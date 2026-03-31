Báo Tiền Phong số 205

THỨ SÁU 24/7/2026 Số 205 0977.456.112 TRANG 2+3 Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng ẢNH: NHƯ Ý Hơn 90% là gương mặt mới, gần 80% ở độ tuổi 18-22, nhiều người là thủ khoa, sinh viên giỏi hoặc đang du học tại Anh, Pháp, Australia, Mỹ. Những thí sinh sở hữu hồ sơ nổi bật ấy sẽ bước vào phép thử đầu tiên tại vòng Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026, diễn ra từ 7 giờ ngày 29/7 tại khách sạn Sheraton Hanoi West, Hà Nội. CUỘC ĐỔ BỘ CỦA NHỮNG GEN Z ƯU TÚ TRƯỚC VÒNG SƠ KHẢO HOA HẬU VIỆT NAM 2026: TRANG 8+9 TRI ÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG MÁU ĐÀO TÔ THẮM MÀU CỜ TỔ QUỐC TRANG 5 TRANG 12 TRANG 7 Có bịt được lỗ hổng lạm thu? Đề xuất tăng “vốn mồi” cho công nghiệp nông thôn TRANG 4 HÔM NAY, TUYỂN VIỆT NAM SẼ THẮNG ĐẬM TIMOR LESTE? TRANG 16 Kết nối dữ liệu đảng viên với dữ liệu công chức, viên chức CHUYỆN HÔM NAY Hành trình tri ân XEM TIẾP TRANG 2 Tháng Bảy trên khắp miền đất nước, những nén hương được thắp lên, những nghĩa trang liệt sĩ đông hơn bước chân người đến viếng. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn là lúc cả dân tộc bày tỏ lòng biết ơn đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. n NGUYỄN TUẤN Mỹ siết chặt vòng vây Iran và Houthi

Sáng 23/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027). MỖI KỶ VẬT GÓP PHẦN LÀM ẤM LÒNG CÁC THÂN NHÂN LIỆT SĨ Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, gửi lại máu xương nơi chiến trường, hy sinh cho Tổ quốc. Hàng triệu thân nhân liệt sĩ vẫn đau đáu hy vọng tìm được thông tin về những người thân yêu của mình. Hàng triệu đồng chí, đồng bào trở về sau chiến tranh mang trên mình thương tật suốt đời, bị nhiễm chất độc hóa học, âm thầm chịu đựng nỗi đau thân thể mỗi khi trái gió trở trời. “Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh đã tô thắm màu cờ Tổ quốc, làm cho đất nước ta “Nở hoa độc lập, kết trái tự do”, Thủ tướng phát biểu. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, lãnh đạo Chính phủ bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; tôn vinh và tri ân công lao to lớn của các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Người đứng đầu Chính phủ cũng chia sẻ niềm xúc động sâu sắc, khi những kỷ vật thiêng liêng của các anh hùng liệt sĩ, từ những nét chữ đã mờ, chiếc ba lô sờn cũ, hay cuốn nhật ký nhuốm màu thời gian… được trao về với thân nhân và gia đình. Theo Thủ tướng, đây không chỉ là kỷ vật của quá khứ, mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa lịch sử với hiện tại, giữa sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh với niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. “Mỗi kỷ vật được trao lại góp phần làm ấm lòng các thân nhân liệt sĩ, đưa các anh, các chị về với gia đình, quê hương đất mẹ”, Thủ tướng bày tỏ. Thủ tướng nêu rõ, trong suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, là trách nhiệm chính trị, là truyền thống, là đạo lý của dân tộc ta, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của chế độ xã hội chủ nghĩa. Hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện; đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên. Đến nay, hơn 9,2 triệu người có công được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi; 99% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú… Bên cạnh đó, sau hơn 50 năm đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175 nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và khoảng 230 nghìn phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. “Đây là nỗi đau day dứt khi thời gian không ngừng trôi, những mái đầu người mẹ tìm con, người vợ tìm chồng giờ đã bạc trắng; chúng ta vẫn luôn trăn trở khi đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng vẫn còn khó khăn; nhiều nạn nhân chất độc da cam còn phải chịu những đau thương, mất mát”, Thủ tướng phát biểu. HUY ĐỘNG SỰ CHUNG TAY VÀO CUỘC CỦA TOÀN XÃ HỘI Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ: Chúng ta - những người đang sống trong hòa bình - phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước; phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Theo Thủ tướng, cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, với mong muốn đưa các liệt sĩ sớm trở về với gia đình, với quê hương. Đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể; rà phá 8.462 ha bom mìn, vật nổ, cơ bản hoàn thành đối với vùng lõi Vị Xuyên; lấy mẫu 71.491 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin, thu nhận khoảng 243 nghìn mẫu sinh phẩm thân nhân, đã phân tích, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu dân cư khoảng 66 nghìn mẫu và đang tiếp tục khẩn 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 24/7/2026 “Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh đã tô thắm màu cờ Tổ quốc, làm cho đất nước ta ‘Nở hoa độc lập, kết trái tự do’”, Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng ẢNH: NHƯ Ý Máu đào