Báo Tiền Phong số 110

2 n Thứ Hai n Ngày 20/4/2026 THỜI SỰ Thay đổi diện mạo, nâng tầm chất lượng sống QUỐC HỘI XEM XÉT VIỆC THÀNH LẬP Giữa tháng 4, không khí tại Đồng Nai trở nên sôi động; từ đại công trường Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến những khu dân cư mới đang hình thành tại Biên Hòa, nhịp sống chuyển mình rõ rệt. Người dân đang háo hức chờ đợi thời khắc tỉnh nhà chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. KỲ VỌNG TỪ NHỮNG CÔNG DÂN ĐÔ THỊ TƯƠNG LAI Tại xã Long Thành - nơi được xem là “trái tim” của quá trình chuyển đổi đô thị, không khí phấn khởi lan tỏa khắp các khu dân cư. Hạ tầng giao thông liên vùng đang dần hoàn thiện, các tuyến cao tốc, đường vành đai, trục kết nối được triển khai đồng bộ. Đặc biệt, sự hiện diện của siêu dự án sân bay quốc tế đang từng ngày thay đổi diện mạo địa phương. Chị Lê Thị Phương Dung, một người lao động đang sinh sống tại Long Thành, nói rằng, việc Đồng Nai được xem xét nâng cấp lên thành phố trực thuộc Trung ương là minh chứng rõ ràng cho tiềm năng phát triển vượt trội. Theo chị, điều người dân kỳ vọng không chỉ là sự thay đổi về danh xưng hành chính mà là những chuyển biến thực chất trong đời sống khi hạ tầng thuận tiện hơn, dịch vụ công minh bạch hơn và môi trường sống tốt đẹp hơn. Chị Trần Ngọc Anh, giáo viên tiểu học tại Long Thành, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực giáo dục. Chị cho biết, sĩ số học sinh tại nhiều trường vẫn còn cao, gây áp lực không nhỏ cho giáo viên. “Nếu trở thành đô thị lớn, chắc chắn cần đầu tư thêm trường lớp, không gian học tập và các khu vui chơi cho học sinh. Đô thị hóa phải đi cùng chất lượng giáo dục,” chị nói. Ở xã Nhơn Trạch, khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, kỳ vọng của người dân lại gắn nhiều hơn với dịch vụ y tế và giao thông. Ông Nguyễn Văn Bé, cư dân lâu năm tại đây, bày tỏ mong muốn hệ thống bệnh viện được đầu tư hiện đại hơn để người dân không phải di chuyển xa. Đồng thời, giao thông nội vùng cần được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng. Không khí phấn khởi cũng lan tỏa đến các khu vực xa trung tâm. Tại Đồng Phú, nhiều người dân bày tỏ sự tự hào khi địa phương đứng trước cơ hội “lên phường”. Với họ, đây không chỉ là thay đổi về tên gọi mà là cơ hội phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và nâng cao thu nhập. Ông Nguyễn Hữu Tư ở xã Đồng Phú nói: “Tôi rất tự hào khi địa phương bước lên tầm cao mới. Điều mong muốn là hạ tầng được đầu tư đúng tầm, doanh nghiệp đến nhiều hơn để tạo việc làm và đời sống người dân tốt hơn”. Trong khi đó, bà Hồ Thị Hoa ở Lộc Ninh kỳ vọng, ngoài hạ tầng, chính sách hỗ trợ vốn sản xuất cũng cần được quan tâm. “Người dân mong có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình”, bà nói. ĐỘNG LỰC TỪ CHIẾN LƯỢC ĐÔ THỊ HÓA Theo các chuyên gia đô thị, việc nâng cấp từ xã lên phường không đơn thuần là thay đổi đơn vị hành chính, mà là bước chuyển toàn diện về mô hình quản trị và chất lượng sống. TS Nguyễn Minh Hòa, chuyên gia quy hoạch đô thị, nhận định: “Việc lên phường đồng nghĩa với việc người dân sẽ được tiếp cận hệ thống dịch vụ đô thị tiêu chuẩn cao hơn, từ y tế, giáo dục đến hạ tầng kỹ thuật. Quan trọng hơn, nó tạo ra áp lực tích cực để chính quyền địa phương đổi mới quản trị, minh bạch và hiệu quả hơn”. Thực tế cho thấy, nhiều địa bàn tại Đồng Nai đã có sự chuyển mình mạnh mẽ trong những năm gần đây. Từ các xã thuần nông, nhiều nơi đã trở thành khu vực có mật độ dân cư cao, hoạt động thương mại - dịch vụ sôi động, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư bài bản như Định Quán, Tân Phú, Đồng Phú... Việc chuyển đổi 10 xã lên phường trong đợt này được đánh giá là phù hợp với xu thế phát triển. Đáng chú ý, 100% hồ sơ đề án đều đã được lấy ý kiến người dân và nhận được sự đồng thuận cao một yếu tố quan trọng đảm bảo tính bền vững của quá trình chuyển đổi. TS Hoà cho rằng, khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai sở hữu nhiều lợi thế nổi bật để phát triển đô thị, trước hết là vị trí chiến lược kề cận TPHCM, giúp tăng khả năng kết nối vùng và giãn dân hiệu quả; cùng với đó là hệ thống hạ tầng giao thông quy mô lớn, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tạo động lực hình thành các đô thị hiện đại gắn với logistics và dịch vụ. Bên cạnh đó, nền tảng công nghiệp phát triển sẵn có giúp quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh và bền vững, trong khi quỹ đất còn rộng mở cho phép quy hoạch các khu đô thị mới theo hướng đồng bộ, xanh và thông minh, hạn chế áp lực quá tải như nhiều đô thị lớn hiện nay. Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai Nguyễn Minh Kiên, cho rằng, Đồng Nai khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trước hết người trẻ sẽ có thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và phát triển bản thân. "Cơ hội đó đến từ việc hạ tầng ngày càng đồng bộ, môi trường đầu tư thuận lợi hơn, dịch vụ - công nghiệp - logistics - thương mại phát triển mạnh hơn, đời sống đô thị văn minh và hiện đại hơn. Người trẻ cũng sẽ có điều kiện tiếp cận tốt hơn với khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thị trường lao động chất lượng cao và các mô hình phát triển mới", anh Kiên nhận định. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội luôn là những thách thức lớn hơn. Khi đô thị phát triển ở tầm cao hơn, yêu cầu đối với người trẻ cũng cao hơn rất nhiều. Đó là áp lực về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, ngoại ngữ, khả năng thích ứng với môi trường cạnh tranh và hội nhập. Bên cạnh đó, người trẻ cũng phải đối diện với yêu cầu cao hơn về ý thức công dân, trách nhiệm xã hội, văn hóa ứng xử và năng lực làm việc trong một môi trường đô thị hiện đại. Đồng Nai từ lâu đã xác định phát triển đô thị đa trung tâm, gắn với công nghiệp, dịch vụ và tăng cường liên kết vùng là hướng đi chủ đạo. Theo các chuyên gia đô thị, việc nâng cấp từ xã lên phường không đơn thuần là thay đổi đơn vị hành chính, mà là bước chuyển toàn diện về mô hình quản trị và chất lượng sống. Đồng Nai đã đáp ứng đủ các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương ẢNH: VĂN QUÂN Người dân được hướng dẫn tận tình tại Trung tâm Hành chính công xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai ẢNH: VĂN QUÂN Trước ngưỡng cửa lịch sử Ngày 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết thành lập 10 phường; tỉnh Đồng Nai đang tiến rất gần thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây không chỉ là sự ghi nhận những thành tựu phát triển vượt bậc, mà còn mở ra một giai đoạn mới với nhiều cơ hội và thách thức. Đối với người dân, đó là kỳ vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đối với chính quyền, đó là trách nhiệm lớn hơn trong quản trị và phát triển. Đồng Nai không chỉ đang thay đổi về diện mạo, mà còn đang từng bước nâng tầm chất lượng sống hướng tới một đô thị hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững. 3 n Thứ Hai n Ngày 20/4/2026 THỜI SỰ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI DOANH NGHIỆP TRƯỚC YÊU CẦU “LÊN CHUẨN” Ông Nguyễn Duy Khương, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai, cho rằng khi địa phương bước vào “sân chơi” đô thị cấp cao hơn, môi trường kinh doanh chắc chắn sẽ chuyển dịch theo hướng hiện đại, minh bạch và cạnh tranh khốc liệt hơn. Theo ông Khương, doanh nghiệp không thể tiếp tục vận hành theo kiểu linh hoạt ngắn hạn hay dựa vào kinh nghiệm tích lũy đơn lẻ, mà buộc phải chuyển sang mô hình quản trị bài bản, có chiến lược dài hạn và dựa trên dữ liệu. “Doanh nhân trẻ cần chuyển từ tư duy phản ứng sang tư duy dự báo, từ tận dụng cơ hội sang xây dựng năng lực nội tại”, ông nói. Trên tinh thần đó, Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai xác định sẽ đẩy mạnh các chương trình nâng cao năng lực quản trị cho hội viên, tập trung vào những trụ cột thiết yếu như tài chính, pháp lý, nhân sự, chuyển đổi số và quản trị rủi ro những yếu tố quyết định khả năng tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh mới. Sự hiện diện của các công trình động lực, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cùng hệ thống đường cao tốc và mạng lưới logistics liên vùng đang dần hoàn thiện, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho Đồng Nai. Đây được xem là “bệ phóng” để địa phương bứt phá trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, logistics và đô thị hiện đại. Tuy nhiên, theo ông Khương, cơ hội không tự động đến với tất cả. “Không phải doanh nghiệp nào cũng mặc nhiên hưởng lợi từ hạ tầng. Cơ hội chỉ dành cho những đơn vị đủ năng lực tham gia vào chuỗi giá trị mới”, ông nhận định. THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ ÁP LỰC CHUYỂN ĐỔI Khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai được dự báo sẽ đón làn sóng đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt là dòng vốn FDI có chọn lọc vào các lĩnh vực công nghệ cao, logistics hiện đại và dịch vụ chất lượng cao. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp địa phương sẽ có thêm cơ hội hợp tác, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn hơn. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không còn là xu hướng mang tính khuyến khích, mà trở thành điều kiện bắt buộc. Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành, kiểm soát chi phí và mở rộng thị trường, trong khi chuyển đổi xanh là “tấm vé” để tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn môi trường. “Hội không xem FDI là áp lực, mà là cơ hội để doanh nghiệp học hỏi, kết nối và từng bước tham gia vào chuỗi giá trị ở trình độ cao hơn”, ông Khương khẳng định. Những vấn đề trọng tâm được doanh nghiệp quan tâm hiện nay bao gồm: tiếp cận quỹ đất sản xuất, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư. Trong đó, bài toán nhân lực chất lượng cao được xem là “nút thắt” quan trọng quyết định khả năng phát triển bền vững của địa phương. Ông Trần Công Định, Phó Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Đồng Nai, đánh giá, việc thành lập 10 phường mới nâng số phường của tỉnh thành 33 phường và 62 xã và hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương mở ra nhiều cơ hội cho ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai. Các lĩnh vực có dư địa phát triển mạnh trong thời gian tới bao gồm phát triển hạ tầng đô thị (giao thông đường bộ, đường sắt…); đô thị hóa nhanh tại các xã mới lên phường, đô thị sân bay; phát triển công nghiệp, đầu tư nhiều khu công nghiệp mới; đầu tư hạ tầng xã hội. “Đồng Nai cũng đang triển khai nhiều dự án giao thông lớn kết nối vùng như đường vành đai 4, các tuyến cao tốc phía Tây, các tuyến đường sắt... Việc địa phương đang triển khai các dự án lớn cũng tạo nhiều cơ hội, thách thức cho các doanh nghiệp địa phương tham gia các dự án này”, ông Định nói. NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO BƯỚC NHẢY VỌT Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út, tỉnh đã có bước phát triển nhanh và toàn diện trong những năm qua, hình thành không gian kinh tế, đô thị đa trung tâm, gắn kết chặt chẽ với các hành lang phát triển của vùng. Với quy mô dân số gần 4,5 triệu người, GRDP năm 2025 đạt gần 678.