'Yêu râu xanh' ra đầu thú sau hơn 2 năm trốn truy nã

TPO - Hoàng Bá Lan đã đưa một bé gái đến nhà nghỉ trên địa bàn huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) để quan hệ tình dục. Khi bị gia đình bé gái phát hiện và tố giác, Lan bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 1/2, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa vận động thành công đối tượng Hoàng Bá Lan (SN 1964, trú tại xã Trung Lộc, huyện Can Lộc) bị truy nã về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" ra đầu thú.

Theo tài liệu điều tra, tháng 10/2020, Hoàng Bá Lan đã đưa một bé gái đến nhà nghỉ trên địa bàn huyện Can Lộc để quan hệ tình dục. Những ngày sau, gia đình bé gái phát hiện sự việc và tố giác tới cơ quan công an.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Bá Lan về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Tuy nhiên, lúc này Hoàng Bá Lan đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định truy nã, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt, đồng thời phối hợp với gia đình vận động đối tượng ra đầu thú.

Sau một thời gian thuyết phục, ngày 30/1/2023, Hoàng Bá Lan đã đến Công an huyện Can Lộc đầu thú.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.