tô thắm màu cờ Tổ quốc Vingroup ủng hộ 11.000 tỷ đồng Tại chương trình, Vingroup trao 11.000 tỷ đồng để xây nhà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, nuôi con liệt sĩ và xét nghiệm ADN liệt sĩ. Vingroup xây nhà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4 trên toàn quốc, mỗi căn sẽ có đầy đủ bàn ghế, giường tủ, tivi và tủ lạnh. Tại 4 thành phố lớn căn hộ sẽ rộng 75m2. Tại các địa phương là nhà 100m2, cao 2-3 tầng. Người không có nhu cầu nhận nhà hay căn hộ sẽ được quy đổi thành tiền. Con dưới 18 tuổi của liệt sĩ được Vingroup đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng, nuôi con cho đến khi trưởng thành. TRI ÂN NGƯỜI CÓ CÔNG Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp nhận quyên góp, ủng hộ của các đơn vị ẢNH: VGP CHUYỆN HÔM NAY Trong thư nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời tri ân sâu sắc tới toàn thể người có công với cách mạng. Đó không chỉ là thông điệp của người đứng đầu Đảng, Nhà nước, mà còn là tiếng lòng của hàng triệu người Việt Nam trước những hy sinh đã làm nên hòa bình hôm nay. Trải qua mấy cuộc kháng chiến, chống giặc, giữ nước, có những người trở về sau chiến tranh với vết thương theo suốt cuộc đời. Có những người gửi lại một phần thân thể nơi chiến trường nhưng chưa bao giờ đầu hàng số phận. Cũng có những người mẹ, người vợ, người con mang nỗi chờ đợi kéo dài hàng chục năm, bởi người thân của họ vẫn chưa tìm thấy nơi yên nghỉ. Chính vì thế, tri ân không chỉ dừng lại ở những bó hoa hay nén hương trong tháng Bảy. Tri ân còn là trách nhiệm chăm lo tốt hơn đời sống người có công, để sự hy sinh của họ không chỉ được ghi nhớ bằng ký ức mà còn được đáp lại bằng những chính sách thiết thực và sự sẻ chia của cộng đồng. Và tri ân còn có một ý nghĩa lớn lao hơn: tiếp tục đưa những người đã ngã xuống trở về. Năm nay, từ những dãy núi đá Vị Xuyên đến Công viên Lê Thị Riêng, cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vẫn đang diễn ra. Cựu chiến binh lần theo ký ức. Nhân chứng góp từng mảnh hồi ức. Các nhà khoa học sử dụng radar xuyên đất, giám định ADN và khai thác những tài liệu lưu trữ, kể cả hồ sơ được giải mật, để xác định nơi yên nghỉ của những người lính còn nằm lại chiến trường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gọi đó là "mệnh lệnh từ trái tim", là "cuộc hành quân trong thời bình để tìm kiếm những người đã làm nên hòa bình". Cách gọi ấy khiến mỗi người càng thấm thía rằng chiến tranh đã lùi xa, nhưng trách nhiệm của người đang sống đối với những người đã hy sinh thì chưa bao giờ kết thúc. Đi tìm một hài cốt không chỉ là hoàn thành một nhiệm vụ. Đó là đưa một người con trở về với vòng tay quê mẹ, với người thân, trả lại tên cho một Anh hùng Liệt sỹ, khép lại nỗi chờ đợi của một gia đình và làm đầy thêm những trang sử của dân tộc bằng những con người cụ thể. Đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam vì thế không chỉ được thể hiện trong những ngày kỷ niệm. Đó là sự quan tâm đối với người có công, Hành trình tri ân TIẾP THEO TRANG 1

3 n Thứ Sáu n Ngày 24/7/2026 THỜI SỰ NIỀM TỰ HÀO CỦA GIA ĐÌNH VÀ ĐỒNG ĐỘI Tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026, nữ Thượng tá Đặng Thị Bích Trang (vợ của liệt sĩ phi công Trần Thanh Nghị - Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã chia sẻ những ký ức khiến cả hội trường lặng đi. Chồng chị Trang hy sinh trong một chuyến bay làm nhiệm vụ khi chị chưa đầy 27 tuổi và đang mang thai người con thứ hai. Con chào đời ngày 27/7/2009, tròn 50 ngày sau khi bố mãi mãi không trở về. 17 năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc lại biến cố ấy, nỗi đau vẫn như còn nguyên vẹn. Sau sự mất mát quá lớn, chị từng rơi vào trầm cảm, tưởng chừng không thể gượng dậy. Trong những ngày tháng đen tối ấy, chị Trang tìm thấy cuốn nhật ký chồng viết từ năm 1999, trong đó có đoạn: "Đúng 10h05, ngày mùng 5 tháng 3, lần đầu tiên trong đời tôi được bước lên ngồi vào buồng lái máy bay và cùng nó bay lên bầu trời cao vợi. Chuyến bay đầu tiên trong đời mình, trong đời học viên, nó để lại cho tôi một cảm giác rất khó tả. Một chuyến bay chỉ có 30 phút nhưng cũng đủ để tôi hiểu rằng điều khiển một cỗ máy lên trời không là dễ". Những dòng nhật ký ấy khiến chị nhớ lại những ngày đồng đội của anh đến động viên mẹ con vượt qua mất mát. Khi ấy, chị hiểu sâu sắc hơn tình yêu mà chồng dành cho bầu trời Tổ quốc, hiểu rằng đó không chỉ là đam mê của một người phi công, mà còn là nhiệm vụ thiêng liêng của người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam. Theo chị, cuốn nhật ký ấy không chỉ được viết cho riêng anh mà còn dành cho những người vợ, những đứa con và cả những đồng đội vẫn ngày đêm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Đó là những người lính vẫn âm thầm rèn luyện, sẵn sàng đối mặt với mọi gian khổ, hiểm nguy và cả sự hy sinh để bảo vệ bầu trời bình yên của đất nước. "Sự hy sinh là điều không ai mong muốn, nhưng phía sau sự hy sinh ấy là niềm tin, là niềm tự hào của gia đình và đồng đội", chị Trang chia sẻ. Với mong muốn chồng có thể