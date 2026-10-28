Báo Tiền Phong số 301

Bác sĩ Bệnh viên Nhi Trung ương ghép tạng cho trẻ em ẢNH: PV THỨ TƯ 28/10/2026 Số 301 0977.456.112 Đại biểu Quốc hội đề xuất miễn tất cả các loại thuế liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp ẢNH MINH HOẠ: TTXVN ĐỂ DÂN HƯỞNG LỢI NHIỀU NHẤT TRANG 4-5 CHUYỆN HÔM NAY Để chính sách thuế "nâng đỡ" nông dân XEM TIẾP TRANG 4 n TS NGUYỄN NGỌC TÚ (chuyên gia thuế, giảng viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) Miễn thuế lâu dài có thể tạo sự ổn định cần thiết cho nông dân, nhưng hỗ trợ nông nghiệp không thể chỉ dừng ở điều chỉnh hay ban hành một sắc thuế. ĐỀ XUẤT CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI HIẾN MÔ TÁI SINH TRANG 2 Thủ tướng Netanyahu đặt cược vào “tình bạn chưa có tiền lệ” với ông Trump TRANG 12 TRANG 8-9 TRANG 6 Harry Kane duy trì sự cân bằng cho... Quả bóng Vàng TRANG 16 Lý do Big Bang tạo cơn địa chấn ở Mỹ Đình Nhìn xuyên làn khói mờ ảo và phá “bẫy ngọt ngào” TRANG 11 CHUYỂN SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT THÀNH ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ

NHU CẦU GHÉP TẠNG Ở TRẺ EM CÒN LỚN Chiều 27/10, tại buổi họp báo do Bộ Y tế tổ chức về dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, việc sửa đổi luật nhằm khắc phục những bất cập sau 20 năm thực hiện, đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý, đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng. Tuy nhiên, nhu cầu ghép tạng và ghép tế bào ở trẻ em vẫn là thách thức lớn. Theo số liệu được Bộ Y tế cung cấp, nhu cầu ghép gan ở trẻ em khoảng 55 ca mỗi năm, ghép thận khoảng 60 ca mỗi năm. Số bệnh nhi tích lũy trong danh sách chờ ghép gan hiện vào khoảng 200 trường hợp. Việc tìm nguồn tạng phù hợp cho trẻ em không đơn giản. Ghép tạng từ người trưởng thành sang trẻ nhỏ có thể gặp nhiều khó khăn do chênh lệch về kích thước cơ quan, mạch máu, đặc điểm giải phẫu và khả năng tương thích sinh học. Trong khi đó, đối với một số bệnh lý, ghép tế bào gốc tạo máu có thể là cơ hội điều trị quan trọng, thậm chí là cơ hội chữa khỏi duy nhất. Phương pháp này được sử dụng trong điều trị các bệnh ác tính như bệnh bạch cầu cấp, u lympho; các bệnh huyết học lành tính như suy tủy xương, thalassemia; một số rối loạn miễn dịch và rối loạn chuyển hóa bẩm sinh. Đối với ghép tế bào gốc tạo máu, PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết, theo ước tính, khả năng đáp ứng mới đạt khoảng 30% nhu cầu. Một trong những nguyên nhân được Bộ Y tế nêu là pháp luật hiện hành chưa cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô theo những quy định mà dự thảo luật đang xem xét bổ sung. “Tế bào gốc tạo máu có thể được thu nhận từ tủy xương, máu ngoại vi hoặc máu dây rốn. Với bệnh nhi, tủy xương là nguồn tế bào được ưu tiên. Sau khi tế bào gốc tạo máu được lấy ra khỏi cơ thể, cơ thể người hiến vẫn tiếp tục sản sinh loại tế bào này”, GS Điển nói. Từ thực tiễn đó, dự thảo luật đề xuất mở rộng một số trường hợp được hiến mô, tạo thêm cơ hội điều trị cho người bệnh nhưng vẫn phải đặt yêu cầu bảo vệ người hiến, nhất là trẻ em, lên hàng đầu. PHẢI CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA NGƯỜI HIẾN VÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là quy định về hiến, lấy mô và bộ phận cơ thể ở người dưới 18 tuổi. Theo quy định hiện hành được Bộ Y tế nêu tại buổi họp báo, người từ đủ 18 tuổi trở lên mới được đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người. Luật năm 2006 cũng chưa cho phép lấy mô, bộ phận cơ thể ở người dưới 18 tuổi sau khi chết và chưa cho phép người trong độ tuổi này hiến mô tái sinh khi còn sống. Dự thảo sửa đổi tiếp cận theo hướng mở rộng nguồn hiến nhưng phân biệt rõ giữa hiến mô khi còn sống và hiến sau khi chết, đồng thời thiết lập các điều kiện bảo vệ nghiêm ngặt. Đối với người dưới 18 tuổi khi còn sống, dự thảo không cho phép hiến bộ phận cơ thể. Việc hiến chỉ được xem xét đối với mô tái sinh, chủ yếu là tế bào gốc tạo máu, để điều trị cho người thân khi không có người hiến trưởng thành phù hợp. Cụ thể, người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể hiến mô tái sinh cho thành viên gia đình, trừ máu và các thành phần máu. Với người dưới 15 tuổi, phạm vi được đề xuất hẹp hơn, chỉ cho phép hiến mô tái sinh, trừ máu và các thành phần máu, cho cha, mẹ, anh, chị hoặc em ruột khi không có người hiến khác phù hợp. Cả hai nhóm tuổi đều phải đáp ứng những điều kiện bảo vệ người chưa thành niên theo dự thảo. Đáng chú ý, việc hiến mô không thể chỉ dựa vào quyết định của cha mẹ hoặc người giám hộ. Dự thảo yêu cầu có sự đồng ý của chính người hiến và cha mẹ hoặc người giám hộ; trẻ phải đáp ứng điều kiện sức khỏe, được tư vấn độc lập để hiểu đầy đủ về việc hiến. Mọi sự phản đối, không đồng ý của trẻ ở bất kỳ thời điểm nào đều phải được tôn trọng và ghi nhận. Bộ Y tế cũng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thu hẹp phạm vi người nhận mô hiến từ trẻ dưới 15 tuổi, theo hướng chỉ cho phép hiến cho anh, chị, em ruột. Đối với việc hiến sau khi chết, dự thảo đề xuất cho phép lấy mô, bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Người hiến phải đã đăng ký hiến hoặc bày tỏ nguyện vọng hiến trước khi chết, có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ và được xác định chết não hoặc chết tuần hoàn theo quy trình chuyên môn độc lập. Việc đăng ký nguyện vọng hiến không đồng nghĩa với việc người đăng ký đương