Ý nghĩa những hình xăm của Lady Gaga: Có cả biểu tượng nạn nhân lạm dụng tình dục

TPO - Lady Gaga có hơn 20 hình xăm trên cơ thể và mỗi hình xăm đều có ý nghĩa đặc biệt riêng.

Theo Page Six, Lady Gaga xăm hình để ghi nhớ mọi thứ, từ âm nhạc đến các vai diễn cho đến những người có ý nghĩa đặc biệt đối với cô. Trên cơ thể nữ ca sĩ sinh năm 1986 có tổng cộng hơn 20 hình xăm. Tuy nhiên, cô từng hứa với cha cô sẽ giữ một bên cơ thể (hầu hết) không dính mực. Cô gọi nửa bên trái cơ thể là “Iggy Pop” và bên phải ít hình xăm hơn là “Marilyn Monroe”.

Dưới đây là tất cả những hình xăm của Lady Gaga và ý nghĩa của chúng:

Liên quan đến người hâm mộ

Tay quái vật

Ở phần lưng bên trái, sát nách, Lady Gaga có một hình xăm dành tặng người hâm mộ: một bàn tay có móng nhọn hoắt phủ đầy ren và chuỗi hạt tạo thành bàn tay quái vật – dấu hiệu quốc tế của fan Lady Gaga.

Little Monsters

Như một lời tri ân thứ hai dành cho người hâm mộ, giọng ca “Bad Romance” đã xăm dòng chữ “Little Monsters” (những quái vật bé nhỏ) kiểu thư pháp ở gần bên trong khuỷu tay trái của cô.

Mother Monster

Lady Gaga có dòng chữ “Mother Monster” (mẹ quái vật) với chi tiết ren kéo dài từ lồng ngực đến nách. Cụm từ này ám chỉ Lady Gaga là “mẹ quái vật” của người hâm mộ.

Về gia đình

Dad

Gaga đã viết từ “Dad” (cha) vào trong trái tim sau khi thuyết phục cha cô, ông Joe Germanotta, phẫu thuật tim hở bất chấp sự phản đối của ông. Ngôi sao 8x thậm chí còn viết ca khúc “Speechless" như một lời cầu xin ông đồng ý phẫu thuật. Buổi xăm được ghi lại và trình chiếu trong chuyến lưu diễn "Monster Ball" của cô vào năm 2009-2010.

12/18/1974

Hình xăm “18/12/1974” của Gaga để tưởng nhớ người cô Joanne Stefani Germanotta – qua đời vào đúng ngày đó ở tuổi 19. Joanne sinh ngày 12/3/1955, qua đời do bị bệnh lupus. Gaga lấy tên bà đặt cho album phòng thu thứ năm của cô. Đồng thời, cha cô cũng sở hữu một nhà hàng cùng tên.

Joanne

Sau khi phát hành album phòng thu thứ năm “Joanne” vào năm 2016, Gaga xăm tên cô ruột ở cẳng tay. Cha cô cũng xăm tên em gái lên vai dù ông không thích loại hình nghệ thuật này.

Chuột

Để thể hiện tình yêu với em gái Natali Germanotta, tên ở nhà là “Mouse” (Chuột), Lady Gaga xăm một chú chuột hoạt hình đang cầm kim khâu và chỉ trên cánh tay. Được biết, Natali làm nghề thiết kế thời trang, tốt nghiệp Trường Thiết kế Parsons ở New York.

Liên quan đến âm nhạc



Khóa nhạc

Biểu tượng âm nhạc này nằm ở giữa lưng chủ nhân hit “Telephone”.

Trích dẫn của Rainer Maria Rilke

Ở bên trong cánh tay trái của nữ ca sĩ có những dòng trích dẫn của lời nhà thơ Rainer Maria Rilke được viết bằng chữ Đức uốn lượng. Những dòng trích dẫn từ một bức thư vào năm 1903, có nghĩa là: “Trong giờ phút sâu thẳm nhất của đêm, hãy thú nhận với chính mình rằng bạn sẽ chết nếu bị cấm viết. Và hãy nhìn sâu vào trái tim mình, nơi bắt nguồn của gốc rễ, câu trả lời và lời tự vấn, tôi có phải viết ra?”.

Lady Gaga từng cho biết, Rilke là “triết gia yêu thích của cô” và “triết lý về sự cô độc” của ông ấy đặc biệt sâu sắc.

