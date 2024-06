Tiền Phong số 166

Lo hệ lụy Nhẫn tròn trơn: Nơi bán – nơi không THỨ BẢY 15/6/2024 SÕ 167 0977.456.112 TRANG 2 TRANG 7 TRANG 8 + 9 TRANG 16 TRANG 12 TRANG 2 Nhà báo Phùng Công Sưởng làm Tổng Biên tập Báo Tiền Phong ChƊa bệnh “ngáo v¾ng” CHUYỆN HÔM NAY ThŸi gian qua Ngân h¾ng Nh¾ nưŶc đÁ nŲ lƌc trong việc kÄo giá v¾ng trong nưŶc tiệm cňn vŶi thŚ giŶi. Quan trŨng nhŀt l¾ không đŞ v¾ng hÍa nŜn kinh tŚ. XEM TIƒP TRANG 4 n ІNH THwNG TRANG 3 Giáo dục lý tưởng là giải pháp căn cÕt CUỘC ĐUA CỦA PHÁP, ĐỨC VÀ TÂY BAN NHA? NGUYỄN TRỌNG TẠO: Nằm xuÕng vẫn đóng góp cho quê hương Sáng 14/6, chủ trì phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quÕc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, thi đua cao nhất để hoàn thành 3.000 km cao tÕc trước ngày 31/12/2025. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát động phong trào thi đua 500 ngày để hoàn thành 3.000 km cao tÕc trước 31/12/2025 ẢNH: NHẬT MINH Hoàn thành 3.000 km cao tÕc trước 31/12/2025 Việt Nam lần đầu ứng cử vị trí thẩm phán Tòa án quÕc tế về Luật biển Vàng miếng SJC tại bÕn ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước cho phép bán cho khách hàng cá nhân hiện nay dao động quanh mÕc 76,98 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, trên thị trường có nhiều ngân hàng khác cũng đang kinh doanh vàng miếng SJC nhưng giá cao hơn từ 1 – 3 triệu đồng/lượng. NGỠ NGÀNG với vàng hai giá Người dân xếp hàng mua vàng tại tiệm vàng Mi Hồng ẢNH: U.P TRANG 4 + 5 TẬP TRUNG XÂY DỰNG NỀN TƯ PHÁP HIỆN ĐẠI, CHUYÊN NGHIỆP

2 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 15/6/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Tập trung xây dựng nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp Sáng 14/6, phát biểu tại buổi làm việc với Tòa án nhân dân (TAND) tối cao, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những thành tích mà hệ thống TAND đã đạt được thời gian qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức TAND luôn đoàn kết đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, bám sát lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nêu cao gương “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”. Chủ tịch nước khẳng định, chất lượng, hiệu quả công tác xét xử của các tòa án ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, ổn định cho sự phát triển của đất nước. Để các hoạt động của hệ thống tòa án đạt kết quả tốt, Chủ tịch nước yêu cầu phải tập trung xây dựng nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp, pháp quyền, góp phần xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Chủ tịch nước cũng đề nghị tập trung giải quyết các vụ án, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, nhất là những vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; chú trọng và thực hiện có hiệu quả việc thu hồi tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát, thiệt hại... THÀNH NAM Gia tăng tình trạng rút BHXH một lần ở lao động trẻ Ngày 14/6, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) quý 2. Theo BHXH Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt 18,3 triệu người, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt tỷ lệ bao phủ là 39,05% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó BHXH tự nguyện là 1,62 triệu người, tăng 202 nghìn người. Tuy nhiên, tình trạng rút BHXH một lần có xu hướng tăng. Trong nửa đầu năm, có gần 595.000 người rút BHXH một lần, tăng 3,8%, trong đó phần lớn là lao động tÞ 20-40 tuổi. Theo đánh giá của cơ quan BHXH, người lao động rút BHXH một lần tập trung chủ yếu ở khu vực ngoài nhà nước, do tính chất công việc, các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI, đối tượng lao động chịu áp lực công việc, nhảy việc…Nhóm tuổi chủ yếu nằm ở độ tuổi tÞ 20 đến dưới 40 tuổi, chiếm 78%. DƯƠNG HƯNG Chiều 14/6, tại trụ sở báo Tiền Phong, Ban Bí thư Trung ương (T.Ư) Đoàn triển khai Quyết định về công tác cán bộ tại báo Tiền Phong. Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đoàn Bùi Minh Tuấn công bố Quyết định số 589 của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về việc bổ nhiệm nhà báo Phùng Công Sưởng (SN 1974) - Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Tiền Phong, giữ chức Tổng Biên tập báo Tiền Phong kể tÞ ngày 15/6/2024. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mÞng nhà báo Phùng Công Sưởng. Phát biểu nhận nhiệm vụ, nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ, đây là niềm vinh dự, tự hào, song cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhiều khó khăn, thử thách. Tân Tổng Biên tập tin tưởng, với sức mạnh đoàn kết, phát huy tối đa năng lực của mỗi con người, với tinh thần xung kích, tận hiến của mỗi cá nhân, mỗi phòng ban trong báo, báo Tiền Phong sẽ cùng tạo ra một mùa Xuân, tiếp bước các thế hệ đi trước dựng xây tờ báo Tiền Phong ngày một phát triển, xứng đáng với niềm tin của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, xứng đáng với sự tin yêu của bạn đọc. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy chúc mÞng nhà báo Phùng Công Sưởng nhận được sự tín nhiệm cao của tập thể cán bộ, công chức, viên chức của báo; được Ban Bí thư T.Ư Đoàn tín nhiệm giao nhiệm vụ quan trọng. Nhấn mạnh việc nhà báo Phùng Công Sưởng có gần 23 năm công tác tại báo Tiền Phong, anh Huy cho rằng “đã chọn được người có ADN Tiền Phong để làm Tổng Biên tập”. “Thời gian đó đủ dài để hiểu một cách sâu sắc vai trò, sứ mệnh của tờ báo là cơ quan ngôn luận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thời gian đó cũng đủ dài để gắn bó, yêu thương, để sẵn sàng hy sinh và xem tờ báo Tiền Phong như là ngôi nhà của mình, xem tờ báo như là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của mình”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn kỳ vọng, Tiền Phong luôn xứng đáng là tờ báo của Đoàn, của người trẻ, có phong thái trẻ trung, hiện đại, tiếp cận nhanh với xu hướng báo chí hiện đại cả về nội dung và hình thức, trên cơ sở lấy tôn chỉ mục đích làm nền tảng, lấy sự sáng tạo làm tiêu chí hướng đến của các hoạt động báo chí. “Tôi mong rằng các đồng chí cán bộ chủ chốt, các đồng chí trong Ban Biên tập, lãnh đạo báo luôn đề cao tinh thần đoàn kết xung quanh đồng chí Tổng Biên tập để đạt được mục đích duy nhất là đảm bảo sự phát triển liên tục của báo Tiền Phong - một tờ báo đã có hơn 70 năm trong đội ngũ tiên phong - như chúng ta đã khẳng định trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập báo”, anh Bùi Quang Huy nói. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, Ban Bí thư và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Tổng Biên tập báo Tiền Phong và báo Tiền Phong hoạt động tốt nhất, theo đúng tôn chỉ mục đích để phát triển. TRƯỜNG PHONG NHÀ BÁO PHÙNG CÔNG SƯỞNG LÀM TỔNG BIÊN TẬP BÁO TIỀN PHONG -Mõ ơi! Mấy đời nay làng mình là làng thuần nông, chân lấm tay bùn... -Cụ kị ông cha Mõ bám rễ ở làng mà, cần chi phải nói với Mõ điều đó! -Biết vậy nên mọi người mới tự hào khi làng có một doanh nghiệp li nông. Các cụ xưa nay dạy rằng: Phi nông bất ổn. Phi công bất phú. Phi thương bất hoạt. Phi trí bất hưng. Hi vọng làng sẽ phú, sẽ hoạt. Và biết đâu từ doanh nghiệp đó sẽ truyền cảm hứng để hình thành thêm các doanh nghiệp mới... -Vòng vo dài dòng quá! Ý mọi người là sao? -Ờ, sự thể nó thế này. Hôm trước, doanh nghiệp làng ta tự tin sang làng bên đấu thầu thi công một dự án giao thông... -Tuyệt! Phải mở rộng thị phần để quảng bá thương hiệu. Rồi sao? Doanh nghiệp làng trúng thầu chứ? -Trượt! -Kinh nghiệm thi công đầy mình, năng lực tài chính dồi dào, sao lại trượt được. -Thế nên mọi người mới cậy đến sự uyên bác của Mõ giải đáp giùm. Sự thể nó thế này. Chủ đầu tư làng bên xây dựng tiêu chí dự thầu lạ lắm. Họ ghi, công nhân thi công công trình phải có giấy chứng nhận nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy... -Chỉ là làm đường thôi mà, sao phải cần tiêu chí đó? Hay họ thấy nhiều vụ cháy chung cư nên đề ra quy định đó để phòng xa? -Từ chung cư ra mặt đường liên quan gì? -Vậy Mõ đoán, họ đưa ra tiêu chí đó có cái lí của họ. Đây là thời kì biến đổi khí hậu đúng không? Biến đổi khí hậu nó tác động đa lĩnh vực không chừa một ai. Đã có nhiều công trình giao thông vừa khánh thành đã bong tróc, đứt gãy, sụp lún. Biết đâu, một ngày đẹp trời mặt nhựa đường bốc hỏa vì nắng nóng, lúc đó rất cần công nhân có nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Lí do đấy, mọi người phục chưa? -Phục! Phục sát đất! MÕ LÀNG Phục sát đất TIN Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng nhà báo Phùng Công Sưởng được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập báo Tiền Phong ẢNH: HỒNG VĨNH Khoảng 14 giờ ngày 14/6, anh Hoàng Sáng Nam, trú tại phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đang đi tÞ bờ kè Sông Hiến ở trung tâm thành phố Cao Bằng thì phát hiện 2 người bị nước cuốn trôi đang chới với giữa dòng sông. Nhanh chóng, anh Nam cùng một số người dân xung quanh tri hô, đồng thời bơi ra sông ứng cứu người. Bằng sự nhanh lẹ, xử lý tình huống tốt nên cả 2 người gặp nạn được cứu kịp thời thoát nạn và được người dân đưa đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu và hiện nay sức khoẻ bước đầu ổn định. NGUYỄN DUY CHIẾN Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Tiền Phong được Ban Bí thư Trung ương Đoàn bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; thời hạn 5 năm, kể từ ngày 15/6/2024. Cứu hai người đuối nước ở Cao Bằng

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, thời gian qua, việc triển khai các dự án, công trình trọng điểm đạt các kết quả tích cực. Ban Chỉ đạo đã xử lý, tháo gỡ nhiều vướng mắc, khó khăn, trong đó có các vướng mắc kéo dài như vốn cho các dự án đường sắt đô thị, cao tốc Bến Lức - Long Thành… Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đang chạy thử và hoàn thiện các thủ tục liên quan, dự kiến sẽ khai thác thương mại vào tháng 7. Nhắc đến mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành 3.000 km đường cao tốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đây là chỉ tiêu quan trọng, có ý nghĩa to lớn, vì hạ tầng giao thông hình thành sẽ tạo không gian phát triển mới, khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp mới, giá trị đất đai tăng lên, giảm chi phí logistics, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, doanh nghiệp và hàng hoá. Do đó, Thủ tướng yêu cầu trong mọi trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, trở ngại, chủ đầu tư, nhà thầu, các lực lượng tham gia dự án cần đồng tâm, hiệp lực, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, quyết tâm cao nhất, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm để vượt qua mọi thách thức, các nhà thầu thi công triển khai với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa” để đưa công trình về đích đúng kế hoạch. Đối với vấn đề vật liệu xây dựng cho các dự án tại Đồng bằng sông Cửu Long và vành đai 3 TPHCM, Thủ tướng yêu cầu Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trong 5 ngày tới triệu tập hội nghị tại Bến Tre, với sự tham dự của các bộ, ngành, địa phương để giải quyết dứt điểm. Bộ GTVT, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và các địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là các dự án Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau, Cao Lãnh - Lộ Tẻ, Hòa Liên - Túy Loan, Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Tuyên Quang - Hà Giang để bảo đảm mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025. Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu TPHCM và Hà Nội căn cứ trên kết quả làm việc với Bộ Tài chính để chủ động triển khai các công việc, nhằm sớm hoàn thành các thủ tục giải ngân vốn ODA cho các dự án đường sắt đô thị; chủ động, quyết liệt, tích cực triển khai để đưa vào khai thác dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội và Bến Thành - Suối Tiên. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT và Bộ Nội vụ rà soát, phát động phong trào thi đua 500 ngày để hoàn thành 3.000 km cao tốc trước ngày 31/12/2025, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. VĂN KIÊN Sáng 14/6, chủ trì phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải (GTVT), Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, thi đua cao nhất, để hoàn thành 3.000 km cao tốc trước ngày 31/12/2025. