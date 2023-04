Lướt qua teaser “The Idol” chỉ 3 giây: Jennie BLACKPINK đang bị lợi dụng danh tiếng?

TPO - Các fan Jennie (BLACKPINK) rất hào hứng trước vai diễn đầu tiên của Jennie trong “The Idol”, nhưng đồng thời cũng không ít băn khoăn, nhất là khi có tin đồn cô chỉ là “bình hoa” trong phim để nhà sản xuất lợi dụng danh tiếng.

The Idol là một series sắp ra mắt trên HBO do The Weeknd và Sam Levinson - người tạo ra Euphoria thực hiện. Mới đây, The Idol đã tung ra teaser mới, cung cấp thêm những thông tin về bộ phim.

Nhân vật chính của series là Jocelyn (Lily-Rose Depp), một cô gái nuôi tham vọng trở nên nổi tiếng trong ngành công nghiệp âm nhạc. Cô đã gặp gỡ Tedros (The Weeknd), một người có quá khứ tai tiếng, cùng anh ta bước vào một cuộc phiêu lưu trác táng. Cuộc gặp gỡ với Tedros đã mang đến cho sự nghiệp của Jocelyn một bước ngoặt, nhưng nó sẽ rực rỡ hơn hay khiến cô chìm sâu hơn vào bóng tối của tâm hồn?

Bộ phim thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả châu Á và fan K-pop bởi sự có mặt của Jennie (BLACKPINK). Các fan của Jennie rất hào hứng trước vai diễn đầu tiên của nữ thần tượng, nhưng đồng thời cũng hoang mang không rõ Jennie đóng vai gì và có vai trò như thế nào trong bộ phim. Trong teaser mới nhất, Jennie chỉ lên hình khoảng tầm 3 giây.

Hiện tại, vai diễn cụ thể của Jennie trong The Idol vẫn chưa được giới thiệu quá rõ ràng. Theo những gì đã có trong teaser, có thể thấy Jennie là một người bạn thân thiết của nữ chính Jocelyn.

Trước đây, khoảng tầm tháng 3, có một tiết lộ rằng vai trò của Jennie trong The Idol không nhiều. Nguồn tin tiết lộ Jennie không có nhiều thoại, trên kịch bản mỗi tập cô chỉ xuất hiện vài dòng: “Về cơ bản, công việc của cô ấy là ngồi đó và trông thật xinh đẹp”. Nói cách khác, Jennie giống như “bình hoa” làm đẹp cho The Idol và để nhà sản xuất lợi dụng danh tiếng, đặc biệt là từ fan K-Pop nói chung và fan BLACKINK nói riêng.

Ngay cả khi không có những ồn ào về vai diễn của Jennie, The Idol cũng đã “bất ổn” ở một số vấn đề khác. Trong quá trình ghi hình, The Idol được cho là nhiều lần phải viết lại kịch bản và quá trình sản xuất bị đình trệ. Nội dung của bộ phim được cho là đã “đi chệch hướng một cách khủng khiếp” so với dự định ban đầu. Tuy nhiên, sau đó, HBO và dàn diễn viên của The Idol đã lên tiếng trấn an khán giả.

Vai diễn của Jennie sẽ như thế nào, chất lượng của The Idol ra sao, tất cả đều sẽ có câu trả lời khi phim lên sóng vào 4/6/2023. Trước đó, bộ phim sẽ có mặt tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76, diễn ra từ 16/5 đến 27/5, ở hạng mục không tranh giải. Công ty quản lý YG xác nhận Jennie đã được mời tham dự sự kiện, nhưng cô vẫn chưa quyết định có đến hay là không.