Yêu cầu làm rõ nguyên nhân vỡ đường băng sân bay Vinh

TPO - Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Hàng không xác minh, làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố bong, tróc mặt đường băng sân bay Vinh để xử lý, khắc phục triệt để đồng thời ban hành khuyến cáo phòng ngừa, ngăn chặn sự cố lặp lại.

Thứ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) Lê Anh Tuấn vừa có văn bản chỉ đạo Cục Hàng không khắc phục hư hỏng đột xuất và báo cáo sự cố bong, tróc tại sân bay Vinh (Nghệ An) xảy ra hôm 3/7. Chỉ đạo được ban hành sau khi Bộ GTVT nhận được báo cáo ban đầu của Cục Hàng không về sự cố.

Lãnh đạo Bộ GTVT giao Cục Hàng không yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV - đơn vị quản lý, khai thác sân bay Vinh) khắc phục hư hỏng, báo cáo sự cố trên; thực hiện giám sát việc khắc phục hư hỏng của các đơn vị liên quan.

Cục Hàng không được giao tổ chức xác minh nguyên nhân gây ra sự cố để chỉ đạo xử lý, khắc phục triệt để; ban hành khuyến cáo phòng ngừa, ngăn chặn sự cố, kết quả báo cáo Bộ GTVT trước ngày 10/7.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không phối hợp với ACV tăng cường kiểm tra tình trạng kỹ thuật định kỳ, đột xuất nhằm phát hiện kịp thời những hư hỏng và các vi phạm về bảo vệ an toàn công trình tại sân bay Vinh, cũng như các sân bay khác trên toàn quốc. Từ đó phát hiện sớm các nguy cơ để xử lý hoặc kiến nghị xử lý, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động tại các cảng hàng không, sân bay trên toàn quốc.

Trước đó, sáng 3/7, mặt đường băng sân bay Vinh bất ngờ bong, tróc một tảng lớn, rộng khoảng 40 m2. Sự cố chỉ được phát hiện khi một máy bay lăn ra đầu đường băng chuẩn bị cất cánh, tổ bay phát hiện hư hỏng và báo cho đơn vị quản lý sân bay. Cục Hàng không đã quyết định tạm đóng cửa sân bay Vinh trong 24 giờ để khắc phục.

Tới sáng 4/7, hư hỏng trên cơ bản được khắc phục và sân bay Vinh mở cửa hoạt động lại.

Lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Vinh lý giải nguyên nhân sự cố do thời tiết nắng nóng, mưa nhiều, dẫn tới mặt đường băng bị phồng, rộp và bong tróc.

Tuy nhiên, các chuyên gia về công trình hàng không cho rằng, hình ảnh hiện trường cho thấy lớp thảm mặt đường băng bị bong một tảng lớn do kết dính giữa lớp thảm tạo nhám phía trên không đủ. Lỗi có thể do thiết kế hoặc thi công chưa đảm bảo đúng kỹ thuật, không thể đổ lỗi do thời tiết vì tiêu chuẩn xây dựng sân bay được tính toán để đảm bảo hoạt động trong điều kiện nắng nóng kéo dài, mưa nhiều.