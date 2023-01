Xổ số được ưa chuộng trong các buổi tiệc cuối năm

Bên cạnh những bao lì xì bằng tiền thì lì xì bằng xổ số Vietlott đang là lựa chọn của nhiều gia đình, công ty dịp Tết Quý Mão 2023 vì mang lại niềm vui cho bữa tiệc mà chi phí lại không quá tốn kém.

Niềm tin vào sự may mắn đầu năm được đặt vào lời chúc đầu tiên nhận được hay chiếc phong bao lì xì, tờ vé số,... Năm mới Quý Mão 2023 này cũng vậy, dù bận rộn nhưng nhiều người đã tranh thủ mua sắm cho mình bộ quần áo mới, chuẩn bị quà Tết cho người thân, gia đình. Đặc biệt tại các điểm bán xổ số tự chọn của Vietlott, ghi nhận trong những ngày cuối năm, lượng khách hàng lui tới đông đảo hơn ngày thường.

Như tại một điểm bán vé số Vietlott trên đường Nguyễn Thị Định (thành phố Thủ Đức, TP.HCM), nhân viên bán vé vô cùng phấn khích khi có người chơi ghé vào mua một lúc 500 tờ vé số Vietlott cho các sản phẩm Mega 6/45 và Power 6/55. Vị khách nói trên tên Nguyễn Quân (giám đốc một công ty nhập khẩu thực phẩm chăm sóc sức khỏe). Theo chia sẻ của anh Quân, số vé mua trước (xổ trong dịp Tết) là để anh lì xì cho các nhân viên trong buổi tiệc cuối năm của công ty.

"Nhiều năm nay rồi, lúc nào tôi cũng lì xì cả tiền mặt kèm tờ vé số Vietlott cho anh em công ty. Khởi đầu năm mới mà trúng vé số là may mắn lắm - may mắn cho cả người nhận và người trao may mắn là mình, nên tặng vé số là đúng bài", anh Quân chia sẻ.

Công ty bất động sản MKLand đã mua vé tại điểm bán hàng số 44 Nguyễn Khuyến, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa để làm quà tặng trong bữa tiệc cuối năm của Công ty. Các nhân viên Công ty đều hứng khởi, hưởng ứng với món quà này khi giờ quay số mở thưởng cùng với giờ bữa tiệc. Vừa ăn uống, vừa so số, nếu may mắn thì có thể trúng thưởng thì niềm vui nhân lên nhiều lần.

Chị Yến Ly (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) cũng vừa xách nhiều túi áo quần trên tay vừa hỏi mua vé số xổ ngày Tết. Do đặt niềm tin vào sự may mắn ngẫu nhiên nên chị nhờ máy tính chọn giúp 50 tờ, rồi mua thêm các phong bao lì xì đỏ thắm do Vietlott phát hành riêng cho dịp Tết 2023.

"Sáng mùng 1 mình sẽ cho mọi người bốc thăm phong bao lì xì rồi mình lì xì riêng vé số Vietlott nữa. Sau đó, cả gia đình sẽ cùng đi chùa, trở về đi thăm nhà người thân", chị Ly nói và cho biết trên tay là quần áo chị mới mua cho mình và cả chồng, con mặc chào Xuân 2023.

Nguyễn Mạnh Dũng (nhân viên điểm bán vé số Vietlott) tiết lộ, trong những ngày cuối năm, ngoài vé số Mega 6/45 và Power 6/55 bán chạy thì Keno cũng trở nên "hot" hơn trước.

Theo anh Dũng, điều quan trọng khoảng thời gian chờ Keno quay thưởng ngắn (5 phút/kỳ quay, 191 kỳ quay/ngày),nên thậm chí người đi đường ngang qua chưa có ý định chơi xổ số cũng dễ dàng mua một tờ và biết ngay kết quả. Bản thân anh Dũng cũng đã tự mình bấm vé thử vận may ngay khi Keno vừa giảm thời gian chờ, và may mắn trúng hơn 5 triệu đồng.

"Năm nay định là không sắm sửa gì nhưng may mắn bữa trúng Keno nên sẽ thưởng cho mình một bộ quần áo mới mặc ra đường sáng mùng 1 cho may mắn. Vé số Vietlott bán chạy trong những ngày cuối năm cũng giúp nhân viên được tăng thu nhập, Tết này bánh tét có thịt rồi", anh Dũng hài hước chia sẻ.

Qua đó có thể thấy, mỗi người có thể có những ý nghĩ khác nhau về may mắn ngày Tết. Nhưng quần áo mới, bao lì xì vẫn là nét văn hóa của số đông. Bên cạnh đó, vé số đang trở thành một cách lì xì mới mẻ, mang lại cảm giác hồi hộp, mong chờ thú vị cho người nhận được.

Tại Việt Nam, chỉ duy nhất Vietlott (thuộc Bộ Tài chính) đang phát hành vé số điện toán với các sản phẩm Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D/3D+/3D Pro, Keno (5 phút xổ 1 lần, có thể mua 30 kỳ quay liên tiếp) và Bingo18 (10 phút xổ 1 lần, chỉ phát hành qua điện thoại). Trong đó, Mega 6/45 và Power 6/55 nổi tiếng với các Jackpot lên tới chục tỉ, thậm chí cả trăm tỉ đồng sau cộng dồn. Người chơi có thể mua trước vé Mega 6/45 và Power 6/55 nhiều kỳ quay so với hiện tại để lì xì cho người thân, bạn bè. Hiện, giá trị cộng dồn của Jackpot 1 - Power 6/55 đã vượt 50 tỉ đồng (tăng mạnh so với mức khởi điểm 30 tỉ đồng). Ngoài điểm bán hàng, khách hàng có thể mua vé số Vietlott (trừ sản phẩm Keno) dễ dàng qua kênh điện thoại. Với ứng dụng Vietlott SMS hỗ trợ dành cho thuê bao MobiFone, VinaPhone và Viettel, người chơi sẽ có một giao diện mua vé trực quan, nhận thông báo kết quả mở thưởng ngay lập tức và cả nhận thưởng tự động về tài khoản đã thiết lập.