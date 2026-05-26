Báo Tiền Phong số 146

Nhận lời mời của Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangrila ngày 29/5. Chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này diễn ra sau 1 năm kể từ chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Singapore. Quan hệ hợp tác Việt Nam - Singapore đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thời gian qua. Hai bên có quan hệ chính trị gắn bó, tin cậy trên các kênh Đảng, Nhà nước. Hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất. Hai bên còn nhiều dư địa hợp tác, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn trong các lĩnh vực tăng trưởng mới, trong đó có việc phát triển các khu công nghiệp VSIP thế hệ thứ hai với hàm lượng khoa học công nghệ cao, kết nối năng lượng sạch thông qua các dự án điện gió, phát triển đô thị bền vững, trao đổi tín chỉ carbon, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, cảng biển…. Đối thoại Shangri-La sẽ diễn ra tại Singapore từ ngày 29 - 31/5. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu dẫn đề vào ngày 29/5, tại lễ khai mạc kỳ họp thứ 23 của hội nghị quốc phòng hàng đầu châu Á. Đối thoại Shangri-La quy tụ các bộ trưởng quốc phòng, lãnh đạo quân đội và các quan chức quốc phòng cấp cao, cũng như các lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia an ninh từ khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu, Bắc Mỹ và các khu vực khác để thảo luận về những thách thức an ninh quan trọng. Tiến sĩ Bastian Giegerich, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành của IISS, nhận định: “Ngài Tô Lâm nhậm chức Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Việt Nam vào thời điểm toàn cầu đang trải qua nhiều biến động lớn, những ảnh hưởng của nó đang lan rộng khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ngay trong những tuần đầu tiên nhậm chức, ngài đã cam kết chia sẻ quan điểm của Việt Nam với tư cách một cường quốc chiến lược đang nổi lên và tham gia đối thoại với các nhà hoạch định chính sách quốc phòng hàng đầu thế giới. Chúng tôi rất vinh dự khi ngài chọn Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 của IISS làm diễn đàn để thực hiện điều này”. Bài phát biểu dẫn đề quan trọng năm ngoái do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trình bày. Các diễn giả chính trước đây bao gồm Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. Đối thoại năm nay dự kiến đón tiếp hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan quốc phòng và an ninh của hơn 40 quốc gia trên thế giới. BÌNH GIANG  Sáng 25/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Thường trực Ban Chỉ đạo) về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, nhận thức về vai trò của nghiên cứu khoa học cơ bản đã có bước chuyển rất quan trọng. Nếu trước đây, khoa học cơ bản được nhìn như hoạt động học thuật chuyên sâu của các viện, trường, thì hiện nay coi đây là nền móng tri thức của quốc gia; là cơ sở hình thành công nghệ lõi, nguồn nhân lực tinh hoa, năng lực dự báo chiến lược, năng lực hoạch định chính sách và năng lực tự chủ phát triển trong dài hạn. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới, bảo đảm vừa xử lý các điểm nghẽn trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng tri thức lâu dài cho phát triển nhanh, bền vững đất nước. Từ nay đến năm 2030, phải tháo gỡ được các điểm nghẽn cản trở, các khó khăn, vướng mắc; cần hình thành tương đối đồng bộ hệ sinh thái nghiên cứu cơ bản quốc gia; từng bước xây dựng một số trung tâm nghiên cứu xuất sắc, nhóm nghiên cứu mạnh, cơ sở dữ liệu khoa học lớn và hạ tầng nghiên cứu dùng chung có năng lực cạnh tranh trong khu vực. Đến năm 2045, hình thành một số lĩnh vực khoa học cơ bản có năng lực cạnh tranh quốc tế. ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ KHOA HỌC TỪ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH SANG QUẢN TRỊ SÁNG TẠO Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải thống nhất quan điểm phát triển để bảo đảm mọi giải pháp, nguồn lực và tổ chức thực hiện đều đi đúng hướng, đúng trọng tâm và đúng tầm chiến lược. Phải xác định rõ nghiên cứu khoa học cơ bản không phải hoạt động học thuật thuần túy, mà là nền tảng chiến lược của phát triển quốc gia trong thế kỷ 21. Đầu tư cho khoa học cơ bản là đầu tư cho tương lai lâu dài của dân tộc, cho năng lực tự chủ quốc gia, cho chiều sâu phát triển và cho sức cạnh tranh lâu dài của đất nước. Phát triển khoa học cơ bản phải phục vụ trực tiếp yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước; nâng cao năng lực tự chủ chiến lược; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực dự báo, quản trị quốc gia và khả năng thích ứng với những biến động lớn của thế giới. Phát triển đồng bộ khoa học tự nhiên, công nghệ nền tảng với khoa học xã hội và nhân văn. “Nếu khoa học tự nhiên và công nghệ tạo nền tảng cho năng lực sản xuất và công nghệ quốc gia, thì khoa học xã hội và nhân văn tạo nền tảng cho năng lực lãnh đạo, quản trị, xây dựng thể chế, phát triển văn hóa và con người. Không thể phát triển nhanh và bền vững nếu chỉ mạnh về công nghệ mà yếu về thể chế, văn hóa, con người và năng lực quản trị xã hội”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý khoa học theo hướng chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị sáng tạo; từ tiền kiểm sang hậu kiểm; từ quản lý theo hồ sơ sang đánh giá theo chất lượng, tác động và đóng góp dài hạn; phải xây dựng môi trường học thuật trung thực, tự do sáng tạo nhưng gắn với trách nhiệm khoa học và trách nhiệm quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải coi con người là trung tâm của phát triển khoa học cơ bản. Muốn có nền khoa học mạnh thì trước hết phải có đội ngũ nhà khoa học mạnh; có hệ sinh thái phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng và bảo vệ nhân tài khoa học. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu từ quan điểm đúng phải được chuyển hóa thành cơ chế đúng, nguồn lực đúng và cách làm đúng, tập trung vào những nhóm giải pháp: tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, không để tồn tại, vướng mắc. Đổi mới thể chế quản trị nghiên cứu cơ bản. Chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị sáng tạo; tập trung hậu kiểm, đánh giá chất lượng, kết quả và tác động dài hạn. Cơ chế quản lý phải chấp nhận rủi ro khoa học, giảm hành chính hóa, bảo vệ tự do học thuật, đề cao trách nhiệm giải trình và liêm chính khoa học. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thiết kế cơ chế tài chính phù hợp với từng loại hình nghiên cứu. Đối với nghiên cứu cơ bản định hướng tri thức nền, cần có ngân sách nền ổn định và cơ chế tài trợ dài hạn. Đối với nghiên cứu cơ bản định hướng công nghệ chiến lược, cần kết hợp ngân sách Nhà nước, quỹ cạnh tranh, đặt hàng quốc gia và hợp tác doanh nghiệp để hình thành chuỗi tiếp nối từ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, phát triển thực nghiệm, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn hóa đến chuyển giao và thương mại hóa. TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công tác nghiên cứu khoa học cơ bản phải được đổi mới mạnh mẽ cả về nhận thức, thể chế, cơ chế đầu tư, tổ chức thực hiện và phương thức vận hành để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đây là vấn đề chiến lược liên quan trực tiếp đến mô hình phát triển, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia của Việt Nam trong thế kỷ 21. Bộ Ngoại giao thông báo, nhận lời mời của Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 - 31/5. Đối với khoa học xã hội và nhân văn, Nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo, vì sản phẩm chủ yếu là tri thức nền, luận cứ chính sách, dữ liệu xã hội, mô hình quản trị, giá trị văn hóa và phát triển con người, không phải hàng hóa thương mại thông thường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản ẢNH: TTXVN Nghiên cứu khoa học cơ bản phải được đổi mới mạnh mẽ

Thực tiễn lịch sử và công cuộc đổi mới đất nước đã chứng minh một chân lý: nơi nào chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nơi đó nhân tâm ổn định, các luận điệu xuyên tạc, kích động dù tinh vi đến đâu cũng không có đất sống. Xét đến cùng, niềm tin sắt son của quần chúng nhân dân chính là “thành trì” vững chắc nhất, là tấm lá chắn kiên cố nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Khi “ý Đảng hợp lòng dân”, mọi âm mưu chia rẽ, phá hoại đều bị đẩy lùi. Các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng cái nghèo, sự thiếu hụt thông tin, tâm lý tự ti dân tộc và những khó khăn tạm thời trong đời sống của đồng bào để gieo rắc ảo tưởng về “thiên đường tự trị”, kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan và tôn giáo ly khai. Để triệt tiêu tận gốc những mầm mống này, câu trả lời đanh thép nhất chính là hiệu quả của các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Tại nhiều địa bàn chiến lược vùng Tây Bắc, các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ sinh kế bền vững đã làm thay đổi căn bản, sâu sắc diện mạo các bản làng. Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội vượt núi, băng rừng, lội suối để vận chuyển từng bao xi măng, từng viên gạch dựng nhà cho dân không chỉ mang ý nghĩa an sinh, mà còn là biểu tượng sinh động của mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Tại Tây Nguyên, việc tập trung hỗ trợ đồng bào phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông, mạng lưới điện lưới, trường học, trạm y tế đã từng bước nâng cao toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Khi đời sống ổn định, sinh kế được bảo đảm vững chắc, người dân nhìn thấy tương lai ấm no ngay trên chính mảnh đất quê hương, buôn làng của mình, những luận điệu kích động ly khai lập tức trở nên lạc lõng, phi thực tế và bị chính đồng bào tẩy chay. Muốn giữ vững trận địa tư tưởng, phải giải quyết tốt những vấn đề thiết thân, sát sườn nhất của người dân. Mỗi ngôi nhà mới được dựng lên, mỗi con đường bê tông được mở vào bản, mỗi mô hình sinh kế thành công chính là một bài báo thực tế sinh động nhất bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc. GIÀ LÀNG, CHỨC SẮC VÀ “LỰC LƯỢNG HẠT NHÂN SỐ” Trong cuộc đấu tranh tư tưởng phức tạp hiện nay, vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và lực lượng cựu chiến binh tại cơ sở ngày càng khẳng định tầm quan trọng đặc biệt. Họ không chỉ là những người lưu giữ, bảo tồn phong tục, tập quán, nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn là “cột mốc niềm tin”, là điểm tựa tinh thần vững chắc của cộng đồng. Nhiều già làng, trưởng bản đã trở thành “người giữ lửa” cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nhiều chức sắc tôn giáo tích cực, chủ động vận động tín đồ tuân thủ pháp luật, thực hiện phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, phân định rõ tín ngưỡng chân chính với các hoạt động lợi dụng tôn giáo để trục lợi, phá hoại đất nước. Bên cạnh đó, lực lượng cựu chiến binh với phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” luôn là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc lịch sử ở cơ sở. Để thích ứng với thời đại mới, công tác đấu tranh tư tưởng không thể chỉ dừng lại ở việc thụ động “xóa” thông tin xấu độc, mà phải chủ động “xây” hệ giá trị tích cực theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Tập trung đầu tư, phát triển các cộng đồng số lành mạnh, các kênh truyền thông chính thống bằng chính tiếng dân tộc thiểu số trên không gian mạng để kịp thời lan tỏa thông tin tích cực, quảng bá văn hóa truyền thống và giới thiệu những mô hình làm kinh tế giỏi. Đặc biệt, cần chủ động đào tạo, bồi dưỡng một đội ngũ “hạt nhân số” - chính là những người có ảnh hưởng tích cực là người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiến bộ, thanh niên tiêu biểu trên các nền tảng mạng xã hội. Sự lên tiếng của chính những người con của bản làng, giáo xứ trên không gian mạng sẽ có sức thuyết phục, lay động và lan tỏa mạnh mẽ hơn bất kỳ mệnh lệnh hành chính nào. XÂY DỰNG “CHỦ QUYỀN NHẬN THỨC” VÀ NĂNG LỰC TỰ ĐỀ KHÁNG Giải pháp căn cơ, mang tính dài hạn và quyết định chính là việc nâng cao năng lực “miễn dịch số” cho đồng bào dân tộc thiểu số và tín đồ tôn giáo. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin đa chiều, cần thay đổi tư duy: không thể cấm người dân tiếp cận Internet, mà phải trang bị cho họ chiếc “áo giáp” bảo vệ. Cần tập trung triển khai các chương trình phổ biến kỹ năng số, kỹ năng nhận diện tin giả, tin lừa đảo, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh cho thanh niên dân tộc thiểu số, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo. Mục tiêu cốt lõi là giúp người dân không chỉ “biết sử dụng công nghệ” một cách thuần thục, mà quan trọng hơn là hình thành bản lĩnh chính trị, khả năng “tự đề kháng”, tự sàng lọc trước các luồng thông tin sai trái, thù địch. Trong ý nghĩa chiến lược đó, mỗi chiếc điện thoại thông minh trong tay người dân không chỉ là công cụ kết nối, mà phải trở thành một “cột mốc chủ quyền tư tưởng” trên không gian số. Cùng đó, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tuyên truyền chính trị theo hướng “gần dân - thiết thực - số hóa”. Trong kỷ nguyên thuật toán, thông tin chính thống nếu chậm hơn, yếu hơn và kém hấp dẫn hơn về mặt hình thức sẽ tự đánh mất khả năng dẫn dắt dư luận xã hội. Công tác tuyên truyền phải chuyển dịch mạnh mẽ sang các hình thức ngắn gọn, trực quan, ứng dụng công nghệ đa phương tiện như video ngắn (Shorts/Reels/TikTok), Infographic, Podcast, đặc biệt ưu tiên biên dịch, sản xuất các sản phẩm truyền thông bằng tiếng dân tộc thiểu số trên các nền tảng số phổ biến. Nội dung thông tin chính thống phải đi trực diện vào đúng những vấn đề thiết thực mà đồng bào đang đặc biệt quan tâm như: sinh kế, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, chính sách giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo tồn văn hóa... Từ những câu chuyện gần gũi, thiết thực ấy, các cơ quan chức năng khéo léo lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật, định hướng tư tưởng để tạo ra sự đồng thuận một cách tự nhiên và bền vững. Việc hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực công nghệ là yêu cầu tất yếu, không thể tách rời. Cần triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật An ninh mạng năm 2018; tăng cường cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng chức năng trong việc chủ động phát hiện, ngăn chặn và bẻ gãy các chiến dịch truyền thông bẩn, chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) để rà quét, phân tích xu hướng dư luận xã hội, giúp nhận diện và xử lý sớm các nguy cơ phát sinh “điểm nóng” liên quan đến dân tộc, tôn giáo ngay từ khi mới manh nha. NGUYỄN THANH HUYỀN (Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) Đứng trước các làn sóng thông tin xấu độc được "cá nhân hóa" bằng công nghệ cao, mọi mệnh lệnh hành chính khô khan hay khẩu hiệu suông đều trở nên bất lực. Vũ khí tối tân nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng chính là niềm tin có được từ cuộc sống thực tế của người dân và năng lực tự đề kháng trên không gian mạng. Việt Nam cần triển khai những giải pháp mang tính chiến lược gì để xây dựng vững chắc một "thế trận lòng dân số" tại các vùng địa bàn chiến lược? Trong kỷ nguyên số, thế trận lòng dân không chỉ tồn tại ở địa bàn dân cư truyền thống mà phải được xây dựng vững chắc trên không gian mạng. Mỗi tài khoản mạng xã hội tích cực, mỗi nội dung nhân văn lan tỏa đều góp phần hình thành ‘thế trận lòng dân số’ - tuyến phòng thủ từ sớm, từ xa. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số, xét đến cùng chính là nhiệm vụ giữ gìn “hồn cốt dân tộc” trên không gian số; bảo vệ khả năng tự chủ về tư tưởng, văn hóa và con đường phát triển độc lập, tự chủ của đất nước. Khi mỗi bản làng, mỗi giáo xứ, mỗi buôn sóc thực sự trở thành một “pháo đài niềm tin” vững chắc cả trong đời sống thực tế lẫn trên không gian mạng, Việt Nam sẽ sở hữu sức mạnh nội sinh vô địch, tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, hùng cường và thịnh vượng của toàn dân tộc. “Ý Đảng hợp lòng dân”: Tuyến phòng thủ từ gốc bằng sinh kế Cán bộ y tế xã biên giới Thanh Thủy (Tuyên Quang) hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận dịch vụ số ẢNH: ĐỨC THỌ Mùa nước đổ ở Mù Cang Chải, Lào Cai BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG KHÔNG GIAN MẠNG VÀ CUỘC CHIẾN GIÀNH NIỀM TIN Ở VÙNG ĐẶC THÙ 3 n Thứ Ba n Ngày 26/5/2026 THỜI SỰ