yên lòng nơi bầu trời và đồng đội của anh yên tâm tiếp tục làm nhiệm vụ, chị đã tự nhủ phải mạnh mẽ vượt qua đau thương để nuôi dạy các con, hoàn thành tốt công việc. CHẤP NHẬN HY SINH GIỮA THỜI BÌNH Cũng tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - chia sẻ về gần 20 năm trực tiếp đấu tranh với tội phạm ma túy, một trong những mặt trận cam go và nguy hiểm nhất. Sau một chuyên án đối đầu với tội phạm ma túy, ông mang thương tật 41%. Nhìn lại quãng thời gian ấy, Đại tá Nguyễn Đức Cường nói: "Đó là giai đoạn khó khăn nhất trong đời binh nghiệp của tôi, nhưng rất tự hào". Niềm tự hào ấy đến từ việc được chiến đấu trong một đơn vị anh hùng, cùng những đồng đội dũng cảm, đoàn kết và luôn nhận được sự phối hợp của nhiều lực lượng, sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên. Theo ông Cường, trước mỗi chuyên án, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ đều xung phong tham gia. Tuy nhiên, lực lượng chỉ lựa chọn những người đủ bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần sẵn sàng chấp nhận bị thương, thậm chí hy sinh. "Đấu tranh với tội phạm ma túy rất nguy hiểm. Trước mỗi trận đánh, chúng tôi họp bàn rất nhiều phương án nhưng những trận đánh lớn vẫn có rủi ro, có thể bị thương, thậm chí là hy sinh. Nhưng anh em vẫn chấp nhận, đó là tinh thần chấp nhận hy sinh giữa thời bình để bảo vệ bình yên cho nhân dân của lực lượng công an", Đại tá Nguyễn Đức Cường chia sẻ. "CHÚNG TÔI RẤT MÃN NGUYỆN" Ở tuổi 97, với hơn 80 năm tuổi Đảng, Đại tá Nguyễn Hữu Tài - nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu - vẫn giữ nguyên khí chất hào sảng của người lính từng đi qua cuộc kháng chiến. Ông Tài chia sẻ, thế hệ thanh niên của mình đã tận mắt chứng kiến cảnh đất nước chìm trong ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, nhân dân sống trong đói nghèo, đau thương, đặc biệt là nạn đói năm 1945. "Từ thực tế ấy, lòng yêu nước và ý chí giành độc lập đã thôi thúc cả một thế hệ đứng lên chiến đấu để giành lại tự do cho dân tộc", ông Tài bồi hồi nhớ lại. Bên cạnh lý tưởng cách mạng, Đại tá Nguyễn Hữu Tài cho biết văn hóa, văn học nghệ thuật cũng đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho thế hệ mình. Những ca khúc như Tiến quân ca, Diệt phát xít hay tác phẩm Thép đã tôi thế đấy trở thành hành trang tinh thần, hun đúc ý chí chiến đấu của những người lính. "Tôi và thế hệ của mình đã hoàn thành nhiệm vụ giành lại độc lập cho đất nước", ông tự hào khẳng định và bày tỏ thêm: "Chúng tôi rất mãn nguyện vì đã được cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước, cho nhân dân". LUÂN DŨNG - NHƯ Ý Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao lại kỷ vật cho thân nhân các Anh hùng liệt sĩ ẢNH: NHƯ Ý Thượng tá Đặng Thị Bích Trang, vợ của liệt sĩ phi công Trần Thanh Nghị chia sẻ về cuốn nhật ký sau 17 năm chồng hi sinh ẢNH: NHƯ Ý VỚI CÁCH MẠNG Vượt qua đau thương nhờ cuốn nhật ký của người chồng liệt sĩ Thượng tá Đặng Thị Bích Trang chia sẻ, cuốn nhật ký của chồng để lại giúp chị hiểu sâu sắc hơn tình yêu mà anh dành cho bầu trời Tổ quốc, đó không chỉ là đam mê của một người phi công, mà còn là nhiệm vụ thiêng liêng của người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam. "Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người vợ bộ đội khác cũng mong muốn chồng mình, người thân của mình yên tâm về hậu phương để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc, quân đội giao phó". Thượng tá ĐẶNG THỊ BÍCH TRANG trương giám định ADN đối với các mẫu được thu nhận. “Mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập, được xác định danh tính, mỗi kỷ vật được trao lại đều góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, làm vơi đi sự mong mỏi, đợi chờ của biết bao gia đình, người thân trong nhiều thập kỷ qua”, Thủ tướng nhấn mạnh. Tại hội nghị, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương quyết liệt triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành xây nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; xác định rõ đây là những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cũng là tình cảm, bổn phận thiêng liêng của cả hệ thống chính trị, bảo đảm hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tăng cường huy động sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội, thực hiện thật tốt các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng “Nhà tình nghĩa”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Sổ tiết kiệm tình nghĩa”, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Thủ tướng cũng kêu gọi đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc với các hình thức phong phú, nội dung đa dạng, sáng tạo, sâu sắc, ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số, tạo động lực và truyền cảm hứng, nhất là cho thế hệ trẻ. Tại hội nghị, Thủ tướng phát động “Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng”, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội phụng dưỡng, chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn. LUÂN DŨNG - NHƯ Ý là trách nhiệm