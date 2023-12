Đặng Lê Minh Khang - Nam sinh Y khoa mang khát vọng “Kết nối - Hội nhập - Sáng tạo” đến với Đại hội XI

Thành tích trong học tập và tham gia hoạt động của Minh Khang: Chức vụ - Chủ nhiệm CLB Học thuật Forum Khoa Y; - Phó chủ nhiệm, sáng lập CLB Nghiên cứu Khoa học Khoa Y; - Thành viên ban điều hành Trung tâm Phát triển mạng lưới sinh viên Y khoa thế giới tại Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh; Trong năm 2023 - Đạt Giải Nhì chung cuộc tại Olympic Sinh lý Đông Dương lần thứ 1 năm 2023 do Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức; - Top 20 các đội thi xuất sắc nhất tại Cuộc thi Sinh lý Nhật Bản (PQJ) năm 2023 do Khoa Y, Đại học Y khoa Sapporo (Nhật Bản) tổ chức; - Top 40 các đội thi xuất sắc nhất tại Cuộc thi Quốc tế về Vi sinh, Ký sinh trùng và Miễn dịch (SIMPIC) năm 2023 do Bệnh viện Đại học Siriraj, Đại học Mahidol (Thái Lan) tổ chức tại Bangkok, Thái Lan; - Top 40 các đội thi xuất sắc tại Cuộc thi Sinh lý Quốc tế giữa các trường Y khoa (IMSPQ) năm 2023 do Đại học Gadjah Mada (Indonesia) tổ chức tại thành phố Yogyakarta, Indonesia; - Bằng khen của Tỉnh đoàn Champasak (Lào) về những đóng góp tích cực trong công tác tình nguyện tại nước CHDCND Lào năm 2023; - Đạt Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm 2023; Các thành tích khác - Khen thưởng cấp Nhà nước Huân chương Lao động hạng Nhì (số 1645/QĐ-CTN, kí ngày 29 tháng 9 năm 2021) về việc đạt Huy chương Vàng tại cuộc thi Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 32. - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 1358-QĐ/BGD-ĐT) khen thưởng về việc đạt giải Nhì kì thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Sinh học năm 2021 - Đạt Huy chương Vàng tại Olympic Sinh học Quốc tế (IBO) lần thứ 32, năm 2021 tại Lisbon, Bồ Đào Nha;...