MIỀN BẮC NẮNG NÓNG HƠN “CHẢO LỬA” MIỀN TRUNG Từ ngày 22/5, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh gây ra nắng nóng diện rộng ở khu vực miền Trung và nắng nóng cục bộ tại đồng bằng Bắc Bộ. Từ 23/5, vùng áp thấp này tiếp tục phát triển mạnh hơn, nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung chuyển sang cường độ gay gắt (từ 37-39 độ C) đến đặc biệt gay gắt (trên 39 độ). Đáng lưu ý, trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ miền Bắc cao hơn khu vực vùng núi phía Tây của Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh - những khu vực vốn được coi là “chảo lửa” của Việt Nam, do chịu tác động đồng thời ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng và hiện tượng gió Lào. Ngày 23/5, Hà Nội trở thành nơi nóng nhất cả nước khi nhiệt độ đo tại Láng ở mức 38,7 độ, vượt qua cả những “chảo lửa” nổi tiếng là Tương Dương (Nghệ An), Hương Khê ( Hà Tĩnh), Hồi Xuân (Thanh Hoá). Ngày 24/5, phường Vĩnh Yên của Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ), nơi cách Hà Nội khoảng 40km, đo được nhiệt độ cao nhất cả nước, lên tới 40 độ. Điểm đo Láng của Hà Nội cũng ghi nhận mức nhiệt 39,7 độ, xấp xỉ với Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,8 độ, Vinh, Tây Hiếu, Con Cuông (Nghệ An) 39,3 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,5, Đồng Hới, Ba Đồn (Quảng Trị) 39,2 độ. Ngày 25/5, Hà Nội tiếp tục là điểm nắng nóng nhất của cả nước với nhiệt độ lúc 13h tại điểm đo Láng lên tới 39,7 độ, tiếp đó là Đô Lương (Nghệ An) 39,6 độ, Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39,5 độ. Đáng lưu ý, nhiệt độ trên đo được tại lều khí tượng, nhiệt độ thực tế tại Hà Nội, đặc biệt là khu vực nội đô có thể cao hơn rất nhiều. Đó là lý do vì sao nhiệt kế đặt ngoài trời ghi nhận mức nhiệt thực tế 46-48 độ, thậm chí cao hơn. Nắng nóng đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí rất thấp khiến cảm giác oi bức, ngột ngạt bao trùm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong hai ngày 26-27/5, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%. 4 n Thứ Ba n Ngày 26/5/2026 XÃ HỘI Đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt ở các tỉnh miền Bắc sẽ kéo dài đến hết ngày 27/5, ở miền Trung đến ngày 28/5. Mùa hè năm nay ở miền Bắc, miền Trung không chỉ khắc nghiệt mà còn kéo dài. TRẺ NHỎ DỄ BỊ SỐC NHIỆT Bá c sĩ, TS Lê Ngọc Duy, Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết, trẻ nhỏ có cơ chế điều hòa thân nhiệt chưa hoàn thiện nên rất nhạy cảm với thời tiết nắng nóng. Nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời, trẻ có thể gặp nhiều biến chứng nguy hiểm như tăng nhịp tim, khó thở, co giật, hôn mê, thậm chí đe dọa tính mạng. Theo bác sĩ Duy, các biểu hiện thường gặp khi trẻ bị say nắng, say nóng gồm sốt cao, da đỏ nóng, mệt lả, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khát nhiều, thở nhanh hoặc khó thở. Trường hợp nặng có thể xuất hiện rối loạn ý thức, co giật hoặc hôn mê. “Khi thấy trẻ có dấu hiệu bất thường sau khi hoạt động ngoài trời, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ vào nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo, lau mát cơ thể bằng khăn ướt và cho uống nước từng ngụm nhỏ nếu trẻ còn tỉnh táo. Nếu triệu chứng không cải thiện, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay”, bác sĩ Duy khuyến cáo. Để phòng ngừa, phụ huynh nên hạn chế cho trẻ ra ngoài trong khoảng thời gian nắng gay gắt từ 10h đến 16h, cho trẻ mặc quần áo thoáng mát, đội mũ, đeo kính khi ra ngoài và bổ sung đủ nước mỗi ngày. CÓ THỂ GÂY TỔN THƯƠNG NÃO, SUY ĐA TẠ NG Theo bá c sĩ nộ i trú , ThS Nguyễn Minh Hiếu, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, say nóng và say nắng đều là tình trạng rối loạn điều hòa thân nhiệt do cơ thể tiếp xúc quá lâu với môi trường nhiệt độ cao hoặc hoạt động gắng sức trong điều kiện oi bức. Trong đó, say nóng thường xảy ra ở những người làm việc trong môi trường kín gió, nóng bức, mặc quần áo bí hoặc không được bổ sung đủ nước. Nhóm lao động ngoài trời, công nhân xây dựng, vận động viên hay người phải hoạt động thể lực cường độ cao là đối tượng có nguy cơ cao. Khác với say nóng, say nắng xảy ra khi ánh nắng chiếu trực tiếp vào vùng đầu, cổ, gáy trong thời gian dài, gây ảnh hưởng trung tâm điều nhiệt của não và thường diễn tiến nhanh hơn. Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường có biểu hiện mệt mỏi, khát nước, chóng mặt, tim đập nhanh hoặc chuột rút. Khi tình trạng nặng lên có thể xuất hiện đau đầu dữ dội, khó thở, buồn nôn, rối loạn ý thức, co giật, hôn mê, nguy cơ trụy tim mạch. Đối với người lớn, các dấu hiệu nguy hiểm bao gồm sốt trên 40 độ C, da khô nóng, thở nhanh, tim đập nhanh, hoa mắt, buồn nôn. Nếu chậm được xử trí, người bệnh có thể bị tổn thương não, suy gan, suy thận hoặc tử vong. “Ngay khi thấy cơ thể mệt lả, khát nhiều, buồn nôn trong môi trường nóng bức, cần dừng hoạt động ngay, di chuyển vào nơi mát và bổ sung nước sớm để tránh diễn tiến nặng”, bác sĩ Hiếu lưu ý. Các bác sĩ cho biết, sơ cứu đúng cách đóng vai trò rất quan Nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ Các bác sĩ cảnh báo, trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong các đợt nắng nóng cực đoan. Hà Nội nắng nóng nhất cả nước Hà Nội đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài ẢNH: NAM GIANG Nắ ng nó ng là m gia tăng số bệ nh nhân độ t quỵ , tim mạ ch... Chủ động phòng bệnh Các chuyên gia khuyến cáo, trong những ngày nhiệt độ tăng cao, cần hạn chế ra ngoài vào khung giờ nắng gắt từ 11h đến 15h. Người lao động ngoài trời cần bổ sung đủ nước trước, trong và sau khi làm việc. Trang phục nên ưu tiên loại sáng màu, rộng rãi, thấm hút mồ hôi tốt. Khi ra ngoài, cần đội mũ rộng vành, đeo kính và sử dụng kem chống nắng. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng lưu ý, không nên tắm ngay sau khi đi nắng về mà cần nghỉ ngơi, lau khô mồ hôi rồi mới tắm để tránh nguy cơ sốc nhiệt. Đối với người cao tuổi và người có bệnh nền như tim mạch, tiểu đường, suy thận, việc uống đủ nước, dùng thuốc đúng chỉ định và theo dõi sức khỏe thường xuyên là đặc biệt quan trọng trong mùa nắng nóng.