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát động phong trào thi đua 500 ngày để hoàn thành 3.000 km cao tốc trước 31/12/2025 ẢNH: NHẬT MINH Liên quan thông tin một số diện tích lúa tại xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, Hậu Giang giáp cao tốc Hậu Giang - Cà Mau bị chết, nghi ngờ do đất bị nhiễm mặn từ nguồn cát đắp nền dự án, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng khẳng định, dự án này “chưa sử dụng một hạt cát biển nào cả” và nguồn cát sử dụng cho dự án được kiểm soát chặt chẽ. Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GTVT cùng Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT sẽ tổ chức đoàn công tác để khảo sát, tìm hiểu lý do khiến lúa chết. THỜI SỰ 3 n Thứ Bảy n Ngày 15/6/2024 Hoàn thành 3.000 km cao tốc trước 31/12/2025 NH NG ĐOẠN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT ƯU TIÊN LÀM Việc vận hành các tuyến cao tốc phân kỳ còn một số hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây ùn tắc, tai nạn. Một số vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại các đoạn Yên Bái - Lào Cai, Hà Nội - Thái Nguyên, La Sơn - Hòa Liên và gần đây nhất là Cam Lộ - La Sơn… Trước thực tế này, Thủ tướng đã có công điện yêu cầu đẩy nhanh nâng cấp các tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) được giao nghiên cứu phương án đầu tư nâng cấp, đã đề xuất thứ tự ưu tiên theo 4 nhóm. Theo đánh giá của Bộ KH&ĐT, danh mục và nhu cầu đầu tư các tuyến cao tốc mà Bộ GTVT đề xuất tương đối đầy đủ, tuy nhiên, việc phân loại các nhóm dự án chưa sát với nguyên tắc, tiêu chí ưu tiên đầu tư; chưa đảm bảo sự phù hợp với nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Bộ KH&ĐT ước tính tổng nhu cầu vốn cho 28 dự án là 247.600 tỷ đồng. Bộ này đề nghị khu biệt lại các công trình thật sự cần thiết để đầu tư nâng cấp; tránh đầu tư dàn trải và không khả thi trong việc bố trí, huy động vốn. Bộ KH&ĐT chỉ ra, các dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường: Hòa Bình - Mộc Châu; Đồng Đăng - Trà Lĩnh; Hữu Nghị - Chi Lăng; đoạn nối cửa khẩu Cốc Nam với cửa khẩu Tân Thanh chưa làm rõ lưu lượng phương tiện lưu thông nhiều đến mức cần thiết phải mở rộng, nâng cấp. Bên cạnh đó, trách nhiệm và khả năng huy động nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương cũng chưa được làm rõ. Bên cạnh đó, quy mô đề xuất các dự án đầu tư mở rộng cũng chưa đảm bảo tầm nhìn dài hạn về nhu cầu phát triển trong tương lai đối với một số tuyến cửa ngõ các thành phố lớn, có nhu cầu vận tải cao như: Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; TPHCM - Trung Lương... Một số tuyến cần đầu tư đồng bộ với các đoạn liền kề như đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ đang khai thác 6 làn xe, đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình giữ nguyên 4 làn hoàn chỉnh, trong khi lại đề xuất mở rộng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn lên 6 làn xe. Bộ KH&ĐT cũng lưu ý việc ưu tiên các đoạn thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là trên trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các đoạn có lưu lượng phương tiện tăng cao gây ách tắc kéo dài; các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã đưa vào khai thác (có khả năng thu xếp được nguồn vốn, thủ tục đầu tư thuận lợi). Theo đánh giá từ Bộ Tài chính, phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc phân kỳ đạt quy mô hoàn chỉnh của Bộ GTVT mới mang tính tổng hợp nhu cầu, chưa cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu để thuyết minh đánh giá sự cần thiết, tính cấp bách phải đầu tư đối với từng đoạn tuyến. Bên cạnh đó, phương án cũng chưa đề xuất nhu cầu vốn ngân sách Trung ương và đánh giá khả năng thực hiện, giải ngân trong từng giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 và sau năm 2030. Bộ Tài chính đề nghị Bộ GTVT có phương án triển khai thực hiện các dự án cụ thể, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, tránh việc phát sinh nhiều nội dung phải trình Quốc hội ban hành nghị quyết để xử lý. ĐỀ XUẤT GÓI TRlI PHIƒU CHˆNH PH™ 165.000 TỶ ĐỒNG Về khả năng cân đối nguồn vốn “lên đời” các tuyến cao tốc, Bộ KH&ĐT cho biết, ngân sách dự kiến cân đối được 15.506 tỷ đồng từ nguồn tăng thu năm 2022, 2023 để nâng cấp, mở rộng 5 dự án. Tính từ nguồn ngân sách địa phương, hiện có tỉnh như Hòa Bình cam kết dành số vốn 3.257 tỷ đồng tham gia dự án mở rộng cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình theo phương thức PPP. Số vốn còn thiếu ước tính 165.879 tỷ đồng cho 18 dự án nâng cấp, mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông lên quy mô quy hoạch. Để đáp ứng nhu cầu vốn nâng cấp mở rộng các tuyến cao tốc, Bộ KH&ĐT kiến nghị Thủ tướng xem xét, cho phép phát hành gói Trái phiếu Chính phủ (TPCP) khoảng 165.000 tỷ đồng. TS Nguyễn Hữu Đức cũng nhấn mạnh, việc nâng cấp cao tốc là rất cần thiết. Thủ tướng cũng đã có chỉ đạo đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, ưu tiên sử dụng ngân sách. Về việc huy động vốn tư nhân với phương thức PPP, ông Đức cho rằng, từ lâu, giải pháp này còn hạn chế. Bởi, PPP phải có vốn ngân sách địa phương tham gia, nhưng không phải tỉnh thành nào cũng có ngân sách tồn dư cho việc này. Với dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dù có 8 dự án được kêu gọi đầu tư BOT, nhưng chỉ có 3 dự án thành phần được đầu tư theo phương thức PPP. VIỆT LINH Cao tốc Cam Lộ - La Sơn là một trong những tuyến cần thiết được nâng cấp (ảnh minh họa) Tìm vốn nâng cấp, mở rộng làn cao tốc Theo phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến cao tốc phân kỳ mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa báo cáo Thủ tướng, việc “lên đời” 28 tuyến cần gần 250.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngân sách mới cân đối được 15.506 tỷ đồng cho 5 dự án. Bộ KH&ĐT đề nghị khu biệt lại các công trình thật sự cần thiết để đầu tư nâng cấp; tránh dàn trải... Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia giao thông TS Nguyễn Hữu Đức nhận định, việc huy động 165.000 tỷ đồng từ phát hành TPCP là giải pháp khả thi, trong bối cảnh ngân sách nhà nước có hạn. Công cụ này có thể giảm áp lực cho nợ ngân sách nhà nước. Việc phát hành không khó, nhưng cần quản lý, sử dụng thích hợp để đem lại lợi ích cho đất nước.