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 5% GDP cả nước, Đồng Nai hiện nằm trong nhóm các địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất Việt Nam, chỉ sau TPHCM, Hà Nội và Hải Phòng, ông Út nói. Theo ông, việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là sự ghi nhận những thành tựu phát triển, mà còn mở ra một nền tảng thể chế mới, giúp Đồng Nai phát huy tối đa tiềm năng, nâng cao năng lực quản trị và thu hút nguồn lực chất lượng cao. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chia sẻ, sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, diện mạo kinh tế - xã hội của Đồng Nai sẽ có những thay đổi mang tính bước ngoặt, thể hiện trên cả ba phương diện: cấu trúc kinh tế, không gian - hạ tầng phát triển và chất lượng sống của người dân. Về cấu trúc kinh tế, Đồng Nai sẽ chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào công nghiệp chế biến, gia công sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Phát triển mô hình tăng trưởng mới với nền tảng là các ngành kinh tế trọng điểm theo hướng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm phương thức phát triển chủ đạo; lấy doanh nghiệp làm trung tâm đổi mới sáng tạo, lấy dữ liệu làm tài nguyên chiến lược. Theo quy hoạch, Đồng Nai sẽ phát triển đi đầu trong các lĩnh vực kinh tế hàng không, công nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ chất lượng cao và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là sự thay đổi căn bản về "chất" của nền kinh tế, hướng tới giá trị gia tăng cao và năng lực cạnh tranh quốc tế. VĂN QUÂN Trung tâm kết nối khu vực và quốc tế Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết, sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, diện mạo kinh tế - xã hội của Đồng Nai sẽ có những thay đổi mang tính bước ngoặt, thể hiện trên cả ba phương diện: cấu trúc kinh tế, không gian - hạ tầng phát triển và chất lượng sống của người dân. Sáng 20/4, Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam; việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai… Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về các dự thảo nghị quyết đã được trình Quốc hội. Nội dung này cũng sẽ được Quốc hội thảo luận ở hội trường sau đó một ngày. Chiều 20/4, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025. Ngày 21/4, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các nội dung quan trọng này. Cuối phiên họp, thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Các dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua ngày 23/4. Các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm; kế hoạch tài chính 5 năm; kế hoạch vay, trả nợ công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, cùng nhiều nghị quyết quan trọng khác sẽ được Quốc hội thông qua vào chiều cùng ngày. Dự kiến, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc từ 15 giờ 45 phút ngày 23/4, thông qua Nghị quyết kỳ họp (nếu có) và Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp. LUÂN DŨNG Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng Đồng Nai đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối với các tỉnh thành phía Nam ẢNH: VĂN QUÂN "Đồng Nai cũng đặc biệt chú trọng việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh để mở rộng không gian phát triển; đẩy mạnh các hành lang kinh tế, vành đai công nghiệp, hệ thống đô thị gắn với các trục giao thông kết nối vùng, liên vùng và quốc tế. Đặc biệt, sự hình thành đô thị sân bay Long Thành cùng hệ sinh thái hàng không - logistics - dịch vụ sẽ tạo ra trục phát triển hoàn toàn mới, đưa Đồng Nai trở thành trung tâm kết nối của khu vực và quốc tế". Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai NGUYỄN VĂN ÚT Theo anh Kiên, vấn đề không phải là chúng ta nhìn cơ hội hay thách thức theo hướng tách rời nhau, mà phải xác định đây là một giai đoạn buộc người trẻ phải trưởng thành nhanh hơn. Nếu chuẩn bị tốt, đây là thời cơ rất lớn. Còn nếu chậm thay đổi, chậm thích ứng, thì chính người trẻ sẽ tự làm mất đi lợi thế của mình. Về phía địa phương, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh, cho biết, việc nâng cấp đơn vị hành chính là bước đi chiến lược trong tiến trình đô thị hóa. Đồng Nai từ lâu đã xác định phát triển đô thị đa trung tâm, gắn với công nghiệp, dịch vụ và tăng cường liên kết vùng là hướng đi chủ đạo. Tại Lộc Ninh, đề án thành lập phường được xây dựng dựa trên định hướng phát triển dài hạn đến năm 2050. Kinh tế địa phương sẽ chuyển dịch theo hướng công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, đi kèm với quy hoạch không gian đô thị rõ ràng, sử dụng đất hiệu quả. Song song đó, các địa phương đang tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư hạ tầng, phát triển các công trình trọng điểm và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Công tác chuyển đổi số trong quản lý hành chính cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Ông Hồ Hùng Phi, Chủ tịch UBND xã Đồng Phú, cho biết, chính quyền đã chủ động rà soát các tiêu chí đô thị, hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị điều kiện để chuyển sang mô hình quản lý đô thị. Các phong trào chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đang được người dân hưởng ứng tích cực. Một trong những yếu tố quan trọng giúp Đồng Nai sẵn sàng “lên thành phố” chính là sự đồng thuận của người dân. Không khí phấn khởi không chỉ thể hiện qua lời nói, mà còn qua hành động cụ thể: chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng… Đây chính là nền tảng xã hội vững chắc để quá trình đô thị hóa diễn ra bền vững. Khi người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể tham gia, quá trình phát triển sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. VĂN QUÂN Theo dự kiến chương trình, từ ngày 20-23/4 (dự phòng ngày 24 và 25/4), Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ họp đợt 2, xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng, cấp bách.

