghiệp đường sắt tự chủ có thể sẽ tiếp tục bị bỏ lỡ. LUÂN DŨNG Cú hích từ siêu dự án đường sắt tốc độ cao và điện hạt nhân Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam không chỉ là dự án giao thông có quy mô lớn nhất trong lịch sử nước ta mà còn là cơ hội lớn để nâng cấp năng lực công nghiệp quốc gia. Trong khi đó, chương trình phát triển điện hạt nhân thường tạo ra động lực phát triển mạnh cho các ngành luyện kim, cơ khí chính xác… Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên ẢNH: QH

4 n Thứ Ba n Ngày 16/6/2026 XÃ HỘI TỪ BẤT THƯỜNG, NGĂN GIAN LẬN HOÀN THUẾ Việc hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi dòng tiền. Tuy nhiên, một số đối tượng lợi dụng chính sách này gian lận, trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước thông qua việc mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn và tổ chức chuỗi doanh nghiệp “ma”, trung gian nhằm hợp thức hóa hồ sơ hoàn thuế. Không chỉ dừng ở các giao dịch hóa đơn khống đơn lẻ, nhiều đường dây gian lận hoàn thuế VAT hoạt động có tổ chức, liên tỉnh, phân tầng và sử dụng các biện pháp kỹ thuật để che giấu dòng tiền. Đại diện Thuế TP Hà Nội cho biết, từ dấu hiệu 143 chiếc xe máy cùng số khung, số máy đã kịp thời ngăn gian lận hoàn thuế VAT. Trên hồ sơ, doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện để được hoàn thuế. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát dữ liệu chi tiết, cơ quan thuế phát hiện tới 143 xe máy bị trùng số khung, số máy. Đây được xem là dấu hiệu rủi ro đặc biệt nghiêm trọng bởi nguyên tắc quản lý sản phẩm quy định mỗi phương tiện chỉ có một mã định danh duy nhất. “Việc trùng số khung, số máy cho thấy khả năng doanh nghiệp đã sử dụng dữ liệu kỹ thuật giả hoặc hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu trên cùng một thực thể hàng hóa. Từ dấu hiệu này, chúng tôi đối chiếu dữ liệu hóa đơn điện tử, hồ sơ hoàn thuế và tờ khai hải quan. Kết quả cho thấy nhiều điểm bất thường trong chuỗi giao dịch liên quan”, đại diện Thuế Hà Nội cho biết. Trước đó, từ thông tin của cơ quan thuế, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án mua bán trái phép hóa đơn liên quan đến Cty TNHH Thành An, Cty TNHH Thiết bị y tế Danh và Cty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, các đối tượng đã bán hơn 19.000 hóa đơn VAT khống với tổng giá trị hàng hóa trước thuế lên tới gần 3.700 tỷ đồng. Những con số này cho thấy quy mô hoạt động không còn dừng lại ở việc mua bán vài hóa đơn nhằm hợp thức chi phí. Đằng sau mỗi hóa đơn là một mắt xích trong chuỗi giao dịch được dựng lên nhằm tạo ra đầu vào giả, phục vụ mục đích trốn thuế hoặc chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước. Tại Phú Thọ, một đường dây mua bán hóa đơn khác bị phát hiện sau khi cơ quan thuế phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử và nhận thấy một số doanh nghiệp có doanh thu tăng đột biến nhưng gần như không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế. Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng đã thành lập nhiều doanh nghiệp “ma”, phát hành hơn 10.000 hóa đơn với giá trị hàng hóa ghi nhận khoảng 1.000 tỷ đồng. Điểm chung của các vụ việc là các doanh nghiệp tham gia đường dây đều được thiết kế để tạo ra một "vỏ bọc hợp pháp" cho những giao dịch không có thật. Hóa đơn chỉ là phần nổi của tảng băng. Điều quan trọng hơn, phía sau tờ hóa đơn ấy là cả một hệ thống doanh nghiệp, tài khoản ngân hàng và chứng từ được sắp đặt để biến hàng hóa ảo thành giao dịch thật trên giấy tờ. Từ hàng loạt vụ án bị bóc gỡ trong thời gian qua, ngành Thuế nhận diện 4 mắt xích thường xuất hiện trong các đường dây hoàn thuế khống gồm: doanh nghiệp ma-doanh nghiệp trung gian-doanh nghiệp xuất khẩu hoặc đề nghị hoàn thuế-hệ thống tài khoản dùng che giấu dòng tiền. Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an trong việc xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án gian lận thuế giúp môi trường kinh doanh ngày càng lành mạnh. Thời gian tới, cơ quan thuế phối hợp với đơn vị liên quan nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý hóa đơn. LẦN THEO DÒNG TIỀN TRONG HỆ SINH THÁI HÓA ĐƠN Tại hội thảo về hoàn thuế vừa diễn ra, Thượng tá Trần Quang Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng cho biết, thủ đoạn phổ biến hiện nay lợi dụng hoạt động xuất khẩu để tạo hồ sơ hoàn thuế khống. Các đối tượng làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, phát sinh thuế VAT đầu vào, sau đó lập hồ sơ xuất khẩu nhằm xin hoàn thuế. Tuy nhiên, hàng hóa không thực sự được xuất khẩu hoặc bị tuồn trở lại thị trường nội địa. “Để che giấu hành vi này, các đối tượng thành lập hàng loạt công ty trong cùng hệ sinh thái, liên tục xuất hóa đơn cho nhau, tạo ra những vòng giao dịch khép kín trên giấy tờ”, Thượng tá Trần Quang Tuấn nói. Trong khi đó, Thuế tỉnh Đồng Nai cho biết, một trong những biểu hiện dòng tiền trong nghiệp vụ thanh toán bất thường, thời điểm thanh toán và thời điểm xuất hoá đơn điện tử diễn ra gần như cùng thời điểm hoặc trong thời gian ngắn. Nhiều trường hợp thời điểm chuyển tiền và thời điểm xuất hóa đơn gần như diễn ra đồng thời hoặc cách nhau rất ngắn. Không ít doanh nghiệp có doanh thu hàng trăm tỷ đồng nhưng không có kho bãi, phương tiện vận tải hoặc chi phí bốc xếp tương ứng. Một số đơn vị kê khai doanh thu tăng giảm đột biến giữa các tháng mà không phù hợp với mô hình kinh doanh thực tế. Để ngăn chặn tình trạng gian lận hoàn thuế, ngành Thuế đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý rủi ro theo chuỗi giao dịch. Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng Ban Pháp chế (Cục Thuế), Luật Thuế VAT mới đã giảm ngưỡng giao dịch phải thanh toán không dùng tiền mặt từ 5 triệu đồng trở lên. Quy định này phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và giúp cơ quan quản lý theo dõi dòng tiền hiệu quả hơn. Đặc biệt, nhiều giao dịch đáng ngờ được phát hiện thông qua hệ thống giám sát ngân hàng. Việc đối chiếu dòng tiền với dữ liệu hóa đơn điện tử đang trở thành công cụ quan trọng giúp cơ quan chức năng nhận diện các chuỗi giao dịch giả tạo. Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam đánh giá, ngân hàng là đối tác quan trọng của cơ quan thuế trong quản lý thuế hiện đại. Khi thanh toán qua ngân hàng, dòng tiền được kiểm soát, cơ quan thuế sẽ phát hiện những giao dịch bất thường và hạn chế thất thu thuế. NGỌC LINH Từ chiếc xe máy trùng số khung, số máy đến hàng chục nghìn hóa đơn khống trị giá hàng nghìn tỷ đồng, cơ quan thuế từng bước bóc tách các đường dây gian lận hoàn thuế VAT tinh vi. Phía sau những bộ hồ sơ tưởng như hợp lệ là hệ sinh thái doanh nghiệp “ma”, hóa đơn khống và dòng tiền được che giấu qua