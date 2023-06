Netizen có phản ứng lạ khi Phạm Lịch tiếp tục "chấp niệm" hát nhạc Hoa

TPO - Từng được biết đến rộng rãi nhờ ca khúc nhạc Hoa lời Việt "Là Anh", Phạm Lịch bỗng nhận về ý kiến trái chiều khi tiếp tục ra sản phẩm thuộc thể loại này.

Trước đó, mặc dù từng cover nhiều bản hit như Người Lạ Ơi, Get Out Of My Life, Chờ Người Nơi Ấy, Where Did We Go Wrong… song vũ công Phạm Lịch vẫn chưa tạo được dấu ấn khi "lái" mình sang mảng âm nhạc.

Mãi cho đến thời gian gần đây, cô nàng mới thực sự được nhiều người biết đến khi ra mắt ca khúc nhạc Hoa lời Việt Là Anh. Bài hát viral khắp các trang mạng xã hội giúp Phạm Lịch nhận được nhiều show diễn.

Thừa thắng xông lên, Phạm Lịch tiếp tục ra sản phẩm... nhạc Hoa lời Việt mang tên Ngược Dòng. Tuy nhiên lần này netizen lại bất ngờ "quay xe" khuyên cô nàng nên từ bỏ "chấp niệm" với nhạc Hoa lời Việt.

Nhiều ý kiến cho rằng Phạm Lịch đang thiếu sáng tạo và đầu tư trong sản phẩm khi chỉ chọn nhạc Hoa và viết lại lời một cách thiếu chiều sâu. Nếu muốn hoạt động ở lĩnh vực âm nhạc, giọng ca Là Anh cần rèn luyện giọng hát nhiều hơn.

Phạm Lịch sinh năm 1990, từng được biết đến với vai trò vũ công, biên đạo chuyên nghiệp. Cô nàng đã lấn sân sang lĩnh vực ca hát từ vài năm trước nhưng chưa để lại dấu ấn cho đến khi ra mắt Là Anh.