CHÊNH LỆCH LỚN Ngày 14/6, bốn ngân hàng thương mại gồm Vietcombank, Agribank, BIDV và Vietinbank niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra với giá 76,98 triệu đồng/ lượng. Đây là ngày thứ 6 vàng miếng SJC được bán tại ngân hàng không thay đổi về giá. Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 74,98 triệu đồng/ lượng và bán ra 76,98 triệu đồng/lượng. Ngoài ra, các thương hiệu kinh doanh vàng như DOJI, PNJ... cũng vẫn duy trì giá bán vàng miếng SJC ở ngưỡng 74,98-76,98 triệu đồng/ lượng (mua vào - bán ra). Tiệm vàng Mi Hồng mua vào 76 triệu đồng/lượng nhưng giá bán ra 76,98 triệu đồng/lượng, bằng với giá bán ra của bốn ngân hàng thương mại Nhà nước và SJC. Theo khảo sát của PV Tiền Phong, ngoài bốn ngân hàng bán vàng miếng theo chỉ đạo của NHNN, trước đó nhiều ngân hàng cũng tham gia kinh doanh vàng miếng nhưng giá cả có sự chênh lệch. Tại một ngân hàng, lúc 9 giờ ngày 14/6, niêm yết giá vàng bán ra và mua vào là 82 triệu đồng và 78,5 triệu đồng/lượng, tăng hơn 5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Tại Sacombank SBJ, giá vàng được niêm yết 74,68 - 77,28 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), nhưng lượng khách đến mua vàng khá vắng. Ghi nhận trưa 14/6, ngân hàng Eximbank, ACB… đều đã thay đổi giá bán vàng miếng SJC bằng với giá của NHNN là 76,98 triệu đồng/lượng. Trong khi ngày 13/6, những ngân hàng này đều bán vàng miếng SJC có giá cao hơn từ 2 - 3 triệu đồng/lượng. Khi khách hàng thắc mắc về giá bán chênh lệch, nhân viên một ngân hàng có chi nhánh tại quận 3, TPHCM lý giải, NHNN chỉ can thiệp bán vàng trực tiếp cho bốn ngân hàng thương mại nhà nước và SJC; ngân hàng thương mại cổ phần không thuộc đối tượng này nên giá có khác nhau. LÀ BÌNH THƯỜNG? Theo đại diện một ngân hàng có trụ sở tại quận 1 TPHCM, ngân hàng phải tự cân đối lượng vàng mua vào, bán ra. “Chúng tôi có thu vào, bán ra đối với các sản phẩm vàng, kể cả vàng miếng theo giá thị trường. Nếu mua được từ khách hàng, ngân hàng sẽ bán ra cho nhà đầu tư khác có nhu cầu và giá có biến động. Mua vào giá cao nên bán ra cũng tương ứng, chứ không mua được từ nguồn bình ổn hay mua từ nhóm bốn ngân hàng thương mại quốc doanh và công ty SJC”, vị đại diện nói. Mặc dù là tư nhân nhưng tiệm vàng Mi Hồng vẫn bán theo giá vàng của SJC. Ông Nguyễn Tu Mi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Vàng Mi Hồng, cho biết, Mi Hồng, là một doanh nghiệp được NHNN cho phép kinh doanh vàng miếng; NHNN yêu cầu phải bán đúng giá với giá vàng SJC niêm yết. “Mi Hồng là một trong 38 DN được NHNN cho phép kinh doanh vàng miếng SJC. Chúng tôi phải tuân thủ theo quy định và thực hiện đúng luật pháp, nếu làm sai sẽ bị NHNN xử lý. Tôi cho rằng các ngân hàng Vàng miếng SJC tại bốn ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép bán cho khách hàng cá nhân hiện nay dao động quanh mốc 76,98 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, trên thị trường có nhiều ngân hàng khác cũng đang kinh doanh vàng miếng SJC nhưng giá cao hơn từ 1 – 3 triệu đồng/lượng. 4 KINH TẾ n Thứ Bảy n Ngày 15/6/2024 Ngỡ ngàng với vàng hai giá Người dân xếp hàng mua vàng tại tiệm vàng Mi Hồng ẢNH: U.P Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, khi thị trường có hai giá thì sẽ xuất hiện hiện tượng người xếp hàng mua giá thấp để mang ra ngoài bán giá cao hơn. Nguyên nhân là nhu cầu vàng trên thị trường vẫn còn cao trong khi nguồn cung chưa đáp ứng hết được. Do đó, theo ông Thịnh, ngoài việc cung cấp nguồn hàng trên thị trường, các biện pháp xử lý đầu cơ, thổi giá cũng cần được triển khai. Một ngân hàng niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra với giá 82 triệu đồng/lượng trưa 14/6 ẢNH: U.P CHUYỆN HÔM NAY Không thŞ đŞ v¾ng thay thŚ đŮng tiŜn mŲi khi mua b½n nh¾, đŀt hay ô tô… như cÍ thŸi tƆng diŠn ra. Câu chuyŢn “bÉnh Űn gi½ v¾ng” mŶi nghe tưźng không thuňn (thưŸng bÉnh Űn c½c mŒt h¾ng thiŚt yŚu), nhưng kƎ thƌc đây không phľi chŤ lo chuyŢn cho ngưŸi gi¾u. Ngân h¾ng Nh¾ nưŶc mŀy th½ng qua như b½c sƔ bŊt mļch, thăm dÎ căn bŢnh. Đơn thuŬc đłu tiên kê ra giŬng 10 năm trưŶc: Đŀu thłu v¾ng. Tuy nhiên, “bŢnh” không dƄt m¾ vņn chŤ cÍ lži cho c½c doanh nghiŢp v¾ng. Ngân h¾ng Nh¾ nưŶc bÅn đŰi c½ch điŜu trŦ bŌng đơn thuŬc kh½c: Giao cho 4 ngân h¾ng cŰ phłn nh¾ nưŶc (big 4) b½n, lňp tƄc hļ sŬt-gi½ v¾ng giľm nhiŜu triŢu đŮng/lưžng. VŜ mŒt quľn trŦ, gi½ v¾ng giľm đÁ tŬt, nhưng đŞ ngưŸi dân ch½n v¾ng, không đŰ tiŜn tÈch trƊ kim loļi qu hiŚm n¾y, thay v¾o đÍ đưa tiŜn lưu thông v¾o nŜn kinh tŚ, mŶi thƌc sƌ th¾nh công. Đây cĶng l¾ điŜu bŀt cƄ quŬc gia n¾o cĶng mong muŬn. Căn bŢnh “ng½o v¾ng” không tƌ dưng m¾ cÍ. NÍ thƌc sƌ phľn ½nh hiŢn trļng nŜn kinh tŚ. C½c nh¾ kƔ trŦ nhÉn v¾o đÍ chŊc chŊn đÁ hÉnh dung nguŮn cơn. NgưŸi ViŢt hay ngưŸi ô Đông cÍ tňp qu½n tiŚt kiŢm bŌng v¾ng, rŮi truyŜn cho con ch½u, điŞn hÉnh qua cưŶi hŪi. Như mŴt xu hưŶng ai cĶng thŀy, v¾ng luôn tăng gi½. MŴt chŤ v¾ng nŚu mua 20 năm trưŶc, giŸ đÁ tăng hơn 20 lłn. ĐŞ tr½nh ngưŸi dân tÈch trƊ v¾ng, Ŀn ĐŴ (nơi ngưŸi dân thňm chÈ cuŮng v¾ng) đÁ ph½t h¾nh tr½i phiŚu v¾ng. MŲi khi đŚn hļn thanh to½n, ngưŸi mua sẽ đưžc ho¾n trľ bŌng v¾ng thŪi v¾ tiŜn lÁi. NhiŜu quŬc gia kh½c, giao dŦch v¾ng bŦ đ½nh đƂ loļi thuŚ v¾ đương nhiên cÍ sƌ kiŞm so½t cƂa ngân h¾ng trung ương. ChƊa bŢnh “ng½o v¾ng” ź ta, mŴt mÉnh Ngân h¾ng Nh¾ nưŶc l¾ không đƂ. Thƌc tŚ, giľi ph½p dÓng “big 4” bÉnh Űn, lļi ph½t sinh câu chuyŢn c½c doanh nghiŢp v¾ng ngƆng b½n h¾ng (SJC) v¾ không loļi trƆ cƈ ngưŸi xŚp h¾ng mua vŶi mƀc đÈch đłu cơ. Chưa hŚt, nhiŜu ngân h¾ng thương mļi kh½c như thêm dłu v¾o lƈa khi b½n v¾ng vŶi gi½ cao hơn mƄc bÉnh Űn. NhƊng ph½t sinh n¾y khiŚn cho ngưŸi dân c¾ng không yên tâm rŌng, gi½ v¾ng đang bÉnh Űn. Con bŢnh dưŸng như chļy vÎng quanh, b½c sƔ dÓng c½c phương thuŬc khu biŢt. ChŊc ChƊa bŢnh “ng½o v¾ng” TIẾP THEO TRANG 1

đang kinh doanh vàng trên thị trường hiện nay cũng là các đơn vị được NHNN cho phép bán vàng. Còn chuyện họ bán bao nhiêu thì tôi không có ý kiến”, ông Mi nói. Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 14/6, ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam, nói rằng, bốn ngân hàng thương mại của Nhà nước gần đây bán vàng miếng SJC cho khách hàng cá nhân không phải là nghiệp vụ chính của họ, mà đó gần như thực hiện nhiệm vụ mang tính chính trị. Đó là bình ổn giá vàng, thông qua đó bình ổn nền kinh tế cũng như bình ổn tỷ giá, giảm sức tăng nóng cũng như hạn chế việc đầu cơ, đẩy giá vàng. Nguồn vàng của nhóm bốn ngân hàng này đến từ nguồn vàng của NHNN. Các ngân hàng khác đang kinh doanh vàng miếng SJC đã có nghiệp vụ kinh doanh vàng trước đó, chẳng hạn Sacombank có cả công ty kinh doanh vàng SBJ. Cho nên việc họ có tham gia vào thị trường vàng gần đây là điều hết sức bình thường. Ông Phương nói rằng, giá vàng giữa các đơn vị kinh doanh theo cơ chế thị trường với ngân hàng thực hiện nhiệm vụ được giao phó có sự khác biệt. Vì giá vàng của các ngân hàng lớn đến từ chỉ đạo của NHNN, còn giá vàng của nhóm thị trường đến theo cung cầu thị trường, kể cả đến từ giá vốn họ đã mua vào trước đó. Và đến thời điểm này họ vẫn có chức năng thu mua vàng vào. Trong khi bốn ngân hàng lớn đang làm nhiệm vụ hiện nay chỉ bán vàng chứ không thu mua vàng, giống như một kênh bình ổn giá. “Theo tôi, giá vàng giữa hai nhóm này chênh lệch cũng là điều bình thường. Người dân có nhu cầu mua vàng miếng nhanh chóng, tiện lợi, không cần phải mất nhiều thủ tục thì nên chọn nơi bán vàng theo cơ chế giá thị trường. Và tất nhiên giá vàng cũng phải cao hơn. Ngược lại, những người chịu khó chờ đợi, chấp nhận các quy trình theo cơ chế bình ổn thì họ sẽ mua được vàng với giá lợi hơn. Đây là sự tùy chọn của nhà đầu tư”, ông Phương phân tích. Ông Phương cho rằng, nếu thông qua những phiên đấu thầu vàng công khai, minh bạch hay những đợt bán vàng gần đây, các đơn vị kinh doanh nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy định thì việc họ có mua vàng từ nguồn Nhà nước phân phối ra cũng là chuyện hết sức bình thường, không có gì phạm pháp. UYÊN PHƯƠNG NƠI NGHỈ BÁN, NƠI BÁN GIÁ CAO HƠN GIÁ BÌNH ỔN Ngày 3/6, khi NHNN bắt đầu triển khai bán vàng miếng cho 4 ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank) và SJC, giá vàng miếng SJC từ 90 triệu đồng/lượng xuống còn 76,98 triệu đồng/lượng cho đến ngày 14/6. Hai tuần nay, 5 đơn vị bán vàng bình ổn liên tục bán vàng cho người dân và nhiều ngày giữ nguyên giá 76,98 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, do nhu cầu cao nên các đơn vị trên vẫn xảy ra tình trạng xếp hàng dù thêm hình thức bán vàng trực tuyến. Các ngân hàng tư nhân được phép kinh doanh vàng miếng SJC lại bán vàng cao hơn giá bình ổn. Ngày 13/6, ACB giao dịch vàng miếng ở mức cao hơn, quanh 76,5 triệu đồng/lượng mua vào, bán ra 79,5 triệu đồng/lượng. Eximbank niêm yết 78,98 triệu đồng/ lượng bán ra. Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện truyền thông Eximbank lý giải, giá vàng tại ngân hàng tư nhân cao hơn là do NHNN chỉ can thiệp bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước và SJC, trong khi ngân hàng tư nhân không thuộc đối tượng này. Trong 6 phiên NHNN tổ chức đấu thầu vàng miếng thành công gần đây, bên cạnh các doanh nghiệp kinh doanh vàng còn có sự góp mặt thường xuyên của các tổ chức tín dụng trên. Vị đại diện truyền thông cho rằng, hiện nay, giá niêm yết của nhóm ngân hàng quốc doanh thấp nhưng người dân khó mua được. “Đó không phải giá thị trường vì người dân mua được rất ít. Còn người dân mua được và giao dịch nhiều mới là giá thị trường”, vị này nói. Trên thị trường tự do, các nhà vàng nhỏ lẻ tại Hà Nội đều trong tình trạng hết cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Trên “phố vàng” Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhiều ngày nay, khách hàng khi đến cửa hàng đều nhận được thông báo hết vàng. Các cửa hàng chỉ nhận mua vào. Thậm chí, nhân viên cửa hàng còn nhiệt tình giới thiệu khách đi sang ngân hàng mua