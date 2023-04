Xuất hiện nhiều vụ bạo lực học đường, Thanh Hóa quy trách nhiệm người đứng đầu

TPO - Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu thủ trưởng đơn vị giáo dục phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra tình trạng bạo lực học đường.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tục xảy ra tình trạng bạo lực học đường, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của học sinh, gây bức xúc trong dư luận, điển hình là một số vụ học sinh xô xát, đánh nhau và quay lại clip đăng tải trên mạng xã hội.

Hầu hết nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn bột phát trong cuộc sống, học tập, sinh hoạt hàng ngày, trên mạng xã hội, nhiều thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên đã không kiềm chế được bản thân, coi trọng việc thắng thua, tổ chức đánh nhau, xúc phạm danh dự người khác, thậm chí dùng hung khí để trả thù, cố ý gây thương tích, coi thường pháp luật.

Các vụ việc bạo lực học đường xảy ra ở nhiều địa phương của tỉnh như huyện Triệu Sơn, Hậu Lộc, Cẩm Thuỷ, Lang Chánh và TP Thanh Hóa...

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm khi xảy ra bạo lực học đường

Trước tình trạng liên tục xảy ra các vụ bạo lực học đường, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ngành và đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức và bạo lực học đường, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, ứng xử văn hóa trong và ngoài trường học.

Trong đó, yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo xông an các huyện, thị xã, thành phố và công an xã, phường, thị trấn tiếp tục tăng cường phối hợp với Sở GD&ĐT, các địa phương và các cơ sở giáo dục hướng dẫn, tập huấn tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm đạo đức và bạo lực học đường, tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chỉ đạo Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để giải quyết nguyên nhân gây ra bạo lực học đường, trường hợp nếu để vụ việc xảy ra tại đơn vị mình phụ trách thì phải chịu trách nhiệm và phối hợp xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định.