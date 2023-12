Ngắm sắc vóc Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 trong trang phục dạ hội và bikini

TPO - Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ( Miss Cosmo Vietnam) 2023 chính thức khép lại với vị trí cao nhất thuộc về người đẹp đến từ Ninh Bình: Bùi Thị Xuân Hạnh. Top 5 của cuộc thi gồm những cái tên không quá bất ngờ, cùng ngắm 5 cô gái xuất sắc nhất của cuộc thi trong trang phục dân tộc, dạ hội và bikini.

Ngô Bảo Ngọc (SBD 678) đến từ TP.HCM

Bảo Ngọc sinh năm 1995, cao 1m75, số đo hình thể 85-62-92 cm. Cô từng giành danh hiệu Người đẹp Biển và lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Ở cuộc thi năm nay, cô giành giải Best Catwalk (Người đẹp catwalk đẹp nhất), Best in Swimsuit (Người đẹp Biển) và là Đại sứ Môi trường.

Vũ Thúy Quỳnh (SBD 696) đến từ Điện Biên

Người đẹp sinh năm 1998, cao 1m74, số đo hình thể 84-63-94 cm. Thúy Quỳnh nổi bật với loạt thành tích thi sắc đẹp: Người đẹp Ảnh - Top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, Top 12 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Giải Siêu mẫu Phong cách cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2018, thành viên team HLV Hương Giang tại The New Mentor 2023.

Thúy Quỳnh giành giải thưởng phụ Best Face (Khuôn mặt đẹp nhất) và Người đẹp Truyền thông của cuộc thi năm nay.

Cao Thị Thiên Trang (SBD 789) đến từ TP.HCM

Thiên Trang sinh năm 1993, cao 1m76, số đo hình thể 86-67-97 cm. Thiên Trang từng đạt danh hiệu Á quân 2 Vietnam's Next Top Model 2012 và lọt Top 5 chung cuộc Vietnam's Next Top Model 2017 All Stars.

Người đẹp hiện trong Top 10 Người đẹp Thời trang và giành giải Best Social Media (Người đẹp Truyền thông) của cuộc thi năm nay.

Hoàng Thị Nhung (SBD 676) đến từ Hà Nội

Người đẹp sinh năm 1996, cao 1m79, số đo hình thể 86-62-98 cm. Hoàng Thị Nhung từng giành giải Siêu mẫu triển vọng của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2015 và lọt Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Cô giành giải thưởng phụ Người đẹp Áo dài và danh hiệu Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Bùi Thị Xuân Hạnh (SBD 579) đến từ Ninh Bình

Người đẹp sinh năm 2001, cao 1m71, số đo hình thể 82-60-87 cm. Xuân Hạnh là Á quân The Face Vietnam 2023, cô thuộc team Vũ Thu Phương. Bên cạnh danh hiệu cao quý Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) 2023, Xuân Hạnh còn giành giải thưởng phụ Người đẹp Thời trang.

Người đẹp thuyết phục khán giả và Ban Giám khảo nhờ khả năng ứng xử thông minh, dự án cộng đồng ấn tượng dành cho người vô gia cư.