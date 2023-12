Xử phạt cô gái chở thanh niên nước ngoài không đội mũ bảo hiểm, chụp hình ở trung tâm TPHCM

TPO - Điều khiển xe gắn máy chở theo nam thanh niên ngoại quốc không đội mũ bảo hiểm lại ngồi quay mặt về phía sau để chụp ảnh ở trung tâm TPHCM, cô gái 22 tuổi và bạn bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt.

Ngày 2/11, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với T.A.T. (22 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi “Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” và N.V.L. (22 tuổi, ngụ quận 8) về hành vi “Điều khiển xe chở người đứng trên yên”.

Theo Phòng PC08, ngày 30/11, mạng xã hội TikTok đăng tải một clip ghi lại hình ảnh một người điều khiển xe máy biển số TPHCM có hành vi chở một người khác đứng trên yên xe để quay phim cho một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, ngồi quay mặt về phía sau trên máy biển số tỉnh Đồng Nai do cô gái cầm lái, lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, hướng từ đường Calmette về đường Lê LợI, quận 1.

Vào cuộc xác minh, Đội CSGT Bến Thành xác định người điều khiển xe máy biển số tỉnh Đồng Nai là T. và người điều khiển xe máy biển số TPHCM là L. nên mời lên làm việc.

Tại trụ sở công an, T. khai nhận điều khiển xe máy chở theo nam thanh niên nước ngoài không đội mũ bảo hiểm, ngồi quay mặt về phía sau xe trong video clip nói trên. Theo trình bày của T., nam thanh niên này đã xuất cảnh về Đức vào sáng 30/11.

Còn L. thừa nhận là người điều khiển xe máy chở theo Đ.V.M. và người này đứng trên yên xe phía sau để quay phim, chụp ảnh cho nam thanh niên ngoại quốc.

Theo Phòng PC08, hành vi của nhóm này gây mất trật tự, an toàn giao thông và tiềm ẩn rất cao nguy cơ xảy ra tai nạn. Do đó, người dân cần quan tâm, giáo dục, nhắc nhở con, em mình nâng cao ý thức, tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông để tránh các vụ tai nạn do sự chủ quan, bốc đồng.