Sinh viên hãy học cách trở thành người sống có khát vọng cao đẹp

TPO - Đó là câu nói của PGS, TS. Nguyễn Trúc Lê – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế (UEB) - ĐHQGHN gửi tới các tân sinh viên K68 trong Lễ Khai giảng năm học mới 2023 – 2024 diễn ra vào sáng 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Năm 2023, UEB có 2182 thí sinh trúng tuyển đại học chính quy theo các hình thức xét tuyển khác nhau.

Tham dự buổi lễ, về phía các lãnh đạo Bộ, Ban ngành và TP. Hà Nội có ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Thiếu tướng Trần Đình Chung – Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ - Bộ Công an; bà Nguyễn Phương Nga – nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Giang – Trưởng Ban Châu Âu - Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; Thượng tá Ngô Xuân Khải – Phó Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TP. Hà Nội.

Về phía Trường Đại học Kinh tế (UEB) – ĐHQGHN có PGS, TS. Nguyễn Trúc Lê – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS, TS. Lê Trung Thành – Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Hoàng Khắc Lịch - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS, TS Nguyễn Anh Thư – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Phạm Minh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường;…

Buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, đại diện Ban Giám đốc, Văn phòng và các ban của Đại học Quốc gia Hà Nội; các đối tác trong nước và quốc tế của UEB...

Thành công trên các bảng xếp hạng thế giới không phải là quan trọng nhất

Phát biểu khai mạc, PGS, TS. Lê Trung Thành chia sẻ về những thành tựu mà UEB đạt được trong nhiều năm qua, nhấn mạnh các em tân sinh viên nên tự hào vì trở thành sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN – một trong những ngôi trường danh giá, hàng đầu trong các trường kinh tế và kinh doanh của Việt Nam.

PGS, TS. Lê Trung Thành cũng chia sẻ những mục tiêu định hướng phát triển của UEB: “Trường Đại học Kinh tế đã có đóng góp chủ đạo xếp hạng QS World 451-500 (Kinh doanh và Quản lý) của VNU; xếp hạng 501-600 thế giới theo bảng xếp hạng Times Higher Education. Tuy nhiên, thành công trên các bảng xếp hạng thế giới không phải là quan trọng nhất, mà sự xếp hạng vượt trội của các sinh viên ra trường được các tập đoàn, DN, tổ chức công nhận; sự đóng góp và tư vấn của các nhà khoa học của Trường về chính sách cho Đảng, Nhà nước, tư vấn cho các DN để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội mới là xếp hạng danh giá nhất mà Nhà trường khẳng định với xã hội.”

Tại Lễ Khai giảng, TS. Vũ Duy – Phó Trưởng Phòng Đào tạo đã công bố quyết định trúng tuyển. Theo đó, năm 2023, UEB có 2182 thí sinh trúng tuyển đại học chính quy theo các phương thức xét tuyển: Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực, chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế kết hợp, ưu tiên xét tuyển,…

Ths. Nguyễn Trung Phong – Trưởng Phòng CTCT&HTSV đã công bố quyết định khen thưởng cho 1 nhóm sinh viên đạt giải nhất và 2 nhóm đạt giải ba NCKH cấp ĐHQGHN; khen thưởng các sinh viên đạt kết quả cao trong học tập, cán bộ đoàn, hội, cán bộ lớp hoạt động tích cực, 6 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Sinh viên hãy học cách trở thành người sống có khát vọng cao đẹp

PGS, TS. Nguyễn Trúc Lê đã có nhiều chia sẻ thiết thực trong tâm thư gửi tới các tân sinh viên. Trước hết, các sinh viên cần học cách giữ vững niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống; trước khi học tri thức, chúng ta cũng sẽ học cách không bao giờ bỏ cuộc, hãy giữ vững ý chí kiên cường; học cách sống có lý tưởng, sống có ý nghĩa, học cách gắn mình vào sứ mệnh của đất nước, học cách sống cống hiến, học cách thể hiện chính mình. Sẽ có những lúc các em vấp ngã, sẽ có những lúc các em nản lòng, nhưng đó chính là lúc chúng ta cùng nhau rút ra những bài học kinh nghiệm, cùng nhau đứng lên mạnh mẽ để bước tiếp.

Hãy đi đừng ngại tâm bão, để các em lớn hơn, để các em thay đổi cuộc đời; và cuối cùng hãy học cách trở thành người sống có khát vọng cao đẹp vì những tháng năm thanh xuân sắp tới sẽ một đi không trở lại, vậy để không bao giờ phải nhìn lại và hối tiếc, các em hãy khát vọng, hãy sống có lý tưởng và lên kế hoạch để biến khát vọng đó, niềm tin đó, ước mơ đó thành hiện thực sau khi ra trường.

Tại buổi lễ, Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cùng các đối tác tổ chức Lễ Ra mắt Quỹ vay vốn BIDV ưu đãi nộp học phí cho sinh viên; ra mắt Học bổng các khoá đào tạo từ Quỹ hỗ trợ sinh viên, ra mắt văn phòng dành cho các câu lạc bộ và công bố, trao học bổng tài trợ của các đối tác.

Cũng tại buổi lễ, PGS, TS. Nguyễn Trúc Lê đã gửi lời tri ân tới Lãnh đạo Đảng và Nhà Nước, Chính phủ, Bộ, Ban Ngành Trung ương và Địa phương, các Đại sứ quán, các tổ chức Quốc tế, Ban Giám Đốc và các Ban chức năng của ĐHQGHN, các tổ chức đoàn thể doanh nghiệp đã tạo điều kiện cùng nhau viết lên trang sử mới của Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN.

Trường Đại học Kinh tế (UEB) là một đơn vị thành viên của ĐHQGHN. UEB đã được ghi nhận là đơn vị chủ lực, tiên phong, dẫn đầu đóng góp chính vào kết quả xếp hạng ĐHQGHN đứng top 501-550 thế giới ở lĩnh vực Kinh doanh và Nghiên cứu Quản lý do Bảng xếp hạng QS danh tiếng công bố vào năm 2023.

UEB cũng là đơn vị đầu tiên của Việt Nam được xếp hạng. Đặc biệt, Trường Đại học Kinh tế cũng là đơn vị đóng góp giá trị vào kết quả của ĐHQGHN khi là đại học công lập đầu tiên của Việt Nam được Time Higher Education xếp hạng 501-600 ở lĩnh vực Kinh doanh và Kinh tế trong kỳ đánh giá 2023.”