nhiên đủ điều kiện hiến. Các điều kiện cụ thể vẫn phải được đánh giá tại thời điểm lấy mô, bộ phận cơ thể. Các nguyên tắc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho phép lấy tế bào tái sinh từ người chưa thành niên còn sống để hiến cho người trong gia đình khi không có người hiến trưởng thành tương đương về hiệu quả điều trị. Việc hiến phải đi kèm các biện pháp bảo vệ đặc biệt và có sự đồng thuận của trẻ trong phạm vi trẻ có thể bày tỏ ý chí. NGĂN CHẶN MUA BÁN MÔ, TẠNG Mở rộng nguồn hiến là một hướng tiếp cận của dự thảo, song Bộ Y tế đồng thời nhấn mạnh yêu cầu ngăn chặn nguy cơ mua bán, cưỡng ép hoặc lợi dụng trẻ em để lấy mô, bộ phận cơ thể. Theo dự thảo, người hiến bộ phận cơ thể khi còn sống cho người không phải thành viên gia đình phải từ đủ 25 tuổi trở lên. Quy định này đi kèm yêu cầu xác minh nhân thân, mối quan hệ giữa người hiến và người được ghép nhằm tăng cường kiểm soát, phòng ngừa hành vi trục lợi. Dự thảo cũng đề xuất bảo đảm tính độc lập trong việc đánh giá điều kiện hiến và tư vấn hiến, lấy, ghép, đặc biệt đối với người dưới 18 tuổi. Theo PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, một nội dung quan trọng khác là bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm, gồm lợi dụng quan hệ giám hộ hoặc nuôi con nuôi để lấy mô, bộ phận cơ thể của người chưa thành niên; tạo phôi nhằm lấy tế bào; lấy mô, bộ phận cơ thể từ bào thai và tổ chức đưa người Việt Nam ra nước ngoài hiến, ghép bộ phận cơ thể trái quy định. Đối với người hiến sau khi chết, dự thảo bổ sung quy định về Hội đồng xác định chết não, chết tuần hoàn, bảo đảm độc lập với hoạt động điều trị, vận động hiến và lấy, ghép. Một người chỉ được xác định chết não hoặc chết tuần hoàn khi tất cả thành viên chuyên môn của Hội đồng cùng kết luận. Dự thảo quy định việc điều phối bộ phận cơ thể người và mô không tái sinh phải thực hiện thông qua hệ thống điều phối quốc gia, hướng tới bảo đảm công bằng, minh bạch, khách quan và phòng, chống mua bán. Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý mô, tế bào và các sản phẩm từ mô, tế bào trên toàn chuỗi, từ truy xuất nguồn gốc đến kiểm soát chất lượng, an toàn và nguy cơ phản ứng bất lợi. Hệ thống thông tin quản lý mô, bộ phận cơ thể người cũng được đề xuất tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Ngoài việc mở rộng nguồn hiến, dự thảo còn bổ sung một số nội dung liên quan bảo tồn khả năng sinh sản. Theo đó, dự thảo đề xuất cho phép người vợ nhận tinh trùng của người chồng đã chết, chết não hoặc chết tuần hoàn, hoặc sử dụng phôi của chính hai vợ chồng để sinh con; đồng thời bổ sung quy định về lấy tinh trùng, noãn, mô tinh hoàn và mô buồng trứng của người dưới 18 tuổi để bảo tồn khả năng sinh sản. Dự thảo cũng đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện. Tuy nhiên, việc đăng ký nguyện vọng hiến phải được phân biệt với điều kiện thực tế để tiến hành lấy mô, bộ phận cơ thể. HÀ MINH 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 28/10/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đề xuất mở rộng nguồn hiến, trong đó cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô tái sinh trong những điều kiện nghiêm ngặt. Quy định này được kỳ vọng góp phần tăng cơ hội điều trị cho bệnh nhi, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về bảo vệ quyền trẻ em và ngăn chặn hành vi trục lợi. Bác sĩ Bệnh viên Nhi Trung ương ghép tạng cho trẻ em ẢNH: PV Đề xuất cho người dưới 18 tuổi hiến mô tái sinh “Để chính sách đi vào cuộc sống, người dân cần hiểu đúng và đồng thuận. Bộ Y tế mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, thông tin chính xác, khách quan, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và lan tỏa tinh thần hiến tặng sự sống”. Bộ trưởng Bộ Y tế ĐÀO HỒNG LAN

3 n Thứ Tư n Ngày 28/10/2026 THỜI SỰ Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 27/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Về nhiệm vụ, quyền hạn của điều tra viên là trưởng, phó trưởng công an cấp xã, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đồng tình với việc giao thủ trưởng cơ quan điều tra cấp tỉnh phân công một số nhiệm vụ cho điều tra viên là trưởng, phó trưởng công an cấp xã. Việc phân công có thể bao gồm các hoạt động tố tụng để giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra các vụ án về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng có tính chất đơn giản, chứng cứ rõ ràng, xảy ra trên địa bàn. “Tôi cho rằng việc giao các nhiệm vụ này là phù hợp và hợp lý trong tình hình hiện nay”, ông Hòa nói. Đại biểu đoàn Đồng Tháp cho rằng, nếu mọi việc đều phải chờ cơ quan điều tra cấp tỉnh trực tiếp thực hiện thì có thể ảnh hưởng đến tính kịp thời. Có xã cách trung tâm tỉnh hàng chục, thậm chí hàng trăm kilomet. “Khi xảy ra vụ việc mà phải chờ cán bộ từ tỉnh xuống thì có thể không đáp ứng được yêu cầu xử lý ngay tại cơ sở”, ông Hòa nói. Vì vậy, theo đại biểu, giao nhiệm vụ cho trưởng, phó trưởng công an cấp xã có ngạch điều tra viên phù hợp sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn. Bày tỏ quan tâm đến việc tăng cường tính chuyên nghiệp của đội ngũ điều tra viên, đại biểu Quốc hội Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, cho rằng, vị trí trưởng, phó trưởng công an cấp xã có yêu cầu rất cao về năng lực quản lý, chỉ huy, tổ chức lực lượng và xử lý toàn diện các vấn đề phát sinh trên địa bàn. Vì vậy, cần bố trí người có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tập trung thực hiện nhiệm vụ, tránh để việc kiêm nhiệm quá nhiều công việc ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết các vụ án. Bà Thủy cho rằng, việc phân công điều tra viên cần căn cứ vào ngạch, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và yêu cầu cụ thể của từng vụ án, bất kể đó là điều tra viên tại cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh hay được bố trí tại công an cấp xã. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Sáng 27/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Tham gia thảo luận, nhiều đại biểu quan tâm về dự thảo quy định bỏ hình phạt tử hình với một số tội danh, trong đó có tội mua bán ma túy và hiếp dâm người dưới 16 tuổi. ĐỀ XUẤT LẤY PHIẾU Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI Ủng hộ đề xuất, đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ với những băn khoăn của các đại biểu về tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Theo ông, thực tiễn đấu tranh ở các tuyến vùng cao, vùng sâu, vùng núi ghi nhận có người là đồng bào dân tộc thiểu số mắc vào những đường dây mua bán ma túy lớn. Dù pháp luật quy định hình phạt rất nghiêm khắc, loại tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp, quy mô lớn, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Ông cho rằng “hình phạt nặng hơn không đồng nghĩa tội phạm sẽ giảm”. Đối với phương án bỏ tử hình ở tội mua bán nhưng giữ ở tội sản xuất trái phép chất ma túy, ông Liêm cho rằng cách tiếp cận này phù hợp thực tiễn áp dụng pháp luật, thể hiện sự phân hóa về tính chất, mức độ nguy hiểm và mặt chủ quan của người phạm tội giữa hai tội danh. Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thanh Sang (TPHCM) băn khoăn với đề xuất bỏ hình phạt tử hình với hai tội danh: tội mua bán trái phép chất ma tuý và tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo đại biểu, tình hình mua bán ma tuý ở Việt Nam diễn biến phức tạp, có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng. Ma tuý đang hằng ngày, hằng giờ ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình, cộng đồng. Theo ông Sang, việc mua bán hàng trăm kilogam, thậm chí hàng nghìn kilogam mà lại không bị án tử hình sẽ không có sức răn đe. Đối với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo đại biểu Sang, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền trẻ em, gây lo lắng, bức xúc cho nhân dân. Trẻ em là đối tượng yếu thế nhất trong xã hội, được Đảng, Nhà nước và quốc tế đề cao việc bảo vệ. Trước đó, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc thêm đối với việc bỏ hình phạt tử hình đối với tội mua bán trái phép chất ma tuý. Ông Hòa đề xuất, nếu còn nhiều ý kiến khác nhau, nên xem xét tổ chức lấy phiếu ý kiến đại biểu Quốc hội về nội dung này, để có cơ sở xem xét, quyết định khách quan. TẠO ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ TẬN GỐC RỄ VẤN ĐỀ Phát biểu tiếp thu, giải trình sau đó, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, qua ý kiến, các đại biểu Quốc hội đều cơ bản nhất trí với chủ trương thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình trong dự thảo. Tuy nhiên, một số ý kiến đại biểu đề nghị cân nhắc, đánh giá về việc thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình ở một số tội danh cụ thể. “Việc tiếp tục thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình nhằm thể chế hóa chủ trương nhất quán của Đảng về cải cách tư pháp, giảm hình phạt tử hình và hạn chế áp dụng hình phạt này trên thực tế. Đồng thời, việc này phù hợp với xu hướng tiến bộ và hội nhập của pháp luật hình sự. Đây là chính sách được thực hiện có lộ trình qua nhiều lần sửa đổi Bộ luật Hình sự. Từ năm 1985 đến nay, chúng ta đã giảm tử hình từ 44 tội danh xuống còn 10 tội danh tại Bộ luật hiện hành”, Bộ trưởng nói. Đối với tội mua bán trái phép chất ma túy, theo Bộ trưởng, mặc dù đây là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm như một số đại biểu Quốc hội đã phát biểu, tuy nhiên từ thực tiễn đấu tranh với loại tội phạm này cho thấy, nhiều đối tượng phạm tội chưa nhận thức đầy đủ pháp luật, bị lôi kéo, dụ dỗ, thậm chí lừa gạt, ép buộc. Những đối tượng này vẫn có thể cảm hóa, giáo dục và lập công chuộc tội. Do vậy, áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất là tử hình đối với họ là chưa thực sự phù hợp. Bộ trưởng Công an nhấn mạnh, trong thực tiễn, lực lượng chức năng đấu tranh, xử lý từ nơi xuất phát, xử lý triệt để đường dây. Nhiều đối tượng do nhận thức được hệ quả tất yếu là hình phạt tử hình nên chống đối đến cùng, sẵn sàng sử dụng vũ khí để tấn công lực lượng chức năng. “Nếu được Quốc hội thông qua, đối tượng sẽ không chống đối, sẽ tìm kiếm cơ hội sống và tạo điều kiện thuận lợi cho đấu tranh với loại tội phạm này. Như tôi đã nói, chúng ta không phải xử lý một đối tượng, mà phải xử lý tận gốc rễ của vấn đề, xử lý đường dây, xử lý từ nơi xuất phát. Do vậy, chúng tôi cũng có đề nghị thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với tội mua bán trái phép chất ma túy”, Bộ trưởng nói thêm. Về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến thể chất, tinh thần, danh dự, nhân phẩm của người dưới 16 tuổi, cần phải được xử lý nghiêm khắc như ý kiến một số đại biểu Quốc hội đã phát biểu. Tuy nhiên, xét trên tính tương quan của hình phạt đối với các tội khác còn hình phạt tử hình, đặc biệt là tội giết người, việc bỏ hình phạt tử hình ở tội này là phù hợp. “Trong thực tế, nếu hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi là nguyên nhân trực tiếp làm nạn nhân chết thì có thể sẽ bị xử tử hình về tội giết người nếu đủ yếu tố cấu thành. Trong các trường hợp phạm tội cụ thể, việc áp dụng phạt tù chung thân vẫn bảo đảm tính nghiêm khắc, răn đe đối với loại tội phạm này”, Bộ trưởng nêu. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG Theo Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, việc tiếp tục thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình nhằm thể chế hóa chủ trương nhất quán của Đảng về cải cách tư pháp, giảm hình phạt tử hình và hạn chế áp dụng hình phạt này trên thực tế. Đồng thời, việc này phù hợp với xu hướng tiến bộ và hội nhập của pháp luật hình sự. Đại biểu Quốc hội đồng tình với việc mở rộng thẩm quyền điều tra cho trưởng, phó trưởng công an cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý tội phạm kịp thời ngay từ cơ sở, đồng thời bảo đảm tính chuyên nghiệp trong hoạt động điều tra. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu trước Quốc hội sáng 27/10 ẢNH: NHƯ Ý Cần mở rộng thẩm quyền điều tra cho lãnh đạo công an cấp xã Bà Nguyễn Phương Thủy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội ẢNH: NHƯ Ý Bộ trưởng Công an lý giải chủ trương bỏ một số tội danh có án tử hình “Mục tiêu cuối cùng của chính sách hình sự không phải là làm cho hình phạt ngày càng nặng hơn, mà làm cho tội phạm giảm, xã hội an toàn hơn và việc thực thi pháp luật hiệu quả hơn”. Đại biểu Quốc hội HUỲNH NGỌC LIÊM, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

4 n Thứ Tư n Ngày 28/10/2026 KINH TẾ MIỄN THUẾ LÂU DÀI, GỠ KHÓ THỰC CHẤT Tại phiên thảo luận ở tổ về dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đề xuất xem xét miễn tất cả các loại thuế liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp nhằm tạo động lực phát triển ngành. Theo ông, cần khuyến khích đầu tư trong nước và nước ngoài, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong nông nghiệp. Đề xuất này nhận được sự quan tâm, bàn luận của cộng đồng, và đặt ra những vấn đề như nên điều chỉnh những sắc thuế nào, sàng lọc ưu đãi ra sao để vừa hỗ trợ nông dân, vừa khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển toàn bộ chuỗi sản xuất và nâng cao giá trị nông sản… Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia thuế - TS Nguyễn Ngọc Tú, giảng viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho rằng, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được thực hiện trong nhiều năm và trở thành chính sách hỗ trợ quen thuộc. Số thu từ sắc thuế này không lớn so với tổng thu ngân sách nhà nước. Vậy nên, việc xem xét miễn thuế lâu dài, thay vì định kỳ gia hạn sẽ giúp người dân chủ động kế hoạch sản xuất và yên tâm đầu tư. Tuy nhiên, nếu chỉ giảm thuế mà không tháo gỡ những nút thắt trong sản xuất và tiêu thụ, hiệu quả hỗ trợ sẽ khó đạt như mong muốn. Theo đó, cần nhìn chính sách thuế trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ người sản xuất đến hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu. Chuyên gia cũng cho rằng, cơ quan quản lý cần nghiên cứu cơ chế hóa đơn, chứng từ phù hợp với đặc thù của người trực tiếp sản xuất, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp thu mua có căn cứ chứng minh nguồn gốc hàng hóa và thực hiện quyền khấu trừ, hoàn thuế theo quy định. DOANH NGHIỆP THÔNG SUỐT, NÔNG DÂN CŨNG HƯỞNG LỢI Thực tế cho thấy, chính sách thuế không chỉ tác động đến người trực tiếp sản xuất mà còn ảnh hưởng đến dòng tiền và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong chuỗi nông nghiệp. Theo số liệu của Cục Thuế (Bộ Tài chính), 8 tháng đầu năm, số tiền hoàn thuế GTGT đối với nhóm hàng nông, lâm, thủy sản đạt 17.700 tỷ đồng; nhóm sản phẩm gỗ và từ gỗ đạt hơn 17.400 tỷ đồng. Tổng số tiền hoàn thuế của hai nhóm hàng này vượt 35.000 tỷ đồng, thuộc nhóm dẫn đầu trong các mặt hàng chủ lực về giá trị hoàn thuế (chỉ xếp sau da giày, dệt may). Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn phản ánh vướng mắc liên quan đến chính sách thuế GTGT, hồ sơ tồn đọng và thời điểm áp dụng quy định. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã kiến nghị cơ quan quản lý tháo gỡ các bất cập về hoàn thuế, chính sách thuế đối với sản phẩm thủy sản, phân định giữa sơ chế và chế biến, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và xử lý hàng xuất khẩu bị trả về. Cụ thể, theo VASEP, một số hồ sơ hoàn thuế bị kéo dài do hệ thống cảnh báo rủi ro liên quan đến hóa đơn hoặc nhà cung cấp, trong khi cả những giao dịch không có dấu hiệu rủi ro cũng phải chờ xác minh. VASEP đề nghị nếu chỉ một phần số tiền đề nghị hoàn có rủi ro thì cần khoanh đúng phần đó để kiểm tra, phần còn lại nếu đủ điều kiện cần tiếp tục được giải quyết. VASEP cũng kiến nghị áp dụng thống nhất nguyên tắc này trên toàn quốc, xử lý hồ sơ tồn đọng, không tự động thu hồi thuế chỉ dựa trên cảnh báo rủi ro. Ở ngành hồ tiêu và gia vị, bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về gia hạn thuế và xử lý thuế GTGT đầu vào còn tồn. Theo bà Liên, doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu, gia vị phải sử dụng lượng vốn lớn để đưa hàng đến thị trường nước ngoài và chờ người mua thanh toán, trong khi thời gian vận chuyển dài. Hiệp hội đề nghị xem xét linh hoạt việc gia hạn thuế đối với ngành nông sản xuất khẩu bao gồm cả hồ tiêu và gia vị, ít nhất trong năm 2026; đồng thời nghiên cứu kéo dài chính sách nếu khó khăn tiếp tục diễn ra. Về thuế GTGT, một số doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu còn tồn thuế đầu vào phát sinh trước thời điểm quy định mới có hiệu lực. Do hồ tiêu