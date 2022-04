Xu hướng đầu tư mới tại thị trường Bình Dương

Bước vào năm 2022, thị trường bất động sản Bình Dương đang chứng kiến sự thay đổi “khẩu vị” của các nhà đầu tư. Nhiều người tìm đến các khu vực mới nổi như Phú Giáo, Bắc Tân Uyên mua đất nền đón sóng hạ tầng, công nghiệp thay vì các khu vực truyền thống như Dĩ An, Thuận An hay Thủ Dầu Một.

Nhà đầu tư chuyển hướng sang đất nền

Giai đoạn vừa qua, Bình Dương là một trong những địa phương có thị trường bất động sản sôi động nhất khu vực phía Nam. Sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, hạ tầng và lĩnh vực công nghiệp bùng nổ đã giúp Bình Dương trở thành điểm sáng thu hút các nhà phát triển bất động sản. Những thương hiệu lớn như Vingroup, Nam Long, Phát Đạt, Hưng Thịnh, Gamuda Land, Goucco Land… đều tìm đến Bình Dương triển khai dự án bất động sản.

Bên cạnh các dự án nhà ở, Bình Dương cũng xuất hiện dày đặc các trung tâm thương mại cao cấp, đẩy mạnh mức độ phát triển của các đô thị trọng điểm như Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An. Đặc biệt, chủ trương của tỉnh Bình Dương là ưu tiên phát triển nhà ở cao tầng kết hợp thương mại vì lâu dài quỹ đất sẽ ngày càng thu hẹp. Vì vậy, những năm gần đây tốc độ tăng trưởng các dự án căn hộ tại đây diễn ra rất nhanh chóng.

Số liệu báo cáo của Savills Việt Nam cho thấy, trong năm 2021, nguồn cung căn hộ sơ cấp của Bình Dương cao hơn TPHCM 5%. Nguồn cung căn hộ đến năm 2024 tại Bình Dương ước tính lên đến 48.000 căn, trong đó Thuận An và Dĩ An chiếm đến 83%. Cũng theo Savills, giá bán căn hộ trung bình ở Thuận An hiện đã lên đến 40,8 triệu đồng/m2 thông thủy và con số này ở Dĩ An là 37 triệu đồng/m2.

Nguồn cung lớn và giá tăng cao khiến Bình Dương đối mặt nguy cơ bội thực căn hộ. Bởi người dân địa phương vẫn giữ thói quen thích ở nhà liền thổ, mua đất để tích lũy tài sản. Các nhà đầu tư đến từ địa phương khác sau thời gian hào hứng mua căn hộ nay đang có dấu hiệu thoái lui. Khảo sát cho thấy các dự án căn hộ bán tốt thời điểm này phải có vị trí đẹp, nhiều tiện ích và có khả năng khai thác cho thuê hoặc dự án hướng đến nhóm khách hàng thu nhập thấp kèm chính sách thanh toán ưu đãi.

Ngược lại, các dự án đất nền, nhà liền thổ tại Bình Dương lại đang thu hút dòng vốn đầu tư rất lớn. Nhiều dự án chào bán gần đây ghi nhận thanh khoản tăng vọt như Bình Dương Avenue City, BenCat City Zone, Hana Garden Mall, The Eden City, 5F Capella... Một số nhà đầu tư đến từ phía Bắc còn sẵn sàng mua sỉ với mục đích bảo toàn tài sản trong bối cảnh lạm phát cao.

Điểm sáng mới thu hút dòng vốn đầu tư

Khảo sát cho thấy, giá đất tại ba thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An bình quân đang ở mức 40 – 45 triệu đồng/m². Tại Bến Cát, Tân Uyên – hai “ứng viên” chuẩn bị lên thành phố - giá cũng đã chạm ngưỡng 20 triệu đồng/m² ở các khu vực trung tâm, gần khu công nghiệp.

Trong khi đó, Phú Giáo và Bắc Tân Uyên tuy là thị trường mới phát triển nhưng cũng dần tiệm cận Bến Cát, Tân Uyên. Theo ông Phạm Sỹ Giáp, đại diện Hệ thống 5F, Phú Giáo và Bắc Tân Uyên đang hội đủ nhiều yếu tố quan trọng để bứt phá từ chiến lược di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp lên phía Bắc của tỉnh Bình Dương. Chẳng hạn tại Phú Giáo đang triển khai một loạt KCN lớn phục vụ chiến lược này như Tam Lập 1-4, Phước Hòa, VSIP 4 quy mô 1.000ha, An Linh 1.000ha, An Bình 1.000ha, Vĩnh Lập 1 hơn 750ha, Vĩnh Lập 2 với 500ha… KCN VSIP 3 quy mô 1.000ha cũng vừa khởi công cũng liền kề khu vực này.

Bên cạnh đó, nhiều dự án hạ tầng mở ra hướng kết nối liên vùng, phục vụ giao thương cũng được xúc tiến triển khai tại khu vực này. Có thể kể đến như đường tạo lực Tân Uyên - Phú Giáo - Đồng Xoài, cao tốc Bình Dương - Đồng Phú, cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Phú Giáo - Chơn Thành - Hoa Lư, Vành đai 3, Vành đai 4, mở rộng đường ĐT 741. Các tuyến giao thông đối nội tạo thuận lợi cho sinh hoạt hàng ngày của người dân cũng được đầu tư nâng cấp, mở rộng như ĐH 501, ĐH 502, ĐH 503, ĐH 506, ĐH 508, ĐH 520...

“Công nghiệp và hạ tầng là hai yếu tố luôn song hành với sự phát triển của thị trường bất động sản, giúp giá đất tăng vọt khi doanh nghiệp và cư dân đổ về làm ăn, sinh sống. Điều này đã xảy ra tại Thuận An, Dĩ An cũng như Tân Uyên, Bến Cát”, ông Giáp chia sẻ.

Thực tế, các dự án được đầu tư bài bản, pháp lý đầy đủ trên thị trường phía Bắc tỉnh Bình Dương hiện nay không nhiều. Trong đó, các dự án trên trục ĐT 741 được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất vì đây là trục huyết mạch kết nối xuyên suốt từ TTHC Phú Giáo đến thành phố Thủ Dầu Một. Đơn cử như dự án 5F Stella quy mô 400 căn nhà phố thương mại đã gần kín đặt chỗ ưu tiên chỉ sau một tuần công bố. Dự án này có giá chỉ từ 875 triệu đồng/nền kèm khuyến mãi tặng 1.000 USD, chiết khấu 10% tổng giá trị, cơ hội trúng xe Toyota Camry, Honda SH, Honda Air Blade… cho khách hàng giao dịch. Đây là dự án giàu tiềm năng nhưng có mức giá hấp dẫn và nhiều ưu đãi nhất đang triển khai tại Phú Giáo.

Bình Dương đang giữ vững vị trí thứ 2 cả nước về thu hút FDI với 4.041 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn 39,3 tỷ đô la Mỹ, chỉ sau TPHCM. Từ nay đến năm 2025, Bình Dương tiếp tục ưu tiên thu hút vốn vào các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo ra giá trị gia tăng cao… mà các khu công nghiệp phía Bắc là điểm nóng. Điều này cũng sẽ dẫn dắt xu hướng đầu tư vào bất động sản Phú Giáo, Bắc Tân Uyên trong thời gian tới.