5 XÃ HỘI n Thứ Ba n Ngày 26/5/2026 Các nơi khác ở miền Bắc (trừ Điện Biên và Lai Châu), Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng hai ngày này cũng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5, từ chiều tối và đêm 27/5, miền Bắc sẽ chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nền nhiệt giảm dần. Tại miền Trung, nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28/5, từ ngày 29/5 nắng nóng hạ nhiệt. MÙA HÈ NĂM NAY KÉO DÀI Mùa hè năm nay đến rất sớm ở miền Bắc. Ngày 31/3, khu vực Tây Bắc Bộ đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên. Từ ngày 6-12/4, miền Bắc đón một đợt nắng nóng diện rộng kéo dài với nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Theo số liệu thống kê trong nhiều năm qua của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tại khu vực Tây Bắc Bộ, nắng nóng thường đến vào giữa và nửa cuối tháng 4, trong khi khu vực Đông Bắc Bộ thường bắt đầu muộn hơn nhiều, khoảng từ ngày 8/5-1/6. Như vậy, so với số liệu lịch sử, nắng nóng năm nay ở khu vực Đông Bắc Bộ, gồm Hà Nội đến sớm hơn một tháng. Miền Trung cũng đón nắng nóng gay gắt từ khá sớm với đợt nắng nóng kéo dài từ ngà y 3-16/4 với nhiệt độ cao nhấ t từ 37-40 độ, có nơi cao hơn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, những nhận định mới nhất cho thấy, hiện tượng ENSO (dao động nhiệt độ bất thường ở vùng xích đạo Thái Bình Dương) sẽ có sự chuyển pha nhanh từ trung tính sang El Nino ngay trong khoảng thời gian từ tháng 6-9. Những tháng cuối năm, El Nino có thể đạt cường độ mạnh. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những năm El Nino mạnh, hầu hết các vùng trên cả nước, nhiệt độ trung bình các tháng có xu thế cao hơn bình thường; nắng nóng nhiều hơn và gay gắt hơn; khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối. Điều này có thể khiến miền Bắc, miền Trung hứng chịu nhiều đợt nắng nóng gay gắt trong mùa hè năm nay. Thời gian kết thúc nắng nóng cũng có thể muộn hơn trung bình nhiều năm. Cụ thể, từ tháng 6-8, nắng nóng tiếp tục xảy ra và gia tăng hơn về cường độ tại các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Số ngày nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn trung bình nhiều năm và so với cùng kỳ năm 2025. NGUYỄN HOÀI trọng đối với người bị say nắng, say nóng. Người bệnh cần được đưa ngay ra khỏi khu vực nắng nóng, tới nơi thông thoáng hoặc có điều hòa nhiệt độ. Sau đó cởi bớt quần áo, lau mát bằng khăn ẩm tại các vị trí như cổ, nách, bẹn để tăng khả năng tản nhiệt. Nếu người bệnh còn tỉnh táo, có thể cho uống nước mát, nước hoa quả hoặc oresol pha đúng hướng dẫn để bù nước và điện giải. Trường hợp bất tỉnh cần được đặt nằm nghiêng an toàn và gọi cấp cứu ngay. Các chuyên gia cũng lưu ý không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh hoặc pha nước muối quá đặc vì có thể khiến tình trạng nặng hơn. GIA TĂNG NHIỀU NHÓM BỆNH NGUY HIỂM Bá c sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga (Bộ Quốc phòng), cho biết, thời tiết nắng nóng kéo dài không chỉ làm tăng nguy cơ sốc nhiệt mà còn khiến nhiều bệnh lí cùng gia tăng trong cộng đồng. Theo bác sĩ Hoàng, có ít nhất 5 nhóm bệnh thường bùng phát mạnh trong mùa nóng gồm bệnh tim mạch - đột quỵ, bệnh tiêu hóa, bệnh hô hấp, bệnh truyền nhiễm mùa hè và bệnh ngoài da. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể phải giãn mạch và tiết nhiều mồ hôi để làm mát, khiến tim hoạt động nhiều hơn. Đồng thời, mất nước kéo dài khiến máu cô đặc, tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, từ đó dẫn đến nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Bên cạnh đó, nhiệt độ cao cũng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh trong thực phẩm, làm gia tăng nguy cơ tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm. Nhiều người sử dụng điều hòa không đúng cách, để nhiệt độ quá thấp hoặc để gió thổi trực tiếp vào mặt cũng dễ mắc các bệnh hô hấp do niêm mạc đường thở bị khô và giảm sức đề kháng. HÀ MINH Từ khoảng đầu tháng 9, nắng nóng mới có dấu hiệu suy giảm tại khu vực Bắc Bộ, từ nửa cuối tháng 9 sẽ suy giảm tại khu vực Trung Bộ. Tuy nhiên, từ tháng 9-11, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc vẫn cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C, có nơi cao hơn. Dọc các trục giao thông không bóng cây như Vành đai 3, Phạm Hùng hay