TPO - Xem trực tiếp nữ Mỹ vs nữ Hà Lan trên kênh nào, ở đâu? Cập nhật kênh phát sóng trực tiếp trận đấu tại World Cup nữ 2023 lúc 08h00 ngày 27/7.

Thông tin trước trận đấu nữ Mỹ vs nữ Hà Lan

Vào lúc 08h00 ngày 27/7, tuyển nữ Mỹ sẽ gặp tuyển nữ Hà Lan trên sân Wellington ở New Zealand. Đây là màn so tài tái hiện trận chung kết World Cup nữ 2019. Cách đây 4 năm, các cô gái Mỹ đã đánh bại Hà Lan 2-0 để lần thứ 4 lên ngôi trong lịch sử.

Sau chuỗi 3 trận giao hữu thua liên tiếp vào mùa thu năm ngoái, tuyển nữ Mỹ đã lấy lại phong độ đỉnh cao. Trận đấu với tuyển nữ Việt Nam vừa qua đánh dấu chuỗi 10 chiến thắng liền mạnh của Alex Morgan và các đồng đội. Trong chuỗi trận thăng hoa này, tuyển nữ Mỹ ghi 24 bàn và chỉ thủng lưới đúng 2 bàn.

Cho dù mất tiền đạo đang lên Mallory Swanson vì chấn thương đầu gối, nhưng tuyển nữ Mỹ vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng trên hàng công. Đáng chú ý, tài năng trẻ Sophia Smith đã có màn trình diễn bùng nổ trước tuyển nữ Việt Nam với 2 bàn thắng, 1 kiến tạo. Cô hứa hẹn sẽ khiến hàng thủ Hà Lan gặp nhiều vấn đề.

Ở hướng ngược lại, tuyển nữ Hà Lan không còn giữ được sức mạnh như cách đây 4 năm. Họ bị loại sớm ở EURO 2022 và cũng mất tiền đạo chủ lực Vivianne Miedema ở World Cup nữ lần này. Chiến thắng tối thiểu trước Bồ Đào Nha cho thấy tuyển nữ Hà Lan khổ sở thế nào khi thiếu Vivianne Miedema. Tuy nhiên, họ cũng cho thấy khả năng phòng ngự đáng nể khi bịt kín mọi con đường vào khung thành của thủ môn Van Domselaar.

Trận đấu giữa tuyển nữ Mỹ và tuyển nữ Hà Lan vì thế rất hấp dẫn và khó đoán. Tuyển nữ Mỹ nhiều khả năng sẽ cầm bóng tấn công, trong khi đại diện châu Âu chấp nhận chơi phòng ngự chặt và chờ đợi sai lầm của đối thủ để ghi bàn.

Xem trực tiếp nữ Mỹ vs nữ Hà Lan trên kênh nào, ở đâu?

Đơn vị sở hữu bản quyền World Cup nữ 2023 tại Việt Nam là VMG Media. Toàn bộ 64 trận đấu tại World Cup nữ 2023 trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc Hội Việt Nam, TV360 (Viettel) và các kênh VTVCab, kênh HTV Thể thao, kênh VTC3, AVG, Clip TV, HTVC, MyTV, SCTV, K+… Trong đó, một số trận đấu chỉ phát duy nhất trên website và ứng dụng On Plus của On Sports.

Người hâm mộ có thể xem trực tuyến trận đấu nữ Mỹ vs nữ Hà Lan trên các nền tảng On Plus của On Sports.

Link xem trực tiếp nữ Mỹ vs nữ Hà Lan (cần tạo tài khoản, đăng nhập trước khi xem) https://onplus.com.vn/ https://tv360.vn/