gìn giữ hòa bình, và là quyết tâm không để bất cứ người con nào của Tổ quốc bị lãng quên. Chừng nào vẫn còn những người lính nằm lại nơi rừng sâu, núi thẳm hay dưới lòng đất, chừng đó cuộc hành quân của lòng biết ơn vẫn còn tiếp tục. Bởi điều thiêng liêng nhất của một dân tộc không chỉ là biết chiến đấu để giành độc lập, tự do, mà còn là biết gìn giữ ký ức, trân trọng sự hy sinh và đưa những người đã làm nên hòa bình trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. N.T Hơn 9,2 triệu người có công cả nước Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 có sự tham gia của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ, đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó có 19 đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, 27 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Một điểm nhấn đặc biệt sâu sắc và mang đậm tính nhân văn của Hội nghị tri ân năm nay, là chương trình trao trả kỷ vật cho thân nhân các Anh hùng liệt sĩ. Hiện cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,2 triệu liệt sĩ, trên 650 nghìn thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trên 132 nghìn Mẹ Việt Nam Anh hùng, trên 320 nghìn người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

4 n Thứ Sáu n Ngày 24/7/2026 XÃ HỘI Tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương - đã công bố 5 quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Cụ thể, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế - được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long - được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh - được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030; Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang - được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Trao quyết định và phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ tới 5 cán bộ, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, năng lực, sở trường của cán bộ, ngày 17/7/2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thống nhất phân công, điều động 5 cán bộ nhận nhiệm vụ công tác mới. Đây là các cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, kinh qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cấp; có những đóng góp quan trọng vào các kết quả công tác của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. TRƯỜNG PHONG Sáng 23/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới ẢNH: TTXVN Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng vừa ban hành Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Theo đó, Ban Chỉ đạo nhìn nhận, bên cạnh những kết quả bước đầu, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan đảng còn nhiều tồn tại, hạn chế, chưa thể hiện rõ nét vai trò “tiên phong, gương mẫu, đi đầu”, năng lực thực thi, ý thức trách nhiệm ở một số cơ quan, địa phương, đơn vị chưa cao, một số nhiệm vụ chưa đáp ứng được yêu cầu, còn nhiều vướng mắc, điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện. Vì vậy, trong 6 tháng cuối năm cần tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ về thể chế, số hoá tài liệu, hạ tầng số, dữ liệu, tạo cơ sở triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số. Ban Chỉ đạo yêu cầu, các cơ quan, địa phương, đơn vị phải cụ thể hóa thành nhiệm vụ chi tiết, giao rõ việc, rõ người, rõ tiến độ và rõ kết quả đo đếm được. Cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, địa phương, đơn vị phải thường xuyên sử dụng các phần mềm, tiện ích số phục vụ công việc, kiên quyết không xử lý văn bản giấy đối với các quy trình đã điện tử hóa. Kết quả thực hiện đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng, đồng thời gắn với cơ chế xử lý trách nhiệm đối với những trường hợp để chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ. Trong số các nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, Văn phòng Trung ương Đảng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các ban đảng ở Trung ương, các cơ quan, đơn vị và các nhà thầu tập trung khắc phục triệt để những vấn đề vướng mắc kỹ thuật, hoàn thành trong tháng 8/2026, trong đó, cần khắc phục tình trạng không truy cập, đăng nhập được vào các ngày cao điểm hằng tháng đối với Sổ tay Đảng viên điện tử. Về công tác số hóa tài liệu, dữ liệu số và các nền tảng dữ liệu dùng chung, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung làm sạch, kết nối dữ liệu, đặc biệt giữa dữ liệu đảng viên, tổ chức đảng với dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu liên thông, chưa bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Ban Tổ chức Trung ương cần hoàn thiện Sổ tay Đảng viên điện tử; làm sạch, chuẩn hoá, đối soát dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên; tích hợp dữ liệu phục vụ Sổ tay Đảng viên điện tử và 4 thủ tục hành chính của Đảng, hoàn thành trong tháng 8/2026. Ban Tổ chức Trung ương cũng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan, đơn vị và các nhà thầu khắc phục tình trạng dữ liệu còn chưa đồng bộ giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia với Cơ sở dữ liệu