4 n Thứ Hai n Ngày 20/4/2026 THỜI SỰ Ngày 19/4, Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trực tiếp và trực tuyến, kết nối hơn 4.000 điểm cầu trên cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam. 105 NHÓM NỘI DUNG, GIẢI PHÁP VÀ 16 CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM Trình bày chuyên đề “Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”, anh Nguyễn Minh Triết nêu rõ 7 chương trình, 105 nhóm nội dung, giải pháp và 16 chỉ tiêu trọng tâm. Chương trình bám sát và cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, tầm nhìn đã được Đại hội Đảng toàn quốc xác định, nhằm thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, góp phần sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Chương trình cũng đặt ra mục tiêu trong năm 2026 bảo đảm 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt Nghị quyết và ít nhất 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Các nội dung trọng tâm của Chương trình hành động gồm: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, khát vọng cống hiến cho thanh thiếu nhi; đẩy mạnh học tập, quán triệt Nghị quyết gắn với kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trên nền tảng số; phát triển các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) và nền tảng số phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục; củng cố, phát triển Ứng dụng Thanh niên Việt Nam; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, các câu lạc bộ lý luận trẻ. Đặc biệt, theo anh Triết, Chương trình hành động xác định nhiều nội dung lớn gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong đó, có phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển nguồn nhân lực trẻ; huy động thanh niên tham gia phát triển xã hội bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh thiếu niên trong nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh; chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em, thiếu niên, nhi đồng; nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Hội nghị được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông - nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, truyền đạt chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIV của Đảng”. Qua đó, đội ngũ cán bộ Đoàn cả nước tiếp tục được củng cố định hướng, lý luận và thực tiễn, để vận dụng sáng tạo vào công tác và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới. KẾT QUẢ CỤ THỂ, CÓ SỨC LAN TỎA Phát biểu kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định, việc nắm vững nội dung Nghị quyết là bước khởi đầu cực kỳ quan trọng, nhưng mục tiêu cuối cùng phải là sự chuyển dịch về hành động. “Giá trị của việc học tập Nghị quyết không chỉ nằm ở việc nắm được nội dung, mà phải được thể hiện bằng chất lượng cụ thể hóa, bằng quyết tâm tổ chức thực hiện và bằng những kết quả thực chất trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”, anh Huy nói. Anh Huy nêu rõ, bối cảnh sức mạnh quốc gia ngày càng được đo bằng năng lực sáng tạo, trình độ khoa học công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng thích ứng. Đổi mới sáng tạo phải trở thành tinh thần phát triển chung của đất nước, của từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị và của mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ. Ngày 26/3 năm nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tròn 95 năm xây dựng, trưởng thành và cống hiến; nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước”, nhấn mạnh “yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học - công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước”. Anh Huy yêu cầu, ngay sau hội nghị, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai nghiêm túc nội dung quán triệt ở cấp mình theo đúng kế hoạch; chỉ đạo Đoàn cơ sở, chi Đoàn tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, bài bản, phù hợp với từng nhóm đối tượng. “Tinh thần chung là phải triển khai đồng bộ, không chậm trễ, không hình thức, không làm qua loa cho đủ quy trình. Càng xuống cơ sở thì việc quán triệt càng phải cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Cán bộ Đoàn phải là người học trước, hiểu sâu hơn, nắm chắc hơn, từ đó mới có thể tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hiệu quả trong đoàn viên, thanh niên”, anh Huy nói. Đặc biệt, trên cơ sở Chương trình hành động của T.