nhiều lớp giao dịch nhằm chiếm đoạt ngân sách nhà nước. Giải mã đường đi của những hồ sơ hoàn thuế gian lận Các đối tượng bị khởi tố về hành vi mua bán hóa đơn trái phép ẢNH: BCA CHUYỆN HÔM NAY Đây còn là thời điểm để xác lập tầm nhìn, khát vọng, trách nhiệm và phương thức hành động mới của tổ chức Đoàn, đồng thời khơi dậy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Chưa bao giờ tuổi trẻ Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội phát triển như hôm nay. Cuộc cách mạng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế đang mở ra những chân trời mới. Nhưng cơ hội chỉ thực sự trở thành sức mạnh khi có những con người đủ bản lĩnh để nắm bắt và biến nó thành hiện thực. Vì thế, khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn lần thứ XIII xác định bốn thành tố: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”. Bốn thành tố ấy là những phẩm chất mà thời đại đang đòi hỏi ở thanh niên Việt Nam. Bản lĩnh tự cường là khả năng đứng vững trước những biến động của thế giới, không ngừng học tập, rèn luyện và vượt qua giới hạn của chính mình. Tiên phong sáng tạo là tinh thần dám nghĩ khác, dám làm mới, dám bước vào những lĩnh vực mà hôm qua còn là điều chưa ai biết tới. Khát vọng cống hiến là đặt lợi ích của cộng đồng, của đất nước bên trên những ước mơ riêng của bản thân. Và làm chủ tương lai là năng lực làm chủ tri thức, công nghệ, làm chủ cuộc đời mình và góp phần làm chủ vận mệnh dân tộc. Điều đáng chú ý, những phẩm chất ấy không tồn tại trong những lời kêu gọi chung chung mà được cụ thể hóa bằng phong trào hành động cách mạng “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, với năm nội dung rất rõ ràng: tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự. Đó chính là tầm nhìn, là những mặt trận mới của tuổi trẻ hôm nay. Nếu thế hệ cha anh từng tiên phong trên chiến trường để giành độc lập dân tộc thì thế hệ trẻ hôm nay đang đứng trước những mặt trận không tiếng súng nhưng cũng đầy thử thách. Đó là cuộc cạnh tranh về tri thức, khoa học công nghệ, năng suất lao động và năng lực đổi mới sáng tạo giữa các quốc gia. Đất nước hùng cường không thể thiếu những nhà khoa học trẻ, kỹ sư trẻ, doanh nhân trẻ, những người lao động trẻ giàu ý chí vươn lên và tinh thần cống hiến. Tương lai không chỉ được quyết định trong nghị trường hay các trung tâm hoạch định chính sách. Tương lai ấy còn được tạo dựng trong từng giảng đường, phòng thí nghiệm, nhà máy, doanh nghiệp khởi nghiệp và những công trình thanh niên trên khắp mọi miền Tổ quốc. Mỗi thế hệ đều có một sứ mệnh lịch sử riêng. Nếu thế hệ cha anh đã viết nên những trang sử bằng máu và lòng quả cảm, thì thế hệ trẻ hôm nay có trách nhiệm viết tiếp tương lai bằng tri thức, sáng tạo và khát vọng vươn lên. Thanh xuân đẹp nhất không phải chỉ vì tuổi trẻ có nhiều ước mơ. Đẹp nhất là khi chúng ta gắn những ước mơ ấy với sự phát triển thịnh vượng của quê hương, đất nước. N.T Khát vọng cống hiến TIẾP THEO TRANG 1 Tháng 3/2026, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố 6 bị can là chủ các doanh nghiệp trên địa bàn về hành vi mua trái phép hóa đơn VAT. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản cá nhân để hợp thức, luân chuyển dòng tiền theo giá trị hoá đơn, xé nhỏ giá trị hóa đơn dưới 20 triệu đồng để né quy định bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng.

