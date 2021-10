Yêu cầu Bộ GD&ĐT sớm ban hành hướng dẫn đưa hoạt động giáo dục trở lại bình thường

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GD&ĐT sớm ban hành hướng dẫn các cơ sở giáo dục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đưa hoạt động giáo dục dần trở lại trạng thái bình thường mới.

Đó là nội dung Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2021 - 2022.

Đối với Bộ GD&ĐT, Phó Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các địa phương thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022 một cách chủ động, linh hoạt phù hợp với tình hình diễn biến dịch COVID-19 bảo đảm việc bổ sung kiến thức cho học sinh trong ngắn hạn cũng như trong các năm học tiếp theo.

Bên cạnh đó, rà soát các quy định bảo đảm an toàn trường học, trong đó có tính đến tỷ lệ tiêm bao phủ vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên, giáo viên và học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi. Trên cơ sở đó, sớm ban hành hướng dẫn các cơ sở giáo dục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đưa hoạt động giáo dục dần trở lại trạng thái bình thường mới; chỉ đạo các địa phương, các cơ sở giáo dục cần lưu ý bảo đảm an toàn, sức khỏe cho học sinh trong điều kiện học trực tuyến.

Xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo với tinh thần kế thừa kết quả cũng như kinh nghiệm của những năm học trước đặc biệt là của năm học 2020 - 2021 vừa qua.

Đối với Bộ Y tế, Phó Thủ tướng yêu cầu phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn đăng ký và chỉ đạo tổ chức tiêm vắc xin cho học sinh trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi. Đồng thời có hướng dẫn biện pháp bảo vệ đối với học sinh chưa được tiêm vắc xin trong điều kiện bình thường mới.

Tiếp tục nghiên cứu, tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế trong và ngoài nước, kinh nghiệm quốc tế để có hướng dẫn tiêm vắc xin cho trẻ em, học sinh trong độ tuổi từ 3 đến dưới 12 tuổi.

Phối hợp với Bộ GD&ĐT chỉ đạo rà soát lại hệ thống y tế trường học bảo đảm cho học sinh trong trường đều có đầu mối y tế cụ thể để theo dõi sức khỏe theo đúng tinh thần đến trường thì phải an toàn, trong trường là môi trường an toàn.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, bảo đảm cơ sở vật chất, trường, lớp sẵn sàng cho học sinh đi học trở lại, nhất là những trường học được trưng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua; quan tâm bổ sung, củng cố hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ học tập của học sinh, trong đó có việc dạy và học trực tuyến; thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn, sức khỏe cho học sinh trong điều kiện học trực tuyến.

Triển khai ngay việc lập danh sách đăng ký tiêm vắc xin cho học sinh trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế để sẵn sàng tổ chức tiêm khi có vắc xin, bảo đảm an toàn, nhanh chóng, kịp thời; rà soát lại hệ thống y tế trường học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế bảo đảm học sinh được theo dõi sức khỏe thường xuyên, đầy đủ.