Ư Đoàn, các tỉnh, thành Đoàn khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động của mình, gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của địa phương, đơn vị. Việc cụ thể hóa phải bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương, đồng thời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn từ địa phương, đơn vị. Chương trình hành động phải rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả đầu ra, tránh chung chung, dàn trải, hình thức. Quán triệt tới các cấp bộ Đoàn trên toàn quốc tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy lưu ý: “Tôi yêu cầu là cấp càng cao thì lại càng phải gương mẫu, nơi nào càng khó thì càng phải sâu sát, việc nào càng mới thì càng phải chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm”. “Mỗi đơn vị cần xác định rõ trọng tâm, khâu đột phá, nội dung cần tập trung chỉ đạo để tạo chuyển biến rõ nét và dấu ấn cụ thể của tuổi trẻ trong thực hiện Nghị quyết XIV của Đảng”, anh Huy nói. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền phải đổi mới phương thức, phát huy đồng bộ hệ thống báo chí của Đoàn, các nền tảng số, mạng xã hội để Nghị quyết gần gũi hơn với đời sống thanh niên, tạo được cảm hứng cống hiến và khơi dậy trách nhiệm hành động trong tuổi trẻ. Anh Huy nhấn mạnh, cán bộ Đoàn phải ghi nhớ, hành động, hành động và phải hành động, không có cách nào khác. Nếu có soạn chương trình hành động có hay đến mấy, cụ thể đến mấy, chúng ta không hành động, không thực hiện, không cụ thể hoá thì cũng không có tác dụng gì. Anh Huy yêu cầu học tập Nghị quyết không phải để dừng lại ở nhận thức, mà phải được soi chiếu vào từng lĩnh vực công tác cụ thể của Đoàn, như giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá; hỗ trợ thanh niên học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; phát huy tinh thần sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Mỗi cấp bộ Đoàn phải lựa chọn những nội dung thật thiết thực, gắn với yêu cầu phát triển của địa phương, đơn vị và nhu cầu chính đáng của thanh niên, để từ đó tạo ra kết quả cụ thể, có sức lan tỏa, có thể kiểm đếm và đánh giá được. “KHÔNG KHOÁN TRẮNG…” Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy yêu cầu các bí thư tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và bí thư Đoàn các cấp phải trực tiếp chỉ đạo, không khoán trắng cho bộ phận tham mưu. Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Đoàn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp bộ Đoàn trong năm 2026, vì vậy phải được đặt đúng vị trí, được quan tâm đúng mức, được tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đồng thời, đôn đốc cán bộ đoàn viên tham gia kiểm tra đánh giá kết quả học tập một cách nghiêm túc, làm thật, đánh giá thật, phản ánh đúng mức độ tiếp thu, không chiếu lệ, không đối phó. Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ tăng cường kiểm tra giám sát chuyên đề, đồng thời đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc, chia sẻ các cách làm hay, mô hình hiệu quả để cùng nhân rộng trong toàn Đoàn. Tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, cán bộ Đoàn phải ghi nhớ, hành động, hành động và phải hành động, không có cách nào khác. Nếu có soạn chương trình hành động có hay đến mấy, cụ thể đến mấy, chúng ta không hành động, không thực hiện, không cụ thể hóa thì cũng không có tác dụng gì. Phải hành động, tạo kết quả thực chất Hội nghị kết nối trực tuyến tới hơn 4.000 điểm cầu tổ chức Đoàn các cấp trên cả nước ẢNH: XUÂN TÙNG Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG Cán bộ Đoàn phải là người học trước, hiểu sâu hơn, nắm chắc hơn, từ đó mới có thể tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hiệu quả trong đoàn viên, thanh niên”. Anh BÙI QUANG HUY - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

5 n Thứ Hai n Ngày 20/4/2026 XÃ HỘI DẪN DỤ Trong vai khách hàng, chúng tôi tìm đến hàng loạt nha khoa tại Hà Nội để thăm khám răng miệng. Sau khi thăm khám lâm sàng, chụp phim X-quang di động, phòng khám bắt đầu “phán bệnh”. Cùng một hàm răng của phóng viên (PV), mỗi phòng khám đưa ra chẩn đoán khác nhau, hầu hết đều khuyên khách hàng phục hình răng sứ (thường gọi làm răng sứ). Trong lúc chờ tới lượt thăm khám tại Nha khoa C.D trên đường Giảng Võ (Hà Nội), biết bệnh nhân có răng hàm đã bọc sứ kim loại, nhân viên tư vấn tên Q cho xem hình ảnh và nhấn mạnh một câu chuyện của khách hàng có răng tương tự để dọa. Cùng với đó, Q đưa ra giải pháp khắc phục, thay chất liệu, tháo răng ốp kim loại, điều trị viêm (nếu có), bọc lại bằng răng sứ toàn phần. Q còn cho PV Tiền Phong xem ảnh chụp hàm răng của khách hàng làm cùng thời gian 5-10 năm với chất liệu răng sứ toàn phần, phần lợi khỏe, hồng hào, không tụt. Sau phần tư vấn ban đầu, PV Tiền Phong được đưa vào ghế khám. Tại đây, một người mặc áo bác sĩ cùng trợ lý tên Đ cùng khám. Vừa nhìn vào răng, nhân viên Đ gạ bọc sứ. “Răng thưa, khấp khểnh khó vệ sinh, dễ gây viêm lợi; răng không đều màu. Chị nên làm thẩm mỹ cho đẹp, vừa xử lý vùng thưa, vừa thay đổi màu sắc răng. Môi đỏ, da