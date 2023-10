"Nàng tiên cá" Halle Bailey lộ diện mạo khác lạ, nghi vấn sắp làm mẹ ở tuổi 23

TPO - "Nàng tiên cá" Halle Bailey bị các tay săn ảnh bắt gặp lộ bụng bầu khi đang đi dạo phố cùng bạn trai, ngầm khẳng định tin đồn nữ diễn viên đang mang thai là sự thật.

Mới đây, cánh săn ảnh phát hiện nữ diễn viên Halle Bailey lộ bụng bầu khá lớn khi đang đi dạo phố cùng bạn trai tại khu Santa Monica, California. Cô mặc một chiếc áo hoodie rộng và quần thể thao để che dáng, tay khoác túi Louis Vuitton. Trong khi đó, rapper DDG - bạn trai của Halle Bailey trò chuyện thoải mái, chăm sóc nữ diễn viên trong suốt thời gian hai người tản bộ.

Tin đồn Halle Bailey mang thai rộ lên lên vào đầu tháng 9 vừa qua khi cô mặc một bộ váy "quá khổ" đến dự lễ trao giải MTV Video Music Awards 2023.

Halle Bailey là một nữ ca sĩ, diễn viên sinh năm 2000. Cô nổi tiếng toàn cầu với vai nàng tiên cá Ariel trong live-action The Little Mermaid(2023). Màn hóa thân của nữ diễn viên da màu đã tạo ra tranh cãi dữ dội gây ảnh hưởng phần nào tới doanh thu của bộ phim. Phần lớn sự phản đối của khán giả đến từ sự thiếu tôn trọng nguyên tác của nhà Disney cũng như ngoại hình khác lạ của Ariel phiên bản người đóng so với bản hoạt hình. Trước đó, Halle Bailey cũng từng gây chú ý khi góp mặt trong Grown Ish (2018) Quincy (2018) và phim tài liệu âm nhạc Homecoming (2019) của Netflix.