5 n Thứ Ba n Ngày 16/6/2026 KINH TẾ CHI THÊM 3,9 TỶ USD NHẬP KHẨU NĂNG LƯỢNG Theo số liệu của Cục Hải quan, 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã chi khoảng 14,6 tỷ USD để nhập khẩu than, dầu thô, xăng dầu, khí đốt hóa lỏng (LPG) và các sản phẩm khác từ dầu mỏ. Con số này tăng khoảng 35,9%, tương đương tăng thêm gần 3,9 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xăng dầu các loại là nhóm có mức tăng mạnh nhất. Kim ngạch nhập khẩu xăng dầu từ đầu năm đến nay đạt gần 4,9 tỷ USD, tăng 81,6% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ riêng mặt hàng này đã tăng thêm khoảng 2,2 tỷ USD và đóng góp hơn một nửa mức tăng của toàn kim ngạch nhập khẩu năng lượng. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm khác từ dầu mỏ cũng tăng gần gấp đôi, lên hơn 1,3 tỷ USD. Nhập khẩu LPG đạt hơn 1,1 tỷ USD, tăng 40,6%, trong khi than các loại đạt gần 3,7 tỷ USD, tăng 17,1%. Ngược lại, dầu thô là nhóm có biến động thấp nhất khi kim ngạch chỉ đạt khoảng 3,5 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo thị trường, Singapore vẫn là nguồn cung xăng dầu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch hơn 1,5 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm. Tuy nhiên, lượng nhập khẩu từ thị trường này giảm nhẹ 2,4%, trong khi trị giá vẫn tăng 35,8%. Điểm đáng chú ý là Malaysia đang nổi lên nhanh chóng. Trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 989 nghìn tấn xăng dầu từ thị trường này với trị giá hơn 1,06 tỷ USD, tăng hơn 85% về lượng và tăng trên 213% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc cũng ghi nhận mức tăng mạnh khi lượng nhập khẩu tăng 13,6%, còn trị giá tăng hơn 105%, đạt gần 1,39 tỷ USD. Tương tự, nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan tăng hơn 130% về lượng và tăng khoảng 131% về trị giá. Trong khi đó, lượng nhập khẩu từ Trung Quốc giảm hơn 18%, dù trị giá vẫn tăng do giá nhập khẩu bình quân cao hơn. Những con số này cho thấy nguồn cung xăng dầu của Việt Nam đang ngày càng mở rộng sang nhiều đối tác trong khu vực châu Á, thay vì phụ thuộc vào một số ít thị trường truyền thống. NGUỒN CUNG DỊCH CHUYỂN KHỎI TRUNG ĐÔNG Ở nhóm dầu thô và khí đốt hóa lỏng, xu hướng dịch chuyển nguồn cung thể hiện rõ hơn. Kuwait - nguồn cung dầu thô lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm qua ghi nhận mức sụt giảm rất mạnh. Trong 5 tháng đầu năm, lượng dầu thô nhập khẩu từ quốc gia này giảm từ 4,7 triệu tấn xuống còn khoảng 2,5 triệu tấn, tương đương giảm 47,4%. Trị giá cũng giảm hơn một nửa, từ 2,7 tỷ USD xuống còn khoảng 1,3 tỷ USD. Dầu thô nhập khẩu từ Nigeria cũng giảm gần 55% về lượng, trong khi nguồn cung từ Brunei gần như không thay đổi. Ở nhóm LPG, lượng nhập khẩu sản phẩm này từ Qatar giảm hơn 36%; Saudi Arabia giảm gần 54%; còn UAE giảm tới hơn 86%. Đặc biệt, Kuwait - thị trường từng cung cấp khoảng 91.600 tấn LPG với trị giá 57,4 triệu USD trong 5 tháng đầu năm 2025 không còn xuất hiện trong nhóm nguồn cung LPG chủ yếu của Việt Nam trong cùng kỳ năm nay. Những diễn biến này cho thấy vai trò của một số nhà cung cấp năng lượng truyền thống tại Trung Đông đang suy giảm đáng kể trong cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam. Để bù đắp sự thiếu hụt này, doanh nghiệp Việt tìm đến Australia khi nguồn cung LPG từ thị trường tăng trưởng mạnh nhất. Lượng nhập khẩu LPG trong 5 tháng từ Australia tăng gần 140%, còn trị giá tăng hơn 223% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc cũng tăng gần 47% về lượng và hơn 74% về trị giá. Hàn Quốc tăng hơn 51% về lượng. Ở nhóm than, Indonesia tiếp tục là nhà cung cấp lớn nhất cho Việt Nam. Đứng ở vị trí số hai là Australia, trong khi Nga là thị trường tăng mạnh nhất với lượng than nhập khẩu tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước. DƯƠNG HƯNG Biến động Trung Đông, Việt Nam nhập năng lượng ở đâu? Theo Cục Hải quan, 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã chi khoảng 14,6 tỷ USD để nhập khẩu than, dầu thô, xăng dầu, khí đốt hóa lỏng (LPG) và các sản phẩm khác từ dầu mỏ. Con số này tăng khoảng 35,9%, tương đương tăng thêm gần 3,9 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã chi khoảng 14,6 tỷ USD nhập khẩu năng lượng, tăng gần 36% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh khu vực Trung Đông liên tục biến động, nguồn cung xăng dầu, khí đốt hoá lỏng... của Việt Nam dịch chuyển mạnh