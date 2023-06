“Squid Game” mùa 2 khởi động, Im Siwan có tên trong dàn nhân vật chính?

TPO - Một số nguồn tin cho biết Im Siwan sẽ tham gia siêu phẩm truyền hình sinh tồn “Squid Game” mùa 2 với tư cách nhân vật chính cùng hai ngôi sao thực lực Lee Jung Jae và Lee Byung Hun.

Ra mắt vào năm 2021, bộ phim truyền hình đề tài trò chơi sinh tồn Squid Game (Trò Chơi Con Mực) gây tiếng vang toàn cầu và nhanh chóng được xác nhận sẽ có mùa 2. Tuy nhiên, kể từ đó cho đến nay, thông tin về mùa 2 vô cùng nhỏ giọt khiến khán giả không khỏi sốt ruột.

Tháng 6 năm 2022, đạo diễn kiêm biên kịch Hwang Dong Hyuk của Squid Game đã xác nhận rằng cả hai ngôi sao thực lực Lee Jung Jae và Lee Byung Hun sẽ trở lại trong mùa 2. Họ sẽ đảm nhận lại vai đã diễn trong mùa 1. Khả năng nam tài tử Gong Yoo có mặt trong mùa 2 của Squid Game cũng được để ngỏ, cho thấy hy vọng các fan sẽ còn được gặp lại anh.

Mới đây, một số nguồn tin cho biết Im Siwan đã được chọn tham gia Squid Game mùa 2, đồng hành cùng Lee Jung Jae và Lee Byung Hun.

Sự có mặt của Im Siwan trong Squid Game mùa 2 nhanh chóng gây bão trong cộng đồng fan. Xuất thân là thần tượng nhưng Im Siwan đã chứng minh kỹ năng diễn xuất xuất sắc của mình qua nhiều phim truyền hình lẫn điện ảnh, từ vai chính diện đến vai phản diện như: Misaeng, Strangers From Hell, The Attorney, The Merciless... Gần đây, Im Siwan đã khiến người xem lạnh gáy khi xuất hiện trong bộ phim kinh dị Unlocked của Netflix cùng Ảnh hậu Rồng Xanh Chun Woo Hee.

Về ngoại hình lẫn kỹ năng diễn xuất, Im Siwan đều đạt điểm 10 “tin cậy chất lượng”. Sự có mặt của Im Siwan vào cốt truyện của Squid Game mùa 2 hứa hẹn sẽ làm tăng thêm hấp dẫn cho phim.

Tuy nhiên, trước thông tin này, Netflix Hàn Quốc đã từ chối bình luận: “Mong các bạn hiểu cho hiện tại chúng tôi không thể xác nhận về việc tuyển diễn viên cho Squid Game mùa 2”. Công ty quản lý của Im Siwan cũng có câu trả lời tương tự về vấn đề này.

Câu chuyện mùa 1 của Squid Game kể về một trò chơi sinh tồn bí ẩn, thu hút người ta tìm đến và tham gia bởi món phần thưởng treo trên đầu quá hấp dẫn - một món tiền khổng lồ có thể thay đổi cuộc đời một người mãi mãi. Nhưng điều người ta không lường trước được là cái giá phải trả để chiến thắng rất đắt đỏ, bởi thua là chắc chắn mất mạng.

Được biết, ngân sách để sản xuất mùa 2 là gần 78 triệu đôla (hơn 1,8 ngàn tỷ đồng). Việc ghi hình dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa Hè này và mùa 2 hy vọng sẽ có thể kịp lên sóng vào năm 2024.