IELTS One Skill Retake phép màu cho các tình yêu IELTS nâng band như ý, săn suất thi IELTS miễn phí

IELTS không chỉ là tấm vé quan trọng giúp các bạn chinh phục ước mơ du học mà còn mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trên thị trường quốc tế. Đặc biệt, kỳ thi IELTS trên máy tính đang thu hút sự quan tâm của các thí sinh ngày càng lớn bởi sự nhanh chóng, tiết kiệm, và cơ hội tối ưu điểm số như mong muốn.

Để hỗ trợ thí sinh nâng điểm mà không phải thi lại toàn bộ bài thi, IELTS One Skill Retake (OSR) - thi lại một kỹ năng bất kỳ, mang đến giải pháp tối ưu. Hãy cùng tìm hiểu One Skill Retake và lắng nghe những chia sẻ thực tế từ các bạn đã trải nghiệm thành công OSR tại IDP.

Tổng quan về IELTS One Skill Retake (OSR)

IELTS One Skill Retake là tính năng mới giúp thí sinh có thể chọn thi lại một kỹ năng bất kỳ (Nghe, Nói, Đọc, Viết), mà không cần thi lại toàn bộ bài thi. Nhờ vậy, bạn có thể tập trung cải thiện điểm số của một kỹ năng mình mong muốn, tiết kiệm thời gian và chi phí mà vẫn nâng cao kết quả tổng thể hiệu quả.

Những lợi ích của IELTS One Skill Retake (OSR)

IELTS One Skill Retake mở ra cơ hội tối ưu cho thí sinh muốn cải thiện điểm số của mình một cách tiết kiệm và hiệu quả:

Tiết kiệm thời gian

Với IELTS One Skill Retake, bạn không cần phải thi lại toàn bộ bài thi nếu chỉ muốn cải thiện một kỹ năng trong số bốn kỹ năng. Thay vì thi lại toàn bộ bài thi, bạn chỉ thi lại một kỹ năng giúp tiết kiệm thời gian ôn luyện và lệ phí thi.

Cấu trúc thi quen thuộc

Không có sự thay đổi trong cấu trúc và thời gian làm bài so với bài thi IELTS tiêu chuẩn, bạn hoàn toàn có thể tự tin ôn luyện mà không phải bỡ ngỡ với bất kỳ dạng bài mới nào.

Bảng điểm cập nhật linh hoạt

Sau khi thi, thí sinh sẽ nhận được Bảng điểm IELTS (TRF) mới với điểm số mới của kỹ năng thi lại và điểm của ba kỹ năng còn lại từ bài thi ban đầu. Tùy vào nhu cầu, bạn có thể chọn bảng điểm cũ hoặc mới, mang đến sự linh hoạt tối ưu để đáp ứng các yêu cầu học tập và công việc.

Cảm nhận của các thí sinh đã trải nghiệm OSR tại IDP

Qua những lời chia sẻ chân thành từ các thí sinh đi trước, các bạn có thể vững tin hơn trên hành trình cải thiện điểm số với IELTS One Skill Retake tại IDP, mở ra cơ hội thứ hai để chinh phục mục tiêu IELTS cao nhất.

Về tối ưu hóa cơ hội cải thiện điểm số, bạn Tô Gia Hòa đã xuất sắc nâng điểm Overall từ 8.0 lên 8.5 nhờ tính năng IELTS One Skill Retake. Đáng chú ý, kỹ năng Speaking của Hòa đã tăng vọt từ 6.5 lên 8.5 chỉ trong vòng một tháng tập trung ôn luyện. “Việc thi IELTS One Skill Retake là một trải nghiệm rất thoải mái từ khâu đăng ký trực tuyến, thanh toán dễ dàng cho đến lúc đi thi. Mình đã “chốt” điểm của những kỹ năng thế mạnh và tập trung nguồn lực cho 1 kỹ năng còn lại. Nhờ vậy, mình cảm thấy tự tin hơn và đạt được số điểm khá cao trong lần thi lại Speaking.” - Hòa cho biết

Bên cạnh đó, bạn Nguyễn Thị Loan Ngọc đã chia sẻ về lợi ích cấu trúc bài thi quen thuộc của OSR. Bạn Loan Ngọc đã đạt được Writing 7.5 cho lần thi One Skill Retake, nâng điểm Overall từ 7.5 lên 8.0. “Chìa khóa cải thiện điểm Writing của mình nằm ở việc rút kinh nghiệm từ những lỗi sai thường mắc phải và tập trung trau dồi vốn ngữ pháp và từ vựng của bản thân trong lần thi sau. Mình không thể diễn tả hết niềm hạnh phúc khi nhờ IELTS One Skill Retake, mà mình đã có thêm cơ hội thứ 2 và đạt được điểm 8.0 mình mơ ước.” - bạn Loan Ngọc cho biết.

Những câu chuyện thành công của bạn Tô Gia Hào và Nguyễn Thị Loan chính là minh chứng rõ ràng cho việc cải thiện điểm số đạt tối đa của IELTS One Skill Retake. Hãy tận dụng cơ hội này để cải thiện từng kỹ năng, tự tin bước vào kỳ thi IELTS.

I’ve Got This Season 2 - Cơ hội nhận suất thi IELTS miễn phí tại IDP

IDP IELTS hân hạnh mang đến chương trình “I’ve Got This Season 2”, nơi 4 thí sinh xuất sắc nhất sẽ nhận được suất thi IELTS miễn phí trị giá 4,664,000 VNĐ/suất. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn chia sẻ trải nghiệm thi IELTS trên máy tính và phương pháp ôn luyện hiệu quả của mình, đồng thời nhận những phần thưởng giá trị.

IDP IELTS hứa hẹn sẽ thu hút một lượng lớn thí sinh tham gia với những phần quà hấp dẫn như cơ hội nhận suất thi IELTS miễn phí. Đặc biệt, chương trình mở rộng đối tượng tham gia cho tất cả thí sinh đã thi IELTS trên máy tính tại các trung tâm IDP trên toàn quốc. Đây là dịp để các bạn chia sẻ trải nghiệm thực tế và nhận về những phần thưởng có giá trị từ IDP IELTS. Hãy nhanh tay tham gia và chia sẻ kinh nghiệm của bạn để có cơ hội giành suất thi IELTS miễn phí.

IDP là đơn vị đồng sở hữu và tổ chức thi IELTS tại Việt Nam từ năm 1996, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình quản lý toàn cầu của hệ thống IELTS. Chứng chỉ IELTS được cấp bởi IDP có giá trị quốc tế, được hơn 12.500 tổ chức tại 150 quốc gia trên thế giới công nhận, từ các Cơ quan Di trú đến những trường Đại học danh tiếng và Tổ chức Giáo dục uy tín.