vàng. LO NGẠI NHỮNG HỆ LUỴ Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia kinh tế (CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng - Đại học Nguyễn Trãi) cho biết, nếu ngân hàng tư nhân được mua vàng miếng SJC từ NHNN trong đợt này phải bán đúng giá niêm yết, NHNN sẽ giám sát, hoặc thanh tra. Còn nếu không phải từ nguồn NHNN bán, việc họ bán sẽ tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, ngân hàng bán với giá 82 triệu đồng/lượng sẽ dẫn đến tình trạng người dân mua gom rồi bán lại ăn chênh lệch. “Với tình trạng người dân vẫn đang đi xếp hàng mua vàng như hiện nay, tình trạng 2 giá sẽ còn tiếp tục tồn tại. Biện pháp đang áp dụng hiện nay nhằm tăng cung cho thị trường nhưng nếu kéo dài sẽ nảy sinh nhiều hệ lụy”, ông Huy nói. Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho hay, khi thị trường có 2 giá, sẽ xuất hiện hiện tượng người xếp hàng mua giá thấp để mang ra ngoài bán giá cao hơn. Nguyên nhân là nhu cầu vàng trên thị trường hiện nay còn cao mà nguồn cung chưa đáp ứng được. Hiện các ngân hàng thương mại nhà nước và SJC bán vàng cho cá nhân, không bán cho doanh nghiệp nên trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu mua sẽ phải cử người đi xếp hàng nhiều lần mới mua được. Do đó, theo ông Thịnh, để giải quyết bài toán 2 giá này, ngoài việc cung cấp nguồn hàng trên thị trường, các biện pháp xử lý đầu cơ, thổi giá cũng cần được triển khai. Trước đó, NHNN phát đi thông tin cho biết tại nhiều điểm bán vàng có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế. Hiện nay còn có thông tin thất thiệt về việc NHNN thiếu vàng để bán. Nhà điều hành đang phối hợp cơ quan công an để xác minh và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng thị trường. Đồng thời với việc duy trì cung ứng vàng miếng SJC để đáp ứng các nhu cầu chính đáng và hợp pháp của người dân, NHNN sẽ chủ động triển khai các giải pháp để đấu tranh mạnh mẽ với hiện tượng đầu cơ, gom hàng. NHNN khẳng định có đủ nguồn lực và quyết tâm để bình ổn thị trường, kiểm soát mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức phù hợp. Người dân cần đề cao cảnh giác, tránh bị tác động, lợi dụng bởi các đối tượng có dụng ý xấu. NGỌC MAI Kiên nhẫn xếp hàng nhiều giờ liền để mua vàng tại Công ty SJC, bà Lê Thị Hà (64 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) nói: “Chỉ có nơi này vàng có giá hợp lý, vào mua là có ngay dù phải chịu khó xếp hàng rất lâu. Còn tại những ngân hàng hoặc tiệm vàng khác cũng có bán vàng miếng SJC nhưng có giá cao hơn tới 3 – 5 triệu đồng/lượng”. KINH TẾ 5 n Thứ Bảy n Ngày 15/6/2024 Lo hệ lụy Người dân vẫn xếp hàng tại ngân hàng để mua vàng bình ổn ẢNH: NGUYỄN ĐỨC Trong lúc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nỗ lực bán vàng bình ổn thông qua 4 ngân hàng quốc doanh và Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), trên thị trường bỗng xuất hiện nơi bán giá cao hơn giá bình ổn. Trong khi đó, nhiều cửa hàng vàng nhỏ lẻ tạm thời dừng bán vàng miếng. Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam vừa có công văn gửi Thủ tướng kiến nghị thêm các doanh nghiệp bán vàng bình ổn. Điều này sẽ giúp cho thị trường vàng sớm ổn định, mua bán bình thường, giảm nhu cầu tích trữ vàng. Về thời gian, sÕ lượng và phương thức bán sẽ theo quy định của NHNN. Doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo theo quy định. Nhu cầu mua vàng nhẫn tròn trơn của người dân từ đầu năm tới nay tăng khiến một số doanh nghiệp vàng tạm thời “khan hàng”. Khảo sát của PV Tiền Phong ngày 14/6 tại “phố vàng” Trần Nhân Tông (Hà Nội), hầu hết cửa vàng thưa vắng khách mua. Giá bán vàng nhẫn tròn trơn tương đương giá niêm yết trên trang điện tử của từng thương hiệu. Trái ngược với cảnh khách hàng rồng rắn xếp hàng trong tháng 5, cửa hàng vàng của Công ty Bảo Tín Minh Châu vắng lặng. Ngay khi khách hàng dừng xe trước cửa, nhân viên Bảo Tín Minh Châu thông báo cho khách, đã hết vàng nhẫn tròn trơn và vàng SJC. Công ty chỉ nhận mua vào 2 sản phẩm này, không còn vàng bán ra. Các sản phẩm vàng trang sức giao dịch bình thường. “Nhẫn tròn trơn và SJC đã hết, chưa biết khi nào có sản phẩm bán trở lại. Giai đoạn trước, công ty có nhận khách hàng đặt mua vàng trước nhưng nay không nhận nữa. Lượng vàng rất ít, công ty chia đều cho các cửa hàng khác nhau”, nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại phố Trần Nhân Tông nói. Cũng trong cảnh tạm thời “khan hàng”, nhân viên cửa hàng vàng Doji tại phố Trần Nhân Tông cho biết, giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 Hưng Thịnh Vượng bán ra ngày 14/6 ở mức 74,8 triệu đồng/lượng. Khách hàng mua vàng, thanh toán tiền theo mức giá niêm yết ngày 14/6 và nhận giấy hẹn. Cửa hàng Doji hẹn khách hàng 10 ngày sau sẽ nhận vàng. “Từ đầu tháng 6 tới nay, khách hàng mua vàng nhẫn tròn trơn tại cửa hàng sẽ chờ 10 ngày sau mới nhận vàng. Lượng mua nhiều nên cửa hàng không có sẵn vàng bán cho khách. Cửa hàng vàng phụ thuộc số lượng phòng