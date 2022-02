Xử lý nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa

TP - Lực lượng chức năng ở Đồng bằng sông Cửu Long xử lý nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa do chưa được chấp thuận của sở công thương, không có lý do chính đáng.

Ngày 11/2, ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công Thương Hậu Giang cho biết, từ ngày 1 - 4/2 và 9 - 10/2, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh và Công an tỉnh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu (KDXD).

Qua kiểm tra đối với 47 cửa hàng KDXD, nhìn chung, các doanh nghiệp (DN) thực hiện tốt quy định của pháp luật về KDXD, hàng hóa đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của nhân dân; không phát hiện buôn bán hàng giả, kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Tuy nhiên, có 6 cửa hàng đóng cửa, ngừng kinh doanh, trong đó có 1 cửa hàng có văn bản gửi Sở Công Thương và được Sở chấp thuận; một số cửa hàng hết xăng dầu do sức mua tăng đột biến và nguồn cung chưa về kịp. Đoàn đã lập 5 biên bản kiểm tra, trong đó, có 4 cửa hàng đóng cửa ngừng kinh doanh khi chưa được sự chấp thuận của Sở Công Thương và không có lý do chính đáng. Sở yêu cầu chủ DN mở cửa bán xăng dầu phục vụ nhân dân theo đúng thời gian đã đăng ký.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản niêm phong bồn chứa 3.700 lít xăng, 3.700 lít dầu và đang hoàn chỉnh hồ sơ xem xét, xử lý theo quy định đối với 1 cửa hàng do không cung cấp được hóa đơn, chứng từ xăng dầu…

Tại TP Cần Thơ, Cục QLTT TP Cần Thơ cho hay, qua kiểm tra, phần lớn các cửa hàng KDXD vẫn đảm bảo hoạt động, duy trì cung ứng hàng hóa; không có hiện tượng đầu cơ găm hàng, chờ tăng giá. Tuy nhiên, nguồn cung xăng dầu hiện nay không đủ để cung ứng cho các cửa hàng KDXD dẫn đến giao hàng chậm so với bình thường. Mức chiết khấu hoa hồng của mặt hàng xăng dầu hiện nay chỉ từ 200-300 đồng/lít. Theo đại diện các cửa hàng, với mức chiết khấu này, họ đang bị lỗ, không đủ chi phí hoạt động.

Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Cục trưởng phụ trách Cục QLTT TP Cần Thơ cho biết, những ngày tới, lực lượng QLTT tiếp tục theo dõi, giám sát, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công Thương về kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng chờ tăng giá.

Trước giờ "G", thêm cây xăng treo biển "Hết xăng"

Tại Sóc Trăng, trước thông tin 15 giờ ngày 11/2, giá xăng dầu sẽ tăng, phóng viên khảo sát một số cây xăng trên địa bàn tỉnh và ghi nhận, trước giờ “G”, có thêm cây xăng treo bảng “Hết xăng” và đóng cửa.

Cụ thể, tại thành phố Sóc Trăng và thị trấn Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên), hầu hết các cây xăng vẫn mở cửa bán bình thường với giá 24.360 đồng/lít xăng N95, riêng cây xăng số 05 ở đường Tôn Đức Thắng, phường 5 (TP Sóc Trăng) vẫn đóng cửa. Tại huyện Châu Thành, các cây xăng vẫn mở cửa bán bình thường. Tại thị trấn Kế Sách (huyện Kế Sách), ngày 10/2 có các cây xăng T.Đ, K.S... đóng cửa thì ngày 11/2 cây xăng K.S đã mở cửa bán trở lại nhưng có thêm 2 cây xăng bất ngờ thông báo hết xăng là cây xăng A và cây xăng N (cây xăng N nằm cạnh khu hành chính huyện Kế Sách).

Tại huyện Kế Sách, ngày 10/2, đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương kiểm tra cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Hữu Lộc tại ấp An Hoà (xã An Lạc Tây), phát hiện tại đây vẫn còn tồn khoảng 7.000 lít xăng E5 trong bể chứa nhưng cơ sở lại treo biển không bán. Chủ cây xăng lý giải là do đơn vị đầu mối mới cung cấp hàng nên chưa kịp mở bán. Ngày 11/2, cơ sở này mở cửa bán bình thường.

Ông Võ Văn Chiêu, Giám đốc Sở Công Thương Sóc Trăng cho biết, ngày 11/2, Sở phối hợp đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương và Quản lý thị trường kiểm tra ở một số cây xăng trên địa bàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh.

Theo ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ, đơn vị phối hợp Cục QLTT thành phố nắm sát tình hình và chỉ đạo tăng cường công tác QLTT. Đặc biệt, đã làm việc với các thương nhân đầu mối đang hoạt động trên địa bàn. Các đơn vị đều cam kết bảo đảm lượng hàng dự trữ, ổn định giá cả các mặt hàng xăng dầu trên địa bàn. Các DN đang nhập thêm hàng, đảm bảo lượng dự trữ theo đúng quy định.