Zootopia 2 có gì mà được khen là phần hậu truyện hay nhất của Disney trong vài năm gần đây?

HHTO - Zootopia 2 (Phi Vụ Động Trời 2) vừa ra mắt đã nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả Việt Nam lẫn quốc tế, trở thành siêu phẩm hoạt hình nổi bật của năm 2025.

Được ra mắt sau 9 năm kể từ phần 1, Zootopia 2 đưa khán giả đến với lễ kỷ niệm 100 năm của bức tường thành phố Zootopia. Thế nhưng sự kiện long trọng này lại bị “phá hoại” bởi Gary - một con rắn không biết từ đâu đến, đồng thời tạo nên tiền lệ chưa từng có khi một loài bò sát có thể đặt… đuôi vào thành phố. Mang nhiệm vụ truy lùng Gary, Nick và Judy dần dần khám phá nhiều bí ẩn xoay quanh Zootopia, gia tộc lâu đời Lynxley và mục đích thật sự mà gã rắn này trở thành “khách không mời” của một nơi hoàn toàn xa lạ.

Cốt truyện của Zootopia 2 những tưởng sẽ dễ đoán, đã được “phơi bày” hết thông qua các đoạn trailer. Thế nhưng Disney đã “đánh lừa” khán giả hoàn hảo thông qua những tình tiết bí ẩn, được khai mở dần dần trong quá trình khám phá những ngõ ngách mới của thành phố.

Một con rắn đã làm náo loạn mọi thứ

Điểm sáng lớn nhất, và cũng là thứ khiến khán giả “rần rần” chính là cách phim xử lý mối quan hệ giữa cáo Nick Wilde và thỏ Judy Hopps. Nếu phần 1, cặp đôi chỉ dừng ở mức “mập mờ” thì phần 2 đã mọi thứ lên mức “mập rõ”. Tình cảm của cặp cáo thỏ được xây dựng tinh tế, chân thật qua chính nhiệm vụ mà cả hai phải đảm nhận. Hành trình điều tra phá án của Nick và Judy không chỉ là đi tìm sự ăn ý trong công việc, mà còn là câu trả lời cho mối quan hệ của cả hai.

Nick và Judy rút cục là gì của nhau đây?

Nội dung đã ăn điểm, kỹ thuật và đồ họa của Zootopia 2 tiếp tục là một “bữa tiệc thị giác” đúng nghĩa. Thậm chí, đội ngũ Disney Animation đã đẩy chất lượng hoạt hình lên một tầm cao mới với lông thú mềm mại chân thực đến từng sợi, ánh sáng tương tác với môi trường sống động và những phân đoạn hành động, truy đuổi qua khắp các khu vực quanh Zootopia được dàn dựng cực kỳ mãn nhãn.

Cả khán giả Việt Nam lẫn nước ngoài đều khen Zootopia 2 xứng danh là phim hoạt hình hay nhất năm nay, là hậu truyện hay nhất của Disney trong vài năm trở lại đây. Và với tốc độ bán vé ấn tượng như thế này, Zootopia 2 nhiều khả năng sẽ là phim Hollywood đầu tiên cán mốc 100 tỷ đồng doanh thu ở Việt Nam năm 2025.