chế biến chủ yếu để xuất khẩu, tỷ trọng sản phẩm bán trên thị trường nội địa thấp nên doanh nghiệp gặp khó khi xử lý khoản thuế này nếu việc khấu trừ gắn với yêu cầu phát sinh thuế đầu ra trong nước. Hiệp hội kiến nghị cơ quan thuế hướng dẫn cụ thể, kịp thời việc khấu trừ và xử lý số thuế GTGT đầu vào còn tồn, tránh vướng mắc do sự giao thoa giữa các quy định pháp luật. VIỆT LINH Đề xuất miễn các loại thuế liên quan đến nông nghiệp đặt ra yêu cầu rà soát chính sách theo hướng hỗ trợ đúng đối tượng, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và tạo lợi ích thực chất cho nông dân. ĐỀ XUẤT MIỄN THUẾ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP: Đại biểu Quốc hội đề xuất miễn tất cả các loại thuế liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp ẢNH MINH HOẠ: TTXVN Ở ngành hồ tiêu và gia vị, bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về gia hạn thuế và xử lý thuế GTGT đầu vào còn tồn. Để dân hưởng lợi nhiều nhất Mục tiêu cuối cùng là giảm chi phí thực chất, tháo gỡ điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng, giúp người trực tiếp làm ra nông sản được hưởng phần giá trị xứng đáng hơn. Thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 28/12/1989, Quốc hội ban hành nghị quyết về miễn thuế nông nghiệp. Chính sách được áp dụng trong hai năm 1990 và 1991, mỗi năm miễn 50% số thuế phải nộp. Từ năm 2001, chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp tiếp tục được duy trì, gia hạn qua nhiều giai đoạn và hiện áp dụng đến hết ngày 31/12/2030. Đã đến lúc xem xét miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp lâu dài, thay vì định kỳ gia hạn. Số thu từ sắc thuế này không lớn so với tổng thu ngân sách nhà nước, trong khi một chính sách ổn định sẽ giúp người dân yên tâm khi lập kế hoạch sản xuất, đầu tư và khai thác giá trị đất đai. Tuy nhiên, miễn thuế sử dụng đất mới chỉ là một phần trong câu chuyện hỗ trợ nông nghiệp. Nếu muốn nông dân thực sự được hưởng lợi, cần nhìn vào những khó khăn họ đang đối mặt trong toàn bộ quá trình sản xuất và tiêu thụ nông sản. Nông dân không chỉ đối mặt với rủi ro thời tiết, dịch bệnh hay tình trạng được mùa mất giá mà chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu, điện, máy móc và nhân công cũng tạo sức ép lớn lên giá thành sản xuất. Trong khi đó, giá nông sản đầu ra biến động theo thị trường, khiến thu nhập của người sản xuất thiếu ổn định. Vì thế, miễn thuế sử dụng đất là một chuyện, giảm được chi phí thực tế lại là chuyện khác. Nếu những nút thắt về giá vật tư, khâu thu mua và đầu ra vẫn còn, khoản thuế được miễn chưa chắc đã chuyển hóa thành mức tăng tương ứng trong thu nhập của người nông dân. Một vấn đề đáng chú ý khác là hóa đơn, chứng từ trong thu mua nông sản. Nhiều hộ đã tham gia hợp tác xã, liên kết sản xuất và hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn, nhưng khi bán sản phẩm vẫn gặp khó khăn về chứng từ. Việc thiếu chứng từ phù hợp có thể khiến doanh nghiệp khó chứng minh đầu vào, hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng. Khi hồ sơ kéo dài hoặc phát sinh vướng mắc, chi phí vốn và rủi ro kinh doanh tăng. Những chi phí này có thể tác động ngược trở lại giá thu mua, khiến người sản xuất chịu thiệt. Cơ quan quản lý cần nghiên cứu cơ chế chứng từ phù hợp với đặc thù của nông dân trực tiếp bán sản phẩm, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu thực hiện đúng quy định. Đây là một trong những việc cần làm để giảm chi phí cho cả người sản xuất và doanh nghiệp. Đề xuất miễn thuế liên quan đến nông nghiệp cần được xem xét trên cơ sở rà soát rõ những sắc thuế nào còn là gánh nặng, đối tượng nào cần hỗ trợ và ưu đãi được áp dụng ở khâu nào của chuỗi giá trị. Thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được miễn theo chính sách hiện hành; thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp trực tiếp của cá nhân, hộ gia đình đáp ứng điều kiện cũng thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân. Một số hoạt động nông nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, trong khi thuế giá trị gia tăng có cách áp dụng khác nhau tùy loại hàng hóa và khâu giao dịch. Do đó, mở rộng ưu đãi cần đi kèm rà soát để tránh trùng lặp với chính sách hiện hành. Quan trọng hơn, phải xác định rõ người hưởng lợi cuối cùng. Miễn thuế cho doanh nghiệp cung ứng vật tư hoặc chế biến nông sản không đồng nghĩa toàn bộ khoản thuế giảm đi sẽ chuyển thành giá bán vật tư thấp hơn cho nông dân. N.N.T Để chính sách thuế "nâng đỡ" nông dân CHUYỆN HÔM NAY TIẾP THEO TRANG 1

Theo ông Tín, hiện nay, doanh nghiệp chủ yếu thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong khi thị trường tiêu thụ chậm, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp làm ăn bài bản còn chịu áp lực cạnh tranh với những sản phẩm giá rẻ, không rõ nguồn gốc. “Thị trường hiện nay chủ yếu cạnh tranh về giá. Doanh nghiệp làm đúng quy định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế sẽ có chi phí cao hơn, trong khi một số cơ sở kinh doanh không tuân thủ đầy đủ quy định lại bán sản phẩm với giá thấp, khiến doanh nghiệp làm ăn chân chính gặp bất lợi”, ông Tín chia sẻ. Từ thực tế đó, ông Tín kiến nghị cần xem xét giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống dưới 10% để hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là trong bối cảnh thị trường tiêu thụ chậm, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Theo ông, mức thuế hiện hành 20% trên thu nhập tính thuế tạo thêm áp lực cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến khả năng tích lũy vốn và tái đầu tư sản xuất. Bên cạnh chính sách thuế, ông Tín cho rằng cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý ngay từ đầu, bảo đảm các cơ sở kinh doanh đều tuân thủ quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tạo môi trường cạnh tranh công bằng. Đồng thời, Nhà nước cần hỗ trợ quảng bá, tiếp thị để sản phẩm nông nghiệp tiếp cận nhiều khách hàng hơn, góp phần thúc đẩy tiêu thụ và giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động, phát triển bền vững. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Banana Brothers Farm (viết tắt BBF, đóng tại xã M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, sau 7 năm đầu tư ở Tây Nguyên, hiện BBF đang mở cửa thị trường để đưa quả chuối Việt Nam đi sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ…, mỗi năm xuất khẩu khoảng hơn 500 container, hơn 10.000 tấn chuối, thu về tầm 3-4 triệu USD. Nhờ chuẩn hóa quy trình và minh bạch chất lượng, sản phẩm chuối tươi của BBF đã xuất khẩu chính ngạch 100% sang các thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, với sản lượng đạt 800 - 1.000 container mỗi năm, tương đương 8.000 - 10.000 tấn. Thành công về kinh tế đi liền với trách nhiệm xã hội. BBF hiện tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động, trong đó có nhiều lao động dân tộc thiểu số như Êđê, H’Mông, Giẻ Triêng…, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân địa phương. Theo bà Hạnh, hiện mỗi năm doanh nghiệp vẫn đang phải đóng khoản thuế thiên tai khá nhiều, khoảng vài chục triệu đồng. Bà Hạnh đề xuất xem xét miễn giảm khoản thuế này cho doanh nghiệp vùng đặc biệt khó khăn. Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thuế SAF cho rằng, thực tế các doanh nghiệp đang được miễn thuế TNDN cho doanh nghiệp trồng cây tại địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn, và sản phẩm tự trồng bán ra không chịu thuế GTGT rồi. Theo bà Thủy, nên miễn thuế với phân bón. “Hiện tại, phân bón đang chịu 5% thuế GTGT là không phù hợp bởi vì sản phẩm đầu ra không chịu thuế. Giảm thuế đầu vào của phân bón sẽ giảm được nhiều thủ tục liên quan đến hoàn thuế xuất khẩu. Còn các hoạt động chế biến nông sản vẫn phải nộp thuế, bởi thực tế càng miễn thuế thì tốc độ tăng trưởng càng kém”, bà Thủy chia sẻ. AN PHÚ - HUỲNH THỦY 5 n Thứ Tư n Ngày 28/10/2026 KINH TẾ QUY ĐỊNH NÊN PHÙ HỢP THỰC TẾ VÙNG QUÊ Ông Trần Văn Chung - Giám đốc HTX Nông nghiệp Phát Tài (Vĩnh Long) nêu vướng mắc liên quan quyền sở hữu trí tuệ và hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Theo ông Chung, các HTX bán lúa giống thường không được mở rộng thị trường do vướng mắc về luật sở hữu trí tuệ. Cụ thể, HTX không được phép để chữ “lúa giống - xác nhận” trên bao bì, dẫn đến việc phải bán với giá rẻ, khoảng 11.000 đồng/ kg. Trong khi đó, các công ty độc quyền có quyền để nhãn này và bán với giá 18.000-20.000 đồng/ kg. Cuối cùng, nông dân phải chịu chênh lệch giá này. Cũng theo ông Chung, quy định áp thuế GTGT 5% đối với phân bón dẫn đến bất cập, dù doanh nghiệp sản xuất được hưởng lợi từ việc khấu trừ thuế đầu vào. Mặc dù thuế do toàn bộ các chủ thể trong chuỗi sản xuất và tiêu dùng cùng chịu hoặc chia sẻ, nhưng trên thực tế người nông dân mua phân bón phải gánh khoản thuế này. Bản chất của thuế GTGT là người tiêu dùng cuối cùng (nông dân) phải chịu trong giá bán lẻ. HTX không thể đứng ra trả thay khoản thuế này vì không có nguồn lực, khiến gánh nặng tài chính đè nặng lên vai nông dân. Theo đại diện HTX trên, trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, HTX và nông dân luôn gặp khó khăn do biến động giá cả đầu ra. Sản lượng và giá lúa gạo không ổn định, lúc được mùa lại rớt giá, khiến nông dân rất bấp bênh và thậm chí lỗ. Là một trong những mô hình HTX hoạt động hiệu quả trong ngành lúa gạo, đại diện HTX Phát Tài cho biết, HTX tiếp tục kết nạp thêm thành viên và mở rộng liên kết giúp quy tụ nông dân, tạo đầu ra ổn định. GỠ NÚT THẮT CHÍNH SÁCH THUẾ Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo một công ty kinh doanh xuất gạo lâu năm ở Cần Thơ cho biết, Việt Nam có tỷ trọng đóng góp của ngành nông nghiệp còn ở mức cao trong nền kinh tế. Nhìn ra thế giới, các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ hay New Zealand, tỷ lệ ngành nông nghiệp chiếm rất nhỏ, thậm chí dưới 1% GDP. Nhưng họ có diện tích nông nghiệp tập trung lớn, phát triển mạnh cơ giới hóa, nên tăng năng lực cạnh tranh, nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ để nông dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất, xuất khẩu. Còn tại Việt Nam, theo đại diện doanh nghiệp trên, tỷ trọng ngành nông nghiệp trong GDP còn lớn. Dù vậy, chính sách thuế và thủ tục hành chính đang tạo ra những rào cản và áp lực cho các doanh nghiệp nông nghiệp và nông dân. Vị lãnh đạo doanh nghiệp trên dẫn chứng, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản (đặc biệt ngành gạo) đối mặt với việc tồn đọng một lượng vốn lớn khi tạm nộp thuế GTGT sau đó làm thủ tục hoàn lại. Trong khi quy trình và thủ tục hoàn thuế phức tạp, mất nhiều thời gian, khiến doanh nghiệp bị “chôn vốn” và rơi vào cảnh bế tắc dòng tiền, gây ra vô vàn khó khăn trong việc duy trì hoạt động. “Doanh nghiệp chậm nộp thuế 1 tháng sẽ bị phạt, nhưng bị chậm hoàn thuế cả năm không thấy ai nói gì”, đại diện doanh nghiệp lúa gạo cho hay. Doanh nghiệp nông nghiệp trên cũng phản ánh về quy định giao dịch trên 5 triệu đồng phải chuyển khoản, trong khi việc