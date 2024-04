Yêu cầu DN vận tải không tăng giá cước tùy tiện dịp 30/4 - 1/5

TPO - Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, khai thác bến xe trên địa bàn TP phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, không tùy tiện tăng giá cước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp (DN) vận tải không tùy tiện tăng giá cước, thu phụ thu giá cước khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt; thực hiện kê khai giá, niêm yết giá và tuyệt đối không được lợi dụng lượng hành khách cao trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), 30/4 và 1/5 để tăng giá ở mức cao, thu cao hơn mức giá kê khai và lập phương án giá theo đúng các chi phí hợp lý phát sinh.

Các đơn vị kinh doanh vận tải khách liên tỉnh, hợp đồng, du lịch có kế hoạch bố trí xe dự phòng nhằm bảo đảm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân (kể cả khi lưu lượng khách gia tăng dịp nghỉ lễ); chỉ đạo bộ phận theo dõi an toàn giao thông túc trực 24/24 giờ thường xuyên giám sát kịp thời nhắc nhở lái xe chấp hành nghiêm các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải, tuân thủ quy tắc giao thông.

Đối với đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải hàng hóa. Có kế hoạch sử dụng hợp lý các phương tiện vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội để đảm bảo trật tự ATGT, tránh gây ùn tắc giao thông.

Nghiêm cấm các phương tiện vận tải hàng hóa vào phố cấm, vi phạm thời gian hoạt động trên các tuyến đường có quy định về thời gian, dừng đỗ trên đường vành đai 3 trên cao, vi phạm kích thước thùng hàng, chở quá tải trọng cho phép, các phương tiện chở phế thải, chở hàng vật liệu rời không che chắn, làm rơi vãi vật liệu, gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường, mất trật tự an toàn giao thông. Thực hiện nghiêm túc việc xếp hàng hóa lên xe ô tô tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa theo đúng quy định.

Giao Thanh tra giao thông lập phương án đảm bảo an toàn giao thông, dự báo các điểm đen, điểm ùn tắc trong các dịp nghỉ lễ và có kế hoạch giải tỏa khi sự cố ùn tắc xảy ra, giải tỏa các chợ, điểm buôn bán, lấn chiếm lòng, lề đường.

Phối hợp với Công an TP, Công an các quận, huyện và chính quyền địa phương xử lý các vi phạm hành lang an toàn giao thông gây mất mỹ quan đô thị, gây mất an toàn giao thông, đặc biệt tại các khu vực xung quanh các bến xe khách trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP phối hợp chặt chẽ với các đơn vị vận tải bằng xe bus xây dựng kế hoạch phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ, kịp thời giải tỏa lượng khách tăng cao vào các ngày cao điểm. Các đơn vị khai thác bến xe xây dựng phương án bố trí xe dự phòng, xe tăng cường, huy động tối đa khả năng phương tiện.

Dịp này Sở GTVT Hà Nội cũng công bố số điện thoại đường dây nóng để hành khách, người dân phản ánh về vận tải dịp trong dịp nghỉ lễ, gồm Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Trần Nhật Quang 0913590633; Trưởng phòng Quản lý vận tải Nguyễn Tuyển: 0972188666…