Giải Phóng, những người lao động nghèo vẫn hối hả lướt đi. Việc phải phơi mình nhiều giờ liền dưới nắng rát không chỉ vắt kiệt thể lực mà còn khoét sâu vào gánh nặng chi phí sinh hoạt. ​Dắt chiếc xe đạp thồ chở đầy hoa quả rong ruổi quanh các tuyến phố, chị Nguyễn Thị Hằng liên tục vẩy nước, kéo tấm vải dày che đậy từng chùm chôm chôm, xoài cho khỏi héo nẫu vì hắt nhiệt. Hơn 20 năm bám hè phố bán hàng rong, mỗi ngày chị đạp xe hàng chục cây số. Quệt những giọt mồ hôi túa ra ướt đẫm hai bên thái dương, chị rầu rĩ: “Nắng rát mặt thế này đường phố vắng tanh. Khách chui hết vào phòng điều hòa, hoa quả phơi nắng tí là hỏng hết. Lượn rạc cả chân từ sáng đến trưa vẫn chưa được đồng nào, nhưng tôi vẫn phải đẩy xe đi vớt vát”. ​Khắc nghiệt không kém là công việc của những người thu mua phế liệu; họ phải trực tiếp bốc vác dưới nắng gắt. Tại phố Trần Khánh Dư, anh Hải (quê Thanh Hóa) đang oằn lưng khệ nệ khiêng từng bó sắt vụn nóng rẫy. Bắt đầu từ 5 giờ sáng, len lỏi khắp các công trình, đến gần trưa anh gom được vài chục cân phế liệu. Vừa uống cạn chai nước thứ bảy trong buổi sáng, anh Hải thều thào: “Trời mát làm một buổi sáng là xong. Nay nắng cháy da thịt, làm 10 phút lại phải chạy vào bóng râm ngồi. Tiến độ chậm hẳn, nhưng nghỉ là đói”. ​ CHUI GẦM MÁY XÚC Tại một dự án cải tạo hạ tầng ở Thủ đô, cái nóng hầm hập từ lúc sáng sớm đã bủa vây nhóm công nhân xây dựng. Anh Thanh khoác chiếc áo gắn quạt tản nhiệt chạy ù ù nhưng lưng áo bạc màu vẫn ướt sũng. Gần trưa, khi nhiệt độ mặt đường bốc lên hầm hập, không có chỗ nghỉ, anh lầm lũi chui xuống gầm một chiếc máy xúc công trình để tìm chút bóng râm nghỉ ngơi. “Nắng nung mặt đường bỏng rẫy, cái quạt gắn trên áo hút hơi nóng vào trong càng thêm rát. Cứ làm một lát lại phải chui gầm xe trốn nắng mấy phút để nghỉ rồi mới làm tiếp được. Những ngày nắng nóng cao điểm này cần tranh thủ làm việc sớm mới mong kịp tiến độ”, anh Thanh nói. Ghi nhận tại các bệnh viện ở Hà Nội những ngày qua, số ca nhập viện do kiệt sức, mất nước, gặp vấn đề tim mạch, hô hấp có xu hướng gia tăng mạnh. Bác sỹ Nguyễn Văn Thành (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) cảnh báo, lao động ngoài trời liên tục là nhóm có nguy cơ cao nhất đối mặt tình trạng say nắng, sốc nhiệt, tụt huyết áp, thậm chí đột quỵ nhiệt. ​Đáng chú ý, thói quen uống nước đá lạnh hay nước ngọt có gas để giải khát tức thì của nhiều lao động lại đang phản tác dụng. Chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần uống nước thường xuyên theo từng ngụm nhỏ, ưu tiên nước oresol hoặc điện giải khi làm việc cường độ cao; đồng thời mặc áo sáng màu, che chắn kỹ khi xuất hiện các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hay co rút cơ. PHÙNG LINH Tại Hà Nội, dưới hệ thống hạ tầng nén chặt bởi bê tông và thảm nhựa đường, cộng hưởng cùng hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, nền nhiệt cảm nhận thực tế nhiều thời điểm vượt mốc 50 độ C. Giữa nắng như đổ lửa, guồng quay mưu sinh của hàng nghìn lao động tự do, công nhân xây dựng vẫn tiếp tục. Người dân Bắc Trung Bộ quay quắt trong nắng nóng gay gắt Ở nhiều địa phương, người dân phải thay đổi giờ giấc sinh hoạt, làm việc từ tờ mờ sáng rồi nghỉ sớm để tránh cái nắng như thiêu đốt. Tại công trường xây dựng ở phường Vinh Phú, Nghệ An, thợ xây Nguyễn Văn Hùng nói: “Chưa năm nào đầu hè mà nóng như năm nay. Tụi tôi phải đi làm từ 5 giờ sáng, đến gần trưa là nghỉ vì không chịu nổi. Nhưng nhiều hôm mới 8-9 giờ đã thấy hoa mắt, người mệt rã rời”. Tại công trường xây dựng trường liên cấp 1-2 ở xã Thượng Trạch thuộc vùng núi biên giới Quảng Trị, công nhân Hoàng Văn Triển cho biết: “Có hôm nắng gắt quá, đứng trên mặt sàn bê tông cảm giác như dưới chân có lửa. Nhưng anh em vẫn động viên nhau cố gắng vì mong trường sớm hoàn thành để mấy đứa nhỏ có chỗ học đàng hoàng hơn”. Nhiều tổ thợ phải thay đổi ca làm việc. Họ bắt đầu từ lúc tinh mơ hoặc làm muộn và kéo dài đến tận khuya. Tại các cánh đồng lúa đang vào vụ thu hoạch ở Hà Tĩnh, người dân phải tranh thủ ra đồng từ lúc tinh mơ để tránh cái nắng như đổ lửa. Ông Nguyễn Văn Long, người dân xã Đức Thọ, cho biết, gia đình ông ra đồng từ khoảng 4h sáng để thu hoạch lúa và hoàn tất công việc trước 10h. HOÀNG NAM - NGỌC TÚ - HOÀI NAM ​Người lao động bám trụ thu gom phế liệu dưới trời nắng nóng tại Thủ đô Người bán hàng rong che chắn hoa quả dưới nền nhiệt ngoài trời xấp xỉ 40 độ C Vật vã mưu sinh Anh Hùng tranh thủ làm sớm để tránh nắng