thu mua nông sản từ người dân (như lúa gạo, cà phê...) nhiều nông dân không có tài khoản. Do đó, lâu nay việc thanh toán tiền thu mua nông sản thường bằng tiền mặt, diễn ra trực tiếp tại ruộng vườn. Do đó, các doanh nghiệp, cần nghiên cứu sửa đổi, linh hoạt hóa các quy định về hoàn thuế GTGT với doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu nông sản; xây dựng cơ chế hoàn thuế nhanh chóng và minh bạch để giảm gánh nặng dòng tiền cho doanh nghiệp. Cần xem xét lại quy định chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua bán nông sản trực tiếp từ nông dân. Các chính sách cần tăng cường tính thực tiễn khi xây dựng, thực sự đi vào cuộc sống, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thay vì tạo thêm rào cản hành chính… CẢNH KỲ Một số Đại biểu Quốc hội nêu quan điểm “cần miễn tất cả các loại thuế liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, để vực dậy, phát triển nền nông nghiệp”, khi góp ý cho Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Trước đề xuất này, một số doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) rất đồng tình, cùng với góp ý về sửa đổi quy định cho phù hợp thực tế vùng nông thôn. Liên quan đề xuất nên miễn thuế đối với tất cả các hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Trần Hữu Tín, Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp NOSAGO (Đắk Lắk), cho rằng chính sách thuế cần được xem xét phù hợp hơn với thực tế hoạt động của doanh nghiệp. Vực dậy nền nông nghiệp Đề nghị miễn thuế các loại phân bón Sầu riêng là ngành hàng tỷ USD rất cần tạo điều kiện để phát triển ẢNH: TTXVN Chuối đóng gói xuất khẩu tại Đắk Lắk ẢNH: PV “Việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế là chủ trương đúng đắn, tuy nhiên cần có lộ trình. Nhiều văn bản pháp luật, chính sách thuế được ban hành, hoặc thay đổi liên tục trong thời gian ngắn, nếu không xét đến trình độ dân trí và điều kiện thực tế vùng nông thôn sẽ thành rào cản pháp lý, khiến doanh nghiệp và người dân dễ vi phạm”. Lãnh đạo một công ty kinh doanh gạo lâu năm ở Cần Thơ nêu quan điểm

6 n Thứ Tư n Ngày 28/10/2026 THỜI SỰ KIẾN TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN NGAY TỪ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH Tăng trưởng nhanh luôn kéo theo những thay đổi lớn. Sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng, đô thị hóa, cơ cấu lại sản xuất và phân bổ lại các nguồn lực đều tạo ra những cơ hội mới nhưng đồng thời tác động trực tiếp đến lợi ích của nhiều nhóm xã hội. Công nghệ mới có thể tạo ra những ngành nghề mới nhưng cũng làm một bộ phận người lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp. Phát triển hạ tầng mở ra không gian tăng trưởng nhưng có thể tác động đến đất đai, sinh kế và môi trường sống. Cải cách bộ máy nâng cao hiệu lực, hiệu quả nhưng cũng tác động đến tư tưởng, tâm lý, việc làm và chế độ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Nếu những tác động ấy không được nhận diện; nếu tâm tư của người dân không được lắng nghe; nếu lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân không được giải quyết hài hòa, chi phí xã hội của cải cách sẽ tăng lên. Do đó, đồng thuận xã hội không phải là việc làm sau khi chính sách đã ban hành. Đồng thuận phải được kiến tạo ngay từ quá trình xây dựng chính sách. Thực tiễn lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 là một minh chứng đáng chú ý. Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên đã tổ chức 61.791 hội nghị; tổng hợp hơn 51,19 triệu ý kiến, trong đó hơn 48,6 triệu ý kiến cá nhân và gần 2,6 triệu ý kiến của tổ chức. Điều đáng quan tâm ở đây không chỉ là quy mô hơn 51 triệu ý kiến. Quan trọng hơn, hệ thống Mặt trận đã tạo ra một kênh để người dân trực tiếp tham gia vào một vấn đề hệ trọng của đất nước. Kinh nghiệm đó hoàn toàn có thể được vận dụng trong xây dựng các chính sách phát triển. Đối với những dự án lớn, chính sách lớn, vấn đề liên quan trực tiếp đến sinh kế và đời sống của Nhân dân, Mặt trận cần tham gia từ sớm: cung cấp thông tin, tổ chức đối thoại, lấy ý kiến, tập hợp những vấn đề còn khác nhau, phản ánh trung thực với Đảng, Nhà nước và cùng tìm kiếm giải pháp. Theo nghĩa đó, Mặt trận không chỉ là “cầu nối”, mà cần trở thành chủ thể kiến tạo đồng thuận phát triển. Tăng trưởng hai con số không thể chỉ được tạo ra từ một số dự án đầu tư lớn. Nó phải là tổng hợp của hàng triệu cải tiến nhỏ, sáng kiến mới và sự gia tăng năng suất tại từng doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và cộng đồng dân cư. Vì vậy, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cần rà soát các cuộc vận động, phong trào thi đua, hướng mạnh vào những động lực trực tiếp của tăng trưởng: năng suất lao động, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tiết kiệm và chống lãng phí… CHUYỂN ĐẠI ĐOÀN KẾT THÀNH NGUỒN LỰC TRỰC TIẾP Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam. Nhưng trong giai đoạn mới, nội hàm của đại đoàn kết cần được cụ thể hóa thêm trên phương diện phát triển. Đại đoàn kết không chỉ là tập hợp các lực lượng xã hội. Điều quan trọng hơn là phải kết nối và phát huy được nguồn lực của từng lực lượng… Trong giai đoạn mới, Mặt trận cần chuyển mạnh từ “tập hợp lực lượng” sang “tổ chức nguồn lực”; từ “phát động phong trào” sang “tạo ra kết quả phát triển”; từ “vận động Nhân dân tham gia” sang “tạo điều kiện để Nhân dân trở thành chủ thể của phát triển”. Đây có thể xem là một bước phát triển mới về nội dung của đại đoàn kết toàn dân tộc. Nếu Mặt trận có thể