Kỳ lân

Gaga có hình xăm một con kỳ lân được trang trí bằng lời bài hát vào năm 2010 ở đùi trái. Trong một cuộc phỏng vấn, cô tiết lộ: “Tôi bị ám ảnh bởi ý tưởng về một sinh vật được ra với một thứ ma thuật gì đó, khiến chúng trở thành kẻ lạc loài trong thế giới của những con ngựa giống. Tôi thực sự bị ám ảnh bởi kỳ lân. Về bản chất, nó là một sinh vật thần thoại. Kỳ lân sinh ra đã có phép thuật và đó không phải là lỗi của kỳ lân. Nó không khiến nó trở nên đặc biệt hơn hoặc kém độc đáo hơn, nhưng không thể tránh khỏi việc nó được sinh ra từ điều kỳ diệu”.

Artpop

Gaga đã tiết lộ tiêu đề của album thứ ba "Artpop" (2012) trước khi phát hành bằng cách xăm lên cánh tay.

Rio

Ở phía bên trái cổ, Lady Gaga có hình xăm gợi nhớ đến Rio de Janeiro. Từ “Rio” sử dụng dấu thập thay thế cho chữ “i”. Nữ ca sĩ tiết lộ, phông chữ do ba người hâm mộ sáng tạo nên. Họ ở những độ tuổi khác nhau, ở những khu vực khác nhau, nhằm đại diện cho ý nghĩa rằng, âm nhạc gắn kết mọi người với nhau.

Kèn Trumpet

Năm 2014, Gaga xăm hình một chiếc kèn Trumpet ở bên trong bắp tay phải. Hình xăm này được biết kế bởi người bạn vong niên kiêm người hợp tác với cô trong album “Cheek to Cheek”, ca sĩ gạo cội Tony Bennett.

David Bowie

Ngày 13/2/2016, chỉ một tháng sau khi David Bowie qua đời, Gaga đã xăm chân dung của ca sĩ huyền thoại ở mạn sườn trái của cô. Hai ngày sau đó, cô khoe hình xăn để tưởng nhớ cố nghệ sĩ mà cô luôn kính trọng tại lễ trao giải Grammy.

Haus

Để kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm nhạc Haus of Gaga, cô thêm chữ "Haus" trên cánh tay trái, phía trên hình xăm con chuột.

Nốt nhạc GAGA

Ngôi sao “A Star Is Born” đã xăm các nốt nhạc, đánh vần thành “GAGA”, trên cánh tay phải của cô. Ban đầu, hình xăm chỉ có 4 dòng, sau đó cô sửa lại thành 4 nốt nhạc trên năm dòng kẻ.

Những hình xăm khác

Dấu hiệu hòa bình

Lấy cảm hứng từ cố nhạc sĩ John Lennon, Gaga có một dấu hiệu hòa bình trên cổ tay trái của cô.

Hoa cúc

Trên vai trái của nữ ca sĩ có một chùm ba bông cúc.

Hoa hồng

Tiếp tục chủ đề hoa, phần lưng dưới của Gaga có một vòng xoáy hoa hồng do nghệ sĩ xăm hình nổi tiếng Kat Von D. tạo ra.

Tokyo Love

Phía trên bông hoa cúc ở vai trái của Gaga có dòng chữ “Tokyo Love” được viết tay bởi nhiếp ảnh gia người Nhật kiêm nghệ sĩ đương đại Nobuyoshi Araki. Hai người hợp tác trong buổi chụp hình vào năm 2009.

Mỏ neo

Vào năm 2012, Gaga xăm hình mỏ neo ở phần cơ thể bên trái của cô.

Tiểu thiên sứ

Hình xăm tiểu thiên sứ được xăm ở phần gáy của Gaga, lấy cảm hứng từ cuốn sách “A Handbook of Ornament” năm 1917.

Biểu tượng nạn nhân bị lạm dụng tình dục

Năm 2016, khi biểu diễn ca khúc được đề cử “Til It Happens to You” tại lễ trao giải Oscar, Gaga xuất hiện trên sân khấu cùng những người sống sót sau những vụ tấn công tình dục. Sau buổi biểu diễn, cô có thêm biểu tượng nạn nhân bị lạm dụng tình dục trên vai trái như một cách thể hiện sự đoàn kết.

La vie en rose

Vào tháng 2/2019, Lady Gaga có thêm hình xăm là một bông hồng chạy dọc xương sống, kèm dòng chữ “La vie en rose”. Ca khúc cổ điển tiếng Pháp này được nhân vật Ally (do Lady Gaga đóng) thể hiện trong bộ phim “A Star Is Born”.

Tú Oanh