6 n Thứ Ba n Ngày 26/5/2026 KHOA GIÁO CHỊU KHÓ “NHẶT” ĐIỂM Ở giai đoạn nước rút, thầy Nguyễn Mạnh Cường, giáo viên dạy Toán tại hệ thống giáo dục Hocmai, Hà Nội lưu ý học sinh không nên ôn tập dàn trải, thiếu trọng tâm. Thí sinh cần căn cứ vào năng lực hiện tại qua các bài kiểm tra, thi thử và nguyện vọng đã chọn để xác định mục tiêu điểm số phù hợp. Với những ai đặt mục tiêu điểm khá, giỏi, điều quan trọng nhất là phải làm chắc các câu hỏi cơ bản và trung bình để xây dựng “nền điểm” an toàn. Thầy Cường nhấn mạnh trong bài thi môn Toán, có những lỗi rất đáng tiếc không xuất phát từ chủ quan mà do trình bày thiếu cẩn thận, cần phải tránh tuyệt đối. Học sinh chú ý không bỏ qua điều kiện xác định của biểu thức, phương trình, hệ phương trình hoặc bài toán có căn thức, phân thức. Sau khi tìm được nghiệm, bắt buộc phải đối chiếu điều kiện và kết luận rõ ràng. Bên cạnh đó, các lỗi như thiếu đơn vị, tính toán sai, trình bày quá tắt, kết luận chưa đầy đủ... đều gây mất điểm đáng tiếc. Thí sinh cần kiểm tra kĩ các phép biến đổi đại số, dấu âm, quy đồng, rút gọn, chuyển vế. Không viết lời giải theo kiểu chỉ ghi kết quả vì bài thi cần thể hiện quá trình suy luận; một đáp án đúng nhưng thiếu lập luận vẫn bị trừ điểm. Ngoài ra, không phải lúc nào cũng giải trọn vẹn được một câu nâng cao, nhưng nếu biết bóc tách vấn đề, học sinh vẫn có thể lấy được một phần điểm từ việc “nhặt điểm” trong từng ý nhỏ. Do đó, khi luyện tập, học sinh cần rèn thói quen trình bày rõ ràng, đầy đủ, đúng quy trình và nên nhờ thầy cô chấm chữa để khắc phục lỗi sai. CHIẾN THUẬT PHÂN BỔ THỜI GIAN Bên cạnh kiến thức, chiến thuật làm bài cũng quyết định lớn đến thành công. Thầy Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ, khi nhận đề, học sinh nên đọc lướt toàn bộ để nắm cấu trúc, ưu tiên làm trước những câu chắc chắn và là thế mạnh. Thí sinh cần hoàn thành câu cơ bản, tra soát kĩ để giữ chắc nền điểm 7 - 8 trước khi dành thời gian cho câu hỏi nâng cao, tránh mất bình tĩnh khi thấy câu khó. Định hướng theo chương trình giáo dục 2018, các bài toán thực tế, gắn với mô hình, số liệu, bảng biểu xuất hiện nhiều hơn. Khi gặp dạng bài này, học sinh cần đọc kĩ đề, gạch chân từ khóa, xác định đại lượng đã biết, đại lượng cần tìm, đơn vị đo trước khi đặt ẩn, lập phương trình hoặc hệ phương trình phù hợp. Với bài toán thực tế, cần ghi đơn vị phù hợp và trả lời đúng câu hỏi của đề bài. Đối với thí sinh tham gia kì thi tại TPHCM, thầy Nguyễn Hoài Nam, giáo viên dạy Toán Trường THPT Long Trường lưu ý, đề thi những năm gần đây thường giữ cấu trúc 7 bài tự luận độc lập làm trong 120 phút. Đề có sự kết hợp hài hòa giữa ma trận kiến thức truyền thống và định hướng đánh giá năng lực thực tế, yêu cầu học sinh biết đọc hiểu dữ liệu, mô hình hóa tình huống. Để tối ưu hóa điểm số, thầy Hoài Nam đưa ra hai lưu ý quan trọng. Thứ nhất là tránh lỗi kĩ năng bằng việc đọc kĩ yêu cầu làm tròn, thường là chính xác đến hàng phần trăm của đơn vị. Tuyệt đối không làm tròn sớm ở các bước tính trung gian khiến kết quả cuối cùng bị lệch dẫn đến bị trừ điểm, đồng thời phải dùng đúng giá trị hằng số đề bài cho. Thứ hai là chiến thuật đạt điểm cao qua phân bổ và trình bày. Học sinh phải lấy điểm tuyệt đối từ bài dễ. Môn Toán thực tế kiểm tra tư duy lập luận, do đó các bước lập luận dẫn dắt từ câu chữ trong đề sang biểu thức toán học phải rõ ràng, không được viết mỗi phương trình ra mà không giải thích, riêng phần hình học phải vẽ hình chính xác. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, việc chuẩn bị một tâm lí vững vàng trước và sau khi thi là chìa khóa cuối cùng để hoàn thiện kì thi. Thầy Cường nhắc nhở học sinh cần nắm rõ quy chế thi, giờ giấc phải chính xác và tuân thủ tuyệt đối các hiệu lệnh bắt đầu, hết giờ của giám thị. Một lưu ý đặc biệt quan trọng khác là sau khi thi xong từng môn, thí sinh không nên vội vàng tra đáp án, so sánh bài làm hoặc đọc quá nhiều bình luận trên mạng xã hội. Việc này rất dễ làm dao động tâm lí, đặc biệt nếu các em phát hiện mình có một vài câu chưa chắc chắn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến bài thi của các môn tiếp theo. Việc đối chiếu đáp án hoàn toàn có thể thực hiện sau khi kì thi kết thúc để đảm bảo an toàn cho tâm