kinh doanh công ty gửi về từng cửa hàng”, nhân viên cửa hàng Doji cho biết. Khảo sát của PV Tiền Phong cho thấy, hầu hết doanh nghiệp vàng bán vàng nhẫn tròn trơn đúng giá niêm yết trên trang điện tử. Duy nhất, cửa hàng vàng Phú Quý tại phố Trần Nhân Tông sẵn vàng nhẫn tròn trơn trọng lượng 1-2-3 chỉ/sản phẩm bán cho khách hàng. QUỲNH NGA Nhẫn tròn trơn: nơi bán – nơi không chŊn, đŚn thŸi điŞm phÓ hžp, nŚu bŢnh “ng½o v¾ng” không dƄt, vņn cÎn c½ch phņu thuňt hoŒc liŢu ph½p sŬc n¾o đÍ, miŠn l¾ cŊt cơn, cƄu sŬng ngưŸi bŢnh. Nh¾ nưŶc quľn l bŌng chÈnh s½ch hƊu hiŢu, nhưng không cÍ nghĴa sẽ mÁi uyŞn chuyŞn đŞ mŒc sƄc nhÍm đłu cơ tƌ tung tƌ t½c, lži dƀng tâm l thÈch v¾ng cƂa ngưŸi dân đŞ trƀc lži. NghŦ quyŚt 82 (đłu th½ng 6 n¾y, phiên họp ChÈnh phƂ thưŸng kƎ th½ng 5), ChÈnh phƂ giao Ngân h¾ng Nh¾ nưŶc cłn cÍ giľi ph½p trưŶc mŊt v¾ lâu d¾i đŞ quľn l thŦ trưŸng v¾ng, bľo đľm hoļt đŴng Űn đŦnh, hiŢu quľ, minh bļch… v¾ “không đŞ v¾ng hÍa nŜn kinh tŚ, ľnh hưźng đŚn Űn đŦnh kinh tŚ vĴ mô”. Đây l¾ mŴt thƈ th½ch không nhŪ. Đ.T

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong 2 tuần cuối tháng 5, số ca mắc sốt xuất huyết ở thành phố từ 20-23 ca/tuần thì đến tuần đầu của tháng 6 tăng lên 34 ca/tuần. Kết quả giám sát tại một số khu vực ổ dịch cũ cũng cho thấy có chỉ số côn trùng cao vượt ngưỡng nguy cơ. Nguyên nhân là điều kiện thời tiết vào hè, nắng nóng, mưa nhiều tạo thuận lợi cho sự phát triển của muỗi và bọ gậy truyền bệnh. Dự báo, số ca mắc sốt xuất huyết có thể tăng thời gian tới. Từ đầu tháng 6, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa Hà Nội tiếp nhận 20 ca mắc sốt xuất huyết mỗi tuần. Những ca có dấu hiệu thoát huyết tương, cô đặc máu đều được chỉ định nhập viện. Bác sĩ Dương Quốc Bảo, Phó trưởng Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa Đống Đa), cho biết số bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo chiếm 20%, một số bệnh nhân có biểu hiện thoát huyết tương. Đáng chú ý, một số bệnh nhân, kể cả còn trẻ có biểu hiện cô đặc máu. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị hơn 20 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 80% bệnh nhân sinh sống tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, là điểm nóng về sốt xuất huyết của Hà Nội. Trước đó, bệnh viện tiếp nhận một ca sốt xuất huyết nặng biến chứng tràn dịch màng phổi, phải chuyển sang bệnh viện chuyên khoa. Theo các bác sĩ Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương), trong quá trình mắc sốt xuất huyết, cơ thể bệnh nhân suy giảm sức đề kháng như bạch cầu giảm xuống thấp dễ dẫn đến nhiễm trùng, đặc biệt là nhiễm trùng máu, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, bệnh nhân mắc sốt xuất huyết cần chú ý đến các biến chứng tiềm ẩn sau ngày thứ 4 hoặc ngày thứ 6 của bệnh. Các biến chứng như: thoát huyết tương, giảm tiểu cầu, hoặc xuất huyết đe dọa tính mạng có thể xảy ra. Vì vậy, bệnh nhân cần được khám và đánh giá, chẩn đoán sốt xuất huyết trong những ngày đầu, đặc biệt là theo dõi ngày thứ 4 và thứ 6. Bác sĩ Trần Văn Bắc, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, đặc biệt lưu ý: “Các bệnh nhân bị sốt xuất huyết Dengue thể nặng, các bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue có biểu hiện sốt trên 5 ngày có nguy cơ cao hơn bị đồng nhiễm vi khuẩn. Vi khuẩn thường gặp là tụ cầu, nhiều chủng trong số này là tụ cầu kháng thuốc gây khó khăn trong chẩn đoán và điều trị. Ngoài ra các bệnh nhân tuổi cao, nhiều bệnh nền nếu bị mắc sốt xuất huyết Dengue cần được chẩn đoán sớm để có kế hoạch theo dõi nguy cơ đồng nhiễm vi khuẩn, từ đó can thiệp điều trị kịp thời”. Tháng 5, Bộ Y tế cấp phép sử dụng vắc xin phòng sốt xuất huyết tại Việt Nam. Theo thông tin của nhà sản xuất, vắc xin Qdenga (vắc xin ngừa bệnh sốt xuất huyết Dengue) có thể bảo vệ chống lại cả 4 type huyết thanh của virus dengue (DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4), được chỉ định để phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết ở người từ 4 tuổi trở lên. Tuy nhiên, cho đến khi vắc xin được sử dụng rộng rãi, ngành y tế khuyến cáo người dân vẫn phải tập trung vào biện pháp phòng, chống là chính. Theo đó, các đơn vị tuyên truyền, vận động người dân tạo thói quen diệt loăng quăng quanh khu vực sinh hoạt, làm việc. HÀ MINH Hiện các bệnh viện tại Hà Nội tiếp nhận nhiều ca mắc sốt xuất huyết. Đặc biệt có những trường hợp triệu chứng rất nhẹ nhưng các chỉ số cảnh báo nguy hiểm buộc phải nhập viện. Người dân nếu có sốt cấp tính trong mùa dịch sốt xuất huyết Dengue nên đi khám và quản lí tại cơ sở y tế, không nên tự truyền dịch tại nhà, không đảm bảo điều kiện vệ sinh, làm tăng nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn. 6 KHOA GIÁO n Thứ Bảy n Ngày 15/6/2024 Bác sĩ khám cho bệnh nhân bị sốt xuất huyết gây áp xe phổi Ngày 14/6, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 2.029 trường hợp mắc SXH, tăng 1.103 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ trong tuần qua, Lâm Đồng xuất hiện 63 ổ dịch, tăng 18 ổ so với tuần trước; trong đó 24 ổ dịch được xử lý bằng phun hóa chất và 39 ổ dịch diệt loăng quăng. Địa phương có nhiều ổ dịch nhất tuần là TP.Bảo Lộc với 33 ổ; kế đến là huyện Di Linh 12 ổ, huyện Bảo Lâm 10 ổ… Ông Trịnh Văn Quyết, Phó giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, nhận định, năm nay tình hình bệnh SXH tại địa phương diễn biến bất thường: số ca mắc tăng cao ngay trong mùa khô hạn và tiếp tục tăng trong những tháng mùa mưa. Điểm nóng SXH tại Lâm Đồng có sự chuyển dịch từ các huyện phía Nam lên phía Bắc, tập trung tại các huyện, thành phố như Bảo Lộc, Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà… Từ đầu năm đến nay, TP.Bảo Lộc đã có 615 ca bệnh SXH, cao nhất tỉnh Lâm Đồng, trong đó có 1 ca tử vong tại thôn 1, xã Đại Lào. Dịch bệnh SXH đang xảy ra ở tất cả 11/11 phường, xã với 287 ổ dịch. Theo ngành Y tế Bảo Lộc, việc lưu hành virus cao, lại đang trong mùa mưa nên có khả năng dịch kéo dài, khó kiểm soát. Dự báo, tình hình dịch bệnh SXH có thể tăng cao trong thời gian tới, nguy cơ có thêm những ca tử vong. Trước tình hình đó, Viện Pasteur TP.HCM đã có 6 chuyến giám sát hỗ trợ cho Lâm Đồng; tổ chức họp giao ban trực tuyến 3 lần; phối hợp địa phương tập huấn giám sát dịch tễ, xử lý ổ dịch và chẩn đoán điều trị cho các cơ sở khám chữa bệnh. UBND tỉnh đã có công điện gửi các sở, ngành, đoàn thể và chủ tịch UBND các huyện, thành phố… yêu cầu tăng cường triển khai các hoạt động phòng chống SXH, chịu trách nhiệm về tình hình dịch trên địa bàn. UBND các huyện, thành phố phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân và hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch bệnh SXH. NGƯỜI DÂN THỜ Ơ VỚI CHIẾN DỊCH DIỆT LOĂNG QUĂNG Về nguyên nhân của tình trạng trên, ông Quyết cho rằng, năm nay, nhiệt độ trung bình ở Tây Nguyên có nơi cao hơn 3 độ C so với trung bình nhiều năm. Nền nhiệt độ tăng đột biến thúc đẩy sự gia tăng quần thể muỗi vằn Aedes aegypti và sự lây truyền virus. Độ ẩm không khí cao cũng là yếu tố làm bùng phát dịch SXH bất thường. Trong khi đó, nhiều lúc, nhiều nơi, người dân chưa ý thức được tính chất nguy hiểm của loại bệnh này nên chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt loăng quăng… Tỉnh đang chú trọng tuyên truyền rộng rãi cho cộng đồng các kiến thức cơ bản về bệnh SXH; vận động người dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống SXH, thực hiện diệt loăng quăng tại nhà; nỗ lực đạt mục tiêu là hộ gia đình không có loăng quăng. Đặc biệt, các khu vực người dân có nghề trồng dâu nuôi tằm cần cam kết diệt loăng quăng, bọ gậy… QUẾ NHƯ Diệt loăng quăng ở Lâm Đồng Số trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH) ở Lâm Đồng không chỉ tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái mà còn diễn biến bất thường. Viện Pasteur TPHCM đã có nhiều chuyến giám sát hỗ trợ tỉnh tập huấn giám sát dịch tễ, xử lý ổ dịch và chẩn đoán điều trị cho các cơ sở khám chữa bệnh. Số bệnh nhân tăng cao LÂM ĐỒNG: KHU VỰC PHÍA NAM: Bệnh có nguy cơ trỗi dậy Tính đến tháng 6, tại 20 tỉnh thành khu vực phía Nam có hơn 12.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH), trong đó có 4 trường hợp tử vong. Một số tỉnh thành có xu hướng gia tăng, nếu không duy trì tốt các biện pháp kiểm soát dịch chủ động, nguy cơ bệnh có thể trỗi dậy. Ngày 14/6, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời can thiệp cho một trường hợp bị sốc SXH. Bệnh nhi là bé trai T.L.G.B. (9 tuổi, ngụ tại tỉnh Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, đau bụng, nôn ói, tay chân lạnh. Qua các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định trẻ bị sốc SXH nặng, suy đa cơ quan, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa. Bệnh nhi được đặt nội khí quản hỗ trợ thở máy, điều trị tích cực. Sau 2 tuần nỗ lực cứu chữa, các bác sĩ đã giúp bệnh nhi vượt qua tình trạng nguy kịch do SXH gây ra. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), từ đầu năm đến nay, thành phố có khoảng 3.700 ca mắc SXH. Tuy chưa ghi nhận ca tử vong nhưng có 66 trường hợp diễn tiến nặng. Tuần qua, toàn thành phố có 10 ổ dịch SXH phát sinh ở 7 quận, huyện và TP.Thủ Đức. HCDC cảnh báo, mùa mưa đang diễn ra sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh SXH phát triển, cộng đồng cần tăng cường biện pháp diệt loăng quăng, diệt muỗi, thực hiện các biện pháp phòng chống bị muỗi đốt. TS.BS Nguyễn Vũ Thượng, Phó viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, cho biết, từ đầu năm đến nay, số bệnh nhân SXH giảm hơn 49% so với cùng kỳ năm trước và đang trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, một số tỉnh thành có xu hướng gia tăng, nếu không duy trì tốt các biện pháp kiểm soát dịch chủ động, nguy cơ bệnh có thể trỗi dậy. VÂN SƠN BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DIỄN BIẾN BẤT THƯỜNG HÀ NỘI: Nhiều người nhập viện

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==