trắng, chị làm thẩm mỹ răng trắng, thay đổi góc nhìn, trẻ ra nhiều so với tuổi”, người mặc áo bác sĩ chẩn đoán và dặn trợ lý tên Đ tư vấn cho khách hàng làm răng sứ thẩm mỹ 16 chiếc. Rời ghế răng, chúng tôi được nhân viên tên Đ đưa tới phòng tư vấn. Tại đây, nhân viên Đ đưa ra hàng loạt nguy cơ nếu không trồng răng sứ vào vị trí chiếc răng hàm dưới đã mất. “8 chiếc răng hàm quan trọng nhất, chị mất răng số 7 sẽ gây ra nhiều hậu quả như: tiêu xương, lệch khuôn mặt, răng 2 bên xu hướng đổ vào. Đổ răng dẫn đến giãn dây chằng, răng rụng thành chùm khi về già. Sau này muốn làm răng phải cấy xương. Đa số người dân không thấy đau cho là bình thường nhưng thực tế sẽ tiêu xương”, nhân viên Đ nói. Nhóm PV tới phòng khám răng A trên đường Ngọc Trì (Hà Nội). Sau khi chụp X-quang, chỉ lên màn hình máy tính cá nhân, nhân viên phòng khám đưa ra chẩn đoán, chiếc răng sứ kim loại gây ra viêm lợi và khuyên bệnh nhân, cắt bỏ răng cũ để điều trị hết viêm, thay thế bằng răng sứ toàn phần. Cách phòng khám A khoảng 1 km, chúng tôi tiếp tục được nhân viên phòng khám M.T trên đường Thạch Bàn kiểm tra. Dù không chụp phim X-quang, nhân viên phòng khám này cũng đưa ra chỉ định, thay thế bằng răng sứ toàn phần. Trong khi đó, sau khi kiểm tra bằng máy X-quang toàn hàm, máy quét 3D răng, bác sĩ phòng khám nha khoa tại đường Trần Quốc Toản (Hà Nội) khẳng định, răng bình thường, không có vấn đề như viêm lợi. TẶNG MÃ GIẢM GIÁ RĂNG SỨ TỚI 50% Tại phòng khám nha khoa C.D trên đường Giảng Võ, sau khi thuyết phục khách hàng làm răng sứ, nhân viên tư vấn Đ đưa ra bảng giá. Theo đó, giá răng sứ dao động từ 2 đến 30 triệu đồng/chiếc. Cụ thể, giá thấp nhất là răng sứ Zirconia giá 2 triệu đồng/chiếc, bảo hành 5 năm và giá cao nhất là răng sứ Orodent Inovation 30 triệu đồng/chiếc, bảo hành 20 năm. “Bạn làm 4 chiếc răng hàm bằng sứ mức giá 16 triệu đồng, được trừ 2 triệu đồng theo diện thư mời. Nếu bạn làm thẩm mỹ, mình hỗ trợ thêm, tặng bạn mã giảm giá 50% nhân dịp 8/3 (chương trình đến cuối tháng 3). Chị gái mình đã làm răng, mẹ mình đang điều trị không làm được, nên thừa mã giảm giá”, nhân viên Đ nói. Theo Đ, mã giảm giá 50% dành cho người thân giúp giảm số tiền chi trả hoặc nâng cấp răng sứ loại đắt tiền hơn. Đ dẫn chứng, răng sứ Venus của Đức 4 triệu đồng/chiếc, chỉ còn 2 triệu đồng. Giá răng Ddbio của Đức giá 6 triệu đồng/chiếc, chỉ còn 3 triệu đồng. Loại đắt tiền này bảo hành tới 20 năm, kháng khuẩn, kháng viêm, không lo sâu răng. Trao đổi với PV Tiền Phong, GS.TS Võ Trương Như Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết, nha khoa có nhiều loại thiết bị hỗ trợ chẩn đoán, trong đó phổ biến là máy chụp X-quang. Đặc biệt, máy X-quang cận chóp di động có thể được sử dụng ngay tại ghế nha để kiểm tra nhanh tình trạng răng. Tuy nhiên, loại máy này cần được kiểm định tiêu chuẩn tia X định kỳ từ 3-6 tháng/lần theo quy định. Nếu không, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe là điều không thể xem nhẹ. “Hình ảnh từ các loại máy X-quang cũng có độ chính xác khác nhau. Máy chụp cận chóp không thể thay thế hoàn toàn các hệ thống chụp X-quang toàn cảnh. Ngày nay, các máy chụp CT Cone beam (kỹ thuật chụp cắt lớp chùm tia hình nón - PV) sẽ cho hình ảnh chất lượng và toàn diện hơn. Việc chẩn đoán bệnh lý răng miệng không thể chỉ dựa vào phim X-quang. Bác sĩ cần kết hợp thăm khám lâm sàng, đánh giá cận lâm sàng, thậm chí sử dụng thêm các công nghệ hiện đại như máy quét trong miệng 3D để đưa ra kết luận chính xác. Nếu chỉ nhìn vào phim X-quang, nguy cơ chẩn đoán sai là hoàn toàn có thể xảy ra”, GS.TS Ngọc nói. Trả lời câu hỏi về chiêu trò của phòng khám nha khoa có dấu hiệu moi tiền bệnh nhân, giảm giá 50%, nguồn gốc vật liệu chưa minh bạch, không xuất hóa đơn, ông Bùi Quốc Vương, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế Hà Nội, cho biết, phòng khám nha khoa công khai giá chi phí cho bệnh nhân, khách hàng. Tuy nhiên, hiện nay, chưa có quy định về giá dịch vụ y tế tư nhân và cũng chưa có quy định về việc cung cấp cho người bệnh về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm y tế. (Còn nữa) Thăm khám qua loa, dọa tiêu xương hàm, giãn dây chằng, rụng răng; chê răng thưa, khấp khểnh, khó vệ sinh, không đều màu là những chiêu trò dẫn dụ khách hàng làm răng sứ. Vạch chiêu moi tiền làm răng sứ Nha khoa C.D trên đường Giảng Võ, Hà Nội với loạt cách thức hướng bệnh nhân làm răng sứ Phía sau lời quảng cáo hoa mỹ của phòng khám nha khoa là hàng loạt góc khuất như: Dọa bệnh, lắp răng sứ trôi nổi, nâng giá gấp chục lần... Nhóm phóng viên Tiền Phong thâm nhập phòng khám nha khoa để tận thấy các chiêu moi tiền khách. Bài 1: Dọa bệnh, chê xấu NHÓM PHÓNG VIÊN Bệnh nhân tới thăm khám, điều trị tại