sang các thị trường mới. Nhập khẩu LPG từ Trung Đông giảm mạnh trong 5 tháng đầu năm Sau cú giảm gần 50 điểm đầu tuần trước và những phiên giao dịch trong trạng thái cạn kiệt thanh khoản, thị trường chứng khoán đã có phiên khởi sắc khi dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ. Kết thúc phiên 15/6, VNIndex tăng 7,66 điểm lên (0,43%) 1.799,31 điểm, chỉ còn cách mốc tâm lý 1.800 điểm chưa đầy 1 điểm. Đáng chú ý, diễn biến trong ngày khá kịch tính khi chỉ số có thời điểm chìm trong sắc đỏ vào buổi sáng trước khi lực cầu gia tăng mạnh về cuối phiên giúp thị trường đảo chiều tăng điểm. Tổng giá trị giao dịch trên thị trường vượt 27.000 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với các phiên trước đó khi dòng tiền liên tục suy yếu. Tâm điểm của phiên giao dịch là nhóm cổ phiếu chứng khoán. Hàng loạt mã tăng mạnh từ 3-7%, thậm chí nhiều cổ phiếu tăng hết biên độ như TCX, VPX, CTS. SSI, VND, VCI, SHS, VIX đồng loạt bứt phá, trở thành lực kéo quan trọng giúp tâm lý nhà đầu tư cải thiện đáng kể. Trong đó, VPX tăng trần sau thông tin được cấp margin, sau 6 tháng niêm yết trên HoSE. Kết thúc quý đầu năm, dư nợ cho vay margin và ứng trước của công ty tăng 6,4%, vượt 36.000 tỷ đồng. Theo cập nhật tại sự kiện nhà đầu tư vừa qua, đến cuối tháng 4, dư nợ cho vay tại VPBankS đã tăng lên khoảng 38.000 tỷ đồng và dự kiến sẽ đạt 50.000 tỷ đồng vào cuối năm. Bên cạnh nhóm chứng khoán, nhiều cổ phiếu ngân hàng cũng hút mạnh dòng tiền. TCB, MBB, MSB, EIB đều tăng giá. Trong nhóm vốn hoá lớn, HPG trở thành cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index. Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí chịu áp lực bán mạnh khi giá dầu thế giới hạ nhiệt. BSR giảm 5,7%, PLX mất gần 4%, PVS và GAS cũng đồng loạt đi xuống. Nhóm bất động sản vốn hóa lớn tiếp tục phân hóa khi VIC và VHM điều chỉnh, lấy đi hơn 6 điểm của VN-Index. Một điểm đáng chú ý khác là sự trở lại của dòng vốn ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 4.200 tỷ đồng, đánh dấu phiên mua ròng mạnh nhất trong nhiều tuần. VIC dẫn đầu danh sách được gom mua với giá trị gần 4.500 tỷ đồng. Diễn biến tích cực của thị trường trong nước diễn ra cùng lúc với làn sóng phục hồi mạnh trên các sàn chứng khoán châu Á. Tâm lý nhà đầu tư toàn cầu được cải thiện sau thông tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, giúp giá dầu hạ nhiệt và giảm bớt lo ngại về rủi ro địa chính trị. VIỆT LINH Dòng tiền tỷ USD trở lại sàn chứng khoán Sau những phiên giao dịch ảm đạm, thanh khoản thị trường chứng khoán hôm qua (15/6) bất ngờ tăng mạnh. Giá trị giao dịch hơn 27.000 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD. VNIndex hồi phục và áp sát ngưỡng 1.800 điểm. Giá vàng tiếp tục tăng mạnh Ngày 15/6, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh theo giá vàng thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC lên trên mốc 150 triệu đồng/lượng. Vào lúc 9h15, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, DOJI và Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148 - 150,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 4 triệu đồng/lượng mua vào và 3,5 triệu đồng/lượng bán ra so với sáng qua. Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua và bán đã được thu hẹp xuống còn khoảng 2,5 triệu đồng/ lượng, thấp hơn đáng kể so với mức 5 triệu đồng/ lượng ghi nhận vào tuần trước. Điều này phần nào cho thấy các doanh nghiệp đang điều chỉnh chính sách giao dịch nhằm kích thích nhu cầu mua bán trong bối cảnh thị trường biến động mạnh. Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu có giá 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 147,9 - 150,4 triệu đồng/lượng… Giá vàng trong nước bật tăng trong bối cảnh giá thế giới tăng mạnh. Hiện, giá vàng thế giới niêm yết 4.323 USD/ounce, tăng 107 USD so với sáng ngày 14/6. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,7 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước nới rộng khoảng cách với thế giới lên gần 13 triệu đồng/lượng, phản ánh nhu cầu nắm giữ vàng trong nước vẫn ở mức cao và nguồn cung vàng miếng còn hạn chế. Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 15/6 ở mức 25.165 đồng/USD, tăng mạnh 10 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.123 - 26.423 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD trên thị trường tự do phổ biến quanh 26.300 - 26.320 đồng/USD. NGỌC MAI Cổ phiếu chứng khoán đồng loạt tăng mạnh (Ảnh minh họa)

