Xem trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Hà Lan trên kênh nào, ở đâu? Cập nhật kênh phát sóng trực tiếp trận đấu tại World Cup nữ 2023 lúc 14h00 ngày 1/8.

Thông tin trước trận đấu nữ Việt Nam vs nữ Hà Lan

Tuyển nữ Việt Nam đã sớm bị loại khỏi World Cup nữ 2023 sau 2 trận ra quân toàn thua trước Mỹ và Bồ Đào Nha. Trận đấu với Hà Lan chiều nay sẽ khép lại hành trình đáng nhớ của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại New Zealand, và là cơ hội cuối cùng cho họ để lại dấu ấn trong lần đầu tiên tham dự World Cup nữ.

Trong 2 trận đấu trước, tuyển nữ Việt Nam chưa thể ghi bàn dù thi đấu đầy nỗ lực. Trước tuyển nữ Mỹ, các cô gái áo đỏ thậm chí không thể dứt điểm suốt 90 phút. Đây là kịch bản rất dễ lặp lại vào chiều nay, bởi lẽ Hà Lan là đương kim á quân thế giới và có thực lực ngang ngửa với tuyển nữ Mỹ.

Hơn nữa, tuyển nữ Việt Nam còn đối mặt với thất bại đậm nhất từ đầu giải khi tuyển nữ Hà Lan tỏ rõ quyết tâm giành ngôi đầu bảng. Về lý thuyết, Hà Lan chỉ cần thêm 1 điểm là chắc chắn giành vé đi tiếp, nhưng HLV Andries Jonker khẳng định đội bóng của ông muốn nhiều hơn thế. Hà Lan không chỉ muốn thắng trận mà còn muốn ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt.

Hiện tại, Hà Lan có 4 điểm giống Mỹ, nhưng đứng dưới do hiệu số bàn thắng thua thấp hơn (+1 so với +3). Nếu muốn đoạt ngôi đầu, họ có thể sẽ phải ghi từ 5 bàn trở lên vào lưới tuyển nữ Việt Nam. Điều này sẽ tạo ra thử thách cực đại cho thủ môn Kim Thanh và các hậu vệ áo đỏ.

Xem trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Hà Lan trên kênh nào, ở đâu?

Tại Việt Nam, VMG Media và Viettel là những đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu tại World Cup nữ 2023. Toàn bộ 64 trận đấu tại World Cup nữ 2023 trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc Hội Việt Nam, TV360 (Viettel) và các kênh VTVCab, kênh HTV Thể thao, kênh VTC3, AVG, Clip TV, HTVC, MyTV, SCTV, K+… Trong đó, một số trận đấu chỉ phát duy nhất trên website và ứng dụng On Plus của On Sports.

Người hâm mộ có thể xem trực tuyến trận đấu nữ Việt Nam vs nữ Hà Lan trên các nền tảng On Plus của On Sports, hoặc TV360 của Viettel.

Link xem trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Hà Lan (cần tạo tài khoản, đăng nhập trước khi xem) https://tv360.vn/ https://onplus.com.vn/