một phòng khám nha trên đường Ngọc Trì, Hà Nội Bảng báo giá răng sứ Có nhóm nha khoa hoạt động chui Ông Bùi Quốc Vương, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế Hà Nội, cho biết, thành phố có 1.300 phòng khám nha khoa và chia thành nhiều nhóm. Trong đó, có nhóm công ty thành lập phòng khám nha khoa, bác sĩ là người làm thuê. Nhóm này hay bị điều hành theo thiên hướng kinh doanh, coi nghề y là kinh doanh. Nhóm nha khoa hoạt động không phép, hoạt động chui do chưa đủ điều kiện cấp phép (như kỹ thuật viên đang trong quá trình học lên cao, mở phòng khám chui). “Quản lý phòng khám nha khoa gồm: Sở Y tế, Phòng Văn hóa xã hội của xã/phường và công an. Sau khi cấp phép, Sở Y tế thông báo cho Phòng Văn hóa xã hội theo dõi, kiểm tra”, ông Vương nói. N.Linh GÓC KHUẤT PHÒNG KHÁM NHA KHOA:

6 n Thứ Hai n Ngày 20/4/2026 GIỚI TRẺ NHIỀU HOẠT ĐỘNG PHONG PHÚ, THIẾT THỰC Theo anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban công tác Đoàn, trưởng đoàn Hành trình đỏ 2026, trải qua 8 ngày (từ 11-18/4) tại Trung Quốc, với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, Đoàn đại biểu thanh thiếu nhi Việt Nam đã có những trải nghiệm sâu sắc, thu nhận nhiều thông tin bổ ích và tích lũy cho mình những bài học quý báu. Tại thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông và Thủ đô Bắc Kinh, đoàn đại biểu thăm các di tích cách mạng, “địa chỉ đỏ” gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn TNCS Trung Quốc, đồng thời ghi dấu tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc. “Chúng tôi đặc biệt xúc động khi được tới thăm Di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - nơi cách đây hơn 100 năm đã ươm mầm những hạt giống đầu tiên cho cách mạng Việt Nam, nơi những bậc tiền bối cách mạng và những đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên được học tập, giác ngộ lý tưởng cách mạng. Và cho đến hôm nay, di tích ấy, cùng nhiều di tích lịch sử khác ghi dấu hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo của Việt Nam trước đây vẫn được các đồng chí nước bạn gìn giữ, bảo tồn hết sức trân trọng”, anh An nói. Những địa danh ấy không chỉ giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, mà còn khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin và lý tưởng cách mạng trong mỗi bạn trẻ. Cùng với đó, đoàn đã tham quan, tìm hiểu nhiều danh lam thắng cảnh, thiết chế văn hóa, trung tâm khoa học - công nghệ và doanh nghiệp tiêu biểu của Trung Quốc, thấu hiểu sâu sắc hơn về hiện đại hoá kiểu Trung Quốc. Các diễn đàn, tọa đàm, chương trình giao lưu thanh niên Việt - Trung đã tạo ra không gian trao đổi sôi nổi, giúp hai bên chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ nhiều vấn đề cùng quan tâm, qua đó mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, bền vững hơn giữa tuổi trẻ hai nước trong thời gian tới. Một dấu ấn đặc biệt của hành trình lần này là việc đoàn đại biểu thanh thiếu nhi Việt Nam và Trung Quốc vinh dự được gặp các đồng chí lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai Nhà nước và lắng nghe những ý kiến chỉ đạo, căn dặn sâu sắc. Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao, mà còn thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo hai nước đối với thế hệ trẻ, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí ngày càng quan trọng của thanh thiếu nhi trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. “Những lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình là nguồn động lực to lớn, là định hướng quan trọng để tuổi trẻ hai nước tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và cống hiến trong thời gian tới”, anh An nói. Phát biểu tại buổi tiệc chia tay đoàn Hành trình đỏ nghiên cứu học tập năm 2026, chị Lưu Mẫn, Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Trung ương Trung Quốc, nhắc lại những nội dung phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại buổi gặp gỡ thanh niên Trung Quốc - Việt Nam tham gia Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập. Theo chị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, thanh niên là thế hệ kế thừa sự nghiệp hai Đảng, hai nước, đồng thời mong muốn thanh niên hai nước kề vai sát cánh, hỗ trợ lẫn nhau, cùng giữ vững niềm tin cách mạng, làm cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng nồng thắm, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Hành trình đỏ nghiên cứu học tập là cầu nối quan trọng vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt - Trung, đồng thời tin tưởng thanh thiếu niên hai nước sẽ tiếp tục viết nên những trang mới của tình hữu nghị. Theo chị Lưu Mẫn, những lời căn dặn của hai lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước làm