đảng viên và Hệ thống thủ tục hành chính của Đảng, hoàn thành trong tháng 8/2026… TRƯỜNG PHONG Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung làm sạch, kết nối dữ liệu, đặc biệt giữa dữ liệu đảng viên, tổ chức đảng với dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu liên thông, chưa bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị, ngày 9/7 ẢNH: PV 4 Ủy viên Trung ương Đảng được điều động, phân công vị trí công tác mới Kết nối dữ liệu đảng viên với dữ liệu công chức, viên chức Ban Tổ chức Trung ương cần hoàn thiện Sổ tay Đảng viên điện tử; làm sạch, chuẩn hoá, đối soát dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên; tích hợp dữ liệu phục vụ Sổ tay Đảng viên điện tử và 4 thủ tục hành chính của Đảng, hoàn thành trong tháng 8/2026. Thảo luận đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 23/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ tư. Buổi sáng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về 5 nội dung, gồm: Chủ trương điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển. Đề án Chiến lược An ninh quốc gia. Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về 3 nội dung: Báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hôm nay (24/7), Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình và bế mạc hội nghị. T.PHONG

5 KINH TẾ n Thứ Sáu n Ngày 24/7/2026 NHIỀU KHOẢN CHI ĐỀ XUẤT TĂNG GẦN 60% Nhiều năm nay, kinh phí khuyến công góp phần hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn. Tuy nhiên, mức hỗ trợ không còn phù hợp với sự biến động của thực tế. Bộ Tài chính lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công. Điểm sửa đổi lớn nhất là nhiều khoản kinh phí đề xuất tăng tới 58% so với hiện hành. Dự thảo cũng bổ sung chính sách hỗ trợ tư vấn, tập huấn, đào tạo, hội thảo, khảo sát học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực quản lý, thúc đẩy sản xuất sạch hơn, hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đáng chú ý, các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia đoàn khảo sát ở nước ngoài được đề xuất hỗ trợ 100% chi phí vé máy bay. Ở nhóm chính sách hỗ trợ đầu tư, dự thảo đề xuất nâng mạnh mức hỗ trợ đối với các mô hình trình diễn kỹ thuật. Theo đó, mô hình trình diễn công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới được hỗ trợ tối đa 30% tổng chi phí nhưng không quá 1,6 tỷ đồng/mô hình. Mức hỗ trợ này gồm: chi phí đầu tư máy móc, thiết bị và hoàn thiện quy trình công nghệ phục vụ trình diễn. So với quy định hiện hành, mức hỗ trợ tăng tới 58%. Cơ sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động hiệu quả, dự thảo tiếp tục dành kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình để nhân rộng với mức tối đa 160 triệu đồng/mô hình. Chính sách hướng tới việc lan tỏa các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo hiệu ứng chia sẻ kinh nghiệm thay vì chỉ hỗ trợ riêng từng doanh nghiệp. Dự thảo cũng bổ sung cơ chế hỗ trợ xây dựng mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững với mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí, không quá 800 triệu đồng/mô hình. Kinh phí được sử dụng cho đổi mới công nghệ, thay thế nguyên vật liệu, đào tạo nhân lực, hoàn thiện quy trình sản xuất và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. “Nếu thông tư được ban hành và áp dụng từ năm 2027, kinh phí thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia sẽ tăng từ khoảng 151 tỷ đồng hiện nay lên khoảng 240 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng để triển khai hiệu quả Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2026-2030, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, xanh, bền vững và thích ứng với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế”, Bộ Tài chính cho biết. KHUYẾN CÔNG PHẢI ĐỦ SỨC KÉO VỐN XÃ HỘI Ông Lê Tuấn Anh, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính - Kinh tế ngành (Bộ Tài chính) cho biết, mục tiêu của chính sách khuyến công không chỉ là hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mà còn nhằm huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển sản xuất. Nguồn vốn ngân sách nhà nước đóng vai trò “vốn mồi”, tạo hiệu ứng lan tỏa để thu hút thêm các nguồn lực khác. Mặc dù quy mô kinh phí không lớn nhưng đây là nguồn lực quan trọng góp phần kích thích đầu tư xã hội, nâng cao năng suất lao động và tạo nguồn thu cho ngân sách trong tương lai. “Nguồn kinh phí từ Chương trình khuyến công quốc gia đã phát huy vai trò vốn mồi, tạo động lực để doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư thêm nguồn lực cho sản xuất”, ông Tuấn Anh cho biết. Góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công, ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ cho rằng, nhiều định mức hỗ trợ hiện nay không còn phù hợp với thực tiễn đầu tư của doanh nghiệp. Ông Dũng kiến nghị Ban soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh tăng các mức hỗ trợ khuyến công tối thiểu từ 2-3 lần so với hiện hành; nâng mức hỗ trợ đối với mô hình trình diễn kỹ thuật, hỗ trợ máy móc thiết bị và tăng mức khen thưởng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm tạo sức hấp dẫn đối với doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới. Ông Hoàng Xuân Phong, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng tỉnh Thanh Hóa đề nghị điều chỉnh tăng định mức hỗ trợ đối với nhiều nội dung khuyến công nhằm phù hợp với mặt bằng giá hiện nay. Theo đó, đề xuất nâng mức hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến và chuyển giao công nghệ lên tối đa 600 triệu đồng/cơ sở. Mức hỗ trợ ứng dụng dây chuyền công nghệ tiên tiến lên tối đa 900 triệu đồng/cơ sở. Mức hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật lên tối đa 2 tỷ đồng/mô hình. NGỌC LINH LÝ DO DÒNG TIỀN TĂNG MẠNH Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo quý I/2026 của PNJ là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 3.500 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm hơn 230 tỷ đồng. Nếu nhìn vào con số này, có thể thấy khả năng tạo dòng tiền của doanh nghiệp đã cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, khi bóc tách báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phần lớn mức cải thiện không đến từ sự thay đổi của lợi nhuận mà đến từ biến động vốn lưu động. Trong quý I, hàng tồn kho giảm tới hơn 2.420 tỷ đồng, trở thành yếu tố đóng góp lớn nhất vào dòng tiền kinh doanh. Các khoản phải thu cũng giảm gần 50 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp thu hồi thêm tiền mặt. Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn phải chi hơn 610 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và hơn 50 tỷ đồng tiền lãi vay. Điều này cho thấy, dòng tiền quý I chịu ảnh hưởng đáng kể từ việc thu hồi vốn đang nằm trong hàng tồn kho. Đây là nguồn cải thiện mang tính chu kỳ vốn lưu động, không phải yếu tố có thể lặp lại liên tục nếu tốc độ giải phóng tồn kho chậm lại hoặc nhu cầu bổ sung hàng hóa tăng lên. Đến ngày 31/3/2026, hàng tồn kho của PNJ vẫn ở mức hơn 13.460 tỷ đồng, dù đã giảm khoảng 15% so với cuối năm trước. Khoản mục này tiếp tục là tài sản lớn nhất trên bảng cân đối kế toán và phản ánh lượng vốn đáng kể vẫn đang nằm trong hàng hóa. TIỀN GỬI NGÂN HÀNG TĂNG, NHƯNG... Nguồn tiền tạo ra trong quý được PNJ phân bổ vào các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn nhiều hơn là giữ dưới dạng tiền mặt. Theo báo cáo, doanh nghiệp đã chi hơn 2.990 tỷ đồng để cho vay và mua các công cụ nợ, đồng thời thu hồi khoảng 1.470 tỷ đồng, khiến dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm gần 1.490 tỷ đồng. Đến cuối quý I, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.586 tỷ đồng, trong đó 3.487 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 923 tỷ đồng, tăng so với đầu năm nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với quy mô hàng tồn kho hơn 13.461 tỷ đồng. Điều đó cho thấy phần lớn tài sản thanh khoản của PNJ nằm ở các khoản tiền gửi có kỳ hạn và đầu tư tài chính, thay vì tiền mặt có thể sử dụng ngay. Nếu doanh nghiệp phát sinh nhu cầu sử dụng lượng tiền lớn trong thời gian ngắn, khả năng đáp ứng sẽ phụ thuộc vào việc đáo hạn các khoản tiền gửi hoặc thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn. Một điểm cần lưu ý khác là toàn bộ bức tranh tài chính này được ghi nhận tại thời điểm 31/3/2026, tức trước khi những tranh luận liên quan đến chính sách thu mua lại kim cương của PNJ xuất hiện trong tháng 7. Do đó, báo cáo quý I chưa phản ánh những biến động mới về nhu cầu khách hàng bán lại sản phẩm, cũng như tác động nếu doanh nghiệp phải dành thêm nguồn lực cho hoạt động mua lại hoặc điều chỉnh chính sách quản trị hàng tồn kho. Trong thư phát hành ngày 21/7, PNJ cho biết nhu cầu khách hàng bán lại trang sức tăng đột biến trong bối cảnh thị trường biến động. Doanh nghiệp triển khai giải pháp quản trị thanh khoản tạm thời để giao dịch mua lại diễn ra trật tự và hoạt động kinh doanh duy trì ổn định. Không chỉ kim cương, các sản phẩm vàng, bạc khác cũng được PNJ giãn tiến độ thanh toán thành 4 tháng khi thu mua lại từ khách hàng. NGỌC MAI Báo cáo tài chính hợp nhất quý I của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 3.500 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với cùng kỳ. “Soi” dòng tiền PNJ giữa khủng hoảng kim cương Hàng tồn kho của PNJ quý I/2026 giảm so với cuối năm 2025 Đề xuất tăng “vốn mồi” cho công nghiệp nông thôn Nếu thông tư được ban hành và áp dụng từ năm 2027, kinh phí thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia sẽ tăng từ khoảng 151 tỷ đồng hiện nay lên khoảng 240 tỷ đồng. Cơ sở công nghiệp nông thôn được hưởng hỗ trợ từ chính sách khuyến công ẢNH: HẢI LINH Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư về kinh phí khuyến công với nhiều mức hỗ trợ được đề xuất tăng tới 58% so với hiện hành. Dự thảo cũng bổ sung chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển giao công nghệ và sản xuất sạch hơn nhằm thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển. Đây được xem là nguồn vốn mồi cho phát triển công nghiệp nông thôn.

