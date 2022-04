Xử lý nghiêm 'ma men' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Sáng 15/4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Đợt cao điểm được lực lượng CSGT toàn quốc triển khai trong 1 tháng (từ 15/4-15/5).

Đại tá Đỗ Thanh Bình - Phó cục Trưởng Cục CSGT cho biết, đợt cao điểm với mục tiêu nhằm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông, đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; đảm bảo an toàn, thông suốt, chống ùn tắc phục vụ người dân đi lại; giải quyết những vấn đề bức xúc xã hội như tình trạng tụ tập lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép và các hoạt động méo mó của hoạt động kinh doanh vận tải như chở quá khổ, quá tải, chở quá số người khi tham gia giao thông và phối hợp với các lực lượng khác phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông. Đợt cao điểm thực hiện đồng bộ trên 3 tuyến đường bộ, đường sắt và đường thuỷ.

Vẫn theo đại tá Bình, trong đợt cao điểm, hành vi vi phạm về nồng độ cồn (được coi là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông) sẽ được kiểm tra và xác định từng khu vực, từng tuyến liên quan đến hàng quán có lượng khách sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông cao để xử lý theo từng khung giờ, từng địa bàn.

Trong trường hợp ùn tắc tại trạm thu phí, lực lượng chức năng sẽ phối hợp xử lý và có thể xả trạm"- Đại tá Bình thông tin.

Còn thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng - Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT) đánh giá, đây là kỳ nghỉ lễ dài, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai trải dài trên 5 tỉnh, mặt đường xấu, hệ thống giao thông còn bất cập lại có khu du lịch Sa Pa, do đó khuyến cáo người dân tuân thủ quy định dừng đỗ, không đón trả khách trên cao tốc và đi đúng làn đường, phần đường để có kỳ nghỉ lễ an toàn.

Thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát của cục và kế hoạch cao điểm đảm bảo TTATGT, TTXH dịp lễ 30/4-1/5 của Bộ Công an, sáng 15/4, Thuỷ đoàn 1 (Cục CSGT) đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An áp tải phương tiện tang vật là tàu chở xăng dầu về nơi an toàn để làm thủ tục tạm giữ và bảo quản, phục vụ cho hoạt động điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Thuỷ đoàn 1 phối hợp với PC08, PC03 Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra tạm giữ 1 số tàu chở xăng dầu trên vùng biển Cửa Lò, Nghệ An…