Disney Hàn giải thích việc chọn Danielle (NewJeans) lồng tiếng cho "Nàng Tiên Cá"

TPO - Ngày 12/5, Disney Hàn đăng MV teaser ca khúc "Part of Your World" do Danielle (NewJeans) thể hiện. Đại diện của Disney Hàn cũng đưa ra lời giải thích về lựa chọn Danielle lồng tiếng cho vai chính Ariel.

Trước đó, khi công bố Danielle là người lồng tiếng cho nữ chính Ariel của bộ phim Nàng Tiên Cá, phía Disney Hàn Quốc cho biết "bông hồng lai" của NewJeans là người phù hợp để lồng tiếng cho công chúa Ariel. Danielle mang quốc tịch Hàn - Úc, thông thạo tiếng Hàn và Anh. Cô lại tham gia nhiều hoạt động liên quan đến phát thanh truyền hình, đặc biệt là nhạc kịch, ca hát khi còn nhỏ, nổi tiếng với các khán giả trong độ tuổi 10 và 20 với tư cách là thành viên NewJeans. Đó là lý do Danielle vượt qua casting. Quyết định từ Disney Hàn tạo nên làn sóng tranh cãi khi nhiều Knet cho rằng Danielle còn quá non kém để đảm nhận một vai trò quan trọng như vậy, đặc biệt khi đặt giữa dàn diễn viên lồng tiếng Hàn khác trong phim, hầu hết đều là người dày dạn kinh nghiệm. Có người cho rằng Danielle đang cướp đi cơ hội của những diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp khác. Chiều 12/5, Disney Hàn Quốc tung ra một MV teaser của ca khúc Part of Your World có sự xuất hiện của Danielle và đưa ra thêm lời giải thích về quyết định chọn lựa Danielle. Đại diện Disney Hàn chia sẻ: "Danielle có độ tuổi tương đồng với Ariel. Cô ấy cũng có hình tượng tươi sáng, vui vẻ. Chúng tôi mong rằng Danielle sẽ phát huy sự cuốn hút đúng chất một cô gái tuổi teen trong sáng, hiếu kỳ với thế giới của Ariel". Phía Disney Hàn cho biết thêm Danielle đã vượt qua một buổi kiểm tra giọng hát và lời thoại ngẫu nhiên tại hiện trường casting. Nữ idol nhận được phản hồi tốt từ những người liên quan vì thể hiện tốt lời thoại tiếng Hàn nhưng khớp khẩu hình tiếng Anh của tiên cá Ariel. Trong khi người hâm mộ dành lời khen cho bước tiến mới trong sự nghiệp của Danielle thì một bộ phận cư dân mạng vẫn không hài lòng về chất giọng của Danielle khi hóa thân thành Ariel. Các bình luận chỉ ra giọng Danielle không phải tệ, nhưng bị mỏng và thiếu tự nhiên để thể hiện một nàng tiên cá có giọng hát thiên phú và quá lép vế với bản phim gốc của Halle Bailey. Netizen cho rằng Danielle có chất giọng đẹp nhưng có lẽ cô nên bắt đầu từ từ với một vai nhỏ sẽ tạo thiện cảm với công chúng hơn là "nhảy cóc" vào vai chính.