lí thi cử. “Không thể phủ nhận áp lực đối với học sinh trước ngày thi. Tuy nhiên, với các kiến thức thầy, cô đã truyền đạt, với sự cố gắng nỗ lực của các em, với chiến thuật ôn luyện hợp lí, với sự đồng hành của gia đình, tôi tin rằng học sinh sẽ có mùa thi thành công”, thầy Cường bày tỏ. NGHIÊM HUÊ Chỉ còn vài ngày nữa, kì thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội và TPHCM sẽ diễn ra. Để giúp học sinh đạt kết quả tốt, các thầy cô giáo đã chỉ ra những lỗi sai cần tránh, đồng thời chia sẻ chiến thuật phân bổ thời gian và làm bài hợp lí nhằm tối ưu hóa điểm số môn Toán. Ngày 30 - 31/5 khoảng gần 130.000 học sinh lớp 9 tại Hà Nội sẽ tham gia kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập. Ngày 1- 2/6, trên 150.000 học sinh lớp 9 tại TPHCM sẽ tham gia kì thi này. Thí sinh cần tránh mất điểm oan Học sinh lớp 9 tại Hà Nội tham dự kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2025 ẢNH: ĐỨC NGUYỄN GS.TS Lê Thanh Sơn tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Từ một sinh viên ngành Hóa học của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1987, ông đã dành gần bốn thập kỷ gắn bó với nhà trường, đi qua nhiều cương vị từ giảng viên, quản lý khoa học, lãnh đạo khoa đến Hiệu trưởng. Ở khối khoa học xã hội và nhân văn, GS.TS Hoàng Anh Tuấn tiếp tục đảm nhiệm vai trò Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Được đào tạo bài bản trong nước và tại Hà Lan, ông Tuấn là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ học giả hội nhập quốc tế nhưng vẫn bền bỉ theo đuổi các giá trị học thuật Việt Nam. Trong lĩnh vực ngoại ngữ và giáo dục quốc tế, TS. Đỗ Tuấn Minh được giao giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ. Với hơn ba thập kỷ gắn bó cùng Nhà trường, ông là một trong những cán bộ quản lý có dấu ấn sâu đậm trong tiến trình đổi mới đào tạo ngoại ngữ và quốc tế hóa giáo dục của ĐHQGHN. Ở lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, GS.TS Chử Đức Trình tiếp tục được giao trọng trách lãnh đạo Trường ĐH Công nghệ. Là nhà khoa học trong lĩnh vực điện tử viễn thông và vi cơ điện tử, ông thuộc lớp cán bộ trưởng thành cùng quá trình hình thành và phát triển của trường từ những ngày đầu thành lập. Tại Trường ĐH Kinh tế, PGS. TS Nguyễn Trúc Lê tiếp tục đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng. Ông được đánh giá là người có kinh nghiệm cả trong môi trường học thuật quốc tế lẫn quản trị doanh nghiệp, góp phần định hình mô hình đại học kinh tế theo hướng gắn với đổi mới sáng tạo và quản trị hiện đại. Một trong những gương mặt trẻ của đợt bổ nhiệm lần này là PGS. TS Trần Thành Nam - chuyên gia tâm lý học lâm sàng được đào tạo tại Hoa Kỳ. Việc ông đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục cho thấy xu hướng trao cơ hội cho đội ngũ trí thức trẻ có nền tảng quốc tế, năng lực quản trị và tư duy đổi mới. Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Luật. Là chuyên gia luật học được đào tạo tại Bỉ và Pháp, ông có nhiều năm kinh nghiệm trong quản trị đào tạo luật và hoạt động học thuật liên ngành. Cùng với đó, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng công bố các quyết định bổ nhiệm, điều động đối với nhiều cán bộ lãnh đạo khác như PGS.TS Bùi Thành Nam giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, TS Nguyễn Xuân Long giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, PGS.TS Lê Trung Thành giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, PGS.TS Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục và PGS.TS Nguyễn Trọng Điệp giữ chức vụ Phó Viện trưởng phụ trách Viện Trần Nhân Tông. Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy cho biết, đây là đợt công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ĐH này. Theo ông Duy, sự kiện không chỉ mang ý nghĩa kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới của ĐH Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng tự chủ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. HOA BAN ĐHQG Hà Nội bổ nhiệm lãnh đạo các trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với lãnh đạo chủ chốt tại nhiều đơn vị thành viên. Giám đốc ĐHQG Hà Nội Bùi Thế Duy trao các quyết định bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cho các nhân sự lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thành viên TUYỂN SINH LỚP 10:

