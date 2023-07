Chi Pu ‘lập hattrick’ thắng lớn tại 'Đạp gió 2023', tự hào hô vang: ‘Tôi đến từ Việt Nam’

TPO - Giành hạng 6 chung cuộc, Chi Pu đã khiến người hâm mộ vỡ òa khi có một hành trình đầy rực rỡ và tự hào tại "Đạp gió 2023".

Kết quả chung cuộc, ngôi vị Quán quân Đạp gió 2023 thuộc về Ella - cựu thành viên nhóm S.H.E. Hạng nhì là Amber - cựu thành viên f(x). Hạng ba thuộc về MARiA, xếp thứ 4, 5 là Tạ Na và Chu Châu. Chi Pu đạt vị trí thứ 6. Những cái tên tiếp theo trong 11 tỷ tỷ giành lấy tấm vé debut là Lưu Tích Quân, A-Lin, Lư Tĩnh San, Cung Lâm Na và Giả Tịnh Văn.

Ngoài việc đạt hạng 6 chung cuộc, Chi Pu còn ẵm thêm giải "Sân khấu xuất sắc nhất Đạp gió”, với Shut up and dance. Phát biểu khi nhận giải cùng "mama" Ella, Chi Pu chia sẻ: "Sau khi cùng nhau trình diễn Shut up and dance, Chi chỉ biết một điều rằng Ella là "định mệnh" của mình".

Từ sân khấu mở màn cho đến vòng công diễn thứ 5, Chi Pu luôn giành thứ hạng cao, chưa một lần rớt khỏi top 10. Cùng với những màn trình diễn xuất sắc, nữ ca sĩ đã được trao thêm được giải thưởng "Nghệ sĩ đột phá" của chương trình năm nay.

Ngay trước thềm chung kết Đạp gió 2023, Chipu chia sẻ trên Weibo cá nhân: "Thời gian sắp tới, Chi sẽ hoạt động song song ở cả 2 thị trường Trung Quốc và Việt Nam. Nếu có dự án phù hợp, Chi sẽ sắp xếp thời gian để tham gia. Chi vẫn sẽ tập trung vào các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, kinh doanh và chương trình thực tế. Cảm ơn tất cả tình cảm của khán giả dành cho Chi trong suốt thời gian tham gia Đạp gió 2023. Đó là quãng thời gian tuyệt đẹp trong sự nghiệp của Chi. Rất mong mọi người sẽ luôn đồng hành và ủng hộ Chi trong những dự án sắp tới”.

Kết thúc đêm chung kết, các tỷ tỷ đã cùng nhau hát ca khúc Nhìn đến nơi xa nhất. Đặc biệt, sau màn trình diễn cuối cùng, các tỷ tỷ đã bước lên và tự giới thiệu về bản thân một lần nữa như những ngày đầu tiên. "Tôi là Chi Pu, tôi đã hoạt động nghệ thuật được 15 năm. Sau Đạp gió 2023, tôi vẫn là tôi, một Chi Pu luôn nỗ lực, tràn đầy năng lượng, đam mê, kiên trì và sẽ “đạp sóng rẽ gió" để có thể vươn đến những đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Tôi yêu các bạn", Chi Pu chia sẻ.

Trong giây phút lên nhận giải thưởng, Chi Pu đã tự hào hô vang: “Xin chào mọi người, tôi là Chi Pu, tôi đến từ Việt Nam”. Nữ ca sĩ cũng có màn phát biểu đầy xúc động: "Mình thấy may mắn, biết ơn khi có cơ hội gặp được chị Ella, đây không chỉ là người thầy, người chị, “người bạn” cùng phòng mà còn là một tri kỷ của tôi. Chúng tôi đã chia sẻ với nhau rất nhiều điều, và Chi cũng đã học được nhiều thứ ở chị. Sau mỗi vòng thi, tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều và cũng nhận được vô vàn tình yêu từ khán giả”.

Việc Chi Pu đi tới vòng chung kết Đạp gió 2023 là điều bất ngờ với không ít khán giả nhưng vô cùng xứng đáng qua những gì mà nữ ca sĩ đã thể hiện. Từng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi được công bố là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia Đạp gió 2023, tuy nhiên với sự nỗ lực mang đến loạt sân khấu ấn tượng, tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam, Chi Pu đã phần nào xua tan đi những hoài nghi của khán giả và giúp cho mọi người cảm thấy tự hào, yêu mến cô nhiều hơn.

Nữ ca sĩ cũng cho thấy bản thân là một nghệ sĩ thực lực, đầy tiềm năng và là sự lựa chọn sáng suốt của chương trình. Có thể thấy, sau khi khép lại hành trình tại Đạp gió 2023, “cánh cửa cơ hội” đang rất rộng mở với Chi Pu trên con đường sự nghiệp trong thời gian tới.