tập hợp hơn 51 triệu ý kiến đối với một vấn đề hệ trọng như sửa đổi Hiến pháp, thì hoàn toàn có thể xây dựng những cơ chế rộng mở để tập hợp trí tuệ Nhân dân cho phát triển kinh tế - xã hội. Cần hình thành các diễn đàn hiến kế thường xuyên, cả trực tiếp và trên nền tảng số, để trí thức, doanh nhân, nhà khoa học, công nhân, nông dân, thanh niên và người Việt Nam ở nước ngoài đề xuất sáng kiến. Nhưng điều quan trọng là không để hiến kế dừng lại ở việc “tiếp nhận”. Ý kiến phải được phân loại; sáng kiến tốt phải được chuyển tới đúng cơ quan; phải có phản hồi; những mô hình có hiệu quả phải được thử nghiệm và nhân rộng. Đây là cách biến trí tuệ phân tán trong xã hội thành một nguồn lực chung của quốc gia. Muốn vận động xã hội đổi mới, Mặt trận phải đổi mới trước. Những yêu cầu trên cuối cùng đều dẫn tới một vấn đề: đổi mới chính Mặt trận và các tổ chức thành viên. Không thể vận động một xã hội số chủ yếu bằng hội họp và văn bản. Không thể tập hợp Nhân dân nếu hoạt động xa cơ sở. Không thể đánh giá hiệu quả chủ yếu bằng số lượng hội nghị, kế hoạch hay phong trào đã phát động. Cần chuyển mạnh từ tư duy tổ chức hoạt động sang tư duy tạo ra kết quả; từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại; từ phát động phong trào dàn trải sang lựa chọn đúng vấn đề; từ phản ánh tình hình sang dự báo và đề xuất giải pháp; từ quản lý đoàn viên, hội viên sang phục vụ đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Mỗi tổ chức cần trả lời ba câu hỏi rất cụ thể: mình đóng góp gì cho mục tiêu phát triển đất nước; mình đang đại diện cho nhu cầu và lợi ích chính đáng nào của Nhân dân; và kết quả hoạt động của mình được đo bằng thay đổi gì trong thực tiễn? Cán bộ Mặt trận trong giai đoạn mới vì thế không chỉ cần giỏi vận động quần chúng mà còn phải hiểu kinh tế, pháp luật, công nghệ, truyền thông số, quản trị xã hội và chính sách công. Tinh gọn tổ chức phải đi cùng với nâng cao chất lượng hoạt động: giảm đầu mối nhưng tăng khả năng đến với dân; giảm tầng nấc nhưng tăng tốc độ phản ứng; giảm hành chính nhưng tăng năng lực đại diện và phục vụ Nhân dân. Nguồn lực tài chính có thể huy động từ thị trường. Công nghệ có thể được nghiên cứu, chuyển giao hoặc nhập khẩu. Nhưng niềm tin và sự đồng thuận xã hội không thể mua được bằng tiền. Một xã hội có niềm tin cao sẽ giảm chi phí thực thi chính sách. Một cộng đồng có khả năng hợp tác cao sẽ huy động nguồn lực nhanh hơn. Một đất nước mà người dân tin tưởng vào tương lai sẽ mạnh dạn đầu tư, lao động, sáng tạo và cống hiến. Thực tiễn Mặt trận huy động hàng chục nghìn tỷ đồng cho người nghèo, hàng nghìn tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn để cứu trợ đồng bào bị thiên tai; vận động cả xã hội cùng hoàn thành hơn 334 nghìn căn nhà; tập hợp hơn 51 triệu ý kiến tham gia một vấn đề hệ trọng của đất nước đã cho thấy sức mạnh ấy là có thật. Vấn đề đặt ra là phải đưa sức mạnh đó từ những thời điểm đặc biệt trở thành năng lực thường xuyên của xã hội Việt Nam trong phát triển. Nếu chúng ta huy động được sức dân để giúp đồng bào vượt qua thiên tai, thì cũng phải huy động được sức dân cho đổi mới sáng tạo. Nếu chúng ta tập hợp được hàng chục triệu ý kiến cho một vấn đề lớn của đất nước, thì cũng có thể tập hợp hàng triệu sáng kiến cải thiện môi trường sống, sản xuất, kinh doanh. Nếu chúng ta có thể tạo ra một phong trào xã hội rộng lớn để xóa nhà tạm, thì cũng có thể tạo ra những phong trào xã hội rộng lớn về nâng cao năng suất lao động, học tập suốt đời, chuyển đổi số, tiêu dùng hàng Việt Nam, tiết kiệm và chống lãng phí. Đó chính là bước chuyển quan trọng: từ sức mạnh đoàn kết trong vượt qua khó khăn sang sức mạnh đoàn kết để kiến tạo phát triển. Khi khát vọng phát triển của đất nước trở thành khát vọng của mỗi người dân; khi mỗi công nhân thấy năng suất của mình có ý nghĩa đối với sức cạnh tranh quốc gia; mỗi nông dân thấy giá trị nông sản của mình góp phần vào tăng trưởng; mỗi doanh nhân thấy sự lớn mạnh của doanh nghiệp gắn với sự lớn mạnh của đất nước; mỗi trí thức thấy sáng tạo của mình được trân trọng; mỗi người Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước đều tìm thấy cơ hội đóng góp cho Tổ quốc - khi đó, đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ không chỉ là nền tảng chính trị - xã hội, mà thực sự trở thành một nguồn lực phát triển và một lợi thế cạnh tranh đặc biệt của Việt Nam. n Nguồn lực tài chính có thể huy động từ thị trường. Công nghệ có thể được nghiên cứu, chuyển giao hoặc nhập khẩu. Nhưng niềm tin và sự đồng thuận xã hội không thể mua được bằng tiền. Một xã hội có niềm tin cao sẽ giảm chi phí thực thi chính sách. Một cộng đồng có khả năng hợp tác cao sẽ huy động nguồn lực nhanh hơn. Một đất nước mà người dân tin tưởng vào tương lai sẽ mạnh dạn đầu tư, lao động, sáng tạo và cống hiến. SỨC MẠNH TINH THẦN - CHÌA KHÓA CHO SỨC BẬT QUỐC GIA Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự ngày hội đại đoàn kết với nhân dân phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội (14/11/2025) ẢNH: TTXVN Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cần rà soát các cuộc vận động, phong trào thi đua, hướng mạnh vào những động lực trực tiếp của tăng trưởng: năng suất lao động, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tiết kiệm và chống lãng phí… TS Nguyễn Minh Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Bài 2: Chuyển sức mạnh đại đoàn kết thành động lực tăng trưởng hai con số nTS NGUYỄN MINH CHUNG

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