Dưới góc độ quản lý giáo dục, kỹ thuật đo lường và chiến lược tuyển sinh, mỗi kỳ thi riêng được thiết kế để phục vụ cho mô hình đào tạo và chuẩn đầu vào đặc thù của từng nhóm trường. MỖI KỲ THI CHỈ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA MỘT NHÓM TRƯỜNG Kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) của Đại học Bách khoa Hà Nội tập trung đánh giá tư duy toán học, đọc hiểu văn bản khoa học và tư duy giải quyết vấn đề. Kỳ thi này được thiết kế riêng để sàng lọc thí sinh có năng khiếu, tư duy logic cao phục vụ các ngành kỹ thuật, công nghệ, công nghệ thông tin. Kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá diện rộng các năng lực cốt lõi (sử dụng ngôn ngữ, toán học, xử lý số liệu, lý luận tự nhiên/xã hội). Kỳ thi hướng đến sự toàn diện và tổng hợp, phù hợp cho nhóm trường đa ngành, đa lĩnh vực (khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kinh tế, luật). Kỳ thi đánh giá năng lực (SPT) của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hướng đến tuyển sinh cho các trường sư phạm. Hình thức các kỳ thi riêng hiện nay phần lớn được tổ chức trên máy tính. Sự khác biệt về cấu trúc đề thi cho thấy mỗi kỳ thi được xây dựng để phục vụ nhu cầu tuyển sinh riêng của từng nhóm trường, thay vì hướng tới mục tiêu trở thành một kỳ thi quốc gia dùng chung cho toàn hệ thống. PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ, mỗi thí sinh sẽ có những điểm mạnh riêng, vì vậy các phương thức tuyển sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ thực hiện đánh giá năng lực học tập và mức độ tư duy của thí sinh một cách toàn diện nhất để có thể lựa chọn ra những sinh viên có khả năng học tập tốt nhất và phù hợp nhất tại các chương trình đào tạo của nhà trường. Từ năm 2020 đến nay, gần 200.000 lượt thí sinh dự thi kỳ thi TSA do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Năm 2026, gần 60.000 lượt thí sinh dự thi. Phổ điểm của kỳ rất chuẩn và ổn định. Điểm trung bình và trung vị của bài thi ổn định ở mức 53-55/100 điểm. VÌ SAO TỔ CHỨC KỲ THI RIÊNG? Việc ngày càng nhiều trường đại học tổ chức kỳ thi riêng không chỉ xuất phát từ nhu cầu tuyển chọn thí sinh phù hợp hơn mà còn gắn với quá trình tự chủ đại học. Kỳ thi THPT Quốc gia gánh vác hai nhiệm vụ song song: xét tốt nghiệp và làm căn cứ chính để tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, Luật Giáo dục Đại học 2018 có hiệu lực cho phép các trường đại học tự chủ, kỳ thi đổi tên thành kỳ thi tốt nghiệp THPT (từ năm 2020), mục tiêu cốt lõi của kỳ thi này đã dịch chuyển. Đề thi được thiết kế để đánh giá mức độ đạt chuẩn chương trình phổ thông trên diện rộng, đảm bảo tỷ lệ tốt nghiệp toàn quốc ổn định. Điều này dẫn đến việc độ phân hóa ở nhóm điểm giỏi (8.5 - 10) không đủ sâu để các trường đại học tốp đầu sàng lọc thí sinh. Trong khi đó, chương trình đại học hiện đại, đặc biệt là các ngành công nghệ, kỹ thuật, sư phạm hay khoa học cơ bản đòi hỏi sinh viên phải sở hữu năng lực tư duy bậc cao chứ không chỉ dừng lại ở việc học thuộc dạng bài hay làm trắc nghiệm thuần túy. Các kỳ thi riêng ra đời nhằm giải bài toán này. Bài thi TSA hay HAS được thiết kế theo hướng tiếp cận các chứng chỉ chuẩn hóa quốc tế (như SAT, ACT). Thí sinh phải xử lý văn bản khoa học, biểu đồ và dữ liệu thực tế ngay tại phòng thi. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỳ thi SPT nhằm đánh giá năng lực lập luận, tư duy logic tự nhiên/xã hội và khả năng diễn đạt, những yếu tố cốt lõi của nghiệp vụ sư phạm tương lai. Như vậy có thể thấy, từ các kỳ thi riêng, mỗi trường đại học có “chân dung” sinh viên riêng. Đại học Bách khoa Hà Nội cần học sinh giỏi tư duy logic kỹ thuật; Đại học Quốc gia Hà Nội cần học sinh có năng lực tổng hợp đa ngành... KHI CÁC TRƯỜNG TÌM KIẾM “THƯỚC ĐO” MỚI Phân tích dữ liệu đối sánh của Bộ GD&ĐT qua các năm cho thấy có sự chênh lệch lớn giữa điểm trung bình học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT của cùng một học sinh. Nhiều trường THPT có hiện tượng điểm học bạ lớp 12 “vọt lên” hẳn so với lớp 10 và 11. Theo thống kê tại nhiều địa phương, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi ở cấp THPT tăng vọt qua các năm (có những trường THPT tỷ lệ học sinh giỏi chiếm 70-80%, thậm chí trên 90%). Số liệu thống kê do Bộ GD&ĐT công bố cho thấy, năm 2026, 100% các môn đều có điểm trung bình học bạ lớp 12 cao hơn hẳn điểm thi thực tế. Mức chênh lệch trung bình dao động từ 1,12 điểm đến gần 3,5 điểm. Vì vậy, nhiều trường thời gian gần đây nói “không” với học bạ thuần túy như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y dược TPHCM. Kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi quy mô quốc gia, nhưng mức độ phân hóa và tính bảo mật/khách quan ở một số khâu tổ chức tại địa phương vẫn khiến các đại học lo ngại. Đó là sự biến động mưa điểm 10 và điểm chuẩn kịch trần 30/30 điểm vẫn trượt đại học như từng xảy ra. Tiếp đến là tác động từ các vụ gian lận thi cử xảy ra ở khâu chấm thi/tổ chức thi tại một số địa phương (như Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình năm 2018, Tuyên Quang năm 2026) đã gián tiếp giáng một đòn mạnh vào niềm tin của các trường đại học đối với tính khách quan của kỳ thi do các địa phương chủ trì tổ chức. Nghiên cứu từ dữ liệu sinh viên trúng tuyển hằng năm cũng cho ra kết quả để các trường quyết tâm tổ chức kỳ thi riêng. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, thống kê nội bộ cho thấy, sinh viên vào trường bằng điểm TSA có tỷ lệ trả nợ môn hoặc cảnh báo học tập ở năm thứ nhất thấp hơn đáng kể so với nhóm tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp. Sự thiếu tin tưởng vào sự phân hóa của điểm thi tốt nghiệp THPT và tính trung thực của học bạ, nghi ngại gian lận thi cử chính là động lực mạnh mẽ nhất đẩy các trường đại học lớn phải tự thân vận động, tự mở kỳ thi riêng để “tự cứu lấy chất lượng đầu vào” của chính mình. NGHIÊM HUÊ 6 n Thứ Sáu n Ngày 24/7/2026 KHOA GIÁO Đóng góp ý kiến cho Diễn đàn "Có nên duy trì một kỳ thi hai mục tiêu?", chuyên gia cho rằng, tuy các kỳ thi riêng của các cơ sở giáo dục đại học thời gian qua lên ngôi nhưng không đủ khả năng để “gánh” tuyển sinh cho các trường đại học trên toàn quốc. TIẾP BÀI: “CÓ NÊN DUY TRÌ MỘT KỲ THI HAI MỤC TIÊU?” Kỳ thi riêng không thể “gánh” cả mùa tuyển sinh Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học năm 2026 ẢNH: DUY PHẠM Kỳ thi THPT Quốc gia gánh vác hai nhiệm vụ song song: xét tốt nghiệp và làm căn cứ chính để tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, Luật Giáo dục Đại học 2018 có hiệu lực cho phép các trường đại học tự chủ, kỳ thi đổi tên thành kỳ thi tốt nghiệp THPT (từ năm 2020), mục tiêu cốt lõi của kỳ thi này đã dịch chuyển. Trước hết, các kỳ thi này được xây dựng để phục vụ một nhóm trường nhất định, không phải để đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của toàn bộ hệ thống giáo dục đại học. Bên cạnh đó, phần lớn các kỳ thi riêng hiện nay được tổ chức trên máy tính. Với quy mô hơn 1,2 triệu thí sinh mỗi năm, hạ tầng công nghệ, số lượng phòng máy và mạng lưới điểm thi trên phạm vi cả nước vẫn chưa đủ để tổ chức một kỳ thi chuẩn hóa trong cùng thời điểm. Một vấn đề khác là sự chênh lệch điều kiện học tập giữa các vùng miền. Các dạng bài đánh giá tư duy, đánh giá năng lực theo hướng chuẩn hóa đòi hỏi học sinh phải có quá trình làm quen lâu dài. Nếu áp dụng ngay cho toàn bộ học sinh cả nước, khoảng cách về điều kiện tiếp cận giữa khu vực thành thị và vùng khó khăn có thể tạo ra những thách thức mới đối với yêu cầu bảo đảm công bằng trong tuyển sinh. Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng trong giai đoạn hiện nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn giữ vai trò là kỳ thi quốc gia bảo đảm mặt bằng đánh giá chung, còn các kỳ thi riêng là công cụ bổ sung giúp những trường có yêu cầu tuyển sinh đặc thù lựa chọn thí sinh phù hợp hơn. HOA BAN Chưa thể thay thế kỳ thi quốc gia? Mặc dù số lượng trường sử dụng kết quả các kỳ thi riêng ngày càng tăng, nhiều chuyên gia cho rằng việc sử dụng một kỳ thi như TSA hay HSA để thay thế hoàn toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn chưa khả thi. Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026

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