chương trình Hành trình đỏ lần này thêm ý nghĩa, để thanh niên hai nước ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm kế thừa và vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp. HÀNH TRÌNH CỦA TRƯỞNG THÀNH VÀ KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN Em Đỗ Trà My, Liên đội trưởng Trường THCS Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, vẫn chưa hết cảm xúc lâng lâng, tự hào sau chuyến Hành trình đỏ. “Một tuần ở đất nước bạn là một hành trình trải nghiệm đầy ý nghĩa; em được đến những địa chỉ đỏ, hiểu hơn về công lao to lớn của các bậc tiền bối cách mạng, được giao lưu, lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng và có thêm nhiều người bạn mới. Đó là những giá trị khiến em thấy mình trưởng thành hơn, ý thức hơn về tình hữu nghị Việt - Trung mà các bậc tiền bối đã dày công vun đắp”, Trà My kể. Trong buổi tiệc chia tay Hành trình đỏ, Trà My mang chiếc đàn bầu từ Việt Nam lên sân khấu nước bạn trình diễn bài “Một vòng Việt Nam”. “Tiếng đàn bầu thánh thót, cùng những hình ảnh phong cảnh quê hương Việt Nam hữu tình xuất hiện trên màn hình sân khấu trong tiếng cổ vũ, hò reo của mọi người, em thấy mình thật hạnh phúc khi mang âm nhạc đậm đà bản sắc dân tộc kết nối mọi người lại với nhau”, Trà My nói. Chị Huỳnh Ngọc Tố Trân, đại diện đến từ đơn vị truyền thông 28 Entertainment, chia sẻ: “Tôi đặc biệt xúc động trước sự tin tưởng sâu sắc mà bác Tô Lâm dành cho thế hệ trẻ. Sau cuộc gặp gỡ đặc biệt này, tôi càng hiểu rõ sứ mệnh của thanh niên Việt Nam. Chúng ta không chỉ là người kế thừa mà còn là người chủ động viết tiếp những câu chuyện hữu nghị Việt - Trung. Tôi nguyện đem sức trẻ và trí tuệ để vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” như kỳ vọng của các cấp lãnh đạo”, chị Tố Trân nói. Với Nguyễn Tấn Hưng, sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc không là một chuyến đi tham quan đơn thuần, mà là một dấu mốc trưởng thành. “Mỗi chương trình học tập tại nơi đây đều để lại cho tôi nhiều kinh nghiệm đáng giá và những bài học thực tiễn. Đặc biệt, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi có cơ hội được gặp gỡ và lắng nghe bài phát biểu quan trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong buổi gặp gỡ đại biểu thanh niên hai nước. Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là lời khẳng định “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội, là sức sống của dân tộc, là đội dự bị tin cậy của Đảng, là chủ nhân tương lai đất nước”, Hưng nói. Theo Hưng, đây là cách định vị đầy tin tưởng về vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của thế hệ trẻ trong thời đại mới. Nam sinh Trường Đại học Yersin Đà Lạt cho rằng, tuổi trẻ không chỉ là quãng đường đẹp nhất của đời người, mà còn là giai đoạn mang ý nghĩa kiến tạo tương lai. “Những giá trị mà tôi nhận được từ chuyến đi này không chỉ dừng lại ở tri thức, mà còn là sự trưởng thành rõ nét trong tư duy, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Đây sẽ là hành trang vững chắc, tiếp thêm cho tôi động lực để không ngừng nỗ lực, hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực hội nhập, sẵn sàng dấn thân và phụng sự trong thời đại mới, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của đất nước”, Hưng nói. LƯU TRINH Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc với chủ đề “Không quên nguyện ước ban đầu” đã kết thúc tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn khó phai trong mỗi đại biểu trẻ. “Hành trình đỏ không chỉ là một chuyến đi, mà là hành trình của nhận thức, của niềm tin và trách nhiệm. Đó là hành trình để mỗi chúng ta hiểu sâu sắc hơn về “gen đỏ” - những giá trị cách mạng cao đẹp mà các thế hệ cha anh hai nước đã dày công vun đắp, để từ đó ý thức rõ hơn trách nhiệm kế thừa, gìn giữ và phát huy những giá trị ấy trong thời đại mới. Sau hành trình này, mỗi bạn trẻ sẽ trở về với hành trang là tri thức mới, trải nghiệm mới, tình bạn mới, tâm thế mới - sẵn sàng dấn thân, tiên phong cùng nhau nỗ lực để góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển dài hạn, hướng tới các dấu mốc 100 năm quan trọng mà hai Đảng, hai Nhà nước đã đề ra”. Anh NGUYỄN THÁI AN - Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban công tác Đoàn, trưởng đoàn Hành trình đỏ 2026 Các đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Diễn đàn Thanh niên Việt – Trung “Kế thừa nguồn gen đỏ” ẢNH: LƯU TRINH Em Đỗ Trà My, Liên đội trưởng Trường THCS Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, trình diễn đàn bầu ẢNH: BTC Những dấu ấn khó phai HÀNH TRÌNH ĐỎ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP NĂM 2026 TẠI TRUNG QUỐC:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==