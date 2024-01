Yêu cầu Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc đính chính thông tin về Việt Nam

TPO - Gần đây có thông tin được đăng tải trên website của Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc về 8 cam kết mà Việt Nam đệ trình với mốc thời gian là năm 2099. Đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (11/1), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi về vấn đề này.

“Đây là thông tin không chính xác, chúng tôi đã yêu cầu Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc đính chính thông tin”, bà Hằng nói.

Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết thêm, tại sự kiện Cấp cao kỷ niệm 75 năm thông qua Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 12/12/2023, Việt Nam cùng các nước tuyên bố chủ trương thúc đẩy Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền thông qua cam kết cụ thể.

Trong đó, những nội dung cam kết của Việt Nam là cam kết thường xuyên, liên tục, thể hiện nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, phù hợp với chính sách nhất quán của Việt Nam trong lĩnh vực này, và đây cũng là cách thể hiện cam kết của nhiều nước và nhiều tổ chức quốc tế.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, bà Hằng khẳng định: Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm các quyền con người cũng như quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của người dân. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp năm 2013, hệ thống pháp luật của Việt Nam, được bảo đảm và tôn trọng trong thực tế. Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người, trong đó có bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, được cộng đồng quốc tế thừa nhận trong thời gian qua.

“Việt Nam lấy làm tiếc và yêu cầu Mỹ không đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, cần có những đánh giá khách quan dựa trên thông tin chính xác và toàn diện về tình hình tự do tín ngưỡng ở Việt Nam”, bà Hằng nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào việc thúc đẩy Đối tác Chiến lược toàn diện vì hoà bình, hợp tác phát triển bền vững.