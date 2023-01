Xử lý hàng loạt vụ án lớn: Bài học đắt giá về công tác cán bộ

TP - “Qua nhiều vụ án, chúng ta rút ra rất nhiều bài học, nhưng bài học lớn nhất, đắt giá nhất là bài học về công tác cán bộ. Nếu chọn đúng cán bộ, giao đúng người, đúng việc thì rõ ràng hậu quả không thể xảy ra lớn như thời gian vừa qua”, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đánh giá.

“Rất tâm phục, khẩu phục”

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ 23 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo. Chiều cùng ngày, thông tin với báo chí về kết quả phiên họp, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, Ban Chỉ đạo đánh giá, năm 2022, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn.

Theo ông Học, kết quả nổi bật trước tiên là bước tiến mới trong nhận thức, quyết tâm đấu tranh, càng ngày càng được làm bài bản, chắc chắn, mang tính thuyết phục cao. “Nhiều vụ án, vụ việc được yêu cầu phải làm rõ, làm đến tận cùng bản chất của tham nhũng, tiêu cực. Chúng ta kiên quyết, xử lý nghiêm minh, đến nơi đến chốn các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Dù có bỏ trốn ra nước ngoài, chúng ta vẫn kiên quyết xử vắng mặt đối với những người phạm tội theo đúng quy định của pháp luật. Đã vi phạm pháp luật, đã trở thành tội phạm thì dù có trốn ở đâu cũng không thể thoát được sự trừng trị của pháp luật”, ông Học nhấn mạnh thông điệp của Tổng Bí thư, đồng thời khẳng định, đây là một bước tiến mới trong đấu tranh PCTNTC.

Bổ sung vụ án tại Cục Đăng kiểm vào diện theo dõi, chỉ đạo Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 9 vụ án, 2 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật; đồng thời bổ sung vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, nhiều phiên toà vừa qua, các bị cáo đã khai báo rất thành khẩn, nhận bao nhiêu tiền, làm gì, sử dụng vào mục đích nào… và mong muốn được pháp luật xem xét, khoan hồng. “Như thế rất tâm phục, khẩu phục. Để có được điều này, không phải ngẫu nhiên, mà là một quá trình đấu tranh bài bản, lớp lang, chắc chắn của các cơ quan chức năng”, ông Học nói.

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”

Theo ông Học, trong năm 2022 đã thi hành kỷ luật 539 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 47 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (tăng 15 trường hợp so với năm trước); đồng thời cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XIII) đối với 5 đồng chí; cho thôi giữ chức vụ đối với 2 Phó Thủ tướng, 3 Thứ trưởng và tương đương, 1 Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam. Cùng với đó, các địa phương đã cho từ chức, miễn nhiệm 3 Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh theo chủ trương sắp xếp, bố trí công tác đối với cán bộ bị xử lý kỷ luật, uy tín giảm sút.

Ông Học nhấn mạnh, điểm nổi bật thời gian qua là đã kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý (người đứng đầu) để các cơ quan, địa phương, cấp dưới vi phạm. Mặt khác, trong xử lý cán bộ vi phạm cũng với tinh thần rất nhân văn, nhân ái, tạo điều kiện để cán bộ xin rời vị trí.

Theo Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, tham nhũng bây giờ rất tinh vi với muôn hình vạn trạng. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực theo đúng tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. “Đối tượng vi phạm pháp luật càng ngày càng tinh vi, mưu mẹo thì chúng ta cũng phải có kinh nghiệm hơn để xử lý. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn”, ông Học nói.

Xét xử sơ thẩm 10 vụ án trọng điểm Năm 2023 tập trung đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 10 vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Trong đó có các vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương; tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; tại Công ty Cổ phần tập đoàn FLC; tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; tại Công ty Cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát; tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (giai đoạn II)...