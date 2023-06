Hương Giang không "nghỉ chơi" với Hà Hồ, Thanh Hằng dù đụng độ ở The New Mentor

TPO - Dù chưa chính thức lên sóng nhưng dàn huấn luyện viên chất lượng tại "The New Mentor" mùa đầu tiên đang khiến khán giả không khỏi mong đợi.

Mới đây, trong đêm nhạc Love Songs tại Đà Nẵng, bộ ba huấn luyện viên đình đám của The New Mentor đã có cuộc hội ngộ đầy thú vị. Khi chia sẻ về cuộc đụng độ sắp tới tại chương trình, Hương Giang đã gửi lời chúc sẽ không nghỉ chơi sau show đến hai đàn chị khiến khán giả không khỏi bật cười.

Nhiều người đánh giá nàng hậu đang lo lắng cho mối quan hệ sắp tới sau khi chương trình kết thúc. Trong khi đó, nhiều ý kiến lại dự đoán chia sẻ này hứa hẹn sẽ mang đến hàng loạt "cú twist" đầy bất ngờ.

Hồ Ngọc Hà

Từng "gây bão" khi tham gia loạt gameshow giải trí như The Face Vietnam, giám khảo khách mời Asia's Next Top Model mùa 6, giám khảo Giọng hát Việt 2012, The Remix… Sau khi sinh con, nữ ca sĩ dần ít tham gia các chương trình thực tế mà dành thời gian chăm sóc gia đình, kinh doanh. Vì vậy việc Hồ Ngọc Hà tái xuất với vai trò "chị đại" đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Thanh Hằng

Ở tuổi U40, Thanh Hằng vẫn liên tục được các nhãn hàng và nhà thiết kế tin tưởng để "chọn mặt gửi vàng". Trước đó, Thanh Hằng nhiều năm nắm giữ vị trí quan trọng tại các chương trình về thời trang như Vietnam's Next Top Model hay The Face Vietnam...

Vừa qua, nữ diễn viên Chị Chị Em Em cũng khiến công chúng không khỏi xôn xao khi lần đầu chia sẻ về vấn đề tình yêu sau nhiều năm kín tiếng. Theo đó, cô xác nhận mình đang trong mối quan hệ đặc biệt và sẵn sàng cho việc kết hôn.

Hương Giang

Dù là đàn em nhưng dường như Hương Giang không bị "lép vế" trước 2 gương mặt đình đám kể trên. Sau đăng quang Miss International Queen 2018, nàng hậu đảm nhiệm nhiều vị trí tại các gameshow như Siêu Mẫu Việt Nam 2018, Đại Sứ Hoàn Mỹ, Quý Ông Hoàn Mỹ... Ngoài việc đảm nhận các vị trí first face, vedette trên các sàn runway lớn nhỏ, Hương Giang còn gây chú ý khi từng tham gia đào tạo dàn người mẫu đình đám.

Từng vướng phải một số lùm xùm trong quá khứ nên việc góp mặt trong chương trình cũng khiến Hương Giang nhận về ý kiến trái chiều. Tuy nhiên đa phần người hâm mộ vẫn dành sự kỳ vọng lớn cho giọng ca Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh trong vai trò mới tại The New Mentor.