Ngày 15/6, Trung ương Đoàn tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chủ trì họp báo có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN; anh Bùi Minh Tuấn - Trưởng ban Công tác Đoàn; anh Nguyễn Thái An - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn. 5 NỘI DUNG TIÊN PHONG Thông tin tại buổi họp báo, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cho biết, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn, ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước. Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu rất cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, phát triển xanh, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ. Vì vậy, Đại hội không chỉ là dịp để nhìn lại một nhiệm kỳ công tác với nhiều dấu ấn quan trọng. Đây còn là thời điểm để xác lập tầm nhìn, khát vọng, trách nhiệm và phương thức hành động mới của tổ chức Đoàn để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích, tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Từ đó, tuổi trẻ cả nước cùng hướng tới những dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng: Kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031; thảo luận, quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời bầu BCH T.Ư Đoàn khóa XIII. “Khẩu hiệu hành động của Đại hội được xác định gồm 4 thành tố, phản ánh 4 đặc trưng của thanh niên và yêu cầu đối với thanh niên trong kỷ nguyên mới của dân tộc, bám sát phương châm hành động Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra cho thanh niên trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước” là: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, anh Triết cho biết. Trao đổi về những điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, dự thảo đã xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm, 5 nhiệm vụ đột phá và 7 đề án trọng điểm, bảo đảm bám sát yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đồng thời có tính khả thi, dễ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện. Theo anh Triết, một trong những nội dung nổi bật của dự thảo là việc đề xuất phong trào hành động cách mạng “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”. Phong trào được xác lập với 5 nội dung tiên phong, gồm: Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc và an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất triển khai Chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”, tập trung vào ba nhóm nội dung lớn gồm học tập; rèn luyện, phát triển thể chất; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Về công tác nhân sự, anh Triết cho biết, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Tiểu ban nhân sự Đại hội đã triển khai các bước chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Các dự thảo Đề án Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư, Bí thư thứ nhất, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn và Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa XIII đã được xây dựng, xin ý kiến theo thẩm quyền. “Đề án nhân sự khóa XIII được chuẩn bị theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới”, anh Triết nhấn mạnh. Một thông tin đáng chú ý là song song với việc chuẩn bị Báo cáo chính trị, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn cũng đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, để đảm bảo có thể triển khai, cụ thể hóa nhanh nhất ngay sau Đại hội. Chương trình hành động được xây dựng theo hướng rõ công việc cụ thể, trọng tâm, trọng điểm, khả thi, với tinh thần “3 dễ - 3 rõ - 3 đo” (dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đo đầu vào, đo đầu ra, đo tác động). ĐẠI HỘI KHÔNG GIẤY TỜ Trao đổi về những điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, anh Nguyễn Quốc Huy - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn cho biết, Đại hội lần này được tổ chức theo tinh thần gọn gàng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và đẩy mạnh chuyển đổi số. Điểm mới đầu tiên là việc tinh gọn chương trình Đại hội. Nếu như các kỳ Đại hội trước thường được tổ chức vào cuối năm, kéo dài khoảng 2,5 ngày với 5 phiên làm việc, thì Đại hội lần thứ XIII được tổ chức vào giữa năm 2026 và rút gọn còn 2 ngày, với 4 phiên làm việc. Tuy nhiên, việc tinh giản về thời gian không làm giảm chất lượng nội dung, bởi tất cả các nội dung quan trọng của Đại hội vẫn được bảo đảm thực hiện đầy đủ theo Điều lệ Đoàn và các quy định, hướng dẫn hiện hành. “Đại hội được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm nhưng vẫn bảo đảm tính trang trọng và hiệu quả. Ban Tổ chức chủ trương không nhận hoa chúc mừng Đại hội; đồng thời, việc thiết kế không gian, khánh tiết và trang trí hội trường được thực hiện theo hướng tối giản, phù hợp, tạo sự trang nghiêm nhưng không phô trương, lãng phí”, anh Huy nhấn mạnh. Một điểm nhấn đáng chú ý khác là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và chuyển đổi số trong công tác tổ chức. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục được tổ chức theo mô hình “Đại hội không giấy tờ”. Ban Tổ chức đã phối hợp với VNPT xây dựng ứng dụng Đại hội, tích hợp toàn bộ chương trình, tài liệu, thông tin và các nội dung phục vụ đại biểu. Theo đó, các nền tảng số được triển khai đồng bộ ở nhiều khâu, từ điều hành, quản lý đại biểu, cung cấp tài liệu đến biểu quyết và tương tác trong quá trình diễn ra Đại hội. Dấu ấn công nghệ được ứng dụng xuyên suốt trong công tác tổ chức Đại hội, từ các chương trình văn nghệ, hoạt động triển lãm đến công tác điều hành và phục vụ đại biểu. Thậm chí, quà tặng đại biểu dự đại hội cũng được lựa chọn theo hướng công nghệ, tiêu biểu là tai nghe phiên dịch, nhằm hỗ trợ đại biểu học tập, nghiên cứu và tăng cường khả năng hội nhập. “Có thể nói, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được tổ chức theo hướng tinh gọn hơn, hiện đại hơn và số hóa mạnh mẽ hơn so với các kỳ Đại hội gần đây, nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ yêu cầu về nội dung, chất lượng và tính trang trọng của một sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam”, anh Huy nói. Trước Đại hội, T.Ư Đoàn sẽ mở tính năng “Diễn đàn Đại hội” trên ứng dụng để đại biểu nghiên cứu tài liệu và gửi ý kiến góp ý. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu tiếp tục tham gia 10 tổ thảo luận trực tiếp, không chỉ góp ý vào văn kiện mà còn hiến kế cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phong trào thanh thiếu nhi. Đại hội còn tổ chức 5 diễn đàn chuyên đề, tập trung vào các vấn đề lớn như: Giáo dục lý tưởng, bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thực hiện Nghị quyết 57; thúc đẩy thi đua phát triển kinh tế gắn với Nghị quyết 68; tăng cường hội nhập quốc tế gắn với Nghị quyết 59; và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy. LƯU TRINH - XUÂN TÙNG 6 n Thứ Ba n Ngày 16/6/2026 GIỚI TRẺ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra với nhiều điểm mới theo hướng tinh gọn, tiết kiệm, hiệu quả và ứng dụng công nghệ mạnh mẽ. Theo anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Đại hội là thời điểm để xác lập tầm nhìn, khát vọng, trách nhiệm và phương thức hành động mới của tổ chức Đoàn cũng như tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong kỷ nguyên mới của dân tộc. “Tinh thần là không để Nghị quyết chỉ dừng lại trên văn bản, mà phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể, thành phong trào cụ thể, thành kết quả cụ thể trong thanh thiếu nhi và cơ sở Đoàn”. Bí thư thường trực T.Ư Đoàn NGUYỄN MINH TRIẾT Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại họp báo ẢNH: XUÂN TÙNG Báo Tiền Phong tổ chức Concert “Thanh xuân” Trao đổi tại họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết, ngày 27/6 tới, báo Tiền Phong sẽ tổ chức Concert “Thanh xuân” chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội). Chương trình được chuẩn bị trong gần một năm, hướng tới một “ngày hội âm nhạc” dành cho giới trẻ, quy mô khoảng 20.000 người với không gian mở, tạo điều kiện để nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả. Đêm nhạc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được yêu thích như Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Lâm Bảo Ngọc, Lâm Phúc, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double 2T… Chương trình Concert “Thanh xuân” khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật ấn tượng. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng dành một phần kinh phí cho hoạt động thiện nguyện, tại một xã vùng cao thuộc tỉnh Lai Châu. Tiên phong trong kỷ nguyên mới ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC Nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ tại họp báo ẢNH: XUÂN TÙNG

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