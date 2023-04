Xuất hiện Quảng trường phố đi bộ 'đẹp từng centimet' chuẩn trời Âu ở phía đông Thủ đô

TPO - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ công bố quyết định điều động đồng chí Thượng tá Nguyễn Trung Kiên – Phó Cục trưởng Cục trang bị và kho vận – Bộ Công an giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh.